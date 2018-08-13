Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,01
|-1,94
|-21,71
|Acıpayam Selüloz
|2,41
|-4,74
|-6,97
|Adana Çimento (A)
|5,30
|-3,28
|-1,04
|Adana Çimento (B)
|3,69
|-5,14
|-1,77
|Adana Çimento (C)
|1,00
|-6,54
|27,49
|Adel Kalemcilik
|12,71
|-5,78
|-18,13
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,76
|-5,88
|-11,56
|Afyon Çimento
|5,00
|-6,19
|-35,73
|Ak Enerji
|0,63
|-5,97
|-30,77
|Akbank
|6,16
|-8,20
|-34,77
|Akçansa
|8,97
|5,53
|-12,38
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,22
|-9,76
|-62,56
|Akfen GMYO
|1,32
|-5,04
|-45,23
|Akın Tekstil
|8,12
|-5,25
|-42,45
|Akiş GMYO
|2,24
|-5,49
|-19,77
|Akmerkez GMYO
|17,57
|-2,44
|-10,82
|Aksa
|11,13
|-1,50
|-7,13
|Aksa Enerji
|4,30
|4,37
|4,12
|Aksigorta
|3,00
|-5,96
|-1,08
|Aksu Enerji
|6,53
|-4,95
|23,22
|Alarko Carrıer
|40,00
|-2,91
|-30,46
|Alarko GMYO
|48,00
|3,67
|-2,44
|Alarko Holding
|4,39
|-2,23
|-35,71
|Albaraka Türk
|1,18
|-2,48
|-21,52
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,01
|-5,29
|-37,22
|Alkim Kağıt
|3,45
|-8,00
|-25,58
|Alkim Kimya
|20,80
|-0,86
|-12,27
|Altınyağ
|0,77
|-4,94
|-35,63
|Altınyunus Çeşme
|3,80
|0,00
|-24,75
|Anadolu Cam
|3,46
|3,28
|35,53
|Anadolu Efes
|23,56
|5,27
|-1,05
|Anadolu Grubu Holding
|18,80
|8,05
|-20,31
|Anadolu Hayat Emek.
|7,17
|9,30
|-8,28
|Anadolu Isuzu
|8,33
|-7,13
|-8,46
|Anadolu Sigorta
|4,31
|1,17
|43,13
|Anel Elektrik
|2,45
|-4,67
|-35,01
|Anel Telekom
|0,38
|-5,00
|-24,00
|Arçelik
|12,50
|3,82
|-39,82
|Arena Bilgisayar
|2,72
|-7,80
|-35,70
|Armada Bilgisayar
|8,24
|0,12
|21,53
|Arsan Tekstil
|1,80
|-3,23
|2,86
|Artı Yatırım Holding
|1,14
|-8,80
|21,28
|Aselsan
|25,22
|-5,26
|-20,59
|Aslan Çimento
|28,00
|-5,08
|-25,49
|Ata GMYO
|3,91
|-0,76
|-18,37
|Atakule GMYO
|1,94
|-3,96
|-5,37
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,78
|-9,30
|-43,88
|Atlantis Yatırım Holding
|0,33
|-2,94
|-32,65
|Atlas Yat. Ort.
|0,72
|-7,69
|-26,53
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|11,90
|0,08
|-32,78
|Avrasya GMYO
|1,01
|-5,61
|-36,08
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,20
|-6,98
|-28,57
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.127,60
|0,12
|Avrupa Yatırım Holding
|2,40
|-10,45
|31,15
|Ayen Enerji
|3,22
|-1,23
|-33,33
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,59
|-3,64
|-2,95
|Aygaz
|11,50
|9,52
|-20,67
|Bagfaş
|5,93
|-8,35
|-43,52
|Bak Ambalaj
|5,99
|4,17
|16,54
|Balatacılar Balatacılık
|0,43
|-6,52
|-23,21
|Bantaş Ambalaj
|1,90
|-7,77
|-53,55
|Banvit
|11,36
|-8,24
|-46,97
|Baştaş Başkent Çimento
|2,33
|-1,69
|-1,56
|Batı Çimento
|2,88
|-5,88
|-34,41
|Batısöke Çimento
|1,24
|-3,13
|-30,34
|Bera Holding
|1,61
|-5,29
|-48,06
|Berkosan Yalıtım
|1,62
|-4,71
|-27,35
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,04
|-7,69
|-50,12
|Beyaz Filo
|6,28
|-11,55
|-81,32
|Bilici Yatırım
|1,34
|-2,90
|-12,45
|Bim Mağazalar
|68,20
|-2,57
|-11,22
|Bimeks
|0,10
|-9,09
|-64,29
|Birko Mensucat
|0,36
|0,00
|-12,20
|Birlik Mensucat
|0,97
|-3,00
|-31,21
|Bizim Mağazaları
|5,07
|-8,15
|-34,16
|Bolu Çimento
|4,93
|-4,46
|3,35
|Bomonti Elektrik
|0,66
|-7,04
|-38,89
|Borusan Mannesmann
|8,34
|-3,58
|-24,48
|Borusan Yat. Paz.
|36,50
|-3,39
|-15,41
|Bosch Fren Sistemleri
|144,30
|-4,44
|-21,23
|Bossa
|6,32
|-4,53
|56,05
|Boyner Perakende Yat.
|7,47
|-0,40
|-18,63
|Brisa
|6,14
|-2,38
|-15,54
|Burçelik
|2,78
|-6,40
|-27,79
|Burçelik Vana
|1,47
|-0,68
|-16,00
|Bursa Çimento
|4,86
|-1,82
|-4,02
|Carrefoursa
|3,71
|-7,02
|-33,51
|Coca Cola İçecek
|28,54
|-3,97
|-14,79
|Cosmos Yat. Holding
|0,93
|-7,00
|-20,51
|Credıtwest Faktorıng
|1,10
|-2,65
|-1,33
|Çelebi
|41,22
|-2,09
|20,98
|Çelik Halat
|6,09
|-12,75
|62,85
|Çemaş Döküm
|2,50
|5,93
|35,14
|Çemtaş
|5,94
|-2,14
|45,59
|Çimbeton
|26,80
|-10,61
|-27,41
|Çimentaş
|8,04
|-8,53
|-30,63
|Çimsa
|9,88
|6,81
|-25,12
|Çuhadaroğlu Metal
|1,93
|-3,50
|-34,13
|Dagi Giyim
|1,47
|0,00
|-35,24
|Dagi Yatırım Holding
|1,10
|-3,51
|-23,08
|Dardanel
|1,17
|-8,59
|-40,00
|Datagate Bilgisayar
|4,63
|-8,32
|-52,37
|Demirören Gazetecilik
|5,80
|-0,85
|120,95
|Demısaş Döküm
|3,53
|4,44
|92,90
|Denge Holding
|1,97
|-2,96
|4,12
|Deniz GMYO
|2,49
|-7,78
|-7,78
|Denizbank
|4,37
|-7,02
|19,07
|Denizli Cam
|9,14
|-5,97
|-23,00
|Derimod
|9,35
|-8,96
|24,50
|Desa Deri
|1,03
|-3,74
|1,98
|Despec Bilgisayar
|2,83
|-9,87
|-21,17
|Deva Holding
|3,97
|-3,17
|-9,36
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,64
|-4,48
|-45,30
|Ditaş Doğan
|5,23
|-5,25
|-12,78
|DO-CO
|412,10
|2,26
|99,44
|Doğan Burda
|2,52
|-4,55
|-24,10
|Doğan Holding
|1,19
|4,39
|36,78
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,17
|-10,00
|-67,86
|Doğusan
|2,69
|-9,12
|84,25
|Doğuş GMYO
|1,91
|-10,33
|-41,05
|Doğuş Otomotiv
|5,72
|-7,59
|-24,13
|Döktaş Dökümcülük
|10,53
|-1,22
|-4,27
|Duran Doğan Basım
|2,80
|-4,44
|-25,73
|Dyo Boya
|4,69
|-5,06
|-38,37
|Eczacıbaşı İlaç
|3,55
|0,85
|-15,08
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,02
|-3,61
|-20,04
|Edip Gayrimenkul
|0,62
|-4,62
|-47,46
|Ege Endüstri
|306,00
|-1,61
|2,03
|Ege Gübre
|22,64
|-6,75
|-11,29
|Ege Profil
|8,46
|-4,30
|-13,92
|Ege Seramik
|3,60
|1,69
|-17,64
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,17
|0,00
|-75,36
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,24
|-11,11
|-48,94
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,09
|-10,00
|-55,00
|Egeplast
|4,87
|-5,44
|4,06
|Ekiz Kimya
|0,41
|-2,38
|-28,07
|Emek Elektrik
|1,14
|1,79
|-27,65
|Eminiş Ambalaj
|3,00
|-9,91
|-35,34
|Emlak Konut GMYO
|1,61
|-5,29
|-38,02
|Enerjisa Enerji
|5,05
|-9,17
|Enka İnşaat
|5,25
|4,79
|-3,17
|Erbosan
|65,40
|-4,04
|-17,54
|Ereğli Demir Çelik
|11,36
|-3,97
|21,63
|Ersu Gıda
|0,90
|-3,23
|-31,30
|Escort Teknoloji
|0,57
|-8,06
|-54,76
|Etiler Gıda
|2,52
|-5,97
|-46,27
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,73
|2,82
|-35,40
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,68
|3,03
|-29,17
|Euro Yat. Ort.
|0,63
|-3,08
|-26,74
|Euro Yatırım Holding
|0,52
|-1,89
|-14,75
|Fenerbahçe Futbol
|21,80
|-8,02
|-36,44
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|5,35
|12,63
|-61,26
|F-M İzmit Piston
|14,38
|-2,24
|14,77
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,86
|-4,46
|-21,54
|Ford Otosan
|57,50
|0,26
|-0,94
|Formet Çelik Kapı
|6,29
|-10,14
|Frigo Pak Gıda
|1,10
|-9,84
|15,79
|Galatasaray Sportif
|1,41
|-9,03
|-32,78
|Garanti Bankası
|5,86
|-10,12
|-42,98
|Garanti Faktoring
|2,06
|-8,04
|-36,81
|Garanti Yat. Ort.
|0,58
|-3,33
|-21,02
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,72
|-1,45
|7,94
|Gedik Yatırım Holding
|1,50
|-0,66
|8,70
|Gediz Ambalaj
|3,02
|-2,27
|-16,46
|Gentaş
|2,66
|-2,92
|77,32
|Gersan Elektrik
|3,91
|-4,87
|-16,99
|Global Men. Değ.
|0,48
|0,00
|6,67
|Global Yat. Holding
|3,28
|8,25
|-9,14
|Good-Year
|3,79
|2,99
|-8,85
|Göltaş Çimento
|40,26
|-5,63
|-38,35
|Gözde Girişim
|2,12
|-9,79
|-62,54
|GSD Denizcilik
|0,94
|-8,74
|-30,37
|GSD Holding
|0,65
|-2,99
|-9,72
|Gübre Fabrik.
|3,12
|-2,50
|-26,24
|Güler Yat. Holding
|0,91
|-5,21
|-21,55
|Güneş Sigorta
|1,46
|-3,95
|-11,52
|Halk GMYO
|0,63
|-3,08
|-30,98
|Halk Sigorta
|0,75
|-19,35
|-43,68
|Hatay Tekstil
|3,57
|-2,46
|-28,17
|Hedef Girişim
|1,43
|-8,33
|-32,44
|Hektaş
|9,95
|-2,45
|42,14
|HUB Girişim
|1,32
|0,00
|10,92
|Hürriyet Gzt.
|1,34
|3,08
|0,00
|ICBC Turkey Bank
|4,45
|-9,55
|-2,41
|İdealist GMYO
|1,78
|-3,78
|-12,75
|İhlas Ev Aletleri
|0,34
|-8,11
|-33,33
|İhlas Gayrimenkul
|1,17
|-12,03
|-40,31
|İhlas Gazetecilik
|0,74
|-11,90
|-37,29
|İhlas Holding
|0,35
|-5,41
|-33,96
|İhlas Yayın Holding
|0,33
|-10,81
|-35,29
|İndeks Bilgisayar
|6,36
|-9,53
|-37,76
|Info Yatırım
|0,91
|-2,15
|-22,88
|İntema
|23,72
|-8,06
|-2,55
|İpek Doğal Enerji
|4,82
|-3,60
|-10,24
|İskenderun Demir Çelik
|7,62
|-5,93
|56,19
(Sürecek)