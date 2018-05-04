Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,06 0,00 -17,83
Acıpayam Selüloz 2,46 -0,81 -7,17
Adana Çimento (A) 6,90 -3,09 15,00
Adana Çimento (B) 4,70 -2,29 11,37
Adana Çimento (C) 1,08 -1,82 28,57
Adel Kalemcilik 16,47 -0,48 0,06
Adese Alışveriş Ticaret 2,35 -0,84 18,09
Afyon Çimento 6,31 -1,87 -18,89
Ak Enerji 0,80 -2,44 -12,09
Akbank 8,33 2,21 -11,79
Akçansa 10,00 0,50 -2,31
Akdenız Güvenlık Hız. 3,70 -3,14 -37,61
Akfen GMYO 1,95 -0,51 -19,09
Akın Tekstil 9,81 0,72 -30,47
Akiş GMYO 3,29 0,30 5,11
Akmerkez GMYO 18,29 -0,54 -10,61
Aksa 12,51 1,71 4,39
Aksa Enerji 4,01 -1,72 -2,91
Aksigorta 4,34 -1,36 43,10
Aksu Enerji 6,53 -1,95 23,22
Alarko Carrıer 55,50 -0,09 -8,34
Alarko GMYO 44,94 -0,13 -11,62
Alarko Holding 6,03 4,87 -16,94
Albaraka Türk 1,50 -0,66 -0,24
Alcatel Lucent Teletaş 6,12 -1,29 -23,31
Alkim Kağıt 3,58 -4,79 -22,77
Alkim Kimya 22,86 1,33 -8,56
Altınyağ 0,85 2,41 -28,94
Altınyunus Çeşme 5,00 0,00 -0,99
Anadolu Cam 3,02 -1,95 14,83
Anadolu Efes 25,52 -0,08 5,45
Anadolu Grubu Holding 21,06 0,29 -11,14
Anadolu Hayat Emek. 7,70 0,00 -1,49
Anadolu Isuzu 10,40 -2,99 14,29
Anadolu Sigorta 4,28 -0,23 42,14
Anel Elektrik 2,76 1,85 -26,79
Anel Telekom 0,46 0,00 -8,00
Arçelik 17,33 -3,08 -16,57
Arena Bilgisayar 4,58 -2,14 8,27
Armada Bilgisayar 6,47 -0,46 -4,57
Arsan Tekstil 2,11 -0,47 20,57
Artı Yatırım Holding 1,90 -2,56 102,13
Aselsan 24,56 -0,89 -22,77
Aslan Çimento 32,98 -1,20 -13,66
Ata GMYO 3,84 -2,54 -19,83
Atakule GMYO 1,98 -3,88 -3,41
Atlantik Petrol Ürünleri 1,15 -1,71 -17,27
Atlantis Yatırım Holding 0,61 -6,15 24,49
Atlas Yat. Ort. 0,96 0,00 -2,04
AvivaSA Emeklilik Hayat 17,70 -0,06 -0,02
Avrasya GMYO 1,34 -2,19 -15,19
Avrasya Petrol ve Tur. 1,37 -2,14 -18,45
Avrupa Yatırım Holding 1,85 5,11 1,09
Ayen Enerji 4,55 -8,45 -5,80
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,80 -3,23 5,88
Aygaz 12,74 -2,67 -12,11
Bagfaş 7,93 -0,88 -24,48
Bak Ambalaj 7,46 0,27 45,14
Balatacılar Balatacılık 0,47 0,00 -16,07
Bantaş Ambalaj 2,45 -2,00 -40,10
Banvit 15,40 -3,21 -28,10
Baştaş Başkent Çimento 2,55 0,00 3,66
Batı Çimento 6,38 0,00 -35,43
Batısöke Çimento 1,48 2,07 -16,85
Bera Holding 2,38 1,71 -23,23
Berkosan Yalıtım 2,59 5,28 16,14
Beşiktaş Futbol Yat. 2,67 0,00 -34,72
Beyaz Filo 29,02 -3,27 -60,76
Bilici Yatırım 1,82 0,55 18,91
Bim Mağazalar 68,20 -1,16 -12,68
Bimeks 0,12 -20,00 -57,14
Birko Mensucat 0,37 0,00 -9,76
Birlik Mensucat 1,30 -1,52 -7,80
Bizim Mağazaları 7,79 -0,13 1,17
Bolu Çimento 6,88 0,15 27,88
Bomonti Elektrik 0,81 -2,41 -25,00
Borusan Mannesmann 12,15 -0,49 3,49
Borusan Yat. Paz. 38,36 -1,24 -11,10
Bosch Fren Sistemleri 156,00 0,26 -14,84
Bossa 6,42 -2,43 58,52
Boyner Perakende Yat. 8,47 -3,75 -7,73
Brisa 6,49 -1,22 -10,73
Burçelik 3,27 -3,54 -15,06
Burçelik Vana 1,58 -1,86 -9,71
Bursa Çimento 5,39 0,19 2,67
Carrefoursa 5,01 -1,38 -10,22
Coca Cola İçecek 35,50 0,85 3,74
Cosmos Yat. Holding 1,14 0,00 -2,56
Credıtwest Faktorıng 1,40 0,00 2,94
Çelebi 34,48 1,11 1,20
Çelik Halat 8,40 -0,12 124,62
Çemaş Döküm 1,64 5,13 -11,35
Çemtaş 5,11 1,39 25,25
Çimbeton 35,80 0,17 -3,03
Çimentaş 10,68 -1,84 -7,85
Çimsa 12,31 -1,20 -6,70
Çuhadaroğlu Metal 2,37 0,42 -19,11
Dagi Giyim 1,69 -0,59 -25,55
Dagi Yatırım Holding 1,30 -0,76 -9,09
Dardanel 1,52 -3,18 -22,05
Datagate Bilgisayar 7,76 -6,84 -25,88
Demısaş Döküm 3,00 8,70 63,93
Denge Holding 2,86 -4,67 51,16
Deniz GMYO 3,19 4,93 18,15
Denizbank 6,49 0,46 76,84
Denizli Cam 10,97 -0,63 -7,58
Derimod 9,05 -4,74 20,51
Desa Deri 1,14 -1,72 12,87
Despec Bilgisayar 3,01 -0,66 -16,16
Deva Holding 3,92 1,55 -10,50
Diriteks Diriliş Tekstil 1,09 -1,80 -6,84
Ditaş Doğan 6,03 -1,79 0,56
DO-CO 272,00 1,12 29,40
Doğan Burda 3,40 0,59 2,41
Doğan Gazetecilik 5,00 0,00 81,16
Doğan Holding 0,93 -5,10 6,90
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,51 -2,33 -31,04
Doğusan 3,08 3,70 110,96
Doğuş GMYO 2,95 0,00 -8,95
Doğuş Otomotiv 7,46 -0,67 -9,47
Döktaş Dökümcülük 11,18 -1,67 1,64
Duran Doğan Basım 5,98 0,34 58,62
Dyo Boya 5,67 -0,18 -25,49
Eczacıbaşı İlaç 3,98 -0,50 -9,75
Eczacıbaşı Yat. Ort. 2,30 -2,13 6,98
Eczacıbaşı Yatırım 10,01 0,40 -8,33
Edip Gayrimenkul 0,96 -2,04 -18,64
Ege Endüstri 321,50 0,78 7,19
Ege Gübre 26,54 0,99 0,08
Ege Profil 9,84 -1,11 -1,40
Ege Seramik 3,34 -3,47 -27,39
Egeli & Co Tarım Girişim 0,54 0,00 -21,74
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,46 -4,17 -2,13
Egeli&Co Yatırım Holding 0,13 0,00 -35,00
Egeplast 6,96 -4,26 48,72
Ekiz Kimya 0,46 -2,13 -19,30
Emek Elektrik 1,37 0,74 -13,84
Eminiş Ambalaj 3,52 -0,56 -24,14
Emlak Konut GMYO 2,54 0,40 -9,61
Enerjisa Enerji 6,97 -0,57
Enka İnşaat 4,89 2,52 -17,03
Erbosan 73,70 0,75 -11,52
Ereğli Demir Çelik 10,51 -1,68 4,89
Ersu Gıda 1,00 -1,96 -23,66
Escort Teknoloji 0,74 0,00 -41,27
Etiler Gıda 4,00 1,78 -14,71
Euro Kapital Yat. Ort. 0,86 -1,15 -23,89
Euro Trend Yat. Ort. 0,75 -1,32 -21,87
Euro Yat. Ort. 0,69 1,47 -19,77
Euro Yatırım Holding 0,64 -1,54 4,92
Fenerbahçe Futbol 35,00 3,49 2,04
Flap Kongre Toplantı Hiz. 11,41 -18,50 -17,38
F-M İzmit Piston 15,55 -2,20 24,11
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,83 -2,79 -22,15
Ford Otosan 57,00 -0,52 -1,80
Frigo Pak Gıda 1,71 0,00 80,00
Galatasaray Sportif 2,42 6,14 15,37
Garanti Bankası 9,10 2,02 -11,45
Garanti Faktoring 2,46 -1,99 -24,54
Garanti Yat. Ort. 0,71 1,43 -5,33
Gedik Girişim 1,23 -0,81 3,36
Gedik Y. Men. Değ. 2,63 -1,13 4,37
Gedik Yatırım Holding 1,46 0,00 5,80
Gediz Ambalaj 7,36 -1,21 1,80
Gentaş 1,56 -0,64 -7,14
Gersan Elektrik 4,46 0,22 -5,31
Global Men. Değ. 0,59 -1,67 31,11
Global Yat. Holding 3,89 0,26 7,76
Good-Year 3,57 -0,28 -16,00
Göltaş Çimento 52,75 -1,31 -19,22
Gözde Girişim 4,26 2,90 -24,73
GSD Denizcilik 1,35 0,00 0,00
GSD Holding 0,89 1,14 23,61
Gübre Fabrik. 3,60 -1,64 -14,89
Güler Yat. Holding 1,65 -1,20 42,24
Güneş Sigorta 1,53 2,68 -7,27
Halk GMYO 0,85 -1,16 -11,00
Halk Sigorta 1,39 -0,71 -14,20
Hatay Tekstil 4,49 -1,32 -9,66
Hedef Girişim 1,95 -1,52 -20,08
Hektaş 9,69 -8,50 38,43
Hürriyet Gzt. 1,35 0,00 0,75
ICBC Turkey Bank 5,79 -7,06 26,97
İdealist GMYO 2,49 -1,19 22,06
İhlas Ev Aletleri 0,41 0,00 -19,61
İhlas Gayrimenkul 1,32 -1,49 -32,65
İhlas Gazetecilik 0,97 -2,02 -17,80
İhlas Holding 0,42 0,00 -20,75
İhlas Yayın Holding 0,42 0,00 -17,65
İndeks Bilgisayar 10,80 -0,74 -6,09
Info Yatırım 1,08 -0,92 -8,47
İntema 25,52 -2,07 4,85
İpek Doğal Enerji 4,89 -1,61 -8,94
İskenderun Demir Çelik 8,44 -5,38 59,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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