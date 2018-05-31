Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,06
|0,00
|-17,83
|Acıpayam Selüloz
|2,37
|0,00
|-10,57
|Adana Çimento (A)
|6,29
|-1,41
|4,83
|Adana Çimento (B)
|4,42
|-0,45
|4,74
|Adana Çimento (C)
|1,03
|-0,96
|22,62
|Adel Kalemcilik
|15,67
|1,30
|0,93
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,90
|0,00
|-4,52
|Afyon Çimento
|5,32
|-3,10
|-31,62
|Ak Enerji
|0,72
|-1,37
|-20,88
|Akbank
|8,03
|-4,63
|-14,97
|Akçansa
|9,20
|-6,69
|-10,13
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,91
|-1,02
|-50,93
|Akfen GMYO
|1,69
|-1,74
|-29,88
|Akın Tekstil
|9,25
|3,58
|-34,44
|Akiş GMYO
|2,98
|-0,67
|0,12
|Akmerkez GMYO
|18,00
|-3,28
|-8,64
|Aksa
|11,54
|-1,79
|-3,71
|Aksa Enerji
|4,06
|1,75
|-1,69
|Aksigorta
|3,95
|-4,59
|30,24
|Aksu Enerji
|6,31
|-6,10
|19,07
|Alarko Carrıer
|43,50
|-1,45
|-24,38
|Alarko GMYO
|42,40
|0,00
|-13,82
|Alarko Holding
|4,77
|-1,65
|-34,30
|Albaraka Türk
|1,36
|-4,90
|-9,55
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,46
|0,00
|-31,58
|Alkim Kağıt
|3,57
|-4,03
|-22,99
|Alkim Kimya
|20,16
|-1,08
|-14,97
|Altınyağ
|0,66
|-2,94
|-44,82
|Altınyunus Çeşme
|4,65
|-2,52
|-7,92
|Anadolu Cam
|2,56
|-3,40
|0,28
|Anadolu Efes
|25,20
|-0,87
|5,84
|Anadolu Grubu Holding
|22,50
|2,74
|-5,06
|Anadolu Hayat Emek.
|8,15
|3,03
|4,26
|Anadolu Isuzu
|10,24
|-5,45
|12,53
|Anadolu Sigorta
|4,49
|1,35
|49,11
|Anel Elektrik
|2,36
|-4,84
|-37,40
|Anel Telekom
|0,43
|0,00
|-14,00
|Arçelik
|16,62
|-1,42
|-19,99
|Arena Bilgisayar
|3,79
|-0,26
|-10,40
|Armada Bilgisayar
|7,81
|3,72
|15,19
|Arsan Tekstil
|1,96
|-2,97
|12,00
|Artı Yatırım Holding
|1,60
|-0,62
|70,21
|Aselsan
|23,60
|-25,79
|Aslan Çimento
|30,76
|-1,91
|-19,48
|Ata GMYO
|4,01
|0,00
|-16,28
|Atakule GMYO
|1,85
|-0,54
|-9,76
|Atlantik Petrol Ürünleri
|1,04
|-3,70
|-25,18
|Atlantis Yatırım Holding
|0,44
|10,00
|-10,20
|Atlas Yat. Ort.
|0,86
|-2,27
|-12,24
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|16,94
|-0,35
|-4,31
|Avrasya GMYO
|1,21
|-0,82
|-23,42
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,21
|-1,63
|-27,98
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.074,90
|0,04
|Avrupa Yatırım Holding
|1,94
|-5,37
|6,01
|Ayen Enerji
|3,61
|-8,14
|-25,26
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,71
|0,59
|Aygaz
|12,11
|1,09
|-16,46
|Bagfaş
|7,02
|-3,31
|-33,14
|Bak Ambalaj
|5,84
|1,57
|13,62
|Balatacılar Balatacılık
|0,48
|0,00
|-14,29
|Bantaş Ambalaj
|2,33
|7,37
|-43,03
|Banvit
|12,67
|-2,99
|-40,85
|Baştaş Başkent Çimento
|2,59
|1,57
|9,43
|Batı Çimento
|6,64
|-0,90
|-32,79
|Batısöke Çimento
|1,35
|0,00
|-24,16
|Bera Holding
|2,00
|-1,96
|-35,48
|Berkosan Yalıtım
|1,90
|-3,06
|-14,80
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,25
|-4,26
|-44,99
|Beyaz Filo
|19,00
|2,70
|-74,31
|Bilici Yatırım
|1,50
|-3,85
|-2,00
|Bim Mağazalar
|69,25
|-0,86
|-11,33
|Bimeks
|0,15
|-6,25
|-46,43
|Birko Mensucat
|0,39
|-2,50
|-4,88
|Birlik Mensucat
|1,17
|-3,31
|-17,02
|Bizim Mağazaları
|6,22
|-1,27
|-19,22
|Bolu Çimento
|6,74
|-1,89
|25,28
|Bomonti Elektrik
|0,73
|-1,35
|-32,41
|Borusan Mannesmann
|9,14
|-2,77
|-17,24
|Borusan Yat. Paz.
|40,36
|-0,20
|-6,46
|Bosch Fren Sistemleri
|157,00
|0,96
|-14,29
|Bossa
|5,64
|-3,26
|39,26
|Boyner Perakende Yat.
|7,63
|-1,17
|-16,88
|Brisa
|6,32
|-1,10
|-13,07
|Burçelik
|2,99
|-1,64
|-22,34
|Burçelik Vana
|1,49
|-0,67
|-14,86
|Bursa Çimento
|5,29
|-0,56
|0,76
|Carrefoursa
|4,67
|-3,51
|-16,31
|Coca Cola İçecek
|35,64
|-3,31
|6,41
|Cosmos Yat. Holding
|1,10
|-0,90
|-5,98
|Credıtwest Faktorıng
|1,13
|-1,74
|1,37
|Çelebi
|37,50
|-2,50
|10,07
|Çelik Halat
|7,03
|-3,57
|87,98
|Çemaş Döküm
|2,80
|0,36
|51,35
|Çemtaş
|5,25
|-2,23
|28,68
|Çimbeton
|32,60
|-3,83
|-11,70
|Çimentaş
|9,21
|0,11
|-20,53
|Çimsa
|11,20
|-2,44
|-15,12
|Çuhadaroğlu Metal
|2,13
|-0,47
|-27,30
|Dagi Giyim
|1,34
|-3,60
|-40,97
|Dagi Yatırım Holding
|1,25
|-2,34
|-12,59
|Dardanel
|1,37
|-1,44
|-29,74
|Datagate Bilgisayar
|5,39
|-3,23
|-44,55
|Demısaş Döküm
|2,34
|-3,31
|27,87
|Denge Holding
|2,58
|-6,52
|36,36
|Deniz GMYO
|3,10
|-2,52
|14,81
|Denizbank
|5,35
|-4,63
|45,78
|Denizli Cam
|11,53
|2,49
|-2,86
|Derimod
|8,14
|-1,45
|8,39
|Desa Deri
|1,20
|5,26
|18,81
|Despec Bilgisayar
|2,50
|-1,57
|-30,36
|Deva Holding
|3,82
|-4,26
|-12,79
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,79
|-1,25
|-32,48
|Ditaş Doğan
|5,45
|-1,27
|-9,11
|DO-CO
|256,80
|0,08
|22,17
|Doğan Burda
|2,82
|1,44
|-15,06
|Doğan Gazetecilik
|5,69
|0,18
|106,16
|Doğan Holding
|0,94
|-3,09
|8,05
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,69
|-5,59
|-53,57
|Doğusan
|2,52
|-1,95
|72,60
|Doğuş GMYO
|2,74
|-0,72
|-15,43
|Doğuş Otomotiv
|7,21
|-2,30
|-4,36
|Döktaş Dökümcülük
|10,90
|1,87
|-0,91
|Duran Doğan Basım
|4,23
|-1,86
|12,20
|Dyo Boya
|5,00
|-0,40
|-34,30
|Eczacıbaşı İlaç
|3,43
|-3,92
|-17,95
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,07
|-4,27
|-19,54
|Edip Gayrimenkul
|0,81
|-1,22
|-31,36
|Ege Endüstri
|308,90
|-1,72
|2,99
|Ege Gübre
|24,40
|-1,45
|-4,39
|Ege Profil
|9,52
|1,28
|-4,61
|Ege Seramik
|3,09
|-0,96
|-32,83
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,54
|0,00
|-21,74
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,42
|0,00
|-10,64
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,13
|0,00
|-35,00
|Egeplast
|5,70
|0,18
|21,79
|Ekiz Kimya
|0,47
|2,17
|-17,54
|Emek Elektrik
|1,19
|-1,65
|-25,16
|Eminiş Ambalaj
|3,19
|0,63
|-31,25
|Emlak Konut GMYO
|2,07
|-3,47
|-20,31
|Enerjisa Enerji
|6,59
|-0,60
|Enka İnşaat
|4,46
|-2,19
|-17,74
|Erbosan
|67,50
|0,00
|-14,89
|Ereğli Demir Çelik
|11,23
|-3,27
|20,24
|Ersu Gıda
|0,98
|-2,97
|-25,19
|Escort Teknoloji
|0,61
|-3,17
|-51,59
|Etiler Gıda
|3,62
|-1,63
|-22,81
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,70
|-2,78
|-38,05
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,61
|-1,61
|-36,46
|Euro Yat. Ort.
|0,58
|-3,33
|-32,56
|Euro Yatırım Holding
|0,56
|-3,45
|-8,20
|Fenerbahçe Futbol
|40,64
|-5,80
|18,48
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|5,04
|-5,26
|-63,50
|F-M İzmit Piston
|14,32
|2,21
|14,29
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,24
|-0,93
|-13,82
|Ford Otosan
|64,00
|-2,81
|10,26
|Formet Çelik Kapı
|7,21
|-1,77
|Frigo Pak Gıda
|1,65
|0,00
|73,68
|Galatasaray Sportif
|1,90
|-2,56
|-9,42
|Garanti Bankası
|8,91
|-6,01
|-13,30
|Garanti Faktoring
|2,29
|-1,29
|-29,75
|Garanti Yat. Ort.
|0,67
|-5,63
|-10,67
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,68
|0,00
|6,35
|Gedik Yatırım Holding
|1,48
|-0,67
|7,25
|Gediz Ambalaj
|3,21
|-2,43
|-11,20
|Gentaş
|1,88
|-1,54
|16,04
|Gersan Elektrik
|4,60
|-7,26
|-2,34
|Global Men. Değ.
|0,62
|8,77
|37,78
|Global Yat. Holding
|3,73
|-1,32
|3,32
|Good-Year
|3,27
|-4,11
|-21,36
|Göltaş Çimento
|47,00
|-3,05
|-28,02
|Gözde Girişim
|3,06
|-2,24
|-45,94
|GSD Denizcilik
|1,15
|-3,36
|-14,81
|GSD Holding
|0,71
|-6,58
|-1,39
|Gübre Fabrik.
|3,19
|-4,49
|-24,59
|Güler Yat. Holding
|1,24
|-2,36
|6,90
|Güneş Sigorta
|1,51
|-0,66
|-8,48
|Halk GMYO
|0,80
|-1,23
|-16,24
|Halk Sigorta
|1,39
|0,00
|-14,20
|Hatay Tekstil
|4,02
|2,03
|-19,11
|Hedef Girişim
|1,57
|0,00
|-35,10
|Hektaş
|9,93
|-1,19
|41,86
|HUB Girişim Sermayesi
|1,28
|-0,78
|7,56
|Hürriyet Gzt.
|1,27
|-3,05
|-5,22
|ICBC Turkey Bank
|5,01
|-2,34
|9,87
|İdealist GMYO
|2,10
|-2,33
|2,94
|İhlas Ev Aletleri
|0,35
|0,00
|-31,37
|İhlas Gayrimenkul
|1,13
|-0,88
|-42,35
|İhlas Gazetecilik
|0,85
|13,33
|-27,97
|İhlas Holding
|0,36
|0,00
|-32,08
|İhlas Yayın Holding
|0,38
|2,70
|-25,49
|İndeks Bilgisayar
|7,63
|-4,98
|-25,34
|Info Yatırım
|0,95
|-2,06
|-19,49
|İntema
|18,60
|-2,11
|-23,58
|İpek Doğal Enerji
|6,70
|3,08
|24,77
|İskenderun Demir Çelik
|8,12
|-3,22
|66,44
(Sürecek)