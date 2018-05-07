Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,06 0,00 -17,83
Acıpayam Selüloz 2,43 -1,22 -8,30
Adana Çimento (A) 6,86 -0,58 14,33
Adana Çimento (B) 4,71 0,21 11,61
Adana Çimento (C) 1,12 3,70 33,33
Adel Kalemcilik 16,57 0,61 0,67
Adese Alışveriş Ticaret 2,26 -3,83 13,57
Afyon Çimento 6,20 -1,74 -20,31
Ak Enerji 0,79 -1,25 -13,19
Akbank 8,19 -1,68 -13,28
Akçansa 9,94 -0,60 -2,90
Akdenız Güvenlık Hız. 3,62 -2,16 -38,95
Akfen GMYO 1,94 -0,51 -19,50
Akın Tekstil 9,65 -1,63 -31,61
Akiş GMYO 3,28 -0,30 4,79
Akmerkez GMYO 18,34 0,27 -10,36
Aksa 11,75 -6,08 -1,95
Aksa Enerji 4,03 0,50 -2,42
Aksigorta 4,30 -0,92 41,78
Aksu Enerji 6,38 -2,30 20,39
Alarko Carrıer 54,50 -1,80 -9,99
Alarko GMYO 43,98 -2,14 -13,51
Alarko Holding 5,70 -5,47 -21,49
Albaraka Türk 1,48 -1,33 -1,57
Alcatel Lucent Teletaş 5,96 -2,61 -25,31
Alkim Kağıt 3,37 -5,87 -27,30
Alkim Kimya 22,34 -2,27 -10,64
Altınyağ 0,83 -2,35 -30,61
Altınyunus Çeşme 4,92 -1,60 -2,57
Anadolu Cam 2,92 -3,31 11,03
Anadolu Efes 25,26 -1,02 4,38
Anadolu Grubu Holding 20,60 -2,18 -13,08
Anadolu Hayat Emek. 7,66 -0,52 -2,01
Anadolu Isuzu 10,14 -2,50 11,43
Anadolu Sigorta 4,28 0,00 42,14
Anel Elektrik 2,70 -2,17 -28,38
Anel Telekom 0,45 -2,17 -10,00
Arçelik 17,06 -1,56 -17,87
Arena Bilgisayar 4,41 -3,71 4,26
Armada Bilgisayar 6,47 0,00 -4,57
Arsan Tekstil 2,15 1,90 22,86
Artı Yatırım Holding 1,90 0,00 102,13
Aselsan 24,28 -1,14 -23,65
Aslan Çimento 33,42 1,33 -12,51
Ata GMYO 3,77 -1,82 -21,29
Atakule GMYO 1,94 -2,02 -5,37
Atlantik Petrol Ürünleri 1,06 -7,83 -23,74
Atlantis Yatırım Holding 0,62 1,64 26,53
Atlas Yat. Ort. 0,98 2,08 0,00
AvivaSA Emeklilik Hayat 17,53 -0,96 -0,98
Avrasya GMYO 1,33 -0,75 -15,82
Avrasya Petrol ve Tur. 1,36 -0,73 -19,05
Avrupa Yatırım Holding 2,22 20,00 21,31
Ayen Enerji 4,45 -2,20 -7,87
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,77 -1,67 4,12
Aygaz 12,61 -1,02 -13,01
Bagfaş 7,80 -1,64 -25,71
Bak Ambalaj 7,39 -0,94 43,77
Balatacılar Balatacılık 0,48 2,13 -14,29
Bantaş Ambalaj 2,49 1,63 -39,12
Banvit 14,79 -3,96 -30,95
Baştaş Başkent Çimento 2,70 5,88 9,76
Batı Çimento 6,66 4,39 -32,59
Batısöke Çimento 1,42 -4,05 -20,22
Bera Holding 2,31 -2,94 -25,48
Berkosan Yalıtım 2,62 1,16 17,49
Beşiktaş Futbol Yat. 2,59 -3,00 -36,67
Beyaz Filo 26,90 -7,31 -63,62
Bilici Yatırım 1,79 -1,65 16,95
Bim Mağazalar 68,20 0,00 -12,68
Bimeks 0,11 -8,33 -60,71
Birko Mensucat 0,36 -2,70 -12,20
Birlik Mensucat 1,28 -1,54 -9,22
Bizim Mağazaları 7,76 -0,39 0,78
Bolu Çimento 6,96 1,16 29,37
Bomonti Elektrik 0,78 -3,70 -27,78
Borusan Mannesmann 11,97 -1,48 1,96
Borusan Yat. Paz. 36,94 -3,70 -14,39
Bosch Fren Sistemleri 154,40 -1,03 -15,71
Bossa 6,16 -4,05 52,10
Boyner Perakende Yat. 8,10 -4,37 -11,76
Brisa 6,43 -0,92 -11,55
Burçelik 3,24 -0,92 -15,84
Burçelik Vana 1,52 -3,80 -13,14
Bursa Çimento 5,37 -0,37 2,29
Carrefoursa 5,10 1,80 -8,60
Coca Cola İçecek 35,90 1,13 4,91
Cosmos Yat. Holding 1,14 0,00 -2,56
Credıtwest Faktorıng 1,39 -0,71 2,21
Çelebi 34,98 1,45 2,67
Çelik Halat 8,06 -4,05 115,52
Çemaş Döküm 1,71 4,27 -7,57
Çemtaş 5,18 1,37 26,96
Çimbeton 36,00 0,56 -2,49
Çimentaş 10,66 -0,19 -8,02
Çimsa 12,17 -1,14 -7,77
Çuhadaroğlu Metal 2,32 -2,11 -20,82
Dagi Giyim 1,66 -1,78 -26,87
Dagi Yatırım Holding 1,28 -1,54 -10,49
Dardanel 1,52 0,00 -22,05
Datagate Bilgisayar 7,49 -3,48 -28,46
Demısaş Döküm 2,88 -4,00 57,38
Denge Holding 2,87 0,35 51,69
Deniz GMYO 3,17 -0,63 17,41
Denizbank 6,37 -1,85 73,57
Denizli Cam 10,88 -0,82 -8,34
Derimod 8,49 -6,19 13,05
Desa Deri 1,11 -2,63 9,90
Despec Bilgisayar 3,02 0,33 -15,88
Deva Holding 4,06 3,57 -7,31
Diriteks Diriliş Tekstil 1,08 -0,92 -7,69
Ditaş Doğan 5,78 -4,15 -3,61
DO-CO 274,50 0,92 30,59
Doğan Burda 3,33 -2,06 0,30
Doğan Gazetecilik 5,16 3,20 86,96
Doğan Holding 0,97 4,30 11,49
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,40 -4,38 -34,07
Doğusan 3,18 3,25 117,81
Doğuş GMYO 2,88 -2,37 -11,11
Doğuş Otomotiv 7,50 0,54 -8,98
Döktaş Dökümcülük 11,40 1,97 3,64
Duran Doğan Basım 5,93 -0,84 57,29
Dyo Boya 5,51 -2,82 -27,60
Eczacıbaşı İlaç 3,94 -1,01 -10,66
Eczacıbaşı Yat. Ort. 2,28 -0,87 6,05
Eczacıbaşı Yatırım 9,97 -0,40 -8,70
Edip Gayrimenkul 0,97 1,04 -17,80
Ege Endüstri 316,00 -1,71 5,36
Ege Gübre 25,50 -0,16 -0,08
Ege Profil 9,86 0,20 -1,20
Ege Seramik 3,28 -1,80 -28,70
Egeli & Co Tarım Girişim 0,53 -1,85 -23,19
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,48 4,35 2,13
Egeli&Co Yatırım Holding 0,14 7,69 -30,00
Egeplast 7,35 5,60 57,05
Ekiz Kimya 0,47 2,17 -17,54
Emek Elektrik 1,35 -1,46 -15,09
Eminiş Ambalaj 3,52 0,00 -24,14
Emlak Konut GMYO 2,51 -1,18 -10,68
Enerjisa Enerji 6,83 -2,01
Enka İnşaat 4,89 0,00 -17,03
Erbosan 73,60 -0,14 -11,64
Ereğli Demir Çelik 9,88 -5,99 -1,40
Ersu Gıda 1,00 0,00 -23,66
Escort Teknoloji 0,75 1,35 -40,48
Etiler Gıda 4,00 0,00 -14,71
Euro Kapital Yat. Ort. 0,85 -1,16 -24,78
Euro Trend Yat. Ort. 0,73 -2,67 -23,96
Euro Yat. Ort. 0,68 -1,45 -20,93
Euro Yatırım Holding 0,62 -3,13 1,64
Fenerbahçe Futbol 36,36 3,89 6,01
Flap Kongre Toplantı Hiz. 9,13 -19,98 -33,89
F-M İzmit Piston 15,11 -2,83 20,60
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,72 -2,87 -24,39
Ford Otosan 57,00 0,00 -1,80
Frigo Pak Gıda 1,45 -15,20 52,63
Galatasaray Sportif 2,47 2,07 17,76
Garanti Bankası 8,94 -1,76 -13,00
Garanti Faktoring 2,41 -2,03 -26,07
Garanti Yat. Ort. 0,70 -1,41 -6,67
Gedik Girişim 1,24 0,81 4,20
Gedik Y. Men. Değ. 2,63 0,00 4,37
Gedik Yatırım Holding 1,47 0,68 6,52
Gediz Ambalaj 7,30 -0,82 0,97
Gentaş 1,55 -1,27 -7,74
Gersan Elektrik 4,26 -4,48 -9,55
Global Men. Değ. 0,57 -3,39 26,67
Global Yat. Holding 3,82 -1,80 5,82
Good-Year 3,55 -0,56 -16,47
Göltaş Çimento 51,25 -2,84 -21,52
Gözde Girişim 4,10 -3,76 -27,56
GSD Denizcilik 1,33 -1,48 -1,48
GSD Holding 0,88 -1,12 22,22
Gübre Fabrik. 3,52 -2,22 -16,78
Güler Yat. Holding 1,69 2,42 45,69
Güneş Sigorta 1,54 0,65 -6,67
Halk GMYO 0,84 -1,18 -12,05
Halk Sigorta 1,39 0,00 -14,20
Hatay Tekstil 4,42 -1,56 -11,07
Hedef Girişim 1,87 -4,10 -23,36
Hektaş 9,94 2,58 42,00
Hürriyet Gzt. 1,39 2,96 3,73
ICBC Turkey Bank 5,57 -3,80 22,15
İdealist GMYO 2,33 -6,43 14,22
İhlas Ev Aletleri 0,41 0,00 -19,61
İhlas Gayrimenkul 1,30 -1,52 -33,67
İhlas Gazetecilik 0,95 -2,06 -19,49
İhlas Holding 0,42 0,00 -20,75
İhlas Yayın Holding 0,42 0,00 -17,65
İndeks Bilgisayar 10,94 1,30 -4,87
Info Yatırım 1,11 2,78 -5,93
İntema 25,00 -2,04 2,71
İpek Doğal Enerji 4,86 -0,61 -9,50
İskenderun Demir Çelik 7,63 -9,60 44,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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