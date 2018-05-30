Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,06 0,00 -17,83
Acıpayam Selüloz 2,37 -0,42 -10,57
Adana Çimento (A) 6,38 0,00 6,33
Adana Çimento (B) 4,44 0,00 5,21
Adana Çimento (C) 1,04 0,00 23,81
Adel Kalemcilik 16,40 0,55 -0,36
Adese Alışveriş Ticaret 1,90 -1,04 -4,52
Afyon Çimento 5,49 -0,72 -29,43
Ak Enerji 0,73 -1,35 -19,78
Akbank 8,42 -1,86 -10,84
Akçansa 9,86 -1,00 -3,68
Akdenız Güvenlık Hız. 2,94 0,68 -50,42
Akfen GMYO 1,72 -1,15 -28,63
Akın Tekstil 8,93 4,69 -36,71
Akiş GMYO 3,00 -0,66 0,79
Akmerkez GMYO 18,61 3,33 -5,54
Aksa 11,75 -0,25 -1,95
Aksa Enerji 3,99 2,05 -3,39
Aksigorta 4,14 0,24 36,50
Aksu Enerji 6,72 0,60 26,81
Alarko Carrıer 44,14 -0,18 -23,26
Alarko GMYO 42,40 -1,35 -13,82
Alarko Holding 4,85 -0,82 -33,20
Albaraka Türk 1,43 2,14 -4,89
Alcatel Lucent Teletaş 5,46 2,25 -31,58
Alkim Kağıt 3,72 -0,27 -19,75
Alkim Kimya 20,38 0,39 -14,04
Altınyağ 0,68 -1,45 -43,15
Altınyunus Çeşme 4,77 1,49 -5,54
Anadolu Cam 2,73 -1,80 3,80
Anadolu Efes 25,42 -1,47 6,77
Anadolu Grubu Holding 21,90 0,00 -7,59
Anadolu Hayat Emek. 7,91 -1,12 1,19
Anadolu Isuzu 10,83 5,04 19,01
Anadolu Sigorta 4,43 -0,23 47,12
Anel Elektrik 2,48 -1,59 -34,22
Anel Telekom 0,43 0,00 -14,00
Arçelik 16,86 -1,75 -18,83
Arena Bilgisayar 3,80 -1,04 -10,17
Armada Bilgisayar 7,53 1,07 11,06
Arsan Tekstil 2,02 -0,49 15,43
Artı Yatırım Holding 1,61 -3,01 71,28
Aselsan 23,60 -25,79
Aslan Çimento 31,36 -0,76 -17,91
Ata GMYO 4,01 2,30 -16,28
Atakule GMYO 1,86 0,54 -9,27
Atlantik Petrol Ürünleri 1,08 -4,42 -22,30
Atlantis Yatırım Holding 0,40 0,00 -18,37
Atlas Yat. Ort. 0,88 1,15 -10,20
AvivaSA Emeklilik Hayat 17,00 -0,29 -3,97
Avrasya GMYO 1,22 2,52 -22,78
Avrasya Petrol ve Tur. 1,23 0,00 -26,79
Avrasya Stratejik GMYF 1.074,50 0,04
Avrupa Yatırım Holding 2,05 0,00 12,02
Ayen Enerji 3,93 13,58 -18,63
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,71 1,79 0,59
Aygaz 11,98 0,76 -17,35
Bagfaş 7,26 -0,41 -30,86
Bak Ambalaj 5,75 -0,69 11,87
Balatacılar Balatacılık 0,48 0,00 -14,29
Bantaş Ambalaj 2,17 1,88 -46,94
Banvit 13,06 1,40 -39,03
Baştaş Başkent Çimento 2,55 0,00 7,74
Batı Çimento 6,70 2,29 -32,19
Batısöke Çimento 1,35 -1,46 -24,16
Bera Holding 2,04 0,00 -34,19
Berkosan Yalıtım 1,96 0,00 -12,11
Beşiktaş Futbol Yat. 2,35 -0,84 -42,54
Beyaz Filo 18,50 -7,50 -74,98
Bilici Yatırım 1,56 1,96 1,92
Bim Mağazalar 69,85 -2,44 -10,56
Bimeks 0,16 -5,88 -42,86
Birko Mensucat 0,40 0,00 -2,44
Birlik Mensucat 1,21 -0,82 -14,18
Bizim Mağazaları 6,30 -0,63 -18,18
Bolu Çimento 6,87 1,78 27,70
Bomonti Elektrik 0,74 1,37 -31,48
Borusan Mannesmann 9,40 -1,98 -14,88
Borusan Yat. Paz. 40,44 -0,10 -6,28
Bosch Fren Sistemleri 155,50 1,63 -15,11
Bossa 5,83 3,55 43,95
Boyner Perakende Yat. 7,72 -1,15 -15,90
Brisa 6,39 0,63 -12,10
Burçelik 3,04 1,67 -21,04
Burçelik Vana 1,50 3,45 -14,29
Bursa Çimento 5,32 0,76 1,33
Carrefoursa 4,84 0,00 -13,26
Coca Cola İçecek 36,86 0,99 10,06
Cosmos Yat. Holding 1,11 -3,48 -5,13
Credıtwest Faktorıng 1,15 1,77 3,16
Çelebi 38,46 -0,72 12,88
Çelik Halat 7,29 0,00 94,94
Çemaş Döküm 2,79 15,77 50,81
Çemtaş 5,37 -0,92 31,62
Çimbeton 33,90 5,67 -8,18
Çimentaş 9,20 0,88 -20,62
Çimsa 11,48 -1,03 -13,00
Çuhadaroğlu Metal 2,14 -1,38 -26,96
Dagi Giyim 1,39 2,21 -38,77
Dagi Yatırım Holding 1,28 1,59 -10,49
Dardanel 1,39 1,46 -28,72
Datagate Bilgisayar 5,57 4,50 -42,70
Demısaş Döküm 2,42 3,42 32,24
Denge Holding 2,76 -2,82 45,88
Deniz GMYO 3,18 -1,55 17,78
Denizbank 5,61 -3,44 52,86
Denizli Cam 11,25 -1,92 -5,22
Derimod 8,26 -0,12 9,99
Desa Deri 1,14 3,64 12,87
Despec Bilgisayar 2,54 0,00 -29,25
Deva Holding 3,99 -0,25 -8,90
Diriteks Diriliş Tekstil 0,80 -4,76 -31,62
Ditaş Doğan 5,52 -0,18 -7,94
DO-CO 256,60 3,80 22,07
Doğan Burda 2,78 -1,42 -16,27
Doğan Gazetecilik 5,68 -0,70 105,80
Doğan Holding 0,97 -1,02 11,49
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,79 5,92 -50,82
Doğusan 2,57 0,78 76,03
Doğuş GMYO 2,76 -1,08 -14,81
Doğuş Otomotiv 7,38 0,82 -2,11
Döktaş Dökümcülük 10,70 -2,73 -2,73
Duran Doğan Basım 4,31 -1,82 14,32
Dyo Boya 5,02 1,21 -34,03
Eczacıbaşı İlaç 3,57 -2,72 -14,60
Eczacıbaşı Yatırım 8,43 -0,94 -15,95
Edip Gayrimenkul 0,82 0,00 -30,51
Ege Endüstri 314,30 1,09 4,79
Ege Gübre 24,76 1,14 -2,98
Ege Profil 9,40 0,00 -5,81
Ege Seramik 3,12 -0,64 -32,17
Egeli & Co Tarım Girişim 0,54 0,00 -21,74
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,42 0,00 -10,64
Egeli&Co Yatırım Holding 0,13 0,00 -35,00
Egeplast 5,69 -3,56 21,58
Ekiz Kimya 0,46 0,00 -19,30
Emek Elektrik 1,21 -0,82 -23,90
Eminiş Ambalaj 3,17 -0,63 -31,68
Emlak Konut GMYO 2,32 -2,93 -17,44
Enerjisa Enerji 6,63 -0,30
Enka İnşaat 4,56 -1,72 -15,90
Erbosan 67,50 1,20 -14,89
Ereğli Demir Çelik 11,61 -2,27 24,31
Ersu Gıda 1,01 4,12 -22,90
Escort Teknoloji 0,63 0,00 -50,00
Etiler Gıda 3,68 -2,90 -21,54
Euro Kapital Yat. Ort. 0,72 1,41 -36,28
Euro Trend Yat. Ort. 0,62 0,00 -35,42
Euro Yat. Ort. 0,60 0,00 -30,23
Euro Yatırım Holding 0,58 0,00 -4,92
Fenerbahçe Futbol 43,14 -1,28 25,77
Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,32 -4,66 -61,48
F-M İzmit Piston 14,01 0,07 11,82
Fonet Bilgi Teknolojileri 4,28 -2,06 -13,01
Ford Otosan 65,85 -1,13 13,45
Formet Çelik Kapı 7,34 1,52
Frigo Pak Gıda 1,65 0,00 73,68
Galatasaray Sportif 1,95 -1,02 -7,03
Garanti Bankası 9,48 1,61 -7,75
Garanti Faktoring 2,32 0,87 -28,83
Garanti Yat. Ort. 0,71 10,94 -5,33
Gedik Y. Men. Değ. 2,68 1,52 6,35
Gedik Yatırım Holding 1,49 1,36 7,97
Gediz Ambalaj 3,29 0,00 -8,99
Gentaş 1,98 -4,81 17,86
Gersan Elektrik 4,96 8,30 5,31
Global Men. Değ. 0,57 0,00 26,67
Global Yat. Holding 3,78 -1,05 4,71
Good-Year 3,41 -1,16 -17,99
Göltaş Çimento 48,48 1,38 -25,76
Gözde Girişim 3,13 1,29 -44,70
GSD Denizcilik 1,19 0,85 -11,85
GSD Holding 0,76 -2,56 5,56
Gübre Fabrik. 3,34 -0,60 -21,04
Güler Yat. Holding 1,27 0,79 9,48
Güneş Sigorta 1,52 3,40 -7,88
Halk GMYO 0,81 -1,22 -15,19
Halk Sigorta 1,39 1,46 -14,20
Hatay Tekstil 3,94 1,29 -20,72
Hedef Girişim 1,57 0,00 -35,10
Hektaş 10,05 0,80 43,57
HUB Girişim Sermayesi 1,29 1,57 8,40
Hürriyet Gzt. 1,31 -2,96 -2,24
ICBC Turkey Bank 5,13 -1,54 12,50
İdealist GMYO 2,15 0,00 5,39
İhlas Ev Aletleri 0,35 0,00 -31,37
İhlas Gayrimenkul 1,14 0,88 -41,84
İhlas Gazetecilik 0,75 0,00 -36,44
İhlas Holding 0,36 0,00 -32,08
İhlas Yayın Holding 0,37 0,00 -27,45
İndeks Bilgisayar 8,03 -3,25 -21,42
Info Yatırım 0,97 -2,02 -17,80
İntema 19,00 -0,89 -21,94
İpek Doğal Enerji 6,50 -1,66 21,04
İskenderun Demir Çelik 8,39 -1,18 71,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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