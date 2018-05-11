Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,06 0,00 -17,83
Acıpayam Selüloz 2,36 0,85 -10,94
Adana Çimento (A) 6,97 1,60 16,17
Adana Çimento (B) 4,72 -0,84 11,85
Adana Çimento (C) 1,06 -1,85 26,19
Adel Kalemcilik 16,01 0,88 -2,73
Adese Alışveriş Ticaret 2,04 -0,97 2,51
Afyon Çimento 5,63 -1,23 -27,63
Ak Enerji 0,75 -2,60 -17,58
Akbank 8,55 -2,17 -9,46
Akçansa 9,97 -0,80 -2,61
Akdenız Güvenlık Hız. 3,76 7,43 -36,59
Akfen GMYO 1,83 0,00 -24,07
Akın Tekstil 8,44 -1,63 -40,18
Akiş GMYO 3,20 0,00 2,24
Akmerkez GMYO 18,39 -0,49 -10,12
Aksa 11,59 -1,19 -3,29
Aksa Enerji 4,03 2,28 -2,42
Aksigorta 4,14 -1,43 36,50
Aksu Enerji 6,32 0,80 19,26
Alarko Carrıer 51,95 -0,86 -14,20
Alarko GMYO 42,80 0,05 -15,83
Alarko Holding 5,19 -3,89 -28,51
Albaraka Türk 1,47 -3,29 -2,23
Alcatel Lucent Teletaş 5,40 -0,92 -32,33
Alkim Kağıt 3,74 13,33 -19,32
Alkim Kimya 19,40 -0,51 -18,18
Altınyağ 0,74 -2,63 -38,13
Altınyunus Çeşme 4,79 -1,44 -5,15
Anadolu Cam 2,77 -0,72 5,32
Anadolu Efes 25,70 4,22 6,20
Anadolu Grubu Holding 20,70 -1,24 -12,66
Anadolu Hayat Emek. 7,66 -1,16 -2,01
Anadolu Isuzu 10,09 -1,75 10,88
Anadolu Sigorta 4,23 0,00 40,47
Anel Elektrik 2,59 0,39 -31,30
Anel Telekom 0,44 -4,35 -12,00
Arçelik 17,17 0,12 -17,34
Arena Bilgisayar 4,28 0,00 1,18
Armada Bilgisayar 6,14 -0,65 -9,44
Arsan Tekstil 2,09 1,95 19,43
Artı Yatırım Holding 1,90 12,43 102,13
Aselsan 23,18 -1,02 -27,11
Aslan Çimento 33,04 -0,66 -13,51
Ata GMYO 3,68 1,10 -23,17
Atakule GMYO 1,96 -1,01 -4,39
Atlantik Petrol Ürünleri 1,24 7,83 -10,79
Atlantis Yatırım Holding 0,56 -3,45 14,29
Atlas Yat. Ort. 0,92 -2,13 -6,12
AvivaSA Emeklilik Hayat 17,55 -0,96 -0,87
Avrasya GMYO 1,22 -1,61 -22,78
Avrasya Petrol ve Tur. 1,25 -2,34 -25,60
Avrupa Yatırım Holding 2,20 -1,79 20,22
Ayen Enerji 4,06 0,50 -15,94
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,77 0,00 4,12
Aygaz 11,65 -1,19 -19,63
Bagfaş 7,40 -1,60 -29,52
Bak Ambalaj 6,72 -7,44 30,74
Balatacılar Balatacılık 0,48 0,00 -14,29
Bantaş Ambalaj 2,32 -1,69 -43,28
Banvit 13,82 -6,94 -35,48
Baştaş Başkent Çimento 2,65 0,00 7,72
Batı Çimento 6,84 2,70 -30,77
Batısöke Çimento 1,33 -0,75 -25,28
Bera Holding 2,05 -1,91 -33,87
Berkosan Yalıtım 2,33 -9,69 4,48
Beşiktaş Futbol Yat. 2,42 -0,82 -40,83
Beyaz Filo 14,40 -20,00 -80,53
Bilici Yatırım 1,74 -5,43 13,68
Bim Mağazalar 69,35 0,95 -11,20
Bimeks 0,18 20,00 -35,71
Birko Mensucat 0,39 0,00 -4,88
Birlik Mensucat 1,21 -2,42 -14,18
Bizim Mağazaları 7,19 -0,14 -6,62
Bolu Çimento 6,76 0,75 25,65
Bomonti Elektrik 0,69 -2,82 -36,11
Borusan Mannesmann 10,12 -2,13 -13,80
Borusan Yat. Paz. 39,00 0,00 -9,61
Bosch Fren Sistemleri 151,30 -0,92 -17,40
Bossa 6,12 0,00 51,11
Boyner Perakende Yat. 8,05 -2,90 -12,31
Brisa 6,20 0,32 -14,72
Burçelik 3,07 -0,97 -20,26
Burçelik Vana 1,51 0,00 -13,71
Bursa Çimento 5,30 -0,38 0,95
Carrefoursa 5,39 9,33 -3,41
Coca Cola İçecek 36,14 0,50 5,61
Cosmos Yat. Holding 1,19 6,25 1,71
Credıtwest Faktorıng 1,39 0,72 2,21
Çelebi 35,10 1,15 3,02
Çelik Halat 7,77 4,16 107,77
Çemaş Döküm 1,54 -0,65 -16,76
Çemtaş 5,00 0,40 22,55
Çimbeton 32,64 -2,16 -11,59
Çimentaş 10,05 -0,50 -13,29
Çimsa 11,63 0,78 -11,86
Çuhadaroğlu Metal 2,09 0,48 -28,67
Dagi Giyim 1,43 -1,38 -37,00
Dagi Yatırım Holding 1,23 -3,15 -13,99
Dardanel 1,45 -3,33 -25,64
Datagate Bilgisayar 6,48 -3,28 -38,11
Demısaş Döküm 2,47 -1,98 34,97
Denge Holding 2,53 -3,07 33,72
Deniz GMYO 3,11 0,00 15,19
Denizbank 5,77 1,94 57,22
Denizli Cam 10,38 1,37 -12,55
Derimod 8,69 -1,03 15,71
Desa Deri 1,15 8,49 13,86
Despec Bilgisayar 2,92 -0,68 -18,66
Deva Holding 3,96 -0,50 -9,59
Diriteks Diriliş Tekstil 1,08 0,00 -7,69
Ditaş Doğan 5,57 -1,07 -7,11
DO-CO 273,00 0,00 29,88
Doğan Burda 3,10 -0,64 -6,63
Doğan Gazetecilik 5,15 2,18 86,59
Doğan Holding 0,92 -3,16 5,75
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,10 -8,30 -42,31
Doğusan 3,50 7,36 139,73
Doğuş GMYO 2,93 2,81 -9,57
Doğuş Otomotiv 7,72 0,39 -6,31
Döktaş Dökümcülük 11,47 0,79 4,27
Duran Doğan Basım 4,45 -19,96 18,04
Dyo Boya 4,64 -4,53 -39,03
Eczacıbaşı İlaç 3,85 0,52 -12,70
Eczacıbaşı Yat. Ort. 2,11 -2,76 -1,86
Eczacıbaşı Yatırım 9,32 -2,00 -14,65
Edip Gayrimenkul 0,89 -1,11 -24,58
Ege Endüstri 315,70 -0,13 5,26
Ege Gübre 25,84 0,08 1,25
Ege Profil 9,80 0,72 -1,80
Ege Seramik 3,16 -0,32 -31,30
Egeli & Co Tarım Girişim 0,54 -3,57 -21,74
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,46 0,00 -2,13
Egeli&Co Yatırım Holding 0,13 -7,14 -35,00
Egeplast 6,02 -4,14 28,63
Ekiz Kimya 0,46 -2,13 -19,30
Emek Elektrik 1,22 -2,40 -23,27
Eminiş Ambalaj 3,44 -1,15 -25,86
Emlak Konut GMYO 2,45 -1,61 -12,81
Enerjisa Enerji 6,47 -0,46
Enka İnşaat 4,90 0,41 -16,86
Erbosan 74,50 -1,91 -10,56
Ereğli Demir Çelik 10,72 1,42 6,99
Ersu Gıda 0,96 2,13 -26,72
Escort Teknoloji 0,67 1,52 -46,83
Etiler Gıda 3,75 -2,09 -20,04
Euro Kapital Yat. Ort. 0,76 -2,56 -32,74
Euro Trend Yat. Ort. 0,66 -1,49 -31,25
Euro Yat. Ort. 0,63 -1,56 -26,74
Euro Yatırım Holding 0,61 -3,17 0,00
Fenerbahçe Futbol 35,56 -0,39 3,67
Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,22 11,07 -54,96
F-M İzmit Piston 14,09 -0,91 12,46
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,50 -2,23 -28,86
Ford Otosan 56,80 -0,18 -2,14
Frigo Pak Gıda 1,61 -10,06 69,47
Galatasaray Sportif 2,44 6,09 16,33
Garanti Bankası 9,18 -3,16 -10,67
Garanti Faktoring 2,38 0,00 -26,99
Garanti Yat. Ort. 0,67 -1,47 -10,67
Gedik Girişim 1,26 0,00 5,88
Gedik Y. Men. Değ. 2,63 0,00 4,37
Gedik Yatırım Holding 1,45 -0,68 5,07
Gediz Ambalaj 6,94 1,02 -4,01
Gentaş 1,89 19,62 12,50
Gersan Elektrik 4,16 1,46 -11,68
Global Men. Değ. 0,58 0,00 28,89
Global Yat. Holding 3,88 4,30 7,48
Good-Year 3,37 -1,17 -20,71
Göltaş Çimento 49,78 0,69 -23,77
Gözde Girişim 3,85 -0,77 -31,98
GSD Denizcilik 1,24 -0,80 -8,15
GSD Holding 0,85 -3,41 18,06
Gübre Fabrik. 3,26 -1,51 -22,93
Güler Yat. Holding 1,99 5,29 71,55
Güneş Sigorta 1,48 0,68 -10,30
Halk GMYO 0,84 1,20 -12,05
Halk Sigorta 1,40 1,45 -13,58
Hatay Tekstil 4,18 -5,00 -15,90
Hedef Girişim 1,74 0,00 -28,69
Hektaş 10,02 -1,76 43,14
Hürriyet Gzt. 1,38 2,99 2,99
ICBC Turkey Bank 5,99 -0,66 31,36
İdealist GMYO 2,20 -3,08 7,84
İhlas Ev Aletleri 0,35 -5,41 -31,37
İhlas Gayrimenkul 1,18 -2,48 -39,80
İhlas Gazetecilik 0,81 -3,57 -31,36
İhlas Holding 0,35 -5,41 -33,96
İhlas Yayın Holding 0,36 -2,70 -29,41
İndeks Bilgisayar 10,75 1,80 -6,52
Info Yatırım 1,04 0,00 -11,86
İntema 22,52 -4,01 -7,48
İpek Doğal Enerji 4,41 -1,56 -17,88
İskenderun Demir Çelik 8,26 1,35 56,14

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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