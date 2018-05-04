Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,06
|0,00
|-17,83
|Acıpayam Selüloz
|2,46
|-0,81
|-7,17
|Adana Çimento (A)
|6,90
|-3,09
|15,00
|Adana Çimento (B)
|4,70
|-2,29
|11,37
|Adana Çimento (C)
|1,08
|-1,82
|28,57
|Adel Kalemcilik
|16,47
|-0,48
|0,06
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,35
|-0,84
|18,09
|Afyon Çimento
|6,31
|-1,87
|-18,89
|Ak Enerji
|0,80
|-2,44
|-12,09
|Akbank
|8,33
|2,21
|-11,79
|Akçansa
|10,00
|0,50
|-2,31
|Akdenız Güvenlık Hız.
|3,70
|-3,14
|-37,61
|Akfen GMYO
|1,95
|-0,51
|-19,09
|Akın Tekstil
|9,81
|0,72
|-30,47
|Akiş GMYO
|3,29
|0,30
|5,11
|Akmerkez GMYO
|18,29
|-0,54
|-10,61
|Aksa
|12,51
|1,71
|4,39
|Aksa Enerji
|4,01
|-1,72
|-2,91
|Aksigorta
|4,34
|-1,36
|43,10
|Aksu Enerji
|6,53
|-1,95
|23,22
|Alarko Carrıer
|55,50
|-0,09
|-8,34
|Alarko GMYO
|44,94
|-0,13
|-11,62
|Alarko Holding
|6,03
|4,87
|-16,94
|Albaraka Türk
|1,50
|-0,66
|-0,24
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,12
|-1,29
|-23,31
|Alkim Kağıt
|3,58
|-4,79
|-22,77
|Alkim Kimya
|22,86
|1,33
|-8,56
|Altınyağ
|0,85
|2,41
|-28,94
|Altınyunus Çeşme
|5,00
|0,00
|-0,99
|Anadolu Cam
|3,02
|-1,95
|14,83
|Anadolu Efes
|25,52
|-0,08
|5,45
|Anadolu Grubu Holding
|21,06
|0,29
|-11,14
|Anadolu Hayat Emek.
|7,70
|0,00
|-1,49
|Anadolu Isuzu
|10,40
|-2,99
|14,29
|Anadolu Sigorta
|4,28
|-0,23
|42,14
|Anel Elektrik
|2,76
|1,85
|-26,79
|Anel Telekom
|0,46
|0,00
|-8,00
|Arçelik
|17,33
|-3,08
|-16,57
|Arena Bilgisayar
|4,58
|-2,14
|8,27
|Armada Bilgisayar
|6,47
|-0,46
|-4,57
|Arsan Tekstil
|2,11
|-0,47
|20,57
|Artı Yatırım Holding
|1,90
|-2,56
|102,13
|Aselsan
|24,56
|-0,89
|-22,77
|Aslan Çimento
|32,98
|-1,20
|-13,66
|Ata GMYO
|3,84
|-2,54
|-19,83
|Atakule GMYO
|1,98
|-3,88
|-3,41
|Atlantik Petrol Ürünleri
|1,15
|-1,71
|-17,27
|Atlantis Yatırım Holding
|0,61
|-6,15
|24,49
|Atlas Yat. Ort.
|0,96
|0,00
|-2,04
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,70
|-0,06
|-0,02
|Avrasya GMYO
|1,34
|-2,19
|-15,19
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,37
|-2,14
|-18,45
|Avrupa Yatırım Holding
|1,85
|5,11
|1,09
|Ayen Enerji
|4,55
|-8,45
|-5,80
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,80
|-3,23
|5,88
|Aygaz
|12,74
|-2,67
|-12,11
|Bagfaş
|7,93
|-0,88
|-24,48
|Bak Ambalaj
|7,46
|0,27
|45,14
|Balatacılar Balatacılık
|0,47
|0,00
|-16,07
|Bantaş Ambalaj
|2,45
|-2,00
|-40,10
|Banvit
|15,40
|-3,21
|-28,10
|Baştaş Başkent Çimento
|2,55
|0,00
|3,66
|Batı Çimento
|6,38
|0,00
|-35,43
|Batısöke Çimento
|1,48
|2,07
|-16,85
|Bera Holding
|2,38
|1,71
|-23,23
|Berkosan Yalıtım
|2,59
|5,28
|16,14
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,67
|0,00
|-34,72
|Beyaz Filo
|29,02
|-3,27
|-60,76
|Bilici Yatırım
|1,82
|0,55
|18,91
|Bim Mağazalar
|68,20
|-1,16
|-12,68
|Bimeks
|0,12
|-20,00
|-57,14
|Birko Mensucat
|0,37
|0,00
|-9,76
|Birlik Mensucat
|1,30
|-1,52
|-7,80
|Bizim Mağazaları
|7,79
|-0,13
|1,17
|Bolu Çimento
|6,88
|0,15
|27,88
|Bomonti Elektrik
|0,81
|-2,41
|-25,00
|Borusan Mannesmann
|12,15
|-0,49
|3,49
|Borusan Yat. Paz.
|38,36
|-1,24
|-11,10
|Bosch Fren Sistemleri
|156,00
|0,26
|-14,84
|Bossa
|6,42
|-2,43
|58,52
|Boyner Perakende Yat.
|8,47
|-3,75
|-7,73
|Brisa
|6,49
|-1,22
|-10,73
|Burçelik
|3,27
|-3,54
|-15,06
|Burçelik Vana
|1,58
|-1,86
|-9,71
|Bursa Çimento
|5,39
|0,19
|2,67
|Carrefoursa
|5,01
|-1,38
|-10,22
|Coca Cola İçecek
|35,50
|0,85
|3,74
|Cosmos Yat. Holding
|1,14
|0,00
|-2,56
|Credıtwest Faktorıng
|1,40
|0,00
|2,94
|Çelebi
|34,48
|1,11
|1,20
|Çelik Halat
|8,40
|-0,12
|124,62
|Çemaş Döküm
|1,64
|5,13
|-11,35
|Çemtaş
|5,11
|1,39
|25,25
|Çimbeton
|35,80
|0,17
|-3,03
|Çimentaş
|10,68
|-1,84
|-7,85
|Çimsa
|12,31
|-1,20
|-6,70
|Çuhadaroğlu Metal
|2,37
|0,42
|-19,11
|Dagi Giyim
|1,69
|-0,59
|-25,55
|Dagi Yatırım Holding
|1,30
|-0,76
|-9,09
|Dardanel
|1,52
|-3,18
|-22,05
|Datagate Bilgisayar
|7,76
|-6,84
|-25,88
|Demısaş Döküm
|3,00
|8,70
|63,93
|Denge Holding
|2,86
|-4,67
|51,16
|Deniz GMYO
|3,19
|4,93
|18,15
|Denizbank
|6,49
|0,46
|76,84
|Denizli Cam
|10,97
|-0,63
|-7,58
|Derimod
|9,05
|-4,74
|20,51
|Desa Deri
|1,14
|-1,72
|12,87
|Despec Bilgisayar
|3,01
|-0,66
|-16,16
|Deva Holding
|3,92
|1,55
|-10,50
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,09
|-1,80
|-6,84
|Ditaş Doğan
|6,03
|-1,79
|0,56
|DO-CO
|272,00
|1,12
|29,40
|Doğan Burda
|3,40
|0,59
|2,41
|Doğan Gazetecilik
|5,00
|0,00
|81,16
|Doğan Holding
|0,93
|-5,10
|6,90
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,51
|-2,33
|-31,04
|Doğusan
|3,08
|3,70
|110,96
|Doğuş GMYO
|2,95
|0,00
|-8,95
|Doğuş Otomotiv
|7,46
|-0,67
|-9,47
|Döktaş Dökümcülük
|11,18
|-1,67
|1,64
|Duran Doğan Basım
|5,98
|0,34
|58,62
|Dyo Boya
|5,67
|-0,18
|-25,49
|Eczacıbaşı İlaç
|3,98
|-0,50
|-9,75
|Eczacıbaşı Yat. Ort.
|2,30
|-2,13
|6,98
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,01
|0,40
|-8,33
|Edip Gayrimenkul
|0,96
|-2,04
|-18,64
|Ege Endüstri
|321,50
|0,78
|7,19
|Ege Gübre
|26,54
|0,99
|0,08
|Ege Profil
|9,84
|-1,11
|-1,40
|Ege Seramik
|3,34
|-3,47
|-27,39
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,54
|0,00
|-21,74
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,46
|-4,17
|-2,13
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,13
|0,00
|-35,00
|Egeplast
|6,96
|-4,26
|48,72
|Ekiz Kimya
|0,46
|-2,13
|-19,30
|Emek Elektrik
|1,37
|0,74
|-13,84
|Eminiş Ambalaj
|3,52
|-0,56
|-24,14
|Emlak Konut GMYO
|2,54
|0,40
|-9,61
|Enerjisa Enerji
|6,97
|-0,57
|Enka İnşaat
|4,89
|2,52
|-17,03
|Erbosan
|73,70
|0,75
|-11,52
|Ereğli Demir Çelik
|10,51
|-1,68
|4,89
|Ersu Gıda
|1,00
|-1,96
|-23,66
|Escort Teknoloji
|0,74
|0,00
|-41,27
|Etiler Gıda
|4,00
|1,78
|-14,71
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,86
|-1,15
|-23,89
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,75
|-1,32
|-21,87
|Euro Yat. Ort.
|0,69
|1,47
|-19,77
|Euro Yatırım Holding
|0,64
|-1,54
|4,92
|Fenerbahçe Futbol
|35,00
|3,49
|2,04
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|11,41
|-18,50
|-17,38
|F-M İzmit Piston
|15,55
|-2,20
|24,11
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,83
|-2,79
|-22,15
|Ford Otosan
|57,00
|-0,52
|-1,80
|Frigo Pak Gıda
|1,71
|0,00
|80,00
|Galatasaray Sportif
|2,42
|6,14
|15,37
|Garanti Bankası
|9,10
|2,02
|-11,45
|Garanti Faktoring
|2,46
|-1,99
|-24,54
|Garanti Yat. Ort.
|0,71
|1,43
|-5,33
|Gedik Girişim
|1,23
|-0,81
|3,36
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,63
|-1,13
|4,37
|Gedik Yatırım Holding
|1,46
|0,00
|5,80
|Gediz Ambalaj
|7,36
|-1,21
|1,80
|Gentaş
|1,56
|-0,64
|-7,14
|Gersan Elektrik
|4,46
|0,22
|-5,31
|Global Men. Değ.
|0,59
|-1,67
|31,11
|Global Yat. Holding
|3,89
|0,26
|7,76
|Good-Year
|3,57
|-0,28
|-16,00
|Göltaş Çimento
|52,75
|-1,31
|-19,22
|Gözde Girişim
|4,26
|2,90
|-24,73
|GSD Denizcilik
|1,35
|0,00
|0,00
|GSD Holding
|0,89
|1,14
|23,61
|Gübre Fabrik.
|3,60
|-1,64
|-14,89
|Güler Yat. Holding
|1,65
|-1,20
|42,24
|Güneş Sigorta
|1,53
|2,68
|-7,27
|Halk GMYO
|0,85
|-1,16
|-11,00
|Halk Sigorta
|1,39
|-0,71
|-14,20
|Hatay Tekstil
|4,49
|-1,32
|-9,66
|Hedef Girişim
|1,95
|-1,52
|-20,08
|Hektaş
|9,69
|-8,50
|38,43
|Hürriyet Gzt.
|1,35
|0,00
|0,75
|ICBC Turkey Bank
|5,79
|-7,06
|26,97
|İdealist GMYO
|2,49
|-1,19
|22,06
|İhlas Ev Aletleri
|0,41
|0,00
|-19,61
|İhlas Gayrimenkul
|1,32
|-1,49
|-32,65
|İhlas Gazetecilik
|0,97
|-2,02
|-17,80
|İhlas Holding
|0,42
|0,00
|-20,75
|İhlas Yayın Holding
|0,42
|0,00
|-17,65
|İndeks Bilgisayar
|10,80
|-0,74
|-6,09
|Info Yatırım
|1,08
|-0,92
|-8,47
|İntema
|25,52
|-2,07
|4,85
|İpek Doğal Enerji
|4,89
|-1,61
|-8,94
|İskenderun Demir Çelik
|8,44
|-5,38
|59,55
(Sürecek)