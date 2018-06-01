Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,05
|-0,94
|-18,60
|Acıpayam Selüloz
|2,35
|-0,84
|-11,32
|Adana Çimento (A)
|6,28
|-0,16
|4,67
|Adana Çimento (B)
|4,43
|0,23
|4,98
|Adana Çimento (C)
|1,01
|-1,94
|20,24
|Adel Kalemcilik
|15,49
|-1,15
|-0,23
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,06
|8,42
|3,52
|Afyon Çimento
|5,25
|-1,32
|-32,52
|Ak Enerji
|0,71
|-1,39
|-21,98
|Akbank
|7,71
|-3,99
|-18,36
|Akçansa
|9,40
|2,17
|-8,17
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,84
|-2,41
|-52,11
|Akfen GMYO
|1,69
|0,00
|-29,88
|Akın Tekstil
|8,78
|-5,08
|-37,77
|Akiş GMYO
|2,97
|-0,34
|-0,22
|Akmerkez GMYO
|17,98
|-0,11
|-8,74
|Aksa
|11,64
|0,87
|-2,87
|Aksa Enerji
|3,94
|-2,96
|-4,60
|Aksigorta
|3,94
|-0,25
|29,91
|Aksu Enerji
|6,12
|-3,01
|15,48
|Alarko Carrıer
|42,24
|-2,90
|-26,57
|Alarko GMYO
|42,28
|-0,28
|-14,07
|Alarko Holding
|4,67
|-2,10
|-35,67
|Albaraka Türk
|1,36
|0,00
|-9,55
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,27
|-3,48
|-33,96
|Alkim Kağıt
|3,75
|5,04
|-19,11
|Alkim Kimya
|19,80
|-1,79
|-16,49
|Altınyağ
|0,66
|0,00
|-44,82
|Altınyunus Çeşme
|4,60
|-1,08
|-8,91
|Anadolu Cam
|2,64
|3,13
|3,41
|Anadolu Efes
|23,76
|-5,71
|-0,21
|Anadolu Grubu Holding
|22,38
|-0,53
|-5,57
|Anadolu Hayat Emek.
|8,17
|0,25
|4,52
|Anadolu Isuzu
|10,04
|-1,95
|10,33
|Anadolu Sigorta
|4,43
|-1,34
|47,12
|Anel Elektrik
|2,38
|0,85
|-36,87
|Anel Telekom
|0,43
|0,00
|-14,00
|Arçelik
|16,35
|-1,62
|-21,29
|Arena Bilgisayar
|3,65
|-3,69
|-13,71
|Armada Bilgisayar
|7,60
|-2,69
|12,09
|Arsan Tekstil
|1,90
|-3,06
|8,57
|Artı Yatırım Holding
|1,57
|-1,88
|67,02
|Aselsan
|23,60
|-25,79
|Aslan Çimento
|30,50
|-0,85
|-20,16
|Ata GMYO
|4,10
|2,24
|-14,41
|Atakule GMYO
|1,86
|0,54
|-9,27
|Atlantik Petrol Ürünleri
|1,00
|-3,85
|-28,06
|Atlantis Yatırım Holding
|0,39
|-11,36
|-20,41
|Atlas Yat. Ort.
|0,85
|-1,16
|-13,27
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|16,58
|-2,13
|-6,34
|Avrasya GMYO
|1,18
|-2,48
|-25,32
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,19
|-1,65
|-29,17
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.075,40
|0,05
|Avrupa Yatırım Holding
|1,96
|1,03
|7,10
|Ayen Enerji
|3,49
|-3,32
|-27,74
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,71
|0,59
|Aygaz
|11,40
|-5,86
|-21,35
|Bagfaş
|6,91
|-1,57
|-34,19
|Bak Ambalaj
|5,90
|1,03
|14,79
|Balatacılar Balatacılık
|0,48
|0,00
|-14,29
|Bantaş Ambalaj
|2,20
|-5,58
|-46,21
|Banvit
|12,28
|-3,08
|-42,67
|Baştaş Başkent Çimento
|2,54
|-1,93
|7,32
|Batı Çimento
|6,63
|-0,15
|-32,89
|Batısöke Çimento
|1,32
|-2,22
|-25,84
|Bera Holding
|1,98
|-1,00
|-36,13
|Berkosan Yalıtım
|1,84
|-3,16
|-17,49
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,24
|-0,44
|-45,23
|Beyaz Filo
|19,00
|0,00
|-74,31
|Bilici Yatırım
|1,43
|-4,67
|-6,57
|Bim Mağazalar
|68,40
|-1,23
|-12,42
|Bimeks
|0,15
|0,00
|-46,43
|Birko Mensucat
|0,40
|2,56
|-2,44
|Birlik Mensucat
|1,15
|-1,71
|-18,44
|Bizim Mağazaları
|6,03
|-3,05
|-21,69
|Bolu Çimento
|6,72
|-0,30
|24,91
|Bomonti Elektrik
|0,73
|0,00
|-32,41
|Borusan Mannesmann
|9,24
|1,09
|-16,33
|Borusan Yat. Paz.
|40,20
|-0,40
|-6,83
|Bosch Fren Sistemleri
|154,90
|-1,34
|-15,44
|Bossa
|5,66
|0,35
|39,75
|Boyner Perakende Yat.
|7,86
|3,01
|-14,38
|Brisa
|6,19
|-2,06
|-14,86
|Burçelik
|3,04
|1,67
|-21,04
|Burçelik Vana
|1,45
|-2,68
|-17,14
|Bursa Çimento
|5,18
|-2,08
|-1,33
|Carrefoursa
|4,58
|-1,93
|-17,92
|Coca Cola İçecek
|35,28
|-1,01
|5,34
|Cosmos Yat. Holding
|1,10
|-5,98
|Credıtwest Faktorıng
|1,15
|1,77
|3,16
|Çelebi
|37,00
|-1,33
|8,60
|Çelik Halat
|6,98
|-0,71
|86,65
|Çemaş Döküm
|2,75
|-1,79
|48,65
|Çemtaş
|5,22
|-0,57
|27,94
|Çimbeton
|32,00
|-1,84
|-13,33
|Çimentaş
|9,14
|-0,76
|-21,14
|Çimsa
|11,21
|0,09
|-15,04
|Çuhadaroğlu Metal
|2,09
|-1,88
|-28,67
|Dagi Giyim
|1,31
|-2,24
|-42,29
|Dagi Yatırım Holding
|1,22
|-2,40
|-14,69
|Dardanel
|1,37
|0,00
|-29,74
|Datagate Bilgisayar
|5,25
|-2,60
|-45,99
|Demısaş Döküm
|2,23
|-4,70
|21,86
|Denge Holding
|2,67
|3,49
|41,12
|Deniz GMYO
|2,93
|-5,48
|8,52
|Denizbank
|5,16
|-3,55
|40,60
|Denizli Cam
|11,34
|-1,65
|-4,47
|Derimod
|7,93
|-2,58
|5,59
|Desa Deri
|1,18
|-1,67
|16,83
|Despec Bilgisayar
|2,46
|-1,60
|-31,48
|Deva Holding
|3,74
|-2,09
|-14,61
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,77
|-2,53
|-34,19
|Ditaş Doğan
|5,36
|-1,65
|-10,61
|DO-CO
|261,00
|1,64
|24,17
|Doğan Burda
|2,75
|-2,48
|-17,17
|Doğan Gazetecilik
|5,68
|-0,18
|105,80
|Doğan Holding
|0,97
|3,19
|11,49
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,69
|0,00
|-53,57
|Doğusan
|2,53
|0,40
|73,29
|Doğuş GMYO
|2,82
|2,92
|-12,96
|Doğuş Otomotiv
|7,20
|-0,14
|-4,50
|Döktaş Dökümcülük
|10,69
|-1,93
|-2,82
|Duran Doğan Basım
|4,13
|-2,36
|9,55
|Dyo Boya
|4,98
|-0,40
|-34,56
|Eczacıbaşı İlaç
|3,45
|0,58
|-17,47
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,21
|1,73
|-18,14
|Edip Gayrimenkul
|0,78
|-3,70
|-33,90
|Ege Endüstri
|308,40
|-0,16
|2,83
|Ege Gübre
|24,68
|1,15
|-3,29
|Ege Profil
|9,46
|-0,63
|-5,21
|Ege Seramik
|3,05
|-1,29
|-33,70
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,54
|0,00
|-21,74
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,42
|0,00
|-10,64
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,13
|0,00
|-35,00
|Egeplast
|5,69
|-0,18
|21,58
|Ekiz Kimya
|0,45
|-4,26
|-21,05
|Emek Elektrik
|1,17
|-1,68
|-26,42
|Eminiş Ambalaj
|3,14
|-1,57
|-32,33
|Emlak Konut GMYO
|2,03
|-1,93
|-21,85
|Enerjisa Enerji
|6,55
|-0,61
|Enka İnşaat
|4,42
|-0,90
|-18,48
|Erbosan
|67,00
|-0,74
|-15,52
|Ereğli Demir Çelik
|11,29
|0,53
|20,88
|Ersu Gıda
|0,97
|-1,02
|-25,95
|Escort Teknoloji
|0,60
|-1,64
|-52,38
|Etiler Gıda
|3,64
|0,55
|-22,39
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,69
|-1,43
|-38,94
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,60
|-1,64
|-37,50
|Euro Yat. Ort.
|0,56
|-3,45
|-34,88
|Euro Yatırım Holding
|0,55
|-1,79
|-9,84
|Fenerbahçe Futbol
|39,50
|-2,81
|15,16
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|5,24
|3,97
|-62,06
|F-M İzmit Piston
|13,91
|-2,86
|11,02
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,21
|-0,71
|-14,43
|Ford Otosan
|66,00
|3,13
|13,70
|Formet Çelik Kapı
|7,24
|0,42
|Frigo Pak Gıda
|1,64
|-0,61
|72,63
|Galatasaray Sportif
|1,87
|-1,58
|-10,85
|Garanti Bankası
|8,52
|-4,38
|-17,09
|Garanti Faktoring
|2,28
|-0,44
|-30,06
|Garanti Yat. Ort.
|0,68
|3,66
|-7,40
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,66
|-0,75
|5,56
|Gedik Yatırım Holding
|1,46
|-1,35
|5,80
|Gediz Ambalaj
|3,17
|-1,25
|-12,31
|Gentaş
|1,91
|1,60
|17,89
|Gersan Elektrik
|4,81
|4,57
|2,12
|Global Men. Değ.
|0,65
|4,84
|44,44
|Global Yat. Holding
|3,65
|-2,14
|1,11
|Good-Year
|3,23
|-1,22
|-22,32
|Göltaş Çimento
|46,20
|-1,70
|-29,25
|Gözde Girişim
|2,95
|-3,59
|-47,88
|GSD Denizcilik
|1,11
|-3,48
|-17,78
|GSD Holding
|0,70
|-1,41
|-2,78
|Gübre Fabrik.
|3,11
|-2,51
|-26,48
|Güler Yat. Holding
|1,23
|-0,81
|6,03
|Güneş Sigorta
|1,51
|0,00
|-8,48
|Halk GMYO
|0,78
|-2,50
|-18,33
|Halk Sigorta
|1,39
|-14,20
|Hatay Tekstil
|3,94
|-1,99
|-20,72
|Hedef Girişim
|1,53
|-2,55
|-36,75
|Hektaş
|9,87
|-0,60
|41,00
|HUB Girişim
|1,27
|-0,78
|6,72
|Hürriyet Gzt.
|1,28
|0,79
|-4,48
|ICBC Turkey Bank
|5,08
|1,40
|11,40
|İdealist GMYO
|2,07
|-1,43
|1,47
|İhlas Ev Aletleri
|0,35
|0,00
|-31,37
|İhlas Gayrimenkul
|1,09
|-3,54
|-44,39
|İhlas Gazetecilik
|0,85
|0,00
|-27,97
|İhlas Holding
|0,35
|-2,78
|-33,96
|İhlas Yayın Holding
|0,37
|-2,63
|-27,45
|İndeks Bilgisayar
|7,60
|-0,39
|-25,63
|Info Yatırım
|0,93
|-2,11
|-21,19
|İntema
|18,31
|-1,56
|-24,77
|İpek Doğal Enerji
|6,98
|4,18
|29,98
|İskenderun Demir Çelik
|7,88
|-2,96
|61,52
(Sürecek)