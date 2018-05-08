Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,02 -3,77 -20,93 Acıpayam Selüloz 2,37 -2,47 -10,57 Adana Çimento (A) 6,77 -1,31 12,83 Adana Çimento (B) 4,76 1,06 12,80 Adana Çimento (C) 1,10 -1,79 30,95 Adel Kalemcilik 16,07 -3,02 -2,37 Adese Alışveriş Ticaret 2,13 -5,75 7,04 Afyon Çimento 5,76 -7,10 -25,96 Ak Enerji 0,75 -5,06 -17,58 Akbank 8,17 -0,24 -13,49 Akçansa 9,94 0,00 -2,90 Akdenız Güvenlık Hız. 3,42 -5,52 -42,33 Akfen GMYO 1,90 -2,06 -21,16 Akın Tekstil 8,94 -7,36 -36,64 Akiş GMYO 3,25 -0,91 3,83 Akmerkez GMYO 18,26 -0,44 -10,75 Aksa 11,12 -5,36 -7,21 Aksa Enerji 3,86 -4,22 -6,54 Aksigorta 4,19 -2,56 38,15 Aksu Enerji 6,19 -2,98 16,80 Alarko Carrıer 52,65 -3,39 -13,05 Alarko GMYO 42,54 -3,27 -16,34 Alarko Holding 5,40 -5,26 -25,62 Albaraka Türk 1,40 -5,41 -6,89 Alcatel Lucent Teletaş 5,67 -4,87 -28,95 Alkim Kağıt 3,20 -5,04 -30,97 Alkim Kimya 21,00 -0,88 -11,43 Altınyağ 0,79 -4,82 -33,95 Altınyunus Çeşme 4,85 -1,42 -3,96 Anadolu Cam 2,74 -6,16 4,18 Anadolu Efes 24,60 -2,61 1,65 Anadolu Grubu Holding 20,00 -2,91 -15,61 Anadolu Hayat Emek. 7,65 -0,13 -2,13 Anadolu Isuzu 9,71 -4,24 6,70 Anadolu Sigorta 4,24 -0,93 40,81 Anel Elektrik 2,57 -4,81 -31,83 Anel Telekom 0,44 -2,22 -12,00 Arçelik 16,60 -2,70 -20,08 Arena Bilgisayar 4,28 -2,95 1,18 Armada Bilgisayar 6,53 0,93 -3,69 Arsan Tekstil 2,04 -5,12 16,57 Artı Yatırım Holding 1,82 -4,21 93,62 Aselsan 23,14 -4,70 -27,23 Aslan Çimento 32,66 -2,27 -14,50 Ata GMYO 3,66 -2,92 -23,59 Atakule GMYO 1,94 0,00 -5,37 Atlantik Petrol Ürünleri 1,09 2,83 -21,58 Atlantis Yatırım Holding 0,61 -1,61 24,49 Atlas Yat. Ort. 0,96 -2,04 -2,04 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,60 0,40 -0,58 Avrasya GMYO 1,24 -6,77 -21,52 Avrasya Petrol ve Tur. 1,28 -5,88 -23,81 Avrupa Yatırım Holding 2,38 7,21 30,05 Ayen Enerji 4,07 -8,54 -15,73 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,75 -0,57 2,94 Aygaz 11,95 -5,23 -17,56 Bagfaş 7,41 -5,00 -29,43 Bak Ambalaj 7,27 -1,62 41,44 Balatacılar Balatacılık 0,47 -2,08 -16,07 Bantaş Ambalaj 2,38 -4,42 -41,81 Banvit 14,16 -4,26 -33,89 Baştaş Başkent Çimento 2,68 -0,74 8,94 Batı Çimento 6,39 -4,05 -35,32 Batısöke Çimento 1,39 -2,11 -21,91 Bera Holding 2,12 -8,23 -31,61 Berkosan Yalıtım 2,51 -4,20 12,56 Beşiktaş Futbol Yat. 2,43 -6,18 -40,59 Beyaz Filo 25,00 -7,06 -66,19 Bilici Yatırım 1,78 -0,56 16,30 Bim Mağazalar 68,65 0,66 -12,10 Bimeks 0,11 0,00 -60,71 Birko Mensucat 0,36 0,00 -12,20 Birlik Mensucat 1,21 -5,47 -14,18 Bizim Mağazaları 7,22 -6,96 -6,23 Bolu Çimento 6,84 -1,72 27,14 Bomonti Elektrik 0,76 -2,56 -29,63 Borusan Mannesmann 11,43 -4,51 -2,64 Borusan Yat. Paz. 35,70 -3,36 -17,26 Bosch Fren Sistemleri 153,50 -0,58 -16,20 Bossa 6,05 -1,79 49,38 Boyner Perakende Yat. 8,00 -1,23 -12,85 Brisa 6,27 -2,49 -13,76 Burçelik 3,15 -2,78 -18,18 Burçelik Vana 1,49 -1,97 -14,86 Bursa Çimento 5,26 -2,05 0,19 Carrefoursa 4,91 -3,73 -12,01 Coca Cola İçecek 35,18 -2,01 2,81 Cosmos Yat. Holding 1,10 -3,51 -5,98 Credıtwest Faktorıng 1,37 -1,44 0,74 Çelebi 33,78 -3,43 -0,85 Çelik Halat 7,34 -8,93 96,27 Çemaş Döküm 1,63 -4,68 -11,89 Çemtaş 4,95 -4,44 21,32 Çimbeton 33,58 -6,72 -9,05 Çimentaş 10,32 -3,19 -10,96 Çimsa 11,42 -6,16 -13,45 Çuhadaroğlu Metal 2,19 -5,60 -25,26 Dagi Giyim 1,55 -6,63 -31,72 Dagi Yatırım Holding 1,25 -2,34 -12,59 Dardanel 1,49 -1,97 -23,59 Datagate Bilgisayar 7,50 0,13 -28,37 Demısaş Döküm 2,75 -4,51 50,27 Denge Holding 2,69 -6,27 42,18 Deniz GMYO 3,15 -0,63 16,67 Denizbank 5,95 -6,59 62,13 Denizli Cam 10,46 -3,86 -11,88 Derimod 8,43 -0,71 12,25 Desa Deri 1,10 -0,90 8,91 Despec Bilgisayar 2,95 -2,32 -17,83 Deva Holding 3,94 -2,96 -10,05 Diriteks Diriliş Tekstil 1,09 0,93 -6,84 Ditaş Doğan 5,46 -5,54 -8,94 DO-CO 275,00 0,18 30,83 Doğan Burda 3,22 -3,30 -3,01 Doğan Gazetecilik 5,23 1,36 89,49 Doğan Holding 0,97 0,00 11,49 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,23 -7,08 -38,74 Doğusan 3,25 2,20 122,60 Doğuş GMYO 2,81 -2,43 -13,27 Doğuş Otomotiv 7,42 -1,07 -9,95 Döktaş Dökümcülük 11,29 -0,96 2,64 Duran Doğan Basım 5,79 -2,36 53,58 Dyo Boya 4,77 -13,43 -37,32 Eczacıbaşı İlaç 3,73 -5,33 -15,42 Eczacıbaşı Yat. Ort. 2,15 -5,70 0,00 Eczacıbaşı Yatırım 9,55 -4,21 -12,55 Edip Gayrimenkul 0,91 -6,19 -22,88 Ege Endüstri 318,10 0,66 6,06 Ege Gübre 24,90 -2,35 -2,43 Ege Profil 9,61 -2,54 -3,71 Ege Seramik 3,18 -3,05 -30,87 Egeli & Co Tarım Girişim 0,53 0,00 -23,19 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,47 -2,08 0,00 Egeli&Co Yatırım Holding 0,14 0,00 -30,00 Egeplast 6,91 -5,99 47,65 Ekiz Kimya 0,46 -2,13 -19,30 Emek Elektrik 1,30 -3,70 -18,24 Eminiş Ambalaj 3,39 -3,69 -26,94 Emlak Konut GMYO 2,46 -1,99 -12,46 Enerjisa Enerji 6,71 -1,76 Enka İnşaat 4,81 -1,64 -18,38 Erbosan 71,00 -3,53 -14,77 Ereğli Demir Çelik 10,31 4,35 2,89 Ersu Gıda 0,96 -4,00 -26,72 Escort Teknoloji 0,66 -12,00 -47,62 Etiler Gıda 3,90 -2,50 -16,84 Euro Kapital Yat. Ort. 0,80 -5,88 -29,20 Euro Trend Yat. Ort. 0,69 -5,48 -28,13 Euro Yat. Ort. 0,65 -4,41 -24,42 Euro Yatırım Holding 0,59 -4,84 -3,28 Fenerbahçe Futbol 34,42 -5,34 0,35 Flap Kongre Toplantı Hiz. 7,31 -19,93 -47,07 F-M İzmit Piston 14,36 -4,96 14,61 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,54 -4,84 -28,05 Ford Otosan 56,80 -0,35 -2,14 Frigo Pak Gıda 1,40 -3,45 47,37 Galatasaray Sportif 2,27 -8,10 8,22 Garanti Bankası 8,90 -0,45 -13,39 Garanti Faktoring 2,37 -1,66 -27,30 Garanti Yat. Ort. 0,67 -4,29 -10,67 Gedik Girişim 1,25 0,81 5,04 Gedik Y. Men. Değ. 2,66 1,14 5,56 Gedik Yatırım Holding 1,47 0,00 6,52 Gediz Ambalaj 7,18 -1,64 -0,69 Gentaş 1,53 -1,29 -8,93 Gersan Elektrik 4,00 -6,10 -15,07 Global Men. Değ. 0,58 1,75 28,89 Global Yat. Holding 3,75 -1,83 3,88 Good-Year 3,46 -2,54 -18,59 Göltaş Çimento 49,28 -3,84 -24,53 Gözde Girişim 4,09 -0,24 -27,74 GSD Denizcilik 1,26 -5,26 -6,67 GSD Holding 0,84 -4,55 16,67 Gübre Fabrik. 3,36 -4,55 -20,57 Güler Yat. Holding 1,73 2,37 49,14 Güneş Sigorta 1,46 -5,19 -11,52 Halk GMYO 0,83 -1,19 -13,09 Halk Sigorta 1,39 0,00 -14,20 Hatay Tekstil 4,01 -9,28 -19,32 Hedef Girişim 1,77 -5,35 -27,46 Hektaş 10,02 0,80 43,14 Hürriyet Gzt. 1,40 0,72 4,48 ICBC Turkey Bank 5,54 -0,54 21,49 İdealist GMYO 2,29 -1,72 12,25 İhlas Ev Aletleri 0,38 -7,32 -25,49 İhlas Gayrimenkul 1,20 -7,69 -38,78 İhlas Gazetecilik 0,85 -10,53 -27,97 İhlas Holding 0,38 -9,52 -28,30 İhlas Yayın Holding 0,39 -7,14 -23,53 İndeks Bilgisayar 10,85 -0,82 -5,65 Info Yatırım 1,07 -3,60 -9,32 İntema 24,36 -2,56 0,08 İpek Doğal Enerji 4,43 -8,85 -17,50 İskenderun Demir Çelik 7,90 3,54 49,34

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)