Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,06
|0,00
|-17,83
|Acıpayam Selüloz
|2,43
|-1,22
|-8,30
|Adana Çimento (A)
|6,86
|-0,58
|14,33
|Adana Çimento (B)
|4,71
|0,21
|11,61
|Adana Çimento (C)
|1,12
|3,70
|33,33
|Adel Kalemcilik
|16,57
|0,61
|0,67
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,26
|-3,83
|13,57
|Afyon Çimento
|6,20
|-1,74
|-20,31
|Ak Enerji
|0,79
|-1,25
|-13,19
|Akbank
|8,19
|-1,68
|-13,28
|Akçansa
|9,94
|-0,60
|-2,90
|Akdenız Güvenlık Hız.
|3,62
|-2,16
|-38,95
|Akfen GMYO
|1,94
|-0,51
|-19,50
|Akın Tekstil
|9,65
|-1,63
|-31,61
|Akiş GMYO
|3,28
|-0,30
|4,79
|Akmerkez GMYO
|18,34
|0,27
|-10,36
|Aksa
|11,75
|-6,08
|-1,95
|Aksa Enerji
|4,03
|0,50
|-2,42
|Aksigorta
|4,30
|-0,92
|41,78
|Aksu Enerji
|6,38
|-2,30
|20,39
|Alarko Carrıer
|54,50
|-1,80
|-9,99
|Alarko GMYO
|43,98
|-2,14
|-13,51
|Alarko Holding
|5,70
|-5,47
|-21,49
|Albaraka Türk
|1,48
|-1,33
|-1,57
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,96
|-2,61
|-25,31
|Alkim Kağıt
|3,37
|-5,87
|-27,30
|Alkim Kimya
|22,34
|-2,27
|-10,64
|Altınyağ
|0,83
|-2,35
|-30,61
|Altınyunus Çeşme
|4,92
|-1,60
|-2,57
|Anadolu Cam
|2,92
|-3,31
|11,03
|Anadolu Efes
|25,26
|-1,02
|4,38
|Anadolu Grubu Holding
|20,60
|-2,18
|-13,08
|Anadolu Hayat Emek.
|7,66
|-0,52
|-2,01
|Anadolu Isuzu
|10,14
|-2,50
|11,43
|Anadolu Sigorta
|4,28
|0,00
|42,14
|Anel Elektrik
|2,70
|-2,17
|-28,38
|Anel Telekom
|0,45
|-2,17
|-10,00
|Arçelik
|17,06
|-1,56
|-17,87
|Arena Bilgisayar
|4,41
|-3,71
|4,26
|Armada Bilgisayar
|6,47
|0,00
|-4,57
|Arsan Tekstil
|2,15
|1,90
|22,86
|Artı Yatırım Holding
|1,90
|0,00
|102,13
|Aselsan
|24,28
|-1,14
|-23,65
|Aslan Çimento
|33,42
|1,33
|-12,51
|Ata GMYO
|3,77
|-1,82
|-21,29
|Atakule GMYO
|1,94
|-2,02
|-5,37
|Atlantik Petrol Ürünleri
|1,06
|-7,83
|-23,74
|Atlantis Yatırım Holding
|0,62
|1,64
|26,53
|Atlas Yat. Ort.
|0,98
|2,08
|0,00
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,53
|-0,96
|-0,98
|Avrasya GMYO
|1,33
|-0,75
|-15,82
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,36
|-0,73
|-19,05
|Avrupa Yatırım Holding
|2,22
|20,00
|21,31
|Ayen Enerji
|4,45
|-2,20
|-7,87
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,77
|-1,67
|4,12
|Aygaz
|12,61
|-1,02
|-13,01
|Bagfaş
|7,80
|-1,64
|-25,71
|Bak Ambalaj
|7,39
|-0,94
|43,77
|Balatacılar Balatacılık
|0,48
|2,13
|-14,29
|Bantaş Ambalaj
|2,49
|1,63
|-39,12
|Banvit
|14,79
|-3,96
|-30,95
|Baştaş Başkent Çimento
|2,70
|5,88
|9,76
|Batı Çimento
|6,66
|4,39
|-32,59
|Batısöke Çimento
|1,42
|-4,05
|-20,22
|Bera Holding
|2,31
|-2,94
|-25,48
|Berkosan Yalıtım
|2,62
|1,16
|17,49
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,59
|-3,00
|-36,67
|Beyaz Filo
|26,90
|-7,31
|-63,62
|Bilici Yatırım
|1,79
|-1,65
|16,95
|Bim Mağazalar
|68,20
|0,00
|-12,68
|Bimeks
|0,11
|-8,33
|-60,71
|Birko Mensucat
|0,36
|-2,70
|-12,20
|Birlik Mensucat
|1,28
|-1,54
|-9,22
|Bizim Mağazaları
|7,76
|-0,39
|0,78
|Bolu Çimento
|6,96
|1,16
|29,37
|Bomonti Elektrik
|0,78
|-3,70
|-27,78
|Borusan Mannesmann
|11,97
|-1,48
|1,96
|Borusan Yat. Paz.
|36,94
|-3,70
|-14,39
|Bosch Fren Sistemleri
|154,40
|-1,03
|-15,71
|Bossa
|6,16
|-4,05
|52,10
|Boyner Perakende Yat.
|8,10
|-4,37
|-11,76
|Brisa
|6,43
|-0,92
|-11,55
|Burçelik
|3,24
|-0,92
|-15,84
|Burçelik Vana
|1,52
|-3,80
|-13,14
|Bursa Çimento
|5,37
|-0,37
|2,29
|Carrefoursa
|5,10
|1,80
|-8,60
|Coca Cola İçecek
|35,90
|1,13
|4,91
|Cosmos Yat. Holding
|1,14
|0,00
|-2,56
|Credıtwest Faktorıng
|1,39
|-0,71
|2,21
|Çelebi
|34,98
|1,45
|2,67
|Çelik Halat
|8,06
|-4,05
|115,52
|Çemaş Döküm
|1,71
|4,27
|-7,57
|Çemtaş
|5,18
|1,37
|26,96
|Çimbeton
|36,00
|0,56
|-2,49
|Çimentaş
|10,66
|-0,19
|-8,02
|Çimsa
|12,17
|-1,14
|-7,77
|Çuhadaroğlu Metal
|2,32
|-2,11
|-20,82
|Dagi Giyim
|1,66
|-1,78
|-26,87
|Dagi Yatırım Holding
|1,28
|-1,54
|-10,49
|Dardanel
|1,52
|0,00
|-22,05
|Datagate Bilgisayar
|7,49
|-3,48
|-28,46
|Demısaş Döküm
|2,88
|-4,00
|57,38
|Denge Holding
|2,87
|0,35
|51,69
|Deniz GMYO
|3,17
|-0,63
|17,41
|Denizbank
|6,37
|-1,85
|73,57
|Denizli Cam
|10,88
|-0,82
|-8,34
|Derimod
|8,49
|-6,19
|13,05
|Desa Deri
|1,11
|-2,63
|9,90
|Despec Bilgisayar
|3,02
|0,33
|-15,88
|Deva Holding
|4,06
|3,57
|-7,31
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,08
|-0,92
|-7,69
|Ditaş Doğan
|5,78
|-4,15
|-3,61
|DO-CO
|274,50
|0,92
|30,59
|Doğan Burda
|3,33
|-2,06
|0,30
|Doğan Gazetecilik
|5,16
|3,20
|86,96
|Doğan Holding
|0,97
|4,30
|11,49
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,40
|-4,38
|-34,07
|Doğusan
|3,18
|3,25
|117,81
|Doğuş GMYO
|2,88
|-2,37
|-11,11
|Doğuş Otomotiv
|7,50
|0,54
|-8,98
|Döktaş Dökümcülük
|11,40
|1,97
|3,64
|Duran Doğan Basım
|5,93
|-0,84
|57,29
|Dyo Boya
|5,51
|-2,82
|-27,60
|Eczacıbaşı İlaç
|3,94
|-1,01
|-10,66
|Eczacıbaşı Yat. Ort.
|2,28
|-0,87
|6,05
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,97
|-0,40
|-8,70
|Edip Gayrimenkul
|0,97
|1,04
|-17,80
|Ege Endüstri
|316,00
|-1,71
|5,36
|Ege Gübre
|25,50
|-0,16
|-0,08
|Ege Profil
|9,86
|0,20
|-1,20
|Ege Seramik
|3,28
|-1,80
|-28,70
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,53
|-1,85
|-23,19
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,48
|4,35
|2,13
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,14
|7,69
|-30,00
|Egeplast
|7,35
|5,60
|57,05
|Ekiz Kimya
|0,47
|2,17
|-17,54
|Emek Elektrik
|1,35
|-1,46
|-15,09
|Eminiş Ambalaj
|3,52
|0,00
|-24,14
|Emlak Konut GMYO
|2,51
|-1,18
|-10,68
|Enerjisa Enerji
|6,83
|-2,01
|Enka İnşaat
|4,89
|0,00
|-17,03
|Erbosan
|73,60
|-0,14
|-11,64
|Ereğli Demir Çelik
|9,88
|-5,99
|-1,40
|Ersu Gıda
|1,00
|0,00
|-23,66
|Escort Teknoloji
|0,75
|1,35
|-40,48
|Etiler Gıda
|4,00
|0,00
|-14,71
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,85
|-1,16
|-24,78
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,73
|-2,67
|-23,96
|Euro Yat. Ort.
|0,68
|-1,45
|-20,93
|Euro Yatırım Holding
|0,62
|-3,13
|1,64
|Fenerbahçe Futbol
|36,36
|3,89
|6,01
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|9,13
|-19,98
|-33,89
|F-M İzmit Piston
|15,11
|-2,83
|20,60
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,72
|-2,87
|-24,39
|Ford Otosan
|57,00
|0,00
|-1,80
|Frigo Pak Gıda
|1,45
|-15,20
|52,63
|Galatasaray Sportif
|2,47
|2,07
|17,76
|Garanti Bankası
|8,94
|-1,76
|-13,00
|Garanti Faktoring
|2,41
|-2,03
|-26,07
|Garanti Yat. Ort.
|0,70
|-1,41
|-6,67
|Gedik Girişim
|1,24
|0,81
|4,20
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,63
|0,00
|4,37
|Gedik Yatırım Holding
|1,47
|0,68
|6,52
|Gediz Ambalaj
|7,30
|-0,82
|0,97
|Gentaş
|1,55
|-1,27
|-7,74
|Gersan Elektrik
|4,26
|-4,48
|-9,55
|Global Men. Değ.
|0,57
|-3,39
|26,67
|Global Yat. Holding
|3,82
|-1,80
|5,82
|Good-Year
|3,55
|-0,56
|-16,47
|Göltaş Çimento
|51,25
|-2,84
|-21,52
|Gözde Girişim
|4,10
|-3,76
|-27,56
|GSD Denizcilik
|1,33
|-1,48
|-1,48
|GSD Holding
|0,88
|-1,12
|22,22
|Gübre Fabrik.
|3,52
|-2,22
|-16,78
|Güler Yat. Holding
|1,69
|2,42
|45,69
|Güneş Sigorta
|1,54
|0,65
|-6,67
|Halk GMYO
|0,84
|-1,18
|-12,05
|Halk Sigorta
|1,39
|0,00
|-14,20
|Hatay Tekstil
|4,42
|-1,56
|-11,07
|Hedef Girişim
|1,87
|-4,10
|-23,36
|Hektaş
|9,94
|2,58
|42,00
|Hürriyet Gzt.
|1,39
|2,96
|3,73
|ICBC Turkey Bank
|5,57
|-3,80
|22,15
|İdealist GMYO
|2,33
|-6,43
|14,22
|İhlas Ev Aletleri
|0,41
|0,00
|-19,61
|İhlas Gayrimenkul
|1,30
|-1,52
|-33,67
|İhlas Gazetecilik
|0,95
|-2,06
|-19,49
|İhlas Holding
|0,42
|0,00
|-20,75
|İhlas Yayın Holding
|0,42
|0,00
|-17,65
|İndeks Bilgisayar
|10,94
|1,30
|-4,87
|Info Yatırım
|1,11
|2,78
|-5,93
|İntema
|25,00
|-2,04
|2,71
|İpek Doğal Enerji
|4,86
|-0,61
|-9,50
|İskenderun Demir Çelik
|7,63
|-9,60
|44,23
(Sürecek)