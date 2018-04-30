Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,09 -1,80 -15,50
Acıpayam Selüloz 2,48 -1,20 -6,42
Adana Çimento (A) 6,79 0,44 13,17
Adana Çimento (B) 4,78 1,06 13,27
Adana Çimento (C) 1,12 -3,45 33,33
Adel Kalemcilik 17,06 1,07 3,65
Adese Alışveriş Ticaret 2,35 0,86 18,09
Afyon Çimento 6,46 -4,58 -16,97
Ak Enerji 0,82 -2,38 -9,89
Akbank 8,46 -3,97 -10,42
Akçansa 10,03 -0,69 -2,02
Akdenız Güvenlık Hız. 4,01 2,04 -32,38
Akfen GMYO 1,98 -0,50 -17,84
Akın Tekstil 9,68 -1,12 -31,40
Akiş GMYO 3,38 2,74 7,99
Akmerkez GMYO 18,44 -0,75 -9,87
Aksa 13,30 -14,03 10,98
Aksa Enerji 4,15 0,48 0,48
Aksigorta 4,34 -3,34 43,10
Aksu Enerji 7,28 -2,41 37,37
Akyürek Pazarlama 0,16 0,00 -38,46
Alarko Carrıer 56,10 -0,44 -7,35
Alarko GMYO 44,02 -1,70 -13,43
Alarko Holding 5,84 -2,34 -19,56
Albaraka Türk 1,57 -3,09 4,42
Alcatel Lucent Teletaş 6,33 -3,95 -20,68
Alkim Kağıt 4,32 -2,92 -6,81
Alkim Kimya 23,00 -1,12 -8,00
Altınyağ 0,82 -1,20 -31,45
Altınyunus Çeşme 5,00 -1,96 -0,99
Anadolu Cam 3,12 -2,19 18,63
Anadolu Efes 26,64 2,46 10,08
Anadolu Grubu Holding 21,90 1,86 -7,59
Anadolu Hayat Emek. 7,75 0,00 -0,86
Anadolu Isuzu 11,45 -0,95 25,82
Anadolu Sigorta 4,28 -0,47 42,14
Anel Elektrik 2,77 -2,12 -26,53
Anel Telekom 0,45 -4,26 -10,00
Arçelik 18,08 0,44 -12,96
Arena Bilgisayar 4,50 -3,85 6,38
Armada Bilgisayar 6,48 0,15 -4,42
Arsan Tekstil 2,23 1,36 27,43
Artı Yatırım Holding 2,00 -0,99 112,77
Aselsan 25,20 -5,97 -20,75
Aslan Çimento 33,76 -1,57 -11,62
Ata GMYO 4,03 1,26 -15,87
Atakule GMYO 2,09 0,48 1,95
Atlantik Petrol Ürünleri 1,23 -1,60 -11,51
Atlantis Yatırım Holding 0,68 1,49 38,78
Atlas Yat. Ort. 1,00 -2,91 2,04
AvivaSA Emeklilik Hayat 17,57 -0,73 -0,75
Avrasya GMYO 1,41 -2,08 -10,76
Avrasya Petrol ve Tur. 1,44 -3,36 -14,29
Avrupa Yatırım Holding 1,88 -3,09 2,73
Ayen Enerji 4,63 -2,94 -4,14
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,82 -4,21 7,06
Aygaz 13,48 -0,15 -7,01
Bagfaş 8,78 -0,90 -16,38
Bak Ambalaj 7,22 3,14 40,47
Balatacılar Balatacılık 0,49 -2,00 -12,50
Bantaş Ambalaj 2,72 3,82 -33,50
Banvit 15,70 -3,74 -26,70
Baştaş Başkent Çimento 2,62 -0,76 6,50
Batı Çimento 6,45 -1,38 -34,72
Batısöke Çimento 1,44 -2,04 -19,10
Bera Holding 2,43 -3,57 -21,61
Berkosan Yalıtım 2,40 7,62 7,62
Beşiktaş Futbol Yat. 2,93 -13,31 -28,36
Beyaz Filo 33,00 -7,92 -55,38
Bilici Yatırım 1,89 -2,58 23,48
Bim Mağazalar 68,95 -3,02 -11,72
Bimeks 0,17 -5,56 -39,29
Birko Mensucat 0,37 0,00 -9,76
Birlik Mensucat 1,29 -3,01 -8,51
Bizim Mağazaları 8,00 -1,23 3,90
Bolu Çimento 6,60 0,00 22,68
Bomonti Elektrik 0,85 -3,41 -21,30
Borusan Mannesmann 12,44 -3,86 5,96
Borusan Yat. Paz. 38,90 0,31 -9,85
Bosch Fren Sistemleri 158,10 -3,60 -13,69
Bossa 6,34 -3,94 56,54
Boyner Perakende Yat. 9,51 10,07 3,59
Brisa 6,88 2,08 -5,36
Burçelik 3,56 -1,66 -7,53
Burçelik Vana 1,63 1,24 -6,86
Bursa Çimento 5,47 -1,26 4,19
Carrefoursa 5,30 -6,36 -5,02
Coca Cola İçecek 35,94 -1,10 5,03
Cosmos Yat. Holding 1,16 1,75 -0,85
Credıtwest Faktorıng 1,42 -0,70 4,41
Çelebi 33,66 -5,02 -1,21
Çelik Halat 7,96 -7,44 112,85
Çemaş Döküm 1,59 -3,64 -14,05
Çemtaş 5,04 -5,26 23,53
Çimbeton 35,08 0,98 -4,98
Çimentaş 10,90 0,00 -5,95
Çimsa 12,59 -0,87 -4,58
Çuhadaroğlu Metal 2,42 -2,81 -17,41
Dagi Giyim 1,68 -2,89 -25,99
Dagi Yatırım Holding 1,35 -1,46 -5,59
Dardanel 1,57 1,29 -19,49
Datagate Bilgisayar 8,91 -2,09 -14,90
Demısaş Döküm 2,12 -0,93 15,85
Denge Holding 3,15 -2,78 66,49
Deniz GMYO 2,84 -1,73 5,19
Denizbank 6,39 -2,44 74,11
Denizli Cam 11,42 -0,78 -3,79
Derimod 10,15 -0,88 35,15
Desa Deri 1,15 -6,50 13,86
Despec Bilgisayar 3,04 -1,62 -15,32
Deva Holding 4,03 -2,18 -7,99
Diriteks Diriliş Tekstil 1,01 1,00 -13,68
Ditaş Doğan 6,40 -2,88 6,73
DO-CO 250,50 -0,20 19,17
Doğan Burda 3,53 -4,08 6,33
Doğan Gazetecilik 4,95 -1,20 79,35
Doğan Holding 1,02 -6,42 17,24
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,78 -3,81 -23,63
Doğusan 2,85 1,79 95,21
Doğuş GMYO 2,98 -2,93 -8,02
Doğuş Otomotiv 7,56 -0,26 -8,25
Döktaş Dökümcülük 11,13 -1,59 1,18
Duran Doğan Basım 5,90 -0,84 56,50
Dyo Boya 5,88 1,38 -22,73
Eczacıbaşı İlaç 4,07 -0,49 -7,71
Eczacıbaşı Yat. Ort. 2,31 -2,53 7,44
Eczacıbaşı Yatırım 10,10 1,30 -7,51
Edip Gayrimenkul 0,98 -3,92 -16,95
Ege Endüstri 319,00 -3,39 6,36
Ege Gübre 26,44 -2,58 -0,30
Ege Profil 9,78 -0,91 -2,00
Ege Seramik 3,60 -0,83 -21,74
Egeli & Co Tarım Girişim 0,53 -1,85 -23,19
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,48 0,00 2,13
Egeli&Co Yatırım Holding 0,13 -7,14 -35,00
Egeplast 7,59 -3,92 62,18
Ekiz Kimya 0,48 2,13 -15,79
Emek Elektrik 1,43 1,42 -10,06
Eminiş Ambalaj 3,58 -0,56 -22,84
Emlak Konut GMYO 2,43 0,41 -13,52
Enerjisa Enerji 6,73 -2,60
Enka İnşaat 4,89 1,45 -17,03
Erbosan 75,30 0,74 -9,60
Ereğli Demir Çelik 10,16 -4,51 1,40
Ersu Gıda 1,03 -2,83 -21,37
Escort Teknoloji 0,81 -1,22 -35,71
Etiler Gıda 4,10 -1,20 -12,58
Euro Kapital Yat. Ort. 0,91 -3,19 -19,47
Euro Trend Yat. Ort. 0,81 1,25 -15,62
Euro Yat. Ort. 0,72 -1,37 -16,28
Euro Yatırım Holding 0,70 -1,41 14,75
Fenerbahçe Futbol 33,70 -1,23 -1,75
Flap Kongre Toplantı Hiz. 16,02 3,62 16,00
F-M İzmit Piston 16,49 2,87 31,61
Fonet Bilgi Teknolojileri 4,08 -3,55 -17,07
Ford Otosan 56,15 -0,44 -3,26
Frigo Pak Gıda 1,95 13,37 105,26
Galatasaray Sportif 2,26 7,11 7,75
Garanti Bankası 9,21 -3,15 -10,38
Garanti Faktoring 2,59 -1,89 -20,55
Garanti Yat. Ort. 0,71 -2,74 -5,33
Gedik Girişim 1,28 2,40 7,56
Gedik Y. Men. Değ. 2,67 0,75 5,95
Gedik Yatırım Holding 1,47 0,68 6,52
Gediz Ambalaj 7,58 -2,19 4,84
Gentaş 1,60 -1,84 -4,76
Gersan Elektrik 4,67 -4,69 -0,85
Global Men. Değ. 0,60 1,69 33,33
Global Yat. Holding 4,18 -2,79 15,79
Good-Year 3,56 -1,93 -16,24
Göltaş Çimento 55,30 -1,43 -15,31
Gözde Girişim 4,52 -3,62 -20,14
GSD Denizcilik 1,41 -2,08 4,44
GSD Holding 0,92 -3,16 27,78
Gübre Fabrik. 3,85 -0,26 -8,98
Güler Yat. Holding 1,67 0,00 43,97
Güneş Sigorta 1,59 -6,47 -3,64
Halk GMYO 0,88 -1,72 -7,86
Halk Sigorta 1,40 0,00 -13,58
Hatay Tekstil 4,76 -0,42 -4,23
Hedef Girişim 2,00 -0,50 -18,03
Hektaş 11,41 -3,31 63,00
Hürriyet Gzt. 1,34 -1,47 0,00
ICBC Turkey Bank 5,99 1,35 31,36
İdealist GMYO 2,54 0,79 24,51
İhlas Ev Aletleri 0,43 0,00 -15,69
İhlas Gayrimenkul 1,47 -3,29 -25,00
İhlas Gazetecilik 1,07 -3,60 -9,32
İhlas Holding 0,44 0,00 -16,98
İhlas Yayın Holding 0,45 0,00 -11,76
İndeks Bilgisayar 11,68 -3,07 1,57
Info Yatırım 1,14 -2,56 -3,39
İntema 26,20 -3,75 7,64
İpek Doğal Enerji 4,84 -4,16 -9,87
İskenderun Demir Çelik 8,99 -6,45 69,94

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Sürecek)

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