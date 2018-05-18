Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,07 1,90 -17,05
Acıpayam Selüloz 2,47 -0,80 -6,79
Adana Çimento (A) 6,61 -0,90 10,17
Adana Çimento (B) 4,69 -0,21 11,14
Adana Çimento (C) 1,07 -1,83 27,38
Adel Kalemcilik 15,92 -0,56 -3,28
Adese Alışveriş Ticaret 1,95 -2,01 -2,01
Afyon Çimento 5,57 0,18 -28,41
Ak Enerji 0,75 2,74 -17,58
Akbank 8,52 1,55 -9,78
Akçansa 9,93 0,00 -3,00
Akdenız Güvenlık Hız. 3,40 -1,45 -42,66
Akfen GMYO 1,78 1,14 -26,14
Akın Tekstil 8,70 -0,34 -38,34
Akiş GMYO 3,23 3,86 3,19
Akmerkez GMYO 18,20 -0,49 -11,05
Aksa 11,64 -0,94 -2,87
Aksa Enerji 3,87 0,52 -6,30
Aksigorta 4,12 0,24 35,84
Aksu Enerji 6,80 11,66 28,32
Alarko Carrıer 47,44 0,08 -17,53
Alarko GMYO 43,00 -0,37 -15,44
Alarko Holding 5,10 0,00 -29,75
Albaraka Türk 1,43 0,70 -4,89
Alcatel Lucent Teletaş 5,20 0,78 -34,84
Alkim Kağıt 3,37 0,30 -27,30
Alkim Kimya 19,06 -0,26 -19,61
Altınyağ 0,70 -1,41 -41,48
Altınyunus Çeşme 4,90 -2,00 -2,97
Anadolu Cam 2,54 0,00 -3,42
Anadolu Efes 25,46 0,71 5,21
Anadolu Grubu Holding 21,00 0,29 -11,39
Anadolu Hayat Emek. 7,70 -0,39 -1,49
Anadolu Isuzu 10,25 2,30 12,64
Anadolu Sigorta 4,32 0,23 43,46
Anel Elektrik 2,51 -0,40 -33,42
Anel Telekom 0,45 0,00 -10,00
Arçelik 16,85 1,08 -18,88
Arena Bilgisayar 4,11 -0,48 -2,84
Armada Bilgisayar 6,65 0,76 -1,92
Arsan Tekstil 2,06 1,48 17,71
Artı Yatırım Holding 1,65 -2,94 75,53
Aselsan 24,00 -1,48 -24,53
Aslan Çimento 32,86 1,86 -13,98
Ata GMYO 3,96 -0,50 -17,33
Atakule GMYO 1,87 -1,58 -8,78
Atlantik Petrol Ürünleri 1,15 -4,96 -17,27
Atlantis Yatırım Holding 0,55 -3,51 12,24
Atlas Yat. Ort. 0,93 1,09 -5,10
AvivaSA Emeklilik Hayat 17,40 0,29 -1,71
Avrasya GMYO 1,23 0,82 -22,15
Avrasya Petrol ve Tur. 1,24 0,00 -26,19
Avrasya Stratejik GMYF 1.069,20 0,04
Avrupa Yatırım Holding 2,11 2,93 15,30
Ayen Enerji 3,86 -0,52 -20,08
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,79 6,55 5,29
Aygaz 11,57 0,43 -20,18
Bagfaş 7,17 -1,65 -31,71
Bak Ambalaj 6,23 0,16 21,21
Balatacılar Balatacılık 0,48 0,00 -14,29
Bantaş Ambalaj 2,25 1,35 -44,99
Banvit 13,00 -0,31 -39,31
Baştaş Başkent Çimento 2,64 -2,22 7,32
Batı Çimento 6,91 0,58 -30,06
Batısöke Çimento 1,29 0,78 -27,53
Bera Holding 2,24 -0,88 -27,74
Berkosan Yalıtım 2,38 4,39 6,73
Beşiktaş Futbol Yat. 2,37 1,72 -42,05
Beyaz Filo 20,92 4,60 -71,71
Bilici Yatırım 1,70 2,41 11,07
Bim Mağazalar 71,10 -0,70 -8,96
Bimeks 0,16 6,67 -42,86
Birko Mensucat 0,40 0,00 -2,44
Birlik Mensucat 1,24 -2,36 -12,06
Bizim Mağazaları 6,45 -0,46 -16,23
Bolu Çimento 6,70 -0,15 24,54
Bomonti Elektrik 0,72 2,86 -33,33
Borusan Mannesmann 9,25 0,33 -16,24
Borusan Yat. Paz. 42,82 -0,83 -0,76
Bosch Fren Sistemleri 153,10 1,39 -16,42
Bossa 6,03 -1,15 48,89
Boyner Perakende Yat. 8,02 2,17 -12,64
Brisa 6,17 0,00 -15,13
Burçelik 3,08 -1,60 -20,00
Burçelik Vana 1,48 -1,33 -15,43
Bursa Çimento 5,28 -0,38 0,57
Carrefoursa 5,00 -0,79 -10,39
Coca Cola İçecek 36,66 0,88 7,13
Cosmos Yat. Holding 1,11 -1,77 -5,13
Credıtwest Faktorıng 1,40 0,72 2,94
Çelebi 35,00 0,86 2,73
Çelik Halat 7,89 2,20 110,98
Çemaş Döküm 1,68 0,00 -9,19
Çemtaş 5,31 0,19 30,15
Çimbeton 31,58 -0,69 -14,46
Çimentaş 9,40 -0,84 -18,90
Çimsa 11,54 -0,26 -12,54
Çuhadaroğlu Metal 2,09 -0,48 -28,67
Dagi Giyim 1,37 -1,44 -39,65
Dagi Yatırım Holding 1,20 0,00 -16,08
Dardanel 1,42 -3,40 -27,18
Datagate Bilgisayar 5,86 0,17 -44,03
Demısaş Döküm 2,43 -0,41 32,79
Denge Holding 2,70 -2,53 42,71
Deniz GMYO 3,22 0,63 19,26
Denizbank 7,23 6,95 97,00
Denizli Cam 10,42 -1,70 -12,22
Derimod 8,19 0,99 9,05
Desa Deri 1,16 3,57 14,85
Despec Bilgisayar 2,63 -3,66 -26,74
Deva Holding 3,82 -0,78 -12,79
Diriteks Diriliş Tekstil 1,14 0,00 -2,56
Ditaş Doğan 5,68 2,16 -5,27
DO-CO 273,00 1,22 29,88
Doğan Burda 3,07 -0,65 -7,53
Doğan Gazetecilik 5,70 -0,35 106,52
Doğan Holding 0,96 0,00 10,34
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,87 -1,58 -48,63
Doğusan 2,29 2,23 56,85
Doğuş GMYO 2,92 -0,34 -9,88
Doğuş Otomotiv 7,94 0,25 -3,64
Döktaş Dökümcülük 10,74 3,27 -2,36
Duran Doğan Basım 4,60 7,23 22,02
Dyo Boya 4,96 0,61 -34,82
Eczacıbaşı İlaç 3,83 0,00 -13,15
Eczacıbaşı Yatırım 9,17 0,44 -16,03
Edip Gayrimenkul 0,87 0,00 -26,27
Ege Endüstri 311,80 3,73 3,96
Ege Gübre 25,20 0,00 -1,26
Ege Profil 9,64 -1,03 -3,41
Ege Seramik 3,17 0,32 -31,09
Egeli & Co Tarım Girişim 0,54 0,00 -21,74
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,45 2,27 -4,26
Egeli&Co Yatırım Holding 0,14 0,00 -30,00
Egeplast 6,18 4,75 32,05
Ekiz Kimya 0,46 -2,13 -19,30
Emek Elektrik 1,26 0,80 -20,75
Eminiş Ambalaj 3,41 2,40 -26,51
Emlak Konut GMYO 2,33 -2,51 -17,08
Enerjisa Enerji 6,64 0,00
Enka İnşaat 5,01 2,04 -14,99
Erbosan 72,05 -1,77 -13,51
Ereğli Demir Çelik 11,48 -0,69 14,57
Ersu Gıda 0,96 0,00 -26,72
Escort Teknoloji 0,65 0,00 -48,41
Etiler Gıda 3,70 -1,07 -21,11
Euro Kapital Yat. Ort. 0,76 1,33 -32,74
Euro Trend Yat. Ort. 0,63 -1,56 -34,37
Euro Yat. Ort. 0,60 0,00 -30,23
Euro Yatırım Holding 0,60 1,69 -1,64
Fenerbahçe Futbol 34,90 -0,51 1,75
Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,25 3,99 -54,74
F-M İzmit Piston 14,00 1,08 11,74
Fonet Bilgi Teknolojileri 4,40 6,80 -10,57
Ford Otosan 60,10 1,86 3,54
Frigo Pak Gıda 1,58 -1,25 66,32
Galatasaray Sportif 2,15 -1,38 2,50
Garanti Bankası 8,96 1,13 -12,81
Garanti Faktoring 2,40 -0,41 -26,38
Garanti Yat. Ort. 0,65 0,00 -13,33
Gedik Girişim 1,23 -0,81 3,36
Gedik Y. Men. Değ. 2,63 0,00 4,37
Gedik Yatırım Holding 1,47 0,00 6,52
Gediz Ambalaj 3,39 -1,17 -6,22
Gentaş 1,92 -0,52 14,29
Gersan Elektrik 4,08 2,51 -13,38
Global Men. Değ. 0,57 -1,72 26,67
Global Yat. Holding 3,73 -0,27 3,32
Good-Year 3,36 0,90 -20,94
Göltaş Çimento 48,46 -0,86 -25,79
Gözde Girişim 3,41 -5,28 -39,75
GSD Denizcilik 1,22 0,00 -9,63
GSD Holding 0,82 0,00 13,89
Gübre Fabrik. 3,40 2,10 -19,62
Güler Yat. Holding 1,47 -8,13 26,72
Güneş Sigorta 1,49 -0,67 -9,70
Halk GMYO 0,83 0,00 -13,09
Halk Sigorta 1,37 0,00 -15,43
Hatay Tekstil 4,00 0,00 -19,52
Hedef Girişim 1,71 -1,72 -29,31
Hektaş 9,81 -0,51 40,14
Hürriyet Gzt. 1,51 -0,66 12,69
ICBC Turkey Bank 5,26 2,14 15,35
İdealist GMYO 2,20 0,46 7,84
İhlas Ev Aletleri 0,35 0,00 -31,37
İhlas Gayrimenkul 1,16 -0,85 -40,82
İhlas Gazetecilik 0,79 0,00 -33,05
İhlas Holding 0,34 -2,86 -35,85
İhlas Yayın Holding 0,37 2,78 -27,45
İndeks Bilgisayar 9,06 3,31 -21,22
Info Yatırım 1,02 -1,92 -13,56
İntema 20,24 -6,90 -16,84
İpek Doğal Enerji 4,76 0,85 -11,36
İskenderun Demir Çelik 9,30 -1,17 75,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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