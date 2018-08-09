Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,10 0,92 -14,73 Acıpayam Selüloz 2,68 1,52 1,13 Adana Çimento (A) 5,69 -1,04 6,24 Adana Çimento (B) 3,96 -1,00 5,42 Adana Çimento (C) 1,07 3,88 36,41 Adel Kalemcilik 14,27 0,21 -8,09 Adese Alışveriş Ticaret 2,02 -0,98 1,51 Afyon Çimento 5,69 2,71 -26,86 Ak Enerji 0,71 2,90 -21,98 Akbank 7,12 0,00 -24,61 Akçansa 8,92 0,90 -12,86 Akdenız Güvenlık Hız. 2,63 0,77 -55,65 Akfen GMYO 1,60 -0,62 -33,61 Akın Tekstil 8,98 4,06 -36,36 Akiş GMYO 2,45 -0,41 -12,24 Akmerkez GMYO 18,70 0,00 -5,08 Aksa 11,43 -0,26 -4,62 Aksa Enerji 4,13 0,00 0,00 Aksigorta 3,22 0,63 6,17 Aksu Enerji 6,80 -5,03 28,32 Alarko Carrıer 41,48 -1,71 -27,89 Alarko GMYO 46,54 0,43 -5,41 Alarko Holding 4,70 -3,29 -31,17 Albaraka Türk 1,28 -2,29 -14,87 Alcatel Lucent Teletaş 5,66 1,25 -29,07 Alkim Kağıt 3,99 -1,48 -13,93 Alkim Kimya 21,84 3,12 -7,89 Altınyağ 0,83 -1,19 -30,61 Altınyunus Çeşme 4,10 -2,38 -18,81 Anadolu Cam 3,43 2,69 34,36 Anadolu Efes 21,60 1,79 -9,28 Anadolu Grubu Holding 17,01 0,95 -27,90 Anadolu Hayat Emek. 6,25 1,30 -20,04 Anadolu Isuzu 9,40 -0,32 3,30 Anadolu Sigorta 4,24 -0,24 40,81 Anel Elektrik 2,68 -0,37 -28,91 Anel Telekom 0,41 0,00 -18,00 Arçelik 12,28 -0,97 -40,88 Arena Bilgisayar 3,07 1,32 -27,42 Armada Bilgisayar 8,10 0,12 19,47 Arsan Tekstil 1,92 0,52 9,71 Artı Yatırım Holding 1,36 -2,16 44,68 Aselsan 26,92 0,98 -15,24 Aslan Çimento 31,04 1,44 -17,40 Ata GMYO 4,04 -0,49 -15,66 Atakule GMYO 2,02 -0,49 -1,46 Atlantik Petrol Ürünleri 0,95 0,00 -31,65 Atlantis Yatırım Holding 0,36 2,86 -26,53 Atlas Yat. Ort. 0,83 -3,49 -15,31 AvivaSA Emeklilik Hayat 12,13 -0,33 -31,48 Avrasya GMYO 1,17 -2,50 -25,95 Avrasya Petrol ve Tur. 1,39 -2,11 -17,26 Avrasya Stratejik GMYF 1.125,80 0,04 Avrupa Yatırım Holding 2,85 -2,73 55,74 Ayen Enerji 3,58 0,28 -25,88 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,74 -0,57 6,20 Aygaz 10,12 0,30 -30,19 Bagfaş 6,90 -1,29 -34,29 Bak Ambalaj 5,72 -1,38 11,28 Balatacılar Balatacılık 0,48 -4,00 -14,29 Bantaş Ambalaj 2,22 -1,77 -45,72 Banvit 13,60 -0,58 -36,51 Baştaş Başkent Çimento 2,41 1,82 Batı Çimento 3,42 -2,56 -22,12 Batısöke Çimento 1,36 0,74 -23,60 Bera Holding 1,84 -0,54 -40,65 Berkosan Yalıtım 1,85 -1,07 -17,04 Beşiktaş Futbol Yat. 2,39 -0,83 -41,56 Beyaz Filo 7,70 -0,77 -77,09 Bilici Yatırım 1,39 0,00 -9,18 Bim Mağazalar 71,65 2,21 -6,72 Bimeks 0,12 0,00 -57,14 Birko Mensucat 0,38 0,00 -7,32 Birlik Mensucat 1,11 -1,77 -21,28 Bizim Mağazaları 5,88 -1,01 -23,64 Bolu Çimento 5,50 -0,90 15,30 Bomonti Elektrik 0,72 -2,70 -33,33 Borusan Mannesmann 9,01 -2,49 -18,42 Borusan Yat. Paz. 40,06 -0,35 -7,16 Bosch Fren Sistemleri 153,70 0,52 -16,09 Bossa 7,13 -0,83 76,05 Boyner Perakende Yat. 7,70 -0,77 -16,12 Brisa 6,68 -2,20 -8,12 Burçelik 3,09 -0,64 -19,74 Burçelik Vana 1,48 -1,33 -15,43 Bursa Çimento 5,21 -0,95 2,89 Carrefoursa 4,22 -0,71 -24,37 Coca Cola İçecek 30,98 1,64 -7,50 Cosmos Yat. Holding 1,00 0,00 -14,53 Credıtwest Faktorıng 1,16 0,00 4,06 Çelebi 42,30 4,70 24,15 Çelik Halat 7,53 -1,83 101,35 Çemaş Döküm 2,53 2,43 36,76 Çemtaş 6,33 0,00 55,15 Çimbeton 31,62 0,51 -14,36 Çimentaş 9,15 0,11 -21,05 Çimsa 9,55 -0,52 -27,62 Çuhadaroğlu Metal 2,08 -0,95 -29,01 Dagi Giyim 1,56 0,65 -31,28 Dagi Yatırım Holding 1,21 -1,63 -15,38 Dardanel 1,30 1,56 -33,33 Datagate Bilgisayar 5,30 -2,21 -45,48 Demirören Gazetecilik 6,08 4,47 131,62 Demısaş Döküm 3,04 1,33 66,12 Denge Holding 2,18 -5,22 15,22 Deniz GMYO 2,88 -0,35 6,67 Denizbank 4,98 -1,39 35,69 Denizli Cam 10,57 -1,95 -10,95 Derimod 11,26 1,53 49,93 Desa Deri 1,14 0,00 12,87 Despec Bilgisayar 3,27 12,37 -8,91 Deva Holding 4,22 2,68 -3,65 Diriteks Diriliş Tekstil 0,73 1,39 -37,61 Ditaş Doğan 5,83 -0,68 -2,77 DO-CO 369,70 3,97 78,92 Doğan Burda 2,86 -2,39 -13,86 Doğan Holding 1,18 0,00 35,63 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,46 -2,67 -59,89 Doğusan 3,18 -0,31 117,81 Doğuş GMYO 2,34 0,43 -27,78 Doğuş Otomotiv 6,36 -0,31 -15,64 Döktaş Dökümcülük 10,75 0,09 -2,27 Duran Doğan Basım 3,24 -3,28 -14,06 Dyo Boya 4,95 -0,40 -34,95 Eczacıbaşı İlaç 3,62 -0,55 -13,40 Eczacıbaşı Yatırım 8,93 -4,39 -10,97 Edip Gayrimenkul 0,70 0,00 -40,68 Ege Endüstri 316,00 -1,19 5,36 Ege Gübre 25,56 -0,23 0,15 Ege Profil 9,09 0,89 -7,51 Ege Seramik 3,54 -1,12 -19,02 Egeli & Co Tarım Girişim 0,18 0,00 -73,91 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,28 0,00 -40,43 Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 0,00 -45,00 Egeplast 4,83 -1,23 3,21 Ekiz Kimya 0,44 0,00 -22,81 Emek Elektrik 1,23 -0,81 -21,94 Eminiş Ambalaj 3,49 -1,13 -24,78 Emlak Konut GMYO 1,76 1,73 -32,24 Enerjisa Enerji 5,76 2,13 Enka İnşaat 5,03 0,80 -7,23 Erbosan 69,70 -3,06 -12,12 Ereğli Demir Çelik 12,21 0,74 30,73 Ersu Gıda 0,98 -1,01 -25,19 Escort Teknoloji 0,66 -2,94 -47,62 Etiler Gıda 2,75 -3,85 -41,36 Euro Kapital Yat. Ort. 0,78 -1,27 -30,97 Euro Trend Yat. Ort. 0,69 -1,43 -28,13 Euro Yat. Ort. 0,69 0,00 -19,77 Euro Yatırım Holding 0,55 -3,51 -9,84 Fenerbahçe Futbol 25,96 -1,52 -24,31 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,22 -1,88 -62,20 F-M İzmit Piston 15,74 0,06 25,63 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,30 -0,46 -12,60 Ford Otosan 57,55 -1,96 -0,85 Formet Çelik Kapı 7,44 -3,75 Frigo Pak Gıda 1,33 -3,62 40,00 Galatasaray Sportif 1,67 -0,60 -20,38 Garanti Bankası 7,00 -1,27 -31,88 Garanti Faktoring 2,34 -0,85 -28,22 Garanti Yat. Ort. 0,63 0,00 -14,21 Gedik Y. Men. Değ. 2,76 0,00 9,52 Gedik Yatırım Holding 1,51 -1,31 9,42 Gediz Ambalaj 3,20 -0,31 -11,48 Gentaş 2,66 2,31 77,32 Gersan Elektrik 4,45 -2,63 -5,52 Global Men. Değ. 0,51 0,00 13,33 Global Yat. Holding 3,13 -1,57 -13,30 Good-Year 3,80 6,44 -8,61 Göltaş Çimento 45,06 -0,75 -31,00 Gözde Girişim 2,60 -0,38 -54,06 GSD Denizcilik 1,08 -0,92 -20,00 GSD Holding 0,70 0,00 -2,78 Gübre Fabrik. 3,39 -0,88 -19,86 Güler Yat. Holding 1,05 -1,87 -9,48 Güneş Sigorta 1,58 -3,07 -4,24 Halk GMYO 0,68 -1,45 -25,50 Halk Sigorta 0,97 -1,02 -27,16 Hatay Tekstil 3,97 -0,75 -20,12 Hedef Girişim 1,70 -2,86 -19,69 Hektaş 10,41 -1,42 48,71 HUB Girişim 1,33 0,00 11,76 Hürriyet Gzt. 1,40 -2,10 4,48 ICBC Turkey Bank 5,37 2,48 17,76 İdealist GMYO 2,00 -0,50 -1,96 İhlas Ev Aletleri 0,39 0,00 -23,53 İhlas Gayrimenkul 1,43 -2,05 -27,04 İhlas Gazetecilik 0,92 -1,08 -22,03 İhlas Holding 0,39 -4,88 -26,42 İhlas Yayın Holding 0,38 -2,56 -25,49 İndeks Bilgisayar 7,56 -0,26 -26,02 Info Yatırım 0,99 -1,98 -16,10 İntema 26,96 -3,99 10,76 İpek Doğal Enerji 5,49 1,10 2,23 İskenderun Demir Çelik 8,79 0,57 80,18

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)