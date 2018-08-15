Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|0,96
|-5,88
|-25,58
|Acıpayam Selüloz
|2,42
|-2,42
|-6,59
|Adana Çimento (A)
|5,55
|0,91
|3,62
|Adana Çimento (B)
|3,84
|1,05
|2,23
|Adana Çimento (C)
|1,04
|-4,59
|32,59
|Adel Kalemcilik
|13,14
|-0,08
|-15,36
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,81
|-4,74
|-9,05
|Afyon Çimento
|5,00
|-4,40
|-35,73
|Ak Enerji
|0,65
|0,00
|-28,57
|Akbank
|5,82
|-5,67
|-38,37
|Akçansa
|8,60
|-4,34
|-15,99
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,17
|-3,98
|-63,41
|Akfen GMYO
|1,57
|12,14
|-34,85
|Akın Tekstil
|8,12
|-2,05
|-42,45
|Akiş GMYO
|2,42
|0,41
|-13,32
|Akmerkez GMYO
|17,75
|-0,28
|-9,91
|Aksa
|10,70
|-8,86
|-10,71
|Aksa Enerji
|4,02
|-5,63
|-2,66
|Aksigorta
|3,02
|-3,51
|-0,42
|Aksu Enerji
|6,55
|-2,67
|23,60
|Alarko Carrıer
|40,00
|-1,23
|-30,46
|Alarko GMYO
|44,96
|-6,53
|-8,62
|Alarko Holding
|4,42
|-6,55
|-35,27
|Albaraka Türk
|1,16
|-4,13
|-22,85
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,00
|-4,03
|-37,34
|Alkim Kağıt
|3,57
|-1,92
|-22,99
|Alkim Kimya
|20,84
|-3,16
|-12,10
|Altınyağ
|0,77
|-7,23
|-35,63
|Altınyunus Çeşme
|3,91
|0,00
|-22,57
|Anadolu Cam
|3,27
|-4,94
|28,09
|Anadolu Efes
|21,86
|-2,76
|-8,19
|Anadolu Grubu Holding
|17,95
|-2,92
|-23,91
|Anadolu Hayat Emek.
|7,04
|-2,76
|-9,94
|Anadolu Isuzu
|8,61
|-4,65
|-5,38
|Anadolu Sigorta
|4,25
|-1,39
|41,14
|Anel Elektrik
|2,39
|-5,53
|-36,60
|Anel Telekom
|0,38
|-2,56
|-24,00
|Arçelik
|12,72
|-4,00
|-38,76
|Arena Bilgisayar
|2,70
|-3,57
|-36,17
|Armada Bilgisayar
|10,96
|13,58
|61,65
|Arsan Tekstil
|1,85
|-0,54
|5,71
|Artı Yatırım Holding
|1,09
|-5,22
|15,96
|Aselsan
|25,88
|-4,57
|-18,51
|Aslan Çimento
|27,46
|-5,70
|-26,93
|Ata GMYO
|4,02
|1,26
|-16,08
|Atakule GMYO
|1,92
|-1,54
|-6,34
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|-1,25
|-43,17
|Atlantis Yatırım Holding
|0,33
|3,13
|-32,65
|Atlas Yat. Ort.
|0,70
|-6,67
|-28,57
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,55
|-3,09
|-29,11
|Avrasya GMYO
|1,01
|-4,72
|-36,08
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,22
|-0,81
|-27,38
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.128,50
|0,04
|Avrupa Yatırım Holding
|2,67
|0,38
|45,90
|Ayen Enerji
|3,23
|-5,83
|-33,13
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,55
|-1,27
|-5,39
|Aygaz
|11,00
|-1,87
|-24,11
|Bagfaş
|6,07
|-0,65
|-42,19
|Bak Ambalaj
|5,89
|-1,01
|14,59
|Balatacılar Balatacılık
|0,42
|0,00
|-25,00
|Bantaş Ambalaj
|1,97
|-1,50
|-51,83
|Banvit
|11,35
|-4,14
|-47,01
|Baştaş Başkent Çimento
|2,30
|-0,43
|-2,82
|Batı Çimento
|2,84
|-4,70
|-35,32
|Batısöke Çimento
|1,15
|-1,71
|-30,70
|Bera Holding
|1,65
|-6,78
|-46,77
|Berkosan Yalıtım
|1,64
|-3,53
|-26,46
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,17
|0,46
|-46,94
|Beyaz Filo
|6,39
|-0,16
|-80,99
|Bilici Yatırım
|1,40
|-2,78
|-8,53
|Bim Mağazalar
|65,80
|-0,30
|-14,34
|Bimeks
|0,11
|0,00
|-60,71
|Birko Mensucat
|0,35
|-5,41
|-14,63
|Birlik Mensucat
|0,99
|-1,98
|-29,79
|Bizim Mağazaları
|5,21
|-5,44
|-32,34
|Bolu Çimento
|4,66
|-5,48
|-2,31
|Bomonti Elektrik
|0,62
|-4,62
|-42,59
|Borusan Mannesmann
|7,80
|-8,45
|-29,37
|Borusan Yat. Paz.
|38,10
|0,74
|-11,70
|Bosch Fren Sistemleri
|147,80
|-0,81
|-19,31
|Bossa
|6,47
|-2,71
|59,75
|Boyner Perakende Yat.
|7,40
|-1,07
|-19,39
|Brisa
|5,90
|-4,38
|-18,84
|Burçelik
|2,86
|-2,05
|-25,71
|Burçelik Vana
|1,51
|-0,66
|-13,71
|Bursa Çimento
|4,93
|-2,38
|-2,64
|Carrefoursa
|3,71
|-3,89
|-33,51
|Coca Cola İçecek
|28,20
|-6,19
|-15,80
|Cosmos Yat. Holding
|0,90
|-4,26
|-23,08
|Credıtwest Faktorıng
|1,07
|-4,46
|-4,02
|Çelebi
|39,00
|-7,36
|14,47
|Çelik Halat
|5,88
|-6,67
|57,23
|Çemaş Döküm
|2,44
|-2,40
|31,89
|Çemtaş
|5,66
|-6,75
|38,73
|Çimbeton
|26,88
|-1,39
|-27,19
|Çimentaş
|8,23
|-1,08
|-28,99
|Çimsa
|9,42
|-4,46
|-28,61
|Çuhadaroğlu Metal
|1,92
|-1,54
|-34,47
|Dagi Giyim
|1,52
|0,00
|-33,04
|Dagi Yatırım Holding
|1,11
|0,00
|-22,38
|Dardanel
|1,24
|-3,88
|-36,41
|Datagate Bilgisayar
|4,62
|-2,94
|-52,47
|Demirören Gazetecilik
|5,81
|-1,19
|121,33
|Demısaş Döküm
|3,45
|-5,74
|88,52
|Denge Holding
|1,79
|-12,25
|-5,39
|Deniz GMYO
|2,62
|-1,13
|-2,96
|Denizbank
|4,64
|0,22
|26,43
|Denizli Cam
|9,47
|-1,87
|-20,22
|Derimod
|9,08
|-3,30
|20,91
|Desa Deri
|1,04
|-1,89
|2,97
|Despec Bilgisayar
|2,79
|-3,12
|-22,28
|Deva Holding
|4,00
|-2,91
|-8,68
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,67
|-6,94
|-42,74
|Ditaş Doğan
|5,28
|-5,55
|-11,94
|DO-CO
|372,00
|-7,07
|80,03
|Doğan Burda
|2,52
|-3,45
|-24,10
|Doğan Holding
|1,23
|-3,15
|41,38
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,16
|-4,92
|-68,13
|Doğusan
|2,70
|0,37
|84,93
|Doğuş GMYO
|1,89
|-5,50
|-41,67
|Doğuş Otomotiv
|5,75
|-4,96
|-23,73
|Döktaş Dökümcülük
|10,54
|-0,38
|-4,18
|Duran Doğan Basım
|2,64
|-4,00
|-29,97
|Dyo Boya
|4,61
|-4,75
|-39,42
|Eczacıbaşı İlaç
|3,48
|-4,66
|-16,75
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,20
|-2,73
|-18,24
|Edip Gayrimenkul
|0,63
|-1,56
|-46,61
|Ege Endüstri
|306,70
|-6,41
|2,26
|Ege Gübre
|23,10
|-1,53
|-9,49
|Ege Profil
|8,07
|-4,50
|-17,89
|Ege Seramik
|3,50
|-4,11
|-19,93
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,17
|0,00
|-75,36
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,25
|0,00
|-46,81
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|0,00
|-50,00
|Egeplast
|4,34
|3,09
|-7,26
|Ekiz Kimya
|0,36
|-12,20
|-36,84
|Emek Elektrik
|1,13
|-4,24
|-28,29
|Eminiş Ambalaj
|3,07
|-1,60
|-33,84
|Emlak Konut GMYO
|1,85
|3,93
|-28,78
|Enerjisa Enerji
|5,11
|-3,58
|Enka İnşaat
|4,61
|-4,95
|-14,98
|Erbosan
|63,40
|-5,37
|-20,06
|Ereğli Demir Çelik
|11,36
|1,25
|21,63
|Ersu Gıda
|0,90
|-3,23
|-31,30
|Escort Teknoloji
|0,57
|-3,39
|-54,76
|Etiler Gıda
|2,51
|-0,40
|-46,48
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,72
|-3,68
|-34,37
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,71
|4,41
|-23,87
|Euro Yat. Ort.
|0,62
|0,00
|-25,58
|Euro Yatırım Holding
|0,53
|0,00
|-13,11
|Fenerbahçe Futbol
|22,66
|-4,06
|-33,94
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,48
|-3,86
|-67,56
|F-M İzmit Piston
|15,93
|5,01
|27,14
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,84
|-3,52
|-21,95
|Ford Otosan
|58,50
|-1,60
|0,78
|Formet Çelik Kapı
|7,13
|-2,06
|Frigo Pak Gıda
|1,13
|2,73
|18,95
|Galatasaray Sportif
|1,48
|-2,63
|-29,44
|Garanti Bankası
|5,84
|-4,89
|-43,17
|Garanti Faktoring
|2,08
|-2,35
|-36,20
|Garanti Yat. Ort.
|0,62
|3,33
|-15,57
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,76
|0,36
|9,52
|Gedik Yatırım Holding
|1,52
|-0,65
|10,14
|Gediz Ambalaj
|3,07
|-2,54
|-15,08
|Gentaş
|2,58
|1,18
|71,99
|Gersan Elektrik
|4,02
|-4,74
|-14,65
|Global Men. Değ.
|0,50
|2,04
|11,11
|Global Yat. Holding
|3,01
|-4,75
|-16,62
|Good-Year
|3,68
|-3,92
|-11,50
|Göltaş Çimento
|40,62
|-4,06
|-37,79
|Gözde Girişim
|2,09
|-5,86
|-63,07
|GSD Denizcilik
|0,96
|-2,04
|-28,89
|GSD Holding
|0,66
|-1,49
|-8,33
|Gübre Fabrik.
|3,08
|-2,84
|-27,19
|Güler Yat. Holding
|0,97
|0,00
|-16,38
|Güneş Sigorta
|1,43
|-10,06
|-13,33
|Halk GMYO
|0,63
|-1,56
|-30,98
|Halk Sigorta
|0,83
|0,00
|-37,67
|Hatay Tekstil
|3,89
|1,04
|-21,73
|Hedef Girişim
|1,46
|-2,01
|-31,02
|Hektaş
|9,90
|-4,07
|41,43
|HUB Girişim
|1,32
|0,00
|10,92
|Hürriyet Gzt.
|1,37
|-2,14
|2,24
|ICBC Turkey Bank
|4,45
|-3,26
|-2,41
|İdealist GMYO
|1,82
|-1,09
|-10,78
|İhlas Ev Aletleri
|0,35
|0,00
|-31,37
|İhlas Gayrimenkul
|1,17
|-4,10
|-40,31
|İhlas Gazetecilik
|0,75
|-2,60
|-36,44
|İhlas Holding
|0,36
|2,86
|-32,08
|İhlas Yayın Holding
|0,33
|-5,71
|-35,29
|İndeks Bilgisayar
|6,58
|0,61
|-35,61
|Info Yatırım
|0,94
|-2,08
|-20,34
|İntema
|23,10
|-4,55
|-5,09
|İpek Doğal Enerji
|4,68
|-6,02
|-12,85
|İskenderun Demir Çelik
|7,51
|-1,57
|53,94
(Sürecek)