Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,05 -0,94 -18,60 Acıpayam Selüloz 2,35 -0,84 -11,32 Adana Çimento (A) 6,28 -0,16 4,67 Adana Çimento (B) 4,43 0,23 4,98 Adana Çimento (C) 1,01 -1,94 20,24 Adel Kalemcilik 15,49 -1,15 -0,23 Adese Alışveriş Ticaret 2,06 8,42 3,52 Afyon Çimento 5,25 -1,32 -32,52 Ak Enerji 0,71 -1,39 -21,98 Akbank 7,71 -3,99 -18,36 Akçansa 9,40 2,17 -8,17 Akdenız Güvenlık Hız. 2,84 -2,41 -52,11 Akfen GMYO 1,69 0,00 -29,88 Akın Tekstil 8,78 -5,08 -37,77 Akiş GMYO 2,97 -0,34 -0,22 Akmerkez GMYO 17,98 -0,11 -8,74 Aksa 11,64 0,87 -2,87 Aksa Enerji 3,94 -2,96 -4,60 Aksigorta 3,94 -0,25 29,91 Aksu Enerji 6,12 -3,01 15,48 Alarko Carrıer 42,24 -2,90 -26,57 Alarko GMYO 42,28 -0,28 -14,07 Alarko Holding 4,67 -2,10 -35,67 Albaraka Türk 1,36 0,00 -9,55 Alcatel Lucent Teletaş 5,27 -3,48 -33,96 Alkim Kağıt 3,75 5,04 -19,11 Alkim Kimya 19,80 -1,79 -16,49 Altınyağ 0,66 0,00 -44,82 Altınyunus Çeşme 4,60 -1,08 -8,91 Anadolu Cam 2,64 3,13 3,41 Anadolu Efes 23,76 -5,71 -0,21 Anadolu Grubu Holding 22,38 -0,53 -5,57 Anadolu Hayat Emek. 8,17 0,25 4,52 Anadolu Isuzu 10,04 -1,95 10,33 Anadolu Sigorta 4,43 -1,34 47,12 Anel Elektrik 2,38 0,85 -36,87 Anel Telekom 0,43 0,00 -14,00 Arçelik 16,35 -1,62 -21,29 Arena Bilgisayar 3,65 -3,69 -13,71 Armada Bilgisayar 7,60 -2,69 12,09 Arsan Tekstil 1,90 -3,06 8,57 Artı Yatırım Holding 1,57 -1,88 67,02 Aselsan 23,60 -25,79 Aslan Çimento 30,50 -0,85 -20,16 Ata GMYO 4,10 2,24 -14,41 Atakule GMYO 1,86 0,54 -9,27 Atlantik Petrol Ürünleri 1,00 -3,85 -28,06 Atlantis Yatırım Holding 0,39 -11,36 -20,41 Atlas Yat. Ort. 0,85 -1,16 -13,27 AvivaSA Emeklilik Hayat 16,58 -2,13 -6,34 Avrasya GMYO 1,18 -2,48 -25,32 Avrasya Petrol ve Tur. 1,19 -1,65 -29,17 Avrasya Stratejik GMYF 1.075,40 0,05 Avrupa Yatırım Holding 1,96 1,03 7,10 Ayen Enerji 3,49 -3,32 -27,74 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,71 0,59 Aygaz 11,40 -5,86 -21,35 Bagfaş 6,91 -1,57 -34,19 Bak Ambalaj 5,90 1,03 14,79 Balatacılar Balatacılık 0,48 0,00 -14,29 Bantaş Ambalaj 2,20 -5,58 -46,21 Banvit 12,28 -3,08 -42,67 Baştaş Başkent Çimento 2,54 -1,93 7,32 Batı Çimento 6,63 -0,15 -32,89 Batısöke Çimento 1,32 -2,22 -25,84 Bera Holding 1,98 -1,00 -36,13 Berkosan Yalıtım 1,84 -3,16 -17,49 Beşiktaş Futbol Yat. 2,24 -0,44 -45,23 Beyaz Filo 19,00 0,00 -74,31 Bilici Yatırım 1,43 -4,67 -6,57 Bim Mağazalar 68,40 -1,23 -12,42 Bimeks 0,15 0,00 -46,43 Birko Mensucat 0,40 2,56 -2,44 Birlik Mensucat 1,15 -1,71 -18,44 Bizim Mağazaları 6,03 -3,05 -21,69 Bolu Çimento 6,72 -0,30 24,91 Bomonti Elektrik 0,73 0,00 -32,41 Borusan Mannesmann 9,24 1,09 -16,33 Borusan Yat. Paz. 40,20 -0,40 -6,83 Bosch Fren Sistemleri 154,90 -1,34 -15,44 Bossa 5,66 0,35 39,75 Boyner Perakende Yat. 7,86 3,01 -14,38 Brisa 6,19 -2,06 -14,86 Burçelik 3,04 1,67 -21,04 Burçelik Vana 1,45 -2,68 -17,14 Bursa Çimento 5,18 -2,08 -1,33 Carrefoursa 4,58 -1,93 -17,92 Coca Cola İçecek 35,28 -1,01 5,34 Cosmos Yat. Holding 1,10 -5,98 Credıtwest Faktorıng 1,15 1,77 3,16 Çelebi 37,00 -1,33 8,60 Çelik Halat 6,98 -0,71 86,65 Çemaş Döküm 2,75 -1,79 48,65 Çemtaş 5,22 -0,57 27,94 Çimbeton 32,00 -1,84 -13,33 Çimentaş 9,14 -0,76 -21,14 Çimsa 11,21 0,09 -15,04 Çuhadaroğlu Metal 2,09 -1,88 -28,67 Dagi Giyim 1,31 -2,24 -42,29 Dagi Yatırım Holding 1,22 -2,40 -14,69 Dardanel 1,37 0,00 -29,74 Datagate Bilgisayar 5,25 -2,60 -45,99 Demısaş Döküm 2,23 -4,70 21,86 Denge Holding 2,67 3,49 41,12 Deniz GMYO 2,93 -5,48 8,52 Denizbank 5,16 -3,55 40,60 Denizli Cam 11,34 -1,65 -4,47 Derimod 7,93 -2,58 5,59 Desa Deri 1,18 -1,67 16,83 Despec Bilgisayar 2,46 -1,60 -31,48 Deva Holding 3,74 -2,09 -14,61 Diriteks Diriliş Tekstil 0,77 -2,53 -34,19 Ditaş Doğan 5,36 -1,65 -10,61 DO-CO 261,00 1,64 24,17 Doğan Burda 2,75 -2,48 -17,17 Doğan Gazetecilik 5,68 -0,18 105,80 Doğan Holding 0,97 3,19 11,49 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,69 0,00 -53,57 Doğusan 2,53 0,40 73,29 Doğuş GMYO 2,82 2,92 -12,96 Doğuş Otomotiv 7,20 -0,14 -4,50 Döktaş Dökümcülük 10,69 -1,93 -2,82 Duran Doğan Basım 4,13 -2,36 9,55 Dyo Boya 4,98 -0,40 -34,56 Eczacıbaşı İlaç 3,45 0,58 -17,47 Eczacıbaşı Yatırım 8,21 1,73 -18,14 Edip Gayrimenkul 0,78 -3,70 -33,90 Ege Endüstri 308,40 -0,16 2,83 Ege Gübre 24,68 1,15 -3,29 Ege Profil 9,46 -0,63 -5,21 Ege Seramik 3,05 -1,29 -33,70 Egeli & Co Tarım Girişim 0,54 0,00 -21,74 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,42 0,00 -10,64 Egeli&Co Yatırım Holding 0,13 0,00 -35,00 Egeplast 5,69 -0,18 21,58 Ekiz Kimya 0,45 -4,26 -21,05 Emek Elektrik 1,17 -1,68 -26,42 Eminiş Ambalaj 3,14 -1,57 -32,33 Emlak Konut GMYO 2,03 -1,93 -21,85 Enerjisa Enerji 6,55 -0,61 Enka İnşaat 4,42 -0,90 -18,48 Erbosan 67,00 -0,74 -15,52 Ereğli Demir Çelik 11,29 0,53 20,88 Ersu Gıda 0,97 -1,02 -25,95 Escort Teknoloji 0,60 -1,64 -52,38 Etiler Gıda 3,64 0,55 -22,39 Euro Kapital Yat. Ort. 0,69 -1,43 -38,94 Euro Trend Yat. Ort. 0,60 -1,64 -37,50 Euro Yat. Ort. 0,56 -3,45 -34,88 Euro Yatırım Holding 0,55 -1,79 -9,84 Fenerbahçe Futbol 39,50 -2,81 15,16 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,24 3,97 -62,06 F-M İzmit Piston 13,91 -2,86 11,02 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,21 -0,71 -14,43 Ford Otosan 66,00 3,13 13,70 Formet Çelik Kapı 7,24 0,42 Frigo Pak Gıda 1,64 -0,61 72,63 Galatasaray Sportif 1,87 -1,58 -10,85 Garanti Bankası 8,52 -4,38 -17,09 Garanti Faktoring 2,28 -0,44 -30,06 Garanti Yat. Ort. 0,68 3,66 -7,40 Gedik Y. Men. Değ. 2,66 -0,75 5,56 Gedik Yatırım Holding 1,46 -1,35 5,80 Gediz Ambalaj 3,17 -1,25 -12,31 Gentaş 1,91 1,60 17,89 Gersan Elektrik 4,81 4,57 2,12 Global Men. Değ. 0,65 4,84 44,44 Global Yat. Holding 3,65 -2,14 1,11 Good-Year 3,23 -1,22 -22,32 Göltaş Çimento 46,20 -1,70 -29,25 Gözde Girişim 2,95 -3,59 -47,88 GSD Denizcilik 1,11 -3,48 -17,78 GSD Holding 0,70 -1,41 -2,78 Gübre Fabrik. 3,11 -2,51 -26,48 Güler Yat. Holding 1,23 -0,81 6,03 Güneş Sigorta 1,51 0,00 -8,48 Halk GMYO 0,78 -2,50 -18,33 Halk Sigorta 1,39 -14,20 Hatay Tekstil 3,94 -1,99 -20,72 Hedef Girişim 1,53 -2,55 -36,75 Hektaş 9,87 -0,60 41,00 HUB Girişim 1,27 -0,78 6,72 Hürriyet Gzt. 1,28 0,79 -4,48 ICBC Turkey Bank 5,08 1,40 11,40 İdealist GMYO 2,07 -1,43 1,47 İhlas Ev Aletleri 0,35 0,00 -31,37 İhlas Gayrimenkul 1,09 -3,54 -44,39 İhlas Gazetecilik 0,85 0,00 -27,97 İhlas Holding 0,35 -2,78 -33,96 İhlas Yayın Holding 0,37 -2,63 -27,45 İndeks Bilgisayar 7,60 -0,39 -25,63 Info Yatırım 0,93 -2,11 -21,19 İntema 18,31 -1,56 -24,77 İpek Doğal Enerji 6,98 4,18 29,98 İskenderun Demir Çelik 7,88 -2,96 61,52

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



(Sürecek)