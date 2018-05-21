Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,06 -0,93 -17,83
Acıpayam Selüloz 2,43 -1,62 -8,30
Adana Çimento (A) 6,56 -0,76 9,33
Adana Çimento (B) 4,64 -1,07 9,95
Adana Çimento (C) 1,07 0,00 27,38
Adel Kalemcilik 15,97 0,31 -2,98
Adese Alışveriş Ticaret 1,93 -1,03 -3,02
Afyon Çimento 5,55 -0,36 -28,66
Ak Enerji 0,74 -1,33 -18,68
Akbank 8,47 -0,59 -10,31
Akçansa 9,95 0,20 -2,80
Akdenız Güvenlık Hız. 3,34 -1,76 -43,68
Akfen GMYO 1,76 -1,12 -26,97
Akın Tekstil 8,61 -1,03 -38,98
Akiş GMYO 3,19 -1,24 1,92
Akmerkez GMYO 18,30 0,55 -10,56
Aksa 11,93 2,49 -0,45
Aksa Enerji 3,87 0,00 -6,30
Aksigorta 4,09 -0,73 34,86
Aksu Enerji 6,53 -3,97 23,22
Alarko Carrıer 46,72 -1,52 -18,78
Alarko GMYO 42,70 -0,70 -16,03
Alarko Holding 5,08 -0,39 -30,03
Albaraka Türk 1,43 0,00 -4,89
Alcatel Lucent Teletaş 5,25 0,96 -34,21
Alkim Kağıt 3,59 6,53 -22,56
Alkim Kimya 19,17 0,58 -19,15
Altınyağ 0,69 -1,43 -42,31
Altınyunus Çeşme 4,80 -2,04 -4,95
Anadolu Cam 2,58 1,57 -1,90
Anadolu Efes 25,28 -0,71 4,46
Anadolu Grubu Holding 20,88 -0,57 -11,90
Anadolu Hayat Emek. 7,70 0,00 -1,49
Anadolu Isuzu 10,30 0,49 13,19
Anadolu Sigorta 4,29 -0,69 42,47
Anel Elektrik 2,47 -1,59 -34,48
Anel Telekom 0,45 0,00 -10,00
Arçelik 16,91 0,36 -18,59
Arena Bilgisayar 4,09 -0,49 -3,31
Armada Bilgisayar 7,07 6,32 4,28
Arsan Tekstil 2,09 1,46 19,43
Artı Yatırım Holding 1,69 2,42 79,79
Aselsan 23,82 -0,75 -25,09
Aslan Çimento 33,00 0,43 -13,61
Ata GMYO 3,93 -0,76 -17,95
Atakule GMYO 1,87 0,00 -8,78
Atlantik Petrol Ürünleri 1,16 0,87 -16,55
Atlantis Yatırım Holding 0,52 -5,45 6,12
Atlas Yat. Ort. 0,93 0,00 -5,10
AvivaSA Emeklilik Hayat 17,40 0,00 -1,71
Avrasya GMYO 1,23 0,00 -22,15
Avrasya Petrol ve Tur. 1,25 0,81 -25,60
Avrasya Stratejik GMYF 1.070,50 0,12
Avrupa Yatırım Holding 2,17 2,84 18,58
Ayen Enerji 3,78 -2,07 -21,74
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,74 -2,79 2,35
Aygaz 11,59 0,17 -20,04
Bagfaş 7,04 -1,81 -32,95
Bak Ambalaj 5,99 -3,85 16,54
Balatacılar Balatacılık 0,48 0,00 -14,29
Bantaş Ambalaj 2,23 -0,89 -45,48
Banvit 13,20 1,54 -38,38
Baştaş Başkent Çimento 2,64 0,00 7,32
Batı Çimento 6,82 -1,30 -30,97
Batısöke Çimento 1,29 0,00 -27,53
Bera Holding 2,16 -3,57 -30,32
Berkosan Yalıtım 2,48 4,20 11,21
Beşiktaş Futbol Yat. 2,35 -0,84 -42,54
Beyaz Filo 22,30 6,60 -69,84
Bilici Yatırım 1,70 0,00 11,07
Bim Mağazalar 71,00 -0,14 -9,09
Bimeks 0,17 6,25 -39,29
Birko Mensucat 0,39 -2,50 -4,88
Birlik Mensucat 1,20 -3,23 -14,89
Bizim Mağazaları 6,47 0,31 -15,97
Bolu Çimento 6,66 -0,60 23,79
Bomonti Elektrik 0,75 4,17 -30,56
Borusan Mannesmann 9,70 4,86 -12,17
Borusan Yat. Paz. 43,26 1,03 0,26
Bosch Fren Sistemleri 155,70 1,70 -15,00
Bossa 5,97 -1,00 47,41
Boyner Perakende Yat. 7,89 -1,62 -14,05
Brisa 6,29 1,94 -13,48
Burçelik 3,13 1,62 -18,70
Burçelik Vana 1,48 0,00 -15,43
Bursa Çimento 5,22 -1,14 -0,57
Carrefoursa 4,92 -1,60 -11,83
Coca Cola İçecek 36,80 0,38 7,54
Cosmos Yat. Holding 1,12 0,90 -4,27
Credıtwest Faktorıng 1,16 1,08 4,06
Çelebi 34,52 -1,37 1,32
Çelik Halat 7,70 -2,41 105,90
Çemaş Döküm 1,66 -1,19 -10,27
Çemtaş 5,38 1,32 31,86
Çimbeton 32,00 1,33 -13,33
Çimentaş 9,42 0,21 -18,72
Çimsa 11,58 0,35 -12,24
Çuhadaroğlu Metal 2,12 1,44 -27,65
Dagi Giyim 1,38 0,73 -39,21
Dagi Yatırım Holding 1,23 2,50 -13,99
Dardanel 1,40 -1,41 -28,21
Datagate Bilgisayar 5,76 -1,71 -44,99
Demısaş Döküm 2,38 -2,06 30,05
Denge Holding 2,69 -0,37 42,18
Deniz GMYO 3,41 5,90 26,30
Denizbank 7,94 9,82 116,35
Denizli Cam 11,06 6,14 -6,82
Derimod 8,18 -0,12 8,92
Desa Deri 1,13 -2,59 11,88
Despec Bilgisayar 2,63 0,00 -26,74
Deva Holding 3,82 0,00 -12,79
Diriteks Diriliş Tekstil 1,14 0,00 -2,56
Ditaş Doğan 5,73 0,88 -4,44
DO-CO 270,20 -1,03 28,54
Doğan Burda 3,09 0,65 -6,93
Doğan Gazetecilik 5,70 0,00 106,52
Doğan Holding 0,95 -1,04 9,20
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,86 -0,53 -48,90
Doğusan 2,35 2,62 60,96
Doğuş GMYO 2,88 -1,37 -11,11
Doğuş Otomotiv 7,99 0,63 -3,03
Döktaş Dökümcülük 10,92 1,68 -0,73
Duran Doğan Basım 4,58 -0,43 21,49
Dyo Boya 5,01 1,01 -34,17
Eczacıbaşı İlaç 3,84 0,26 -12,93
Eczacıbaşı Yatırım 9,02 -1,64 -17,40
Edip Gayrimenkul 0,87 0,00 -26,27
Ege Endüstri 318,00 1,99 6,03
Ege Gübre 24,64 -2,22 -3,45
Ege Profil 9,49 -1,56 -4,91
Ege Seramik 3,13 -1,26 -31,96
Egeli & Co Tarım Girişim 0,54 0,00 -21,74
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,45 0,00 -4,26
Egeli&Co Yatırım Holding 0,13 -7,14 -35,00
Egeplast 6,05 -2,10 29,27
Ekiz Kimya 0,46 0,00 -19,30
Emek Elektrik 1,25 -0,79 -21,38
Eminiş Ambalaj 3,33 -2,35 -28,23
Emlak Konut GMYO 2,28 -2,15 -18,86
Enerjisa Enerji 6,64 0,00
Enka İnşaat 5,03 0,40 -14,65
Erbosan 69,60 1,46 -12,25
Ereğli Demir Çelik 11,66 1,57 16,37
Ersu Gıda 0,96 0,00 -26,72
Escort Teknoloji 0,65 0,00 -48,41
Etiler Gıda 3,63 -1,89 -22,60
Euro Kapital Yat. Ort. 0,77 1,32 -31,86
Euro Trend Yat. Ort. 0,65 3,17 -32,29
Euro Yat. Ort. 0,61 1,67 -29,07
Euro Yatırım Holding 0,61 1,67 0,00
Fenerbahçe Futbol 34,32 -1,66 0,06
Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,14 -1,76 -55,54
F-M İzmit Piston 14,07 0,50 12,30
Fonet Bilgi Teknolojileri 4,48 1,82 -8,94
Ford Otosan 58,80 -2,16 1,30
Frigo Pak Gıda 1,50 0,00 57,89
Galatasaray Sportif 2,08 -3,26 -0,84
Garanti Bankası 8,96 0,00 -12,81
Garanti Faktoring 2,40 0,00 -26,38
Garanti Yat. Ort. 0,65 0,00 -13,33
Gedik Girişim 1,25 0,00 5,04
Gedik Y. Men. Değ. 2,63 0,00 4,37
Gedik Yatırım Holding 1,46 -0,68 5,80
Gediz Ambalaj 3,44 1,47 -4,84
Gentaş 1,85 -3,65 10,12
Gersan Elektrik 4,06 -0,49 -13,80
Global Men. Değ. 0,57 0,00 26,67
Global Yat. Holding 3,69 -1,07 2,22
Good-Year 3,30 0,38 -20,64
Göltaş Çimento 48,36 -0,21 -25,94
Gözde Girişim 3,46 1,47 -38,87
GSD Denizcilik 1,22 0,00 -9,63
GSD Holding 0,80 -2,44 11,11
Gübre Fabrik. 3,41 0,29 -19,39
Güler Yat. Holding 1,42 -3,40 22,41
Güneş Sigorta 1,46 -2,01 -11,52
Halk GMYO 0,83 0,00 -13,09
Halk Sigorta 1,37 -15,43
Hatay Tekstil 4,00 0,00 -19,52
Hedef Girişim 1,72 0,58 -28,90
Hektaş 10,05 2,45 43,57
Hürriyet Gzt. 1,52 0,66 13,43
ICBC Turkey Bank 5,16 -1,90 13,16
İdealist GMYO 2,16 -1,82 5,88
İhlas Ev Aletleri 0,35 0,00 -31,37
İhlas Gayrimenkul 1,17 0,86 -40,31
İhlas Gazetecilik 0,79 0,00 -33,05
İhlas Holding 0,35 2,94 -33,96
İhlas Yayın Holding 0,38 2,70 -25,49
İndeks Bilgisayar 8,94 -1,32 -22,26
Info Yatırım 1,03 0,98 -12,71
İntema 19,65 -2,92 -19,27
İpek Doğal Enerji 5,15 8,19 -4,10
İskenderun Demir Çelik 9,32 0,22 76,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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