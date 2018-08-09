Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,10
|0,92
|-14,73
|Acıpayam Selüloz
|2,68
|1,52
|1,13
|Adana Çimento (A)
|5,69
|-1,04
|6,24
|Adana Çimento (B)
|3,96
|-1,00
|5,42
|Adana Çimento (C)
|1,07
|3,88
|36,41
|Adel Kalemcilik
|14,27
|0,21
|-8,09
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,02
|-0,98
|1,51
|Afyon Çimento
|5,69
|2,71
|-26,86
|Ak Enerji
|0,71
|2,90
|-21,98
|Akbank
|7,12
|0,00
|-24,61
|Akçansa
|8,92
|0,90
|-12,86
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,63
|0,77
|-55,65
|Akfen GMYO
|1,60
|-0,62
|-33,61
|Akın Tekstil
|8,98
|4,06
|-36,36
|Akiş GMYO
|2,45
|-0,41
|-12,24
|Akmerkez GMYO
|18,70
|0,00
|-5,08
|Aksa
|11,43
|-0,26
|-4,62
|Aksa Enerji
|4,13
|0,00
|0,00
|Aksigorta
|3,22
|0,63
|6,17
|Aksu Enerji
|6,80
|-5,03
|28,32
|Alarko Carrıer
|41,48
|-1,71
|-27,89
|Alarko GMYO
|46,54
|0,43
|-5,41
|Alarko Holding
|4,70
|-3,29
|-31,17
|Albaraka Türk
|1,28
|-2,29
|-14,87
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,66
|1,25
|-29,07
|Alkim Kağıt
|3,99
|-1,48
|-13,93
|Alkim Kimya
|21,84
|3,12
|-7,89
|Altınyağ
|0,83
|-1,19
|-30,61
|Altınyunus Çeşme
|4,10
|-2,38
|-18,81
|Anadolu Cam
|3,43
|2,69
|34,36
|Anadolu Efes
|21,60
|1,79
|-9,28
|Anadolu Grubu Holding
|17,01
|0,95
|-27,90
|Anadolu Hayat Emek.
|6,25
|1,30
|-20,04
|Anadolu Isuzu
|9,40
|-0,32
|3,30
|Anadolu Sigorta
|4,24
|-0,24
|40,81
|Anel Elektrik
|2,68
|-0,37
|-28,91
|Anel Telekom
|0,41
|0,00
|-18,00
|Arçelik
|12,28
|-0,97
|-40,88
|Arena Bilgisayar
|3,07
|1,32
|-27,42
|Armada Bilgisayar
|8,10
|0,12
|19,47
|Arsan Tekstil
|1,92
|0,52
|9,71
|Artı Yatırım Holding
|1,36
|-2,16
|44,68
|Aselsan
|26,92
|0,98
|-15,24
|Aslan Çimento
|31,04
|1,44
|-17,40
|Ata GMYO
|4,04
|-0,49
|-15,66
|Atakule GMYO
|2,02
|-0,49
|-1,46
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,95
|0,00
|-31,65
|Atlantis Yatırım Holding
|0,36
|2,86
|-26,53
|Atlas Yat. Ort.
|0,83
|-3,49
|-15,31
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,13
|-0,33
|-31,48
|Avrasya GMYO
|1,17
|-2,50
|-25,95
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,39
|-2,11
|-17,26
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.125,80
|0,04
|Avrupa Yatırım Holding
|2,85
|-2,73
|55,74
|Ayen Enerji
|3,58
|0,28
|-25,88
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,74
|-0,57
|6,20
|Aygaz
|10,12
|0,30
|-30,19
|Bagfaş
|6,90
|-1,29
|-34,29
|Bak Ambalaj
|5,72
|-1,38
|11,28
|Balatacılar Balatacılık
|0,48
|-4,00
|-14,29
|Bantaş Ambalaj
|2,22
|-1,77
|-45,72
|Banvit
|13,60
|-0,58
|-36,51
|Baştaş Başkent Çimento
|2,41
|1,82
|Batı Çimento
|3,42
|-2,56
|-22,12
|Batısöke Çimento
|1,36
|0,74
|-23,60
|Bera Holding
|1,84
|-0,54
|-40,65
|Berkosan Yalıtım
|1,85
|-1,07
|-17,04
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,39
|-0,83
|-41,56
|Beyaz Filo
|7,70
|-0,77
|-77,09
|Bilici Yatırım
|1,39
|0,00
|-9,18
|Bim Mağazalar
|71,65
|2,21
|-6,72
|Bimeks
|0,12
|0,00
|-57,14
|Birko Mensucat
|0,38
|0,00
|-7,32
|Birlik Mensucat
|1,11
|-1,77
|-21,28
|Bizim Mağazaları
|5,88
|-1,01
|-23,64
|Bolu Çimento
|5,50
|-0,90
|15,30
|Bomonti Elektrik
|0,72
|-2,70
|-33,33
|Borusan Mannesmann
|9,01
|-2,49
|-18,42
|Borusan Yat. Paz.
|40,06
|-0,35
|-7,16
|Bosch Fren Sistemleri
|153,70
|0,52
|-16,09
|Bossa
|7,13
|-0,83
|76,05
|Boyner Perakende Yat.
|7,70
|-0,77
|-16,12
|Brisa
|6,68
|-2,20
|-8,12
|Burçelik
|3,09
|-0,64
|-19,74
|Burçelik Vana
|1,48
|-1,33
|-15,43
|Bursa Çimento
|5,21
|-0,95
|2,89
|Carrefoursa
|4,22
|-0,71
|-24,37
|Coca Cola İçecek
|30,98
|1,64
|-7,50
|Cosmos Yat. Holding
|1,00
|0,00
|-14,53
|Credıtwest Faktorıng
|1,16
|0,00
|4,06
|Çelebi
|42,30
|4,70
|24,15
|Çelik Halat
|7,53
|-1,83
|101,35
|Çemaş Döküm
|2,53
|2,43
|36,76
|Çemtaş
|6,33
|0,00
|55,15
|Çimbeton
|31,62
|0,51
|-14,36
|Çimentaş
|9,15
|0,11
|-21,05
|Çimsa
|9,55
|-0,52
|-27,62
|Çuhadaroğlu Metal
|2,08
|-0,95
|-29,01
|Dagi Giyim
|1,56
|0,65
|-31,28
|Dagi Yatırım Holding
|1,21
|-1,63
|-15,38
|Dardanel
|1,30
|1,56
|-33,33
|Datagate Bilgisayar
|5,30
|-2,21
|-45,48
|Demirören Gazetecilik
|6,08
|4,47
|131,62
|Demısaş Döküm
|3,04
|1,33
|66,12
|Denge Holding
|2,18
|-5,22
|15,22
|Deniz GMYO
|2,88
|-0,35
|6,67
|Denizbank
|4,98
|-1,39
|35,69
|Denizli Cam
|10,57
|-1,95
|-10,95
|Derimod
|11,26
|1,53
|49,93
|Desa Deri
|1,14
|0,00
|12,87
|Despec Bilgisayar
|3,27
|12,37
|-8,91
|Deva Holding
|4,22
|2,68
|-3,65
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,73
|1,39
|-37,61
|Ditaş Doğan
|5,83
|-0,68
|-2,77
|DO-CO
|369,70
|3,97
|78,92
|Doğan Burda
|2,86
|-2,39
|-13,86
|Doğan Holding
|1,18
|0,00
|35,63
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,46
|-2,67
|-59,89
|Doğusan
|3,18
|-0,31
|117,81
|Doğuş GMYO
|2,34
|0,43
|-27,78
|Doğuş Otomotiv
|6,36
|-0,31
|-15,64
|Döktaş Dökümcülük
|10,75
|0,09
|-2,27
|Duran Doğan Basım
|3,24
|-3,28
|-14,06
|Dyo Boya
|4,95
|-0,40
|-34,95
|Eczacıbaşı İlaç
|3,62
|-0,55
|-13,40
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,93
|-4,39
|-10,97
|Edip Gayrimenkul
|0,70
|0,00
|-40,68
|Ege Endüstri
|316,00
|-1,19
|5,36
|Ege Gübre
|25,56
|-0,23
|0,15
|Ege Profil
|9,09
|0,89
|-7,51
|Ege Seramik
|3,54
|-1,12
|-19,02
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,18
|0,00
|-73,91
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,28
|0,00
|-40,43
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|0,00
|-45,00
|Egeplast
|4,83
|-1,23
|3,21
|Ekiz Kimya
|0,44
|0,00
|-22,81
|Emek Elektrik
|1,23
|-0,81
|-21,94
|Eminiş Ambalaj
|3,49
|-1,13
|-24,78
|Emlak Konut GMYO
|1,76
|1,73
|-32,24
|Enerjisa Enerji
|5,76
|2,13
|Enka İnşaat
|5,03
|0,80
|-7,23
|Erbosan
|69,70
|-3,06
|-12,12
|Ereğli Demir Çelik
|12,21
|0,74
|30,73
|Ersu Gıda
|0,98
|-1,01
|-25,19
|Escort Teknoloji
|0,66
|-2,94
|-47,62
|Etiler Gıda
|2,75
|-3,85
|-41,36
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,78
|-1,27
|-30,97
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,69
|-1,43
|-28,13
|Euro Yat. Ort.
|0,69
|0,00
|-19,77
|Euro Yatırım Holding
|0,55
|-3,51
|-9,84
|Fenerbahçe Futbol
|25,96
|-1,52
|-24,31
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|5,22
|-1,88
|-62,20
|F-M İzmit Piston
|15,74
|0,06
|25,63
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,30
|-0,46
|-12,60
|Ford Otosan
|57,55
|-1,96
|-0,85
|Formet Çelik Kapı
|7,44
|-3,75
|Frigo Pak Gıda
|1,33
|-3,62
|40,00
|Galatasaray Sportif
|1,67
|-0,60
|-20,38
|Garanti Bankası
|7,00
|-1,27
|-31,88
|Garanti Faktoring
|2,34
|-0,85
|-28,22
|Garanti Yat. Ort.
|0,63
|0,00
|-14,21
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,76
|0,00
|9,52
|Gedik Yatırım Holding
|1,51
|-1,31
|9,42
|Gediz Ambalaj
|3,20
|-0,31
|-11,48
|Gentaş
|2,66
|2,31
|77,32
|Gersan Elektrik
|4,45
|-2,63
|-5,52
|Global Men. Değ.
|0,51
|0,00
|13,33
|Global Yat. Holding
|3,13
|-1,57
|-13,30
|Good-Year
|3,80
|6,44
|-8,61
|Göltaş Çimento
|45,06
|-0,75
|-31,00
|Gözde Girişim
|2,60
|-0,38
|-54,06
|GSD Denizcilik
|1,08
|-0,92
|-20,00
|GSD Holding
|0,70
|0,00
|-2,78
|Gübre Fabrik.
|3,39
|-0,88
|-19,86
|Güler Yat. Holding
|1,05
|-1,87
|-9,48
|Güneş Sigorta
|1,58
|-3,07
|-4,24
|Halk GMYO
|0,68
|-1,45
|-25,50
|Halk Sigorta
|0,97
|-1,02
|-27,16
|Hatay Tekstil
|3,97
|-0,75
|-20,12
|Hedef Girişim
|1,70
|-2,86
|-19,69
|Hektaş
|10,41
|-1,42
|48,71
|HUB Girişim
|1,33
|0,00
|11,76
|Hürriyet Gzt.
|1,40
|-2,10
|4,48
|ICBC Turkey Bank
|5,37
|2,48
|17,76
|İdealist GMYO
|2,00
|-0,50
|-1,96
|İhlas Ev Aletleri
|0,39
|0,00
|-23,53
|İhlas Gayrimenkul
|1,43
|-2,05
|-27,04
|İhlas Gazetecilik
|0,92
|-1,08
|-22,03
|İhlas Holding
|0,39
|-4,88
|-26,42
|İhlas Yayın Holding
|0,38
|-2,56
|-25,49
|İndeks Bilgisayar
|7,56
|-0,26
|-26,02
|Info Yatırım
|0,99
|-1,98
|-16,10
|İntema
|26,96
|-3,99
|10,76
|İpek Doğal Enerji
|5,49
|1,10
|2,23
|İskenderun Demir Çelik
|8,79
|0,57
|80,18
(Sürecek)