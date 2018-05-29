Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,06
|0,00
|-17,83
|Acıpayam Selüloz
|2,38
|-0,42
|-10,19
|Adana Çimento (A)
|6,38
|-0,31
|6,33
|Adana Çimento (B)
|4,44
|0,00
|5,21
|Adana Çimento (C)
|1,04
|-0,95
|23,81
|Adel Kalemcilik
|16,31
|-1,39
|-0,91
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,92
|-0,52
|-3,52
|Afyon Çimento
|5,53
|-0,90
|-28,92
|Ak Enerji
|0,74
|0,00
|-18,68
|Akbank
|8,58
|-2,50
|-9,15
|Akçansa
|9,96
|0,61
|-2,70
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,92
|-3,31
|-50,76
|Akfen GMYO
|1,74
|-1,14
|-27,80
|Akın Tekstil
|8,53
|-0,70
|-39,55
|Akiş GMYO
|3,02
|-0,98
|1,46
|Akmerkez GMYO
|18,01
|0,11
|-8,59
|Aksa
|11,78
|-1,01
|-1,70
|Aksa Enerji
|3,91
|0,00
|-5,33
|Aksigorta
|4,13
|-1,43
|36,17
|Aksu Enerji
|6,68
|-2,48
|26,05
|Alarko Carrıer
|44,22
|-0,85
|-23,13
|Alarko GMYO
|44,42
|-0,18
|-12,65
|Alarko Holding
|4,89
|0,20
|-32,64
|Albaraka Türk
|1,40
|-1,41
|-6,89
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,34
|0,19
|-33,08
|Alkim Kağıt
|3,73
|-2,61
|-19,54
|Alkim Kimya
|20,30
|-4,69
|-14,38
|Altınyağ
|0,69
|-5,48
|-42,31
|Altınyunus Çeşme
|4,70
|-2,08
|-6,93
|Anadolu Cam
|2,78
|-3,14
|5,70
|Anadolu Efes
|25,80
|0,24
|8,36
|Anadolu Grubu Holding
|21,90
|3,99
|-7,59
|Anadolu Hayat Emek.
|8,00
|0,00
|2,34
|Anadolu Isuzu
|10,31
|1,78
|13,30
|Anadolu Sigorta
|4,44
|1,14
|47,45
|Anel Elektrik
|2,52
|-1,95
|-33,16
|Anel Telekom
|0,43
|-2,27
|-14,00
|Arçelik
|17,16
|-1,15
|-17,39
|Arena Bilgisayar
|3,84
|-1,54
|-9,22
|Armada Bilgisayar
|7,45
|1,64
|9,88
|Arsan Tekstil
|2,03
|-1,93
|16,00
|Artı Yatırım Holding
|1,66
|1,22
|76,60
|Aselsan
|23,60
|-25,79
|Aslan Çimento
|31,60
|-1,25
|-17,28
|Ata GMYO
|3,92
|-1,51
|-18,16
|Atakule GMYO
|1,85
|0,00
|-9,76
|Atlantik Petrol Ürünleri
|1,13
|-0,88
|-18,71
|Atlantis Yatırım Holding
|0,40
|-4,76
|-18,37
|Atlas Yat. Ort.
|0,87
|-1,14
|-11,22
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,05
|0,06
|-3,69
|Avrasya GMYO
|1,19
|0,00
|-24,68
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,23
|-0,81
|-26,79
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.074,10
|0,05
|Avrupa Yatırım Holding
|2,05
|0,00
|12,02
|Ayen Enerji
|3,46
|-2,26
|-28,36
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,68
|0,00
|-1,18
|Aygaz
|11,89
|-2,06
|-17,97
|Bagfaş
|7,29
|1,53
|-30,57
|Bak Ambalaj
|5,79
|-0,34
|12,65
|Balatacılar Balatacılık
|0,48
|0,00
|-14,29
|Bantaş Ambalaj
|2,13
|0,00
|-47,92
|Banvit
|12,88
|-1,68
|-39,87
|Baştaş Başkent Çimento
|2,55
|-1,16
|7,74
|Batı Çimento
|6,55
|-0,30
|-33,70
|Batısöke Çimento
|1,37
|0,00
|-23,03
|Bera Holding
|2,04
|-1,92
|-34,19
|Berkosan Yalıtım
|1,96
|-1,51
|-12,11
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,37
|-0,84
|-42,05
|Beyaz Filo
|20,00
|-12,28
|-72,95
|Bilici Yatırım
|1,53
|-2,55
|-0,04
|Bim Mağazalar
|71,60
|-1,17
|-8,32
|Bimeks
|0,17
|6,25
|-39,29
|Birko Mensucat
|0,40
|0,00
|-2,44
|Birlik Mensucat
|1,22
|-0,81
|-13,48
|Bizim Mağazaları
|6,34
|-1,09
|-17,66
|Bolu Çimento
|6,75
|0,45
|25,46
|Bomonti Elektrik
|0,73
|-1,35
|-32,41
|Borusan Mannesmann
|9,59
|-2,24
|-13,16
|Borusan Yat. Paz.
|40,48
|-1,51
|-6,18
|Bosch Fren Sistemleri
|153,00
|-1,61
|-16,48
|Bossa
|5,63
|-1,23
|39,01
|Boyner Perakende Yat.
|7,81
|-3,58
|-14,92
|Brisa
|6,35
|0,95
|-12,65
|Burçelik
|2,99
|-0,99
|-22,34
|Burçelik Vana
|1,45
|-0,68
|-17,14
|Bursa Çimento
|5,28
|-0,19
|0,57
|Carrefoursa
|4,84
|-0,41
|-13,26
|Coca Cola İçecek
|36,50
|-1,56
|8,98
|Cosmos Yat. Holding
|1,15
|-0,86
|-1,71
|Credıtwest Faktorıng
|1,13
|3,67
|1,37
|Çelebi
|38,74
|1,15
|13,70
|Çelik Halat
|7,29
|-2,02
|94,94
|Çemaş Döküm
|2,41
|19,90
|30,27
|Çemtaş
|5,42
|0,56
|32,84
|Çimbeton
|32,08
|-0,25
|-13,11
|Çimentaş
|9,12
|-0,65
|-21,31
|Çimsa
|11,60
|-0,09
|-12,09
|Çuhadaroğlu Metal
|2,17
|1,40
|-25,94
|Dagi Giyim
|1,36
|0,00
|-40,09
|Dagi Yatırım Holding
|1,26
|-0,79
|-11,89
|Dardanel
|1,37
|0,00
|-29,74
|Datagate Bilgisayar
|5,33
|2,70
|-45,17
|Demısaş Döküm
|2,34
|2,63
|27,87
|Denge Holding
|2,84
|-4,38
|50,11
|Deniz GMYO
|3,23
|2,54
|19,63
|Denizbank
|5,81
|-2,02
|58,31
|Denizli Cam
|11,47
|-0,95
|-3,37
|Derimod
|8,27
|-0,60
|10,12
|Desa Deri
|1,10
|0,00
|8,91
|Despec Bilgisayar
|2,54
|-1,55
|-29,25
|Deva Holding
|4,00
|1,27
|-8,68
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,84
|-6,67
|-28,21
|Ditaş Doğan
|5,53
|-2,30
|-7,78
|DO-CO
|247,20
|-3,78
|17,60
|Doğan Burda
|2,82
|-1,74
|-15,06
|Doğan Gazetecilik
|5,72
|0,35
|107,25
|Doğan Holding
|0,98
|0,00
|12,64
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,69
|0,00
|-53,57
|Doğusan
|2,55
|0,39
|74,66
|Doğuş GMYO
|2,79
|-1,76
|-13,89
|Doğuş Otomotiv
|7,32
|0,41
|-2,90
|Döktaş Dökümcülük
|11,00
|-0,72
|0,00
|Duran Doğan Basım
|4,39
|-0,68
|16,45
|Dyo Boya
|4,96
|-1,00
|-34,82
|Eczacıbaşı İlaç
|3,67
|-1,08
|-12,21
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,51
|-2,52
|-15,15
|Edip Gayrimenkul
|0,82
|0,00
|-30,51
|Ege Endüstri
|310,90
|-1,46
|3,66
|Ege Gübre
|24,48
|-1,29
|-4,08
|Ege Profil
|9,40
|-0,63
|-5,81
|Ege Seramik
|3,14
|-0,95
|-31,74
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,54
|0,00
|-21,74
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,42
|-2,33
|-10,64
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,13
|0,00
|-35,00
|Egeplast
|5,90
|-0,34
|26,07
|Ekiz Kimya
|0,46
|0,00
|-19,30
|Emek Elektrik
|1,22
|0,00
|-23,27
|Eminiş Ambalaj
|3,19
|-0,93
|-31,25
|Emlak Konut GMYO
|2,39
|2,14
|-14,95
|Enerjisa Enerji
|6,65
|0,61
|Enka İnşaat
|4,64
|-0,64
|-14,42
|Erbosan
|66,70
|-0,67
|-15,90
|Ereğli Demir Çelik
|11,88
|3,04
|27,20
|Ersu Gıda
|0,97
|-1,02
|-25,95
|Escort Teknoloji
|0,63
|1,61
|-50,00
|Etiler Gıda
|3,79
|-1,81
|-19,19
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,71
|-1,39
|-37,17
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,62
|-3,13
|-35,42
|Euro Yat. Ort.
|0,60
|1,69
|-30,23
|Euro Yatırım Holding
|0,58
|-1,69
|-4,92
|Fenerbahçe Futbol
|43,70
|-3,19
|27,41
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|5,58
|-2,96
|-59,59
|F-M İzmit Piston
|14,00
|-0,43
|11,74
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,37
|0,00
|-11,18
|Ford Otosan
|66,60
|1,22
|14,74
|Formet Çelik Kapı
|7,23
|3,43
|Frigo Pak Gıda
|1,65
|3,12
|73,68
|Galatasaray Sportif
|1,97
|-1,01
|-6,08
|Garanti Bankası
|9,33
|-2,10
|-9,21
|Garanti Faktoring
|2,30
|-0,86
|-29,45
|Garanti Yat. Ort.
|0,64
|0,00
|-14,67
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,64
|-1,49
|4,76
|Gedik Yatırım Holding
|1,47
|2,80
|6,52
|Gediz Ambalaj
|3,29
|-0,30
|-8,99
|Gentaş
|2,08
|6,67
|23,81
|Gersan Elektrik
|4,58
|19,90
|-2,76
|Global Men. Değ.
|0,57
|0,00
|26,67
|Global Yat. Holding
|3,82
|1,33
|5,82
|Good-Year
|3,45
|0,00
|-17,03
|Göltaş Çimento
|47,82
|-1,03
|-26,77
|Gözde Girişim
|3,09
|-1,59
|-45,41
|GSD Denizcilik
|1,18
|0,85
|-12,59
|GSD Holding
|0,78
|-1,27
|8,33
|Gübre Fabrik.
|3,36
|-1,47
|-20,57
|Güler Yat. Holding
|1,26
|0,00
|8,62
|Güneş Sigorta
|1,47
|0,00
|-10,91
|Halk GMYO
|0,82
|-1,20
|-14,14
|Halk Sigorta
|1,37
|-2,84
|-15,43
|Hatay Tekstil
|3,89
|-0,77
|-21,73
|Hedef Girişim
|1,57
|2,61
|-35,10
|Hektaş
|9,97
|-0,80
|42,43
|HUB Girişim Sermayesi
|1,27
|2,42
|6,72
|Hürriyet Gzt.
|1,35
|4,65
|0,75
|ICBC Turkey Bank
|5,21
|-0,57
|14,25
|İdealist GMYO
|2,15
|2,38
|5,39
|İhlas Ev Aletleri
|0,35
|-2,78
|-31,37
|İhlas Gayrimenkul
|1,13
|-1,74
|-42,35
|İhlas Gazetecilik
|0,75
|0,00
|-36,44
|İhlas Holding
|0,36
|-2,70
|-32,08
|İhlas Yayın Holding
|0,37
|-2,63
|-27,45
|İndeks Bilgisayar
|8,30
|0,43
|-18,78
|Info Yatırım
|0,99
|4,21
|-16,10
|İntema
|19,17
|-1,79
|-21,24
|İpek Doğal Enerji
|6,61
|2,96
|23,09
|İskenderun Demir Çelik
|8,49
|2,29
|74,03
(Sürecek)