Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,06 0,00 -17,83 Acıpayam Selüloz 2,38 -0,42 -10,19 Adana Çimento (A) 6,38 -0,31 6,33 Adana Çimento (B) 4,44 0,00 5,21 Adana Çimento (C) 1,04 -0,95 23,81 Adel Kalemcilik 16,31 -1,39 -0,91 Adese Alışveriş Ticaret 1,92 -0,52 -3,52 Afyon Çimento 5,53 -0,90 -28,92 Ak Enerji 0,74 0,00 -18,68 Akbank 8,58 -2,50 -9,15 Akçansa 9,96 0,61 -2,70 Akdenız Güvenlık Hız. 2,92 -3,31 -50,76 Akfen GMYO 1,74 -1,14 -27,80 Akın Tekstil 8,53 -0,70 -39,55 Akiş GMYO 3,02 -0,98 1,46 Akmerkez GMYO 18,01 0,11 -8,59 Aksa 11,78 -1,01 -1,70 Aksa Enerji 3,91 0,00 -5,33 Aksigorta 4,13 -1,43 36,17 Aksu Enerji 6,68 -2,48 26,05 Alarko Carrıer 44,22 -0,85 -23,13 Alarko GMYO 44,42 -0,18 -12,65 Alarko Holding 4,89 0,20 -32,64 Albaraka Türk 1,40 -1,41 -6,89 Alcatel Lucent Teletaş 5,34 0,19 -33,08 Alkim Kağıt 3,73 -2,61 -19,54 Alkim Kimya 20,30 -4,69 -14,38 Altınyağ 0,69 -5,48 -42,31 Altınyunus Çeşme 4,70 -2,08 -6,93 Anadolu Cam 2,78 -3,14 5,70 Anadolu Efes 25,80 0,24 8,36 Anadolu Grubu Holding 21,90 3,99 -7,59 Anadolu Hayat Emek. 8,00 0,00 2,34 Anadolu Isuzu 10,31 1,78 13,30 Anadolu Sigorta 4,44 1,14 47,45 Anel Elektrik 2,52 -1,95 -33,16 Anel Telekom 0,43 -2,27 -14,00 Arçelik 17,16 -1,15 -17,39 Arena Bilgisayar 3,84 -1,54 -9,22 Armada Bilgisayar 7,45 1,64 9,88 Arsan Tekstil 2,03 -1,93 16,00 Artı Yatırım Holding 1,66 1,22 76,60 Aselsan 23,60 -25,79 Aslan Çimento 31,60 -1,25 -17,28 Ata GMYO 3,92 -1,51 -18,16 Atakule GMYO 1,85 0,00 -9,76 Atlantik Petrol Ürünleri 1,13 -0,88 -18,71 Atlantis Yatırım Holding 0,40 -4,76 -18,37 Atlas Yat. Ort. 0,87 -1,14 -11,22 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,05 0,06 -3,69 Avrasya GMYO 1,19 0,00 -24,68 Avrasya Petrol ve Tur. 1,23 -0,81 -26,79 Avrasya Stratejik GMYF 1.074,10 0,05 Avrupa Yatırım Holding 2,05 0,00 12,02 Ayen Enerji 3,46 -2,26 -28,36 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,68 0,00 -1,18 Aygaz 11,89 -2,06 -17,97 Bagfaş 7,29 1,53 -30,57 Bak Ambalaj 5,79 -0,34 12,65 Balatacılar Balatacılık 0,48 0,00 -14,29 Bantaş Ambalaj 2,13 0,00 -47,92 Banvit 12,88 -1,68 -39,87 Baştaş Başkent Çimento 2,55 -1,16 7,74 Batı Çimento 6,55 -0,30 -33,70 Batısöke Çimento 1,37 0,00 -23,03 Bera Holding 2,04 -1,92 -34,19 Berkosan Yalıtım 1,96 -1,51 -12,11 Beşiktaş Futbol Yat. 2,37 -0,84 -42,05 Beyaz Filo 20,00 -12,28 -72,95 Bilici Yatırım 1,53 -2,55 -0,04 Bim Mağazalar 71,60 -1,17 -8,32 Bimeks 0,17 6,25 -39,29 Birko Mensucat 0,40 0,00 -2,44 Birlik Mensucat 1,22 -0,81 -13,48 Bizim Mağazaları 6,34 -1,09 -17,66 Bolu Çimento 6,75 0,45 25,46 Bomonti Elektrik 0,73 -1,35 -32,41 Borusan Mannesmann 9,59 -2,24 -13,16 Borusan Yat. Paz. 40,48 -1,51 -6,18 Bosch Fren Sistemleri 153,00 -1,61 -16,48 Bossa 5,63 -1,23 39,01 Boyner Perakende Yat. 7,81 -3,58 -14,92 Brisa 6,35 0,95 -12,65 Burçelik 2,99 -0,99 -22,34 Burçelik Vana 1,45 -0,68 -17,14 Bursa Çimento 5,28 -0,19 0,57 Carrefoursa 4,84 -0,41 -13,26 Coca Cola İçecek 36,50 -1,56 8,98 Cosmos Yat. Holding 1,15 -0,86 -1,71 Credıtwest Faktorıng 1,13 3,67 1,37 Çelebi 38,74 1,15 13,70 Çelik Halat 7,29 -2,02 94,94 Çemaş Döküm 2,41 19,90 30,27 Çemtaş 5,42 0,56 32,84 Çimbeton 32,08 -0,25 -13,11 Çimentaş 9,12 -0,65 -21,31 Çimsa 11,60 -0,09 -12,09 Çuhadaroğlu Metal 2,17 1,40 -25,94 Dagi Giyim 1,36 0,00 -40,09 Dagi Yatırım Holding 1,26 -0,79 -11,89 Dardanel 1,37 0,00 -29,74 Datagate Bilgisayar 5,33 2,70 -45,17 Demısaş Döküm 2,34 2,63 27,87 Denge Holding 2,84 -4,38 50,11 Deniz GMYO 3,23 2,54 19,63 Denizbank 5,81 -2,02 58,31 Denizli Cam 11,47 -0,95 -3,37 Derimod 8,27 -0,60 10,12 Desa Deri 1,10 0,00 8,91 Despec Bilgisayar 2,54 -1,55 -29,25 Deva Holding 4,00 1,27 -8,68 Diriteks Diriliş Tekstil 0,84 -6,67 -28,21 Ditaş Doğan 5,53 -2,30 -7,78 DO-CO 247,20 -3,78 17,60 Doğan Burda 2,82 -1,74 -15,06 Doğan Gazetecilik 5,72 0,35 107,25 Doğan Holding 0,98 0,00 12,64 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,69 0,00 -53,57 Doğusan 2,55 0,39 74,66 Doğuş GMYO 2,79 -1,76 -13,89 Doğuş Otomotiv 7,32 0,41 -2,90 Döktaş Dökümcülük 11,00 -0,72 0,00 Duran Doğan Basım 4,39 -0,68 16,45 Dyo Boya 4,96 -1,00 -34,82 Eczacıbaşı İlaç 3,67 -1,08 -12,21 Eczacıbaşı Yatırım 8,51 -2,52 -15,15 Edip Gayrimenkul 0,82 0,00 -30,51 Ege Endüstri 310,90 -1,46 3,66 Ege Gübre 24,48 -1,29 -4,08 Ege Profil 9,40 -0,63 -5,81 Ege Seramik 3,14 -0,95 -31,74 Egeli & Co Tarım Girişim 0,54 0,00 -21,74 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,42 -2,33 -10,64 Egeli&Co Yatırım Holding 0,13 0,00 -35,00 Egeplast 5,90 -0,34 26,07 Ekiz Kimya 0,46 0,00 -19,30 Emek Elektrik 1,22 0,00 -23,27 Eminiş Ambalaj 3,19 -0,93 -31,25 Emlak Konut GMYO 2,39 2,14 -14,95 Enerjisa Enerji 6,65 0,61 Enka İnşaat 4,64 -0,64 -14,42 Erbosan 66,70 -0,67 -15,90 Ereğli Demir Çelik 11,88 3,04 27,20 Ersu Gıda 0,97 -1,02 -25,95 Escort Teknoloji 0,63 1,61 -50,00 Etiler Gıda 3,79 -1,81 -19,19 Euro Kapital Yat. Ort. 0,71 -1,39 -37,17 Euro Trend Yat. Ort. 0,62 -3,13 -35,42 Euro Yat. Ort. 0,60 1,69 -30,23 Euro Yatırım Holding 0,58 -1,69 -4,92 Fenerbahçe Futbol 43,70 -3,19 27,41 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,58 -2,96 -59,59 F-M İzmit Piston 14,00 -0,43 11,74 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,37 0,00 -11,18 Ford Otosan 66,60 1,22 14,74 Formet Çelik Kapı 7,23 3,43 Frigo Pak Gıda 1,65 3,12 73,68 Galatasaray Sportif 1,97 -1,01 -6,08 Garanti Bankası 9,33 -2,10 -9,21 Garanti Faktoring 2,30 -0,86 -29,45 Garanti Yat. Ort. 0,64 0,00 -14,67 Gedik Y. Men. Değ. 2,64 -1,49 4,76 Gedik Yatırım Holding 1,47 2,80 6,52 Gediz Ambalaj 3,29 -0,30 -8,99 Gentaş 2,08 6,67 23,81 Gersan Elektrik 4,58 19,90 -2,76 Global Men. Değ. 0,57 0,00 26,67 Global Yat. Holding 3,82 1,33 5,82 Good-Year 3,45 0,00 -17,03 Göltaş Çimento 47,82 -1,03 -26,77 Gözde Girişim 3,09 -1,59 -45,41 GSD Denizcilik 1,18 0,85 -12,59 GSD Holding 0,78 -1,27 8,33 Gübre Fabrik. 3,36 -1,47 -20,57 Güler Yat. Holding 1,26 0,00 8,62 Güneş Sigorta 1,47 0,00 -10,91 Halk GMYO 0,82 -1,20 -14,14 Halk Sigorta 1,37 -2,84 -15,43 Hatay Tekstil 3,89 -0,77 -21,73 Hedef Girişim 1,57 2,61 -35,10 Hektaş 9,97 -0,80 42,43 HUB Girişim Sermayesi 1,27 2,42 6,72 Hürriyet Gzt. 1,35 4,65 0,75 ICBC Turkey Bank 5,21 -0,57 14,25 İdealist GMYO 2,15 2,38 5,39 İhlas Ev Aletleri 0,35 -2,78 -31,37 İhlas Gayrimenkul 1,13 -1,74 -42,35 İhlas Gazetecilik 0,75 0,00 -36,44 İhlas Holding 0,36 -2,70 -32,08 İhlas Yayın Holding 0,37 -2,63 -27,45 İndeks Bilgisayar 8,30 0,43 -18,78 Info Yatırım 0,99 4,21 -16,10 İntema 19,17 -1,79 -21,24 İpek Doğal Enerji 6,61 2,96 23,09 İskenderun Demir Çelik 8,49 2,29 74,03

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)