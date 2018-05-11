Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,06
|0,00
|-17,83
|Acıpayam Selüloz
|2,36
|0,85
|-10,94
|Adana Çimento (A)
|6,97
|1,60
|16,17
|Adana Çimento (B)
|4,72
|-0,84
|11,85
|Adana Çimento (C)
|1,06
|-1,85
|26,19
|Adel Kalemcilik
|16,01
|0,88
|-2,73
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,04
|-0,97
|2,51
|Afyon Çimento
|5,63
|-1,23
|-27,63
|Ak Enerji
|0,75
|-2,60
|-17,58
|Akbank
|8,55
|-2,17
|-9,46
|Akçansa
|9,97
|-0,80
|-2,61
|Akdenız Güvenlık Hız.
|3,76
|7,43
|-36,59
|Akfen GMYO
|1,83
|0,00
|-24,07
|Akın Tekstil
|8,44
|-1,63
|-40,18
|Akiş GMYO
|3,20
|0,00
|2,24
|Akmerkez GMYO
|18,39
|-0,49
|-10,12
|Aksa
|11,59
|-1,19
|-3,29
|Aksa Enerji
|4,03
|2,28
|-2,42
|Aksigorta
|4,14
|-1,43
|36,50
|Aksu Enerji
|6,32
|0,80
|19,26
|Alarko Carrıer
|51,95
|-0,86
|-14,20
|Alarko GMYO
|42,80
|0,05
|-15,83
|Alarko Holding
|5,19
|-3,89
|-28,51
|Albaraka Türk
|1,47
|-3,29
|-2,23
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,40
|-0,92
|-32,33
|Alkim Kağıt
|3,74
|13,33
|-19,32
|Alkim Kimya
|19,40
|-0,51
|-18,18
|Altınyağ
|0,74
|-2,63
|-38,13
|Altınyunus Çeşme
|4,79
|-1,44
|-5,15
|Anadolu Cam
|2,77
|-0,72
|5,32
|Anadolu Efes
|25,70
|4,22
|6,20
|Anadolu Grubu Holding
|20,70
|-1,24
|-12,66
|Anadolu Hayat Emek.
|7,66
|-1,16
|-2,01
|Anadolu Isuzu
|10,09
|-1,75
|10,88
|Anadolu Sigorta
|4,23
|0,00
|40,47
|Anel Elektrik
|2,59
|0,39
|-31,30
|Anel Telekom
|0,44
|-4,35
|-12,00
|Arçelik
|17,17
|0,12
|-17,34
|Arena Bilgisayar
|4,28
|0,00
|1,18
|Armada Bilgisayar
|6,14
|-0,65
|-9,44
|Arsan Tekstil
|2,09
|1,95
|19,43
|Artı Yatırım Holding
|1,90
|12,43
|102,13
|Aselsan
|23,18
|-1,02
|-27,11
|Aslan Çimento
|33,04
|-0,66
|-13,51
|Ata GMYO
|3,68
|1,10
|-23,17
|Atakule GMYO
|1,96
|-1,01
|-4,39
|Atlantik Petrol Ürünleri
|1,24
|7,83
|-10,79
|Atlantis Yatırım Holding
|0,56
|-3,45
|14,29
|Atlas Yat. Ort.
|0,92
|-2,13
|-6,12
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,55
|-0,96
|-0,87
|Avrasya GMYO
|1,22
|-1,61
|-22,78
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,25
|-2,34
|-25,60
|Avrupa Yatırım Holding
|2,20
|-1,79
|20,22
|Ayen Enerji
|4,06
|0,50
|-15,94
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,77
|0,00
|4,12
|Aygaz
|11,65
|-1,19
|-19,63
|Bagfaş
|7,40
|-1,60
|-29,52
|Bak Ambalaj
|6,72
|-7,44
|30,74
|Balatacılar Balatacılık
|0,48
|0,00
|-14,29
|Bantaş Ambalaj
|2,32
|-1,69
|-43,28
|Banvit
|13,82
|-6,94
|-35,48
|Baştaş Başkent Çimento
|2,65
|0,00
|7,72
|Batı Çimento
|6,84
|2,70
|-30,77
|Batısöke Çimento
|1,33
|-0,75
|-25,28
|Bera Holding
|2,05
|-1,91
|-33,87
|Berkosan Yalıtım
|2,33
|-9,69
|4,48
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,42
|-0,82
|-40,83
|Beyaz Filo
|14,40
|-20,00
|-80,53
|Bilici Yatırım
|1,74
|-5,43
|13,68
|Bim Mağazalar
|69,35
|0,95
|-11,20
|Bimeks
|0,18
|20,00
|-35,71
|Birko Mensucat
|0,39
|0,00
|-4,88
|Birlik Mensucat
|1,21
|-2,42
|-14,18
|Bizim Mağazaları
|7,19
|-0,14
|-6,62
|Bolu Çimento
|6,76
|0,75
|25,65
|Bomonti Elektrik
|0,69
|-2,82
|-36,11
|Borusan Mannesmann
|10,12
|-2,13
|-13,80
|Borusan Yat. Paz.
|39,00
|0,00
|-9,61
|Bosch Fren Sistemleri
|151,30
|-0,92
|-17,40
|Bossa
|6,12
|0,00
|51,11
|Boyner Perakende Yat.
|8,05
|-2,90
|-12,31
|Brisa
|6,20
|0,32
|-14,72
|Burçelik
|3,07
|-0,97
|-20,26
|Burçelik Vana
|1,51
|0,00
|-13,71
|Bursa Çimento
|5,30
|-0,38
|0,95
|Carrefoursa
|5,39
|9,33
|-3,41
|Coca Cola İçecek
|36,14
|0,50
|5,61
|Cosmos Yat. Holding
|1,19
|6,25
|1,71
|Credıtwest Faktorıng
|1,39
|0,72
|2,21
|Çelebi
|35,10
|1,15
|3,02
|Çelik Halat
|7,77
|4,16
|107,77
|Çemaş Döküm
|1,54
|-0,65
|-16,76
|Çemtaş
|5,00
|0,40
|22,55
|Çimbeton
|32,64
|-2,16
|-11,59
|Çimentaş
|10,05
|-0,50
|-13,29
|Çimsa
|11,63
|0,78
|-11,86
|Çuhadaroğlu Metal
|2,09
|0,48
|-28,67
|Dagi Giyim
|1,43
|-1,38
|-37,00
|Dagi Yatırım Holding
|1,23
|-3,15
|-13,99
|Dardanel
|1,45
|-3,33
|-25,64
|Datagate Bilgisayar
|6,48
|-3,28
|-38,11
|Demısaş Döküm
|2,47
|-1,98
|34,97
|Denge Holding
|2,53
|-3,07
|33,72
|Deniz GMYO
|3,11
|0,00
|15,19
|Denizbank
|5,77
|1,94
|57,22
|Denizli Cam
|10,38
|1,37
|-12,55
|Derimod
|8,69
|-1,03
|15,71
|Desa Deri
|1,15
|8,49
|13,86
|Despec Bilgisayar
|2,92
|-0,68
|-18,66
|Deva Holding
|3,96
|-0,50
|-9,59
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,08
|0,00
|-7,69
|Ditaş Doğan
|5,57
|-1,07
|-7,11
|DO-CO
|273,00
|0,00
|29,88
|Doğan Burda
|3,10
|-0,64
|-6,63
|Doğan Gazetecilik
|5,15
|2,18
|86,59
|Doğan Holding
|0,92
|-3,16
|5,75
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,10
|-8,30
|-42,31
|Doğusan
|3,50
|7,36
|139,73
|Doğuş GMYO
|2,93
|2,81
|-9,57
|Doğuş Otomotiv
|7,72
|0,39
|-6,31
|Döktaş Dökümcülük
|11,47
|0,79
|4,27
|Duran Doğan Basım
|4,45
|-19,96
|18,04
|Dyo Boya
|4,64
|-4,53
|-39,03
|Eczacıbaşı İlaç
|3,85
|0,52
|-12,70
|Eczacıbaşı Yat. Ort.
|2,11
|-2,76
|-1,86
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,32
|-2,00
|-14,65
|Edip Gayrimenkul
|0,89
|-1,11
|-24,58
|Ege Endüstri
|315,70
|-0,13
|5,26
|Ege Gübre
|25,84
|0,08
|1,25
|Ege Profil
|9,80
|0,72
|-1,80
|Ege Seramik
|3,16
|-0,32
|-31,30
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,54
|-3,57
|-21,74
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,46
|0,00
|-2,13
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,13
|-7,14
|-35,00
|Egeplast
|6,02
|-4,14
|28,63
|Ekiz Kimya
|0,46
|-2,13
|-19,30
|Emek Elektrik
|1,22
|-2,40
|-23,27
|Eminiş Ambalaj
|3,44
|-1,15
|-25,86
|Emlak Konut GMYO
|2,45
|-1,61
|-12,81
|Enerjisa Enerji
|6,47
|-0,46
|Enka İnşaat
|4,90
|0,41
|-16,86
|Erbosan
|74,50
|-1,91
|-10,56
|Ereğli Demir Çelik
|10,72
|1,42
|6,99
|Ersu Gıda
|0,96
|2,13
|-26,72
|Escort Teknoloji
|0,67
|1,52
|-46,83
|Etiler Gıda
|3,75
|-2,09
|-20,04
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,76
|-2,56
|-32,74
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,66
|-1,49
|-31,25
|Euro Yat. Ort.
|0,63
|-1,56
|-26,74
|Euro Yatırım Holding
|0,61
|-3,17
|0,00
|Fenerbahçe Futbol
|35,56
|-0,39
|3,67
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,22
|11,07
|-54,96
|F-M İzmit Piston
|14,09
|-0,91
|12,46
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,50
|-2,23
|-28,86
|Ford Otosan
|56,80
|-0,18
|-2,14
|Frigo Pak Gıda
|1,61
|-10,06
|69,47
|Galatasaray Sportif
|2,44
|6,09
|16,33
|Garanti Bankası
|9,18
|-3,16
|-10,67
|Garanti Faktoring
|2,38
|0,00
|-26,99
|Garanti Yat. Ort.
|0,67
|-1,47
|-10,67
|Gedik Girişim
|1,26
|0,00
|5,88
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,63
|0,00
|4,37
|Gedik Yatırım Holding
|1,45
|-0,68
|5,07
|Gediz Ambalaj
|6,94
|1,02
|-4,01
|Gentaş
|1,89
|19,62
|12,50
|Gersan Elektrik
|4,16
|1,46
|-11,68
|Global Men. Değ.
|0,58
|0,00
|28,89
|Global Yat. Holding
|3,88
|4,30
|7,48
|Good-Year
|3,37
|-1,17
|-20,71
|Göltaş Çimento
|49,78
|0,69
|-23,77
|Gözde Girişim
|3,85
|-0,77
|-31,98
|GSD Denizcilik
|1,24
|-0,80
|-8,15
|GSD Holding
|0,85
|-3,41
|18,06
|Gübre Fabrik.
|3,26
|-1,51
|-22,93
|Güler Yat. Holding
|1,99
|5,29
|71,55
|Güneş Sigorta
|1,48
|0,68
|-10,30
|Halk GMYO
|0,84
|1,20
|-12,05
|Halk Sigorta
|1,40
|1,45
|-13,58
|Hatay Tekstil
|4,18
|-5,00
|-15,90
|Hedef Girişim
|1,74
|0,00
|-28,69
|Hektaş
|10,02
|-1,76
|43,14
|Hürriyet Gzt.
|1,38
|2,99
|2,99
|ICBC Turkey Bank
|5,99
|-0,66
|31,36
|İdealist GMYO
|2,20
|-3,08
|7,84
|İhlas Ev Aletleri
|0,35
|-5,41
|-31,37
|İhlas Gayrimenkul
|1,18
|-2,48
|-39,80
|İhlas Gazetecilik
|0,81
|-3,57
|-31,36
|İhlas Holding
|0,35
|-5,41
|-33,96
|İhlas Yayın Holding
|0,36
|-2,70
|-29,41
|İndeks Bilgisayar
|10,75
|1,80
|-6,52
|Info Yatırım
|1,04
|0,00
|-11,86
|İntema
|22,52
|-4,01
|-7,48
|İpek Doğal Enerji
|4,41
|-1,56
|-17,88
|İskenderun Demir Çelik
|8,26
|1,35
|56,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)