Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,04
|-0,95
|-19,38
|Acıpayam Selüloz
|2,49
|-3,49
|-6,04
|Adana Çimento (A)
|6,77
|-1,88
|12,83
|Adana Çimento (B)
|4,70
|-0,84
|11,37
|Adana Çimento (C)
|1,07
|0,00
|27,38
|Adel Kalemcilik
|15,90
|-1,49
|-3,40
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,02
|-1,46
|1,51
|Afyon Çimento
|5,58
|-2,28
|-28,28
|Ak Enerji
|0,75
|-1,32
|-17,58
|Akbank
|8,35
|-2,57
|-11,58
|Akçansa
|9,84
|-1,99
|-3,88
|Akdenız Güvenlık Hız.
|3,38
|-5,85
|-43,00
|Akfen GMYO
|1,81
|-1,09
|-24,90
|Akın Tekstil
|8,31
|-3,60
|-41,11
|Akiş GMYO
|3,14
|-1,57
|0,32
|Akmerkez GMYO
|18,25
|-1,35
|-10,80
|Aksa
|11,48
|-2,21
|-4,21
|Aksa Enerji
|3,96
|-2,46
|-4,12
|Aksigorta
|4,06
|-0,25
|33,87
|Aksu Enerji
|6,05
|-4,42
|14,16
|Alarko Carrıer
|47,56
|-3,72
|-17,32
|Alarko GMYO
|43,70
|1,16
|-14,06
|Alarko Holding
|5,06
|-2,50
|-30,30
|Albaraka Türk
|1,45
|-2,68
|-3,56
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,29
|-3,64
|-33,71
|Alkim Kağıt
|3,46
|-4,95
|-25,36
|Alkim Kimya
|18,99
|-2,62
|-19,91
|Altınyağ
|0,72
|-2,70
|-39,81
|Altınyunus Çeşme
|4,88
|2,74
|-3,37
|Anadolu Cam
|2,64
|-5,04
|0,38
|Anadolu Efes
|25,28
|-1,56
|4,46
|Anadolu Grubu Holding
|20,50
|-0,10
|-13,50
|Anadolu Hayat Emek.
|7,80
|1,30
|-0,22
|Anadolu Isuzu
|10,04
|-2,90
|10,33
|Anadolu Sigorta
|4,29
|1,42
|42,47
|Anel Elektrik
|2,55
|-0,39
|-32,36
|Anel Telekom
|0,45
|2,27
|-10,00
|Arçelik
|17,26
|-1,32
|-16,91
|Arena Bilgisayar
|4,24
|-2,97
|0,24
|Armada Bilgisayar
|6,45
|3,20
|-4,87
|Arsan Tekstil
|2,08
|-0,48
|18,86
|Artı Yatırım Holding
|1,75
|-1,69
|86,17
|Aselsan
|23,44
|-0,59
|-26,29
|Aslan Çimento
|32,90
|-1,73
|-13,87
|Ata GMYO
|3,75
|0,54
|-21,71
|Atakule GMYO
|1,92
|0,52
|-6,34
|Atlantik Petrol Ürünleri
|1,28
|5,79
|-7,91
|Atlantis Yatırım Holding
|0,61
|1,67
|24,49
|Atlas Yat. Ort.
|0,92
|-3,16
|-6,12
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,30
|-1,65
|-2,28
|Avrasya GMYO
|1,16
|-4,13
|-26,58
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,22
|-3,17
|-27,38
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.067,90
|Avrupa Yatırım Holding
|2,04
|-7,27
|11,48
|Ayen Enerji
|3,93
|-3,91
|-18,63
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,70
|-0,58
|0,00
|Aygaz
|11,62
|-1,44
|-19,84
|Bagfaş
|7,34
|-1,74
|-30,10
|Bak Ambalaj
|6,27
|-4,13
|21,98
|Balatacılar Balatacılık
|0,48
|0,00
|-14,29
|Bantaş Ambalaj
|2,30
|-1,29
|-43,77
|Banvit
|13,21
|-4,00
|-38,33
|Baştaş Başkent Çimento
|2,56
|-2,66
|4,07
|Batı Çimento
|7,25
|-0,68
|-26,62
|Batısöke Çimento
|1,29
|-3,73
|-27,53
|Bera Holding
|2,23
|3,72
|-28,06
|Berkosan Yalıtım
|2,23
|0,90
|0,00
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,36
|-2,07
|-42,30
|Beyaz Filo
|17,06
|19,97
|-76,93
|Bilici Yatırım
|1,67
|-3,47
|9,11
|Bim Mağazalar
|67,80
|-0,73
|-13,19
|Bimeks
|0,22
|4,76
|-21,43
|Birko Mensucat
|0,40
|2,56
|-2,44
|Birlik Mensucat
|1,25
|0,00
|-11,35
|Bizim Mağazaları
|6,90
|-3,90
|-10,39
|Bolu Çimento
|6,73
|-0,74
|25,09
|Bomonti Elektrik
|0,72
|-8,86
|-33,33
|Borusan Mannesmann
|9,45
|-3,13
|-14,43
|Borusan Yat. Paz.
|45,44
|2,02
|5,31
|Bosch Fren Sistemleri
|150,50
|-1,05
|-17,84
|Bossa
|6,07
|-2,10
|49,88
|Boyner Perakende Yat.
|7,85
|-1,88
|-14,49
|Brisa
|6,08
|-1,94
|-16,37
|Burçelik
|3,18
|-2,45
|-17,40
|Burçelik Vana
|1,51
|0,00
|-13,71
|Bursa Çimento
|5,26
|-1,31
|0,19
|Carrefoursa
|5,10
|-10,53
|-8,60
|Coca Cola İçecek
|36,40
|-0,44
|6,37
|Cosmos Yat. Holding
|1,18
|-0,84
|0,85
|Credıtwest Faktorıng
|1,39
|-0,71
|2,21
|Çelebi
|34,74
|-1,03
|1,96
|Çelik Halat
|7,48
|-2,09
|100,02
|Çemaş Döküm
|1,61
|-0,62
|-12,97
|Çemtaş
|5,25
|1,74
|28,68
|Çimbeton
|32,00
|-2,74
|-13,33
|Çimentaş
|9,76
|-2,69
|-15,79
|Çimsa
|11,41
|-2,48
|-13,53
|Çuhadaroğlu Metal
|2,08
|-1,42
|-29,01
|Dagi Giyim
|1,43
|-2,05
|-37,00
|Dagi Yatırım Holding
|1,25
|0,81
|-12,59
|Dardanel
|1,45
|-1,36
|-25,64
|Datagate Bilgisayar
|6,77
|2,27
|-35,34
|Demısaş Döküm
|2,48
|2,06
|35,52
|Denge Holding
|2,92
|11,88
|54,33
|Deniz GMYO
|3,76
|19,75
|39,26
|Denizbank
|7,04
|19,93
|91,83
|Denizli Cam
|10,17
|-2,40
|-14,32
|Derimod
|8,39
|-2,33
|11,72
|Desa Deri
|1,13
|-1,74
|11,88
|Despec Bilgisayar
|2,85
|-2,40
|-20,61
|Deva Holding
|3,86
|-3,26
|-11,87
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,13
|0,89
|-3,42
|Ditaş Doğan
|5,43
|-2,86
|-9,44
|DO-CO
|277,50
|0,18
|32,02
|Doğan Burda
|3,03
|-2,88
|-8,73
|Doğan Gazetecilik
|5,30
|2,51
|92,03
|Doğan Holding
|0,92
|-1,08
|5,75
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,02
|-3,81
|-44,51
|Doğusan
|2,44
|-19,74
|67,12
|Doğuş GMYO
|2,95
|0,68
|-8,95
|Doğuş Otomotiv
|7,86
|-0,63
|-4,61
|Döktaş Dökümcülük
|11,25
|-2,17
|2,27
|Duran Doğan Basım
|4,26
|-2,52
|13,00
|Dyo Boya
|5,02
|2,66
|-34,03
|Eczacıbaşı İlaç
|3,89
|-2,51
|-11,79
|Eczacıbaşı Yat. Ort.
|2,14
|0,47
|-0,47
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,18
|-3,16
|-15,93
|Edip Gayrimenkul
|0,89
|-1,11
|-24,58
|Ege Endüstri
|309,90
|-1,65
|3,33
|Ege Gübre
|25,50
|-1,09
|-0,08
|Ege Profil
|9,79
|-1,71
|-1,90
|Ege Seramik
|3,11
|-1,58
|-32,39
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,53
|0,00
|-23,19
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,47
|0,00
|0,00
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,14
|0,00
|-30,00
|Egeplast
|6,08
|0,00
|29,91
|Ekiz Kimya
|0,47
|6,82
|-17,54
|Emek Elektrik
|1,25
|0,00
|-21,38
|Eminiş Ambalaj
|3,31
|-4,61
|-28,66
|Emlak Konut GMYO
|2,44
|-3,56
|-13,17
|Enerjisa Enerji
|6,64
|1,68
|Enka İnşaat
|4,85
|-1,82
|-17,71
|Erbosan
|71,90
|-3,43
|-13,69
|Ereğli Demir Çelik
|11,28
|1,71
|12,57
|Ersu Gıda
|0,96
|-2,04
|-26,72
|Escort Teknoloji
|0,66
|-2,94
|-47,62
|Etiler Gıda
|3,80
|-2,06
|-18,98
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,77
|-3,75
|-31,86
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,65
|-1,52
|-32,29
|Euro Yat. Ort.
|0,62
|-1,59
|-27,91
|Euro Yatırım Holding
|0,60
|-1,64
|-1,64
|Fenerbahçe Futbol
|34,86
|-3,43
|1,63
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,77
|-5,45
|-50,98
|F-M İzmit Piston
|13,91
|-2,52
|11,02
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,43
|-2,28
|-30,28
|Ford Otosan
|56,40
|-1,23
|-2,83
|Frigo Pak Gıda
|1,63
|2,52
|71,58
|Galatasaray Sportif
|2,20
|-1,79
|4,89
|Garanti Bankası
|8,96
|-2,93
|-12,81
|Garanti Faktoring
|2,40
|-1,64
|-26,38
|Garanti Yat. Ort.
|0,66
|-1,49
|-12,00
|Gedik Girişim
|1,26
|0,00
|5,88
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,69
|2,28
|6,75
|Gedik Yatırım Holding
|1,43
|-1,38
|3,62
|Gediz Ambalaj
|6,78
|-2,59
|-6,22
|Gentaş
|1,79
|-4,79
|6,55
|Gersan Elektrik
|4,08
|-2,39
|-13,38
|Global Men. Değ.
|0,58
|0,00
|28,89
|Global Yat. Holding
|3,78
|-1,31
|4,71
|Good-Year
|3,34
|-2,05
|-21,41
|Göltaş Çimento
|48,88
|-2,53
|-25,15
|Gözde Girişim
|3,53
|-4,59
|-37,63
|GSD Denizcilik
|1,25
|-0,79
|-7,41
|GSD Holding
|0,83
|-2,35
|15,28
|Gübre Fabrik.
|3,30
|-0,30
|-21,99
|Güler Yat. Holding
|2,00
|0,50
|72,41
|Güneş Sigorta
|1,50
|-0,66
|-9,09
|Halk GMYO
|0,83
|-1,19
|-13,09
|Halk Sigorta
|1,38
|-1,43
|-14,81
|Hatay Tekstil
|3,96
|-3,41
|-20,32
|Hedef Girişim
|1,74
|-2,25
|-28,69
|Hektaş
|9,89
|-0,70
|41,29
|Hürriyet Gzt.
|1,44
|3,60
|7,46
|ICBC Turkey Bank
|5,90
|-8,53
|29,39
|İdealist GMYO
|2,14
|-3,60
|4,90
|İhlas Ev Aletleri
|0,35
|0,00
|-31,37
|İhlas Gayrimenkul
|1,17
|-2,50
|-40,31
|İhlas Gazetecilik
|0,78
|-3,70
|-33,90
|İhlas Holding
|0,34
|-2,86
|-35,85
|İhlas Yayın Holding
|0,36
|-2,70
|-29,41
|İndeks Bilgisayar
|10,18
|-4,95
|-11,48
|Info Yatırım
|1,06
|0,95
|-10,17
|İntema
|21,76
|-3,37
|-10,60
|İpek Doğal Enerji
|4,81
|4,79
|-10,43
|İskenderun Demir Çelik
|8,76
|3,79
|65,60
(Sürecek)