Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,06 7,07 -17,83
Acıpayam Selüloz 2,34 0,86 -11,70
Adana Çimento (A) 6,86 0,59 14,33
Adana Çimento (B) 4,76 0,21 12,80
Adana Çimento (C) 1,08 0,93 28,57
Adel Kalemcilik 15,87 1,02 -3,58
Adese Alışveriş Ticaret 2,06 0,00 3,52
Afyon Çimento 5,70 0,18 -26,74
Ak Enerji 0,77 1,32 -15,38
Akbank 8,74 4,67 -7,45
Akçansa 9,99 0,00 -2,41
Akdenız Güvenlık Hız. 3,50 3,86 -40,98
Akfen GMYO 1,80 -2,17 -25,31
Akın Tekstil 8,58 -2,05 -39,19
Akiş GMYO 3,20 -1,54 2,24
Akmerkez GMYO 18,49 1,87 -9,63
Aksa 11,73 -1,92 -2,12
Aksa Enerji 3,94 3,14 -4,60
Aksigorta 4,20 -1,87 38,48
Aksu Enerji 6,27 0,80 18,31
Alarko Carrıer 52,40 0,38 -13,46
Alarko GMYO 42,78 0,47 -15,87
Alarko Holding 5,40 0,19 -25,62
Albaraka Türk 1,52 6,29 1,09
Alcatel Lucent Teletaş 5,45 -2,50 -31,70
Alkim Kağıt 3,30 6,45 -28,81
Alkim Kimya 19,50 -1,91 -17,75
Altınyağ 0,76 -1,30 -36,46
Altınyunus Çeşme 4,90 -1,80 -2,97
Anadolu Cam 2,79 1,45 6,08
Anadolu Efes 24,66 0,57 1,90
Anadolu Grubu Holding 20,96 4,85 -11,56
Anadolu Hayat Emek. 7,70 1,32 -1,49
Anadolu Isuzu 10,27 -1,25 12,86
Anadolu Sigorta 4,23 2,17 40,47
Anel Elektrik 2,58 1,98 -31,56
Anel Telekom 0,46 0,00 -8,00
Arçelik 17,15 0,65 -17,44
Arena Bilgisayar 4,28 0,94 1,18
Armada Bilgisayar 6,18 -1,44 -8,85
Arsan Tekstil 2,05 -2,38 17,14
Artı Yatırım Holding 1,69 0,00 79,79
Aselsan 23,42 0,17 -26,35
Aslan Çimento 33,26 0,67 -12,93
Ata GMYO 3,64 0,28 -24,01
Atakule GMYO 1,98 -1,00 -3,41
Atlantik Petrol Ürünleri 1,15 10,58 -17,27
Atlantis Yatırım Holding 0,57 0,00 16,33
Atlas Yat. Ort. 0,94 1,08 -4,08
AvivaSA Emeklilik Hayat 17,59 0,06 -0,64
Avrasya GMYO 1,24 2,48 -21,52
Avrasya Petrol ve Tur. 1,28 4,07 -23,81
Avrupa Yatırım Holding 2,24 1,36 22,40
Ayen Enerji 4,03 -0,25 -16,56
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,77 -3,80 4,12
Aygaz 11,79 -2,08 -18,66
Bagfaş 7,52 0,80 -28,38
Bak Ambalaj 7,26 0,69 41,25
Balatacılar Balatacılık 0,47 0,00 -16,07
Bantaş Ambalaj 2,36 0,00 -42,30
Banvit 14,85 3,41 -30,67
Baştaş Başkent Çimento 2,65 0,38 7,72
Batı Çimento 6,66 3,10 -32,59
Batısöke Çimento 1,34 -0,74 -24,72
Bera Holding 2,09 0,97 -32,58
Berkosan Yalıtım 2,58 1,98 15,70
Beşiktaş Futbol Yat. 2,44 2,52 -40,34
Beyaz Filo 18,00 -20,00 -75,66
Bilici Yatırım 1,83 3,98 19,56
Bim Mağazalar 68,70 -0,87 -12,04
Bimeks 0,15 15,38 -46,43
Birko Mensucat 0,38 5,56 -7,32
Birlik Mensucat 1,24 -1,59 -12,06
Bizim Mağazaları 7,20 0,56 -6,49
Bolu Çimento 6,73 -0,88 25,09
Bomonti Elektrik 0,71 -2,74 -34,26
Borusan Mannesmann 10,34 -9,38 -11,93
Borusan Yat. Paz. 39,00 10,80 -9,61
Bosch Fren Sistemleri 152,70 -0,65 -16,64
Bossa 6,12 0,33 51,11
Boyner Perakende Yat. 8,22 -0,24 -10,46
Brisa 6,18 -1,12 -14,99
Burçelik 3,10 1,31 -19,48
Burçelik Vana 1,51 2,03 -13,71
Bursa Çimento 5,32 0,57 1,33
Carrefoursa 4,93 0,82 -11,65
Coca Cola İçecek 35,96 2,68 5,08
Cosmos Yat. Holding 1,12 0,00 -4,27
Credıtwest Faktorıng 1,38 0,00 1,47
Çelebi 34,70 2,12 1,85
Çelik Halat 7,44 2,48 98,95
Çemaş Döküm 1,55 0,00 -16,22
Çemtaş 4,98 -0,40 22,06
Çimbeton 33,40 0,00 -9,53
Çimentaş 10,02 -1,09 -13,55
Çimsa 11,54 0,96 -12,54
Çuhadaroğlu Metal 2,08 -3,26 -29,01
Dagi Giyim 1,45 0,00 -36,12
Dagi Yatırım Holding 1,27 0,79 -11,19
Dardanel 1,50 0,00 -23,08
Datagate Bilgisayar 6,70 -4,96 -36,01
Demısaş Döküm 2,52 -7,01 37,70
Denge Holding 2,61 -2,25 37,95
Deniz GMYO 3,11 0,32 15,19
Denizbank 5,66 -1,22 54,22
Denizli Cam 10,25 0,59 -13,65
Derimod 8,76 3,91 16,64
Desa Deri 1,06 -0,93 4,95
Despec Bilgisayar 2,94 0,00 -18,11
Deva Holding 3,98 0,25 -9,13
Diriteks Diriliş Tekstil 1,08 -0,92 -7,69
Ditaş Doğan 5,63 0,00 -6,11
DO-CO 273,00 0,81 29,88
Doğan Burda 3,10 -1,59 -6,63
Doğan Gazetecilik 5,04 0,00 82,61
Doğan Holding 0,95 0,00 9,20
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,29 6,51 -37,09
Doğusan 3,26 -1,51 123,29
Doğuş GMYO 2,85 0,00 -12,04
Doğuş Otomotiv 7,70 2,80 -6,55
Döktaş Dökümcülük 11,38 0,71 3,45
Duran Doğan Basım 5,57 -2,62 47,75
Dyo Boya 4,86 -2,02 -36,14
Eczacıbaşı İlaç 3,83 1,86 -13,15
Eczacıbaşı Yat. Ort. 2,17 0,46 0,93
Eczacıbaşı Yatırım 9,51 0,00 -12,91
Edip Gayrimenkul 0,90 -1,10 -23,73
Ege Endüstri 316,10 -1,62 5,39
Ege Gübre 25,82 0,08 1,17
Ege Profil 9,73 -1,12 -2,51
Ege Seramik 3,17 0,32 -31,09
Egeli & Co Tarım Girişim 0,56 3,70 -18,84
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,46 0,00 -2,13
Egeli&Co Yatırım Holding 0,14 7,69 -30,00
Egeplast 6,40 -6,43 36,75
Ekiz Kimya 0,47 0,00 -17,54
Emek Elektrik 1,24 1,64 -22,01
Eminiş Ambalaj 3,45 0,29 -25,65
Emlak Konut GMYO 2,49 0,40 -11,39
Enerjisa Enerji 6,50 -1,66
Enka İnşaat 4,88 -0,61 -17,20
Erbosan 75,95 6,52 -8,82
Ereğli Demir Çelik 10,57 0,38 5,49
Ersu Gıda 0,94 0,00 -28,24
Escort Teknoloji 0,66 1,54 -47,62
Etiler Gıda 3,83 -0,26 -18,34
Euro Kapital Yat. Ort. 0,78 -1,27 -30,97
Euro Trend Yat. Ort. 0,67 0,00 -30,21
Euro Yat. Ort. 0,64 1,59 -25,58
Euro Yatırım Holding 0,63 -1,56 3,28
Fenerbahçe Futbol 35,70 3,66 4,08
Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,60 -18,84 -59,45
F-M İzmit Piston 14,22 0,85 13,50
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,58 1,70 -27,24
Ford Otosan 56,90 1,16 -1,97
Frigo Pak Gıda 1,79 17,76 88,42
Galatasaray Sportif 2,30 0,88 9,65
Garanti Bankası 9,48 4,06 -7,75
Garanti Faktoring 2,42 2,54 -25,77
Garanti Yat. Ort. 0,68 1,49 -9,33
Gedik Girişim 1,26 3,28 5,88
Gedik Y. Men. Değ. 2,63 -0,75 4,37
Gedik Yatırım Holding 1,46 -0,68 5,80
Gediz Ambalaj 6,87 0,44 -4,98
Gentaş 1,58 1,28 -5,95
Gersan Elektrik 4,11 -0,48 -12,74
Global Men. Değ. 0,57 -1,72 26,67
Global Yat. Holding 3,72 0,27 3,05
Good-Year 3,41 -0,29 -19,76
Göltaş Çimento 49,44 1,19 -24,29
Gözde Girişim 3,88 1,31 -31,45
GSD Denizcilik 1,25 -0,79 -7,41
GSD Holding 0,88 3,53 22,22
Gübre Fabrik. 3,31 -0,30 -21,75
Güler Yat. Holding 1,89 8,62 62,93
Güneş Sigorta 1,47 -1,34 -10,91
Halk GMYO 0,84 0,00 -12,05
Halk Sigorta 1,39 0,72 -14,20
Hatay Tekstil 4,40 12,82 -11,47
Hedef Girişim 1,74 1,75 -28,69
Hektaş 10,20 2,51 45,71
Hürriyet Gzt. 1,35 1,50 0,75
ICBC Turkey Bank 6,03 -0,50 32,24
İdealist GMYO 2,27 2,71 11,27
İhlas Ev Aletleri 0,36 2,86 -29,41
İhlas Gayrimenkul 1,21 0,83 -38,27
İhlas Gazetecilik 0,84 1,20 -28,81
İhlas Holding 0,37 5,71 -30,19
İhlas Yayın Holding 0,38 2,70 -25,49
İndeks Bilgisayar 10,56 -2,67 -8,17
Info Yatırım 1,05 0,96 -11,02
İntema 23,46 -1,18 -3,62
İpek Doğal Enerji 4,48 0,00 -16,57
İskenderun Demir Çelik 8,15 1,12 54,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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