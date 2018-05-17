Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,05 0,96 -18,60
Acıpayam Selüloz 2,49 0,40 -6,04
Adana Çimento (A) 6,67 -1,04 11,17
Adana Çimento (B) 4,70 -0,63 11,37
Adana Çimento (C) 1,09 0,93 29,76
Adel Kalemcilik 16,01 0,38 -2,73
Adese Alışveriş Ticaret 1,99 0,51 0,00
Afyon Çimento 5,56 -0,89 -28,53
Ak Enerji 0,73 -1,35 -19,78
Akbank 8,39 -0,59 -11,16
Akçansa 9,93 1,02 -3,00
Akdenız Güvenlık Hız. 3,45 1,47 -41,82
Akfen GMYO 1,76 -1,68 -26,97
Akın Tekstil 8,73 3,56 -38,13
Akiş GMYO 3,11 -0,64 -0,64
Akmerkez GMYO 18,29 0,72 -10,61
Aksa 11,75 1,38 -1,95
Aksa Enerji 3,85 -0,26 -6,78
Aksigorta 4,11 0,24 35,51
Aksu Enerji 6,09 0,83 14,92
Alarko Carrıer 47,40 1,07 -17,60
Alarko GMYO 43,16 -0,55 -15,12
Alarko Holding 5,10 -0,20 -29,75
Albaraka Türk 1,42 -0,70 -5,56
Alcatel Lucent Teletaş 5,16 -2,46 -35,34
Alkim Kağıt 3,36 -2,61 -27,52
Alkim Kimya 19,11 0,63 -19,40
Altınyağ 0,71 -1,39 -40,64
Altınyunus Çeşme 5,12 3,02 1,39
Anadolu Cam 2,54 -1,93 -3,42
Anadolu Efes 25,28 -0,32 4,46
Anadolu Grubu Holding 20,94 -1,41 -11,65
Anadolu Hayat Emek. 7,73 0,13 -1,11
Anadolu Isuzu 10,02 0,20 10,11
Anadolu Sigorta 4,31 0,00 43,13
Anel Elektrik 2,52 -1,18 -33,16
Anel Telekom 0,45 0,00 -10,00
Arçelik 16,67 -0,71 -19,75
Arena Bilgisayar 4,13 -1,90 -2,36
Armada Bilgisayar 6,60 2,01 -2,65
Arsan Tekstil 2,03 -1,93 16,00
Artı Yatırım Holding 1,70 -0,58 80,85
Aselsan 24,36 2,78 -23,40
Aslan Çimento 32,26 -1,89 -15,55
Ata GMYO 3,98 0,25 -16,91
Atakule GMYO 1,90 -1,55 -7,32
Atlantik Petrol Ürünleri 1,21 -6,92 -12,95
Atlantis Yatırım Holding 0,57 -16,18 16,33
Atlas Yat. Ort. 0,92 0,00 -6,12
AvivaSA Emeklilik Hayat 17,35 0,00 -2,00
Avrasya GMYO 1,22 -2,40 -22,78
Avrasya Petrol ve Tur. 1,24 -3,13 -26,19
Avrasya Stratejik GMYF 1.068,80 0,05
Avrupa Yatırım Holding 2,05 -1,91 12,02
Ayen Enerji 3,88 0,00 -19,67
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,68 -1,18
Aygaz 11,52 0,26 -20,53
Bagfaş 7,29 -0,68 -30,57
Bak Ambalaj 6,22 -2,51 21,01
Balatacılar Balatacılık 0,48 0,00 -14,29
Bantaş Ambalaj 2,22 -2,63 -45,72
Banvit 13,04 -1,14 -39,12
Baştaş Başkent Çimento 2,70 7,57 9,76
Batı Çimento 6,87 -2,14 -30,47
Batısöke Çimento 1,28 -0,78 -28,09
Bera Holding 2,26 3,67 -27,10
Berkosan Yalıtım 2,28 5,56 2,24
Beşiktaş Futbol Yat. 2,33 0,00 -43,03
Beyaz Filo 20,00 8,11 -72,95
Bilici Yatırım 1,66 -1,78 8,46
Bim Mağazalar 71,60 1,56 -8,32
Bimeks 0,15 -16,67 -46,43
Birko Mensucat 0,40 0,00 -2,44
Birlik Mensucat 1,27 1,60 -9,93
Bizim Mağazaları 6,48 -4,85 -15,84
Bolu Çimento 6,71 -0,45 24,72
Bomonti Elektrik 0,70 0,00 -35,19
Borusan Mannesmann 9,22 -1,28 -16,51
Borusan Yat. Paz. 43,18 -1,86 0,07
Bosch Fren Sistemleri 151,00 0,60 -17,57
Bossa 6,10 0,00 50,62
Boyner Perakende Yat. 7,85 -1,13 -14,49
Brisa 6,17 0,00 -15,13
Burçelik 3,13 -1,26 -18,70
Burçelik Vana 1,50 0,00 -14,29
Bursa Çimento 5,30 0,95 0,95
Carrefoursa 5,04 -1,18 -9,68
Coca Cola İçecek 36,34 -1,14 6,20
Cosmos Yat. Holding 1,13 -4,24 -3,42
Credıtwest Faktorıng 1,39 0,00 2,21
Çelebi 34,70 0,64 1,85
Çelik Halat 7,72 3,35 106,43
Çemaş Döküm 1,68 1,82 -9,19
Çemtaş 5,30 2,71 29,90
Çimbeton 31,80 -2,39 -13,87
Çimentaş 9,48 -0,21 -18,21
Çimsa 11,57 -0,09 -12,31
Çuhadaroğlu Metal 2,10 0,00 -28,33
Dagi Giyim 1,39 -2,11 -38,77
Dagi Yatırım Holding 1,20 -2,44 -16,08
Dardanel 1,48 2,78 -24,10
Datagate Bilgisayar 5,85 -3,78 -44,13
Demısaş Döküm 2,44 -1,61 33,33
Denge Holding 2,77 -2,81 46,41
Deniz GMYO 3,20 -0,93 18,52
Denizbank 6,76 -6,11 84,20
Denizli Cam 10,60 1,73 -10,70
Derimod 8,11 -1,34 7,99
Desa Deri 1,12 0,00 10,89
Despec Bilgisayar 2,73 -3,19 -23,96
Deva Holding 3,85 -1,53 -12,10
Diriteks Diriliş Tekstil 1,14 1,79 -2,56
Ditaş Doğan 5,56 -0,36 -7,27
DO-CO 269,70 -0,19 28,31
Doğan Burda 3,09 0,00 -6,93
Doğan Gazetecilik 5,72 9,79 107,25
Doğan Holding 0,96 4,35 10,34
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,90 1,60 -47,80
Doğusan 2,24 0,45 53,42
Doğuş GMYO 2,93 -0,68 -9,57
Doğuş Otomotiv 7,92 -1,86 -3,88
Döktaş Dökümcülük 10,40 -3,17 -5,45
Duran Doğan Basım 4,29 0,70 13,79
Dyo Boya 4,93 -1,20 -35,22
Eczacıbaşı İlaç 3,83 0,00 -13,15
Eczacıbaşı Yatırım 9,13 -0,11 -16,39
Edip Gayrimenkul 0,87 0,00 -26,27
Ege Endüstri 300,60 -1,35 0,23
Ege Gübre 25,20 -1,64 -1,26
Ege Profil 9,74 -0,51 -2,40
Ege Seramik 3,16 -2,47 -31,30
Egeli & Co Tarım Girişim 0,54 0,00 -21,74
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,44 -6,38 -6,38
Egeli&Co Yatırım Holding 0,14 7,69 -30,00
Egeplast 5,90 -1,67 26,07
Ekiz Kimya 0,47 0,00 -17,54
Emek Elektrik 1,25 -1,57 -21,38
Eminiş Ambalaj 3,33 -1,77 -28,23
Emlak Konut GMYO 2,39 -0,83 -14,95
Enerjisa Enerji 6,64 -0,30
Enka İnşaat 4,91 1,24 -16,69
Erbosan 73,35 3,53 -11,94
Ereğli Demir Çelik 11,56 -0,86 15,37
Ersu Gıda 0,96 1,05 -26,72
Escort Teknoloji 0,65 -1,52 -48,41
Etiler Gıda 3,74 -0,27 -20,26
Euro Kapital Yat. Ort. 0,75 -2,60 -33,63
Euro Trend Yat. Ort. 0,64 0,00 -33,33
Euro Yat. Ort. 0,60 -3,23 -30,23
Euro Yatırım Holding 0,59 -1,67 -3,28
Fenerbahçe Futbol 35,08 2,04 2,27
Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,01 6,00 -56,48
F-M İzmit Piston 13,85 -0,57 10,54
Fonet Bilgi Teknolojileri 4,12 0,24 -16,26
Ford Otosan 59,00 2,79 1,65
Frigo Pak Gıda 1,60 -8,57 68,42
Galatasaray Sportif 2,18 -4,39 3,93
Garanti Bankası 8,86 -1,45 -13,78
Garanti Faktoring 2,41 1,69 -26,07
Garanti Yat. Ort. 0,65 -1,52 -13,33
Gedik Girişim 1,24 0,81 4,20
Gedik Y. Men. Değ. 2,63 -2,59 4,37
Gedik Yatırım Holding 1,47 2,80 6,52
Gediz Ambalaj 6,86 1,18 -5,12
Gentaş 1,93 5,46 14,88
Gersan Elektrik 3,98 -1,24 -15,50
Global Men. Değ. 0,58 0,00 28,89
Global Yat. Holding 3,74 -1,84 3,60
Good-Year 3,33 -0,60 -21,65
Göltaş Çimento 48,88 0,99 -25,15
Gözde Girişim 3,60 1,69 -36,40
GSD Denizcilik 1,22 -0,81 -9,63
GSD Holding 0,82 -1,20 13,89
Gübre Fabrik. 3,33 -1,77 -21,28
Güler Yat. Holding 1,60 -19,60 37,93
Güneş Sigorta 1,50 1,35 -9,09
Halk GMYO 0,83 0,00 -13,09
Halk Sigorta 1,37 -0,72 -15,43
Hatay Tekstil 4,00 -0,99 -19,52
Hedef Girişim 1,74 0,29 -28,07
Hektaş 9,86 -0,40 40,86
Hürriyet Gzt. 1,52 9,35 13,43
ICBC Turkey Bank 5,15 -5,33 12,94
İdealist GMYO 2,19 0,92 7,35
İhlas Ev Aletleri 0,35 0,00 -31,37
İhlas Gayrimenkul 1,17 0,00 -40,31
İhlas Gazetecilik 0,79 0,00 -33,05
İhlas Holding 0,35 2,94 -33,96
İhlas Yayın Holding 0,36 -2,70 -29,41
İndeks Bilgisayar 8,77 -7,68 -23,74
Info Yatırım 1,04 -1,89 -11,86
İntema 21,74 1,02 -10,68
İpek Doğal Enerji 4,72 0,43 -12,10
İskenderun Demir Çelik 9,41 3,41 77,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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