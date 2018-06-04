Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,06 0,95 -17,83
Acıpayam Selüloz 2,32 -1,28 -12,45
Adana Çimento (A) 6,31 0,48 5,17
Adana Çimento (B) 4,48 1,13 6,16
Adana Çimento (C) 1,01 0,00 20,24
Adel Kalemcilik 15,42 -0,45 -0,68
Adese Alışveriş Ticaret 2,07 0,49 4,02
Afyon Çimento 5,26 0,19 -32,39
Ak Enerji 0,72 1,41 -20,88
Akbank 7,75 0,52 -17,94
Akçansa 9,50 1,06 -7,20
Akdenız Güvenlık Hız. 2,85 0,35 -51,94
Akfen GMYO 1,69 0,00 -29,88
Akın Tekstil 8,82 0,46 -37,49
Akiş GMYO 2,97 0,00 -0,22
Akmerkez GMYO 18,00 0,11 -8,64
Aksa 11,68 0,34 -2,54
Aksa Enerji 3,90 -1,02 -5,57
Aksigorta 3,92 -0,51 29,25
Aksu Enerji 6,14 0,33 15,86
Alarko Carrıer 42,40 0,38 -26,29
Alarko GMYO 42,28 0,00 -14,07
Alarko Holding 4,66 -0,21 -35,81
Albaraka Türk 1,36 0,00 -9,55
Alcatel Lucent Teletaş 5,27 0,00 -33,96
Alkim Kağıt 3,72 -0,80 -19,75
Alkim Kimya 19,53 -1,36 -17,63
Altınyağ 0,67 1,52 -43,99
Altınyunus Çeşme 4,70 2,17 -6,93
Anadolu Cam 2,70 2,27 5,76
Anadolu Efes 24,28 2,19 1,98
Anadolu Grubu Holding 22,46 0,82 -4,80
Anadolu Hayat Emek. 8,09 -0,98 3,49
Anadolu Isuzu 9,81 -2,29 7,80
Anadolu Sigorta 4,38 -1,13 45,46
Anel Elektrik 2,35 -1,26 -37,67
Anel Telekom 0,42 -2,33 -16,00
Arçelik 15,92 -2,63 -23,36
Arena Bilgisayar 3,60 -1,37 -14,89
Armada Bilgisayar 7,49 -1,45 10,47
Arsan Tekstil 1,90 0,00 8,57
Artı Yatırım Holding 1,57 0,00 67,02
Aselsan 23,60 -25,79
Aslan Çimento 30,58 0,26 -19,95
Ata GMYO 4,08 -0,49 -14,82
Atakule GMYO 1,87 0,54 -8,78
Atlantik Petrol Ürünleri 1,00 0,00 -28,06
Atlantis Yatırım Holding 0,38 -2,56 -22,45
Atlas Yat. Ort. 0,85 0,00 -13,27
AvivaSA Emeklilik Hayat 16,62 0,24 -6,12
Avrasya GMYO 1,18 0,00 -25,32
Avrasya Petrol ve Tur. 1,21 1,68 -27,98
Avrasya Stratejik GMYF 1.076,70 0,12
Avrupa Yatırım Holding 2,01 2,55 9,84
Ayen Enerji 3,55 1,72 -26,50
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,93 7,22 13,53
Aygaz 11,20 -1,75 -22,73
Bagfaş 6,89 -0,29 -34,38
Bak Ambalaj 5,93 0,51 15,37
Balatacılar Balatacılık 0,48 0,00 -14,29
Bantaş Ambalaj 2,14 -2,73 -47,68
Banvit 12,25 -0,24 -42,81
Baştaş Başkent Çimento 2,54 0,00 7,32
Batı Çimento 6,73 1,51 -31,88
Batısöke Çimento 1,34 1,52 -24,72
Bera Holding 1,97 -0,51 -36,45
Berkosan Yalıtım 1,85 0,54 -17,04
Beşiktaş Futbol Yat. 2,25 0,45 -44,99
Beyaz Filo 19,49 2,58 -73,64
Bilici Yatırım 1,42 -0,70 -7,22
Bim Mağazalar 67,50 -1,32 -13,57
Bimeks 0,17 13,33 -39,29
Birko Mensucat 0,40 0,00 -2,44
Birlik Mensucat 1,17 1,74 -17,02
Bizim Mağazaları 5,95 -1,33 -22,73
Bolu Çimento 6,87 2,23 27,70
Bomonti Elektrik 0,74 1,37 -31,48
Borusan Mannesmann 9,05 -2,06 -18,05
Borusan Yat. Paz. 39,70 -1,24 -7,99
Bosch Fren Sistemleri 152,60 -1,48 -16,69
Bossa 5,57 -1,59 37,53
Boyner Perakende Yat. 7,90 0,51 -13,94
Brisa 6,17 -0,32 -15,13
Burçelik 3,08 1,32 -20,00
Burçelik Vana 1,55 6,90 -11,43
Bursa Çimento 5,16 -0,39 -1,71
Carrefoursa 4,64 1,31 -16,85
Coca Cola İçecek 36,18 2,55 8,03
Cosmos Yat. Holding 1,16 0,87 -0,85
Credıtwest Faktorıng 1,14 -0,87 2,26
Çelebi 37,00 0,00 8,60
Çelik Halat 7,15 2,44 91,19
Çemaş Döküm 2,25 -18,18 21,62
Çemtaş 5,28 1,15 29,41
Çimbeton 33,40 4,37 -9,53
Çimentaş 9,16 0,22 -20,97
Çimsa 11,35 1,25 -13,98
Çuhadaroğlu Metal 2,10 0,48 -28,33
Dagi Giyim 1,29 -1,53 -43,17
Dagi Yatırım Holding 1,25 2,46 -12,59
Dardanel 1,37 0,00 -29,74
Datagate Bilgisayar 5,05 -3,81 -48,05
Demısaş Döküm 2,36 5,83 28,96
Denge Holding 2,68 0,37 41,65
Deniz GMYO 2,92 -0,34 8,15
Denizbank 5,11 -0,97 39,24
Denizli Cam 11,25 -0,79 -5,22
Derimod 7,97 0,50 6,13
Desa Deri 1,20 1,69 18,81
Despec Bilgisayar 2,48 0,81 -30,92
Deva Holding 3,77 0,80 -13,93
Diriteks Diriliş Tekstil 0,76 -1,30 -35,04
Ditaş Doğan 5,37 0,19 -10,44
DO-CO 266,50 2,11 26,78
Doğan Burda 2,75 0,00 -17,17
Doğan Gazetecilik 5,70 0,35 106,52
Doğan Holding 0,99 2,06 13,79
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,67 -1,18 -54,12
Doğusan 2,58 1,98 76,71
Doğuş GMYO 2,83 0,35 -12,65
Doğuş Otomotiv 7,26 0,83 -3,70
Döktaş Dökümcülük 10,71 0,19 -2,64
Duran Doğan Basım 3,99 -3,39 5,84
Dyo Boya 4,93 -1,00 -35,22
Eczacıbaşı İlaç 3,45 0,00 -17,47
Eczacıbaşı Yatırım 8,44 2,80 -15,85
Edip Gayrimenkul 0,78 0,00 -33,90
Ege Endüstri 307,40 -0,32 2,49
Ege Gübre 24,50 -0,73 -4,00
Ege Profil 9,21 -2,64 -7,72
Ege Seramik 3,08 0,98 -33,04
Egeli & Co Tarım Girişim 0,53 -1,85 -23,19
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,42 0,00 -10,64
Egeli&Co Yatırım Holding 0,12 -7,69 -40,00
Egeplast 5,60 -1,58 19,66
Ekiz Kimya 0,47 4,44 -17,54
Emek Elektrik 1,21 3,42 -23,90
Eminiş Ambalaj 3,17 0,96 -31,68
Emlak Konut GMYO 2,05 0,99 -21,08
Enerjisa Enerji 6,49 -0,92
Enka İnşaat 4,46 0,90 -17,74
Erbosan 66,30 -1,04 -16,41
Ereğli Demir Çelik 11,30 0,09 20,99
Ersu Gıda 1,01 4,12 -22,90
Escort Teknoloji 0,59 -1,67 -53,17
Etiler Gıda 3,70 1,65 -21,11
Euro Kapital Yat. Ort. 0,71 2,90 -37,17
Euro Trend Yat. Ort. 0,61 1,67 -36,46
Euro Yat. Ort. 0,59 5,36 -31,40
Euro Yatırım Holding 0,57 3,64 -6,56
Fenerbahçe Futbol 42,40 7,34 23,62
Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,09 -2,86 -63,14
F-M İzmit Piston 14,00 0,65 11,74
Fonet Bilgi Teknolojileri 4,28 1,66 -13,01
Ford Otosan 66,10 0,15 13,88
Formet Çelik Kapı 7,37 1,80
Frigo Pak Gıda 1,62 -1,22 70,53
Galatasaray Sportif 1,85 -1,07 -11,80
Garanti Bankası 8,54 0,23 -16,90
Garanti Faktoring 2,30 0,88 -29,45
Garanti Yat. Ort. 0,63 -7,35 -14,21
Gedik Y. Men. Değ. 2,70 1,50 7,14
Gedik Yatırım Holding 1,48 1,37 7,25
Gediz Ambalaj 3,20 0,95 -11,48
Gentaş 2,06 7,85 27,15
Gersan Elektrik 4,83 0,42 2,55
Global Men. Değ. 0,61 -6,15 35,56
Global Yat. Holding 3,80 4,11 5,26
Good-Year 3,26 0,93 -21,60
Göltaş Çimento 46,20 0,00 -29,25
Gözde Girişim 2,94 -0,34 -48,06
GSD Denizcilik 1,10 -0,90 -18,52
GSD Holding 0,70 0,00 -2,78
Gübre Fabrik. 3,11 0,00 -26,48
Güler Yat. Holding 1,23 0,00 6,03
Güneş Sigorta 1,51 0,00 -8,48
Halk GMYO 0,78 0,00 -18,33
Halk Sigorta 1,37 -1,44 -15,43
Hatay Tekstil 3,94 0,00 -20,72
Hedef Girişim 1,53 0,00 -36,75
Hektaş 9,82 -0,51 40,29
HUB Girişim 1,28 0,79 7,56
Hürriyet Gzt. 1,28 0,00 -4,48
ICBC Turkey Bank 5,24 3,15 14,91
İdealist GMYO 2,07 0,00 1,47
İhlas Ev Aletleri 0,35 0,00 -31,37
İhlas Gayrimenkul 1,09 0,00 -44,39
İhlas Gazetecilik 0,80 -5,88 -32,20
İhlas Holding 0,34 -2,86 -35,85
İhlas Yayın Holding 0,37 0,00 -27,45
İndeks Bilgisayar 7,50 -1,32 -26,61
Info Yatırım 0,94 1,08 -20,34
İntema 18,75 2,40 -22,97
İpek Doğal Enerji 7,79 11,60 45,07
İskenderun Demir Çelik 7,73 -1,90 58,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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