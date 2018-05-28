Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,06
|0,00
|-17,83
|Acıpayam Selüloz
|2,39
|2,14
|-9,81
|Adana Çimento (A)
|6,40
|1,43
|6,67
|Adana Çimento (B)
|4,44
|1,14
|5,21
|Adana Çimento (C)
|1,05
|1,94
|25,00
|Adel Kalemcilik
|16,54
|2,16
|0,49
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,93
|4,32
|-3,02
|Afyon Çimento
|5,58
|4,30
|-28,28
|Ak Enerji
|0,74
|2,78
|-18,68
|Akbank
|8,80
|2,21
|-6,82
|Akçansa
|9,90
|1,12
|-3,29
|Akdenız Güvenlık Hız.
|3,02
|5,23
|-49,07
|Akfen GMYO
|1,76
|3,53
|-26,97
|Akın Tekstil
|8,59
|3,12
|-39,12
|Akiş GMYO
|3,05
|0,66
|2,47
|Akmerkez GMYO
|17,99
|1,81
|-8,69
|Aksa
|11,90
|1,88
|-0,70
|Aksa Enerji
|3,91
|2,89
|-5,33
|Aksigorta
|4,19
|4,49
|38,15
|Aksu Enerji
|6,85
|2,24
|29,26
|Alarko Carrıer
|44,60
|3,72
|-22,47
|Alarko GMYO
|44,50
|2,72
|-12,49
|Alarko Holding
|4,88
|3,17
|-32,78
|Albaraka Türk
|1,42
|5,19
|-5,56
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,33
|5,75
|-33,21
|Alkim Kağıt
|3,83
|2,41
|-17,38
|Alkim Kimya
|21,30
|13,30
|-10,16
|Altınyağ
|0,73
|5,80
|-38,97
|Altınyunus Çeşme
|4,80
|1,91
|-4,95
|Anadolu Cam
|2,87
|2,87
|9,13
|Anadolu Efes
|26,16
|3,40
|8,10
|Anadolu Grubu Holding
|21,06
|3,74
|-11,14
|Anadolu Hayat Emek.
|8,00
|0,00
|2,34
|Anadolu Isuzu
|10,13
|5,63
|11,32
|Anadolu Sigorta
|4,39
|0,46
|45,79
|Anel Elektrik
|2,57
|1,18
|-31,83
|Anel Telekom
|0,44
|2,33
|-12,00
|Arçelik
|17,36
|4,89
|-16,42
|Arena Bilgisayar
|3,90
|1,30
|-7,80
|Armada Bilgisayar
|7,33
|0,83
|8,11
|Arsan Tekstil
|2,07
|5,08
|18,29
|Artı Yatırım Holding
|1,64
|3,14
|74,47
|Aselsan
|23,60
|-25,79
|Aslan Çimento
|32,00
|4,23
|-16,23
|Ata GMYO
|3,98
|-2,93
|-16,91
|Atakule GMYO
|1,85
|2,21
|-9,76
|Atlantik Petrol Ürünleri
|1,14
|0,00
|-17,99
|Atlantis Yatırım Holding
|0,42
|-2,33
|-14,29
|Atlas Yat. Ort.
|0,88
|0,00
|-10,20
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,04
|0,18
|-3,75
|Avrasya GMYO
|1,19
|1,71
|-24,68
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,24
|3,33
|-26,19
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.073,60
|0,12
|Avrupa Yatırım Holding
|2,05
|0,99
|12,02
|Ayen Enerji
|3,54
|6,31
|-26,71
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,68
|1,20
|-1,18
|Aygaz
|12,14
|5,29
|-16,25
|Bagfaş
|7,18
|3,16
|-31,62
|Bak Ambalaj
|5,81
|2,11
|13,04
|Balatacılar Balatacılık
|0,48
|2,13
|-14,29
|Bantaş Ambalaj
|2,13
|2,40
|-47,92
|Banvit
|13,10
|6,94
|-38,84
|Baştaş Başkent Çimento
|2,58
|5,31
|9,01
|Batı Çimento
|6,57
|3,14
|-33,50
|Batısöke Çimento
|1,37
|4,58
|-23,03
|Bera Holding
|2,08
|1,46
|-32,90
|Berkosan Yalıtım
|1,99
|1,02
|-10,76
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,39
|3,46
|-41,56
|Beyaz Filo
|22,80
|0,00
|-69,17
|Bilici Yatırım
|1,57
|3,29
|2,58
|Bim Mağazalar
|72,45
|2,33
|-7,23
|Bimeks
|0,16
|14,29
|-42,86
|Birko Mensucat
|0,40
|2,56
|-2,44
|Birlik Mensucat
|1,23
|6,96
|-12,77
|Bizim Mağazaları
|6,41
|2,56
|-16,75
|Bolu Çimento
|6,72
|-0,15
|24,91
|Bomonti Elektrik
|0,74
|1,37
|-31,48
|Borusan Mannesmann
|9,81
|4,14
|-11,17
|Borusan Yat. Paz.
|41,10
|6,70
|-4,75
|Bosch Fren Sistemleri
|155,50
|1,77
|-15,11
|Bossa
|5,70
|3,07
|40,74
|Boyner Perakende Yat.
|8,10
|2,79
|-11,76
|Brisa
|6,29
|2,44
|-13,48
|Burçelik
|3,02
|2,37
|-21,56
|Burçelik Vana
|1,46
|1,39
|-16,57
|Bursa Çimento
|5,29
|3,93
|0,76
|Carrefoursa
|4,86
|2,10
|-12,90
|Coca Cola İçecek
|37,08
|0,93
|10,71
|Cosmos Yat. Holding
|1,16
|-3,33
|-0,85
|Credıtwest Faktorıng
|1,09
|3,81
|-2,22
|Çelebi
|38,30
|3,79
|12,41
|Çelik Halat
|7,44
|0,81
|98,95
|Çemaş Döküm
|2,01
|15,52
|8,65
|Çemtaş
|5,39
|2,86
|32,11
|Çimbeton
|32,16
|1,07
|-12,89
|Çimentaş
|9,18
|2,91
|-20,79
|Çimsa
|11,61
|1,66
|-12,01
|Çuhadaroğlu Metal
|2,14
|2,88
|-26,96
|Dagi Giyim
|1,36
|3,82
|-40,09
|Dagi Yatırım Holding
|1,27
|3,25
|-11,19
|Dardanel
|1,37
|0,00
|-29,74
|Datagate Bilgisayar
|5,59
|6,27
|-46,61
|Demısaş Döküm
|2,28
|2,70
|24,59
|Denge Holding
|2,97
|3,13
|56,98
|Deniz GMYO
|3,15
|-0,63
|16,67
|Denizbank
|5,93
|1,19
|61,58
|Denizli Cam
|11,58
|4,23
|-2,44
|Derimod
|8,32
|2,46
|10,79
|Desa Deri
|1,10
|0,92
|8,91
|Despec Bilgisayar
|2,58
|4,45
|-28,13
|Deva Holding
|3,95
|3,95
|-9,82
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,90
|-19,64
|-23,08
|Ditaş Doğan
|5,66
|1,43
|-5,61
|DO-CO
|256,90
|1,46
|22,22
|Doğan Burda
|2,87
|3,24
|-13,55
|Doğan Gazetecilik
|5,70
|2,33
|106,52
|Doğan Holding
|0,98
|1,03
|12,64
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,69
|5,62
|-53,57
|Doğusan
|2,54
|0,79
|73,97
|Doğuş GMYO
|2,84
|1,43
|-12,35
|Doğuş Otomotiv
|7,29
|1,53
|-3,30
|Döktaş Dökümcülük
|11,08
|1,84
|0,73
|Duran Doğan Basım
|4,42
|1,14
|17,24
|Dyo Boya
|5,01
|0,00
|-34,17
|Eczacıbaşı İlaç
|3,71
|2,20
|-11,25
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,73
|3,31
|-12,96
|Edip Gayrimenkul
|0,82
|1,23
|-30,51
|Ege Endüstri
|315,50
|2,64
|5,19
|Ege Gübre
|24,80
|2,23
|-2,82
|Ege Profil
|9,46
|1,18
|-5,21
|Ege Seramik
|3,17
|3,26
|-31,09
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,54
|0,00
|-21,74
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,43
|2,38
|-8,51
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,13
|0,00
|-35,00
|Egeplast
|5,92
|2,07
|26,50
|Ekiz Kimya
|0,46
|0,00
|-19,30
|Emek Elektrik
|1,22
|4,27
|-23,27
|Eminiş Ambalaj
|3,22
|1,26
|-30,60
|Emlak Konut GMYO
|2,34
|2,63
|-16,73
|Enerjisa Enerji
|6,61
|2,32
|Enka İnşaat
|4,67
|-0,21
|-13,87
|Erbosan
|67,15
|1,59
|-15,34
|Ereğli Demir Çelik
|12,37
|3,60
|23,45
|Ersu Gıda
|0,98
|2,08
|-25,19
|Escort Teknoloji
|0,62
|1,64
|-50,79
|Etiler Gıda
|3,86
|4,32
|-17,70
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,72
|2,86
|-36,28
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,64
|3,23
|-33,33
|Euro Yat. Ort.
|0,59
|1,72
|-31,40
|Euro Yatırım Holding
|0,59
|1,72
|-3,28
|Fenerbahçe Futbol
|45,14
|18,29
|31,60
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|5,75
|1,23
|-58,36
|F-M İzmit Piston
|14,06
|2,40
|12,22
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,37
|1,16
|-11,18
|Ford Otosan
|65,80
|5,28
|13,36
|Formet Çelik Kapı
|6,99
|-5,54
|Frigo Pak Gıda
|1,60
|5,26
|68,42
|Galatasaray Sportif
|1,99
|2,58
|-5,13
|Garanti Bankası
|9,53
|2,69
|-7,26
|Garanti Faktoring
|2,32
|2,65
|-28,83
|Garanti Yat. Ort.
|0,64
|1,59
|-14,67
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,68
|0,00
|6,35
|Gedik Yatırım Holding
|1,43
|0,00
|3,62
|Gediz Ambalaj
|3,30
|0,92
|-8,71
|Gentaş
|1,95
|6,56
|16,07
|Gersan Elektrik
|3,82
|2,41
|-18,90
|Global Men. Değ.
|0,57
|1,79
|26,67
|Global Yat. Holding
|3,77
|3,01
|4,43
|Good-Year
|3,45
|2,99
|-17,03
|Göltaş Çimento
|48,32
|1,85
|-26,00
|Gözde Girişim
|3,14
|3,97
|-44,52
|GSD Denizcilik
|1,17
|1,74
|-13,33
|GSD Holding
|0,79
|1,28
|9,72
|Gübre Fabrik.
|3,41
|2,71
|-19,39
|Güler Yat. Holding
|1,26
|-1,56
|8,62
|Güneş Sigorta
|1,47
|3,52
|-10,91
|Halk GMYO
|0,83
|1,22
|-13,09
|Halk Sigorta
|1,41
|-0,70
|-12,96
|Hatay Tekstil
|3,92
|1,03
|-21,13
|Hedef Girişim
|1,53
|1,32
|-36,75
|Hektaş
|10,05
|1,72
|43,57
|HUB Girişim Sermayesi
|1,24
|0,81
|4,20
|Hürriyet Gzt.
|1,29
|1,57
|-3,73
|ICBC Turkey Bank
|5,24
|3,35
|14,91
|İdealist GMYO
|2,10
|0,96
|2,94
|İhlas Ev Aletleri
|0,36
|5,88
|-29,41
|İhlas Gayrimenkul
|1,15
|5,50
|-41,33
|İhlas Gazetecilik
|0,75
|5,63
|-36,44
|İhlas Holding
|0,37
|5,71
|-30,19
|İhlas Yayın Holding
|0,38
|2,70
|-25,49
|İndeks Bilgisayar
|9,30
|9,41
|-19,13
|Info Yatırım
|0,95
|1,06
|-19,49
|İntema
|19,52
|8,26
|-19,80
|İpek Doğal Enerji
|6,42
|12,63
|19,55
|İskenderun Demir Çelik
|9,00
|1,24
|70,13
(Sürecek)