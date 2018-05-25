Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,06 0,00 -17,83
Acıpayam Selüloz 2,34 0,43 -11,70
Adana Çimento (A) 6,31 0,00 5,17
Adana Çimento (B) 4,39 0,00 4,03
Adana Çimento (C) 1,03 0,00 22,62
Adel Kalemcilik 16,19 0,75 -1,64
Adese Alışveriş Ticaret 1,85 1,65 -7,04
Afyon Çimento 5,35 1,52 -31,23
Ak Enerji 0,72 2,86 -20,88
Akbank 8,61 0,94 -8,83
Akçansa 9,79 0,41 -4,36
Akdenız Güvenlık Hız. 2,87 4,36 -51,60
Akfen GMYO 1,70 2,41 -29,46
Akın Tekstil 8,33 1,59 -40,96
Akiş GMYO 3,03 1,34 1,80
Akmerkez GMYO 18,35 0,94 -10,31
Aksa 11,68 -0,43 -2,54
Aksa Enerji 3,80 0,00 -7,99
Aksigorta 4,01 4,43 32,22
Aksu Enerji 6,70 1,82 26,43
Alarko Carrıer 43,00 2,14 -25,25
Alarko GMYO 43,32 1,45 -14,81
Alarko Holding 4,73 0,64 -34,85
Albaraka Türk 1,35 0,75 -10,22
Alcatel Lucent Teletaş 5,04 2,86 -36,84
Alkim Kağıt 3,74 3,03 -19,32
Alkim Kimya 18,80 0,97 -20,71
Altınyağ 0,69 9,52 -42,31
Altınyunus Çeşme 4,71 0,21 -6,73
Anadolu Cam 2,79 4,10 6,08
Anadolu Efes 25,30 -0,39 4,55
Anadolu Grubu Holding 20,30 0,59 -14,35
Anadolu Hayat Emek. 8,00 1,14 2,34
Anadolu Isuzu 9,59 1,91 5,38
Anadolu Sigorta 4,37 0,92 45,12
Anel Elektrik 2,54 4,96 -32,63
Anel Telekom 0,43 -2,27 -14,00
Arçelik 16,55 1,22 -20,32
Arena Bilgisayar 3,85 0,26 -8,98
Armada Bilgisayar 7,27 1,96 7,23
Arsan Tekstil 1,97 2,07 12,57
Artı Yatırım Holding 1,59 -1,24 69,15
Aselsan 23,60 -25,79
Aslan Çimento 30,70 1,32 -19,63
Ata GMYO 4,10 1,49 -14,41
Atakule GMYO 1,81 0,56 -11,71
Atlantik Petrol Ürünleri 1,14 1,79 -17,99
Atlantis Yatırım Holding 0,43 -4,44 -12,24
Atlas Yat. Ort. 0,88 1,15 -10,20
AvivaSA Emeklilik Hayat 17,01 0,18 -3,92
Avrasya GMYO 1,17 0,00 -25,95
Avrasya Petrol ve Tur. 1,20 0,84 -28,57
Avrasya Stratejik GMYF 1.072,30 0,04
Avrupa Yatırım Holding 2,03 -2,87 10,93
Ayen Enerji 3,33 4,39 -31,06
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,66 -2,35
Aygaz 11,53 -0,95 -20,46
Bagfaş 6,96 1,46 -33,71
Bak Ambalaj 5,69 1,25 10,70
Balatacılar Balatacılık 0,47 2,17 -16,07
Bantaş Ambalaj 2,08 1,46 -49,14
Banvit 12,25 1,66 -42,81
Baştaş Başkent Çimento 2,45 -2,00 3,51
Batı Çimento 6,37 1,76 -35,53
Batısöke Çimento 1,31 1,55 -26,40
Bera Holding 2,05 2,50 -33,87
Berkosan Yalıtım 1,97 -2,96 -11,66
Beşiktaş Futbol Yat. 2,31 2,67 -43,52
Beyaz Filo 22,80 20,00 -69,17
Bilici Yatırım 1,52 1,33 -0,69
Bim Mağazalar 70,80 0,21 -9,35
Bimeks 0,14 -6,67 -50,00
Birko Mensucat 0,39 -2,50 -4,88
Birlik Mensucat 1,15 0,00 -18,44
Bizim Mağazaları 6,25 0,97 -18,83
Bolu Çimento 6,73 3,70 25,09
Bomonti Elektrik 0,73 -1,35 -32,41
Borusan Mannesmann 9,42 3,06 -14,70
Borusan Yat. Paz. 38,52 1,53 -10,73
Bosch Fren Sistemleri 152,80 1,19 -16,59
Bossa 5,53 1,65 36,54
Boyner Perakende Yat. 7,88 -0,51 -14,16
Brisa 6,14 0,49 -15,54
Burçelik 2,95 2,43 -23,38
Burçelik Vana 1,44 1,41 -17,71
Bursa Çimento 5,09 0,59 -3,05
Carrefoursa 4,76 1,06 -14,70
Coca Cola İçecek 36,74 1,46 9,70
Cosmos Yat. Holding 1,20 11,11 2,56
Credıtwest Faktorıng 1,05 0,00 -5,81
Çelebi 36,90 3,36 8,30
Çelik Halat 7,38 1,65 97,34
Çemaş Döküm 1,74 5,45 -5,95
Çemtaş 5,24 2,54 28,43
Çimbeton 31,82 0,00 -13,81
Çimentaş 8,92 -0,89 -23,04
Çimsa 11,42 0,09 -13,45
Çuhadaroğlu Metal 2,08 2,46 -29,01
Dagi Giyim 1,31 3,15 -42,29
Dagi Yatırım Holding 1,23 3,36 -13,99
Dardanel 1,37 4,58 -29,74
Datagate Bilgisayar 5,26 8,23 -49,76
Demısaş Döküm 2,22 3,26 21,31
Denge Holding 2,88 8,68 52,22
Deniz GMYO 3,17 0,96 17,41
Denizbank 5,86 -0,85 59,67
Denizli Cam 11,11 0,00 -6,40
Derimod 8,12 0,37 8,12
Desa Deri 1,09 1,87 7,92
Despec Bilgisayar 2,47 3,35 -31,20
Deva Holding 3,80 2,98 -13,24
Diriteks Diriliş Tekstil 1,12 0,00 -4,27
Ditaş Doğan 5,58 3,72 -6,94
DO-CO 253,20 0,48 20,46
Doğan Burda 2,78 -2,11 -16,27
Doğan Gazetecilik 5,57 1,27 101,81
Doğan Holding 0,97 2,11 11,49
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,60 3,23 -56,04
Doğusan 2,52 1,20 72,60
Doğuş GMYO 2,80 2,56 -13,58
Doğuş Otomotiv 7,18 2,72 -4,76
Döktaş Dökümcülük 10,88 -1,54 -1,09
Duran Doğan Basım 4,37 -2,67 15,92
Dyo Boya 5,01 2,24 -34,17
Eczacıbaşı İlaç 3,63 1,40 -13,16
Eczacıbaşı Yatırım 9,20 2,56 -15,75
Edip Gayrimenkul 0,81 0,00 -31,36
Ege Endüstri 307,40 0,72 2,49
Ege Gübre 24,26 2,19 -4,94
Ege Profil 9,35 0,75 -6,31
Ege Seramik 3,07 2,33 -33,26
Egeli & Co Tarım Girişim 0,54 0,00 -21,74
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,42 0,00 -10,64
Egeli&Co Yatırım Holding 0,13 0,00 -35,00
Egeplast 5,80 0,87 23,93
Ekiz Kimya 0,46 -2,13 -19,30
Emek Elektrik 1,17 -0,85 -26,42
Eminiş Ambalaj 3,18 -4,79 -31,47
Emlak Konut GMYO 2,28 2,24 -18,86
Enerjisa Enerji 6,46 0,00
Enka İnşaat 4,68 0,65 -13,68
Erbosan 66,10 -0,08 -16,66
Ereğli Demir Çelik 11,94 5,57 19,16
Ersu Gıda 0,96 3,23 -26,72
Escort Teknoloji 0,61 0,00 -51,59
Etiler Gıda 3,70 -0,54 -21,11
Euro Kapital Yat. Ort. 0,70 2,94 -38,05
Euro Trend Yat. Ort. 0,62 0,00 -35,42
Euro Yat. Ort. 0,58 0,00 -32,56
Euro Yatırım Holding 0,58 1,75 -4,92
Fenerbahçe Futbol 38,16 3,47 11,25
Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,68 -2,07 -58,87
F-M İzmit Piston 13,73 2,39 9,59
Fonet Bilgi Teknolojileri 4,32 0,23 -12,20
Ford Otosan 62,50 -1,03 7,68
Formet Çelik Kapı 7,40 -2,37
Frigo Pak Gıda 1,52 1,33 60,00
Galatasaray Sportif 1,94 1,57 -7,51
Garanti Bankası 9,28 3,11 -9,70
Garanti Faktoring 2,26 3,67 -30,67
Garanti Yat. Ort. 0,63 1,61 -16,00
Gedik Y. Men. Değ. 2,68 0,00 6,35
Gedik Yatırım Holding 1,43 0,00 3,62
Gediz Ambalaj 3,27 1,24 -9,54
Gentaş 1,83 4,57 8,93
Gersan Elektrik 3,73 -0,53 -20,81
Global Men. Değ. 0,56 -1,75 24,44
Global Yat. Holding 3,66 1,67 1,39
Good-Year 3,35 0,60 -19,43
Göltaş Çimento 47,44 0,81 -27,35
Gözde Girişim 3,02 3,42 -46,64
GSD Denizcilik 1,15 -1,71 -14,81
GSD Holding 0,78 2,63 8,33
Gübre Fabrik. 3,32 1,53 -21,51
Güler Yat. Holding 1,28 -3,03 10,34
Güneş Sigorta 1,42 2,16 -13,94
Halk GMYO 0,82 1,23 -14,14
Halk Sigorta 1,42 0,00 -12,35
Hatay Tekstil 3,88 0,78 -21,93
Hedef Girişim 1,51 3,42 -37,58
Hektaş 9,88 0,61 41,14
HUB Girişim Sermayesi 1,23 -2,38 3,36
Hürriyet Gzt. 1,27 1,60 -5,22
ICBC Turkey Bank 5,07 0,00 11,18
İdealist GMYO 2,08 0,00 1,96
İhlas Ev Aletleri 0,34 3,03 -33,33
İhlas Gayrimenkul 1,09 0,93 -44,39
İhlas Gazetecilik 0,71 0,00 -39,83
İhlas Holding 0,35 0,00 -33,96
İhlas Yayın Holding 0,37 2,78 -27,45
İndeks Bilgisayar 8,50 3,03 -26,09
Info Yatırım 0,94 4,44 -20,34
İntema 18,03 0,17 -25,92
İpek Doğal Enerji 5,70 6,15 6,15
İskenderun Demir Çelik 8,89 2,54 68,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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