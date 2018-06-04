Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,06
|0,95
|-17,83
|Acıpayam Selüloz
|2,32
|-1,28
|-12,45
|Adana Çimento (A)
|6,31
|0,48
|5,17
|Adana Çimento (B)
|4,48
|1,13
|6,16
|Adana Çimento (C)
|1,01
|0,00
|20,24
|Adel Kalemcilik
|15,42
|-0,45
|-0,68
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,07
|0,49
|4,02
|Afyon Çimento
|5,26
|0,19
|-32,39
|Ak Enerji
|0,72
|1,41
|-20,88
|Akbank
|7,75
|0,52
|-17,94
|Akçansa
|9,50
|1,06
|-7,20
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,85
|0,35
|-51,94
|Akfen GMYO
|1,69
|0,00
|-29,88
|Akın Tekstil
|8,82
|0,46
|-37,49
|Akiş GMYO
|2,97
|0,00
|-0,22
|Akmerkez GMYO
|18,00
|0,11
|-8,64
|Aksa
|11,68
|0,34
|-2,54
|Aksa Enerji
|3,90
|-1,02
|-5,57
|Aksigorta
|3,92
|-0,51
|29,25
|Aksu Enerji
|6,14
|0,33
|15,86
|Alarko Carrıer
|42,40
|0,38
|-26,29
|Alarko GMYO
|42,28
|0,00
|-14,07
|Alarko Holding
|4,66
|-0,21
|-35,81
|Albaraka Türk
|1,36
|0,00
|-9,55
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,27
|0,00
|-33,96
|Alkim Kağıt
|3,72
|-0,80
|-19,75
|Alkim Kimya
|19,53
|-1,36
|-17,63
|Altınyağ
|0,67
|1,52
|-43,99
|Altınyunus Çeşme
|4,70
|2,17
|-6,93
|Anadolu Cam
|2,70
|2,27
|5,76
|Anadolu Efes
|24,28
|2,19
|1,98
|Anadolu Grubu Holding
|22,46
|0,82
|-4,80
|Anadolu Hayat Emek.
|8,09
|-0,98
|3,49
|Anadolu Isuzu
|9,81
|-2,29
|7,80
|Anadolu Sigorta
|4,38
|-1,13
|45,46
|Anel Elektrik
|2,35
|-1,26
|-37,67
|Anel Telekom
|0,42
|-2,33
|-16,00
|Arçelik
|15,92
|-2,63
|-23,36
|Arena Bilgisayar
|3,60
|-1,37
|-14,89
|Armada Bilgisayar
|7,49
|-1,45
|10,47
|Arsan Tekstil
|1,90
|0,00
|8,57
|Artı Yatırım Holding
|1,57
|0,00
|67,02
|Aselsan
|23,60
|-25,79
|Aslan Çimento
|30,58
|0,26
|-19,95
|Ata GMYO
|4,08
|-0,49
|-14,82
|Atakule GMYO
|1,87
|0,54
|-8,78
|Atlantik Petrol Ürünleri
|1,00
|0,00
|-28,06
|Atlantis Yatırım Holding
|0,38
|-2,56
|-22,45
|Atlas Yat. Ort.
|0,85
|0,00
|-13,27
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|16,62
|0,24
|-6,12
|Avrasya GMYO
|1,18
|0,00
|-25,32
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,21
|1,68
|-27,98
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.076,70
|0,12
|Avrupa Yatırım Holding
|2,01
|2,55
|9,84
|Ayen Enerji
|3,55
|1,72
|-26,50
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,93
|7,22
|13,53
|Aygaz
|11,20
|-1,75
|-22,73
|Bagfaş
|6,89
|-0,29
|-34,38
|Bak Ambalaj
|5,93
|0,51
|15,37
|Balatacılar Balatacılık
|0,48
|0,00
|-14,29
|Bantaş Ambalaj
|2,14
|-2,73
|-47,68
|Banvit
|12,25
|-0,24
|-42,81
|Baştaş Başkent Çimento
|2,54
|0,00
|7,32
|Batı Çimento
|6,73
|1,51
|-31,88
|Batısöke Çimento
|1,34
|1,52
|-24,72
|Bera Holding
|1,97
|-0,51
|-36,45
|Berkosan Yalıtım
|1,85
|0,54
|-17,04
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,25
|0,45
|-44,99
|Beyaz Filo
|19,49
|2,58
|-73,64
|Bilici Yatırım
|1,42
|-0,70
|-7,22
|Bim Mağazalar
|67,50
|-1,32
|-13,57
|Bimeks
|0,17
|13,33
|-39,29
|Birko Mensucat
|0,40
|0,00
|-2,44
|Birlik Mensucat
|1,17
|1,74
|-17,02
|Bizim Mağazaları
|5,95
|-1,33
|-22,73
|Bolu Çimento
|6,87
|2,23
|27,70
|Bomonti Elektrik
|0,74
|1,37
|-31,48
|Borusan Mannesmann
|9,05
|-2,06
|-18,05
|Borusan Yat. Paz.
|39,70
|-1,24
|-7,99
|Bosch Fren Sistemleri
|152,60
|-1,48
|-16,69
|Bossa
|5,57
|-1,59
|37,53
|Boyner Perakende Yat.
|7,90
|0,51
|-13,94
|Brisa
|6,17
|-0,32
|-15,13
|Burçelik
|3,08
|1,32
|-20,00
|Burçelik Vana
|1,55
|6,90
|-11,43
|Bursa Çimento
|5,16
|-0,39
|-1,71
|Carrefoursa
|4,64
|1,31
|-16,85
|Coca Cola İçecek
|36,18
|2,55
|8,03
|Cosmos Yat. Holding
|1,16
|0,87
|-0,85
|Credıtwest Faktorıng
|1,14
|-0,87
|2,26
|Çelebi
|37,00
|0,00
|8,60
|Çelik Halat
|7,15
|2,44
|91,19
|Çemaş Döküm
|2,25
|-18,18
|21,62
|Çemtaş
|5,28
|1,15
|29,41
|Çimbeton
|33,40
|4,37
|-9,53
|Çimentaş
|9,16
|0,22
|-20,97
|Çimsa
|11,35
|1,25
|-13,98
|Çuhadaroğlu Metal
|2,10
|0,48
|-28,33
|Dagi Giyim
|1,29
|-1,53
|-43,17
|Dagi Yatırım Holding
|1,25
|2,46
|-12,59
|Dardanel
|1,37
|0,00
|-29,74
|Datagate Bilgisayar
|5,05
|-3,81
|-48,05
|Demısaş Döküm
|2,36
|5,83
|28,96
|Denge Holding
|2,68
|0,37
|41,65
|Deniz GMYO
|2,92
|-0,34
|8,15
|Denizbank
|5,11
|-0,97
|39,24
|Denizli Cam
|11,25
|-0,79
|-5,22
|Derimod
|7,97
|0,50
|6,13
|Desa Deri
|1,20
|1,69
|18,81
|Despec Bilgisayar
|2,48
|0,81
|-30,92
|Deva Holding
|3,77
|0,80
|-13,93
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,76
|-1,30
|-35,04
|Ditaş Doğan
|5,37
|0,19
|-10,44
|DO-CO
|266,50
|2,11
|26,78
|Doğan Burda
|2,75
|0,00
|-17,17
|Doğan Gazetecilik
|5,70
|0,35
|106,52
|Doğan Holding
|0,99
|2,06
|13,79
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,67
|-1,18
|-54,12
|Doğusan
|2,58
|1,98
|76,71
|Doğuş GMYO
|2,83
|0,35
|-12,65
|Doğuş Otomotiv
|7,26
|0,83
|-3,70
|Döktaş Dökümcülük
|10,71
|0,19
|-2,64
|Duran Doğan Basım
|3,99
|-3,39
|5,84
|Dyo Boya
|4,93
|-1,00
|-35,22
|Eczacıbaşı İlaç
|3,45
|0,00
|-17,47
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,44
|2,80
|-15,85
|Edip Gayrimenkul
|0,78
|0,00
|-33,90
|Ege Endüstri
|307,40
|-0,32
|2,49
|Ege Gübre
|24,50
|-0,73
|-4,00
|Ege Profil
|9,21
|-2,64
|-7,72
|Ege Seramik
|3,08
|0,98
|-33,04
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,53
|-1,85
|-23,19
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,42
|0,00
|-10,64
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,12
|-7,69
|-40,00
|Egeplast
|5,60
|-1,58
|19,66
|Ekiz Kimya
|0,47
|4,44
|-17,54
|Emek Elektrik
|1,21
|3,42
|-23,90
|Eminiş Ambalaj
|3,17
|0,96
|-31,68
|Emlak Konut GMYO
|2,05
|0,99
|-21,08
|Enerjisa Enerji
|6,49
|-0,92
|Enka İnşaat
|4,46
|0,90
|-17,74
|Erbosan
|66,30
|-1,04
|-16,41
|Ereğli Demir Çelik
|11,30
|0,09
|20,99
|Ersu Gıda
|1,01
|4,12
|-22,90
|Escort Teknoloji
|0,59
|-1,67
|-53,17
|Etiler Gıda
|3,70
|1,65
|-21,11
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,71
|2,90
|-37,17
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,61
|1,67
|-36,46
|Euro Yat. Ort.
|0,59
|5,36
|-31,40
|Euro Yatırım Holding
|0,57
|3,64
|-6,56
|Fenerbahçe Futbol
|42,40
|7,34
|23,62
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|5,09
|-2,86
|-63,14
|F-M İzmit Piston
|14,00
|0,65
|11,74
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,28
|1,66
|-13,01
|Ford Otosan
|66,10
|0,15
|13,88
|Formet Çelik Kapı
|7,37
|1,80
|Frigo Pak Gıda
|1,62
|-1,22
|70,53
|Galatasaray Sportif
|1,85
|-1,07
|-11,80
|Garanti Bankası
|8,54
|0,23
|-16,90
|Garanti Faktoring
|2,30
|0,88
|-29,45
|Garanti Yat. Ort.
|0,63
|-7,35
|-14,21
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,70
|1,50
|7,14
|Gedik Yatırım Holding
|1,48
|1,37
|7,25
|Gediz Ambalaj
|3,20
|0,95
|-11,48
|Gentaş
|2,06
|7,85
|27,15
|Gersan Elektrik
|4,83
|0,42
|2,55
|Global Men. Değ.
|0,61
|-6,15
|35,56
|Global Yat. Holding
|3,80
|4,11
|5,26
|Good-Year
|3,26
|0,93
|-21,60
|Göltaş Çimento
|46,20
|0,00
|-29,25
|Gözde Girişim
|2,94
|-0,34
|-48,06
|GSD Denizcilik
|1,10
|-0,90
|-18,52
|GSD Holding
|0,70
|0,00
|-2,78
|Gübre Fabrik.
|3,11
|0,00
|-26,48
|Güler Yat. Holding
|1,23
|0,00
|6,03
|Güneş Sigorta
|1,51
|0,00
|-8,48
|Halk GMYO
|0,78
|0,00
|-18,33
|Halk Sigorta
|1,37
|-1,44
|-15,43
|Hatay Tekstil
|3,94
|0,00
|-20,72
|Hedef Girişim
|1,53
|0,00
|-36,75
|Hektaş
|9,82
|-0,51
|40,29
|HUB Girişim
|1,28
|0,79
|7,56
|Hürriyet Gzt.
|1,28
|0,00
|-4,48
|ICBC Turkey Bank
|5,24
|3,15
|14,91
|İdealist GMYO
|2,07
|0,00
|1,47
|İhlas Ev Aletleri
|0,35
|0,00
|-31,37
|İhlas Gayrimenkul
|1,09
|0,00
|-44,39
|İhlas Gazetecilik
|0,80
|-5,88
|-32,20
|İhlas Holding
|0,34
|-2,86
|-35,85
|İhlas Yayın Holding
|0,37
|0,00
|-27,45
|İndeks Bilgisayar
|7,50
|-1,32
|-26,61
|Info Yatırım
|0,94
|1,08
|-20,34
|İntema
|18,75
|2,40
|-22,97
|İpek Doğal Enerji
|7,79
|11,60
|45,07
|İskenderun Demir Çelik
|7,73
|-1,90
|58,45
(Sürecek)