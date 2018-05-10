Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,06 7,07 -17,83 Acıpayam Selüloz 2,34 0,86 -11,70 Adana Çimento (A) 6,86 0,59 14,33 Adana Çimento (B) 4,76 0,21 12,80 Adana Çimento (C) 1,08 0,93 28,57 Adel Kalemcilik 15,87 1,02 -3,58 Adese Alışveriş Ticaret 2,06 0,00 3,52 Afyon Çimento 5,70 0,18 -26,74 Ak Enerji 0,77 1,32 -15,38 Akbank 8,74 4,67 -7,45 Akçansa 9,99 0,00 -2,41 Akdenız Güvenlık Hız. 3,50 3,86 -40,98 Akfen GMYO 1,80 -2,17 -25,31 Akın Tekstil 8,58 -2,05 -39,19 Akiş GMYO 3,20 -1,54 2,24 Akmerkez GMYO 18,49 1,87 -9,63 Aksa 11,73 -1,92 -2,12 Aksa Enerji 3,94 3,14 -4,60 Aksigorta 4,20 -1,87 38,48 Aksu Enerji 6,27 0,80 18,31 Alarko Carrıer 52,40 0,38 -13,46 Alarko GMYO 42,78 0,47 -15,87 Alarko Holding 5,40 0,19 -25,62 Albaraka Türk 1,52 6,29 1,09 Alcatel Lucent Teletaş 5,45 -2,50 -31,70 Alkim Kağıt 3,30 6,45 -28,81 Alkim Kimya 19,50 -1,91 -17,75 Altınyağ 0,76 -1,30 -36,46 Altınyunus Çeşme 4,90 -1,80 -2,97 Anadolu Cam 2,79 1,45 6,08 Anadolu Efes 24,66 0,57 1,90 Anadolu Grubu Holding 20,96 4,85 -11,56 Anadolu Hayat Emek. 7,70 1,32 -1,49 Anadolu Isuzu 10,27 -1,25 12,86 Anadolu Sigorta 4,23 2,17 40,47 Anel Elektrik 2,58 1,98 -31,56 Anel Telekom 0,46 0,00 -8,00 Arçelik 17,15 0,65 -17,44 Arena Bilgisayar 4,28 0,94 1,18 Armada Bilgisayar 6,18 -1,44 -8,85 Arsan Tekstil 2,05 -2,38 17,14 Artı Yatırım Holding 1,69 0,00 79,79 Aselsan 23,42 0,17 -26,35 Aslan Çimento 33,26 0,67 -12,93 Ata GMYO 3,64 0,28 -24,01 Atakule GMYO 1,98 -1,00 -3,41 Atlantik Petrol Ürünleri 1,15 10,58 -17,27 Atlantis Yatırım Holding 0,57 0,00 16,33 Atlas Yat. Ort. 0,94 1,08 -4,08 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,59 0,06 -0,64 Avrasya GMYO 1,24 2,48 -21,52 Avrasya Petrol ve Tur. 1,28 4,07 -23,81 Avrupa Yatırım Holding 2,24 1,36 22,40 Ayen Enerji 4,03 -0,25 -16,56 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,77 -3,80 4,12 Aygaz 11,79 -2,08 -18,66 Bagfaş 7,52 0,80 -28,38 Bak Ambalaj 7,26 0,69 41,25 Balatacılar Balatacılık 0,47 0,00 -16,07 Bantaş Ambalaj 2,36 0,00 -42,30 Banvit 14,85 3,41 -30,67 Baştaş Başkent Çimento 2,65 0,38 7,72 Batı Çimento 6,66 3,10 -32,59 Batısöke Çimento 1,34 -0,74 -24,72 Bera Holding 2,09 0,97 -32,58 Berkosan Yalıtım 2,58 1,98 15,70 Beşiktaş Futbol Yat. 2,44 2,52 -40,34 Beyaz Filo 18,00 -20,00 -75,66 Bilici Yatırım 1,83 3,98 19,56 Bim Mağazalar 68,70 -0,87 -12,04 Bimeks 0,15 15,38 -46,43 Birko Mensucat 0,38 5,56 -7,32 Birlik Mensucat 1,24 -1,59 -12,06 Bizim Mağazaları 7,20 0,56 -6,49 Bolu Çimento 6,73 -0,88 25,09 Bomonti Elektrik 0,71 -2,74 -34,26 Borusan Mannesmann 10,34 -9,38 -11,93 Borusan Yat. Paz. 39,00 10,80 -9,61 Bosch Fren Sistemleri 152,70 -0,65 -16,64 Bossa 6,12 0,33 51,11 Boyner Perakende Yat. 8,22 -0,24 -10,46 Brisa 6,18 -1,12 -14,99 Burçelik 3,10 1,31 -19,48 Burçelik Vana 1,51 2,03 -13,71 Bursa Çimento 5,32 0,57 1,33 Carrefoursa 4,93 0,82 -11,65 Coca Cola İçecek 35,96 2,68 5,08 Cosmos Yat. Holding 1,12 0,00 -4,27 Credıtwest Faktorıng 1,38 0,00 1,47 Çelebi 34,70 2,12 1,85 Çelik Halat 7,44 2,48 98,95 Çemaş Döküm 1,55 0,00 -16,22 Çemtaş 4,98 -0,40 22,06 Çimbeton 33,40 0,00 -9,53 Çimentaş 10,02 -1,09 -13,55 Çimsa 11,54 0,96 -12,54 Çuhadaroğlu Metal 2,08 -3,26 -29,01 Dagi Giyim 1,45 0,00 -36,12 Dagi Yatırım Holding 1,27 0,79 -11,19 Dardanel 1,50 0,00 -23,08 Datagate Bilgisayar 6,70 -4,96 -36,01 Demısaş Döküm 2,52 -7,01 37,70 Denge Holding 2,61 -2,25 37,95 Deniz GMYO 3,11 0,32 15,19 Denizbank 5,66 -1,22 54,22 Denizli Cam 10,25 0,59 -13,65 Derimod 8,76 3,91 16,64 Desa Deri 1,06 -0,93 4,95 Despec Bilgisayar 2,94 0,00 -18,11 Deva Holding 3,98 0,25 -9,13 Diriteks Diriliş Tekstil 1,08 -0,92 -7,69 Ditaş Doğan 5,63 0,00 -6,11 DO-CO 273,00 0,81 29,88 Doğan Burda 3,10 -1,59 -6,63 Doğan Gazetecilik 5,04 0,00 82,61 Doğan Holding 0,95 0,00 9,20 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,29 6,51 -37,09 Doğusan 3,26 -1,51 123,29 Doğuş GMYO 2,85 0,00 -12,04 Doğuş Otomotiv 7,70 2,80 -6,55 Döktaş Dökümcülük 11,38 0,71 3,45 Duran Doğan Basım 5,57 -2,62 47,75 Dyo Boya 4,86 -2,02 -36,14 Eczacıbaşı İlaç 3,83 1,86 -13,15 Eczacıbaşı Yat. Ort. 2,17 0,46 0,93 Eczacıbaşı Yatırım 9,51 0,00 -12,91 Edip Gayrimenkul 0,90 -1,10 -23,73 Ege Endüstri 316,10 -1,62 5,39 Ege Gübre 25,82 0,08 1,17 Ege Profil 9,73 -1,12 -2,51 Ege Seramik 3,17 0,32 -31,09 Egeli & Co Tarım Girişim 0,56 3,70 -18,84 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,46 0,00 -2,13 Egeli&Co Yatırım Holding 0,14 7,69 -30,00 Egeplast 6,40 -6,43 36,75 Ekiz Kimya 0,47 0,00 -17,54 Emek Elektrik 1,24 1,64 -22,01 Eminiş Ambalaj 3,45 0,29 -25,65 Emlak Konut GMYO 2,49 0,40 -11,39 Enerjisa Enerji 6,50 -1,66 Enka İnşaat 4,88 -0,61 -17,20 Erbosan 75,95 6,52 -8,82 Ereğli Demir Çelik 10,57 0,38 5,49 Ersu Gıda 0,94 0,00 -28,24 Escort Teknoloji 0,66 1,54 -47,62 Etiler Gıda 3,83 -0,26 -18,34 Euro Kapital Yat. Ort. 0,78 -1,27 -30,97 Euro Trend Yat. Ort. 0,67 0,00 -30,21 Euro Yat. Ort. 0,64 1,59 -25,58 Euro Yatırım Holding 0,63 -1,56 3,28 Fenerbahçe Futbol 35,70 3,66 4,08 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,60 -18,84 -59,45 F-M İzmit Piston 14,22 0,85 13,50 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,58 1,70 -27,24 Ford Otosan 56,90 1,16 -1,97 Frigo Pak Gıda 1,79 17,76 88,42 Galatasaray Sportif 2,30 0,88 9,65 Garanti Bankası 9,48 4,06 -7,75 Garanti Faktoring 2,42 2,54 -25,77 Garanti Yat. Ort. 0,68 1,49 -9,33 Gedik Girişim 1,26 3,28 5,88 Gedik Y. Men. Değ. 2,63 -0,75 4,37 Gedik Yatırım Holding 1,46 -0,68 5,80 Gediz Ambalaj 6,87 0,44 -4,98 Gentaş 1,58 1,28 -5,95 Gersan Elektrik 4,11 -0,48 -12,74 Global Men. Değ. 0,57 -1,72 26,67 Global Yat. Holding 3,72 0,27 3,05 Good-Year 3,41 -0,29 -19,76 Göltaş Çimento 49,44 1,19 -24,29 Gözde Girişim 3,88 1,31 -31,45 GSD Denizcilik 1,25 -0,79 -7,41 GSD Holding 0,88 3,53 22,22 Gübre Fabrik. 3,31 -0,30 -21,75 Güler Yat. Holding 1,89 8,62 62,93 Güneş Sigorta 1,47 -1,34 -10,91 Halk GMYO 0,84 0,00 -12,05 Halk Sigorta 1,39 0,72 -14,20 Hatay Tekstil 4,40 12,82 -11,47 Hedef Girişim 1,74 1,75 -28,69 Hektaş 10,20 2,51 45,71 Hürriyet Gzt. 1,35 1,50 0,75 ICBC Turkey Bank 6,03 -0,50 32,24 İdealist GMYO 2,27 2,71 11,27 İhlas Ev Aletleri 0,36 2,86 -29,41 İhlas Gayrimenkul 1,21 0,83 -38,27 İhlas Gazetecilik 0,84 1,20 -28,81 İhlas Holding 0,37 5,71 -30,19 İhlas Yayın Holding 0,38 2,70 -25,49 İndeks Bilgisayar 10,56 -2,67 -8,17 Info Yatırım 1,05 0,96 -11,02 İntema 23,46 -1,18 -3,62 İpek Doğal Enerji 4,48 0,00 -16,57 İskenderun Demir Çelik 8,15 1,12 54,06

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)