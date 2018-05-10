Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,06
|7,07
|-17,83
|Acıpayam Selüloz
|2,34
|0,86
|-11,70
|Adana Çimento (A)
|6,86
|0,59
|14,33
|Adana Çimento (B)
|4,76
|0,21
|12,80
|Adana Çimento (C)
|1,08
|0,93
|28,57
|Adel Kalemcilik
|15,87
|1,02
|-3,58
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,06
|0,00
|3,52
|Afyon Çimento
|5,70
|0,18
|-26,74
|Ak Enerji
|0,77
|1,32
|-15,38
|Akbank
|8,74
|4,67
|-7,45
|Akçansa
|9,99
|0,00
|-2,41
|Akdenız Güvenlık Hız.
|3,50
|3,86
|-40,98
|Akfen GMYO
|1,80
|-2,17
|-25,31
|Akın Tekstil
|8,58
|-2,05
|-39,19
|Akiş GMYO
|3,20
|-1,54
|2,24
|Akmerkez GMYO
|18,49
|1,87
|-9,63
|Aksa
|11,73
|-1,92
|-2,12
|Aksa Enerji
|3,94
|3,14
|-4,60
|Aksigorta
|4,20
|-1,87
|38,48
|Aksu Enerji
|6,27
|0,80
|18,31
|Alarko Carrıer
|52,40
|0,38
|-13,46
|Alarko GMYO
|42,78
|0,47
|-15,87
|Alarko Holding
|5,40
|0,19
|-25,62
|Albaraka Türk
|1,52
|6,29
|1,09
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,45
|-2,50
|-31,70
|Alkim Kağıt
|3,30
|6,45
|-28,81
|Alkim Kimya
|19,50
|-1,91
|-17,75
|Altınyağ
|0,76
|-1,30
|-36,46
|Altınyunus Çeşme
|4,90
|-1,80
|-2,97
|Anadolu Cam
|2,79
|1,45
|6,08
|Anadolu Efes
|24,66
|0,57
|1,90
|Anadolu Grubu Holding
|20,96
|4,85
|-11,56
|Anadolu Hayat Emek.
|7,70
|1,32
|-1,49
|Anadolu Isuzu
|10,27
|-1,25
|12,86
|Anadolu Sigorta
|4,23
|2,17
|40,47
|Anel Elektrik
|2,58
|1,98
|-31,56
|Anel Telekom
|0,46
|0,00
|-8,00
|Arçelik
|17,15
|0,65
|-17,44
|Arena Bilgisayar
|4,28
|0,94
|1,18
|Armada Bilgisayar
|6,18
|-1,44
|-8,85
|Arsan Tekstil
|2,05
|-2,38
|17,14
|Artı Yatırım Holding
|1,69
|0,00
|79,79
|Aselsan
|23,42
|0,17
|-26,35
|Aslan Çimento
|33,26
|0,67
|-12,93
|Ata GMYO
|3,64
|0,28
|-24,01
|Atakule GMYO
|1,98
|-1,00
|-3,41
|Atlantik Petrol Ürünleri
|1,15
|10,58
|-17,27
|Atlantis Yatırım Holding
|0,57
|0,00
|16,33
|Atlas Yat. Ort.
|0,94
|1,08
|-4,08
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,59
|0,06
|-0,64
|Avrasya GMYO
|1,24
|2,48
|-21,52
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,28
|4,07
|-23,81
|Avrupa Yatırım Holding
|2,24
|1,36
|22,40
|Ayen Enerji
|4,03
|-0,25
|-16,56
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,77
|-3,80
|4,12
|Aygaz
|11,79
|-2,08
|-18,66
|Bagfaş
|7,52
|0,80
|-28,38
|Bak Ambalaj
|7,26
|0,69
|41,25
|Balatacılar Balatacılık
|0,47
|0,00
|-16,07
|Bantaş Ambalaj
|2,36
|0,00
|-42,30
|Banvit
|14,85
|3,41
|-30,67
|Baştaş Başkent Çimento
|2,65
|0,38
|7,72
|Batı Çimento
|6,66
|3,10
|-32,59
|Batısöke Çimento
|1,34
|-0,74
|-24,72
|Bera Holding
|2,09
|0,97
|-32,58
|Berkosan Yalıtım
|2,58
|1,98
|15,70
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,44
|2,52
|-40,34
|Beyaz Filo
|18,00
|-20,00
|-75,66
|Bilici Yatırım
|1,83
|3,98
|19,56
|Bim Mağazalar
|68,70
|-0,87
|-12,04
|Bimeks
|0,15
|15,38
|-46,43
|Birko Mensucat
|0,38
|5,56
|-7,32
|Birlik Mensucat
|1,24
|-1,59
|-12,06
|Bizim Mağazaları
|7,20
|0,56
|-6,49
|Bolu Çimento
|6,73
|-0,88
|25,09
|Bomonti Elektrik
|0,71
|-2,74
|-34,26
|Borusan Mannesmann
|10,34
|-9,38
|-11,93
|Borusan Yat. Paz.
|39,00
|10,80
|-9,61
|Bosch Fren Sistemleri
|152,70
|-0,65
|-16,64
|Bossa
|6,12
|0,33
|51,11
|Boyner Perakende Yat.
|8,22
|-0,24
|-10,46
|Brisa
|6,18
|-1,12
|-14,99
|Burçelik
|3,10
|1,31
|-19,48
|Burçelik Vana
|1,51
|2,03
|-13,71
|Bursa Çimento
|5,32
|0,57
|1,33
|Carrefoursa
|4,93
|0,82
|-11,65
|Coca Cola İçecek
|35,96
|2,68
|5,08
|Cosmos Yat. Holding
|1,12
|0,00
|-4,27
|Credıtwest Faktorıng
|1,38
|0,00
|1,47
|Çelebi
|34,70
|2,12
|1,85
|Çelik Halat
|7,44
|2,48
|98,95
|Çemaş Döküm
|1,55
|0,00
|-16,22
|Çemtaş
|4,98
|-0,40
|22,06
|Çimbeton
|33,40
|0,00
|-9,53
|Çimentaş
|10,02
|-1,09
|-13,55
|Çimsa
|11,54
|0,96
|-12,54
|Çuhadaroğlu Metal
|2,08
|-3,26
|-29,01
|Dagi Giyim
|1,45
|0,00
|-36,12
|Dagi Yatırım Holding
|1,27
|0,79
|-11,19
|Dardanel
|1,50
|0,00
|-23,08
|Datagate Bilgisayar
|6,70
|-4,96
|-36,01
|Demısaş Döküm
|2,52
|-7,01
|37,70
|Denge Holding
|2,61
|-2,25
|37,95
|Deniz GMYO
|3,11
|0,32
|15,19
|Denizbank
|5,66
|-1,22
|54,22
|Denizli Cam
|10,25
|0,59
|-13,65
|Derimod
|8,76
|3,91
|16,64
|Desa Deri
|1,06
|-0,93
|4,95
|Despec Bilgisayar
|2,94
|0,00
|-18,11
|Deva Holding
|3,98
|0,25
|-9,13
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,08
|-0,92
|-7,69
|Ditaş Doğan
|5,63
|0,00
|-6,11
|DO-CO
|273,00
|0,81
|29,88
|Doğan Burda
|3,10
|-1,59
|-6,63
|Doğan Gazetecilik
|5,04
|0,00
|82,61
|Doğan Holding
|0,95
|0,00
|9,20
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,29
|6,51
|-37,09
|Doğusan
|3,26
|-1,51
|123,29
|Doğuş GMYO
|2,85
|0,00
|-12,04
|Doğuş Otomotiv
|7,70
|2,80
|-6,55
|Döktaş Dökümcülük
|11,38
|0,71
|3,45
|Duran Doğan Basım
|5,57
|-2,62
|47,75
|Dyo Boya
|4,86
|-2,02
|-36,14
|Eczacıbaşı İlaç
|3,83
|1,86
|-13,15
|Eczacıbaşı Yat. Ort.
|2,17
|0,46
|0,93
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,51
|0,00
|-12,91
|Edip Gayrimenkul
|0,90
|-1,10
|-23,73
|Ege Endüstri
|316,10
|-1,62
|5,39
|Ege Gübre
|25,82
|0,08
|1,17
|Ege Profil
|9,73
|-1,12
|-2,51
|Ege Seramik
|3,17
|0,32
|-31,09
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,56
|3,70
|-18,84
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,46
|0,00
|-2,13
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,14
|7,69
|-30,00
|Egeplast
|6,40
|-6,43
|36,75
|Ekiz Kimya
|0,47
|0,00
|-17,54
|Emek Elektrik
|1,24
|1,64
|-22,01
|Eminiş Ambalaj
|3,45
|0,29
|-25,65
|Emlak Konut GMYO
|2,49
|0,40
|-11,39
|Enerjisa Enerji
|6,50
|-1,66
|Enka İnşaat
|4,88
|-0,61
|-17,20
|Erbosan
|75,95
|6,52
|-8,82
|Ereğli Demir Çelik
|10,57
|0,38
|5,49
|Ersu Gıda
|0,94
|0,00
|-28,24
|Escort Teknoloji
|0,66
|1,54
|-47,62
|Etiler Gıda
|3,83
|-0,26
|-18,34
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,78
|-1,27
|-30,97
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,67
|0,00
|-30,21
|Euro Yat. Ort.
|0,64
|1,59
|-25,58
|Euro Yatırım Holding
|0,63
|-1,56
|3,28
|Fenerbahçe Futbol
|35,70
|3,66
|4,08
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|5,60
|-18,84
|-59,45
|F-M İzmit Piston
|14,22
|0,85
|13,50
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,58
|1,70
|-27,24
|Ford Otosan
|56,90
|1,16
|-1,97
|Frigo Pak Gıda
|1,79
|17,76
|88,42
|Galatasaray Sportif
|2,30
|0,88
|9,65
|Garanti Bankası
|9,48
|4,06
|-7,75
|Garanti Faktoring
|2,42
|2,54
|-25,77
|Garanti Yat. Ort.
|0,68
|1,49
|-9,33
|Gedik Girişim
|1,26
|3,28
|5,88
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,63
|-0,75
|4,37
|Gedik Yatırım Holding
|1,46
|-0,68
|5,80
|Gediz Ambalaj
|6,87
|0,44
|-4,98
|Gentaş
|1,58
|1,28
|-5,95
|Gersan Elektrik
|4,11
|-0,48
|-12,74
|Global Men. Değ.
|0,57
|-1,72
|26,67
|Global Yat. Holding
|3,72
|0,27
|3,05
|Good-Year
|3,41
|-0,29
|-19,76
|Göltaş Çimento
|49,44
|1,19
|-24,29
|Gözde Girişim
|3,88
|1,31
|-31,45
|GSD Denizcilik
|1,25
|-0,79
|-7,41
|GSD Holding
|0,88
|3,53
|22,22
|Gübre Fabrik.
|3,31
|-0,30
|-21,75
|Güler Yat. Holding
|1,89
|8,62
|62,93
|Güneş Sigorta
|1,47
|-1,34
|-10,91
|Halk GMYO
|0,84
|0,00
|-12,05
|Halk Sigorta
|1,39
|0,72
|-14,20
|Hatay Tekstil
|4,40
|12,82
|-11,47
|Hedef Girişim
|1,74
|1,75
|-28,69
|Hektaş
|10,20
|2,51
|45,71
|Hürriyet Gzt.
|1,35
|1,50
|0,75
|ICBC Turkey Bank
|6,03
|-0,50
|32,24
|İdealist GMYO
|2,27
|2,71
|11,27
|İhlas Ev Aletleri
|0,36
|2,86
|-29,41
|İhlas Gayrimenkul
|1,21
|0,83
|-38,27
|İhlas Gazetecilik
|0,84
|1,20
|-28,81
|İhlas Holding
|0,37
|5,71
|-30,19
|İhlas Yayın Holding
|0,38
|2,70
|-25,49
|İndeks Bilgisayar
|10,56
|-2,67
|-8,17
|Info Yatırım
|1,05
|0,96
|-11,02
|İntema
|23,46
|-1,18
|-3,62
|İpek Doğal Enerji
|4,48
|0,00
|-16,57
|İskenderun Demir Çelik
|8,15
|1,12
|54,06
(Sürecek)