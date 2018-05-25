Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,06
|0,00
|-17,83
|Acıpayam Selüloz
|2,34
|0,43
|-11,70
|Adana Çimento (A)
|6,31
|0,00
|5,17
|Adana Çimento (B)
|4,39
|0,00
|4,03
|Adana Çimento (C)
|1,03
|0,00
|22,62
|Adel Kalemcilik
|16,19
|0,75
|-1,64
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,85
|1,65
|-7,04
|Afyon Çimento
|5,35
|1,52
|-31,23
|Ak Enerji
|0,72
|2,86
|-20,88
|Akbank
|8,61
|0,94
|-8,83
|Akçansa
|9,79
|0,41
|-4,36
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,87
|4,36
|-51,60
|Akfen GMYO
|1,70
|2,41
|-29,46
|Akın Tekstil
|8,33
|1,59
|-40,96
|Akiş GMYO
|3,03
|1,34
|1,80
|Akmerkez GMYO
|18,35
|0,94
|-10,31
|Aksa
|11,68
|-0,43
|-2,54
|Aksa Enerji
|3,80
|0,00
|-7,99
|Aksigorta
|4,01
|4,43
|32,22
|Aksu Enerji
|6,70
|1,82
|26,43
|Alarko Carrıer
|43,00
|2,14
|-25,25
|Alarko GMYO
|43,32
|1,45
|-14,81
|Alarko Holding
|4,73
|0,64
|-34,85
|Albaraka Türk
|1,35
|0,75
|-10,22
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,04
|2,86
|-36,84
|Alkim Kağıt
|3,74
|3,03
|-19,32
|Alkim Kimya
|18,80
|0,97
|-20,71
|Altınyağ
|0,69
|9,52
|-42,31
|Altınyunus Çeşme
|4,71
|0,21
|-6,73
|Anadolu Cam
|2,79
|4,10
|6,08
|Anadolu Efes
|25,30
|-0,39
|4,55
|Anadolu Grubu Holding
|20,30
|0,59
|-14,35
|Anadolu Hayat Emek.
|8,00
|1,14
|2,34
|Anadolu Isuzu
|9,59
|1,91
|5,38
|Anadolu Sigorta
|4,37
|0,92
|45,12
|Anel Elektrik
|2,54
|4,96
|-32,63
|Anel Telekom
|0,43
|-2,27
|-14,00
|Arçelik
|16,55
|1,22
|-20,32
|Arena Bilgisayar
|3,85
|0,26
|-8,98
|Armada Bilgisayar
|7,27
|1,96
|7,23
|Arsan Tekstil
|1,97
|2,07
|12,57
|Artı Yatırım Holding
|1,59
|-1,24
|69,15
|Aselsan
|23,60
|-25,79
|Aslan Çimento
|30,70
|1,32
|-19,63
|Ata GMYO
|4,10
|1,49
|-14,41
|Atakule GMYO
|1,81
|0,56
|-11,71
|Atlantik Petrol Ürünleri
|1,14
|1,79
|-17,99
|Atlantis Yatırım Holding
|0,43
|-4,44
|-12,24
|Atlas Yat. Ort.
|0,88
|1,15
|-10,20
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,01
|0,18
|-3,92
|Avrasya GMYO
|1,17
|0,00
|-25,95
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,20
|0,84
|-28,57
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.072,30
|0,04
|Avrupa Yatırım Holding
|2,03
|-2,87
|10,93
|Ayen Enerji
|3,33
|4,39
|-31,06
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,66
|-2,35
|Aygaz
|11,53
|-0,95
|-20,46
|Bagfaş
|6,96
|1,46
|-33,71
|Bak Ambalaj
|5,69
|1,25
|10,70
|Balatacılar Balatacılık
|0,47
|2,17
|-16,07
|Bantaş Ambalaj
|2,08
|1,46
|-49,14
|Banvit
|12,25
|1,66
|-42,81
|Baştaş Başkent Çimento
|2,45
|-2,00
|3,51
|Batı Çimento
|6,37
|1,76
|-35,53
|Batısöke Çimento
|1,31
|1,55
|-26,40
|Bera Holding
|2,05
|2,50
|-33,87
|Berkosan Yalıtım
|1,97
|-2,96
|-11,66
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,31
|2,67
|-43,52
|Beyaz Filo
|22,80
|20,00
|-69,17
|Bilici Yatırım
|1,52
|1,33
|-0,69
|Bim Mağazalar
|70,80
|0,21
|-9,35
|Bimeks
|0,14
|-6,67
|-50,00
|Birko Mensucat
|0,39
|-2,50
|-4,88
|Birlik Mensucat
|1,15
|0,00
|-18,44
|Bizim Mağazaları
|6,25
|0,97
|-18,83
|Bolu Çimento
|6,73
|3,70
|25,09
|Bomonti Elektrik
|0,73
|-1,35
|-32,41
|Borusan Mannesmann
|9,42
|3,06
|-14,70
|Borusan Yat. Paz.
|38,52
|1,53
|-10,73
|Bosch Fren Sistemleri
|152,80
|1,19
|-16,59
|Bossa
|5,53
|1,65
|36,54
|Boyner Perakende Yat.
|7,88
|-0,51
|-14,16
|Brisa
|6,14
|0,49
|-15,54
|Burçelik
|2,95
|2,43
|-23,38
|Burçelik Vana
|1,44
|1,41
|-17,71
|Bursa Çimento
|5,09
|0,59
|-3,05
|Carrefoursa
|4,76
|1,06
|-14,70
|Coca Cola İçecek
|36,74
|1,46
|9,70
|Cosmos Yat. Holding
|1,20
|11,11
|2,56
|Credıtwest Faktorıng
|1,05
|0,00
|-5,81
|Çelebi
|36,90
|3,36
|8,30
|Çelik Halat
|7,38
|1,65
|97,34
|Çemaş Döküm
|1,74
|5,45
|-5,95
|Çemtaş
|5,24
|2,54
|28,43
|Çimbeton
|31,82
|0,00
|-13,81
|Çimentaş
|8,92
|-0,89
|-23,04
|Çimsa
|11,42
|0,09
|-13,45
|Çuhadaroğlu Metal
|2,08
|2,46
|-29,01
|Dagi Giyim
|1,31
|3,15
|-42,29
|Dagi Yatırım Holding
|1,23
|3,36
|-13,99
|Dardanel
|1,37
|4,58
|-29,74
|Datagate Bilgisayar
|5,26
|8,23
|-49,76
|Demısaş Döküm
|2,22
|3,26
|21,31
|Denge Holding
|2,88
|8,68
|52,22
|Deniz GMYO
|3,17
|0,96
|17,41
|Denizbank
|5,86
|-0,85
|59,67
|Denizli Cam
|11,11
|0,00
|-6,40
|Derimod
|8,12
|0,37
|8,12
|Desa Deri
|1,09
|1,87
|7,92
|Despec Bilgisayar
|2,47
|3,35
|-31,20
|Deva Holding
|3,80
|2,98
|-13,24
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,12
|0,00
|-4,27
|Ditaş Doğan
|5,58
|3,72
|-6,94
|DO-CO
|253,20
|0,48
|20,46
|Doğan Burda
|2,78
|-2,11
|-16,27
|Doğan Gazetecilik
|5,57
|1,27
|101,81
|Doğan Holding
|0,97
|2,11
|11,49
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,60
|3,23
|-56,04
|Doğusan
|2,52
|1,20
|72,60
|Doğuş GMYO
|2,80
|2,56
|-13,58
|Doğuş Otomotiv
|7,18
|2,72
|-4,76
|Döktaş Dökümcülük
|10,88
|-1,54
|-1,09
|Duran Doğan Basım
|4,37
|-2,67
|15,92
|Dyo Boya
|5,01
|2,24
|-34,17
|Eczacıbaşı İlaç
|3,63
|1,40
|-13,16
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,20
|2,56
|-15,75
|Edip Gayrimenkul
|0,81
|0,00
|-31,36
|Ege Endüstri
|307,40
|0,72
|2,49
|Ege Gübre
|24,26
|2,19
|-4,94
|Ege Profil
|9,35
|0,75
|-6,31
|Ege Seramik
|3,07
|2,33
|-33,26
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,54
|0,00
|-21,74
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,42
|0,00
|-10,64
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,13
|0,00
|-35,00
|Egeplast
|5,80
|0,87
|23,93
|Ekiz Kimya
|0,46
|-2,13
|-19,30
|Emek Elektrik
|1,17
|-0,85
|-26,42
|Eminiş Ambalaj
|3,18
|-4,79
|-31,47
|Emlak Konut GMYO
|2,28
|2,24
|-18,86
|Enerjisa Enerji
|6,46
|0,00
|Enka İnşaat
|4,68
|0,65
|-13,68
|Erbosan
|66,10
|-0,08
|-16,66
|Ereğli Demir Çelik
|11,94
|5,57
|19,16
|Ersu Gıda
|0,96
|3,23
|-26,72
|Escort Teknoloji
|0,61
|0,00
|-51,59
|Etiler Gıda
|3,70
|-0,54
|-21,11
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,70
|2,94
|-38,05
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,62
|0,00
|-35,42
|Euro Yat. Ort.
|0,58
|0,00
|-32,56
|Euro Yatırım Holding
|0,58
|1,75
|-4,92
|Fenerbahçe Futbol
|38,16
|3,47
|11,25
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|5,68
|-2,07
|-58,87
|F-M İzmit Piston
|13,73
|2,39
|9,59
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,32
|0,23
|-12,20
|Ford Otosan
|62,50
|-1,03
|7,68
|Formet Çelik Kapı
|7,40
|-2,37
|Frigo Pak Gıda
|1,52
|1,33
|60,00
|Galatasaray Sportif
|1,94
|1,57
|-7,51
|Garanti Bankası
|9,28
|3,11
|-9,70
|Garanti Faktoring
|2,26
|3,67
|-30,67
|Garanti Yat. Ort.
|0,63
|1,61
|-16,00
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,68
|0,00
|6,35
|Gedik Yatırım Holding
|1,43
|0,00
|3,62
|Gediz Ambalaj
|3,27
|1,24
|-9,54
|Gentaş
|1,83
|4,57
|8,93
|Gersan Elektrik
|3,73
|-0,53
|-20,81
|Global Men. Değ.
|0,56
|-1,75
|24,44
|Global Yat. Holding
|3,66
|1,67
|1,39
|Good-Year
|3,35
|0,60
|-19,43
|Göltaş Çimento
|47,44
|0,81
|-27,35
|Gözde Girişim
|3,02
|3,42
|-46,64
|GSD Denizcilik
|1,15
|-1,71
|-14,81
|GSD Holding
|0,78
|2,63
|8,33
|Gübre Fabrik.
|3,32
|1,53
|-21,51
|Güler Yat. Holding
|1,28
|-3,03
|10,34
|Güneş Sigorta
|1,42
|2,16
|-13,94
|Halk GMYO
|0,82
|1,23
|-14,14
|Halk Sigorta
|1,42
|0,00
|-12,35
|Hatay Tekstil
|3,88
|0,78
|-21,93
|Hedef Girişim
|1,51
|3,42
|-37,58
|Hektaş
|9,88
|0,61
|41,14
|HUB Girişim Sermayesi
|1,23
|-2,38
|3,36
|Hürriyet Gzt.
|1,27
|1,60
|-5,22
|ICBC Turkey Bank
|5,07
|0,00
|11,18
|İdealist GMYO
|2,08
|0,00
|1,96
|İhlas Ev Aletleri
|0,34
|3,03
|-33,33
|İhlas Gayrimenkul
|1,09
|0,93
|-44,39
|İhlas Gazetecilik
|0,71
|0,00
|-39,83
|İhlas Holding
|0,35
|0,00
|-33,96
|İhlas Yayın Holding
|0,37
|2,78
|-27,45
|İndeks Bilgisayar
|8,50
|3,03
|-26,09
|Info Yatırım
|0,94
|4,44
|-20,34
|İntema
|18,03
|0,17
|-25,92
|İpek Doğal Enerji
|5,70
|6,15
|6,15
|İskenderun Demir Çelik
|8,89
|2,54
|68,05
(Sürecek)