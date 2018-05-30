Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,06
|0,00
|-17,83
|Acıpayam Selüloz
|2,37
|-0,42
|-10,57
|Adana Çimento (A)
|6,38
|0,00
|6,33
|Adana Çimento (B)
|4,44
|0,00
|5,21
|Adana Çimento (C)
|1,04
|0,00
|23,81
|Adel Kalemcilik
|16,40
|0,55
|-0,36
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,90
|-1,04
|-4,52
|Afyon Çimento
|5,49
|-0,72
|-29,43
|Ak Enerji
|0,73
|-1,35
|-19,78
|Akbank
|8,42
|-1,86
|-10,84
|Akçansa
|9,86
|-1,00
|-3,68
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,94
|0,68
|-50,42
|Akfen GMYO
|1,72
|-1,15
|-28,63
|Akın Tekstil
|8,93
|4,69
|-36,71
|Akiş GMYO
|3,00
|-0,66
|0,79
|Akmerkez GMYO
|18,61
|3,33
|-5,54
|Aksa
|11,75
|-0,25
|-1,95
|Aksa Enerji
|3,99
|2,05
|-3,39
|Aksigorta
|4,14
|0,24
|36,50
|Aksu Enerji
|6,72
|0,60
|26,81
|Alarko Carrıer
|44,14
|-0,18
|-23,26
|Alarko GMYO
|42,40
|-1,35
|-13,82
|Alarko Holding
|4,85
|-0,82
|-33,20
|Albaraka Türk
|1,43
|2,14
|-4,89
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,46
|2,25
|-31,58
|Alkim Kağıt
|3,72
|-0,27
|-19,75
|Alkim Kimya
|20,38
|0,39
|-14,04
|Altınyağ
|0,68
|-1,45
|-43,15
|Altınyunus Çeşme
|4,77
|1,49
|-5,54
|Anadolu Cam
|2,73
|-1,80
|3,80
|Anadolu Efes
|25,42
|-1,47
|6,77
|Anadolu Grubu Holding
|21,90
|0,00
|-7,59
|Anadolu Hayat Emek.
|7,91
|-1,12
|1,19
|Anadolu Isuzu
|10,83
|5,04
|19,01
|Anadolu Sigorta
|4,43
|-0,23
|47,12
|Anel Elektrik
|2,48
|-1,59
|-34,22
|Anel Telekom
|0,43
|0,00
|-14,00
|Arçelik
|16,86
|-1,75
|-18,83
|Arena Bilgisayar
|3,80
|-1,04
|-10,17
|Armada Bilgisayar
|7,53
|1,07
|11,06
|Arsan Tekstil
|2,02
|-0,49
|15,43
|Artı Yatırım Holding
|1,61
|-3,01
|71,28
|Aselsan
|23,60
|-25,79
|Aslan Çimento
|31,36
|-0,76
|-17,91
|Ata GMYO
|4,01
|2,30
|-16,28
|Atakule GMYO
|1,86
|0,54
|-9,27
|Atlantik Petrol Ürünleri
|1,08
|-4,42
|-22,30
|Atlantis Yatırım Holding
|0,40
|0,00
|-18,37
|Atlas Yat. Ort.
|0,88
|1,15
|-10,20
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,00
|-0,29
|-3,97
|Avrasya GMYO
|1,22
|2,52
|-22,78
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,23
|0,00
|-26,79
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.074,50
|0,04
|Avrupa Yatırım Holding
|2,05
|0,00
|12,02
|Ayen Enerji
|3,93
|13,58
|-18,63
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,71
|1,79
|0,59
|Aygaz
|11,98
|0,76
|-17,35
|Bagfaş
|7,26
|-0,41
|-30,86
|Bak Ambalaj
|5,75
|-0,69
|11,87
|Balatacılar Balatacılık
|0,48
|0,00
|-14,29
|Bantaş Ambalaj
|2,17
|1,88
|-46,94
|Banvit
|13,06
|1,40
|-39,03
|Baştaş Başkent Çimento
|2,55
|0,00
|7,74
|Batı Çimento
|6,70
|2,29
|-32,19
|Batısöke Çimento
|1,35
|-1,46
|-24,16
|Bera Holding
|2,04
|0,00
|-34,19
|Berkosan Yalıtım
|1,96
|0,00
|-12,11
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,35
|-0,84
|-42,54
|Beyaz Filo
|18,50
|-7,50
|-74,98
|Bilici Yatırım
|1,56
|1,96
|1,92
|Bim Mağazalar
|69,85
|-2,44
|-10,56
|Bimeks
|0,16
|-5,88
|-42,86
|Birko Mensucat
|0,40
|0,00
|-2,44
|Birlik Mensucat
|1,21
|-0,82
|-14,18
|Bizim Mağazaları
|6,30
|-0,63
|-18,18
|Bolu Çimento
|6,87
|1,78
|27,70
|Bomonti Elektrik
|0,74
|1,37
|-31,48
|Borusan Mannesmann
|9,40
|-1,98
|-14,88
|Borusan Yat. Paz.
|40,44
|-0,10
|-6,28
|Bosch Fren Sistemleri
|155,50
|1,63
|-15,11
|Bossa
|5,83
|3,55
|43,95
|Boyner Perakende Yat.
|7,72
|-1,15
|-15,90
|Brisa
|6,39
|0,63
|-12,10
|Burçelik
|3,04
|1,67
|-21,04
|Burçelik Vana
|1,50
|3,45
|-14,29
|Bursa Çimento
|5,32
|0,76
|1,33
|Carrefoursa
|4,84
|0,00
|-13,26
|Coca Cola İçecek
|36,86
|0,99
|10,06
|Cosmos Yat. Holding
|1,11
|-3,48
|-5,13
|Credıtwest Faktorıng
|1,15
|1,77
|3,16
|Çelebi
|38,46
|-0,72
|12,88
|Çelik Halat
|7,29
|0,00
|94,94
|Çemaş Döküm
|2,79
|15,77
|50,81
|Çemtaş
|5,37
|-0,92
|31,62
|Çimbeton
|33,90
|5,67
|-8,18
|Çimentaş
|9,20
|0,88
|-20,62
|Çimsa
|11,48
|-1,03
|-13,00
|Çuhadaroğlu Metal
|2,14
|-1,38
|-26,96
|Dagi Giyim
|1,39
|2,21
|-38,77
|Dagi Yatırım Holding
|1,28
|1,59
|-10,49
|Dardanel
|1,39
|1,46
|-28,72
|Datagate Bilgisayar
|5,57
|4,50
|-42,70
|Demısaş Döküm
|2,42
|3,42
|32,24
|Denge Holding
|2,76
|-2,82
|45,88
|Deniz GMYO
|3,18
|-1,55
|17,78
|Denizbank
|5,61
|-3,44
|52,86
|Denizli Cam
|11,25
|-1,92
|-5,22
|Derimod
|8,26
|-0,12
|9,99
|Desa Deri
|1,14
|3,64
|12,87
|Despec Bilgisayar
|2,54
|0,00
|-29,25
|Deva Holding
|3,99
|-0,25
|-8,90
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,80
|-4,76
|-31,62
|Ditaş Doğan
|5,52
|-0,18
|-7,94
|DO-CO
|256,60
|3,80
|22,07
|Doğan Burda
|2,78
|-1,42
|-16,27
|Doğan Gazetecilik
|5,68
|-0,70
|105,80
|Doğan Holding
|0,97
|-1,02
|11,49
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,79
|5,92
|-50,82
|Doğusan
|2,57
|0,78
|76,03
|Doğuş GMYO
|2,76
|-1,08
|-14,81
|Doğuş Otomotiv
|7,38
|0,82
|-2,11
|Döktaş Dökümcülük
|10,70
|-2,73
|-2,73
|Duran Doğan Basım
|4,31
|-1,82
|14,32
|Dyo Boya
|5,02
|1,21
|-34,03
|Eczacıbaşı İlaç
|3,57
|-2,72
|-14,60
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,43
|-0,94
|-15,95
|Edip Gayrimenkul
|0,82
|0,00
|-30,51
|Ege Endüstri
|314,30
|1,09
|4,79
|Ege Gübre
|24,76
|1,14
|-2,98
|Ege Profil
|9,40
|0,00
|-5,81
|Ege Seramik
|3,12
|-0,64
|-32,17
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,54
|0,00
|-21,74
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,42
|0,00
|-10,64
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,13
|0,00
|-35,00
|Egeplast
|5,69
|-3,56
|21,58
|Ekiz Kimya
|0,46
|0,00
|-19,30
|Emek Elektrik
|1,21
|-0,82
|-23,90
|Eminiş Ambalaj
|3,17
|-0,63
|-31,68
|Emlak Konut GMYO
|2,32
|-2,93
|-17,44
|Enerjisa Enerji
|6,63
|-0,30
|Enka İnşaat
|4,56
|-1,72
|-15,90
|Erbosan
|67,50
|1,20
|-14,89
|Ereğli Demir Çelik
|11,61
|-2,27
|24,31
|Ersu Gıda
|1,01
|4,12
|-22,90
|Escort Teknoloji
|0,63
|0,00
|-50,00
|Etiler Gıda
|3,68
|-2,90
|-21,54
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,72
|1,41
|-36,28
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,62
|0,00
|-35,42
|Euro Yat. Ort.
|0,60
|0,00
|-30,23
|Euro Yatırım Holding
|0,58
|0,00
|-4,92
|Fenerbahçe Futbol
|43,14
|-1,28
|25,77
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|5,32
|-4,66
|-61,48
|F-M İzmit Piston
|14,01
|0,07
|11,82
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,28
|-2,06
|-13,01
|Ford Otosan
|65,85
|-1,13
|13,45
|Formet Çelik Kapı
|7,34
|1,52
|Frigo Pak Gıda
|1,65
|0,00
|73,68
|Galatasaray Sportif
|1,95
|-1,02
|-7,03
|Garanti Bankası
|9,48
|1,61
|-7,75
|Garanti Faktoring
|2,32
|0,87
|-28,83
|Garanti Yat. Ort.
|0,71
|10,94
|-5,33
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,68
|1,52
|6,35
|Gedik Yatırım Holding
|1,49
|1,36
|7,97
|Gediz Ambalaj
|3,29
|0,00
|-8,99
|Gentaş
|1,98
|-4,81
|17,86
|Gersan Elektrik
|4,96
|8,30
|5,31
|Global Men. Değ.
|0,57
|0,00
|26,67
|Global Yat. Holding
|3,78
|-1,05
|4,71
|Good-Year
|3,41
|-1,16
|-17,99
|Göltaş Çimento
|48,48
|1,38
|-25,76
|Gözde Girişim
|3,13
|1,29
|-44,70
|GSD Denizcilik
|1,19
|0,85
|-11,85
|GSD Holding
|0,76
|-2,56
|5,56
|Gübre Fabrik.
|3,34
|-0,60
|-21,04
|Güler Yat. Holding
|1,27
|0,79
|9,48
|Güneş Sigorta
|1,52
|3,40
|-7,88
|Halk GMYO
|0,81
|-1,22
|-15,19
|Halk Sigorta
|1,39
|1,46
|-14,20
|Hatay Tekstil
|3,94
|1,29
|-20,72
|Hedef Girişim
|1,57
|0,00
|-35,10
|Hektaş
|10,05
|0,80
|43,57
|HUB Girişim Sermayesi
|1,29
|1,57
|8,40
|Hürriyet Gzt.
|1,31
|-2,96
|-2,24
|ICBC Turkey Bank
|5,13
|-1,54
|12,50
|İdealist GMYO
|2,15
|0,00
|5,39
|İhlas Ev Aletleri
|0,35
|0,00
|-31,37
|İhlas Gayrimenkul
|1,14
|0,88
|-41,84
|İhlas Gazetecilik
|0,75
|0,00
|-36,44
|İhlas Holding
|0,36
|0,00
|-32,08
|İhlas Yayın Holding
|0,37
|0,00
|-27,45
|İndeks Bilgisayar
|8,03
|-3,25
|-21,42
|Info Yatırım
|0,97
|-2,02
|-17,80
|İntema
|19,00
|-0,89
|-21,94
|İpek Doğal Enerji
|6,50
|-1,66
|21,04
|İskenderun Demir Çelik
|8,39
|-1,18
|71,98
(Sürecek)