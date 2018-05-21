Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,06 -0,93 -17,83 Acıpayam Selüloz 2,43 -1,62 -8,30 Adana Çimento (A) 6,56 -0,76 9,33 Adana Çimento (B) 4,64 -1,07 9,95 Adana Çimento (C) 1,07 0,00 27,38 Adel Kalemcilik 15,97 0,31 -2,98 Adese Alışveriş Ticaret 1,93 -1,03 -3,02 Afyon Çimento 5,55 -0,36 -28,66 Ak Enerji 0,74 -1,33 -18,68 Akbank 8,47 -0,59 -10,31 Akçansa 9,95 0,20 -2,80 Akdenız Güvenlık Hız. 3,34 -1,76 -43,68 Akfen GMYO 1,76 -1,12 -26,97 Akın Tekstil 8,61 -1,03 -38,98 Akiş GMYO 3,19 -1,24 1,92 Akmerkez GMYO 18,30 0,55 -10,56 Aksa 11,93 2,49 -0,45 Aksa Enerji 3,87 0,00 -6,30 Aksigorta 4,09 -0,73 34,86 Aksu Enerji 6,53 -3,97 23,22 Alarko Carrıer 46,72 -1,52 -18,78 Alarko GMYO 42,70 -0,70 -16,03 Alarko Holding 5,08 -0,39 -30,03 Albaraka Türk 1,43 0,00 -4,89 Alcatel Lucent Teletaş 5,25 0,96 -34,21 Alkim Kağıt 3,59 6,53 -22,56 Alkim Kimya 19,17 0,58 -19,15 Altınyağ 0,69 -1,43 -42,31 Altınyunus Çeşme 4,80 -2,04 -4,95 Anadolu Cam 2,58 1,57 -1,90 Anadolu Efes 25,28 -0,71 4,46 Anadolu Grubu Holding 20,88 -0,57 -11,90 Anadolu Hayat Emek. 7,70 0,00 -1,49 Anadolu Isuzu 10,30 0,49 13,19 Anadolu Sigorta 4,29 -0,69 42,47 Anel Elektrik 2,47 -1,59 -34,48 Anel Telekom 0,45 0,00 -10,00 Arçelik 16,91 0,36 -18,59 Arena Bilgisayar 4,09 -0,49 -3,31 Armada Bilgisayar 7,07 6,32 4,28 Arsan Tekstil 2,09 1,46 19,43 Artı Yatırım Holding 1,69 2,42 79,79 Aselsan 23,82 -0,75 -25,09 Aslan Çimento 33,00 0,43 -13,61 Ata GMYO 3,93 -0,76 -17,95 Atakule GMYO 1,87 0,00 -8,78 Atlantik Petrol Ürünleri 1,16 0,87 -16,55 Atlantis Yatırım Holding 0,52 -5,45 6,12 Atlas Yat. Ort. 0,93 0,00 -5,10 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,40 0,00 -1,71 Avrasya GMYO 1,23 0,00 -22,15 Avrasya Petrol ve Tur. 1,25 0,81 -25,60 Avrasya Stratejik GMYF 1.070,50 0,12 Avrupa Yatırım Holding 2,17 2,84 18,58 Ayen Enerji 3,78 -2,07 -21,74 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,74 -2,79 2,35 Aygaz 11,59 0,17 -20,04 Bagfaş 7,04 -1,81 -32,95 Bak Ambalaj 5,99 -3,85 16,54 Balatacılar Balatacılık 0,48 0,00 -14,29 Bantaş Ambalaj 2,23 -0,89 -45,48 Banvit 13,20 1,54 -38,38 Baştaş Başkent Çimento 2,64 0,00 7,32 Batı Çimento 6,82 -1,30 -30,97 Batısöke Çimento 1,29 0,00 -27,53 Bera Holding 2,16 -3,57 -30,32 Berkosan Yalıtım 2,48 4,20 11,21 Beşiktaş Futbol Yat. 2,35 -0,84 -42,54 Beyaz Filo 22,30 6,60 -69,84 Bilici Yatırım 1,70 0,00 11,07 Bim Mağazalar 71,00 -0,14 -9,09 Bimeks 0,17 6,25 -39,29 Birko Mensucat 0,39 -2,50 -4,88 Birlik Mensucat 1,20 -3,23 -14,89 Bizim Mağazaları 6,47 0,31 -15,97 Bolu Çimento 6,66 -0,60 23,79 Bomonti Elektrik 0,75 4,17 -30,56 Borusan Mannesmann 9,70 4,86 -12,17 Borusan Yat. Paz. 43,26 1,03 0,26 Bosch Fren Sistemleri 155,70 1,70 -15,00 Bossa 5,97 -1,00 47,41 Boyner Perakende Yat. 7,89 -1,62 -14,05 Brisa 6,29 1,94 -13,48 Burçelik 3,13 1,62 -18,70 Burçelik Vana 1,48 0,00 -15,43 Bursa Çimento 5,22 -1,14 -0,57 Carrefoursa 4,92 -1,60 -11,83 Coca Cola İçecek 36,80 0,38 7,54 Cosmos Yat. Holding 1,12 0,90 -4,27 Credıtwest Faktorıng 1,16 1,08 4,06 Çelebi 34,52 -1,37 1,32 Çelik Halat 7,70 -2,41 105,90 Çemaş Döküm 1,66 -1,19 -10,27 Çemtaş 5,38 1,32 31,86 Çimbeton 32,00 1,33 -13,33 Çimentaş 9,42 0,21 -18,72 Çimsa 11,58 0,35 -12,24 Çuhadaroğlu Metal 2,12 1,44 -27,65 Dagi Giyim 1,38 0,73 -39,21 Dagi Yatırım Holding 1,23 2,50 -13,99 Dardanel 1,40 -1,41 -28,21 Datagate Bilgisayar 5,76 -1,71 -44,99 Demısaş Döküm 2,38 -2,06 30,05 Denge Holding 2,69 -0,37 42,18 Deniz GMYO 3,41 5,90 26,30 Denizbank 7,94 9,82 116,35 Denizli Cam 11,06 6,14 -6,82 Derimod 8,18 -0,12 8,92 Desa Deri 1,13 -2,59 11,88 Despec Bilgisayar 2,63 0,00 -26,74 Deva Holding 3,82 0,00 -12,79 Diriteks Diriliş Tekstil 1,14 0,00 -2,56 Ditaş Doğan 5,73 0,88 -4,44 DO-CO 270,20 -1,03 28,54 Doğan Burda 3,09 0,65 -6,93 Doğan Gazetecilik 5,70 0,00 106,52 Doğan Holding 0,95 -1,04 9,20 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,86 -0,53 -48,90 Doğusan 2,35 2,62 60,96 Doğuş GMYO 2,88 -1,37 -11,11 Doğuş Otomotiv 7,99 0,63 -3,03 Döktaş Dökümcülük 10,92 1,68 -0,73 Duran Doğan Basım 4,58 -0,43 21,49 Dyo Boya 5,01 1,01 -34,17 Eczacıbaşı İlaç 3,84 0,26 -12,93 Eczacıbaşı Yatırım 9,02 -1,64 -17,40 Edip Gayrimenkul 0,87 0,00 -26,27 Ege Endüstri 318,00 1,99 6,03 Ege Gübre 24,64 -2,22 -3,45 Ege Profil 9,49 -1,56 -4,91 Ege Seramik 3,13 -1,26 -31,96 Egeli & Co Tarım Girişim 0,54 0,00 -21,74 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,45 0,00 -4,26 Egeli&Co Yatırım Holding 0,13 -7,14 -35,00 Egeplast 6,05 -2,10 29,27 Ekiz Kimya 0,46 0,00 -19,30 Emek Elektrik 1,25 -0,79 -21,38 Eminiş Ambalaj 3,33 -2,35 -28,23 Emlak Konut GMYO 2,28 -2,15 -18,86 Enerjisa Enerji 6,64 0,00 Enka İnşaat 5,03 0,40 -14,65 Erbosan 69,60 1,46 -12,25 Ereğli Demir Çelik 11,66 1,57 16,37 Ersu Gıda 0,96 0,00 -26,72 Escort Teknoloji 0,65 0,00 -48,41 Etiler Gıda 3,63 -1,89 -22,60 Euro Kapital Yat. Ort. 0,77 1,32 -31,86 Euro Trend Yat. Ort. 0,65 3,17 -32,29 Euro Yat. Ort. 0,61 1,67 -29,07 Euro Yatırım Holding 0,61 1,67 0,00 Fenerbahçe Futbol 34,32 -1,66 0,06 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,14 -1,76 -55,54 F-M İzmit Piston 14,07 0,50 12,30 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,48 1,82 -8,94 Ford Otosan 58,80 -2,16 1,30 Frigo Pak Gıda 1,50 0,00 57,89 Galatasaray Sportif 2,08 -3,26 -0,84 Garanti Bankası 8,96 0,00 -12,81 Garanti Faktoring 2,40 0,00 -26,38 Garanti Yat. Ort. 0,65 0,00 -13,33 Gedik Girişim 1,25 0,00 5,04 Gedik Y. Men. Değ. 2,63 0,00 4,37 Gedik Yatırım Holding 1,46 -0,68 5,80 Gediz Ambalaj 3,44 1,47 -4,84 Gentaş 1,85 -3,65 10,12 Gersan Elektrik 4,06 -0,49 -13,80 Global Men. Değ. 0,57 0,00 26,67 Global Yat. Holding 3,69 -1,07 2,22 Good-Year 3,30 0,38 -20,64 Göltaş Çimento 48,36 -0,21 -25,94 Gözde Girişim 3,46 1,47 -38,87 GSD Denizcilik 1,22 0,00 -9,63 GSD Holding 0,80 -2,44 11,11 Gübre Fabrik. 3,41 0,29 -19,39 Güler Yat. Holding 1,42 -3,40 22,41 Güneş Sigorta 1,46 -2,01 -11,52 Halk GMYO 0,83 0,00 -13,09 Halk Sigorta 1,37 -15,43 Hatay Tekstil 4,00 0,00 -19,52 Hedef Girişim 1,72 0,58 -28,90 Hektaş 10,05 2,45 43,57 Hürriyet Gzt. 1,52 0,66 13,43 ICBC Turkey Bank 5,16 -1,90 13,16 İdealist GMYO 2,16 -1,82 5,88 İhlas Ev Aletleri 0,35 0,00 -31,37 İhlas Gayrimenkul 1,17 0,86 -40,31 İhlas Gazetecilik 0,79 0,00 -33,05 İhlas Holding 0,35 2,94 -33,96 İhlas Yayın Holding 0,38 2,70 -25,49 İndeks Bilgisayar 8,94 -1,32 -22,26 Info Yatırım 1,03 0,98 -12,71 İntema 19,65 -2,92 -19,27 İpek Doğal Enerji 5,15 8,19 -4,10 İskenderun Demir Çelik 9,32 0,22 76,18

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)