Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,06
|-0,93
|-17,83
|Acıpayam Selüloz
|2,43
|-1,62
|-8,30
|Adana Çimento (A)
|6,56
|-0,76
|9,33
|Adana Çimento (B)
|4,64
|-1,07
|9,95
|Adana Çimento (C)
|1,07
|0,00
|27,38
|Adel Kalemcilik
|15,97
|0,31
|-2,98
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,93
|-1,03
|-3,02
|Afyon Çimento
|5,55
|-0,36
|-28,66
|Ak Enerji
|0,74
|-1,33
|-18,68
|Akbank
|8,47
|-0,59
|-10,31
|Akçansa
|9,95
|0,20
|-2,80
|Akdenız Güvenlık Hız.
|3,34
|-1,76
|-43,68
|Akfen GMYO
|1,76
|-1,12
|-26,97
|Akın Tekstil
|8,61
|-1,03
|-38,98
|Akiş GMYO
|3,19
|-1,24
|1,92
|Akmerkez GMYO
|18,30
|0,55
|-10,56
|Aksa
|11,93
|2,49
|-0,45
|Aksa Enerji
|3,87
|0,00
|-6,30
|Aksigorta
|4,09
|-0,73
|34,86
|Aksu Enerji
|6,53
|-3,97
|23,22
|Alarko Carrıer
|46,72
|-1,52
|-18,78
|Alarko GMYO
|42,70
|-0,70
|-16,03
|Alarko Holding
|5,08
|-0,39
|-30,03
|Albaraka Türk
|1,43
|0,00
|-4,89
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,25
|0,96
|-34,21
|Alkim Kağıt
|3,59
|6,53
|-22,56
|Alkim Kimya
|19,17
|0,58
|-19,15
|Altınyağ
|0,69
|-1,43
|-42,31
|Altınyunus Çeşme
|4,80
|-2,04
|-4,95
|Anadolu Cam
|2,58
|1,57
|-1,90
|Anadolu Efes
|25,28
|-0,71
|4,46
|Anadolu Grubu Holding
|20,88
|-0,57
|-11,90
|Anadolu Hayat Emek.
|7,70
|0,00
|-1,49
|Anadolu Isuzu
|10,30
|0,49
|13,19
|Anadolu Sigorta
|4,29
|-0,69
|42,47
|Anel Elektrik
|2,47
|-1,59
|-34,48
|Anel Telekom
|0,45
|0,00
|-10,00
|Arçelik
|16,91
|0,36
|-18,59
|Arena Bilgisayar
|4,09
|-0,49
|-3,31
|Armada Bilgisayar
|7,07
|6,32
|4,28
|Arsan Tekstil
|2,09
|1,46
|19,43
|Artı Yatırım Holding
|1,69
|2,42
|79,79
|Aselsan
|23,82
|-0,75
|-25,09
|Aslan Çimento
|33,00
|0,43
|-13,61
|Ata GMYO
|3,93
|-0,76
|-17,95
|Atakule GMYO
|1,87
|0,00
|-8,78
|Atlantik Petrol Ürünleri
|1,16
|0,87
|-16,55
|Atlantis Yatırım Holding
|0,52
|-5,45
|6,12
|Atlas Yat. Ort.
|0,93
|0,00
|-5,10
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,40
|0,00
|-1,71
|Avrasya GMYO
|1,23
|0,00
|-22,15
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,25
|0,81
|-25,60
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.070,50
|0,12
|Avrupa Yatırım Holding
|2,17
|2,84
|18,58
|Ayen Enerji
|3,78
|-2,07
|-21,74
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,74
|-2,79
|2,35
|Aygaz
|11,59
|0,17
|-20,04
|Bagfaş
|7,04
|-1,81
|-32,95
|Bak Ambalaj
|5,99
|-3,85
|16,54
|Balatacılar Balatacılık
|0,48
|0,00
|-14,29
|Bantaş Ambalaj
|2,23
|-0,89
|-45,48
|Banvit
|13,20
|1,54
|-38,38
|Baştaş Başkent Çimento
|2,64
|0,00
|7,32
|Batı Çimento
|6,82
|-1,30
|-30,97
|Batısöke Çimento
|1,29
|0,00
|-27,53
|Bera Holding
|2,16
|-3,57
|-30,32
|Berkosan Yalıtım
|2,48
|4,20
|11,21
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,35
|-0,84
|-42,54
|Beyaz Filo
|22,30
|6,60
|-69,84
|Bilici Yatırım
|1,70
|0,00
|11,07
|Bim Mağazalar
|71,00
|-0,14
|-9,09
|Bimeks
|0,17
|6,25
|-39,29
|Birko Mensucat
|0,39
|-2,50
|-4,88
|Birlik Mensucat
|1,20
|-3,23
|-14,89
|Bizim Mağazaları
|6,47
|0,31
|-15,97
|Bolu Çimento
|6,66
|-0,60
|23,79
|Bomonti Elektrik
|0,75
|4,17
|-30,56
|Borusan Mannesmann
|9,70
|4,86
|-12,17
|Borusan Yat. Paz.
|43,26
|1,03
|0,26
|Bosch Fren Sistemleri
|155,70
|1,70
|-15,00
|Bossa
|5,97
|-1,00
|47,41
|Boyner Perakende Yat.
|7,89
|-1,62
|-14,05
|Brisa
|6,29
|1,94
|-13,48
|Burçelik
|3,13
|1,62
|-18,70
|Burçelik Vana
|1,48
|0,00
|-15,43
|Bursa Çimento
|5,22
|-1,14
|-0,57
|Carrefoursa
|4,92
|-1,60
|-11,83
|Coca Cola İçecek
|36,80
|0,38
|7,54
|Cosmos Yat. Holding
|1,12
|0,90
|-4,27
|Credıtwest Faktorıng
|1,16
|1,08
|4,06
|Çelebi
|34,52
|-1,37
|1,32
|Çelik Halat
|7,70
|-2,41
|105,90
|Çemaş Döküm
|1,66
|-1,19
|-10,27
|Çemtaş
|5,38
|1,32
|31,86
|Çimbeton
|32,00
|1,33
|-13,33
|Çimentaş
|9,42
|0,21
|-18,72
|Çimsa
|11,58
|0,35
|-12,24
|Çuhadaroğlu Metal
|2,12
|1,44
|-27,65
|Dagi Giyim
|1,38
|0,73
|-39,21
|Dagi Yatırım Holding
|1,23
|2,50
|-13,99
|Dardanel
|1,40
|-1,41
|-28,21
|Datagate Bilgisayar
|5,76
|-1,71
|-44,99
|Demısaş Döküm
|2,38
|-2,06
|30,05
|Denge Holding
|2,69
|-0,37
|42,18
|Deniz GMYO
|3,41
|5,90
|26,30
|Denizbank
|7,94
|9,82
|116,35
|Denizli Cam
|11,06
|6,14
|-6,82
|Derimod
|8,18
|-0,12
|8,92
|Desa Deri
|1,13
|-2,59
|11,88
|Despec Bilgisayar
|2,63
|0,00
|-26,74
|Deva Holding
|3,82
|0,00
|-12,79
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,14
|0,00
|-2,56
|Ditaş Doğan
|5,73
|0,88
|-4,44
|DO-CO
|270,20
|-1,03
|28,54
|Doğan Burda
|3,09
|0,65
|-6,93
|Doğan Gazetecilik
|5,70
|0,00
|106,52
|Doğan Holding
|0,95
|-1,04
|9,20
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,86
|-0,53
|-48,90
|Doğusan
|2,35
|2,62
|60,96
|Doğuş GMYO
|2,88
|-1,37
|-11,11
|Doğuş Otomotiv
|7,99
|0,63
|-3,03
|Döktaş Dökümcülük
|10,92
|1,68
|-0,73
|Duran Doğan Basım
|4,58
|-0,43
|21,49
|Dyo Boya
|5,01
|1,01
|-34,17
|Eczacıbaşı İlaç
|3,84
|0,26
|-12,93
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,02
|-1,64
|-17,40
|Edip Gayrimenkul
|0,87
|0,00
|-26,27
|Ege Endüstri
|318,00
|1,99
|6,03
|Ege Gübre
|24,64
|-2,22
|-3,45
|Ege Profil
|9,49
|-1,56
|-4,91
|Ege Seramik
|3,13
|-1,26
|-31,96
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,54
|0,00
|-21,74
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,45
|0,00
|-4,26
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,13
|-7,14
|-35,00
|Egeplast
|6,05
|-2,10
|29,27
|Ekiz Kimya
|0,46
|0,00
|-19,30
|Emek Elektrik
|1,25
|-0,79
|-21,38
|Eminiş Ambalaj
|3,33
|-2,35
|-28,23
|Emlak Konut GMYO
|2,28
|-2,15
|-18,86
|Enerjisa Enerji
|6,64
|0,00
|Enka İnşaat
|5,03
|0,40
|-14,65
|Erbosan
|69,60
|1,46
|-12,25
|Ereğli Demir Çelik
|11,66
|1,57
|16,37
|Ersu Gıda
|0,96
|0,00
|-26,72
|Escort Teknoloji
|0,65
|0,00
|-48,41
|Etiler Gıda
|3,63
|-1,89
|-22,60
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,77
|1,32
|-31,86
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,65
|3,17
|-32,29
|Euro Yat. Ort.
|0,61
|1,67
|-29,07
|Euro Yatırım Holding
|0,61
|1,67
|0,00
|Fenerbahçe Futbol
|34,32
|-1,66
|0,06
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,14
|-1,76
|-55,54
|F-M İzmit Piston
|14,07
|0,50
|12,30
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,48
|1,82
|-8,94
|Ford Otosan
|58,80
|-2,16
|1,30
|Frigo Pak Gıda
|1,50
|0,00
|57,89
|Galatasaray Sportif
|2,08
|-3,26
|-0,84
|Garanti Bankası
|8,96
|0,00
|-12,81
|Garanti Faktoring
|2,40
|0,00
|-26,38
|Garanti Yat. Ort.
|0,65
|0,00
|-13,33
|Gedik Girişim
|1,25
|0,00
|5,04
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,63
|0,00
|4,37
|Gedik Yatırım Holding
|1,46
|-0,68
|5,80
|Gediz Ambalaj
|3,44
|1,47
|-4,84
|Gentaş
|1,85
|-3,65
|10,12
|Gersan Elektrik
|4,06
|-0,49
|-13,80
|Global Men. Değ.
|0,57
|0,00
|26,67
|Global Yat. Holding
|3,69
|-1,07
|2,22
|Good-Year
|3,30
|0,38
|-20,64
|Göltaş Çimento
|48,36
|-0,21
|-25,94
|Gözde Girişim
|3,46
|1,47
|-38,87
|GSD Denizcilik
|1,22
|0,00
|-9,63
|GSD Holding
|0,80
|-2,44
|11,11
|Gübre Fabrik.
|3,41
|0,29
|-19,39
|Güler Yat. Holding
|1,42
|-3,40
|22,41
|Güneş Sigorta
|1,46
|-2,01
|-11,52
|Halk GMYO
|0,83
|0,00
|-13,09
|Halk Sigorta
|1,37
|-15,43
|Hatay Tekstil
|4,00
|0,00
|-19,52
|Hedef Girişim
|1,72
|0,58
|-28,90
|Hektaş
|10,05
|2,45
|43,57
|Hürriyet Gzt.
|1,52
|0,66
|13,43
|ICBC Turkey Bank
|5,16
|-1,90
|13,16
|İdealist GMYO
|2,16
|-1,82
|5,88
|İhlas Ev Aletleri
|0,35
|0,00
|-31,37
|İhlas Gayrimenkul
|1,17
|0,86
|-40,31
|İhlas Gazetecilik
|0,79
|0,00
|-33,05
|İhlas Holding
|0,35
|2,94
|-33,96
|İhlas Yayın Holding
|0,38
|2,70
|-25,49
|İndeks Bilgisayar
|8,94
|-1,32
|-22,26
|Info Yatırım
|1,03
|0,98
|-12,71
|İntema
|19,65
|-2,92
|-19,27
|İpek Doğal Enerji
|5,15
|8,19
|-4,10
|İskenderun Demir Çelik
|9,32
|0,22
|76,18
(Sürecek)