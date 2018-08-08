Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,09
|0,93
|-15,50
|Acıpayam Selüloz
|2,64
|0,76
|-0,38
|Adana Çimento (A)
|5,75
|0,88
|7,36
|Adana Çimento (B)
|4,00
|0,25
|6,49
|Adana Çimento (C)
|1,03
|-0,96
|31,31
|Adel Kalemcilik
|14,24
|-0,42
|-8,28
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,04
|0,49
|2,51
|Afyon Çimento
|5,54
|-0,89
|-28,79
|Ak Enerji
|0,69
|1,47
|-24,18
|Akbank
|7,12
|2,15
|-24,61
|Akçansa
|8,84
|-0,11
|-13,65
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,61
|0,77
|-55,99
|Akfen GMYO
|1,61
|-0,62
|-33,20
|Akın Tekstil
|8,63
|-0,58
|-38,84
|Akiş GMYO
|2,46
|0,00
|-11,89
|Akmerkez GMYO
|18,70
|-0,53
|-5,08
|Aksa
|11,46
|-0,78
|-4,37
|Aksa Enerji
|4,13
|2,74
|0,00
|Aksigorta
|3,20
|0,00
|5,51
|Aksu Enerji
|7,16
|9,65
|35,11
|Alarko Carrıer
|42,20
|1,39
|-26,64
|Alarko GMYO
|46,34
|4,32
|-5,82
|Alarko Holding
|4,86
|1,04
|-28,82
|Albaraka Türk
|1,31
|0,77
|-12,88
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,59
|1,27
|-29,95
|Alkim Kağıt
|4,05
|4,11
|-12,64
|Alkim Kimya
|21,18
|2,72
|-10,67
|Altınyağ
|0,84
|0,00
|-29,77
|Altınyunus Çeşme
|4,20
|1,20
|-16,83
|Anadolu Cam
|3,34
|0,00
|30,83
|Anadolu Efes
|21,22
|1,05
|-10,87
|Anadolu Grubu Holding
|16,85
|-0,65
|-28,58
|Anadolu Hayat Emek.
|6,17
|-2,06
|-21,07
|Anadolu Isuzu
|9,43
|-0,53
|3,63
|Anadolu Sigorta
|4,25
|0,00
|41,14
|Anel Elektrik
|2,69
|2,28
|-28,65
|Anel Telekom
|0,41
|-2,38
|-18,00
|Arçelik
|12,40
|0,81
|-40,30
|Arena Bilgisayar
|3,03
|0,00
|-28,37
|Armada Bilgisayar
|8,09
|-0,25
|19,32
|Arsan Tekstil
|1,91
|-0,52
|9,14
|Artı Yatırım Holding
|1,39
|-0,71
|47,87
|Aselsan
|26,66
|-0,15
|-16,06
|Aslan Çimento
|30,60
|0,20
|-18,58
|Ata GMYO
|4,06
|-0,49
|-15,24
|Atakule GMYO
|2,03
|0,00
|-0,98
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,95
|-2,06
|-31,65
|Atlantis Yatırım Holding
|0,35
|2,94
|-28,57
|Atlas Yat. Ort.
|0,86
|3,61
|-12,24
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,17
|-1,85
|-31,26
|Avrasya GMYO
|1,20
|1,69
|-24,05
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,42
|0,71
|-15,48
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.125,30
|0,04
|Avrupa Yatırım Holding
|2,93
|-3,62
|60,11
|Ayen Enerji
|3,57
|0,85
|-26,09
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,75
|2,94
|6,82
|Aygaz
|10,09
|-0,59
|-30,39
|Bagfaş
|6,99
|-2,51
|-33,43
|Bak Ambalaj
|5,80
|-1,36
|12,84
|Balatacılar Balatacılık
|0,50
|2,04
|-10,71
|Bantaş Ambalaj
|2,26
|1,80
|-44,74
|Banvit
|13,68
|2,47
|-36,13
|Baştaş Başkent Çimento
|2,41
|-0,41
|1,82
|Batı Çimento
|3,51
|2,63
|-20,07
|Batısöke Çimento
|1,35
|2,27
|-24,16
|Bera Holding
|1,85
|1,09
|-40,32
|Berkosan Yalıtım
|1,87
|0,54
|-16,14
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,41
|1,69
|-41,08
|Beyaz Filo
|7,76
|-19,17
|-76,91
|Bilici Yatırım
|1,39
|1,46
|-9,18
|Bim Mağazalar
|70,10
|0,14
|-8,74
|Bimeks
|0,12
|0,00
|-57,14
|Birko Mensucat
|0,38
|-2,56
|-7,32
|Birlik Mensucat
|1,13
|-0,88
|-19,86
|Bizim Mağazaları
|5,94
|1,37
|-22,86
|Bolu Çimento
|5,55
|-0,18
|16,35
|Bomonti Elektrik
|0,74
|0,00
|-31,48
|Borusan Mannesmann
|9,24
|1,54
|-16,33
|Borusan Yat. Paz.
|40,20
|0,10
|-6,83
|Bosch Fren Sistemleri
|152,90
|-0,26
|-16,53
|Bossa
|7,19
|1,55
|77,53
|Boyner Perakende Yat.
|7,76
|0,52
|-15,47
|Brisa
|6,83
|-0,29
|-6,05
|Burçelik
|3,11
|0,32
|-19,22
|Burçelik Vana
|1,50
|0,00
|-14,29
|Bursa Çimento
|5,26
|2,14
|3,88
|Carrefoursa
|4,25
|0,71
|-23,84
|Coca Cola İçecek
|30,48
|2,83
|-8,99
|Cosmos Yat. Holding
|1,00
|-2,91
|-14,53
|Credıtwest Faktorıng
|1,16
|0,00
|4,06
|Çelebi
|40,40
|3,59
|18,58
|Çelik Halat
|7,67
|0,00
|105,10
|Çemaş Döküm
|2,47
|-3,14
|33,51
|Çemtaş
|6,33
|4,63
|55,15
|Çimbeton
|31,46
|-0,32
|-14,79
|Çimentaş
|9,14
|0,22
|-21,14
|Çimsa
|9,60
|1,37
|-27,24
|Çuhadaroğlu Metal
|2,10
|1,45
|-28,33
|Dagi Giyim
|1,55
|0,65
|-31,72
|Dagi Yatırım Holding
|1,23
|0,00
|-13,99
|Dardanel
|1,28
|0,79
|-34,36
|Datagate Bilgisayar
|5,42
|6,69
|-44,24
|Demirören Gazetecilik
|5,82
|-0,34
|121,71
|Demısaş Döküm
|3,00
|2,04
|63,93
|Denge Holding
|2,30
|-4,96
|21,56
|Deniz GMYO
|2,89
|-1,37
|7,04
|Denizbank
|5,05
|0,00
|37,60
|Denizli Cam
|10,78
|0,84
|-9,18
|Derimod
|11,09
|-1,33
|47,67
|Desa Deri
|1,14
|0,00
|12,87
|Despec Bilgisayar
|2,91
|6,59
|-18,94
|Deva Holding
|4,11
|1,73
|-6,16
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,72
|-2,70
|-38,46
|Ditaş Doğan
|5,87
|1,03
|-2,10
|DO-CO
|355,60
|1,60
|72,09
|Doğan Burda
|2,93
|-1,01
|-11,75
|Doğan Holding
|1,18
|1,72
|35,63
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,50
|2,74
|-58,79
|Doğusan
|3,19
|0,31
|118,49
|Doğuş GMYO
|2,33
|0,00
|-28,09
|Doğuş Otomotiv
|6,38
|1,75
|-15,37
|Döktaş Dökümcülük
|10,74
|0,19
|-2,36
|Duran Doğan Basım
|3,35
|0,30
|-11,14
|Dyo Boya
|4,97
|1,02
|-34,69
|Eczacıbaşı İlaç
|3,64
|2,54
|-12,93
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,34
|1,52
|-6,88
|Edip Gayrimenkul
|0,70
|0,00
|-40,68
|Ege Endüstri
|319,80
|1,78
|6,63
|Ege Gübre
|25,62
|2,40
|0,39
|Ege Profil
|9,01
|0,22
|-8,33
|Ege Seramik
|3,58
|16,99
|-18,10
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,18
|-5,26
|-73,91
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,28
|0,00
|-40,43
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|0,00
|-45,00
|Egeplast
|4,89
|8,67
|4,49
|Ekiz Kimya
|0,44
|-2,22
|-22,81
|Emek Elektrik
|1,24
|-0,80
|-21,31
|Eminiş Ambalaj
|3,53
|0,86
|-23,92
|Emlak Konut GMYO
|1,73
|1,17
|-33,40
|Enerjisa Enerji
|5,64
|-0,70
|Enka İnşaat
|4,99
|1,22
|-7,97
|Erbosan
|71,90
|-1,91
|-9,35
|Ereğli Demir Çelik
|12,12
|0,17
|29,77
|Ersu Gıda
|0,99
|1,02
|-24,43
|Escort Teknoloji
|0,68
|1,49
|-46,03
|Etiler Gıda
|2,86
|-2,72
|-39,02
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,79
|0,00
|-30,09
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,70
|0,00
|-27,08
|Euro Yat. Ort.
|0,69
|1,47
|-19,77
|Euro Yatırım Holding
|0,57
|1,79
|-6,56
|Fenerbahçe Futbol
|26,36
|-0,60
|-23,15
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|5,32
|-1,30
|-61,48
|F-M İzmit Piston
|15,73
|-0,25
|25,55
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,32
|0,70
|-12,20
|Ford Otosan
|58,70
|1,29
|1,13
|Formet Çelik Kapı
|7,73
|-1,53
|Frigo Pak Gıda
|1,38
|-0,72
|45,26
|Galatasaray Sportif
|1,68
|-1,18
|-19,91
|Garanti Bankası
|7,09
|1,00
|-31,01
|Garanti Faktoring
|2,36
|1,72
|-27,61
|Garanti Yat. Ort.
|0,63
|0,00
|-14,21
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,76
|1,47
|9,52
|Gedik Yatırım Holding
|1,53
|0,00
|10,87
|Gediz Ambalaj
|3,21
|-0,62
|-11,20
|Gentaş
|2,60
|-4,06
|73,32
|Gersan Elektrik
|4,57
|3,63
|-2,97
|Global Men. Değ.
|0,51
|2,00
|13,33
|Global Yat. Holding
|3,18
|-0,63
|-11,91
|Good-Year
|3,57
|4,69
|-14,14
|Göltaş Çimento
|45,40
|0,04
|-30,47
|Gözde Girişim
|2,61
|-0,76
|-53,89
|GSD Denizcilik
|1,09
|0,00
|-19,26
|GSD Holding
|0,70
|0,00
|-2,78
|Gübre Fabrik.
|3,42
|0,29
|-19,15
|Güler Yat. Holding
|1,07
|3,88
|-7,76
|Güneş Sigorta
|1,63
|0,62
|-1,21
|Halk GMYO
|0,69
|0,00
|-24,40
|Halk Sigorta
|0,98
|0,00
|-26,41
|Hatay Tekstil
|4,00
|0,50
|-19,52
|Hedef Girişim
|1,75
|-1,13
|-17,32
|Hektaş
|10,56
|0,38
|50,86
|HUB Girişim
|1,33
|0,76
|11,76
|Hürriyet Gzt.
|1,43
|5,93
|6,72
|ICBC Turkey Bank
|5,24
|-3,85
|14,91
|İdealist GMYO
|2,01
|0,00
|-1,47
|İhlas Ev Aletleri
|0,39
|0,00
|-23,53
|İhlas Gayrimenkul
|1,46
|-0,68
|-25,51
|İhlas Gazetecilik
|0,93
|0,00
|-21,19
|İhlas Holding
|0,41
|2,50
|-22,64
|İhlas Yayın Holding
|0,39
|0,00
|-23,53
|İndeks Bilgisayar
|7,58
|3,13
|-25,83
|Info Yatırım
|1,01
|0,00
|-14,41
|İntema
|28,08
|0,65
|15,37
|İpek Doğal Enerji
|5,43
|1,50
|1,12
|İskenderun Demir Çelik
|8,74
|3,55
|79,15
(Sürecek)