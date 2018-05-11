Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,06 0,00 -17,83 Acıpayam Selüloz 2,36 0,85 -10,94 Adana Çimento (A) 6,97 1,60 16,17 Adana Çimento (B) 4,72 -0,84 11,85 Adana Çimento (C) 1,06 -1,85 26,19 Adel Kalemcilik 16,01 0,88 -2,73 Adese Alışveriş Ticaret 2,04 -0,97 2,51 Afyon Çimento 5,63 -1,23 -27,63 Ak Enerji 0,75 -2,60 -17,58 Akbank 8,55 -2,17 -9,46 Akçansa 9,97 -0,80 -2,61 Akdenız Güvenlık Hız. 3,76 7,43 -36,59 Akfen GMYO 1,83 0,00 -24,07 Akın Tekstil 8,44 -1,63 -40,18 Akiş GMYO 3,20 0,00 2,24 Akmerkez GMYO 18,39 -0,49 -10,12 Aksa 11,59 -1,19 -3,29 Aksa Enerji 4,03 2,28 -2,42 Aksigorta 4,14 -1,43 36,50 Aksu Enerji 6,32 0,80 19,26 Alarko Carrıer 51,95 -0,86 -14,20 Alarko GMYO 42,80 0,05 -15,83 Alarko Holding 5,19 -3,89 -28,51 Albaraka Türk 1,47 -3,29 -2,23 Alcatel Lucent Teletaş 5,40 -0,92 -32,33 Alkim Kağıt 3,74 13,33 -19,32 Alkim Kimya 19,40 -0,51 -18,18 Altınyağ 0,74 -2,63 -38,13 Altınyunus Çeşme 4,79 -1,44 -5,15 Anadolu Cam 2,77 -0,72 5,32 Anadolu Efes 25,70 4,22 6,20 Anadolu Grubu Holding 20,70 -1,24 -12,66 Anadolu Hayat Emek. 7,66 -1,16 -2,01 Anadolu Isuzu 10,09 -1,75 10,88 Anadolu Sigorta 4,23 0,00 40,47 Anel Elektrik 2,59 0,39 -31,30 Anel Telekom 0,44 -4,35 -12,00 Arçelik 17,17 0,12 -17,34 Arena Bilgisayar 4,28 0,00 1,18 Armada Bilgisayar 6,14 -0,65 -9,44 Arsan Tekstil 2,09 1,95 19,43 Artı Yatırım Holding 1,90 12,43 102,13 Aselsan 23,18 -1,02 -27,11 Aslan Çimento 33,04 -0,66 -13,51 Ata GMYO 3,68 1,10 -23,17 Atakule GMYO 1,96 -1,01 -4,39 Atlantik Petrol Ürünleri 1,24 7,83 -10,79 Atlantis Yatırım Holding 0,56 -3,45 14,29 Atlas Yat. Ort. 0,92 -2,13 -6,12 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,55 -0,96 -0,87 Avrasya GMYO 1,22 -1,61 -22,78 Avrasya Petrol ve Tur. 1,25 -2,34 -25,60 Avrupa Yatırım Holding 2,20 -1,79 20,22 Ayen Enerji 4,06 0,50 -15,94 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,77 0,00 4,12 Aygaz 11,65 -1,19 -19,63 Bagfaş 7,40 -1,60 -29,52 Bak Ambalaj 6,72 -7,44 30,74 Balatacılar Balatacılık 0,48 0,00 -14,29 Bantaş Ambalaj 2,32 -1,69 -43,28 Banvit 13,82 -6,94 -35,48 Baştaş Başkent Çimento 2,65 0,00 7,72 Batı Çimento 6,84 2,70 -30,77 Batısöke Çimento 1,33 -0,75 -25,28 Bera Holding 2,05 -1,91 -33,87 Berkosan Yalıtım 2,33 -9,69 4,48 Beşiktaş Futbol Yat. 2,42 -0,82 -40,83 Beyaz Filo 14,40 -20,00 -80,53 Bilici Yatırım 1,74 -5,43 13,68 Bim Mağazalar 69,35 0,95 -11,20 Bimeks 0,18 20,00 -35,71 Birko Mensucat 0,39 0,00 -4,88 Birlik Mensucat 1,21 -2,42 -14,18 Bizim Mağazaları 7,19 -0,14 -6,62 Bolu Çimento 6,76 0,75 25,65 Bomonti Elektrik 0,69 -2,82 -36,11 Borusan Mannesmann 10,12 -2,13 -13,80 Borusan Yat. Paz. 39,00 0,00 -9,61 Bosch Fren Sistemleri 151,30 -0,92 -17,40 Bossa 6,12 0,00 51,11 Boyner Perakende Yat. 8,05 -2,90 -12,31 Brisa 6,20 0,32 -14,72 Burçelik 3,07 -0,97 -20,26 Burçelik Vana 1,51 0,00 -13,71 Bursa Çimento 5,30 -0,38 0,95 Carrefoursa 5,39 9,33 -3,41 Coca Cola İçecek 36,14 0,50 5,61 Cosmos Yat. Holding 1,19 6,25 1,71 Credıtwest Faktorıng 1,39 0,72 2,21 Çelebi 35,10 1,15 3,02 Çelik Halat 7,77 4,16 107,77 Çemaş Döküm 1,54 -0,65 -16,76 Çemtaş 5,00 0,40 22,55 Çimbeton 32,64 -2,16 -11,59 Çimentaş 10,05 -0,50 -13,29 Çimsa 11,63 0,78 -11,86 Çuhadaroğlu Metal 2,09 0,48 -28,67 Dagi Giyim 1,43 -1,38 -37,00 Dagi Yatırım Holding 1,23 -3,15 -13,99 Dardanel 1,45 -3,33 -25,64 Datagate Bilgisayar 6,48 -3,28 -38,11 Demısaş Döküm 2,47 -1,98 34,97 Denge Holding 2,53 -3,07 33,72 Deniz GMYO 3,11 0,00 15,19 Denizbank 5,77 1,94 57,22 Denizli Cam 10,38 1,37 -12,55 Derimod 8,69 -1,03 15,71 Desa Deri 1,15 8,49 13,86 Despec Bilgisayar 2,92 -0,68 -18,66 Deva Holding 3,96 -0,50 -9,59 Diriteks Diriliş Tekstil 1,08 0,00 -7,69 Ditaş Doğan 5,57 -1,07 -7,11 DO-CO 273,00 0,00 29,88 Doğan Burda 3,10 -0,64 -6,63 Doğan Gazetecilik 5,15 2,18 86,59 Doğan Holding 0,92 -3,16 5,75 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,10 -8,30 -42,31 Doğusan 3,50 7,36 139,73 Doğuş GMYO 2,93 2,81 -9,57 Doğuş Otomotiv 7,72 0,39 -6,31 Döktaş Dökümcülük 11,47 0,79 4,27 Duran Doğan Basım 4,45 -19,96 18,04 Dyo Boya 4,64 -4,53 -39,03 Eczacıbaşı İlaç 3,85 0,52 -12,70 Eczacıbaşı Yat. Ort. 2,11 -2,76 -1,86 Eczacıbaşı Yatırım 9,32 -2,00 -14,65 Edip Gayrimenkul 0,89 -1,11 -24,58 Ege Endüstri 315,70 -0,13 5,26 Ege Gübre 25,84 0,08 1,25 Ege Profil 9,80 0,72 -1,80 Ege Seramik 3,16 -0,32 -31,30 Egeli & Co Tarım Girişim 0,54 -3,57 -21,74 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,46 0,00 -2,13 Egeli&Co Yatırım Holding 0,13 -7,14 -35,00 Egeplast 6,02 -4,14 28,63 Ekiz Kimya 0,46 -2,13 -19,30 Emek Elektrik 1,22 -2,40 -23,27 Eminiş Ambalaj 3,44 -1,15 -25,86 Emlak Konut GMYO 2,45 -1,61 -12,81 Enerjisa Enerji 6,47 -0,46 Enka İnşaat 4,90 0,41 -16,86 Erbosan 74,50 -1,91 -10,56 Ereğli Demir Çelik 10,72 1,42 6,99 Ersu Gıda 0,96 2,13 -26,72 Escort Teknoloji 0,67 1,52 -46,83 Etiler Gıda 3,75 -2,09 -20,04 Euro Kapital Yat. Ort. 0,76 -2,56 -32,74 Euro Trend Yat. Ort. 0,66 -1,49 -31,25 Euro Yat. Ort. 0,63 -1,56 -26,74 Euro Yatırım Holding 0,61 -3,17 0,00 Fenerbahçe Futbol 35,56 -0,39 3,67 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,22 11,07 -54,96 F-M İzmit Piston 14,09 -0,91 12,46 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,50 -2,23 -28,86 Ford Otosan 56,80 -0,18 -2,14 Frigo Pak Gıda 1,61 -10,06 69,47 Galatasaray Sportif 2,44 6,09 16,33 Garanti Bankası 9,18 -3,16 -10,67 Garanti Faktoring 2,38 0,00 -26,99 Garanti Yat. Ort. 0,67 -1,47 -10,67 Gedik Girişim 1,26 0,00 5,88 Gedik Y. Men. Değ. 2,63 0,00 4,37 Gedik Yatırım Holding 1,45 -0,68 5,07 Gediz Ambalaj 6,94 1,02 -4,01 Gentaş 1,89 19,62 12,50 Gersan Elektrik 4,16 1,46 -11,68 Global Men. Değ. 0,58 0,00 28,89 Global Yat. Holding 3,88 4,30 7,48 Good-Year 3,37 -1,17 -20,71 Göltaş Çimento 49,78 0,69 -23,77 Gözde Girişim 3,85 -0,77 -31,98 GSD Denizcilik 1,24 -0,80 -8,15 GSD Holding 0,85 -3,41 18,06 Gübre Fabrik. 3,26 -1,51 -22,93 Güler Yat. Holding 1,99 5,29 71,55 Güneş Sigorta 1,48 0,68 -10,30 Halk GMYO 0,84 1,20 -12,05 Halk Sigorta 1,40 1,45 -13,58 Hatay Tekstil 4,18 -5,00 -15,90 Hedef Girişim 1,74 0,00 -28,69 Hektaş 10,02 -1,76 43,14 Hürriyet Gzt. 1,38 2,99 2,99 ICBC Turkey Bank 5,99 -0,66 31,36 İdealist GMYO 2,20 -3,08 7,84 İhlas Ev Aletleri 0,35 -5,41 -31,37 İhlas Gayrimenkul 1,18 -2,48 -39,80 İhlas Gazetecilik 0,81 -3,57 -31,36 İhlas Holding 0,35 -5,41 -33,96 İhlas Yayın Holding 0,36 -2,70 -29,41 İndeks Bilgisayar 10,75 1,80 -6,52 Info Yatırım 1,04 0,00 -11,86 İntema 22,52 -4,01 -7,48 İpek Doğal Enerji 4,41 -1,56 -17,88 İskenderun Demir Çelik 8,26 1,35 56,14

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)