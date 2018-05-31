Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,06 0,00 -17,83
Acıpayam Selüloz 2,37 0,00 -10,57
Adana Çimento (A) 6,29 -1,41 4,83
Adana Çimento (B) 4,42 -0,45 4,74
Adana Çimento (C) 1,03 -0,96 22,62
Adel Kalemcilik 15,67 1,30 0,93
Adese Alışveriş Ticaret 1,90 0,00 -4,52
Afyon Çimento 5,32 -3,10 -31,62
Ak Enerji 0,72 -1,37 -20,88
Akbank 8,03 -4,63 -14,97
Akçansa 9,20 -6,69 -10,13
Akdenız Güvenlık Hız. 2,91 -1,02 -50,93
Akfen GMYO 1,69 -1,74 -29,88
Akın Tekstil 9,25 3,58 -34,44
Akiş GMYO 2,98 -0,67 0,12
Akmerkez GMYO 18,00 -3,28 -8,64
Aksa 11,54 -1,79 -3,71
Aksa Enerji 4,06 1,75 -1,69
Aksigorta 3,95 -4,59 30,24
Aksu Enerji 6,31 -6,10 19,07
Alarko Carrıer 43,50 -1,45 -24,38
Alarko GMYO 42,40 0,00 -13,82
Alarko Holding 4,77 -1,65 -34,30
Albaraka Türk 1,36 -4,90 -9,55
Alcatel Lucent Teletaş 5,46 0,00 -31,58
Alkim Kağıt 3,57 -4,03 -22,99
Alkim Kimya 20,16 -1,08 -14,97
Altınyağ 0,66 -2,94 -44,82
Altınyunus Çeşme 4,65 -2,52 -7,92
Anadolu Cam 2,56 -3,40 0,28
Anadolu Efes 25,20 -0,87 5,84
Anadolu Grubu Holding 22,50 2,74 -5,06
Anadolu Hayat Emek. 8,15 3,03 4,26
Anadolu Isuzu 10,24 -5,45 12,53
Anadolu Sigorta 4,49 1,35 49,11
Anel Elektrik 2,36 -4,84 -37,40
Anel Telekom 0,43 0,00 -14,00
Arçelik 16,62 -1,42 -19,99
Arena Bilgisayar 3,79 -0,26 -10,40
Armada Bilgisayar 7,81 3,72 15,19
Arsan Tekstil 1,96 -2,97 12,00
Artı Yatırım Holding 1,60 -0,62 70,21
Aselsan 23,60 -25,79
Aslan Çimento 30,76 -1,91 -19,48
Ata GMYO 4,01 0,00 -16,28
Atakule GMYO 1,85 -0,54 -9,76
Atlantik Petrol Ürünleri 1,04 -3,70 -25,18
Atlantis Yatırım Holding 0,44 10,00 -10,20
Atlas Yat. Ort. 0,86 -2,27 -12,24
AvivaSA Emeklilik Hayat 16,94 -0,35 -4,31
Avrasya GMYO 1,21 -0,82 -23,42
Avrasya Petrol ve Tur. 1,21 -1,63 -27,98
Avrasya Stratejik GMYF 1.074,90 0,04
Avrupa Yatırım Holding 1,94 -5,37 6,01
Ayen Enerji 3,61 -8,14 -25,26
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,71 0,59
Aygaz 12,11 1,09 -16,46
Bagfaş 7,02 -3,31 -33,14
Bak Ambalaj 5,84 1,57 13,62
Balatacılar Balatacılık 0,48 0,00 -14,29
Bantaş Ambalaj 2,33 7,37 -43,03
Banvit 12,67 -2,99 -40,85
Baştaş Başkent Çimento 2,59 1,57 9,43
Batı Çimento 6,64 -0,90 -32,79
Batısöke Çimento 1,35 0,00 -24,16
Bera Holding 2,00 -1,96 -35,48
Berkosan Yalıtım 1,90 -3,06 -14,80
Beşiktaş Futbol Yat. 2,25 -4,26 -44,99
Beyaz Filo 19,00 2,70 -74,31
Bilici Yatırım 1,50 -3,85 -2,00
Bim Mağazalar 69,25 -0,86 -11,33
Bimeks 0,15 -6,25 -46,43
Birko Mensucat 0,39 -2,50 -4,88
Birlik Mensucat 1,17 -3,31 -17,02
Bizim Mağazaları 6,22 -1,27 -19,22
Bolu Çimento 6,74 -1,89 25,28
Bomonti Elektrik 0,73 -1,35 -32,41
Borusan Mannesmann 9,14 -2,77 -17,24
Borusan Yat. Paz. 40,36 -0,20 -6,46
Bosch Fren Sistemleri 157,00 0,96 -14,29
Bossa 5,64 -3,26 39,26
Boyner Perakende Yat. 7,63 -1,17 -16,88
Brisa 6,32 -1,10 -13,07
Burçelik 2,99 -1,64 -22,34
Burçelik Vana 1,49 -0,67 -14,86
Bursa Çimento 5,29 -0,56 0,76
Carrefoursa 4,67 -3,51 -16,31
Coca Cola İçecek 35,64 -3,31 6,41
Cosmos Yat. Holding 1,10 -0,90 -5,98
Credıtwest Faktorıng 1,13 -1,74 1,37
Çelebi 37,50 -2,50 10,07
Çelik Halat 7,03 -3,57 87,98
Çemaş Döküm 2,80 0,36 51,35
Çemtaş 5,25 -2,23 28,68
Çimbeton 32,60 -3,83 -11,70
Çimentaş 9,21 0,11 -20,53
Çimsa 11,20 -2,44 -15,12
Çuhadaroğlu Metal 2,13 -0,47 -27,30
Dagi Giyim 1,34 -3,60 -40,97
Dagi Yatırım Holding 1,25 -2,34 -12,59
Dardanel 1,37 -1,44 -29,74
Datagate Bilgisayar 5,39 -3,23 -44,55
Demısaş Döküm 2,34 -3,31 27,87
Denge Holding 2,58 -6,52 36,36
Deniz GMYO 3,10 -2,52 14,81
Denizbank 5,35 -4,63 45,78
Denizli Cam 11,53 2,49 -2,86
Derimod 8,14 -1,45 8,39
Desa Deri 1,20 5,26 18,81
Despec Bilgisayar 2,50 -1,57 -30,36
Deva Holding 3,82 -4,26 -12,79
Diriteks Diriliş Tekstil 0,79 -1,25 -32,48
Ditaş Doğan 5,45 -1,27 -9,11
DO-CO 256,80 0,08 22,17
Doğan Burda 2,82 1,44 -15,06
Doğan Gazetecilik 5,69 0,18 106,16
Doğan Holding 0,94 -3,09 8,05
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,69 -5,59 -53,57
Doğusan 2,52 -1,95 72,60
Doğuş GMYO 2,74 -0,72 -15,43
Doğuş Otomotiv 7,21 -2,30 -4,36
Döktaş Dökümcülük 10,90 1,87 -0,91
Duran Doğan Basım 4,23 -1,86 12,20
Dyo Boya 5,00 -0,40 -34,30
Eczacıbaşı İlaç 3,43 -3,92 -17,95
Eczacıbaşı Yatırım 8,07 -4,27 -19,54
Edip Gayrimenkul 0,81 -1,22 -31,36
Ege Endüstri 308,90 -1,72 2,99
Ege Gübre 24,40 -1,45 -4,39
Ege Profil 9,52 1,28 -4,61
Ege Seramik 3,09 -0,96 -32,83
Egeli & Co Tarım Girişim 0,54 0,00 -21,74
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,42 0,00 -10,64
Egeli&Co Yatırım Holding 0,13 0,00 -35,00
Egeplast 5,70 0,18 21,79
Ekiz Kimya 0,47 2,17 -17,54
Emek Elektrik 1,19 -1,65 -25,16
Eminiş Ambalaj 3,19 0,63 -31,25
Emlak Konut GMYO 2,07 -3,47 -20,31
Enerjisa Enerji 6,59 -0,60
Enka İnşaat 4,46 -2,19 -17,74
Erbosan 67,50 0,00 -14,89
Ereğli Demir Çelik 11,23 -3,27 20,24
Ersu Gıda 0,98 -2,97 -25,19
Escort Teknoloji 0,61 -3,17 -51,59
Etiler Gıda 3,62 -1,63 -22,81
Euro Kapital Yat. Ort. 0,70 -2,78 -38,05
Euro Trend Yat. Ort. 0,61 -1,61 -36,46
Euro Yat. Ort. 0,58 -3,33 -32,56
Euro Yatırım Holding 0,56 -3,45 -8,20
Fenerbahçe Futbol 40,64 -5,80 18,48
Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,04 -5,26 -63,50
F-M İzmit Piston 14,32 2,21 14,29
Fonet Bilgi Teknolojileri 4,24 -0,93 -13,82
Ford Otosan 64,00 -2,81 10,26
Formet Çelik Kapı 7,21 -1,77
Frigo Pak Gıda 1,65 0,00 73,68
Galatasaray Sportif 1,90 -2,56 -9,42
Garanti Bankası 8,91 -6,01 -13,30
Garanti Faktoring 2,29 -1,29 -29,75
Garanti Yat. Ort. 0,67 -5,63 -10,67
Gedik Y. Men. Değ. 2,68 0,00 6,35
Gedik Yatırım Holding 1,48 -0,67 7,25
Gediz Ambalaj 3,21 -2,43 -11,20
Gentaş 1,88 -1,54 16,04
Gersan Elektrik 4,60 -7,26 -2,34
Global Men. Değ. 0,62 8,77 37,78
Global Yat. Holding 3,73 -1,32 3,32
Good-Year 3,27 -4,11 -21,36
Göltaş Çimento 47,00 -3,05 -28,02
Gözde Girişim 3,06 -2,24 -45,94
GSD Denizcilik 1,15 -3,36 -14,81
GSD Holding 0,71 -6,58 -1,39
Gübre Fabrik. 3,19 -4,49 -24,59
Güler Yat. Holding 1,24 -2,36 6,90
Güneş Sigorta 1,51 -0,66 -8,48
Halk GMYO 0,80 -1,23 -16,24
Halk Sigorta 1,39 0,00 -14,20
Hatay Tekstil 4,02 2,03 -19,11
Hedef Girişim 1,57 0,00 -35,10
Hektaş 9,93 -1,19 41,86
HUB Girişim Sermayesi 1,28 -0,78 7,56
Hürriyet Gzt. 1,27 -3,05 -5,22
ICBC Turkey Bank 5,01 -2,34 9,87
İdealist GMYO 2,10 -2,33 2,94
İhlas Ev Aletleri 0,35 0,00 -31,37
İhlas Gayrimenkul 1,13 -0,88 -42,35
İhlas Gazetecilik 0,85 13,33 -27,97
İhlas Holding 0,36 0,00 -32,08
İhlas Yayın Holding 0,38 2,70 -25,49
İndeks Bilgisayar 7,63 -4,98 -25,34
Info Yatırım 0,95 -2,06 -19,49
İntema 18,60 -2,11 -23,58
İpek Doğal Enerji 6,70 3,08 24,77
İskenderun Demir Çelik 8,12 -3,22 66,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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