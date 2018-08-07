Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,08
|3,85
|-16,28
|Acıpayam Selüloz
|2,62
|3,97
|-1,13
|Adana Çimento (A)
|5,70
|-0,52
|6,42
|Adana Çimento (B)
|3,99
|0,50
|6,22
|Adana Çimento (C)
|1,04
|0,97
|32,59
|Adel Kalemcilik
|14,30
|1,42
|-7,89
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,03
|1,50
|2,01
|Afyon Çimento
|5,59
|-0,71
|-28,15
|Ak Enerji
|0,68
|1,49
|-25,27
|Akbank
|6,97
|4,19
|-26,20
|Akçansa
|8,85
|0,34
|-13,55
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,59
|0,39
|-56,32
|Akfen GMYO
|1,62
|0,00
|-32,78
|Akın Tekstil
|8,68
|0,23
|-38,48
|Akiş GMYO
|2,46
|0,41
|-11,89
|Akmerkez GMYO
|18,80
|4,50
|-4,58
|Aksa
|11,55
|0,52
|-3,62
|Aksa Enerji
|4,02
|0,25
|-2,66
|Aksigorta
|3,20
|-1,84
|5,51
|Aksu Enerji
|6,53
|0,62
|23,22
|Alarko Carrıer
|41,62
|-0,10
|-27,65
|Alarko GMYO
|44,42
|-1,51
|-9,72
|Alarko Holding
|4,81
|0,21
|-29,56
|Albaraka Türk
|1,30
|1,56
|-13,54
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,52
|1,28
|-30,83
|Alkim Kağıt
|3,89
|0,52
|-16,09
|Alkim Kimya
|20,62
|1,08
|-13,03
|Altınyağ
|0,84
|-1,18
|-29,77
|Altınyunus Çeşme
|4,15
|0,00
|-17,82
|Anadolu Cam
|3,34
|1,21
|30,83
|Anadolu Efes
|21,00
|0,29
|-11,80
|Anadolu Grubu Holding
|16,96
|-1,34
|-28,11
|Anadolu Hayat Emek.
|6,30
|-0,16
|-19,40
|Anadolu Isuzu
|9,48
|0,21
|4,18
|Anadolu Sigorta
|4,25
|0,00
|41,14
|Anel Elektrik
|2,63
|1,54
|-30,24
|Anel Telekom
|0,42
|0,00
|-16,00
|Arçelik
|12,30
|1,74
|-40,78
|Arena Bilgisayar
|3,03
|-0,98
|-28,37
|Armada Bilgisayar
|8,11
|4,51
|19,62
|Arsan Tekstil
|1,92
|1,05
|9,71
|Artı Yatırım Holding
|1,40
|3,70
|48,94
|Aselsan
|26,70
|1,29
|-15,93
|Aslan Çimento
|30,54
|0,13
|-18,73
|Ata GMYO
|4,08
|2,00
|-14,82
|Atakule GMYO
|2,03
|2,01
|-0,98
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,97
|1,04
|-30,22
|Atlantis Yatırım Holding
|0,34
|3,03
|-30,61
|Atlas Yat. Ort.
|0,83
|0,00
|-15,31
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,40
|3,33
|-29,96
|Avrasya GMYO
|1,18
|0,00
|-25,32
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,41
|0,71
|-16,07
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.124,80
|0,04
|Avrupa Yatırım Holding
|3,04
|3,75
|66,12
|Ayen Enerji
|3,54
|0,28
|-26,71
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,70
|-2,86
|3,76
|Aygaz
|10,15
|1,50
|-29,98
|Bagfaş
|7,17
|1,70
|-31,71
|Bak Ambalaj
|5,88
|-0,34
|14,40
|Balatacılar Balatacılık
|0,49
|6,52
|-12,50
|Bantaş Ambalaj
|2,22
|0,45
|-45,72
|Banvit
|13,35
|-1,04
|-37,68
|Baştaş Başkent Çimento
|2,42
|0,41
|2,25
|Batı Çimento
|3,42
|-1,44
|-22,12
|Batısöke Çimento
|1,32
|0,00
|-25,84
|Bera Holding
|1,83
|-0,54
|-40,97
|Berkosan Yalıtım
|1,86
|-2,62
|-16,59
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,37
|1,28
|-42,05
|Beyaz Filo
|9,60
|15,25
|-71,44
|Bilici Yatırım
|1,37
|-0,72
|-10,49
|Bim Mağazalar
|70,00
|1,16
|-8,87
|Bimeks
|0,12
|0,00
|-57,14
|Birko Mensucat
|0,39
|0,00
|-4,88
|Birlik Mensucat
|1,14
|0,00
|-19,15
|Bizim Mağazaları
|5,86
|0,17
|-23,90
|Bolu Çimento
|5,56
|-1,07
|16,56
|Bomonti Elektrik
|0,74
|0,00
|-31,48
|Borusan Mannesmann
|9,10
|0,44
|-17,60
|Borusan Yat. Paz.
|40,16
|0,50
|-6,93
|Bosch Fren Sistemleri
|153,30
|-0,13
|-16,31
|Bossa
|7,08
|-1,39
|74,81
|Boyner Perakende Yat.
|7,72
|1,58
|-15,90
|Brisa
|6,85
|1,93
|-5,78
|Burçelik
|3,10
|0,32
|-19,48
|Burçelik Vana
|1,50
|0,67
|-14,29
|Bursa Çimento
|5,15
|-0,39
|1,71
|Carrefoursa
|4,22
|0,72
|-24,37
|Coca Cola İçecek
|29,64
|2,56
|-11,50
|Cosmos Yat. Holding
|1,03
|0,00
|-11,97
|Credıtwest Faktorıng
|1,16
|-0,85
|4,06
|Çelebi
|39,00
|2,63
|14,47
|Çelik Halat
|7,67
|-6,69
|105,10
|Çemaş Döküm
|2,55
|0,00
|37,84
|Çemtaş
|6,05
|3,95
|48,28
|Çimbeton
|31,56
|0,25
|-14,52
|Çimentaş
|9,12
|0,22
|-21,31
|Çimsa
|9,47
|-1,87
|-28,23
|Çuhadaroğlu Metal
|2,07
|-0,48
|-29,35
|Dagi Giyim
|1,54
|-3,14
|-32,16
|Dagi Yatırım Holding
|1,23
|-2,38
|-13,99
|Dardanel
|1,27
|2,42
|-34,87
|Datagate Bilgisayar
|5,08
|-2,31
|-47,74
|Demirören Gazetecilik
|5,84
|-0,17
|122,47
|Demısaş Döküm
|2,94
|1,73
|60,66
|Denge Holding
|2,42
|-7,63
|27,91
|Deniz GMYO
|2,93
|0,00
|8,52
|Denizbank
|5,05
|0,80
|37,60
|Denizli Cam
|10,69
|-1,02
|-9,94
|Derimod
|11,24
|6,34
|49,67
|Desa Deri
|1,14
|0,88
|12,87
|Despec Bilgisayar
|2,73
|1,11
|-23,96
|Deva Holding
|4,04
|0,25
|-7,76
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,74
|4,23
|-36,75
|Ditaş Doğan
|5,81
|-2,19
|-3,11
|DO-CO
|350,00
|2,04
|69,38
|Doğan Burda
|2,96
|-0,34
|-10,84
|Doğan Holding
|1,16
|-1,69
|33,33
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,46
|-1,35
|-59,89
|Doğusan
|3,18
|0,32
|117,81
|Doğuş GMYO
|2,33
|0,43
|-28,09
|Doğuş Otomotiv
|6,27
|0,32
|-16,83
|Döktaş Dökümcülük
|10,72
|-0,19
|-2,55
|Duran Doğan Basım
|3,34
|0,60
|-11,41
|Dyo Boya
|4,92
|0,20
|-35,35
|Eczacıbaşı İlaç
|3,55
|-0,56
|-15,08
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,20
|1,55
|-8,27
|Edip Gayrimenkul
|0,70
|1,45
|-40,68
|Ege Endüstri
|314,20
|-1,81
|4,76
|Ege Gübre
|25,02
|0,48
|-1,96
|Ege Profil
|8,99
|-3,85
|-8,53
|Ege Seramik
|3,06
|-0,33
|-30,00
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,19
|5,56
|-72,46
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,28
|0,00
|-40,43
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|0,00
|-45,00
|Egeplast
|4,50
|0,90
|-3,85
|Ekiz Kimya
|0,45
|-21,05
|Emek Elektrik
|1,25
|-1,57
|-20,67
|Eminiş Ambalaj
|3,50
|-0,28
|-24,57
|Emlak Konut GMYO
|1,71
|0,59
|-34,17
|Enerjisa Enerji
|5,68
|-0,18
|Enka İnşaat
|4,93
|3,14
|-9,07
|Erbosan
|73,30
|-4,12
|-7,58
|Ereğli Demir Çelik
|12,10
|3,24
|29,56
|Ersu Gıda
|0,98
|0,00
|-25,19
|Escort Teknoloji
|0,67
|0,00
|-46,83
|Etiler Gıda
|2,94
|-1,34
|-37,31
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,79
|1,28
|-30,09
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,70
|9,37
|-27,08
|Euro Yat. Ort.
|0,68
|3,03
|-20,93
|Euro Yatırım Holding
|0,56
|1,82
|-8,20
|Fenerbahçe Futbol
|26,52
|1,22
|-22,68
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|5,39
|2,47
|-60,97
|F-M İzmit Piston
|15,77
|-0,25
|25,87
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,29
|-0,46
|-12,80
|Ford Otosan
|57,95
|1,13
|-0,16
|Formet Çelik Kapı
|7,85
|-3,21
|Frigo Pak Gıda
|1,39
|-0,71
|46,32
|Galatasaray Sportif
|1,70
|2,41
|-18,95
|Garanti Bankası
|7,02
|3,08
|-31,69
|Garanti Faktoring
|2,32
|1,75
|-28,83
|Garanti Yat. Ort.
|0,63
|0,00
|-14,21
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,72
|-0,37
|7,94
|Gedik Yatırım Holding
|1,53
|2,00
|10,87
|Gediz Ambalaj
|3,23
|0,31
|-10,65
|Gentaş
|2,71
|-0,73
|80,65
|Gersan Elektrik
|4,41
|0,68
|-6,37
|Global Men. Değ.
|0,50
|2,04
|11,11
|Global Yat. Holding
|3,20
|1,27
|-11,36
|Good-Year
|3,41
|1,79
|-17,99
|Göltaş Çimento
|45,38
|1,48
|-30,51
|Gözde Girişim
|2,63
|0,00
|-53,53
|GSD Denizcilik
|1,09
|-0,91
|-19,26
|GSD Holding
|0,70
|0,00
|-2,78
|Gübre Fabrik.
|3,41
|0,59
|-19,39
|Güler Yat. Holding
|1,03
|-1,90
|-11,21
|Güneş Sigorta
|1,62
|-1,22
|-1,82
|Halk GMYO
|0,69
|2,99
|-24,40
|Halk Sigorta
|0,98
|-1,01
|-26,41
|Hatay Tekstil
|3,98
|-0,25
|-19,92
|Hedef Girişim
|1,77
|-1,12
|-16,38
|Hektaş
|10,52
|1,06
|50,29
|HUB Girişim
|1,32
|0,00
|10,92
|Hürriyet Gzt.
|1,35
|1,50
|0,75
|ICBC Turkey Bank
|5,45
|-3,37
|19,52
|İdealist GMYO
|2,01
|0,50
|-1,47
|İhlas Ev Aletleri
|0,39
|0,00
|-23,53
|İhlas Gayrimenkul
|1,47
|0,68
|-25,00
|İhlas Gazetecilik
|0,93
|0,00
|-21,19
|İhlas Holding
|0,40
|2,56
|-24,53
|İhlas Yayın Holding
|0,39
|2,63
|-23,53
|İndeks Bilgisayar
|7,35
|1,38
|-28,08
|Info Yatırım
|1,01
|2,02
|-14,41
|İntema
|27,90
|-2,17
|14,63
|İpek Doğal Enerji
|5,35
|0,19
|-0,37
|İskenderun Demir Çelik
|8,44
|1,20
|73,00
(Sürecek)