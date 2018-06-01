Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,05 -0,94 -18,60
Acıpayam Selüloz 2,35 -0,84 -11,32
Adana Çimento (A) 6,28 -0,16 4,67
Adana Çimento (B) 4,43 0,23 4,98
Adana Çimento (C) 1,01 -1,94 20,24
Adel Kalemcilik 15,49 -1,15 -0,23
Adese Alışveriş Ticaret 2,06 8,42 3,52
Afyon Çimento 5,25 -1,32 -32,52
Ak Enerji 0,71 -1,39 -21,98
Akbank 7,71 -3,99 -18,36
Akçansa 9,40 2,17 -8,17
Akdenız Güvenlık Hız. 2,84 -2,41 -52,11
Akfen GMYO 1,69 0,00 -29,88
Akın Tekstil 8,78 -5,08 -37,77
Akiş GMYO 2,97 -0,34 -0,22
Akmerkez GMYO 17,98 -0,11 -8,74
Aksa 11,64 0,87 -2,87
Aksa Enerji 3,94 -2,96 -4,60
Aksigorta 3,94 -0,25 29,91
Aksu Enerji 6,12 -3,01 15,48
Alarko Carrıer 42,24 -2,90 -26,57
Alarko GMYO 42,28 -0,28 -14,07
Alarko Holding 4,67 -2,10 -35,67
Albaraka Türk 1,36 0,00 -9,55
Alcatel Lucent Teletaş 5,27 -3,48 -33,96
Alkim Kağıt 3,75 5,04 -19,11
Alkim Kimya 19,80 -1,79 -16,49
Altınyağ 0,66 0,00 -44,82
Altınyunus Çeşme 4,60 -1,08 -8,91
Anadolu Cam 2,64 3,13 3,41
Anadolu Efes 23,76 -5,71 -0,21
Anadolu Grubu Holding 22,38 -0,53 -5,57
Anadolu Hayat Emek. 8,17 0,25 4,52
Anadolu Isuzu 10,04 -1,95 10,33
Anadolu Sigorta 4,43 -1,34 47,12
Anel Elektrik 2,38 0,85 -36,87
Anel Telekom 0,43 0,00 -14,00
Arçelik 16,35 -1,62 -21,29
Arena Bilgisayar 3,65 -3,69 -13,71
Armada Bilgisayar 7,60 -2,69 12,09
Arsan Tekstil 1,90 -3,06 8,57
Artı Yatırım Holding 1,57 -1,88 67,02
Aselsan 23,60 -25,79
Aslan Çimento 30,50 -0,85 -20,16
Ata GMYO 4,10 2,24 -14,41
Atakule GMYO 1,86 0,54 -9,27
Atlantik Petrol Ürünleri 1,00 -3,85 -28,06
Atlantis Yatırım Holding 0,39 -11,36 -20,41
Atlas Yat. Ort. 0,85 -1,16 -13,27
AvivaSA Emeklilik Hayat 16,58 -2,13 -6,34
Avrasya GMYO 1,18 -2,48 -25,32
Avrasya Petrol ve Tur. 1,19 -1,65 -29,17
Avrasya Stratejik GMYF 1.075,40 0,05
Avrupa Yatırım Holding 1,96 1,03 7,10
Ayen Enerji 3,49 -3,32 -27,74
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,71 0,59
Aygaz 11,40 -5,86 -21,35
Bagfaş 6,91 -1,57 -34,19
Bak Ambalaj 5,90 1,03 14,79
Balatacılar Balatacılık 0,48 0,00 -14,29
Bantaş Ambalaj 2,20 -5,58 -46,21
Banvit 12,28 -3,08 -42,67
Baştaş Başkent Çimento 2,54 -1,93 7,32
Batı Çimento 6,63 -0,15 -32,89
Batısöke Çimento 1,32 -2,22 -25,84
Bera Holding 1,98 -1,00 -36,13
Berkosan Yalıtım 1,84 -3,16 -17,49
Beşiktaş Futbol Yat. 2,24 -0,44 -45,23
Beyaz Filo 19,00 0,00 -74,31
Bilici Yatırım 1,43 -4,67 -6,57
Bim Mağazalar 68,40 -1,23 -12,42
Bimeks 0,15 0,00 -46,43
Birko Mensucat 0,40 2,56 -2,44
Birlik Mensucat 1,15 -1,71 -18,44
Bizim Mağazaları 6,03 -3,05 -21,69
Bolu Çimento 6,72 -0,30 24,91
Bomonti Elektrik 0,73 0,00 -32,41
Borusan Mannesmann 9,24 1,09 -16,33
Borusan Yat. Paz. 40,20 -0,40 -6,83
Bosch Fren Sistemleri 154,90 -1,34 -15,44
Bossa 5,66 0,35 39,75
Boyner Perakende Yat. 7,86 3,01 -14,38
Brisa 6,19 -2,06 -14,86
Burçelik 3,04 1,67 -21,04
Burçelik Vana 1,45 -2,68 -17,14
Bursa Çimento 5,18 -2,08 -1,33
Carrefoursa 4,58 -1,93 -17,92
Coca Cola İçecek 35,28 -1,01 5,34
Cosmos Yat. Holding 1,10 -5,98
Credıtwest Faktorıng 1,15 1,77 3,16
Çelebi 37,00 -1,33 8,60
Çelik Halat 6,98 -0,71 86,65
Çemaş Döküm 2,75 -1,79 48,65
Çemtaş 5,22 -0,57 27,94
Çimbeton 32,00 -1,84 -13,33
Çimentaş 9,14 -0,76 -21,14
Çimsa 11,21 0,09 -15,04
Çuhadaroğlu Metal 2,09 -1,88 -28,67
Dagi Giyim 1,31 -2,24 -42,29
Dagi Yatırım Holding 1,22 -2,40 -14,69
Dardanel 1,37 0,00 -29,74
Datagate Bilgisayar 5,25 -2,60 -45,99
Demısaş Döküm 2,23 -4,70 21,86
Denge Holding 2,67 3,49 41,12
Deniz GMYO 2,93 -5,48 8,52
Denizbank 5,16 -3,55 40,60
Denizli Cam 11,34 -1,65 -4,47
Derimod 7,93 -2,58 5,59
Desa Deri 1,18 -1,67 16,83
Despec Bilgisayar 2,46 -1,60 -31,48
Deva Holding 3,74 -2,09 -14,61
Diriteks Diriliş Tekstil 0,77 -2,53 -34,19
Ditaş Doğan 5,36 -1,65 -10,61
DO-CO 261,00 1,64 24,17
Doğan Burda 2,75 -2,48 -17,17
Doğan Gazetecilik 5,68 -0,18 105,80
Doğan Holding 0,97 3,19 11,49
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,69 0,00 -53,57
Doğusan 2,53 0,40 73,29
Doğuş GMYO 2,82 2,92 -12,96
Doğuş Otomotiv 7,20 -0,14 -4,50
Döktaş Dökümcülük 10,69 -1,93 -2,82
Duran Doğan Basım 4,13 -2,36 9,55
Dyo Boya 4,98 -0,40 -34,56
Eczacıbaşı İlaç 3,45 0,58 -17,47
Eczacıbaşı Yatırım 8,21 1,73 -18,14
Edip Gayrimenkul 0,78 -3,70 -33,90
Ege Endüstri 308,40 -0,16 2,83
Ege Gübre 24,68 1,15 -3,29
Ege Profil 9,46 -0,63 -5,21
Ege Seramik 3,05 -1,29 -33,70
Egeli & Co Tarım Girişim 0,54 0,00 -21,74
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,42 0,00 -10,64
Egeli&Co Yatırım Holding 0,13 0,00 -35,00
Egeplast 5,69 -0,18 21,58
Ekiz Kimya 0,45 -4,26 -21,05
Emek Elektrik 1,17 -1,68 -26,42
Eminiş Ambalaj 3,14 -1,57 -32,33
Emlak Konut GMYO 2,03 -1,93 -21,85
Enerjisa Enerji 6,55 -0,61
Enka İnşaat 4,42 -0,90 -18,48
Erbosan 67,00 -0,74 -15,52
Ereğli Demir Çelik 11,29 0,53 20,88
Ersu Gıda 0,97 -1,02 -25,95
Escort Teknoloji 0,60 -1,64 -52,38
Etiler Gıda 3,64 0,55 -22,39
Euro Kapital Yat. Ort. 0,69 -1,43 -38,94
Euro Trend Yat. Ort. 0,60 -1,64 -37,50
Euro Yat. Ort. 0,56 -3,45 -34,88
Euro Yatırım Holding 0,55 -1,79 -9,84
Fenerbahçe Futbol 39,50 -2,81 15,16
Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,24 3,97 -62,06
F-M İzmit Piston 13,91 -2,86 11,02
Fonet Bilgi Teknolojileri 4,21 -0,71 -14,43
Ford Otosan 66,00 3,13 13,70
Formet Çelik Kapı 7,24 0,42
Frigo Pak Gıda 1,64 -0,61 72,63
Galatasaray Sportif 1,87 -1,58 -10,85
Garanti Bankası 8,52 -4,38 -17,09
Garanti Faktoring 2,28 -0,44 -30,06
Garanti Yat. Ort. 0,68 3,66 -7,40
Gedik Y. Men. Değ. 2,66 -0,75 5,56
Gedik Yatırım Holding 1,46 -1,35 5,80
Gediz Ambalaj 3,17 -1,25 -12,31
Gentaş 1,91 1,60 17,89
Gersan Elektrik 4,81 4,57 2,12
Global Men. Değ. 0,65 4,84 44,44
Global Yat. Holding 3,65 -2,14 1,11
Good-Year 3,23 -1,22 -22,32
Göltaş Çimento 46,20 -1,70 -29,25
Gözde Girişim 2,95 -3,59 -47,88
GSD Denizcilik 1,11 -3,48 -17,78
GSD Holding 0,70 -1,41 -2,78
Gübre Fabrik. 3,11 -2,51 -26,48
Güler Yat. Holding 1,23 -0,81 6,03
Güneş Sigorta 1,51 0,00 -8,48
Halk GMYO 0,78 -2,50 -18,33
Halk Sigorta 1,39 -14,20
Hatay Tekstil 3,94 -1,99 -20,72
Hedef Girişim 1,53 -2,55 -36,75
Hektaş 9,87 -0,60 41,00
HUB Girişim 1,27 -0,78 6,72
Hürriyet Gzt. 1,28 0,79 -4,48
ICBC Turkey Bank 5,08 1,40 11,40
İdealist GMYO 2,07 -1,43 1,47
İhlas Ev Aletleri 0,35 0,00 -31,37
İhlas Gayrimenkul 1,09 -3,54 -44,39
İhlas Gazetecilik 0,85 0,00 -27,97
İhlas Holding 0,35 -2,78 -33,96
İhlas Yayın Holding 0,37 -2,63 -27,45
İndeks Bilgisayar 7,60 -0,39 -25,63
Info Yatırım 0,93 -2,11 -21,19
İntema 18,31 -1,56 -24,77
İpek Doğal Enerji 6,98 4,18 29,98
İskenderun Demir Çelik 7,88 -2,96 61,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Sürecek)

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