Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,09
|-1,80
|-15,50
|Acıpayam Selüloz
|2,48
|-1,20
|-6,42
|Adana Çimento (A)
|6,79
|0,44
|13,17
|Adana Çimento (B)
|4,78
|1,06
|13,27
|Adana Çimento (C)
|1,12
|-3,45
|33,33
|Adel Kalemcilik
|17,06
|1,07
|3,65
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,35
|0,86
|18,09
|Afyon Çimento
|6,46
|-4,58
|-16,97
|Ak Enerji
|0,82
|-2,38
|-9,89
|Akbank
|8,46
|-3,97
|-10,42
|Akçansa
|10,03
|-0,69
|-2,02
|Akdenız Güvenlık Hız.
|4,01
|2,04
|-32,38
|Akfen GMYO
|1,98
|-0,50
|-17,84
|Akın Tekstil
|9,68
|-1,12
|-31,40
|Akiş GMYO
|3,38
|2,74
|7,99
|Akmerkez GMYO
|18,44
|-0,75
|-9,87
|Aksa
|13,30
|-14,03
|10,98
|Aksa Enerji
|4,15
|0,48
|0,48
|Aksigorta
|4,34
|-3,34
|43,10
|Aksu Enerji
|7,28
|-2,41
|37,37
|Akyürek Pazarlama
|0,16
|0,00
|-38,46
|Alarko Carrıer
|56,10
|-0,44
|-7,35
|Alarko GMYO
|44,02
|-1,70
|-13,43
|Alarko Holding
|5,84
|-2,34
|-19,56
|Albaraka Türk
|1,57
|-3,09
|4,42
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,33
|-3,95
|-20,68
|Alkim Kağıt
|4,32
|-2,92
|-6,81
|Alkim Kimya
|23,00
|-1,12
|-8,00
|Altınyağ
|0,82
|-1,20
|-31,45
|Altınyunus Çeşme
|5,00
|-1,96
|-0,99
|Anadolu Cam
|3,12
|-2,19
|18,63
|Anadolu Efes
|26,64
|2,46
|10,08
|Anadolu Grubu Holding
|21,90
|1,86
|-7,59
|Anadolu Hayat Emek.
|7,75
|0,00
|-0,86
|Anadolu Isuzu
|11,45
|-0,95
|25,82
|Anadolu Sigorta
|4,28
|-0,47
|42,14
|Anel Elektrik
|2,77
|-2,12
|-26,53
|Anel Telekom
|0,45
|-4,26
|-10,00
|Arçelik
|18,08
|0,44
|-12,96
|Arena Bilgisayar
|4,50
|-3,85
|6,38
|Armada Bilgisayar
|6,48
|0,15
|-4,42
|Arsan Tekstil
|2,23
|1,36
|27,43
|Artı Yatırım Holding
|2,00
|-0,99
|112,77
|Aselsan
|25,20
|-5,97
|-20,75
|Aslan Çimento
|33,76
|-1,57
|-11,62
|Ata GMYO
|4,03
|1,26
|-15,87
|Atakule GMYO
|2,09
|0,48
|1,95
|Atlantik Petrol Ürünleri
|1,23
|-1,60
|-11,51
|Atlantis Yatırım Holding
|0,68
|1,49
|38,78
|Atlas Yat. Ort.
|1,00
|-2,91
|2,04
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,57
|-0,73
|-0,75
|Avrasya GMYO
|1,41
|-2,08
|-10,76
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,44
|-3,36
|-14,29
|Avrupa Yatırım Holding
|1,88
|-3,09
|2,73
|Ayen Enerji
|4,63
|-2,94
|-4,14
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,82
|-4,21
|7,06
|Aygaz
|13,48
|-0,15
|-7,01
|Bagfaş
|8,78
|-0,90
|-16,38
|Bak Ambalaj
|7,22
|3,14
|40,47
|Balatacılar Balatacılık
|0,49
|-2,00
|-12,50
|Bantaş Ambalaj
|2,72
|3,82
|-33,50
|Banvit
|15,70
|-3,74
|-26,70
|Baştaş Başkent Çimento
|2,62
|-0,76
|6,50
|Batı Çimento
|6,45
|-1,38
|-34,72
|Batısöke Çimento
|1,44
|-2,04
|-19,10
|Bera Holding
|2,43
|-3,57
|-21,61
|Berkosan Yalıtım
|2,40
|7,62
|7,62
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,93
|-13,31
|-28,36
|Beyaz Filo
|33,00
|-7,92
|-55,38
|Bilici Yatırım
|1,89
|-2,58
|23,48
|Bim Mağazalar
|68,95
|-3,02
|-11,72
|Bimeks
|0,17
|-5,56
|-39,29
|Birko Mensucat
|0,37
|0,00
|-9,76
|Birlik Mensucat
|1,29
|-3,01
|-8,51
|Bizim Mağazaları
|8,00
|-1,23
|3,90
|Bolu Çimento
|6,60
|0,00
|22,68
|Bomonti Elektrik
|0,85
|-3,41
|-21,30
|Borusan Mannesmann
|12,44
|-3,86
|5,96
|Borusan Yat. Paz.
|38,90
|0,31
|-9,85
|Bosch Fren Sistemleri
|158,10
|-3,60
|-13,69
|Bossa
|6,34
|-3,94
|56,54
|Boyner Perakende Yat.
|9,51
|10,07
|3,59
|Brisa
|6,88
|2,08
|-5,36
|Burçelik
|3,56
|-1,66
|-7,53
|Burçelik Vana
|1,63
|1,24
|-6,86
|Bursa Çimento
|5,47
|-1,26
|4,19
|Carrefoursa
|5,30
|-6,36
|-5,02
|Coca Cola İçecek
|35,94
|-1,10
|5,03
|Cosmos Yat. Holding
|1,16
|1,75
|-0,85
|Credıtwest Faktorıng
|1,42
|-0,70
|4,41
|Çelebi
|33,66
|-5,02
|-1,21
|Çelik Halat
|7,96
|-7,44
|112,85
|Çemaş Döküm
|1,59
|-3,64
|-14,05
|Çemtaş
|5,04
|-5,26
|23,53
|Çimbeton
|35,08
|0,98
|-4,98
|Çimentaş
|10,90
|0,00
|-5,95
|Çimsa
|12,59
|-0,87
|-4,58
|Çuhadaroğlu Metal
|2,42
|-2,81
|-17,41
|Dagi Giyim
|1,68
|-2,89
|-25,99
|Dagi Yatırım Holding
|1,35
|-1,46
|-5,59
|Dardanel
|1,57
|1,29
|-19,49
|Datagate Bilgisayar
|8,91
|-2,09
|-14,90
|Demısaş Döküm
|2,12
|-0,93
|15,85
|Denge Holding
|3,15
|-2,78
|66,49
|Deniz GMYO
|2,84
|-1,73
|5,19
|Denizbank
|6,39
|-2,44
|74,11
|Denizli Cam
|11,42
|-0,78
|-3,79
|Derimod
|10,15
|-0,88
|35,15
|Desa Deri
|1,15
|-6,50
|13,86
|Despec Bilgisayar
|3,04
|-1,62
|-15,32
|Deva Holding
|4,03
|-2,18
|-7,99
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,01
|1,00
|-13,68
|Ditaş Doğan
|6,40
|-2,88
|6,73
|DO-CO
|250,50
|-0,20
|19,17
|Doğan Burda
|3,53
|-4,08
|6,33
|Doğan Gazetecilik
|4,95
|-1,20
|79,35
|Doğan Holding
|1,02
|-6,42
|17,24
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,78
|-3,81
|-23,63
|Doğusan
|2,85
|1,79
|95,21
|Doğuş GMYO
|2,98
|-2,93
|-8,02
|Doğuş Otomotiv
|7,56
|-0,26
|-8,25
|Döktaş Dökümcülük
|11,13
|-1,59
|1,18
|Duran Doğan Basım
|5,90
|-0,84
|56,50
|Dyo Boya
|5,88
|1,38
|-22,73
|Eczacıbaşı İlaç
|4,07
|-0,49
|-7,71
|Eczacıbaşı Yat. Ort.
|2,31
|-2,53
|7,44
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,10
|1,30
|-7,51
|Edip Gayrimenkul
|0,98
|-3,92
|-16,95
|Ege Endüstri
|319,00
|-3,39
|6,36
|Ege Gübre
|26,44
|-2,58
|-0,30
|Ege Profil
|9,78
|-0,91
|-2,00
|Ege Seramik
|3,60
|-0,83
|-21,74
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,53
|-1,85
|-23,19
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,48
|0,00
|2,13
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,13
|-7,14
|-35,00
|Egeplast
|7,59
|-3,92
|62,18
|Ekiz Kimya
|0,48
|2,13
|-15,79
|Emek Elektrik
|1,43
|1,42
|-10,06
|Eminiş Ambalaj
|3,58
|-0,56
|-22,84
|Emlak Konut GMYO
|2,43
|0,41
|-13,52
|Enerjisa Enerji
|6,73
|-2,60
|Enka İnşaat
|4,89
|1,45
|-17,03
|Erbosan
|75,30
|0,74
|-9,60
|Ereğli Demir Çelik
|10,16
|-4,51
|1,40
|Ersu Gıda
|1,03
|-2,83
|-21,37
|Escort Teknoloji
|0,81
|-1,22
|-35,71
|Etiler Gıda
|4,10
|-1,20
|-12,58
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,91
|-3,19
|-19,47
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,81
|1,25
|-15,62
|Euro Yat. Ort.
|0,72
|-1,37
|-16,28
|Euro Yatırım Holding
|0,70
|-1,41
|14,75
|Fenerbahçe Futbol
|33,70
|-1,23
|-1,75
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|16,02
|3,62
|16,00
|F-M İzmit Piston
|16,49
|2,87
|31,61
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,08
|-3,55
|-17,07
|Ford Otosan
|56,15
|-0,44
|-3,26
|Frigo Pak Gıda
|1,95
|13,37
|105,26
|Galatasaray Sportif
|2,26
|7,11
|7,75
|Garanti Bankası
|9,21
|-3,15
|-10,38
|Garanti Faktoring
|2,59
|-1,89
|-20,55
|Garanti Yat. Ort.
|0,71
|-2,74
|-5,33
|Gedik Girişim
|1,28
|2,40
|7,56
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,67
|0,75
|5,95
|Gedik Yatırım Holding
|1,47
|0,68
|6,52
|Gediz Ambalaj
|7,58
|-2,19
|4,84
|Gentaş
|1,60
|-1,84
|-4,76
|Gersan Elektrik
|4,67
|-4,69
|-0,85
|Global Men. Değ.
|0,60
|1,69
|33,33
|Global Yat. Holding
|4,18
|-2,79
|15,79
|Good-Year
|3,56
|-1,93
|-16,24
|Göltaş Çimento
|55,30
|-1,43
|-15,31
|Gözde Girişim
|4,52
|-3,62
|-20,14
|GSD Denizcilik
|1,41
|-2,08
|4,44
|GSD Holding
|0,92
|-3,16
|27,78
|Gübre Fabrik.
|3,85
|-0,26
|-8,98
|Güler Yat. Holding
|1,67
|0,00
|43,97
|Güneş Sigorta
|1,59
|-6,47
|-3,64
|Halk GMYO
|0,88
|-1,72
|-7,86
|Halk Sigorta
|1,40
|0,00
|-13,58
|Hatay Tekstil
|4,76
|-0,42
|-4,23
|Hedef Girişim
|2,00
|-0,50
|-18,03
|Hektaş
|11,41
|-3,31
|63,00
|Hürriyet Gzt.
|1,34
|-1,47
|0,00
|ICBC Turkey Bank
|5,99
|1,35
|31,36
|İdealist GMYO
|2,54
|0,79
|24,51
|İhlas Ev Aletleri
|0,43
|0,00
|-15,69
|İhlas Gayrimenkul
|1,47
|-3,29
|-25,00
|İhlas Gazetecilik
|1,07
|-3,60
|-9,32
|İhlas Holding
|0,44
|0,00
|-16,98
|İhlas Yayın Holding
|0,45
|0,00
|-11,76
|İndeks Bilgisayar
|11,68
|-3,07
|1,57
|Info Yatırım
|1,14
|-2,56
|-3,39
|İntema
|26,20
|-3,75
|7,64
|İpek Doğal Enerji
|4,84
|-4,16
|-9,87
|İskenderun Demir Çelik
|8,99
|-6,45
|69,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)