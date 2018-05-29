Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,06 0,00 -17,83
Acıpayam Selüloz 2,38 -0,42 -10,19
Adana Çimento (A) 6,38 -0,31 6,33
Adana Çimento (B) 4,44 0,00 5,21
Adana Çimento (C) 1,04 -0,95 23,81
Adel Kalemcilik 16,31 -1,39 -0,91
Adese Alışveriş Ticaret 1,92 -0,52 -3,52
Afyon Çimento 5,53 -0,90 -28,92
Ak Enerji 0,74 0,00 -18,68
Akbank 8,58 -2,50 -9,15
Akçansa 9,96 0,61 -2,70
Akdenız Güvenlık Hız. 2,92 -3,31 -50,76
Akfen GMYO 1,74 -1,14 -27,80
Akın Tekstil 8,53 -0,70 -39,55
Akiş GMYO 3,02 -0,98 1,46
Akmerkez GMYO 18,01 0,11 -8,59
Aksa 11,78 -1,01 -1,70
Aksa Enerji 3,91 0,00 -5,33
Aksigorta 4,13 -1,43 36,17
Aksu Enerji 6,68 -2,48 26,05
Alarko Carrıer 44,22 -0,85 -23,13
Alarko GMYO 44,42 -0,18 -12,65
Alarko Holding 4,89 0,20 -32,64
Albaraka Türk 1,40 -1,41 -6,89
Alcatel Lucent Teletaş 5,34 0,19 -33,08
Alkim Kağıt 3,73 -2,61 -19,54
Alkim Kimya 20,30 -4,69 -14,38
Altınyağ 0,69 -5,48 -42,31
Altınyunus Çeşme 4,70 -2,08 -6,93
Anadolu Cam 2,78 -3,14 5,70
Anadolu Efes 25,80 0,24 8,36
Anadolu Grubu Holding 21,90 3,99 -7,59
Anadolu Hayat Emek. 8,00 0,00 2,34
Anadolu Isuzu 10,31 1,78 13,30
Anadolu Sigorta 4,44 1,14 47,45
Anel Elektrik 2,52 -1,95 -33,16
Anel Telekom 0,43 -2,27 -14,00
Arçelik 17,16 -1,15 -17,39
Arena Bilgisayar 3,84 -1,54 -9,22
Armada Bilgisayar 7,45 1,64 9,88
Arsan Tekstil 2,03 -1,93 16,00
Artı Yatırım Holding 1,66 1,22 76,60
Aselsan 23,60 -25,79
Aslan Çimento 31,60 -1,25 -17,28
Ata GMYO 3,92 -1,51 -18,16
Atakule GMYO 1,85 0,00 -9,76
Atlantik Petrol Ürünleri 1,13 -0,88 -18,71
Atlantis Yatırım Holding 0,40 -4,76 -18,37
Atlas Yat. Ort. 0,87 -1,14 -11,22
AvivaSA Emeklilik Hayat 17,05 0,06 -3,69
Avrasya GMYO 1,19 0,00 -24,68
Avrasya Petrol ve Tur. 1,23 -0,81 -26,79
Avrasya Stratejik GMYF 1.074,10 0,05
Avrupa Yatırım Holding 2,05 0,00 12,02
Ayen Enerji 3,46 -2,26 -28,36
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,68 0,00 -1,18
Aygaz 11,89 -2,06 -17,97
Bagfaş 7,29 1,53 -30,57
Bak Ambalaj 5,79 -0,34 12,65
Balatacılar Balatacılık 0,48 0,00 -14,29
Bantaş Ambalaj 2,13 0,00 -47,92
Banvit 12,88 -1,68 -39,87
Baştaş Başkent Çimento 2,55 -1,16 7,74
Batı Çimento 6,55 -0,30 -33,70
Batısöke Çimento 1,37 0,00 -23,03
Bera Holding 2,04 -1,92 -34,19
Berkosan Yalıtım 1,96 -1,51 -12,11
Beşiktaş Futbol Yat. 2,37 -0,84 -42,05
Beyaz Filo 20,00 -12,28 -72,95
Bilici Yatırım 1,53 -2,55 -0,04
Bim Mağazalar 71,60 -1,17 -8,32
Bimeks 0,17 6,25 -39,29
Birko Mensucat 0,40 0,00 -2,44
Birlik Mensucat 1,22 -0,81 -13,48
Bizim Mağazaları 6,34 -1,09 -17,66
Bolu Çimento 6,75 0,45 25,46
Bomonti Elektrik 0,73 -1,35 -32,41
Borusan Mannesmann 9,59 -2,24 -13,16
Borusan Yat. Paz. 40,48 -1,51 -6,18
Bosch Fren Sistemleri 153,00 -1,61 -16,48
Bossa 5,63 -1,23 39,01
Boyner Perakende Yat. 7,81 -3,58 -14,92
Brisa 6,35 0,95 -12,65
Burçelik 2,99 -0,99 -22,34
Burçelik Vana 1,45 -0,68 -17,14
Bursa Çimento 5,28 -0,19 0,57
Carrefoursa 4,84 -0,41 -13,26
Coca Cola İçecek 36,50 -1,56 8,98
Cosmos Yat. Holding 1,15 -0,86 -1,71
Credıtwest Faktorıng 1,13 3,67 1,37
Çelebi 38,74 1,15 13,70
Çelik Halat 7,29 -2,02 94,94
Çemaş Döküm 2,41 19,90 30,27
Çemtaş 5,42 0,56 32,84
Çimbeton 32,08 -0,25 -13,11
Çimentaş 9,12 -0,65 -21,31
Çimsa 11,60 -0,09 -12,09
Çuhadaroğlu Metal 2,17 1,40 -25,94
Dagi Giyim 1,36 0,00 -40,09
Dagi Yatırım Holding 1,26 -0,79 -11,89
Dardanel 1,37 0,00 -29,74
Datagate Bilgisayar 5,33 2,70 -45,17
Demısaş Döküm 2,34 2,63 27,87
Denge Holding 2,84 -4,38 50,11
Deniz GMYO 3,23 2,54 19,63
Denizbank 5,81 -2,02 58,31
Denizli Cam 11,47 -0,95 -3,37
Derimod 8,27 -0,60 10,12
Desa Deri 1,10 0,00 8,91
Despec Bilgisayar 2,54 -1,55 -29,25
Deva Holding 4,00 1,27 -8,68
Diriteks Diriliş Tekstil 0,84 -6,67 -28,21
Ditaş Doğan 5,53 -2,30 -7,78
DO-CO 247,20 -3,78 17,60
Doğan Burda 2,82 -1,74 -15,06
Doğan Gazetecilik 5,72 0,35 107,25
Doğan Holding 0,98 0,00 12,64
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,69 0,00 -53,57
Doğusan 2,55 0,39 74,66
Doğuş GMYO 2,79 -1,76 -13,89
Doğuş Otomotiv 7,32 0,41 -2,90
Döktaş Dökümcülük 11,00 -0,72 0,00
Duran Doğan Basım 4,39 -0,68 16,45
Dyo Boya 4,96 -1,00 -34,82
Eczacıbaşı İlaç 3,67 -1,08 -12,21
Eczacıbaşı Yatırım 8,51 -2,52 -15,15
Edip Gayrimenkul 0,82 0,00 -30,51
Ege Endüstri 310,90 -1,46 3,66
Ege Gübre 24,48 -1,29 -4,08
Ege Profil 9,40 -0,63 -5,81
Ege Seramik 3,14 -0,95 -31,74
Egeli & Co Tarım Girişim 0,54 0,00 -21,74
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,42 -2,33 -10,64
Egeli&Co Yatırım Holding 0,13 0,00 -35,00
Egeplast 5,90 -0,34 26,07
Ekiz Kimya 0,46 0,00 -19,30
Emek Elektrik 1,22 0,00 -23,27
Eminiş Ambalaj 3,19 -0,93 -31,25
Emlak Konut GMYO 2,39 2,14 -14,95
Enerjisa Enerji 6,65 0,61
Enka İnşaat 4,64 -0,64 -14,42
Erbosan 66,70 -0,67 -15,90
Ereğli Demir Çelik 11,88 3,04 27,20
Ersu Gıda 0,97 -1,02 -25,95
Escort Teknoloji 0,63 1,61 -50,00
Etiler Gıda 3,79 -1,81 -19,19
Euro Kapital Yat. Ort. 0,71 -1,39 -37,17
Euro Trend Yat. Ort. 0,62 -3,13 -35,42
Euro Yat. Ort. 0,60 1,69 -30,23
Euro Yatırım Holding 0,58 -1,69 -4,92
Fenerbahçe Futbol 43,70 -3,19 27,41
Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,58 -2,96 -59,59
F-M İzmit Piston 14,00 -0,43 11,74
Fonet Bilgi Teknolojileri 4,37 0,00 -11,18
Ford Otosan 66,60 1,22 14,74
Formet Çelik Kapı 7,23 3,43
Frigo Pak Gıda 1,65 3,12 73,68
Galatasaray Sportif 1,97 -1,01 -6,08
Garanti Bankası 9,33 -2,10 -9,21
Garanti Faktoring 2,30 -0,86 -29,45
Garanti Yat. Ort. 0,64 0,00 -14,67
Gedik Y. Men. Değ. 2,64 -1,49 4,76
Gedik Yatırım Holding 1,47 2,80 6,52
Gediz Ambalaj 3,29 -0,30 -8,99
Gentaş 2,08 6,67 23,81
Gersan Elektrik 4,58 19,90 -2,76
Global Men. Değ. 0,57 0,00 26,67
Global Yat. Holding 3,82 1,33 5,82
Good-Year 3,45 0,00 -17,03
Göltaş Çimento 47,82 -1,03 -26,77
Gözde Girişim 3,09 -1,59 -45,41
GSD Denizcilik 1,18 0,85 -12,59
GSD Holding 0,78 -1,27 8,33
Gübre Fabrik. 3,36 -1,47 -20,57
Güler Yat. Holding 1,26 0,00 8,62
Güneş Sigorta 1,47 0,00 -10,91
Halk GMYO 0,82 -1,20 -14,14
Halk Sigorta 1,37 -2,84 -15,43
Hatay Tekstil 3,89 -0,77 -21,73
Hedef Girişim 1,57 2,61 -35,10
Hektaş 9,97 -0,80 42,43
HUB Girişim Sermayesi 1,27 2,42 6,72
Hürriyet Gzt. 1,35 4,65 0,75
ICBC Turkey Bank 5,21 -0,57 14,25
İdealist GMYO 2,15 2,38 5,39
İhlas Ev Aletleri 0,35 -2,78 -31,37
İhlas Gayrimenkul 1,13 -1,74 -42,35
İhlas Gazetecilik 0,75 0,00 -36,44
İhlas Holding 0,36 -2,70 -32,08
İhlas Yayın Holding 0,37 -2,63 -27,45
İndeks Bilgisayar 8,30 0,43 -18,78
Info Yatırım 0,99 4,21 -16,10
İntema 19,17 -1,79 -21,24
İpek Doğal Enerji 6,61 2,96 23,09
İskenderun Demir Çelik 8,49 2,29 74,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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