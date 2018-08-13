Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,01 -1,94 -21,71 Acıpayam Selüloz 2,41 -4,74 -6,97 Adana Çimento (A) 5,30 -3,28 -1,04 Adana Çimento (B) 3,69 -5,14 -1,77 Adana Çimento (C) 1,00 -6,54 27,49 Adel Kalemcilik 12,71 -5,78 -18,13 Adese Alışveriş Ticaret 1,76 -5,88 -11,56 Afyon Çimento 5,00 -6,19 -35,73 Ak Enerji 0,63 -5,97 -30,77 Akbank 6,16 -8,20 -34,77 Akçansa 8,97 5,53 -12,38 Akdenız Güvenlık Hız. 2,22 -9,76 -62,56 Akfen GMYO 1,32 -5,04 -45,23 Akın Tekstil 8,12 -5,25 -42,45 Akiş GMYO 2,24 -5,49 -19,77 Akmerkez GMYO 17,57 -2,44 -10,82 Aksa 11,13 -1,50 -7,13 Aksa Enerji 4,30 4,37 4,12 Aksigorta 3,00 -5,96 -1,08 Aksu Enerji 6,53 -4,95 23,22 Alarko Carrıer 40,00 -2,91 -30,46 Alarko GMYO 48,00 3,67 -2,44 Alarko Holding 4,39 -2,23 -35,71 Albaraka Türk 1,18 -2,48 -21,52 Alcatel Lucent Teletaş 5,01 -5,29 -37,22 Alkim Kağıt 3,45 -8,00 -25,58 Alkim Kimya 20,80 -0,86 -12,27 Altınyağ 0,77 -4,94 -35,63 Altınyunus Çeşme 3,80 0,00 -24,75 Anadolu Cam 3,46 3,28 35,53 Anadolu Efes 23,56 5,27 -1,05 Anadolu Grubu Holding 18,80 8,05 -20,31 Anadolu Hayat Emek. 7,17 9,30 -8,28 Anadolu Isuzu 8,33 -7,13 -8,46 Anadolu Sigorta 4,31 1,17 43,13 Anel Elektrik 2,45 -4,67 -35,01 Anel Telekom 0,38 -5,00 -24,00 Arçelik 12,50 3,82 -39,82 Arena Bilgisayar 2,72 -7,80 -35,70 Armada Bilgisayar 8,24 0,12 21,53 Arsan Tekstil 1,80 -3,23 2,86 Artı Yatırım Holding 1,14 -8,80 21,28 Aselsan 25,22 -5,26 -20,59 Aslan Çimento 28,00 -5,08 -25,49 Ata GMYO 3,91 -0,76 -18,37 Atakule GMYO 1,94 -3,96 -5,37 Atlantik Petrol Ürünleri 0,78 -9,30 -43,88 Atlantis Yatırım Holding 0,33 -2,94 -32,65 Atlas Yat. Ort. 0,72 -7,69 -26,53 AvivaSA Emeklilik Hayat 11,90 0,08 -32,78 Avrasya GMYO 1,01 -5,61 -36,08 Avrasya Petrol ve Tur. 1,20 -6,98 -28,57 Avrasya Stratejik GMYF 1.127,60 0,12 Avrupa Yatırım Holding 2,40 -10,45 31,15 Ayen Enerji 3,22 -1,23 -33,33 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,59 -3,64 -2,95 Aygaz 11,50 9,52 -20,67 Bagfaş 5,93 -8,35 -43,52 Bak Ambalaj 5,99 4,17 16,54 Balatacılar Balatacılık 0,43 -6,52 -23,21 Bantaş Ambalaj 1,90 -7,77 -53,55 Banvit 11,36 -8,24 -46,97 Baştaş Başkent Çimento 2,33 -1,69 -1,56 Batı Çimento 2,88 -5,88 -34,41 Batısöke Çimento 1,24 -3,13 -30,34 Bera Holding 1,61 -5,29 -48,06 Berkosan Yalıtım 1,62 -4,71 -27,35 Beşiktaş Futbol Yat. 2,04 -7,69 -50,12 Beyaz Filo 6,28 -11,55 -81,32 Bilici Yatırım 1,34 -2,90 -12,45 Bim Mağazalar 68,20 -2,57 -11,22 Bimeks 0,10 -9,09 -64,29 Birko Mensucat 0,36 0,00 -12,20 Birlik Mensucat 0,97 -3,00 -31,21 Bizim Mağazaları 5,07 -8,15 -34,16 Bolu Çimento 4,93 -4,46 3,35 Bomonti Elektrik 0,66 -7,04 -38,89 Borusan Mannesmann 8,34 -3,58 -24,48 Borusan Yat. Paz. 36,50 -3,39 -15,41 Bosch Fren Sistemleri 144,30 -4,44 -21,23 Bossa 6,32 -4,53 56,05 Boyner Perakende Yat. 7,47 -0,40 -18,63 Brisa 6,14 -2,38 -15,54 Burçelik 2,78 -6,40 -27,79 Burçelik Vana 1,47 -0,68 -16,00 Bursa Çimento 4,86 -1,82 -4,02 Carrefoursa 3,71 -7,02 -33,51 Coca Cola İçecek 28,54 -3,97 -14,79 Cosmos Yat. Holding 0,93 -7,00 -20,51 Credıtwest Faktorıng 1,10 -2,65 -1,33 Çelebi 41,22 -2,09 20,98 Çelik Halat 6,09 -12,75 62,85 Çemaş Döküm 2,50 5,93 35,14 Çemtaş 5,94 -2,14 45,59 Çimbeton 26,80 -10,61 -27,41 Çimentaş 8,04 -8,53 -30,63 Çimsa 9,88 6,81 -25,12 Çuhadaroğlu Metal 1,93 -3,50 -34,13 Dagi Giyim 1,47 0,00 -35,24 Dagi Yatırım Holding 1,10 -3,51 -23,08 Dardanel 1,17 -8,59 -40,00 Datagate Bilgisayar 4,63 -8,32 -52,37 Demirören Gazetecilik 5,80 -0,85 120,95 Demısaş Döküm 3,53 4,44 92,90 Denge Holding 1,97 -2,96 4,12 Deniz GMYO 2,49 -7,78 -7,78 Denizbank 4,37 -7,02 19,07 Denizli Cam 9,14 -5,97 -23,00 Derimod 9,35 -8,96 24,50 Desa Deri 1,03 -3,74 1,98 Despec Bilgisayar 2,83 -9,87 -21,17 Deva Holding 3,97 -3,17 -9,36 Diriteks Diriliş Tekstil 0,64 -4,48 -45,30 Ditaş Doğan 5,23 -5,25 -12,78 DO-CO 412,10 2,26 99,44 Doğan Burda 2,52 -4,55 -24,10 Doğan Holding 1,19 4,39 36,78 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,17 -10,00 -67,86 Doğusan 2,69 -9,12 84,25 Doğuş GMYO 1,91 -10,33 -41,05 Doğuş Otomotiv 5,72 -7,59 -24,13 Döktaş Dökümcülük 10,53 -1,22 -4,27 Duran Doğan Basım 2,80 -4,44 -25,73 Dyo Boya 4,69 -5,06 -38,37 Eczacıbaşı İlaç 3,55 0,85 -15,08 Eczacıbaşı Yatırım 8,02 -3,61 -20,04 Edip Gayrimenkul 0,62 -4,62 -47,46 Ege Endüstri 306,00 -1,61 2,03 Ege Gübre 22,64 -6,75 -11,29 Ege Profil 8,46 -4,30 -13,92 Ege Seramik 3,60 1,69 -17,64 Egeli & Co Tarım Girişim 0,17 0,00 -75,36 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,24 -11,11 -48,94 Egeli&Co Yatırım Holding 0,09 -10,00 -55,00 Egeplast 4,87 -5,44 4,06 Ekiz Kimya 0,41 -2,38 -28,07 Emek Elektrik 1,14 1,79 -27,65 Eminiş Ambalaj 3,00 -9,91 -35,34 Emlak Konut GMYO 1,61 -5,29 -38,02 Enerjisa Enerji 5,05 -9,17 Enka İnşaat 5,25 4,79 -3,17 Erbosan 65,40 -4,04 -17,54 Ereğli Demir Çelik 11,36 -3,97 21,63 Ersu Gıda 0,90 -3,23 -31,30 Escort Teknoloji 0,57 -8,06 -54,76 Etiler Gıda 2,52 -5,97 -46,27 Euro Kapital Yat. Ort. 0,73 2,82 -35,40 Euro Trend Yat. Ort. 0,68 3,03 -29,17 Euro Yat. Ort. 0,63 -3,08 -26,74 Euro Yatırım Holding 0,52 -1,89 -14,75 Fenerbahçe Futbol 21,80 -8,02 -36,44 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,35 12,63 -61,26 F-M İzmit Piston 14,38 -2,24 14,77 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,86 -4,46 -21,54 Ford Otosan 57,50 0,26 -0,94 Formet Çelik Kapı 6,29 -10,14 Frigo Pak Gıda 1,10 -9,84 15,79 Galatasaray Sportif 1,41 -9,03 -32,78 Garanti Bankası 5,86 -10,12 -42,98 Garanti Faktoring 2,06 -8,04 -36,81 Garanti Yat. Ort. 0,58 -3,33 -21,02 Gedik Y. Men. Değ. 2,72 -1,45 7,94 Gedik Yatırım Holding 1,50 -0,66 8,70 Gediz Ambalaj 3,02 -2,27 -16,46 Gentaş 2,66 -2,92 77,32 Gersan Elektrik 3,91 -4,87 -16,99 Global Men. Değ. 0,48 0,00 6,67 Global Yat. Holding 3,28 8,25 -9,14 Good-Year 3,79 2,99 -8,85 Göltaş Çimento 40,26 -5,63 -38,35 Gözde Girişim 2,12 -9,79 -62,54 GSD Denizcilik 0,94 -8,74 -30,37 GSD Holding 0,65 -2,99 -9,72 Gübre Fabrik. 3,12 -2,50 -26,24 Güler Yat. Holding 0,91 -5,21 -21,55 Güneş Sigorta 1,46 -3,95 -11,52 Halk GMYO 0,63 -3,08 -30,98 Halk Sigorta 0,75 -19,35 -43,68 Hatay Tekstil 3,57 -2,46 -28,17 Hedef Girişim 1,43 -8,33 -32,44 Hektaş 9,95 -2,45 42,14 HUB Girişim 1,32 0,00 10,92 Hürriyet Gzt. 1,34 3,08 0,00 ICBC Turkey Bank 4,45 -9,55 -2,41 İdealist GMYO 1,78 -3,78 -12,75 İhlas Ev Aletleri 0,34 -8,11 -33,33 İhlas Gayrimenkul 1,17 -12,03 -40,31 İhlas Gazetecilik 0,74 -11,90 -37,29 İhlas Holding 0,35 -5,41 -33,96 İhlas Yayın Holding 0,33 -10,81 -35,29 İndeks Bilgisayar 6,36 -9,53 -37,76 Info Yatırım 0,91 -2,15 -22,88 İntema 23,72 -8,06 -2,55 İpek Doğal Enerji 4,82 -3,60 -10,24 İskenderun Demir Çelik 7,62 -5,93 56,19

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)