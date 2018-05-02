Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,07
|-1,83
|-17,05
|Acıpayam Selüloz
|2,47
|-0,40
|-6,79
|Adana Çimento (A)
|6,80
|0,15
|13,33
|Adana Çimento (B)
|4,70
|-1,67
|11,37
|Adana Çimento (C)
|1,10
|-1,79
|30,95
|Adel Kalemcilik
|16,66
|-2,34
|1,22
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,32
|-1,28
|16,58
|Afyon Çimento
|6,42
|-0,62
|-17,48
|Ak Enerji
|0,83
|1,22
|-8,79
|Akbank
|8,44
|-0,24
|-10,63
|Akçansa
|9,94
|-0,90
|-2,90
|Akdenız Güvenlık Hız.
|3,93
|-2,00
|-33,73
|Akfen GMYO
|1,94
|-2,02
|-19,50
|Akın Tekstil
|9,82
|1,45
|-30,40
|Akiş GMYO
|3,32
|-1,78
|6,07
|Akmerkez GMYO
|18,20
|-1,30
|-11,05
|Aksa
|12,69
|-4,59
|5,89
|Aksa Enerji
|4,02
|-3,13
|-2,66
|Aksigorta
|4,43
|2,07
|46,07
|Aksu Enerji
|6,95
|-4,53
|31,15
|Alarko Carrıer
|55,10
|-1,78
|-9,00
|Alarko GMYO
|44,84
|1,86
|-11,82
|Alarko Holding
|5,80
|-0,68
|-20,11
|Albaraka Türk
|1,54
|-1,91
|2,42
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,24
|-1,42
|-21,80
|Alkim Kağıt
|3,96
|-8,33
|-14,58
|Alkim Kimya
|22,50
|-2,17
|-10,00
|Altınyağ
|0,84
|2,44
|-29,77
|Altınyunus Çeşme
|5,00
|0,00
|-0,99
|Anadolu Cam
|3,19
|2,24
|21,29
|Anadolu Efes
|26,12
|-1,95
|7,93
|Anadolu Grubu Holding
|21,32
|-2,65
|-10,04
|Anadolu Hayat Emek.
|7,75
|0,00
|-0,86
|Anadolu Isuzu
|11,06
|-3,41
|21,54
|Anadolu Sigorta
|4,30
|0,47
|42,80
|Anel Elektrik
|2,70
|-2,53
|-28,38
|Anel Telekom
|0,46
|2,22
|-8,00
|Arçelik
|18,32
|1,33
|-11,80
|Arena Bilgisayar
|4,67
|3,78
|10,40
|Armada Bilgisayar
|6,39
|-1,39
|-5,75
|Arsan Tekstil
|2,08
|-6,73
|18,86
|Artı Yatırım Holding
|2,00
|0,00
|112,77
|Aselsan
|25,08
|-0,48
|-21,13
|Aslan Çimento
|33,56
|-0,59
|-12,15
|Ata GMYO
|3,95
|-1,99
|-17,54
|Atakule GMYO
|2,09
|0,00
|1,95
|Atlantik Petrol Ürünleri
|1,19
|-3,25
|-14,39
|Atlantis Yatırım Holding
|0,68
|0,00
|38,78
|Atlas Yat. Ort.
|0,99
|-1,00
|1,02
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,70
|0,74
|-0,02
|Avrasya GMYO
|1,39
|-1,42
|-12,03
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,41
|-2,08
|-16,07
|Avrupa Yatırım Holding
|1,85
|-1,60
|1,09
|Ayen Enerji
|4,44
|-4,10
|-8,07
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,82
|7,06
|Aygaz
|13,25
|-1,71
|-8,59
|Bagfaş
|8,17
|-6,95
|-22,19
|Bak Ambalaj
|7,11
|-1,52
|38,33
|Balatacılar Balatacılık
|0,49
|0,00
|-12,50
|Bantaş Ambalaj
|2,56
|-5,88
|-37,41
|Banvit
|15,19
|-3,25
|-29,08
|Baştaş Başkent Çimento
|2,54
|-3,05
|3,25
|Batı Çimento
|6,36
|-1,40
|-35,63
|Batısöke Çimento
|1,47
|2,08
|-17,42
|Bera Holding
|2,36
|-2,88
|-23,87
|Berkosan Yalıtım
|2,51
|4,58
|12,56
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,79
|-4,78
|-31,78
|Beyaz Filo
|32,48
|-1,58
|-56,08
|Bilici Yatırım
|1,83
|-3,17
|19,56
|Bim Mağazalar
|69,10
|0,22
|-11,52
|Bimeks
|0,16
|-5,88
|-42,86
|Birko Mensucat
|0,36
|-2,70
|-12,20
|Birlik Mensucat
|1,33
|3,10
|-5,67
|Bizim Mağazaları
|7,86
|-1,75
|2,08
|Bolu Çimento
|6,80
|3,03
|26,39
|Bomonti Elektrik
|0,84
|-1,18
|-22,22
|Borusan Mannesmann
|12,39
|-0,40
|5,54
|Borusan Yat. Paz.
|38,60
|-0,77
|-10,54
|Bosch Fren Sistemleri
|156,00
|-1,33
|-14,84
|Bossa
|6,18
|-2,52
|52,59
|Boyner Perakende Yat.
|9,04
|-4,94
|-1,53
|Brisa
|6,59
|-4,22
|-9,35
|Burçelik
|3,49
|-1,97
|-9,35
|Burçelik Vana
|1,59
|-2,45
|-9,14
|Bursa Çimento
|5,36
|-2,01
|2,10
|Carrefoursa
|5,11
|-3,58
|-8,42
|Coca Cola İçecek
|35,06
|-2,45
|2,45
|Cosmos Yat. Holding
|1,12
|-3,45
|-4,27
|Credıtwest Faktorıng
|1,41
|-0,70
|3,68
|Çelebi
|33,98
|0,95
|-0,27
|Çelik Halat
|8,48
|6,53
|126,76
|Çemaş Döküm
|1,58
|-0,63
|-14,59
|Çemtaş
|5,05
|0,20
|23,77
|Çimbeton
|35,14
|0,17
|-4,82
|Çimentaş
|10,99
|0,83
|-5,18
|Çimsa
|12,60
|0,08
|-4,51
|Çuhadaroğlu Metal
|2,39
|-1,24
|-18,43
|Dagi Giyim
|1,67
|-0,60
|-26,43
|Dagi Yatırım Holding
|1,31
|-2,96
|-8,39
|Dardanel
|1,55
|-1,27
|-20,51
|Datagate Bilgisayar
|8,38
|-5,95
|-19,96
|Demısaş Döküm
|2,54
|19,81
|38,80
|Denge Holding
|3,09
|-1,90
|63,32
|Deniz GMYO
|3,04
|7,04
|12,59
|Denizbank
|6,61
|3,44
|80,11
|Denizli Cam
|11,15
|-2,36
|-6,07
|Derimod
|9,90
|-2,46
|31,82
|Desa Deri
|1,17
|1,74
|15,84
|Despec Bilgisayar
|3,08
|1,32
|-14,21
|Deva Holding
|3,93
|-2,48
|-10,27
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,14
|12,87
|-2,56
|Ditaş Doğan
|6,17
|-3,59
|2,90
|DO-CO
|263,00
|4,99
|25,12
|Doğan Burda
|3,44
|-2,55
|3,61
|Doğan Gazetecilik
|4,99
|0,81
|80,80
|Doğan Holding
|1,02
|0,00
|17,24
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,64
|-5,04
|-27,47
|Doğusan
|2,94
|3,16
|101,37
|Doğuş GMYO
|2,95
|-1,01
|-8,95
|Doğuş Otomotiv
|7,54
|-0,26
|-8,50
|Döktaş Dökümcülük
|11,38
|2,25
|3,45
|Duran Doğan Basım
|5,90
|0,00
|56,50
|Dyo Boya
|5,81
|-1,19
|-23,65
|Eczacıbaşı İlaç
|4,05
|-0,49
|-8,16
|Eczacıbaşı Yat. Ort.
|2,32
|0,43
|7,91
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,85
|-2,48
|-9,80
|Edip Gayrimenkul
|0,97
|-1,02
|-17,80
|Ege Endüstri
|321,60
|0,82
|7,23
|Ege Gübre
|26,54
|0,38
|0,08
|Ege Profil
|9,83
|0,51
|-1,50
|Ege Seramik
|3,51
|-2,50
|-23,70
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,56
|5,66
|-18,84
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,48
|0,00
|2,13
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,13
|0,00
|-35,00
|Egeplast
|7,30
|-3,82
|55,98
|Ekiz Kimya
|0,47
|-2,08
|-17,54
|Emek Elektrik
|1,40
|-2,10
|-11,95
|Eminiş Ambalaj
|3,49
|-2,51
|-24,78
|Emlak Konut GMYO
|2,53
|4,12
|-9,96
|Enerjisa Enerji
|6,94
|3,12
|Enka İnşaat
|4,87
|-0,41
|-17,37
|Erbosan
|74,25
|-1,39
|-10,86
|Ereğli Demir Çelik
|10,75
|5,81
|7,29
|Ersu Gıda
|1,02
|-0,97
|-22,14
|Escort Teknoloji
|0,77
|-4,94
|-38,89
|Etiler Gıda
|3,99
|-2,68
|-14,93
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,90
|-1,10
|-20,35
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,78
|-3,70
|-18,75
|Euro Yat. Ort.
|0,71
|-1,39
|-17,44
|Euro Yatırım Holding
|0,69
|-1,43
|13,11
|Fenerbahçe Futbol
|34,00
|0,89
|-0,87
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|16,35
|2,06
|18,39
|F-M İzmit Piston
|16,50
|0,06
|31,69
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,04
|-0,98
|-17,89
|Ford Otosan
|58,35
|3,92
|0,53
|Frigo Pak Gıda
|1,90
|-2,56
|100,00
|Galatasaray Sportif
|2,24
|-0,88
|6,79
|Garanti Bankası
|9,22
|0,11
|-10,28
|Garanti Faktoring
|2,55
|-1,54
|-21,78
|Garanti Yat. Ort.
|0,70
|-1,41
|-6,67
|Gedik Girişim
|1,24
|-3,13
|4,20
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,63
|-1,50
|4,37
|Gedik Yatırım Holding
|1,45
|-1,36
|5,07
|Gediz Ambalaj
|7,49
|-1,19
|3,60
|Gentaş
|1,58
|-1,25
|-5,95
|Gersan Elektrik
|4,52
|-3,21
|-4,03
|Global Men. Değ.
|0,60
|0,00
|33,33
|Global Yat. Holding
|4,04
|-3,35
|11,91
|Good-Year
|3,53
|-0,84
|-16,94
|Göltaş Çimento
|54,15
|-2,08
|-17,08
|Gözde Girişim
|4,23
|-6,42
|-25,27
|GSD Denizcilik
|1,37
|-2,84
|1,48
|GSD Holding
|0,88
|-4,35
|22,22
|Gübre Fabrik.
|3,73
|-3,12
|-11,82
|Güler Yat. Holding
|1,65
|-1,20
|42,24
|Güneş Sigorta
|1,55
|-2,52
|-6,06
|Halk GMYO
|0,86
|-2,27
|-9,95
|Halk Sigorta
|1,40
|0,00
|-13,58
|Hatay Tekstil
|4,69
|-1,47
|-5,63
|Hedef Girişim
|2,00
|0,00
|-18,03
|Hektaş
|10,90
|-4,47
|55,71
|Hürriyet Gzt.
|1,33
|-0,75
|-0,75
|ICBC Turkey Bank
|6,18
|3,17
|35,53
|İdealist GMYO
|2,51
|-1,18
|23,04
|İhlas Ev Aletleri
|0,42
|-2,33
|-17,65
|İhlas Gayrimenkul
|1,40
|-4,76
|-28,57
|İhlas Gazetecilik
|1,02
|-4,67
|-13,56
|İhlas Holding
|0,43
|-2,27
|-18,87
|İhlas Yayın Holding
|0,44
|-2,22
|-13,73
|İndeks Bilgisayar
|11,26
|-3,60
|-2,09
|Info Yatırım
|1,12
|-1,75
|-5,08
|İntema
|26,22
|0,08
|7,72
|İpek Doğal Enerji
|4,98
|2,89
|-7,26
|İskenderun Demir Çelik
|9,10
|1,22
|72,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)