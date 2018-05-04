Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,06 0,00 -17,83 Acıpayam Selüloz 2,46 -0,81 -7,17 Adana Çimento (A) 6,90 -3,09 15,00 Adana Çimento (B) 4,70 -2,29 11,37 Adana Çimento (C) 1,08 -1,82 28,57 Adel Kalemcilik 16,47 -0,48 0,06 Adese Alışveriş Ticaret 2,35 -0,84 18,09 Afyon Çimento 6,31 -1,87 -18,89 Ak Enerji 0,80 -2,44 -12,09 Akbank 8,33 2,21 -11,79 Akçansa 10,00 0,50 -2,31 Akdenız Güvenlık Hız. 3,70 -3,14 -37,61 Akfen GMYO 1,95 -0,51 -19,09 Akın Tekstil 9,81 0,72 -30,47 Akiş GMYO 3,29 0,30 5,11 Akmerkez GMYO 18,29 -0,54 -10,61 Aksa 12,51 1,71 4,39 Aksa Enerji 4,01 -1,72 -2,91 Aksigorta 4,34 -1,36 43,10 Aksu Enerji 6,53 -1,95 23,22 Alarko Carrıer 55,50 -0,09 -8,34 Alarko GMYO 44,94 -0,13 -11,62 Alarko Holding 6,03 4,87 -16,94 Albaraka Türk 1,50 -0,66 -0,24 Alcatel Lucent Teletaş 6,12 -1,29 -23,31 Alkim Kağıt 3,58 -4,79 -22,77 Alkim Kimya 22,86 1,33 -8,56 Altınyağ 0,85 2,41 -28,94 Altınyunus Çeşme 5,00 0,00 -0,99 Anadolu Cam 3,02 -1,95 14,83 Anadolu Efes 25,52 -0,08 5,45 Anadolu Grubu Holding 21,06 0,29 -11,14 Anadolu Hayat Emek. 7,70 0,00 -1,49 Anadolu Isuzu 10,40 -2,99 14,29 Anadolu Sigorta 4,28 -0,23 42,14 Anel Elektrik 2,76 1,85 -26,79 Anel Telekom 0,46 0,00 -8,00 Arçelik 17,33 -3,08 -16,57 Arena Bilgisayar 4,58 -2,14 8,27 Armada Bilgisayar 6,47 -0,46 -4,57 Arsan Tekstil 2,11 -0,47 20,57 Artı Yatırım Holding 1,90 -2,56 102,13 Aselsan 24,56 -0,89 -22,77 Aslan Çimento 32,98 -1,20 -13,66 Ata GMYO 3,84 -2,54 -19,83 Atakule GMYO 1,98 -3,88 -3,41 Atlantik Petrol Ürünleri 1,15 -1,71 -17,27 Atlantis Yatırım Holding 0,61 -6,15 24,49 Atlas Yat. Ort. 0,96 0,00 -2,04 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,70 -0,06 -0,02 Avrasya GMYO 1,34 -2,19 -15,19 Avrasya Petrol ve Tur. 1,37 -2,14 -18,45 Avrupa Yatırım Holding 1,85 5,11 1,09 Ayen Enerji 4,55 -8,45 -5,80 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,80 -3,23 5,88 Aygaz 12,74 -2,67 -12,11 Bagfaş 7,93 -0,88 -24,48 Bak Ambalaj 7,46 0,27 45,14 Balatacılar Balatacılık 0,47 0,00 -16,07 Bantaş Ambalaj 2,45 -2,00 -40,10 Banvit 15,40 -3,21 -28,10 Baştaş Başkent Çimento 2,55 0,00 3,66 Batı Çimento 6,38 0,00 -35,43 Batısöke Çimento 1,48 2,07 -16,85 Bera Holding 2,38 1,71 -23,23 Berkosan Yalıtım 2,59 5,28 16,14 Beşiktaş Futbol Yat. 2,67 0,00 -34,72 Beyaz Filo 29,02 -3,27 -60,76 Bilici Yatırım 1,82 0,55 18,91 Bim Mağazalar 68,20 -1,16 -12,68 Bimeks 0,12 -20,00 -57,14 Birko Mensucat 0,37 0,00 -9,76 Birlik Mensucat 1,30 -1,52 -7,80 Bizim Mağazaları 7,79 -0,13 1,17 Bolu Çimento 6,88 0,15 27,88 Bomonti Elektrik 0,81 -2,41 -25,00 Borusan Mannesmann 12,15 -0,49 3,49 Borusan Yat. Paz. 38,36 -1,24 -11,10 Bosch Fren Sistemleri 156,00 0,26 -14,84 Bossa 6,42 -2,43 58,52 Boyner Perakende Yat. 8,47 -3,75 -7,73 Brisa 6,49 -1,22 -10,73 Burçelik 3,27 -3,54 -15,06 Burçelik Vana 1,58 -1,86 -9,71 Bursa Çimento 5,39 0,19 2,67 Carrefoursa 5,01 -1,38 -10,22 Coca Cola İçecek 35,50 0,85 3,74 Cosmos Yat. Holding 1,14 0,00 -2,56 Credıtwest Faktorıng 1,40 0,00 2,94 Çelebi 34,48 1,11 1,20 Çelik Halat 8,40 -0,12 124,62 Çemaş Döküm 1,64 5,13 -11,35 Çemtaş 5,11 1,39 25,25 Çimbeton 35,80 0,17 -3,03 Çimentaş 10,68 -1,84 -7,85 Çimsa 12,31 -1,20 -6,70 Çuhadaroğlu Metal 2,37 0,42 -19,11 Dagi Giyim 1,69 -0,59 -25,55 Dagi Yatırım Holding 1,30 -0,76 -9,09 Dardanel 1,52 -3,18 -22,05 Datagate Bilgisayar 7,76 -6,84 -25,88 Demısaş Döküm 3,00 8,70 63,93 Denge Holding 2,86 -4,67 51,16 Deniz GMYO 3,19 4,93 18,15 Denizbank 6,49 0,46 76,84 Denizli Cam 10,97 -0,63 -7,58 Derimod 9,05 -4,74 20,51 Desa Deri 1,14 -1,72 12,87 Despec Bilgisayar 3,01 -0,66 -16,16 Deva Holding 3,92 1,55 -10,50 Diriteks Diriliş Tekstil 1,09 -1,80 -6,84 Ditaş Doğan 6,03 -1,79 0,56 DO-CO 272,00 1,12 29,40 Doğan Burda 3,40 0,59 2,41 Doğan Gazetecilik 5,00 0,00 81,16 Doğan Holding 0,93 -5,10 6,90 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,51 -2,33 -31,04 Doğusan 3,08 3,70 110,96 Doğuş GMYO 2,95 0,00 -8,95 Doğuş Otomotiv 7,46 -0,67 -9,47 Döktaş Dökümcülük 11,18 -1,67 1,64 Duran Doğan Basım 5,98 0,34 58,62 Dyo Boya 5,67 -0,18 -25,49 Eczacıbaşı İlaç 3,98 -0,50 -9,75 Eczacıbaşı Yat. Ort. 2,30 -2,13 6,98 Eczacıbaşı Yatırım 10,01 0,40 -8,33 Edip Gayrimenkul 0,96 -2,04 -18,64 Ege Endüstri 321,50 0,78 7,19 Ege Gübre 26,54 0,99 0,08 Ege Profil 9,84 -1,11 -1,40 Ege Seramik 3,34 -3,47 -27,39 Egeli & Co Tarım Girişim 0,54 0,00 -21,74 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,46 -4,17 -2,13 Egeli&Co Yatırım Holding 0,13 0,00 -35,00 Egeplast 6,96 -4,26 48,72 Ekiz Kimya 0,46 -2,13 -19,30 Emek Elektrik 1,37 0,74 -13,84 Eminiş Ambalaj 3,52 -0,56 -24,14 Emlak Konut GMYO 2,54 0,40 -9,61 Enerjisa Enerji 6,97 -0,57 Enka İnşaat 4,89 2,52 -17,03 Erbosan 73,70 0,75 -11,52 Ereğli Demir Çelik 10,51 -1,68 4,89 Ersu Gıda 1,00 -1,96 -23,66 Escort Teknoloji 0,74 0,00 -41,27 Etiler Gıda 4,00 1,78 -14,71 Euro Kapital Yat. Ort. 0,86 -1,15 -23,89 Euro Trend Yat. Ort. 0,75 -1,32 -21,87 Euro Yat. Ort. 0,69 1,47 -19,77 Euro Yatırım Holding 0,64 -1,54 4,92 Fenerbahçe Futbol 35,00 3,49 2,04 Flap Kongre Toplantı Hiz. 11,41 -18,50 -17,38 F-M İzmit Piston 15,55 -2,20 24,11 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,83 -2,79 -22,15 Ford Otosan 57,00 -0,52 -1,80 Frigo Pak Gıda 1,71 0,00 80,00 Galatasaray Sportif 2,42 6,14 15,37 Garanti Bankası 9,10 2,02 -11,45 Garanti Faktoring 2,46 -1,99 -24,54 Garanti Yat. Ort. 0,71 1,43 -5,33 Gedik Girişim 1,23 -0,81 3,36 Gedik Y. Men. Değ. 2,63 -1,13 4,37 Gedik Yatırım Holding 1,46 0,00 5,80 Gediz Ambalaj 7,36 -1,21 1,80 Gentaş 1,56 -0,64 -7,14 Gersan Elektrik 4,46 0,22 -5,31 Global Men. Değ. 0,59 -1,67 31,11 Global Yat. Holding 3,89 0,26 7,76 Good-Year 3,57 -0,28 -16,00 Göltaş Çimento 52,75 -1,31 -19,22 Gözde Girişim 4,26 2,90 -24,73 GSD Denizcilik 1,35 0,00 0,00 GSD Holding 0,89 1,14 23,61 Gübre Fabrik. 3,60 -1,64 -14,89 Güler Yat. Holding 1,65 -1,20 42,24 Güneş Sigorta 1,53 2,68 -7,27 Halk GMYO 0,85 -1,16 -11,00 Halk Sigorta 1,39 -0,71 -14,20 Hatay Tekstil 4,49 -1,32 -9,66 Hedef Girişim 1,95 -1,52 -20,08 Hektaş 9,69 -8,50 38,43 Hürriyet Gzt. 1,35 0,00 0,75 ICBC Turkey Bank 5,79 -7,06 26,97 İdealist GMYO 2,49 -1,19 22,06 İhlas Ev Aletleri 0,41 0,00 -19,61 İhlas Gayrimenkul 1,32 -1,49 -32,65 İhlas Gazetecilik 0,97 -2,02 -17,80 İhlas Holding 0,42 0,00 -20,75 İhlas Yayın Holding 0,42 0,00 -17,65 İndeks Bilgisayar 10,80 -0,74 -6,09 Info Yatırım 1,08 -0,92 -8,47 İntema 25,52 -2,07 4,85 İpek Doğal Enerji 4,89 -1,61 -8,94 İskenderun Demir Çelik 8,44 -5,38 59,55

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)