Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,09 -1,80 -15,50 Acıpayam Selüloz 2,48 -1,20 -6,42 Adana Çimento (A) 6,79 0,44 13,17 Adana Çimento (B) 4,78 1,06 13,27 Adana Çimento (C) 1,12 -3,45 33,33 Adel Kalemcilik 17,06 1,07 3,65 Adese Alışveriş Ticaret 2,35 0,86 18,09 Afyon Çimento 6,46 -4,58 -16,97 Ak Enerji 0,82 -2,38 -9,89 Akbank 8,46 -3,97 -10,42 Akçansa 10,03 -0,69 -2,02 Akdenız Güvenlık Hız. 4,01 2,04 -32,38 Akfen GMYO 1,98 -0,50 -17,84 Akın Tekstil 9,68 -1,12 -31,40 Akiş GMYO 3,38 2,74 7,99 Akmerkez GMYO 18,44 -0,75 -9,87 Aksa 13,30 -14,03 10,98 Aksa Enerji 4,15 0,48 0,48 Aksigorta 4,34 -3,34 43,10 Aksu Enerji 7,28 -2,41 37,37 Akyürek Pazarlama 0,16 0,00 -38,46 Alarko Carrıer 56,10 -0,44 -7,35 Alarko GMYO 44,02 -1,70 -13,43 Alarko Holding 5,84 -2,34 -19,56 Albaraka Türk 1,57 -3,09 4,42 Alcatel Lucent Teletaş 6,33 -3,95 -20,68 Alkim Kağıt 4,32 -2,92 -6,81 Alkim Kimya 23,00 -1,12 -8,00 Altınyağ 0,82 -1,20 -31,45 Altınyunus Çeşme 5,00 -1,96 -0,99 Anadolu Cam 3,12 -2,19 18,63 Anadolu Efes 26,64 2,46 10,08 Anadolu Grubu Holding 21,90 1,86 -7,59 Anadolu Hayat Emek. 7,75 0,00 -0,86 Anadolu Isuzu 11,45 -0,95 25,82 Anadolu Sigorta 4,28 -0,47 42,14 Anel Elektrik 2,77 -2,12 -26,53 Anel Telekom 0,45 -4,26 -10,00 Arçelik 18,08 0,44 -12,96 Arena Bilgisayar 4,50 -3,85 6,38 Armada Bilgisayar 6,48 0,15 -4,42 Arsan Tekstil 2,23 1,36 27,43 Artı Yatırım Holding 2,00 -0,99 112,77 Aselsan 25,20 -5,97 -20,75 Aslan Çimento 33,76 -1,57 -11,62 Ata GMYO 4,03 1,26 -15,87 Atakule GMYO 2,09 0,48 1,95 Atlantik Petrol Ürünleri 1,23 -1,60 -11,51 Atlantis Yatırım Holding 0,68 1,49 38,78 Atlas Yat. Ort. 1,00 -2,91 2,04 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,57 -0,73 -0,75 Avrasya GMYO 1,41 -2,08 -10,76 Avrasya Petrol ve Tur. 1,44 -3,36 -14,29 Avrupa Yatırım Holding 1,88 -3,09 2,73 Ayen Enerji 4,63 -2,94 -4,14 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,82 -4,21 7,06 Aygaz 13,48 -0,15 -7,01 Bagfaş 8,78 -0,90 -16,38 Bak Ambalaj 7,22 3,14 40,47 Balatacılar Balatacılık 0,49 -2,00 -12,50 Bantaş Ambalaj 2,72 3,82 -33,50 Banvit 15,70 -3,74 -26,70 Baştaş Başkent Çimento 2,62 -0,76 6,50 Batı Çimento 6,45 -1,38 -34,72 Batısöke Çimento 1,44 -2,04 -19,10 Bera Holding 2,43 -3,57 -21,61 Berkosan Yalıtım 2,40 7,62 7,62 Beşiktaş Futbol Yat. 2,93 -13,31 -28,36 Beyaz Filo 33,00 -7,92 -55,38 Bilici Yatırım 1,89 -2,58 23,48 Bim Mağazalar 68,95 -3,02 -11,72 Bimeks 0,17 -5,56 -39,29 Birko Mensucat 0,37 0,00 -9,76 Birlik Mensucat 1,29 -3,01 -8,51 Bizim Mağazaları 8,00 -1,23 3,90 Bolu Çimento 6,60 0,00 22,68 Bomonti Elektrik 0,85 -3,41 -21,30 Borusan Mannesmann 12,44 -3,86 5,96 Borusan Yat. Paz. 38,90 0,31 -9,85 Bosch Fren Sistemleri 158,10 -3,60 -13,69 Bossa 6,34 -3,94 56,54 Boyner Perakende Yat. 9,51 10,07 3,59 Brisa 6,88 2,08 -5,36 Burçelik 3,56 -1,66 -7,53 Burçelik Vana 1,63 1,24 -6,86 Bursa Çimento 5,47 -1,26 4,19 Carrefoursa 5,30 -6,36 -5,02 Coca Cola İçecek 35,94 -1,10 5,03 Cosmos Yat. Holding 1,16 1,75 -0,85 Credıtwest Faktorıng 1,42 -0,70 4,41 Çelebi 33,66 -5,02 -1,21 Çelik Halat 7,96 -7,44 112,85 Çemaş Döküm 1,59 -3,64 -14,05 Çemtaş 5,04 -5,26 23,53 Çimbeton 35,08 0,98 -4,98 Çimentaş 10,90 0,00 -5,95 Çimsa 12,59 -0,87 -4,58 Çuhadaroğlu Metal 2,42 -2,81 -17,41 Dagi Giyim 1,68 -2,89 -25,99 Dagi Yatırım Holding 1,35 -1,46 -5,59 Dardanel 1,57 1,29 -19,49 Datagate Bilgisayar 8,91 -2,09 -14,90 Demısaş Döküm 2,12 -0,93 15,85 Denge Holding 3,15 -2,78 66,49 Deniz GMYO 2,84 -1,73 5,19 Denizbank 6,39 -2,44 74,11 Denizli Cam 11,42 -0,78 -3,79 Derimod 10,15 -0,88 35,15 Desa Deri 1,15 -6,50 13,86 Despec Bilgisayar 3,04 -1,62 -15,32 Deva Holding 4,03 -2,18 -7,99 Diriteks Diriliş Tekstil 1,01 1,00 -13,68 Ditaş Doğan 6,40 -2,88 6,73 DO-CO 250,50 -0,20 19,17 Doğan Burda 3,53 -4,08 6,33 Doğan Gazetecilik 4,95 -1,20 79,35 Doğan Holding 1,02 -6,42 17,24 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,78 -3,81 -23,63 Doğusan 2,85 1,79 95,21 Doğuş GMYO 2,98 -2,93 -8,02 Doğuş Otomotiv 7,56 -0,26 -8,25 Döktaş Dökümcülük 11,13 -1,59 1,18 Duran Doğan Basım 5,90 -0,84 56,50 Dyo Boya 5,88 1,38 -22,73 Eczacıbaşı İlaç 4,07 -0,49 -7,71 Eczacıbaşı Yat. Ort. 2,31 -2,53 7,44 Eczacıbaşı Yatırım 10,10 1,30 -7,51 Edip Gayrimenkul 0,98 -3,92 -16,95 Ege Endüstri 319,00 -3,39 6,36 Ege Gübre 26,44 -2,58 -0,30 Ege Profil 9,78 -0,91 -2,00 Ege Seramik 3,60 -0,83 -21,74 Egeli & Co Tarım Girişim 0,53 -1,85 -23,19 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,48 0,00 2,13 Egeli&Co Yatırım Holding 0,13 -7,14 -35,00 Egeplast 7,59 -3,92 62,18 Ekiz Kimya 0,48 2,13 -15,79 Emek Elektrik 1,43 1,42 -10,06 Eminiş Ambalaj 3,58 -0,56 -22,84 Emlak Konut GMYO 2,43 0,41 -13,52 Enerjisa Enerji 6,73 -2,60 Enka İnşaat 4,89 1,45 -17,03 Erbosan 75,30 0,74 -9,60 Ereğli Demir Çelik 10,16 -4,51 1,40 Ersu Gıda 1,03 -2,83 -21,37 Escort Teknoloji 0,81 -1,22 -35,71 Etiler Gıda 4,10 -1,20 -12,58 Euro Kapital Yat. Ort. 0,91 -3,19 -19,47 Euro Trend Yat. Ort. 0,81 1,25 -15,62 Euro Yat. Ort. 0,72 -1,37 -16,28 Euro Yatırım Holding 0,70 -1,41 14,75 Fenerbahçe Futbol 33,70 -1,23 -1,75 Flap Kongre Toplantı Hiz. 16,02 3,62 16,00 F-M İzmit Piston 16,49 2,87 31,61 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,08 -3,55 -17,07 Ford Otosan 56,15 -0,44 -3,26 Frigo Pak Gıda 1,95 13,37 105,26 Galatasaray Sportif 2,26 7,11 7,75 Garanti Bankası 9,21 -3,15 -10,38 Garanti Faktoring 2,59 -1,89 -20,55 Garanti Yat. Ort. 0,71 -2,74 -5,33 Gedik Girişim 1,28 2,40 7,56 Gedik Y. Men. Değ. 2,67 0,75 5,95 Gedik Yatırım Holding 1,47 0,68 6,52 Gediz Ambalaj 7,58 -2,19 4,84 Gentaş 1,60 -1,84 -4,76 Gersan Elektrik 4,67 -4,69 -0,85 Global Men. Değ. 0,60 1,69 33,33 Global Yat. Holding 4,18 -2,79 15,79 Good-Year 3,56 -1,93 -16,24 Göltaş Çimento 55,30 -1,43 -15,31 Gözde Girişim 4,52 -3,62 -20,14 GSD Denizcilik 1,41 -2,08 4,44 GSD Holding 0,92 -3,16 27,78 Gübre Fabrik. 3,85 -0,26 -8,98 Güler Yat. Holding 1,67 0,00 43,97 Güneş Sigorta 1,59 -6,47 -3,64 Halk GMYO 0,88 -1,72 -7,86 Halk Sigorta 1,40 0,00 -13,58 Hatay Tekstil 4,76 -0,42 -4,23 Hedef Girişim 2,00 -0,50 -18,03 Hektaş 11,41 -3,31 63,00 Hürriyet Gzt. 1,34 -1,47 0,00 ICBC Turkey Bank 5,99 1,35 31,36 İdealist GMYO 2,54 0,79 24,51 İhlas Ev Aletleri 0,43 0,00 -15,69 İhlas Gayrimenkul 1,47 -3,29 -25,00 İhlas Gazetecilik 1,07 -3,60 -9,32 İhlas Holding 0,44 0,00 -16,98 İhlas Yayın Holding 0,45 0,00 -11,76 İndeks Bilgisayar 11,68 -3,07 1,57 Info Yatırım 1,14 -2,56 -3,39 İntema 26,20 -3,75 7,64 İpek Doğal Enerji 4,84 -4,16 -9,87 İskenderun Demir Çelik 8,99 -6,45 69,94

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



(Sürecek)