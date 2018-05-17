Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,05
|0,96
|-18,60
|Acıpayam Selüloz
|2,49
|0,40
|-6,04
|Adana Çimento (A)
|6,67
|-1,04
|11,17
|Adana Çimento (B)
|4,70
|-0,63
|11,37
|Adana Çimento (C)
|1,09
|0,93
|29,76
|Adel Kalemcilik
|16,01
|0,38
|-2,73
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,99
|0,51
|0,00
|Afyon Çimento
|5,56
|-0,89
|-28,53
|Ak Enerji
|0,73
|-1,35
|-19,78
|Akbank
|8,39
|-0,59
|-11,16
|Akçansa
|9,93
|1,02
|-3,00
|Akdenız Güvenlık Hız.
|3,45
|1,47
|-41,82
|Akfen GMYO
|1,76
|-1,68
|-26,97
|Akın Tekstil
|8,73
|3,56
|-38,13
|Akiş GMYO
|3,11
|-0,64
|-0,64
|Akmerkez GMYO
|18,29
|0,72
|-10,61
|Aksa
|11,75
|1,38
|-1,95
|Aksa Enerji
|3,85
|-0,26
|-6,78
|Aksigorta
|4,11
|0,24
|35,51
|Aksu Enerji
|6,09
|0,83
|14,92
|Alarko Carrıer
|47,40
|1,07
|-17,60
|Alarko GMYO
|43,16
|-0,55
|-15,12
|Alarko Holding
|5,10
|-0,20
|-29,75
|Albaraka Türk
|1,42
|-0,70
|-5,56
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,16
|-2,46
|-35,34
|Alkim Kağıt
|3,36
|-2,61
|-27,52
|Alkim Kimya
|19,11
|0,63
|-19,40
|Altınyağ
|0,71
|-1,39
|-40,64
|Altınyunus Çeşme
|5,12
|3,02
|1,39
|Anadolu Cam
|2,54
|-1,93
|-3,42
|Anadolu Efes
|25,28
|-0,32
|4,46
|Anadolu Grubu Holding
|20,94
|-1,41
|-11,65
|Anadolu Hayat Emek.
|7,73
|0,13
|-1,11
|Anadolu Isuzu
|10,02
|0,20
|10,11
|Anadolu Sigorta
|4,31
|0,00
|43,13
|Anel Elektrik
|2,52
|-1,18
|-33,16
|Anel Telekom
|0,45
|0,00
|-10,00
|Arçelik
|16,67
|-0,71
|-19,75
|Arena Bilgisayar
|4,13
|-1,90
|-2,36
|Armada Bilgisayar
|6,60
|2,01
|-2,65
|Arsan Tekstil
|2,03
|-1,93
|16,00
|Artı Yatırım Holding
|1,70
|-0,58
|80,85
|Aselsan
|24,36
|2,78
|-23,40
|Aslan Çimento
|32,26
|-1,89
|-15,55
|Ata GMYO
|3,98
|0,25
|-16,91
|Atakule GMYO
|1,90
|-1,55
|-7,32
|Atlantik Petrol Ürünleri
|1,21
|-6,92
|-12,95
|Atlantis Yatırım Holding
|0,57
|-16,18
|16,33
|Atlas Yat. Ort.
|0,92
|0,00
|-6,12
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,35
|0,00
|-2,00
|Avrasya GMYO
|1,22
|-2,40
|-22,78
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,24
|-3,13
|-26,19
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.068,80
|0,05
|Avrupa Yatırım Holding
|2,05
|-1,91
|12,02
|Ayen Enerji
|3,88
|0,00
|-19,67
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,68
|-1,18
|Aygaz
|11,52
|0,26
|-20,53
|Bagfaş
|7,29
|-0,68
|-30,57
|Bak Ambalaj
|6,22
|-2,51
|21,01
|Balatacılar Balatacılık
|0,48
|0,00
|-14,29
|Bantaş Ambalaj
|2,22
|-2,63
|-45,72
|Banvit
|13,04
|-1,14
|-39,12
|Baştaş Başkent Çimento
|2,70
|7,57
|9,76
|Batı Çimento
|6,87
|-2,14
|-30,47
|Batısöke Çimento
|1,28
|-0,78
|-28,09
|Bera Holding
|2,26
|3,67
|-27,10
|Berkosan Yalıtım
|2,28
|5,56
|2,24
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,33
|0,00
|-43,03
|Beyaz Filo
|20,00
|8,11
|-72,95
|Bilici Yatırım
|1,66
|-1,78
|8,46
|Bim Mağazalar
|71,60
|1,56
|-8,32
|Bimeks
|0,15
|-16,67
|-46,43
|Birko Mensucat
|0,40
|0,00
|-2,44
|Birlik Mensucat
|1,27
|1,60
|-9,93
|Bizim Mağazaları
|6,48
|-4,85
|-15,84
|Bolu Çimento
|6,71
|-0,45
|24,72
|Bomonti Elektrik
|0,70
|0,00
|-35,19
|Borusan Mannesmann
|9,22
|-1,28
|-16,51
|Borusan Yat. Paz.
|43,18
|-1,86
|0,07
|Bosch Fren Sistemleri
|151,00
|0,60
|-17,57
|Bossa
|6,10
|0,00
|50,62
|Boyner Perakende Yat.
|7,85
|-1,13
|-14,49
|Brisa
|6,17
|0,00
|-15,13
|Burçelik
|3,13
|-1,26
|-18,70
|Burçelik Vana
|1,50
|0,00
|-14,29
|Bursa Çimento
|5,30
|0,95
|0,95
|Carrefoursa
|5,04
|-1,18
|-9,68
|Coca Cola İçecek
|36,34
|-1,14
|6,20
|Cosmos Yat. Holding
|1,13
|-4,24
|-3,42
|Credıtwest Faktorıng
|1,39
|0,00
|2,21
|Çelebi
|34,70
|0,64
|1,85
|Çelik Halat
|7,72
|3,35
|106,43
|Çemaş Döküm
|1,68
|1,82
|-9,19
|Çemtaş
|5,30
|2,71
|29,90
|Çimbeton
|31,80
|-2,39
|-13,87
|Çimentaş
|9,48
|-0,21
|-18,21
|Çimsa
|11,57
|-0,09
|-12,31
|Çuhadaroğlu Metal
|2,10
|0,00
|-28,33
|Dagi Giyim
|1,39
|-2,11
|-38,77
|Dagi Yatırım Holding
|1,20
|-2,44
|-16,08
|Dardanel
|1,48
|2,78
|-24,10
|Datagate Bilgisayar
|5,85
|-3,78
|-44,13
|Demısaş Döküm
|2,44
|-1,61
|33,33
|Denge Holding
|2,77
|-2,81
|46,41
|Deniz GMYO
|3,20
|-0,93
|18,52
|Denizbank
|6,76
|-6,11
|84,20
|Denizli Cam
|10,60
|1,73
|-10,70
|Derimod
|8,11
|-1,34
|7,99
|Desa Deri
|1,12
|0,00
|10,89
|Despec Bilgisayar
|2,73
|-3,19
|-23,96
|Deva Holding
|3,85
|-1,53
|-12,10
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,14
|1,79
|-2,56
|Ditaş Doğan
|5,56
|-0,36
|-7,27
|DO-CO
|269,70
|-0,19
|28,31
|Doğan Burda
|3,09
|0,00
|-6,93
|Doğan Gazetecilik
|5,72
|9,79
|107,25
|Doğan Holding
|0,96
|4,35
|10,34
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,90
|1,60
|-47,80
|Doğusan
|2,24
|0,45
|53,42
|Doğuş GMYO
|2,93
|-0,68
|-9,57
|Doğuş Otomotiv
|7,92
|-1,86
|-3,88
|Döktaş Dökümcülük
|10,40
|-3,17
|-5,45
|Duran Doğan Basım
|4,29
|0,70
|13,79
|Dyo Boya
|4,93
|-1,20
|-35,22
|Eczacıbaşı İlaç
|3,83
|0,00
|-13,15
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,13
|-0,11
|-16,39
|Edip Gayrimenkul
|0,87
|0,00
|-26,27
|Ege Endüstri
|300,60
|-1,35
|0,23
|Ege Gübre
|25,20
|-1,64
|-1,26
|Ege Profil
|9,74
|-0,51
|-2,40
|Ege Seramik
|3,16
|-2,47
|-31,30
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,54
|0,00
|-21,74
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,44
|-6,38
|-6,38
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,14
|7,69
|-30,00
|Egeplast
|5,90
|-1,67
|26,07
|Ekiz Kimya
|0,47
|0,00
|-17,54
|Emek Elektrik
|1,25
|-1,57
|-21,38
|Eminiş Ambalaj
|3,33
|-1,77
|-28,23
|Emlak Konut GMYO
|2,39
|-0,83
|-14,95
|Enerjisa Enerji
|6,64
|-0,30
|Enka İnşaat
|4,91
|1,24
|-16,69
|Erbosan
|73,35
|3,53
|-11,94
|Ereğli Demir Çelik
|11,56
|-0,86
|15,37
|Ersu Gıda
|0,96
|1,05
|-26,72
|Escort Teknoloji
|0,65
|-1,52
|-48,41
|Etiler Gıda
|3,74
|-0,27
|-20,26
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,75
|-2,60
|-33,63
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,64
|0,00
|-33,33
|Euro Yat. Ort.
|0,60
|-3,23
|-30,23
|Euro Yatırım Holding
|0,59
|-1,67
|-3,28
|Fenerbahçe Futbol
|35,08
|2,04
|2,27
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,01
|6,00
|-56,48
|F-M İzmit Piston
|13,85
|-0,57
|10,54
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,12
|0,24
|-16,26
|Ford Otosan
|59,00
|2,79
|1,65
|Frigo Pak Gıda
|1,60
|-8,57
|68,42
|Galatasaray Sportif
|2,18
|-4,39
|3,93
|Garanti Bankası
|8,86
|-1,45
|-13,78
|Garanti Faktoring
|2,41
|1,69
|-26,07
|Garanti Yat. Ort.
|0,65
|-1,52
|-13,33
|Gedik Girişim
|1,24
|0,81
|4,20
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,63
|-2,59
|4,37
|Gedik Yatırım Holding
|1,47
|2,80
|6,52
|Gediz Ambalaj
|6,86
|1,18
|-5,12
|Gentaş
|1,93
|5,46
|14,88
|Gersan Elektrik
|3,98
|-1,24
|-15,50
|Global Men. Değ.
|0,58
|0,00
|28,89
|Global Yat. Holding
|3,74
|-1,84
|3,60
|Good-Year
|3,33
|-0,60
|-21,65
|Göltaş Çimento
|48,88
|0,99
|-25,15
|Gözde Girişim
|3,60
|1,69
|-36,40
|GSD Denizcilik
|1,22
|-0,81
|-9,63
|GSD Holding
|0,82
|-1,20
|13,89
|Gübre Fabrik.
|3,33
|-1,77
|-21,28
|Güler Yat. Holding
|1,60
|-19,60
|37,93
|Güneş Sigorta
|1,50
|1,35
|-9,09
|Halk GMYO
|0,83
|0,00
|-13,09
|Halk Sigorta
|1,37
|-0,72
|-15,43
|Hatay Tekstil
|4,00
|-0,99
|-19,52
|Hedef Girişim
|1,74
|0,29
|-28,07
|Hektaş
|9,86
|-0,40
|40,86
|Hürriyet Gzt.
|1,52
|9,35
|13,43
|ICBC Turkey Bank
|5,15
|-5,33
|12,94
|İdealist GMYO
|2,19
|0,92
|7,35
|İhlas Ev Aletleri
|0,35
|0,00
|-31,37
|İhlas Gayrimenkul
|1,17
|0,00
|-40,31
|İhlas Gazetecilik
|0,79
|0,00
|-33,05
|İhlas Holding
|0,35
|2,94
|-33,96
|İhlas Yayın Holding
|0,36
|-2,70
|-29,41
|İndeks Bilgisayar
|8,77
|-7,68
|-23,74
|Info Yatırım
|1,04
|-1,89
|-11,86
|İntema
|21,74
|1,02
|-10,68
|İpek Doğal Enerji
|4,72
|0,43
|-12,10
|İskenderun Demir Çelik
|9,41
|3,41
|77,88
(Sürecek)