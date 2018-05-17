Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,05 0,96 -18,60 Acıpayam Selüloz 2,49 0,40 -6,04 Adana Çimento (A) 6,67 -1,04 11,17 Adana Çimento (B) 4,70 -0,63 11,37 Adana Çimento (C) 1,09 0,93 29,76 Adel Kalemcilik 16,01 0,38 -2,73 Adese Alışveriş Ticaret 1,99 0,51 0,00 Afyon Çimento 5,56 -0,89 -28,53 Ak Enerji 0,73 -1,35 -19,78 Akbank 8,39 -0,59 -11,16 Akçansa 9,93 1,02 -3,00 Akdenız Güvenlık Hız. 3,45 1,47 -41,82 Akfen GMYO 1,76 -1,68 -26,97 Akın Tekstil 8,73 3,56 -38,13 Akiş GMYO 3,11 -0,64 -0,64 Akmerkez GMYO 18,29 0,72 -10,61 Aksa 11,75 1,38 -1,95 Aksa Enerji 3,85 -0,26 -6,78 Aksigorta 4,11 0,24 35,51 Aksu Enerji 6,09 0,83 14,92 Alarko Carrıer 47,40 1,07 -17,60 Alarko GMYO 43,16 -0,55 -15,12 Alarko Holding 5,10 -0,20 -29,75 Albaraka Türk 1,42 -0,70 -5,56 Alcatel Lucent Teletaş 5,16 -2,46 -35,34 Alkim Kağıt 3,36 -2,61 -27,52 Alkim Kimya 19,11 0,63 -19,40 Altınyağ 0,71 -1,39 -40,64 Altınyunus Çeşme 5,12 3,02 1,39 Anadolu Cam 2,54 -1,93 -3,42 Anadolu Efes 25,28 -0,32 4,46 Anadolu Grubu Holding 20,94 -1,41 -11,65 Anadolu Hayat Emek. 7,73 0,13 -1,11 Anadolu Isuzu 10,02 0,20 10,11 Anadolu Sigorta 4,31 0,00 43,13 Anel Elektrik 2,52 -1,18 -33,16 Anel Telekom 0,45 0,00 -10,00 Arçelik 16,67 -0,71 -19,75 Arena Bilgisayar 4,13 -1,90 -2,36 Armada Bilgisayar 6,60 2,01 -2,65 Arsan Tekstil 2,03 -1,93 16,00 Artı Yatırım Holding 1,70 -0,58 80,85 Aselsan 24,36 2,78 -23,40 Aslan Çimento 32,26 -1,89 -15,55 Ata GMYO 3,98 0,25 -16,91 Atakule GMYO 1,90 -1,55 -7,32 Atlantik Petrol Ürünleri 1,21 -6,92 -12,95 Atlantis Yatırım Holding 0,57 -16,18 16,33 Atlas Yat. Ort. 0,92 0,00 -6,12 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,35 0,00 -2,00 Avrasya GMYO 1,22 -2,40 -22,78 Avrasya Petrol ve Tur. 1,24 -3,13 -26,19 Avrasya Stratejik GMYF 1.068,80 0,05 Avrupa Yatırım Holding 2,05 -1,91 12,02 Ayen Enerji 3,88 0,00 -19,67 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,68 -1,18 Aygaz 11,52 0,26 -20,53 Bagfaş 7,29 -0,68 -30,57 Bak Ambalaj 6,22 -2,51 21,01 Balatacılar Balatacılık 0,48 0,00 -14,29 Bantaş Ambalaj 2,22 -2,63 -45,72 Banvit 13,04 -1,14 -39,12 Baştaş Başkent Çimento 2,70 7,57 9,76 Batı Çimento 6,87 -2,14 -30,47 Batısöke Çimento 1,28 -0,78 -28,09 Bera Holding 2,26 3,67 -27,10 Berkosan Yalıtım 2,28 5,56 2,24 Beşiktaş Futbol Yat. 2,33 0,00 -43,03 Beyaz Filo 20,00 8,11 -72,95 Bilici Yatırım 1,66 -1,78 8,46 Bim Mağazalar 71,60 1,56 -8,32 Bimeks 0,15 -16,67 -46,43 Birko Mensucat 0,40 0,00 -2,44 Birlik Mensucat 1,27 1,60 -9,93 Bizim Mağazaları 6,48 -4,85 -15,84 Bolu Çimento 6,71 -0,45 24,72 Bomonti Elektrik 0,70 0,00 -35,19 Borusan Mannesmann 9,22 -1,28 -16,51 Borusan Yat. Paz. 43,18 -1,86 0,07 Bosch Fren Sistemleri 151,00 0,60 -17,57 Bossa 6,10 0,00 50,62 Boyner Perakende Yat. 7,85 -1,13 -14,49 Brisa 6,17 0,00 -15,13 Burçelik 3,13 -1,26 -18,70 Burçelik Vana 1,50 0,00 -14,29 Bursa Çimento 5,30 0,95 0,95 Carrefoursa 5,04 -1,18 -9,68 Coca Cola İçecek 36,34 -1,14 6,20 Cosmos Yat. Holding 1,13 -4,24 -3,42 Credıtwest Faktorıng 1,39 0,00 2,21 Çelebi 34,70 0,64 1,85 Çelik Halat 7,72 3,35 106,43 Çemaş Döküm 1,68 1,82 -9,19 Çemtaş 5,30 2,71 29,90 Çimbeton 31,80 -2,39 -13,87 Çimentaş 9,48 -0,21 -18,21 Çimsa 11,57 -0,09 -12,31 Çuhadaroğlu Metal 2,10 0,00 -28,33 Dagi Giyim 1,39 -2,11 -38,77 Dagi Yatırım Holding 1,20 -2,44 -16,08 Dardanel 1,48 2,78 -24,10 Datagate Bilgisayar 5,85 -3,78 -44,13 Demısaş Döküm 2,44 -1,61 33,33 Denge Holding 2,77 -2,81 46,41 Deniz GMYO 3,20 -0,93 18,52 Denizbank 6,76 -6,11 84,20 Denizli Cam 10,60 1,73 -10,70 Derimod 8,11 -1,34 7,99 Desa Deri 1,12 0,00 10,89 Despec Bilgisayar 2,73 -3,19 -23,96 Deva Holding 3,85 -1,53 -12,10 Diriteks Diriliş Tekstil 1,14 1,79 -2,56 Ditaş Doğan 5,56 -0,36 -7,27 DO-CO 269,70 -0,19 28,31 Doğan Burda 3,09 0,00 -6,93 Doğan Gazetecilik 5,72 9,79 107,25 Doğan Holding 0,96 4,35 10,34 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,90 1,60 -47,80 Doğusan 2,24 0,45 53,42 Doğuş GMYO 2,93 -0,68 -9,57 Doğuş Otomotiv 7,92 -1,86 -3,88 Döktaş Dökümcülük 10,40 -3,17 -5,45 Duran Doğan Basım 4,29 0,70 13,79 Dyo Boya 4,93 -1,20 -35,22 Eczacıbaşı İlaç 3,83 0,00 -13,15 Eczacıbaşı Yatırım 9,13 -0,11 -16,39 Edip Gayrimenkul 0,87 0,00 -26,27 Ege Endüstri 300,60 -1,35 0,23 Ege Gübre 25,20 -1,64 -1,26 Ege Profil 9,74 -0,51 -2,40 Ege Seramik 3,16 -2,47 -31,30 Egeli & Co Tarım Girişim 0,54 0,00 -21,74 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,44 -6,38 -6,38 Egeli&Co Yatırım Holding 0,14 7,69 -30,00 Egeplast 5,90 -1,67 26,07 Ekiz Kimya 0,47 0,00 -17,54 Emek Elektrik 1,25 -1,57 -21,38 Eminiş Ambalaj 3,33 -1,77 -28,23 Emlak Konut GMYO 2,39 -0,83 -14,95 Enerjisa Enerji 6,64 -0,30 Enka İnşaat 4,91 1,24 -16,69 Erbosan 73,35 3,53 -11,94 Ereğli Demir Çelik 11,56 -0,86 15,37 Ersu Gıda 0,96 1,05 -26,72 Escort Teknoloji 0,65 -1,52 -48,41 Etiler Gıda 3,74 -0,27 -20,26 Euro Kapital Yat. Ort. 0,75 -2,60 -33,63 Euro Trend Yat. Ort. 0,64 0,00 -33,33 Euro Yat. Ort. 0,60 -3,23 -30,23 Euro Yatırım Holding 0,59 -1,67 -3,28 Fenerbahçe Futbol 35,08 2,04 2,27 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,01 6,00 -56,48 F-M İzmit Piston 13,85 -0,57 10,54 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,12 0,24 -16,26 Ford Otosan 59,00 2,79 1,65 Frigo Pak Gıda 1,60 -8,57 68,42 Galatasaray Sportif 2,18 -4,39 3,93 Garanti Bankası 8,86 -1,45 -13,78 Garanti Faktoring 2,41 1,69 -26,07 Garanti Yat. Ort. 0,65 -1,52 -13,33 Gedik Girişim 1,24 0,81 4,20 Gedik Y. Men. Değ. 2,63 -2,59 4,37 Gedik Yatırım Holding 1,47 2,80 6,52 Gediz Ambalaj 6,86 1,18 -5,12 Gentaş 1,93 5,46 14,88 Gersan Elektrik 3,98 -1,24 -15,50 Global Men. Değ. 0,58 0,00 28,89 Global Yat. Holding 3,74 -1,84 3,60 Good-Year 3,33 -0,60 -21,65 Göltaş Çimento 48,88 0,99 -25,15 Gözde Girişim 3,60 1,69 -36,40 GSD Denizcilik 1,22 -0,81 -9,63 GSD Holding 0,82 -1,20 13,89 Gübre Fabrik. 3,33 -1,77 -21,28 Güler Yat. Holding 1,60 -19,60 37,93 Güneş Sigorta 1,50 1,35 -9,09 Halk GMYO 0,83 0,00 -13,09 Halk Sigorta 1,37 -0,72 -15,43 Hatay Tekstil 4,00 -0,99 -19,52 Hedef Girişim 1,74 0,29 -28,07 Hektaş 9,86 -0,40 40,86 Hürriyet Gzt. 1,52 9,35 13,43 ICBC Turkey Bank 5,15 -5,33 12,94 İdealist GMYO 2,19 0,92 7,35 İhlas Ev Aletleri 0,35 0,00 -31,37 İhlas Gayrimenkul 1,17 0,00 -40,31 İhlas Gazetecilik 0,79 0,00 -33,05 İhlas Holding 0,35 2,94 -33,96 İhlas Yayın Holding 0,36 -2,70 -29,41 İndeks Bilgisayar 8,77 -7,68 -23,74 Info Yatırım 1,04 -1,89 -11,86 İntema 21,74 1,02 -10,68 İpek Doğal Enerji 4,72 0,43 -12,10 İskenderun Demir Çelik 9,41 3,41 77,88

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)