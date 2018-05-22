Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,06
|0,00
|-17,83
|Acıpayam Selüloz
|2,41
|-0,82
|-9,06
|Adana Çimento (A)
|6,50
|-0,91
|8,33
|Adana Çimento (B)
|4,63
|-0,22
|9,72
|Adana Çimento (C)
|1,07
|0,00
|27,38
|Adel Kalemcilik
|16,45
|3,01
|-0,06
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,92
|-0,52
|-3,52
|Afyon Çimento
|5,60
|0,90
|-28,02
|Ak Enerji
|0,73
|-1,35
|-19,78
|Akbank
|8,55
|0,94
|-9,46
|Akçansa
|9,99
|0,40
|-2,41
|Akdenız Güvenlık Hız.
|3,22
|-3,59
|-45,70
|Akfen GMYO
|1,76
|0,00
|-26,97
|Akın Tekstil
|8,69
|0,93
|-38,41
|Akiş GMYO
|3,20
|0,31
|2,24
|Akmerkez GMYO
|18,30
|0,00
|-10,56
|Aksa
|11,99
|0,50
|0,05
|Aksa Enerji
|3,91
|1,03
|-5,33
|Aksigorta
|4,03
|-1,47
|32,88
|Aksu Enerji
|7,00
|7,20
|32,09
|Alarko Carrıer
|46,20
|-1,11
|-19,68
|Alarko GMYO
|43,20
|1,17
|-15,04
|Alarko Holding
|5,08
|0,00
|-30,03
|Albaraka Türk
|1,43
|0,00
|-4,89
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,32
|1,33
|-33,33
|Alkim Kağıt
|3,93
|9,47
|-15,22
|Alkim Kimya
|18,80
|-1,93
|-20,71
|Altınyağ
|0,69
|0,00
|-42,31
|Altınyunus Çeşme
|4,80
|0,00
|-4,95
|Anadolu Cam
|2,68
|3,88
|1,90
|Anadolu Efes
|25,18
|-0,40
|4,05
|Anadolu Grubu Holding
|20,76
|-0,57
|-12,41
|Anadolu Hayat Emek.
|7,72
|0,26
|-1,24
|Anadolu Isuzu
|10,26
|-0,39
|12,75
|Anadolu Sigorta
|4,31
|0,47
|43,13
|Anel Elektrik
|2,51
|1,62
|-33,42
|Anel Telekom
|0,45
|0,00
|-10,00
|Arçelik
|16,92
|0,06
|-18,54
|Arena Bilgisayar
|4,10
|0,24
|-3,07
|Armada Bilgisayar
|7,11
|0,57
|4,87
|Arsan Tekstil
|2,07
|-0,96
|18,29
|Artı Yatırım Holding
|1,70
|0,59
|80,85
|Aselsan
|23,60
|-0,92
|-25,79
|Aslan Çimento
|32,84
|-0,48
|-14,03
|Ata GMYO
|3,96
|0,76
|-17,33
|Atakule GMYO
|1,86
|-0,53
|-9,27
|Atlantik Petrol Ürünleri
|1,17
|0,86
|-15,83
|Atlantis Yatırım Holding
|0,48
|-7,69
|-2,04
|Atlas Yat. Ort.
|0,93
|0,00
|-5,10
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,16
|-1,38
|-3,07
|Avrasya GMYO
|1,22
|-0,81
|-22,78
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,24
|-0,80
|-26,19
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.071,00
|0,05
|Avrupa Yatırım Holding
|2,14
|-1,38
|16,94
|Ayen Enerji
|3,72
|-1,59
|-22,98
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,74
|0,00
|2,35
|Aygaz
|11,86
|2,33
|-18,18
|Bagfaş
|7,08
|0,57
|-32,57
|Bak Ambalaj
|5,97
|-0,33
|16,15
|Balatacılar Balatacılık
|0,48
|0,00
|-14,29
|Bantaş Ambalaj
|2,26
|1,35
|-44,74
|Banvit
|13,20
|0,00
|-38,38
|Baştaş Başkent Çimento
|2,57
|1,18
|8,58
|Batı Çimento
|6,78
|-0,59
|-31,38
|Batısöke Çimento
|1,30
|0,78
|-26,97
|Bera Holding
|2,14
|-0,93
|-30,97
|Berkosan Yalıtım
|2,25
|-9,27
|0,90
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,38
|1,28
|-41,81
|Beyaz Filo
|23,02
|3,23
|-68,87
|Bilici Yatırım
|1,67
|-1,76
|9,11
|Bim Mağazalar
|71,10
|0,14
|-8,96
|Bimeks
|0,16
|-5,88
|-42,86
|Birko Mensucat
|0,40
|2,56
|-2,44
|Birlik Mensucat
|1,21
|0,83
|-14,18
|Bizim Mağazaları
|6,49
|0,31
|-15,71
|Bolu Çimento
|6,70
|0,60
|24,54
|Bomonti Elektrik
|0,74
|-1,33
|-31,48
|Borusan Mannesmann
|9,80
|1,03
|-11,26
|Borusan Yat. Paz.
|42,66
|-1,39
|-1,13
|Bosch Fren Sistemleri
|157,70
|1,28
|-13,91
|Bossa
|5,95
|-0,34
|46,91
|Boyner Perakende Yat.
|8,05
|2,03
|-12,31
|Brisa
|6,22
|-1,11
|-14,44
|Burçelik
|3,14
|0,32
|-18,44
|Burçelik Vana
|1,48
|0,00
|-15,43
|Bursa Çimento
|5,22
|0,00
|-0,57
|Carrefoursa
|4,95
|0,61
|-11,29
|Coca Cola İçecek
|36,86
|0,16
|7,71
|Cosmos Yat. Holding
|1,12
|-4,27
|Credıtwest Faktorıng
|1,13
|-2,59
|1,37
|Çelebi
|35,36
|2,43
|3,78
|Çelik Halat
|7,68
|-0,26
|105,36
|Çemaş Döküm
|1,67
|0,60
|-9,73
|Çemtaş
|5,47
|1,67
|34,07
|Çimbeton
|31,90
|-0,31
|-13,60
|Çimentaş
|9,42
|0,00
|-18,72
|Çimsa
|11,47
|-0,95
|-13,07
|Çuhadaroğlu Metal
|2,13
|0,47
|-27,30
|Dagi Giyim
|1,36
|-1,45
|-40,09
|Dagi Yatırım Holding
|1,25
|1,63
|-12,59
|Dardanel
|1,38
|-1,43
|-29,23
|Datagate Bilgisayar
|5,68
|-1,39
|-45,75
|Demısaş Döküm
|2,34
|-1,68
|27,87
|Denge Holding
|2,71
|0,74
|43,23
|Deniz GMYO
|3,18
|-6,74
|17,78
|Denizbank
|6,73
|-15,24
|83,38
|Denizli Cam
|11,10
|0,36
|-6,49
|Derimod
|8,35
|2,08
|11,19
|Desa Deri
|1,14
|0,88
|12,87
|Despec Bilgisayar
|2,63
|0,00
|-26,74
|Deva Holding
|3,88
|1,57
|-11,42
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,11
|-2,63
|-5,13
|Ditaş Doğan
|5,74
|0,17
|-4,27
|DO-CO
|274,00
|1,41
|30,35
|Doğan Burda
|3,05
|-1,29
|-8,13
|Doğan Gazetecilik
|5,69
|-0,18
|106,16
|Doğan Holding
|0,97
|2,11
|11,49
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,80
|-3,23
|-50,55
|Doğusan
|2,48
|5,53
|69,86
|Doğuş GMYO
|2,87
|-0,35
|-11,42
|Doğuş Otomotiv
|7,87
|-1,50
|-4,49
|Döktaş Dökümcülük
|11,16
|2,20
|1,45
|Duran Doğan Basım
|4,68
|2,18
|24,14
|Dyo Boya
|4,94
|-1,40
|-35,09
|Eczacıbaşı İlaç
|3,68
|1,10
|-11,97
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,16
|1,55
|-16,12
|Edip Gayrimenkul
|0,87
|0,00
|-26,27
|Ege Endüstri
|316,50
|-0,47
|5,53
|Ege Gübre
|24,60
|-0,16
|-3,61
|Ege Profil
|9,65
|1,69
|-3,31
|Ege Seramik
|3,16
|0,96
|-31,30
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,54
|0,00
|-21,74
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,44
|-2,22
|-6,38
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,14
|7,69
|-30,00
|Egeplast
|5,99
|-0,99
|27,99
|Ekiz Kimya
|0,42
|-8,70
|-26,32
|Emek Elektrik
|1,25
|0,00
|-21,38
|Eminiş Ambalaj
|3,32
|-0,30
|-28,45
|Emlak Konut GMYO
|2,33
|2,19
|-17,08
|Enerjisa Enerji
|6,63
|-0,15
|Enka İnşaat
|5,00
|-0,60
|-15,16
|Erbosan
|70,35
|1,08
|-11,30
|Ereğli Demir Çelik
|11,88
|1,89
|18,56
|Ersu Gıda
|0,99
|3,13
|-24,43
|Escort Teknoloji
|0,65
|0,00
|-48,41
|Etiler Gıda
|3,56
|-1,93
|-24,09
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,77
|0,00
|-31,86
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,64
|-1,54
|-33,33
|Euro Yat. Ort.
|0,62
|1,64
|-27,91
|Euro Yatırım Holding
|0,61
|0,00
|0,00
|Fenerbahçe Futbol
|34,62
|0,87
|0,93
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,48
|5,54
|-53,08
|F-M İzmit Piston
|14,09
|0,14
|12,46
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,41
|-1,56
|-10,37
|Ford Otosan
|60,80
|3,40
|4,75
|Formet Çelik Kapı
|7,52
|Frigo Pak Gıda
|1,54
|2,67
|62,11
|Galatasaray Sportif
|2,11
|1,44
|0,60
|Garanti Bankası
|9,25
|3,24
|-9,99
|Garanti Faktoring
|2,35
|-2,08
|-27,91
|Garanti Yat. Ort.
|0,65
|0,00
|-13,33
|Gedik Girişim
|1,27
|1,60
|6,72
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,68
|1,90
|6,35
|Gedik Yatırım Holding
|1,47
|0,68
|6,52
|Gediz Ambalaj
|3,42
|-0,58
|-5,39
|Gentaş
|1,87
|1,08
|11,31
|Gersan Elektrik
|4,08
|0,49
|-13,38
|Global Men. Değ.
|0,57
|0,00
|26,67
|Global Yat. Holding
|3,90
|5,69
|8,03
|Good-Year
|3,36
|1,82
|-19,19
|Göltaş Çimento
|48,80
|0,91
|-25,27
|Gözde Girişim
|3,38
|-2,31
|-40,28
|GSD Denizcilik
|1,22
|0,00
|-9,63
|GSD Holding
|0,79
|-1,25
|9,72
|Gübre Fabrik.
|3,43
|0,59
|-18,91
|Güler Yat. Holding
|1,40
|-1,41
|20,69
|Güneş Sigorta
|1,46
|0,00
|-11,52
|Halk GMYO
|0,83
|0,00
|-13,09
|Halk Sigorta
|1,42
|3,65
|-12,35
|Hatay Tekstil
|4,03
|0,75
|-18,91
|Hedef Girişim
|1,70
|-1,16
|-29,73
|Hektaş
|10,18
|1,29
|45,43
|Hürriyet Gzt.
|1,51
|-0,66
|12,69
|ICBC Turkey Bank
|5,29
|2,52
|16,01
|İdealist GMYO
|2,15
|-0,46
|5,39
|İhlas Ev Aletleri
|0,35
|0,00
|-31,37
|İhlas Gayrimenkul
|1,18
|0,85
|-39,80
|İhlas Gazetecilik
|0,79
|0,00
|-33,05
|İhlas Holding
|0,36
|2,86
|-32,08
|İhlas Yayın Holding
|0,38
|0,00
|-25,49
|İndeks Bilgisayar
|8,72
|-2,46
|-24,17
|Info Yatırım
|1,01
|-1,94
|-14,41
|İntema
|19,25
|-2,04
|-20,91
|İpek Doğal Enerji
|5,21
|1,17
|-2,98
|İskenderun Demir Çelik
|9,33
|0,11
|76,37
(Sürecek)