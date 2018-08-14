Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,02
|0,99
|-20,93
|Acıpayam Selüloz
|2,48
|2,90
|-4,27
|Adana Çimento (A)
|5,50
|3,77
|2,69
|Adana Çimento (B)
|3,80
|2,98
|1,16
|Adana Çimento (C)
|1,09
|9,00
|38,96
|Adel Kalemcilik
|13,15
|3,46
|-15,30
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,90
|7,95
|-4,52
|Afyon Çimento
|5,23
|4,60
|-32,78
|Ak Enerji
|0,65
|3,17
|-28,57
|Akbank
|6,17
|0,16
|-34,67
|Akçansa
|8,99
|0,22
|-12,18
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,26
|1,80
|-61,89
|Akfen GMYO
|1,40
|6,06
|-41,91
|Akın Tekstil
|8,29
|2,09
|-41,25
|Akiş GMYO
|2,41
|7,59
|-13,68
|Akmerkez GMYO
|17,80
|1,31
|-9,65
|Aksa
|11,74
|5,48
|-2,04
|Aksa Enerji
|4,26
|-0,93
|3,15
|Aksigorta
|3,13
|4,33
|3,20
|Aksu Enerji
|6,73
|3,06
|26,99
|Alarko Carrıer
|40,50
|1,25
|-29,59
|Alarko GMYO
|48,10
|0,21
|-2,24
|Alarko Holding
|4,73
|7,74
|-30,73
|Albaraka Türk
|1,21
|2,54
|-19,53
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,21
|3,99
|-34,71
|Alkim Kağıt
|3,64
|5,51
|-21,48
|Alkim Kimya
|21,52
|3,46
|-9,24
|Altınyağ
|0,83
|7,79
|-30,61
|Altınyunus Çeşme
|3,91
|2,89
|-22,57
|Anadolu Cam
|3,44
|-0,58
|34,75
|Anadolu Efes
|22,48
|-4,58
|-5,58
|Anadolu Grubu Holding
|18,49
|-1,65
|-21,62
|Anadolu Hayat Emek.
|7,24
|0,98
|-7,38
|Anadolu Isuzu
|9,03
|8,40
|-0,77
|Anadolu Sigorta
|4,31
|0,00
|43,13
|Anel Elektrik
|2,53
|3,27
|-32,89
|Anel Telekom
|0,39
|2,63
|-22,00
|Arçelik
|13,25
|6,00
|-36,21
|Arena Bilgisayar
|2,80
|2,94
|-33,81
|Armada Bilgisayar
|9,65
|17,11
|42,33
|Arsan Tekstil
|1,86
|3,33
|6,29
|Artı Yatırım Holding
|1,15
|0,88
|22,34
|Aselsan
|27,12
|7,53
|-14,61
|Aslan Çimento
|29,12
|4,00
|-22,51
|Ata GMYO
|3,97
|1,53
|-17,12
|Atakule GMYO
|1,95
|0,52
|-4,88
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,80
|2,56
|-42,45
|Atlantis Yatırım Holding
|0,32
|-3,03
|-34,69
|Atlas Yat. Ort.
|0,75
|4,17
|-23,47
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,95
|8,82
|-26,85
|Avrasya GMYO
|1,06
|4,95
|-32,91
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,23
|2,50
|-26,79
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.128,10
|0,04
|Avrupa Yatırım Holding
|2,66
|10,83
|45,36
|Ayen Enerji
|3,43
|6,52
|-28,99
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,57
|-1,26
|-4,17
|Aygaz
|11,21
|-2,52
|-22,67
|Bagfaş
|6,11
|3,04
|-41,81
|Bak Ambalaj
|5,95
|-0,67
|15,76
|Balatacılar Balatacılık
|0,42
|-2,33
|-25,00
|Bantaş Ambalaj
|2,00
|5,26
|-51,10
|Banvit
|11,84
|4,23
|-44,72
|Baştaş Başkent Çimento
|2,31
|-0,86
|-2,40
|Batı Çimento
|2,98
|3,47
|-32,14
|Batısöke Çimento
|1,17
|1,21
|-29,49
|Bera Holding
|1,77
|9,94
|-42,90
|Berkosan Yalıtım
|1,70
|4,94
|-23,77
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,16
|5,88
|-47,19
|Beyaz Filo
|6,40
|1,91
|-80,96
|Bilici Yatırım
|1,44
|7,46
|-5,92
|Bim Mağazalar
|66,00
|-3,23
|-14,08
|Bimeks
|0,11
|10,00
|-60,71
|Birko Mensucat
|0,37
|2,78
|-9,76
|Birlik Mensucat
|1,01
|4,12
|-28,37
|Bizim Mağazaları
|5,51
|8,68
|-28,44
|Bolu Çimento
|4,93
|0,00
|3,35
|Bomonti Elektrik
|0,65
|-1,52
|-39,81
|Borusan Mannesmann
|8,52
|2,16
|-22,85
|Borusan Yat. Paz.
|37,82
|3,62
|-12,35
|Bosch Fren Sistemleri
|149,00
|3,26
|-18,66
|Bossa
|6,65
|5,22
|64,20
|Boyner Perakende Yat.
|7,48
|0,13
|-18,52
|Brisa
|6,17
|0,49
|-15,13
|Burçelik
|2,92
|5,04
|-24,16
|Burçelik Vana
|1,52
|3,40
|-13,14
|Bursa Çimento
|5,05
|3,91
|-0,27
|Carrefoursa
|3,86
|4,04
|-30,82
|Coca Cola İçecek
|30,06
|5,33
|-10,25
|Cosmos Yat. Holding
|0,94
|1,08
|-19,66
|Credıtwest Faktorıng
|1,12
|1,82
|0,47
|Çelebi
|42,10
|2,13
|23,57
|Çelik Halat
|6,30
|3,45
|68,46
|Çemaş Döküm
|2,50
|0,00
|35,14
|Çemtaş
|6,07
|2,19
|48,77
|Çimbeton
|27,26
|1,72
|-26,16
|Çimentaş
|8,32
|3,48
|-28,21
|Çimsa
|9,86
|-0,20
|-25,27
|Çuhadaroğlu Metal
|1,95
|1,04
|-33,45
|Dagi Giyim
|1,52
|3,40
|-33,04
|Dagi Yatırım Holding
|1,11
|0,91
|-22,38
|Dardanel
|1,29
|10,26
|-33,85
|Datagate Bilgisayar
|4,76
|2,81
|-51,03
|Demirören Gazetecilik
|5,88
|1,38
|124,00
|Demısaş Döküm
|3,66
|3,68
|100,00
|Denge Holding
|2,04
|3,55
|7,82
|Deniz GMYO
|2,65
|6,43
|-1,85
|Denizbank
|4,63
|5,95
|26,16
|Denizli Cam
|9,65
|5,58
|-18,70
|Derimod
|9,39
|0,43
|25,03
|Desa Deri
|1,06
|2,91
|4,95
|Despec Bilgisayar
|2,88
|1,77
|-19,78
|Deva Holding
|4,12
|3,78
|-5,94
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,72
|12,50
|-38,46
|Ditaş Doğan
|5,59
|6,88
|-6,77
|DO-CO
|400,30
|-2,86
|93,73
|Doğan Burda
|2,61
|3,57
|-21,39
|Doğan Holding
|1,27
|6,72
|45,98
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,22
|4,27
|-66,48
|Doğusan
|2,69
|0,00
|84,25
|Doğuş GMYO
|2,00
|4,71
|-38,27
|Doğuş Otomotiv
|6,05
|5,77
|-19,75
|Döktaş Dökümcülük
|10,58
|0,47
|-3,82
|Duran Doğan Basım
|2,75
|-1,79
|-27,06
|Dyo Boya
|4,84
|3,20
|-36,40
|Eczacıbaşı İlaç
|3,65
|2,82
|-12,69
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,43
|5,11
|-15,95
|Edip Gayrimenkul
|0,64
|3,23
|-45,76
|Ege Endüstri
|327,70
|7,09
|9,26
|Ege Gübre
|23,46
|3,62
|-8,07
|Ege Profil
|8,45
|-0,12
|-14,02
|Ege Seramik
|3,65
|1,39
|-16,50
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,17
|0,00
|-75,36
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,25
|4,17
|-46,81
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|11,11
|-50,00
|Egeplast
|4,21
|-13,55
|-10,04
|Ekiz Kimya
|0,41
|0,00
|-28,07
|Emek Elektrik
|1,18
|3,51
|-25,11
|Eminiş Ambalaj
|3,12
|4,00
|-32,76
|Emlak Konut GMYO
|1,78
|10,56
|-31,47
|Enerjisa Enerji
|5,30
|4,95
|Enka İnşaat
|4,85
|-7,62
|-10,55
|Erbosan
|67,00
|2,45
|-15,52
|Ereğli Demir Çelik
|11,22
|-1,23
|20,13
|Ersu Gıda
|0,93
|3,33
|-29,01
|Escort Teknoloji
|0,59
|3,51
|-53,17
|Etiler Gıda
|2,52
|0,00
|-46,27
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,77
|5,48
|-31,86
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,70
|2,94
|-27,08
|Euro Yat. Ort.
|0,64
|1,59
|-25,58
|Euro Yatırım Holding
|0,53
|1,92
|-13,11
|Fenerbahçe Futbol
|23,62
|8,35
|-31,14
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,66
|-12,90
|-66,26
|F-M İzmit Piston
|15,17
|5,49
|21,08
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,98
|3,11
|-19,11
|Ford Otosan
|59,45
|3,39
|2,42
|Formet Çelik Kapı
|7,28
|15,74
|Frigo Pak Gıda
|1,10
|0,00
|15,79
|Galatasaray Sportif
|1,52
|7,80
|-27,53
|Garanti Bankası
|6,14
|4,78
|-40,25
|Garanti Faktoring
|2,13
|3,40
|-34,66
|Garanti Yat. Ort.
|0,60
|3,45
|-18,29
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,75
|1,10
|9,13
|Gedik Yatırım Holding
|1,53
|2,00
|10,87
|Gediz Ambalaj
|3,15
|4,30
|-12,86
|Gentaş
|2,55
|-4,14
|69,99
|Gersan Elektrik
|4,22
|7,93
|-10,40
|Global Men. Değ.
|0,49
|2,08
|8,89
|Global Yat. Holding
|3,16
|-3,66
|-12,47
|Good-Year
|3,83
|1,06
|-7,89
|Göltaş Çimento
|42,34
|5,17
|-35,16
|Gözde Girişim
|2,22
|4,72
|-60,78
|GSD Denizcilik
|0,98
|4,26
|-27,41
|GSD Holding
|0,67
|3,08
|-6,94
|Gübre Fabrik.
|3,17
|1,60
|-25,06
|Güler Yat. Holding
|0,97
|6,59
|-16,38
|Güneş Sigorta
|1,59
|8,90
|-3,64
|Halk GMYO
|0,64
|1,59
|-29,88
|Halk Sigorta
|0,83
|10,67
|-37,67
|Hatay Tekstil
|3,85
|7,84
|-22,54
|Hedef Girişim
|1,49
|4,20
|-29,61
|Hektaş
|10,32
|3,72
|47,43
|HUB Girişim
|1,32
|0,00
|10,92
|Hürriyet Gzt.
|1,40
|4,48
|4,48
|ICBC Turkey Bank
|4,60
|3,37
|0,88
|İdealist GMYO
|1,84
|3,37
|-9,80
|İhlas Ev Aletleri
|0,35
|2,94
|-31,37
|İhlas Gayrimenkul
|1,22
|4,27
|-37,76
|İhlas Gazetecilik
|0,77
|4,05
|-34,75
|İhlas Holding
|0,35
|0,00
|-33,96
|İhlas Yayın Holding
|0,35
|6,06
|-31,37
|İndeks Bilgisayar
|6,54
|2,83
|-36,00
|Info Yatırım
|0,96
|5,49
|-18,64
|İntema
|24,20
|2,02
|-0,58
|İpek Doğal Enerji
|4,98
|3,32
|-7,26
|İskenderun Demir Çelik
|7,63
|0,13
|56,40
(Sürecek)