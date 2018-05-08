Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,02
|-3,77
|-20,93
|Acıpayam Selüloz
|2,37
|-2,47
|-10,57
|Adana Çimento (A)
|6,77
|-1,31
|12,83
|Adana Çimento (B)
|4,76
|1,06
|12,80
|Adana Çimento (C)
|1,10
|-1,79
|30,95
|Adel Kalemcilik
|16,07
|-3,02
|-2,37
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,13
|-5,75
|7,04
|Afyon Çimento
|5,76
|-7,10
|-25,96
|Ak Enerji
|0,75
|-5,06
|-17,58
|Akbank
|8,17
|-0,24
|-13,49
|Akçansa
|9,94
|0,00
|-2,90
|Akdenız Güvenlık Hız.
|3,42
|-5,52
|-42,33
|Akfen GMYO
|1,90
|-2,06
|-21,16
|Akın Tekstil
|8,94
|-7,36
|-36,64
|Akiş GMYO
|3,25
|-0,91
|3,83
|Akmerkez GMYO
|18,26
|-0,44
|-10,75
|Aksa
|11,12
|-5,36
|-7,21
|Aksa Enerji
|3,86
|-4,22
|-6,54
|Aksigorta
|4,19
|-2,56
|38,15
|Aksu Enerji
|6,19
|-2,98
|16,80
|Alarko Carrıer
|52,65
|-3,39
|-13,05
|Alarko GMYO
|42,54
|-3,27
|-16,34
|Alarko Holding
|5,40
|-5,26
|-25,62
|Albaraka Türk
|1,40
|-5,41
|-6,89
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,67
|-4,87
|-28,95
|Alkim Kağıt
|3,20
|-5,04
|-30,97
|Alkim Kimya
|21,00
|-0,88
|-11,43
|Altınyağ
|0,79
|-4,82
|-33,95
|Altınyunus Çeşme
|4,85
|-1,42
|-3,96
|Anadolu Cam
|2,74
|-6,16
|4,18
|Anadolu Efes
|24,60
|-2,61
|1,65
|Anadolu Grubu Holding
|20,00
|-2,91
|-15,61
|Anadolu Hayat Emek.
|7,65
|-0,13
|-2,13
|Anadolu Isuzu
|9,71
|-4,24
|6,70
|Anadolu Sigorta
|4,24
|-0,93
|40,81
|Anel Elektrik
|2,57
|-4,81
|-31,83
|Anel Telekom
|0,44
|-2,22
|-12,00
|Arçelik
|16,60
|-2,70
|-20,08
|Arena Bilgisayar
|4,28
|-2,95
|1,18
|Armada Bilgisayar
|6,53
|0,93
|-3,69
|Arsan Tekstil
|2,04
|-5,12
|16,57
|Artı Yatırım Holding
|1,82
|-4,21
|93,62
|Aselsan
|23,14
|-4,70
|-27,23
|Aslan Çimento
|32,66
|-2,27
|-14,50
|Ata GMYO
|3,66
|-2,92
|-23,59
|Atakule GMYO
|1,94
|0,00
|-5,37
|Atlantik Petrol Ürünleri
|1,09
|2,83
|-21,58
|Atlantis Yatırım Holding
|0,61
|-1,61
|24,49
|Atlas Yat. Ort.
|0,96
|-2,04
|-2,04
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,60
|0,40
|-0,58
|Avrasya GMYO
|1,24
|-6,77
|-21,52
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,28
|-5,88
|-23,81
|Avrupa Yatırım Holding
|2,38
|7,21
|30,05
|Ayen Enerji
|4,07
|-8,54
|-15,73
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,75
|-0,57
|2,94
|Aygaz
|11,95
|-5,23
|-17,56
|Bagfaş
|7,41
|-5,00
|-29,43
|Bak Ambalaj
|7,27
|-1,62
|41,44
|Balatacılar Balatacılık
|0,47
|-2,08
|-16,07
|Bantaş Ambalaj
|2,38
|-4,42
|-41,81
|Banvit
|14,16
|-4,26
|-33,89
|Baştaş Başkent Çimento
|2,68
|-0,74
|8,94
|Batı Çimento
|6,39
|-4,05
|-35,32
|Batısöke Çimento
|1,39
|-2,11
|-21,91
|Bera Holding
|2,12
|-8,23
|-31,61
|Berkosan Yalıtım
|2,51
|-4,20
|12,56
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,43
|-6,18
|-40,59
|Beyaz Filo
|25,00
|-7,06
|-66,19
|Bilici Yatırım
|1,78
|-0,56
|16,30
|Bim Mağazalar
|68,65
|0,66
|-12,10
|Bimeks
|0,11
|0,00
|-60,71
|Birko Mensucat
|0,36
|0,00
|-12,20
|Birlik Mensucat
|1,21
|-5,47
|-14,18
|Bizim Mağazaları
|7,22
|-6,96
|-6,23
|Bolu Çimento
|6,84
|-1,72
|27,14
|Bomonti Elektrik
|0,76
|-2,56
|-29,63
|Borusan Mannesmann
|11,43
|-4,51
|-2,64
|Borusan Yat. Paz.
|35,70
|-3,36
|-17,26
|Bosch Fren Sistemleri
|153,50
|-0,58
|-16,20
|Bossa
|6,05
|-1,79
|49,38
|Boyner Perakende Yat.
|8,00
|-1,23
|-12,85
|Brisa
|6,27
|-2,49
|-13,76
|Burçelik
|3,15
|-2,78
|-18,18
|Burçelik Vana
|1,49
|-1,97
|-14,86
|Bursa Çimento
|5,26
|-2,05
|0,19
|Carrefoursa
|4,91
|-3,73
|-12,01
|Coca Cola İçecek
|35,18
|-2,01
|2,81
|Cosmos Yat. Holding
|1,10
|-3,51
|-5,98
|Credıtwest Faktorıng
|1,37
|-1,44
|0,74
|Çelebi
|33,78
|-3,43
|-0,85
|Çelik Halat
|7,34
|-8,93
|96,27
|Çemaş Döküm
|1,63
|-4,68
|-11,89
|Çemtaş
|4,95
|-4,44
|21,32
|Çimbeton
|33,58
|-6,72
|-9,05
|Çimentaş
|10,32
|-3,19
|-10,96
|Çimsa
|11,42
|-6,16
|-13,45
|Çuhadaroğlu Metal
|2,19
|-5,60
|-25,26
|Dagi Giyim
|1,55
|-6,63
|-31,72
|Dagi Yatırım Holding
|1,25
|-2,34
|-12,59
|Dardanel
|1,49
|-1,97
|-23,59
|Datagate Bilgisayar
|7,50
|0,13
|-28,37
|Demısaş Döküm
|2,75
|-4,51
|50,27
|Denge Holding
|2,69
|-6,27
|42,18
|Deniz GMYO
|3,15
|-0,63
|16,67
|Denizbank
|5,95
|-6,59
|62,13
|Denizli Cam
|10,46
|-3,86
|-11,88
|Derimod
|8,43
|-0,71
|12,25
|Desa Deri
|1,10
|-0,90
|8,91
|Despec Bilgisayar
|2,95
|-2,32
|-17,83
|Deva Holding
|3,94
|-2,96
|-10,05
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,09
|0,93
|-6,84
|Ditaş Doğan
|5,46
|-5,54
|-8,94
|DO-CO
|275,00
|0,18
|30,83
|Doğan Burda
|3,22
|-3,30
|-3,01
|Doğan Gazetecilik
|5,23
|1,36
|89,49
|Doğan Holding
|0,97
|0,00
|11,49
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,23
|-7,08
|-38,74
|Doğusan
|3,25
|2,20
|122,60
|Doğuş GMYO
|2,81
|-2,43
|-13,27
|Doğuş Otomotiv
|7,42
|-1,07
|-9,95
|Döktaş Dökümcülük
|11,29
|-0,96
|2,64
|Duran Doğan Basım
|5,79
|-2,36
|53,58
|Dyo Boya
|4,77
|-13,43
|-37,32
|Eczacıbaşı İlaç
|3,73
|-5,33
|-15,42
|Eczacıbaşı Yat. Ort.
|2,15
|-5,70
|0,00
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,55
|-4,21
|-12,55
|Edip Gayrimenkul
|0,91
|-6,19
|-22,88
|Ege Endüstri
|318,10
|0,66
|6,06
|Ege Gübre
|24,90
|-2,35
|-2,43
|Ege Profil
|9,61
|-2,54
|-3,71
|Ege Seramik
|3,18
|-3,05
|-30,87
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,53
|0,00
|-23,19
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,47
|-2,08
|0,00
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,14
|0,00
|-30,00
|Egeplast
|6,91
|-5,99
|47,65
|Ekiz Kimya
|0,46
|-2,13
|-19,30
|Emek Elektrik
|1,30
|-3,70
|-18,24
|Eminiş Ambalaj
|3,39
|-3,69
|-26,94
|Emlak Konut GMYO
|2,46
|-1,99
|-12,46
|Enerjisa Enerji
|6,71
|-1,76
|Enka İnşaat
|4,81
|-1,64
|-18,38
|Erbosan
|71,00
|-3,53
|-14,77
|Ereğli Demir Çelik
|10,31
|4,35
|2,89
|Ersu Gıda
|0,96
|-4,00
|-26,72
|Escort Teknoloji
|0,66
|-12,00
|-47,62
|Etiler Gıda
|3,90
|-2,50
|-16,84
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,80
|-5,88
|-29,20
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,69
|-5,48
|-28,13
|Euro Yat. Ort.
|0,65
|-4,41
|-24,42
|Euro Yatırım Holding
|0,59
|-4,84
|-3,28
|Fenerbahçe Futbol
|34,42
|-5,34
|0,35
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,31
|-19,93
|-47,07
|F-M İzmit Piston
|14,36
|-4,96
|14,61
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,54
|-4,84
|-28,05
|Ford Otosan
|56,80
|-0,35
|-2,14
|Frigo Pak Gıda
|1,40
|-3,45
|47,37
|Galatasaray Sportif
|2,27
|-8,10
|8,22
|Garanti Bankası
|8,90
|-0,45
|-13,39
|Garanti Faktoring
|2,37
|-1,66
|-27,30
|Garanti Yat. Ort.
|0,67
|-4,29
|-10,67
|Gedik Girişim
|1,25
|0,81
|5,04
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,66
|1,14
|5,56
|Gedik Yatırım Holding
|1,47
|0,00
|6,52
|Gediz Ambalaj
|7,18
|-1,64
|-0,69
|Gentaş
|1,53
|-1,29
|-8,93
|Gersan Elektrik
|4,00
|-6,10
|-15,07
|Global Men. Değ.
|0,58
|1,75
|28,89
|Global Yat. Holding
|3,75
|-1,83
|3,88
|Good-Year
|3,46
|-2,54
|-18,59
|Göltaş Çimento
|49,28
|-3,84
|-24,53
|Gözde Girişim
|4,09
|-0,24
|-27,74
|GSD Denizcilik
|1,26
|-5,26
|-6,67
|GSD Holding
|0,84
|-4,55
|16,67
|Gübre Fabrik.
|3,36
|-4,55
|-20,57
|Güler Yat. Holding
|1,73
|2,37
|49,14
|Güneş Sigorta
|1,46
|-5,19
|-11,52
|Halk GMYO
|0,83
|-1,19
|-13,09
|Halk Sigorta
|1,39
|0,00
|-14,20
|Hatay Tekstil
|4,01
|-9,28
|-19,32
|Hedef Girişim
|1,77
|-5,35
|-27,46
|Hektaş
|10,02
|0,80
|43,14
|Hürriyet Gzt.
|1,40
|0,72
|4,48
|ICBC Turkey Bank
|5,54
|-0,54
|21,49
|İdealist GMYO
|2,29
|-1,72
|12,25
|İhlas Ev Aletleri
|0,38
|-7,32
|-25,49
|İhlas Gayrimenkul
|1,20
|-7,69
|-38,78
|İhlas Gazetecilik
|0,85
|-10,53
|-27,97
|İhlas Holding
|0,38
|-9,52
|-28,30
|İhlas Yayın Holding
|0,39
|-7,14
|-23,53
|İndeks Bilgisayar
|10,85
|-0,82
|-5,65
|Info Yatırım
|1,07
|-3,60
|-9,32
|İntema
|24,36
|-2,56
|0,08
|İpek Doğal Enerji
|4,43
|-8,85
|-17,50
|İskenderun Demir Çelik
|7,90
|3,54
|49,34
(Sürecek)