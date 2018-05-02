Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,07 -1,83 -17,05 Acıpayam Selüloz 2,47 -0,40 -6,79 Adana Çimento (A) 6,80 0,15 13,33 Adana Çimento (B) 4,70 -1,67 11,37 Adana Çimento (C) 1,10 -1,79 30,95 Adel Kalemcilik 16,66 -2,34 1,22 Adese Alışveriş Ticaret 2,32 -1,28 16,58 Afyon Çimento 6,42 -0,62 -17,48 Ak Enerji 0,83 1,22 -8,79 Akbank 8,44 -0,24 -10,63 Akçansa 9,94 -0,90 -2,90 Akdenız Güvenlık Hız. 3,93 -2,00 -33,73 Akfen GMYO 1,94 -2,02 -19,50 Akın Tekstil 9,82 1,45 -30,40 Akiş GMYO 3,32 -1,78 6,07 Akmerkez GMYO 18,20 -1,30 -11,05 Aksa 12,69 -4,59 5,89 Aksa Enerji 4,02 -3,13 -2,66 Aksigorta 4,43 2,07 46,07 Aksu Enerji 6,95 -4,53 31,15 Alarko Carrıer 55,10 -1,78 -9,00 Alarko GMYO 44,84 1,86 -11,82 Alarko Holding 5,80 -0,68 -20,11 Albaraka Türk 1,54 -1,91 2,42 Alcatel Lucent Teletaş 6,24 -1,42 -21,80 Alkim Kağıt 3,96 -8,33 -14,58 Alkim Kimya 22,50 -2,17 -10,00 Altınyağ 0,84 2,44 -29,77 Altınyunus Çeşme 5,00 0,00 -0,99 Anadolu Cam 3,19 2,24 21,29 Anadolu Efes 26,12 -1,95 7,93 Anadolu Grubu Holding 21,32 -2,65 -10,04 Anadolu Hayat Emek. 7,75 0,00 -0,86 Anadolu Isuzu 11,06 -3,41 21,54 Anadolu Sigorta 4,30 0,47 42,80 Anel Elektrik 2,70 -2,53 -28,38 Anel Telekom 0,46 2,22 -8,00 Arçelik 18,32 1,33 -11,80 Arena Bilgisayar 4,67 3,78 10,40 Armada Bilgisayar 6,39 -1,39 -5,75 Arsan Tekstil 2,08 -6,73 18,86 Artı Yatırım Holding 2,00 0,00 112,77 Aselsan 25,08 -0,48 -21,13 Aslan Çimento 33,56 -0,59 -12,15 Ata GMYO 3,95 -1,99 -17,54 Atakule GMYO 2,09 0,00 1,95 Atlantik Petrol Ürünleri 1,19 -3,25 -14,39 Atlantis Yatırım Holding 0,68 0,00 38,78 Atlas Yat. Ort. 0,99 -1,00 1,02 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,70 0,74 -0,02 Avrasya GMYO 1,39 -1,42 -12,03 Avrasya Petrol ve Tur. 1,41 -2,08 -16,07 Avrupa Yatırım Holding 1,85 -1,60 1,09 Ayen Enerji 4,44 -4,10 -8,07 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,82 7,06 Aygaz 13,25 -1,71 -8,59 Bagfaş 8,17 -6,95 -22,19 Bak Ambalaj 7,11 -1,52 38,33 Balatacılar Balatacılık 0,49 0,00 -12,50 Bantaş Ambalaj 2,56 -5,88 -37,41 Banvit 15,19 -3,25 -29,08 Baştaş Başkent Çimento 2,54 -3,05 3,25 Batı Çimento 6,36 -1,40 -35,63 Batısöke Çimento 1,47 2,08 -17,42 Bera Holding 2,36 -2,88 -23,87 Berkosan Yalıtım 2,51 4,58 12,56 Beşiktaş Futbol Yat. 2,79 -4,78 -31,78 Beyaz Filo 32,48 -1,58 -56,08 Bilici Yatırım 1,83 -3,17 19,56 Bim Mağazalar 69,10 0,22 -11,52 Bimeks 0,16 -5,88 -42,86 Birko Mensucat 0,36 -2,70 -12,20 Birlik Mensucat 1,33 3,10 -5,67 Bizim Mağazaları 7,86 -1,75 2,08 Bolu Çimento 6,80 3,03 26,39 Bomonti Elektrik 0,84 -1,18 -22,22 Borusan Mannesmann 12,39 -0,40 5,54 Borusan Yat. Paz. 38,60 -0,77 -10,54 Bosch Fren Sistemleri 156,00 -1,33 -14,84 Bossa 6,18 -2,52 52,59 Boyner Perakende Yat. 9,04 -4,94 -1,53 Brisa 6,59 -4,22 -9,35 Burçelik 3,49 -1,97 -9,35 Burçelik Vana 1,59 -2,45 -9,14 Bursa Çimento 5,36 -2,01 2,10 Carrefoursa 5,11 -3,58 -8,42 Coca Cola İçecek 35,06 -2,45 2,45 Cosmos Yat. Holding 1,12 -3,45 -4,27 Credıtwest Faktorıng 1,41 -0,70 3,68 Çelebi 33,98 0,95 -0,27 Çelik Halat 8,48 6,53 126,76 Çemaş Döküm 1,58 -0,63 -14,59 Çemtaş 5,05 0,20 23,77 Çimbeton 35,14 0,17 -4,82 Çimentaş 10,99 0,83 -5,18 Çimsa 12,60 0,08 -4,51 Çuhadaroğlu Metal 2,39 -1,24 -18,43 Dagi Giyim 1,67 -0,60 -26,43 Dagi Yatırım Holding 1,31 -2,96 -8,39 Dardanel 1,55 -1,27 -20,51 Datagate Bilgisayar 8,38 -5,95 -19,96 Demısaş Döküm 2,54 19,81 38,80 Denge Holding 3,09 -1,90 63,32 Deniz GMYO 3,04 7,04 12,59 Denizbank 6,61 3,44 80,11 Denizli Cam 11,15 -2,36 -6,07 Derimod 9,90 -2,46 31,82 Desa Deri 1,17 1,74 15,84 Despec Bilgisayar 3,08 1,32 -14,21 Deva Holding 3,93 -2,48 -10,27 Diriteks Diriliş Tekstil 1,14 12,87 -2,56 Ditaş Doğan 6,17 -3,59 2,90 DO-CO 263,00 4,99 25,12 Doğan Burda 3,44 -2,55 3,61 Doğan Gazetecilik 4,99 0,81 80,80 Doğan Holding 1,02 0,00 17,24 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,64 -5,04 -27,47 Doğusan 2,94 3,16 101,37 Doğuş GMYO 2,95 -1,01 -8,95 Doğuş Otomotiv 7,54 -0,26 -8,50 Döktaş Dökümcülük 11,38 2,25 3,45 Duran Doğan Basım 5,90 0,00 56,50 Dyo Boya 5,81 -1,19 -23,65 Eczacıbaşı İlaç 4,05 -0,49 -8,16 Eczacıbaşı Yat. Ort. 2,32 0,43 7,91 Eczacıbaşı Yatırım 9,85 -2,48 -9,80 Edip Gayrimenkul 0,97 -1,02 -17,80 Ege Endüstri 321,60 0,82 7,23 Ege Gübre 26,54 0,38 0,08 Ege Profil 9,83 0,51 -1,50 Ege Seramik 3,51 -2,50 -23,70 Egeli & Co Tarım Girişim 0,56 5,66 -18,84 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,48 0,00 2,13 Egeli&Co Yatırım Holding 0,13 0,00 -35,00 Egeplast 7,30 -3,82 55,98 Ekiz Kimya 0,47 -2,08 -17,54 Emek Elektrik 1,40 -2,10 -11,95 Eminiş Ambalaj 3,49 -2,51 -24,78 Emlak Konut GMYO 2,53 4,12 -9,96 Enerjisa Enerji 6,94 3,12 Enka İnşaat 4,87 -0,41 -17,37 Erbosan 74,25 -1,39 -10,86 Ereğli Demir Çelik 10,75 5,81 7,29 Ersu Gıda 1,02 -0,97 -22,14 Escort Teknoloji 0,77 -4,94 -38,89 Etiler Gıda 3,99 -2,68 -14,93 Euro Kapital Yat. Ort. 0,90 -1,10 -20,35 Euro Trend Yat. Ort. 0,78 -3,70 -18,75 Euro Yat. Ort. 0,71 -1,39 -17,44 Euro Yatırım Holding 0,69 -1,43 13,11 Fenerbahçe Futbol 34,00 0,89 -0,87 Flap Kongre Toplantı Hiz. 16,35 2,06 18,39 F-M İzmit Piston 16,50 0,06 31,69 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,04 -0,98 -17,89 Ford Otosan 58,35 3,92 0,53 Frigo Pak Gıda 1,90 -2,56 100,00 Galatasaray Sportif 2,24 -0,88 6,79 Garanti Bankası 9,22 0,11 -10,28 Garanti Faktoring 2,55 -1,54 -21,78 Garanti Yat. Ort. 0,70 -1,41 -6,67 Gedik Girişim 1,24 -3,13 4,20 Gedik Y. Men. Değ. 2,63 -1,50 4,37 Gedik Yatırım Holding 1,45 -1,36 5,07 Gediz Ambalaj 7,49 -1,19 3,60 Gentaş 1,58 -1,25 -5,95 Gersan Elektrik 4,52 -3,21 -4,03 Global Men. Değ. 0,60 0,00 33,33 Global Yat. Holding 4,04 -3,35 11,91 Good-Year 3,53 -0,84 -16,94 Göltaş Çimento 54,15 -2,08 -17,08 Gözde Girişim 4,23 -6,42 -25,27 GSD Denizcilik 1,37 -2,84 1,48 GSD Holding 0,88 -4,35 22,22 Gübre Fabrik. 3,73 -3,12 -11,82 Güler Yat. Holding 1,65 -1,20 42,24 Güneş Sigorta 1,55 -2,52 -6,06 Halk GMYO 0,86 -2,27 -9,95 Halk Sigorta 1,40 0,00 -13,58 Hatay Tekstil 4,69 -1,47 -5,63 Hedef Girişim 2,00 0,00 -18,03 Hektaş 10,90 -4,47 55,71 Hürriyet Gzt. 1,33 -0,75 -0,75 ICBC Turkey Bank 6,18 3,17 35,53 İdealist GMYO 2,51 -1,18 23,04 İhlas Ev Aletleri 0,42 -2,33 -17,65 İhlas Gayrimenkul 1,40 -4,76 -28,57 İhlas Gazetecilik 1,02 -4,67 -13,56 İhlas Holding 0,43 -2,27 -18,87 İhlas Yayın Holding 0,44 -2,22 -13,73 İndeks Bilgisayar 11,26 -3,60 -2,09 Info Yatırım 1,12 -1,75 -5,08 İntema 26,22 0,08 7,72 İpek Doğal Enerji 4,98 2,89 -7,26 İskenderun Demir Çelik 9,10 1,22 72,02

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



(Sürecek)