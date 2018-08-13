Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,01-1,94-21,71
Acıpayam Selüloz2,41-4,74-6,97
Adana Çimento (A)5,30-3,28-1,04
Adana Çimento (B)3,69-5,14-1,77
Adana Çimento (C)1,00-6,5427,49
Adel Kalemcilik12,71-5,78-18,13
Adese Alışveriş Ticaret1,76-5,88-11,56
Afyon Çimento5,00-6,19-35,73
Ak Enerji0,63-5,97-30,77
Akbank6,16-8,20-34,77
Akçansa8,975,53-12,38
Akdenız Güvenlık Hız.2,22-9,76-62,56
Akfen GMYO1,32-5,04-45,23
Akın Tekstil8,12-5,25-42,45
Akiş GMYO2,24-5,49-19,77
Akmerkez GMYO17,57-2,44-10,82
Aksa11,13-1,50-7,13
Aksa Enerji4,304,374,12
Aksigorta3,00-5,96-1,08
Aksu Enerji6,53-4,9523,22
Alarko Carrıer40,00-2,91-30,46
Alarko GMYO48,003,67-2,44
Alarko Holding4,39-2,23-35,71
Albaraka Türk1,18-2,48-21,52
Alcatel Lucent Teletaş5,01-5,29-37,22
Alkim Kağıt3,45-8,00-25,58
Alkim Kimya20,80-0,86-12,27
Altınyağ0,77-4,94-35,63
Altınyunus Çeşme3,800,00-24,75
Anadolu Cam3,463,2835,53
Anadolu Efes23,565,27-1,05
Anadolu Grubu Holding18,808,05-20,31
Anadolu Hayat Emek.7,179,30-8,28
Anadolu Isuzu8,33-7,13-8,46
Anadolu Sigorta4,311,1743,13
Anel Elektrik2,45-4,67-35,01
Anel Telekom0,38-5,00-24,00
Arçelik12,503,82-39,82
Arena Bilgisayar2,72-7,80-35,70
Armada Bilgisayar8,240,1221,53
Arsan Tekstil1,80-3,232,86
Artı Yatırım Holding1,14-8,8021,28
Aselsan25,22-5,26-20,59
Aslan Çimento28,00-5,08-25,49
Ata GMYO3,91-0,76-18,37
Atakule GMYO1,94-3,96-5,37
Atlantik Petrol Ürünleri0,78-9,30-43,88
Atlantis Yatırım Holding0,33-2,94-32,65
Atlas Yat. Ort.0,72-7,69-26,53
AvivaSA Emeklilik Hayat11,900,08-32,78
Avrasya GMYO1,01-5,61-36,08
Avrasya Petrol ve Tur.1,20-6,98-28,57
Avrasya Stratejik GMYF1.127,600,12
Avrupa Yatırım Holding2,40-10,4531,15
Ayen Enerji3,22-1,23-33,33
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,59-3,64-2,95
Aygaz11,509,52-20,67
Bagfaş5,93-8,35-43,52
Bak Ambalaj5,994,1716,54
Balatacılar Balatacılık0,43-6,52-23,21
Bantaş Ambalaj1,90-7,77-53,55
Banvit11,36-8,24-46,97
Baştaş Başkent Çimento2,33-1,69-1,56
Batı Çimento2,88-5,88-34,41
Batısöke Çimento1,24-3,13-30,34
Bera Holding1,61-5,29-48,06
Berkosan Yalıtım1,62-4,71-27,35
Beşiktaş Futbol Yat.2,04-7,69-50,12
Beyaz Filo6,28-11,55-81,32
Bilici Yatırım1,34-2,90-12,45
Bim Mağazalar68,20-2,57-11,22
Bimeks0,10-9,09-64,29
Birko Mensucat0,360,00-12,20
Birlik Mensucat0,97-3,00-31,21
Bizim Mağazaları5,07-8,15-34,16
Bolu Çimento4,93-4,463,35
Bomonti Elektrik0,66-7,04-38,89
Borusan Mannesmann8,34-3,58-24,48
Borusan Yat. Paz.36,50-3,39-15,41
Bosch Fren Sistemleri144,30-4,44-21,23
Bossa6,32-4,5356,05
Boyner Perakende Yat.7,47-0,40-18,63
Brisa6,14-2,38-15,54
Burçelik2,78-6,40-27,79
Burçelik Vana1,47-0,68-16,00
Bursa Çimento4,86-1,82-4,02
Carrefoursa3,71-7,02-33,51
Coca Cola İçecek28,54-3,97-14,79
Cosmos Yat. Holding0,93-7,00-20,51
Credıtwest Faktorıng1,10-2,65-1,33
Çelebi41,22-2,0920,98
Çelik Halat6,09-12,7562,85
Çemaş Döküm2,505,9335,14
Çemtaş5,94-2,1445,59
Çimbeton26,80-10,61-27,41
Çimentaş8,04-8,53-30,63
Çimsa9,886,81-25,12
Çuhadaroğlu Metal1,93-3,50-34,13
Dagi Giyim1,470,00-35,24
Dagi Yatırım Holding1,10-3,51-23,08
Dardanel1,17-8,59-40,00
Datagate Bilgisayar4,63-8,32-52,37
Demirören Gazetecilik5,80-0,85120,95
Demısaş Döküm3,534,4492,90
Denge Holding1,97-2,964,12
Deniz GMYO2,49-7,78-7,78
Denizbank4,37-7,0219,07
Denizli Cam9,14-5,97-23,00
Derimod9,35-8,9624,50
Desa Deri1,03-3,741,98
Despec Bilgisayar2,83-9,87-21,17
Deva Holding3,97-3,17-9,36
Diriteks Diriliş Tekstil0,64-4,48-45,30
Ditaş Doğan5,23-5,25-12,78
DO-CO412,102,2699,44
Doğan Burda2,52-4,55-24,10
Doğan Holding1,194,3936,78
Doğtaş Kelebek Mobilya1,17-10,00-67,86
Doğusan2,69-9,1284,25
Doğuş GMYO1,91-10,33-41,05
Doğuş Otomotiv5,72-7,59-24,13
Döktaş Dökümcülük10,53-1,22-4,27
Duran Doğan Basım2,80-4,44-25,73
Dyo Boya4,69-5,06-38,37
Eczacıbaşı İlaç3,550,85-15,08
Eczacıbaşı Yatırım8,02-3,61-20,04
Edip Gayrimenkul0,62-4,62-47,46
Ege Endüstri306,00-1,612,03
Ege Gübre22,64-6,75-11,29
Ege Profil8,46-4,30-13,92
Ege Seramik3,601,69-17,64
Egeli & Co Tarım Girişim0,170,00-75,36
Egeli&Co Enerji Yatırım0,24-11,11-48,94
Egeli&Co Yatırım Holding0,09-10,00-55,00
Egeplast4,87-5,444,06
Ekiz Kimya0,41-2,38-28,07
Emek Elektrik1,141,79-27,65
Eminiş Ambalaj3,00-9,91-35,34
Emlak Konut GMYO1,61-5,29-38,02
Enerjisa Enerji5,05-9,17
Enka İnşaat5,254,79-3,17
Erbosan65,40-4,04-17,54
Ereğli Demir Çelik11,36-3,9721,63
Ersu Gıda0,90-3,23-31,30
Escort Teknoloji0,57-8,06-54,76
Etiler Gıda2,52-5,97-46,27
Euro Kapital Yat. Ort.0,732,82-35,40
Euro Trend Yat. Ort.0,683,03-29,17
Euro Yat. Ort.0,63-3,08-26,74
Euro Yatırım Holding0,52-1,89-14,75
Fenerbahçe Futbol21,80-8,02-36,44
Flap Kongre Toplantı Hiz.5,3512,63-61,26
F-M İzmit Piston14,38-2,2414,77
Fonet Bilgi Teknolojileri3,86-4,46-21,54
Ford Otosan57,500,26-0,94
Formet Çelik Kapı6,29-10,14
Frigo Pak Gıda1,10-9,8415,79
Galatasaray Sportif1,41-9,03-32,78
Garanti Bankası5,86-10,12-42,98
Garanti Faktoring2,06-8,04-36,81
Garanti Yat. Ort.0,58-3,33-21,02
Gedik Y. Men. Değ.2,72-1,457,94
Gedik Yatırım Holding1,50-0,668,70
Gediz Ambalaj3,02-2,27-16,46
Gentaş2,66-2,9277,32
Gersan Elektrik3,91-4,87-16,99
Global Men. Değ.0,480,006,67
Global Yat. Holding3,288,25-9,14
Good-Year3,792,99-8,85
Göltaş Çimento40,26-5,63-38,35
Gözde Girişim2,12-9,79-62,54
GSD Denizcilik0,94-8,74-30,37
GSD Holding0,65-2,99-9,72
Gübre Fabrik.3,12-2,50-26,24
Güler Yat. Holding0,91-5,21-21,55
Güneş Sigorta1,46-3,95-11,52
Halk GMYO0,63-3,08-30,98
Halk Sigorta0,75-19,35-43,68
Hatay Tekstil3,57-2,46-28,17
Hedef Girişim1,43-8,33-32,44
Hektaş9,95-2,4542,14
HUB Girişim1,320,0010,92
Hürriyet Gzt.1,343,080,00
ICBC Turkey Bank4,45-9,55-2,41
İdealist GMYO1,78-3,78-12,75
İhlas Ev Aletleri0,34-8,11-33,33
İhlas Gayrimenkul1,17-12,03-40,31
İhlas Gazetecilik0,74-11,90-37,29
İhlas Holding0,35-5,41-33,96
İhlas Yayın Holding0,33-10,81-35,29
İndeks Bilgisayar6,36-9,53-37,76
Info Yatırım0,91-2,15-22,88
İntema23,72-8,06-2,55
İpek Doğal Enerji4,82-3,60-10,24
İskenderun Demir Çelik7,62-5,9356,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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