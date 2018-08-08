Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,09 0,93 -15,50
Acıpayam Selüloz 2,64 0,76 -0,38
Adana Çimento (A) 5,75 0,88 7,36
Adana Çimento (B) 4,00 0,25 6,49
Adana Çimento (C) 1,03 -0,96 31,31
Adel Kalemcilik 14,24 -0,42 -8,28
Adese Alışveriş Ticaret 2,04 0,49 2,51
Afyon Çimento 5,54 -0,89 -28,79
Ak Enerji 0,69 1,47 -24,18
Akbank 7,12 2,15 -24,61
Akçansa 8,84 -0,11 -13,65
Akdenız Güvenlık Hız. 2,61 0,77 -55,99
Akfen GMYO 1,61 -0,62 -33,20
Akın Tekstil 8,63 -0,58 -38,84
Akiş GMYO 2,46 0,00 -11,89
Akmerkez GMYO 18,70 -0,53 -5,08
Aksa 11,46 -0,78 -4,37
Aksa Enerji 4,13 2,74 0,00
Aksigorta 3,20 0,00 5,51
Aksu Enerji 7,16 9,65 35,11
Alarko Carrıer 42,20 1,39 -26,64
Alarko GMYO 46,34 4,32 -5,82
Alarko Holding 4,86 1,04 -28,82
Albaraka Türk 1,31 0,77 -12,88
Alcatel Lucent Teletaş 5,59 1,27 -29,95
Alkim Kağıt 4,05 4,11 -12,64
Alkim Kimya 21,18 2,72 -10,67
Altınyağ 0,84 0,00 -29,77
Altınyunus Çeşme 4,20 1,20 -16,83
Anadolu Cam 3,34 0,00 30,83
Anadolu Efes 21,22 1,05 -10,87
Anadolu Grubu Holding 16,85 -0,65 -28,58
Anadolu Hayat Emek. 6,17 -2,06 -21,07
Anadolu Isuzu 9,43 -0,53 3,63
Anadolu Sigorta 4,25 0,00 41,14
Anel Elektrik 2,69 2,28 -28,65
Anel Telekom 0,41 -2,38 -18,00
Arçelik 12,40 0,81 -40,30
Arena Bilgisayar 3,03 0,00 -28,37
Armada Bilgisayar 8,09 -0,25 19,32
Arsan Tekstil 1,91 -0,52 9,14
Artı Yatırım Holding 1,39 -0,71 47,87
Aselsan 26,66 -0,15 -16,06
Aslan Çimento 30,60 0,20 -18,58
Ata GMYO 4,06 -0,49 -15,24
Atakule GMYO 2,03 0,00 -0,98
Atlantik Petrol Ürünleri 0,95 -2,06 -31,65
Atlantis Yatırım Holding 0,35 2,94 -28,57
Atlas Yat. Ort. 0,86 3,61 -12,24
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,17 -1,85 -31,26
Avrasya GMYO 1,20 1,69 -24,05
Avrasya Petrol ve Tur. 1,42 0,71 -15,48
Avrasya Stratejik GMYF 1.125,30 0,04
Avrupa Yatırım Holding 2,93 -3,62 60,11
Ayen Enerji 3,57 0,85 -26,09
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,75 2,94 6,82
Aygaz 10,09 -0,59 -30,39
Bagfaş 6,99 -2,51 -33,43
Bak Ambalaj 5,80 -1,36 12,84
Balatacılar Balatacılık 0,50 2,04 -10,71
Bantaş Ambalaj 2,26 1,80 -44,74
Banvit 13,68 2,47 -36,13
Baştaş Başkent Çimento 2,41 -0,41 1,82
Batı Çimento 3,51 2,63 -20,07
Batısöke Çimento 1,35 2,27 -24,16
Bera Holding 1,85 1,09 -40,32
Berkosan Yalıtım 1,87 0,54 -16,14
Beşiktaş Futbol Yat. 2,41 1,69 -41,08
Beyaz Filo 7,76 -19,17 -76,91
Bilici Yatırım 1,39 1,46 -9,18
Bim Mağazalar 70,10 0,14 -8,74
Bimeks 0,12 0,00 -57,14
Birko Mensucat 0,38 -2,56 -7,32
Birlik Mensucat 1,13 -0,88 -19,86
Bizim Mağazaları 5,94 1,37 -22,86
Bolu Çimento 5,55 -0,18 16,35
Bomonti Elektrik 0,74 0,00 -31,48
Borusan Mannesmann 9,24 1,54 -16,33
Borusan Yat. Paz. 40,20 0,10 -6,83
Bosch Fren Sistemleri 152,90 -0,26 -16,53
Bossa 7,19 1,55 77,53
Boyner Perakende Yat. 7,76 0,52 -15,47
Brisa 6,83 -0,29 -6,05
Burçelik 3,11 0,32 -19,22
Burçelik Vana 1,50 0,00 -14,29
Bursa Çimento 5,26 2,14 3,88
Carrefoursa 4,25 0,71 -23,84
Coca Cola İçecek 30,48 2,83 -8,99
Cosmos Yat. Holding 1,00 -2,91 -14,53
Credıtwest Faktorıng 1,16 0,00 4,06
Çelebi 40,40 3,59 18,58
Çelik Halat 7,67 0,00 105,10
Çemaş Döküm 2,47 -3,14 33,51
Çemtaş 6,33 4,63 55,15
Çimbeton 31,46 -0,32 -14,79
Çimentaş 9,14 0,22 -21,14
Çimsa 9,60 1,37 -27,24
Çuhadaroğlu Metal 2,10 1,45 -28,33
Dagi Giyim 1,55 0,65 -31,72
Dagi Yatırım Holding 1,23 0,00 -13,99
Dardanel 1,28 0,79 -34,36
Datagate Bilgisayar 5,42 6,69 -44,24
Demirören Gazetecilik 5,82 -0,34 121,71
Demısaş Döküm 3,00 2,04 63,93
Denge Holding 2,30 -4,96 21,56
Deniz GMYO 2,89 -1,37 7,04
Denizbank 5,05 0,00 37,60
Denizli Cam 10,78 0,84 -9,18
Derimod 11,09 -1,33 47,67
Desa Deri 1,14 0,00 12,87
Despec Bilgisayar 2,91 6,59 -18,94
Deva Holding 4,11 1,73 -6,16
Diriteks Diriliş Tekstil 0,72 -2,70 -38,46
Ditaş Doğan 5,87 1,03 -2,10
DO-CO 355,60 1,60 72,09
Doğan Burda 2,93 -1,01 -11,75
Doğan Holding 1,18 1,72 35,63
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,50 2,74 -58,79
Doğusan 3,19 0,31 118,49
Doğuş GMYO 2,33 0,00 -28,09
Doğuş Otomotiv 6,38 1,75 -15,37
Döktaş Dökümcülük 10,74 0,19 -2,36
Duran Doğan Basım 3,35 0,30 -11,14
Dyo Boya 4,97 1,02 -34,69
Eczacıbaşı İlaç 3,64 2,54 -12,93
Eczacıbaşı Yatırım 9,34 1,52 -6,88
Edip Gayrimenkul 0,70 0,00 -40,68
Ege Endüstri 319,80 1,78 6,63
Ege Gübre 25,62 2,40 0,39
Ege Profil 9,01 0,22 -8,33
Ege Seramik 3,58 16,99 -18,10
Egeli & Co Tarım Girişim 0,18 -5,26 -73,91
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,28 0,00 -40,43
Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 0,00 -45,00
Egeplast 4,89 8,67 4,49
Ekiz Kimya 0,44 -2,22 -22,81
Emek Elektrik 1,24 -0,80 -21,31
Eminiş Ambalaj 3,53 0,86 -23,92
Emlak Konut GMYO 1,73 1,17 -33,40
Enerjisa Enerji 5,64 -0,70
Enka İnşaat 4,99 1,22 -7,97
Erbosan 71,90 -1,91 -9,35
Ereğli Demir Çelik 12,12 0,17 29,77
Ersu Gıda 0,99 1,02 -24,43
Escort Teknoloji 0,68 1,49 -46,03
Etiler Gıda 2,86 -2,72 -39,02
Euro Kapital Yat. Ort. 0,79 0,00 -30,09
Euro Trend Yat. Ort. 0,70 0,00 -27,08
Euro Yat. Ort. 0,69 1,47 -19,77
Euro Yatırım Holding 0,57 1,79 -6,56
Fenerbahçe Futbol 26,36 -0,60 -23,15
Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,32 -1,30 -61,48
F-M İzmit Piston 15,73 -0,25 25,55
Fonet Bilgi Teknolojileri 4,32 0,70 -12,20
Ford Otosan 58,70 1,29 1,13
Formet Çelik Kapı 7,73 -1,53
Frigo Pak Gıda 1,38 -0,72 45,26
Galatasaray Sportif 1,68 -1,18 -19,91
Garanti Bankası 7,09 1,00 -31,01
Garanti Faktoring 2,36 1,72 -27,61
Garanti Yat. Ort. 0,63 0,00 -14,21
Gedik Y. Men. Değ. 2,76 1,47 9,52
Gedik Yatırım Holding 1,53 0,00 10,87
Gediz Ambalaj 3,21 -0,62 -11,20
Gentaş 2,60 -4,06 73,32
Gersan Elektrik 4,57 3,63 -2,97
Global Men. Değ. 0,51 2,00 13,33
Global Yat. Holding 3,18 -0,63 -11,91
Good-Year 3,57 4,69 -14,14
Göltaş Çimento 45,40 0,04 -30,47
Gözde Girişim 2,61 -0,76 -53,89
GSD Denizcilik 1,09 0,00 -19,26
GSD Holding 0,70 0,00 -2,78
Gübre Fabrik. 3,42 0,29 -19,15
Güler Yat. Holding 1,07 3,88 -7,76
Güneş Sigorta 1,63 0,62 -1,21
Halk GMYO 0,69 0,00 -24,40
Halk Sigorta 0,98 0,00 -26,41
Hatay Tekstil 4,00 0,50 -19,52
Hedef Girişim 1,75 -1,13 -17,32
Hektaş 10,56 0,38 50,86
HUB Girişim 1,33 0,76 11,76
Hürriyet Gzt. 1,43 5,93 6,72
ICBC Turkey Bank 5,24 -3,85 14,91
İdealist GMYO 2,01 0,00 -1,47
İhlas Ev Aletleri 0,39 0,00 -23,53
İhlas Gayrimenkul 1,46 -0,68 -25,51
İhlas Gazetecilik 0,93 0,00 -21,19
İhlas Holding 0,41 2,50 -22,64
İhlas Yayın Holding 0,39 0,00 -23,53
İndeks Bilgisayar 7,58 3,13 -25,83
Info Yatırım 1,01 0,00 -14,41
İntema 28,08 0,65 15,37
İpek Doğal Enerji 5,43 1,50 1,12
İskenderun Demir Çelik 8,74 3,55 79,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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