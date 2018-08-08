Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,09 0,93 -15,50 Acıpayam Selüloz 2,64 0,76 -0,38 Adana Çimento (A) 5,75 0,88 7,36 Adana Çimento (B) 4,00 0,25 6,49 Adana Çimento (C) 1,03 -0,96 31,31 Adel Kalemcilik 14,24 -0,42 -8,28 Adese Alışveriş Ticaret 2,04 0,49 2,51 Afyon Çimento 5,54 -0,89 -28,79 Ak Enerji 0,69 1,47 -24,18 Akbank 7,12 2,15 -24,61 Akçansa 8,84 -0,11 -13,65 Akdenız Güvenlık Hız. 2,61 0,77 -55,99 Akfen GMYO 1,61 -0,62 -33,20 Akın Tekstil 8,63 -0,58 -38,84 Akiş GMYO 2,46 0,00 -11,89 Akmerkez GMYO 18,70 -0,53 -5,08 Aksa 11,46 -0,78 -4,37 Aksa Enerji 4,13 2,74 0,00 Aksigorta 3,20 0,00 5,51 Aksu Enerji 7,16 9,65 35,11 Alarko Carrıer 42,20 1,39 -26,64 Alarko GMYO 46,34 4,32 -5,82 Alarko Holding 4,86 1,04 -28,82 Albaraka Türk 1,31 0,77 -12,88 Alcatel Lucent Teletaş 5,59 1,27 -29,95 Alkim Kağıt 4,05 4,11 -12,64 Alkim Kimya 21,18 2,72 -10,67 Altınyağ 0,84 0,00 -29,77 Altınyunus Çeşme 4,20 1,20 -16,83 Anadolu Cam 3,34 0,00 30,83 Anadolu Efes 21,22 1,05 -10,87 Anadolu Grubu Holding 16,85 -0,65 -28,58 Anadolu Hayat Emek. 6,17 -2,06 -21,07 Anadolu Isuzu 9,43 -0,53 3,63 Anadolu Sigorta 4,25 0,00 41,14 Anel Elektrik 2,69 2,28 -28,65 Anel Telekom 0,41 -2,38 -18,00 Arçelik 12,40 0,81 -40,30 Arena Bilgisayar 3,03 0,00 -28,37 Armada Bilgisayar 8,09 -0,25 19,32 Arsan Tekstil 1,91 -0,52 9,14 Artı Yatırım Holding 1,39 -0,71 47,87 Aselsan 26,66 -0,15 -16,06 Aslan Çimento 30,60 0,20 -18,58 Ata GMYO 4,06 -0,49 -15,24 Atakule GMYO 2,03 0,00 -0,98 Atlantik Petrol Ürünleri 0,95 -2,06 -31,65 Atlantis Yatırım Holding 0,35 2,94 -28,57 Atlas Yat. Ort. 0,86 3,61 -12,24 AvivaSA Emeklilik Hayat 12,17 -1,85 -31,26 Avrasya GMYO 1,20 1,69 -24,05 Avrasya Petrol ve Tur. 1,42 0,71 -15,48 Avrasya Stratejik GMYF 1.125,30 0,04 Avrupa Yatırım Holding 2,93 -3,62 60,11 Ayen Enerji 3,57 0,85 -26,09 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,75 2,94 6,82 Aygaz 10,09 -0,59 -30,39 Bagfaş 6,99 -2,51 -33,43 Bak Ambalaj 5,80 -1,36 12,84 Balatacılar Balatacılık 0,50 2,04 -10,71 Bantaş Ambalaj 2,26 1,80 -44,74 Banvit 13,68 2,47 -36,13 Baştaş Başkent Çimento 2,41 -0,41 1,82 Batı Çimento 3,51 2,63 -20,07 Batısöke Çimento 1,35 2,27 -24,16 Bera Holding 1,85 1,09 -40,32 Berkosan Yalıtım 1,87 0,54 -16,14 Beşiktaş Futbol Yat. 2,41 1,69 -41,08 Beyaz Filo 7,76 -19,17 -76,91 Bilici Yatırım 1,39 1,46 -9,18 Bim Mağazalar 70,10 0,14 -8,74 Bimeks 0,12 0,00 -57,14 Birko Mensucat 0,38 -2,56 -7,32 Birlik Mensucat 1,13 -0,88 -19,86 Bizim Mağazaları 5,94 1,37 -22,86 Bolu Çimento 5,55 -0,18 16,35 Bomonti Elektrik 0,74 0,00 -31,48 Borusan Mannesmann 9,24 1,54 -16,33 Borusan Yat. Paz. 40,20 0,10 -6,83 Bosch Fren Sistemleri 152,90 -0,26 -16,53 Bossa 7,19 1,55 77,53 Boyner Perakende Yat. 7,76 0,52 -15,47 Brisa 6,83 -0,29 -6,05 Burçelik 3,11 0,32 -19,22 Burçelik Vana 1,50 0,00 -14,29 Bursa Çimento 5,26 2,14 3,88 Carrefoursa 4,25 0,71 -23,84 Coca Cola İçecek 30,48 2,83 -8,99 Cosmos Yat. Holding 1,00 -2,91 -14,53 Credıtwest Faktorıng 1,16 0,00 4,06 Çelebi 40,40 3,59 18,58 Çelik Halat 7,67 0,00 105,10 Çemaş Döküm 2,47 -3,14 33,51 Çemtaş 6,33 4,63 55,15 Çimbeton 31,46 -0,32 -14,79 Çimentaş 9,14 0,22 -21,14 Çimsa 9,60 1,37 -27,24 Çuhadaroğlu Metal 2,10 1,45 -28,33 Dagi Giyim 1,55 0,65 -31,72 Dagi Yatırım Holding 1,23 0,00 -13,99 Dardanel 1,28 0,79 -34,36 Datagate Bilgisayar 5,42 6,69 -44,24 Demirören Gazetecilik 5,82 -0,34 121,71 Demısaş Döküm 3,00 2,04 63,93 Denge Holding 2,30 -4,96 21,56 Deniz GMYO 2,89 -1,37 7,04 Denizbank 5,05 0,00 37,60 Denizli Cam 10,78 0,84 -9,18 Derimod 11,09 -1,33 47,67 Desa Deri 1,14 0,00 12,87 Despec Bilgisayar 2,91 6,59 -18,94 Deva Holding 4,11 1,73 -6,16 Diriteks Diriliş Tekstil 0,72 -2,70 -38,46 Ditaş Doğan 5,87 1,03 -2,10 DO-CO 355,60 1,60 72,09 Doğan Burda 2,93 -1,01 -11,75 Doğan Holding 1,18 1,72 35,63 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,50 2,74 -58,79 Doğusan 3,19 0,31 118,49 Doğuş GMYO 2,33 0,00 -28,09 Doğuş Otomotiv 6,38 1,75 -15,37 Döktaş Dökümcülük 10,74 0,19 -2,36 Duran Doğan Basım 3,35 0,30 -11,14 Dyo Boya 4,97 1,02 -34,69 Eczacıbaşı İlaç 3,64 2,54 -12,93 Eczacıbaşı Yatırım 9,34 1,52 -6,88 Edip Gayrimenkul 0,70 0,00 -40,68 Ege Endüstri 319,80 1,78 6,63 Ege Gübre 25,62 2,40 0,39 Ege Profil 9,01 0,22 -8,33 Ege Seramik 3,58 16,99 -18,10 Egeli & Co Tarım Girişim 0,18 -5,26 -73,91 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,28 0,00 -40,43 Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 0,00 -45,00 Egeplast 4,89 8,67 4,49 Ekiz Kimya 0,44 -2,22 -22,81 Emek Elektrik 1,24 -0,80 -21,31 Eminiş Ambalaj 3,53 0,86 -23,92 Emlak Konut GMYO 1,73 1,17 -33,40 Enerjisa Enerji 5,64 -0,70 Enka İnşaat 4,99 1,22 -7,97 Erbosan 71,90 -1,91 -9,35 Ereğli Demir Çelik 12,12 0,17 29,77 Ersu Gıda 0,99 1,02 -24,43 Escort Teknoloji 0,68 1,49 -46,03 Etiler Gıda 2,86 -2,72 -39,02 Euro Kapital Yat. Ort. 0,79 0,00 -30,09 Euro Trend Yat. Ort. 0,70 0,00 -27,08 Euro Yat. Ort. 0,69 1,47 -19,77 Euro Yatırım Holding 0,57 1,79 -6,56 Fenerbahçe Futbol 26,36 -0,60 -23,15 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,32 -1,30 -61,48 F-M İzmit Piston 15,73 -0,25 25,55 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,32 0,70 -12,20 Ford Otosan 58,70 1,29 1,13 Formet Çelik Kapı 7,73 -1,53 Frigo Pak Gıda 1,38 -0,72 45,26 Galatasaray Sportif 1,68 -1,18 -19,91 Garanti Bankası 7,09 1,00 -31,01 Garanti Faktoring 2,36 1,72 -27,61 Garanti Yat. Ort. 0,63 0,00 -14,21 Gedik Y. Men. Değ. 2,76 1,47 9,52 Gedik Yatırım Holding 1,53 0,00 10,87 Gediz Ambalaj 3,21 -0,62 -11,20 Gentaş 2,60 -4,06 73,32 Gersan Elektrik 4,57 3,63 -2,97 Global Men. Değ. 0,51 2,00 13,33 Global Yat. Holding 3,18 -0,63 -11,91 Good-Year 3,57 4,69 -14,14 Göltaş Çimento 45,40 0,04 -30,47 Gözde Girişim 2,61 -0,76 -53,89 GSD Denizcilik 1,09 0,00 -19,26 GSD Holding 0,70 0,00 -2,78 Gübre Fabrik. 3,42 0,29 -19,15 Güler Yat. Holding 1,07 3,88 -7,76 Güneş Sigorta 1,63 0,62 -1,21 Halk GMYO 0,69 0,00 -24,40 Halk Sigorta 0,98 0,00 -26,41 Hatay Tekstil 4,00 0,50 -19,52 Hedef Girişim 1,75 -1,13 -17,32 Hektaş 10,56 0,38 50,86 HUB Girişim 1,33 0,76 11,76 Hürriyet Gzt. 1,43 5,93 6,72 ICBC Turkey Bank 5,24 -3,85 14,91 İdealist GMYO 2,01 0,00 -1,47 İhlas Ev Aletleri 0,39 0,00 -23,53 İhlas Gayrimenkul 1,46 -0,68 -25,51 İhlas Gazetecilik 0,93 0,00 -21,19 İhlas Holding 0,41 2,50 -22,64 İhlas Yayın Holding 0,39 0,00 -23,53 İndeks Bilgisayar 7,58 3,13 -25,83 Info Yatırım 1,01 0,00 -14,41 İntema 28,08 0,65 15,37 İpek Doğal Enerji 5,43 1,50 1,12 İskenderun Demir Çelik 8,74 3,55 79,15

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)