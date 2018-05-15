Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,04 -0,95 -19,38
Acıpayam Selüloz 2,49 -3,49 -6,04
Adana Çimento (A) 6,77 -1,88 12,83
Adana Çimento (B) 4,70 -0,84 11,37
Adana Çimento (C) 1,07 0,00 27,38
Adel Kalemcilik 15,90 -1,49 -3,40
Adese Alışveriş Ticaret 2,02 -1,46 1,51
Afyon Çimento 5,58 -2,28 -28,28
Ak Enerji 0,75 -1,32 -17,58
Akbank 8,35 -2,57 -11,58
Akçansa 9,84 -1,99 -3,88
Akdenız Güvenlık Hız. 3,38 -5,85 -43,00
Akfen GMYO 1,81 -1,09 -24,90
Akın Tekstil 8,31 -3,60 -41,11
Akiş GMYO 3,14 -1,57 0,32
Akmerkez GMYO 18,25 -1,35 -10,80
Aksa 11,48 -2,21 -4,21
Aksa Enerji 3,96 -2,46 -4,12
Aksigorta 4,06 -0,25 33,87
Aksu Enerji 6,05 -4,42 14,16
Alarko Carrıer 47,56 -3,72 -17,32
Alarko GMYO 43,70 1,16 -14,06
Alarko Holding 5,06 -2,50 -30,30
Albaraka Türk 1,45 -2,68 -3,56
Alcatel Lucent Teletaş 5,29 -3,64 -33,71
Alkim Kağıt 3,46 -4,95 -25,36
Alkim Kimya 18,99 -2,62 -19,91
Altınyağ 0,72 -2,70 -39,81
Altınyunus Çeşme 4,88 2,74 -3,37
Anadolu Cam 2,64 -5,04 0,38
Anadolu Efes 25,28 -1,56 4,46
Anadolu Grubu Holding 20,50 -0,10 -13,50
Anadolu Hayat Emek. 7,80 1,30 -0,22
Anadolu Isuzu 10,04 -2,90 10,33
Anadolu Sigorta 4,29 1,42 42,47
Anel Elektrik 2,55 -0,39 -32,36
Anel Telekom 0,45 2,27 -10,00
Arçelik 17,26 -1,32 -16,91
Arena Bilgisayar 4,24 -2,97 0,24
Armada Bilgisayar 6,45 3,20 -4,87
Arsan Tekstil 2,08 -0,48 18,86
Artı Yatırım Holding 1,75 -1,69 86,17
Aselsan 23,44 -0,59 -26,29
Aslan Çimento 32,90 -1,73 -13,87
Ata GMYO 3,75 0,54 -21,71
Atakule GMYO 1,92 0,52 -6,34
Atlantik Petrol Ürünleri 1,28 5,79 -7,91
Atlantis Yatırım Holding 0,61 1,67 24,49
Atlas Yat. Ort. 0,92 -3,16 -6,12
AvivaSA Emeklilik Hayat 17,30 -1,65 -2,28
Avrasya GMYO 1,16 -4,13 -26,58
Avrasya Petrol ve Tur. 1,22 -3,17 -27,38
Avrasya Stratejik GMYF 1.067,90
Avrupa Yatırım Holding 2,04 -7,27 11,48
Ayen Enerji 3,93 -3,91 -18,63
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,70 -0,58 0,00
Aygaz 11,62 -1,44 -19,84
Bagfaş 7,34 -1,74 -30,10
Bak Ambalaj 6,27 -4,13 21,98
Balatacılar Balatacılık 0,48 0,00 -14,29
Bantaş Ambalaj 2,30 -1,29 -43,77
Banvit 13,21 -4,00 -38,33
Baştaş Başkent Çimento 2,56 -2,66 4,07
Batı Çimento 7,25 -0,68 -26,62
Batısöke Çimento 1,29 -3,73 -27,53
Bera Holding 2,23 3,72 -28,06
Berkosan Yalıtım 2,23 0,90 0,00
Beşiktaş Futbol Yat. 2,36 -2,07 -42,30
Beyaz Filo 17,06 19,97 -76,93
Bilici Yatırım 1,67 -3,47 9,11
Bim Mağazalar 67,80 -0,73 -13,19
Bimeks 0,22 4,76 -21,43
Birko Mensucat 0,40 2,56 -2,44
Birlik Mensucat 1,25 0,00 -11,35
Bizim Mağazaları 6,90 -3,90 -10,39
Bolu Çimento 6,73 -0,74 25,09
Bomonti Elektrik 0,72 -8,86 -33,33
Borusan Mannesmann 9,45 -3,13 -14,43
Borusan Yat. Paz. 45,44 2,02 5,31
Bosch Fren Sistemleri 150,50 -1,05 -17,84
Bossa 6,07 -2,10 49,88
Boyner Perakende Yat. 7,85 -1,88 -14,49
Brisa 6,08 -1,94 -16,37
Burçelik 3,18 -2,45 -17,40
Burçelik Vana 1,51 0,00 -13,71
Bursa Çimento 5,26 -1,31 0,19
Carrefoursa 5,10 -10,53 -8,60
Coca Cola İçecek 36,40 -0,44 6,37
Cosmos Yat. Holding 1,18 -0,84 0,85
Credıtwest Faktorıng 1,39 -0,71 2,21
Çelebi 34,74 -1,03 1,96
Çelik Halat 7,48 -2,09 100,02
Çemaş Döküm 1,61 -0,62 -12,97
Çemtaş 5,25 1,74 28,68
Çimbeton 32,00 -2,74 -13,33
Çimentaş 9,76 -2,69 -15,79
Çimsa 11,41 -2,48 -13,53
Çuhadaroğlu Metal 2,08 -1,42 -29,01
Dagi Giyim 1,43 -2,05 -37,00
Dagi Yatırım Holding 1,25 0,81 -12,59
Dardanel 1,45 -1,36 -25,64
Datagate Bilgisayar 6,77 2,27 -35,34
Demısaş Döküm 2,48 2,06 35,52
Denge Holding 2,92 11,88 54,33
Deniz GMYO 3,76 19,75 39,26
Denizbank 7,04 19,93 91,83
Denizli Cam 10,17 -2,40 -14,32
Derimod 8,39 -2,33 11,72
Desa Deri 1,13 -1,74 11,88
Despec Bilgisayar 2,85 -2,40 -20,61
Deva Holding 3,86 -3,26 -11,87
Diriteks Diriliş Tekstil 1,13 0,89 -3,42
Ditaş Doğan 5,43 -2,86 -9,44
DO-CO 277,50 0,18 32,02
Doğan Burda 3,03 -2,88 -8,73
Doğan Gazetecilik 5,30 2,51 92,03
Doğan Holding 0,92 -1,08 5,75
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,02 -3,81 -44,51
Doğusan 2,44 -19,74 67,12
Doğuş GMYO 2,95 0,68 -8,95
Doğuş Otomotiv 7,86 -0,63 -4,61
Döktaş Dökümcülük 11,25 -2,17 2,27
Duran Doğan Basım 4,26 -2,52 13,00
Dyo Boya 5,02 2,66 -34,03
Eczacıbaşı İlaç 3,89 -2,51 -11,79
Eczacıbaşı Yat. Ort. 2,14 0,47 -0,47
Eczacıbaşı Yatırım 9,18 -3,16 -15,93
Edip Gayrimenkul 0,89 -1,11 -24,58
Ege Endüstri 309,90 -1,65 3,33
Ege Gübre 25,50 -1,09 -0,08
Ege Profil 9,79 -1,71 -1,90
Ege Seramik 3,11 -1,58 -32,39
Egeli & Co Tarım Girişim 0,53 0,00 -23,19
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,47 0,00 0,00
Egeli&Co Yatırım Holding 0,14 0,00 -30,00
Egeplast 6,08 0,00 29,91
Ekiz Kimya 0,47 6,82 -17,54
Emek Elektrik 1,25 0,00 -21,38
Eminiş Ambalaj 3,31 -4,61 -28,66
Emlak Konut GMYO 2,44 -3,56 -13,17
Enerjisa Enerji 6,64 1,68
Enka İnşaat 4,85 -1,82 -17,71
Erbosan 71,90 -3,43 -13,69
Ereğli Demir Çelik 11,28 1,71 12,57
Ersu Gıda 0,96 -2,04 -26,72
Escort Teknoloji 0,66 -2,94 -47,62
Etiler Gıda 3,80 -2,06 -18,98
Euro Kapital Yat. Ort. 0,77 -3,75 -31,86
Euro Trend Yat. Ort. 0,65 -1,52 -32,29
Euro Yat. Ort. 0,62 -1,59 -27,91
Euro Yatırım Holding 0,60 -1,64 -1,64
Fenerbahçe Futbol 34,86 -3,43 1,63
Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,77 -5,45 -50,98
F-M İzmit Piston 13,91 -2,52 11,02
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,43 -2,28 -30,28
Ford Otosan 56,40 -1,23 -2,83
Frigo Pak Gıda 1,63 2,52 71,58
Galatasaray Sportif 2,20 -1,79 4,89
Garanti Bankası 8,96 -2,93 -12,81
Garanti Faktoring 2,40 -1,64 -26,38
Garanti Yat. Ort. 0,66 -1,49 -12,00
Gedik Girişim 1,26 0,00 5,88
Gedik Y. Men. Değ. 2,69 2,28 6,75
Gedik Yatırım Holding 1,43 -1,38 3,62
Gediz Ambalaj 6,78 -2,59 -6,22
Gentaş 1,79 -4,79 6,55
Gersan Elektrik 4,08 -2,39 -13,38
Global Men. Değ. 0,58 0,00 28,89
Global Yat. Holding 3,78 -1,31 4,71
Good-Year 3,34 -2,05 -21,41
Göltaş Çimento 48,88 -2,53 -25,15
Gözde Girişim 3,53 -4,59 -37,63
GSD Denizcilik 1,25 -0,79 -7,41
GSD Holding 0,83 -2,35 15,28
Gübre Fabrik. 3,30 -0,30 -21,99
Güler Yat. Holding 2,00 0,50 72,41
Güneş Sigorta 1,50 -0,66 -9,09
Halk GMYO 0,83 -1,19 -13,09
Halk Sigorta 1,38 -1,43 -14,81
Hatay Tekstil 3,96 -3,41 -20,32
Hedef Girişim 1,74 -2,25 -28,69
Hektaş 9,89 -0,70 41,29
Hürriyet Gzt. 1,44 3,60 7,46
ICBC Turkey Bank 5,90 -8,53 29,39
İdealist GMYO 2,14 -3,60 4,90
İhlas Ev Aletleri 0,35 0,00 -31,37
İhlas Gayrimenkul 1,17 -2,50 -40,31
İhlas Gazetecilik 0,78 -3,70 -33,90
İhlas Holding 0,34 -2,86 -35,85
İhlas Yayın Holding 0,36 -2,70 -29,41
İndeks Bilgisayar 10,18 -4,95 -11,48
Info Yatırım 1,06 0,95 -10,17
İntema 21,76 -3,37 -10,60
İpek Doğal Enerji 4,81 4,79 -10,43
İskenderun Demir Çelik 8,76 3,79 65,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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