Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,07
|1,90
|-17,05
|Acıpayam Selüloz
|2,47
|-0,80
|-6,79
|Adana Çimento (A)
|6,61
|-0,90
|10,17
|Adana Çimento (B)
|4,69
|-0,21
|11,14
|Adana Çimento (C)
|1,07
|-1,83
|27,38
|Adel Kalemcilik
|15,92
|-0,56
|-3,28
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,95
|-2,01
|-2,01
|Afyon Çimento
|5,57
|0,18
|-28,41
|Ak Enerji
|0,75
|2,74
|-17,58
|Akbank
|8,52
|1,55
|-9,78
|Akçansa
|9,93
|0,00
|-3,00
|Akdenız Güvenlık Hız.
|3,40
|-1,45
|-42,66
|Akfen GMYO
|1,78
|1,14
|-26,14
|Akın Tekstil
|8,70
|-0,34
|-38,34
|Akiş GMYO
|3,23
|3,86
|3,19
|Akmerkez GMYO
|18,20
|-0,49
|-11,05
|Aksa
|11,64
|-0,94
|-2,87
|Aksa Enerji
|3,87
|0,52
|-6,30
|Aksigorta
|4,12
|0,24
|35,84
|Aksu Enerji
|6,80
|11,66
|28,32
|Alarko Carrıer
|47,44
|0,08
|-17,53
|Alarko GMYO
|43,00
|-0,37
|-15,44
|Alarko Holding
|5,10
|0,00
|-29,75
|Albaraka Türk
|1,43
|0,70
|-4,89
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,20
|0,78
|-34,84
|Alkim Kağıt
|3,37
|0,30
|-27,30
|Alkim Kimya
|19,06
|-0,26
|-19,61
|Altınyağ
|0,70
|-1,41
|-41,48
|Altınyunus Çeşme
|4,90
|-2,00
|-2,97
|Anadolu Cam
|2,54
|0,00
|-3,42
|Anadolu Efes
|25,46
|0,71
|5,21
|Anadolu Grubu Holding
|21,00
|0,29
|-11,39
|Anadolu Hayat Emek.
|7,70
|-0,39
|-1,49
|Anadolu Isuzu
|10,25
|2,30
|12,64
|Anadolu Sigorta
|4,32
|0,23
|43,46
|Anel Elektrik
|2,51
|-0,40
|-33,42
|Anel Telekom
|0,45
|0,00
|-10,00
|Arçelik
|16,85
|1,08
|-18,88
|Arena Bilgisayar
|4,11
|-0,48
|-2,84
|Armada Bilgisayar
|6,65
|0,76
|-1,92
|Arsan Tekstil
|2,06
|1,48
|17,71
|Artı Yatırım Holding
|1,65
|-2,94
|75,53
|Aselsan
|24,00
|-1,48
|-24,53
|Aslan Çimento
|32,86
|1,86
|-13,98
|Ata GMYO
|3,96
|-0,50
|-17,33
|Atakule GMYO
|1,87
|-1,58
|-8,78
|Atlantik Petrol Ürünleri
|1,15
|-4,96
|-17,27
|Atlantis Yatırım Holding
|0,55
|-3,51
|12,24
|Atlas Yat. Ort.
|0,93
|1,09
|-5,10
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,40
|0,29
|-1,71
|Avrasya GMYO
|1,23
|0,82
|-22,15
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,24
|0,00
|-26,19
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.069,20
|0,04
|Avrupa Yatırım Holding
|2,11
|2,93
|15,30
|Ayen Enerji
|3,86
|-0,52
|-20,08
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,79
|6,55
|5,29
|Aygaz
|11,57
|0,43
|-20,18
|Bagfaş
|7,17
|-1,65
|-31,71
|Bak Ambalaj
|6,23
|0,16
|21,21
|Balatacılar Balatacılık
|0,48
|0,00
|-14,29
|Bantaş Ambalaj
|2,25
|1,35
|-44,99
|Banvit
|13,00
|-0,31
|-39,31
|Baştaş Başkent Çimento
|2,64
|-2,22
|7,32
|Batı Çimento
|6,91
|0,58
|-30,06
|Batısöke Çimento
|1,29
|0,78
|-27,53
|Bera Holding
|2,24
|-0,88
|-27,74
|Berkosan Yalıtım
|2,38
|4,39
|6,73
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,37
|1,72
|-42,05
|Beyaz Filo
|20,92
|4,60
|-71,71
|Bilici Yatırım
|1,70
|2,41
|11,07
|Bim Mağazalar
|71,10
|-0,70
|-8,96
|Bimeks
|0,16
|6,67
|-42,86
|Birko Mensucat
|0,40
|0,00
|-2,44
|Birlik Mensucat
|1,24
|-2,36
|-12,06
|Bizim Mağazaları
|6,45
|-0,46
|-16,23
|Bolu Çimento
|6,70
|-0,15
|24,54
|Bomonti Elektrik
|0,72
|2,86
|-33,33
|Borusan Mannesmann
|9,25
|0,33
|-16,24
|Borusan Yat. Paz.
|42,82
|-0,83
|-0,76
|Bosch Fren Sistemleri
|153,10
|1,39
|-16,42
|Bossa
|6,03
|-1,15
|48,89
|Boyner Perakende Yat.
|8,02
|2,17
|-12,64
|Brisa
|6,17
|0,00
|-15,13
|Burçelik
|3,08
|-1,60
|-20,00
|Burçelik Vana
|1,48
|-1,33
|-15,43
|Bursa Çimento
|5,28
|-0,38
|0,57
|Carrefoursa
|5,00
|-0,79
|-10,39
|Coca Cola İçecek
|36,66
|0,88
|7,13
|Cosmos Yat. Holding
|1,11
|-1,77
|-5,13
|Credıtwest Faktorıng
|1,40
|0,72
|2,94
|Çelebi
|35,00
|0,86
|2,73
|Çelik Halat
|7,89
|2,20
|110,98
|Çemaş Döküm
|1,68
|0,00
|-9,19
|Çemtaş
|5,31
|0,19
|30,15
|Çimbeton
|31,58
|-0,69
|-14,46
|Çimentaş
|9,40
|-0,84
|-18,90
|Çimsa
|11,54
|-0,26
|-12,54
|Çuhadaroğlu Metal
|2,09
|-0,48
|-28,67
|Dagi Giyim
|1,37
|-1,44
|-39,65
|Dagi Yatırım Holding
|1,20
|0,00
|-16,08
|Dardanel
|1,42
|-3,40
|-27,18
|Datagate Bilgisayar
|5,86
|0,17
|-44,03
|Demısaş Döküm
|2,43
|-0,41
|32,79
|Denge Holding
|2,70
|-2,53
|42,71
|Deniz GMYO
|3,22
|0,63
|19,26
|Denizbank
|7,23
|6,95
|97,00
|Denizli Cam
|10,42
|-1,70
|-12,22
|Derimod
|8,19
|0,99
|9,05
|Desa Deri
|1,16
|3,57
|14,85
|Despec Bilgisayar
|2,63
|-3,66
|-26,74
|Deva Holding
|3,82
|-0,78
|-12,79
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,14
|0,00
|-2,56
|Ditaş Doğan
|5,68
|2,16
|-5,27
|DO-CO
|273,00
|1,22
|29,88
|Doğan Burda
|3,07
|-0,65
|-7,53
|Doğan Gazetecilik
|5,70
|-0,35
|106,52
|Doğan Holding
|0,96
|0,00
|10,34
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,87
|-1,58
|-48,63
|Doğusan
|2,29
|2,23
|56,85
|Doğuş GMYO
|2,92
|-0,34
|-9,88
|Doğuş Otomotiv
|7,94
|0,25
|-3,64
|Döktaş Dökümcülük
|10,74
|3,27
|-2,36
|Duran Doğan Basım
|4,60
|7,23
|22,02
|Dyo Boya
|4,96
|0,61
|-34,82
|Eczacıbaşı İlaç
|3,83
|0,00
|-13,15
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,17
|0,44
|-16,03
|Edip Gayrimenkul
|0,87
|0,00
|-26,27
|Ege Endüstri
|311,80
|3,73
|3,96
|Ege Gübre
|25,20
|0,00
|-1,26
|Ege Profil
|9,64
|-1,03
|-3,41
|Ege Seramik
|3,17
|0,32
|-31,09
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,54
|0,00
|-21,74
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,45
|2,27
|-4,26
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,14
|0,00
|-30,00
|Egeplast
|6,18
|4,75
|32,05
|Ekiz Kimya
|0,46
|-2,13
|-19,30
|Emek Elektrik
|1,26
|0,80
|-20,75
|Eminiş Ambalaj
|3,41
|2,40
|-26,51
|Emlak Konut GMYO
|2,33
|-2,51
|-17,08
|Enerjisa Enerji
|6,64
|0,00
|Enka İnşaat
|5,01
|2,04
|-14,99
|Erbosan
|72,05
|-1,77
|-13,51
|Ereğli Demir Çelik
|11,48
|-0,69
|14,57
|Ersu Gıda
|0,96
|0,00
|-26,72
|Escort Teknoloji
|0,65
|0,00
|-48,41
|Etiler Gıda
|3,70
|-1,07
|-21,11
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,76
|1,33
|-32,74
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,63
|-1,56
|-34,37
|Euro Yat. Ort.
|0,60
|0,00
|-30,23
|Euro Yatırım Holding
|0,60
|1,69
|-1,64
|Fenerbahçe Futbol
|34,90
|-0,51
|1,75
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,25
|3,99
|-54,74
|F-M İzmit Piston
|14,00
|1,08
|11,74
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,40
|6,80
|-10,57
|Ford Otosan
|60,10
|1,86
|3,54
|Frigo Pak Gıda
|1,58
|-1,25
|66,32
|Galatasaray Sportif
|2,15
|-1,38
|2,50
|Garanti Bankası
|8,96
|1,13
|-12,81
|Garanti Faktoring
|2,40
|-0,41
|-26,38
|Garanti Yat. Ort.
|0,65
|0,00
|-13,33
|Gedik Girişim
|1,23
|-0,81
|3,36
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,63
|0,00
|4,37
|Gedik Yatırım Holding
|1,47
|0,00
|6,52
|Gediz Ambalaj
|3,39
|-1,17
|-6,22
|Gentaş
|1,92
|-0,52
|14,29
|Gersan Elektrik
|4,08
|2,51
|-13,38
|Global Men. Değ.
|0,57
|-1,72
|26,67
|Global Yat. Holding
|3,73
|-0,27
|3,32
|Good-Year
|3,36
|0,90
|-20,94
|Göltaş Çimento
|48,46
|-0,86
|-25,79
|Gözde Girişim
|3,41
|-5,28
|-39,75
|GSD Denizcilik
|1,22
|0,00
|-9,63
|GSD Holding
|0,82
|0,00
|13,89
|Gübre Fabrik.
|3,40
|2,10
|-19,62
|Güler Yat. Holding
|1,47
|-8,13
|26,72
|Güneş Sigorta
|1,49
|-0,67
|-9,70
|Halk GMYO
|0,83
|0,00
|-13,09
|Halk Sigorta
|1,37
|0,00
|-15,43
|Hatay Tekstil
|4,00
|0,00
|-19,52
|Hedef Girişim
|1,71
|-1,72
|-29,31
|Hektaş
|9,81
|-0,51
|40,14
|Hürriyet Gzt.
|1,51
|-0,66
|12,69
|ICBC Turkey Bank
|5,26
|2,14
|15,35
|İdealist GMYO
|2,20
|0,46
|7,84
|İhlas Ev Aletleri
|0,35
|0,00
|-31,37
|İhlas Gayrimenkul
|1,16
|-0,85
|-40,82
|İhlas Gazetecilik
|0,79
|0,00
|-33,05
|İhlas Holding
|0,34
|-2,86
|-35,85
|İhlas Yayın Holding
|0,37
|2,78
|-27,45
|İndeks Bilgisayar
|9,06
|3,31
|-21,22
|Info Yatırım
|1,02
|-1,92
|-13,56
|İntema
|20,24
|-6,90
|-16,84
|İpek Doğal Enerji
|4,76
|0,85
|-11,36
|İskenderun Demir Çelik
|9,30
|-1,17
|75,80
(Sürecek)