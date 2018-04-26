Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,10
|-0,90
|-14,73
|Acıpayam Selüloz
|2,50
|-0,79
|-5,66
|Adana Çimento (A)
|6,84
|-1,72
|14,00
|Adana Çimento (B)
|4,76
|-0,63
|12,80
|Adana Çimento (C)
|1,16
|0,87
|38,10
|Adel Kalemcilik
|17,02
|0,12
|3,40
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,30
|-2,13
|15,58
|Afyon Çimento
|6,72
|1,97
|-13,62
|Ak Enerji
|0,83
|1,22
|-8,79
|Akbank
|8,76
|-2,23
|-7,24
|Akçansa
|10,04
|-0,99
|-1,92
|Akdenız Güvenlık Hız.
|3,90
|2,09
|-34,23
|Akfen GMYO
|2,00
|-1,96
|-17,01
|Akın Tekstil
|9,67
|0,31
|-31,47
|Akiş GMYO
|3,28
|0,00
|4,79
|Akmerkez GMYO
|18,45
|0,00
|-9,82
|Aksa
|15,95
|-1,30
|33,09
|Aksa Enerji
|4,14
|-1,90
|0,24
|Aksigorta
|4,25
|-1,16
|40,13
|Aksu Enerji
|7,58
|-1,56
|43,03
|Akyürek Pazarlama
|0,16
|0,00
|-38,46
|Alarko Carrıer
|57,20
|-1,29
|-5,53
|Alarko GMYO
|44,48
|-0,94
|-12,53
|Alarko Holding
|5,99
|0,67
|-17,49
|Albaraka Türk
|1,61
|-1,23
|7,08
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,50
|0,00
|-18,55
|Alkim Kağıt
|4,50
|4,90
|-2,93
|Alkim Kimya
|23,02
|-0,60
|-7,92
|Altınyağ
|0,83
|-3,49
|-30,61
|Altınyunus Çeşme
|5,10
|1,59
|0,99
|Anadolu Cam
|3,11
|-1,27
|18,25
|Anadolu Efes
|25,86
|-0,08
|6,86
|Anadolu Grubu Holding
|21,40
|0,75
|-9,70
|Anadolu Hayat Emek.
|7,70
|-0,65
|-1,49
|Anadolu Isuzu
|11,57
|-0,69
|27,14
|Anadolu Sigorta
|4,25
|0,00
|41,14
|Anel Elektrik
|2,84
|0,35
|-24,67
|Anel Telekom
|0,47
|-2,08
|-6,00
|Arçelik
|16,67
|-0,06
|-19,75
|Arena Bilgisayar
|4,68
|-4,68
|10,64
|Armada Bilgisayar
|6,35
|-0,63
|-6,34
|Arsan Tekstil
|2,26
|2,73
|29,14
|Artı Yatırım Holding
|2,02
|-1,94
|114,89
|Aselsan
|25,04
|-1,34
|-21,26
|Aslan Çimento
|33,90
|-0,99
|-11,26
|Ata GMYO
|4,04
|-2,42
|-15,66
|Atakule GMYO
|2,12
|7,07
|3,41
|Atlantik Petrol Ürünleri
|1,24
|0,81
|-10,79
|Atlantis Yatırım Holding
|0,63
|-14,86
|28,57
|Atlas Yat. Ort.
|1,03
|-0,96
|5,10
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,70
|0,11
|-0,02
|Avrasya GMYO
|1,44
|0,00
|-8,86
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,49
|0,68
|-11,31
|Avrupa Yatırım Holding
|1,94
|0,00
|6,01
|Ayen Enerji
|4,94
|4,00
|2,28
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,90
|-1,04
|11,76
|Aygaz
|13,42
|-1,18
|-7,42
|Bagfaş
|8,79
|-0,34
|-16,29
|Bak Ambalaj
|6,98
|0,43
|35,80
|Balatacılar Balatacılık
|0,49
|0,00
|-12,50
|Bantaş Ambalaj
|2,45
|-3,54
|-40,10
|Banvit
|17,10
|-1,78
|-20,17
|Baştaş Başkent Çimento
|2,65
|0,00
|7,72
|Batı Çimento
|6,51
|-1,36
|-34,11
|Batısöke Çimento
|1,46
|0,00
|-17,98
|Bera Holding
|2,47
|1,23
|-20,32
|Berkosan Yalıtım
|2,13
|0,47
|-4,48
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,35
|-2,33
|-18,09
|Beyaz Filo
|43,50
|3,03
|-41,18
|Bilici Yatırım
|2,02
|-0,98
|28,66
|Bim Mağazalar
|72,05
|-0,89
|-7,75
|Bimeks
|0,19
|0,00
|-32,14
|Birko Mensucat
|0,38
|0,00
|-7,32
|Birlik Mensucat
|1,34
|1,52
|-4,96
|Bizim Mağazaları
|8,10
|3,32
|5,19
|Bolu Çimento
|6,61
|0,15
|22,86
|Bomonti Elektrik
|0,87
|1,16
|-19,44
|Borusan Mannesmann
|12,81
|0,16
|9,11
|Borusan Yat. Paz.
|38,68
|0,31
|-10,36
|Bosch Fren Sistemleri
|155,10
|-1,15
|-15,33
|Bossa
|6,97
|9,08
|72,10
|Boyner Perakende Yat.
|8,63
|2,62
|-5,99
|Brisa
|6,68
|0,00
|-8,12
|Burçelik
|3,62
|0,28
|-5,97
|Burçelik Vana
|1,61
|0,00
|-8,00
|Bursa Çimento
|5,53
|1,10
|5,33
|Carrefoursa
|5,70
|1,06
|2,15
|Coca Cola İçecek
|36,50
|0,94
|6,66
|Cosmos Yat. Holding
|1,12
|0,00
|-4,27
|Credıtwest Faktorıng
|1,43
|0,00
|5,15
|Çelebi
|35,88
|-2,74
|5,31
|Çelik Halat
|9,16
|1,78
|144,94
|Çemaş Döküm
|1,67
|0,00
|-9,73
|Çemtaş
|5,32
|0,19
|30,39
|Çimbeton
|33,90
|0,36
|-8,18
|Çimentaş
|10,98
|-0,09
|-5,26
|Çimsa
|12,71
|-1,70
|-3,67
|Çuhadaroğlu Metal
|2,47
|-0,80
|-15,70
|Dagi Giyim
|1,63
|-1,81
|-28,19
|Dagi Yatırım Holding
|1,35
|-0,74
|-5,59
|Dardanel
|1,54
|2,67
|-21,03
|Datagate Bilgisayar
|9,21
|-0,75
|-12,03
|Demısaş Döküm
|2,13
|-2,29
|16,39
|Denge Holding
|3,27
|0,00
|72,83
|Deniz GMYO
|2,84
|-1,05
|5,19
|Denizbank
|6,50
|-2,55
|77,11
|Denizli Cam
|11,47
|-1,12
|-3,37
|Derimod
|10,07
|-0,69
|34,09
|Desa Deri
|1,24
|0,00
|22,77
|Despec Bilgisayar
|3,10
|0,98
|-13,65
|Deva Holding
|4,08
|0,00
|-6,85
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,00
|4,17
|-14,53
|Ditaş Doğan
|6,55
|-1,95
|9,24
|DO-CO
|248,00
|-3,09
|17,98
|Doğan Burda
|3,75
|-1,83
|12,95
|Doğan Gazetecilik
|5,06
|-0,39
|83,33
|Doğan Holding
|1,06
|0,95
|21,84
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,90
|-2,03
|-20,33
|Doğusan
|2,71
|9,72
|85,62
|Doğuş GMYO
|3,01
|4,88
|-7,10
|Doğuş Otomotiv
|7,59
|1,20
|-7,89
|Döktaş Dökümcülük
|11,52
|2,13
|4,73
|Duran Doğan Basım
|6,03
|-0,66
|59,95
|Dyo Boya
|5,80
|-0,34
|-23,78
|Eczacıbaşı İlaç
|4,14
|-1,19
|-6,12
|Eczacıbaşı Yat. Ort.
|2,23
|-0,89
|3,72
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,75
|-1,52
|-10,71
|Edip Gayrimenkul
|1,01
|-2,88
|-14,41
|Ege Endüstri
|335,00
|-2,50
|11,70
|Ege Gübre
|27,24
|-0,73
|2,71
|Ege Profil
|9,73
|-1,12
|-2,51
|Ege Seramik
|3,62
|-1,09
|-21,30
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,56
|-1,75
|-18,84
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,48
|2,13
|2,13
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,14
|0,00
|-30,00
|Egeplast
|7,62
|8,55
|62,82
|Ekiz Kimya
|0,46
|-2,13
|-19,30
|Emek Elektrik
|1,37
|-1,44
|-13,84
|Eminiş Ambalaj
|3,57
|0,00
|-23,06
|Emlak Konut GMYO
|2,41
|-0,41
|-14,23
|Enerjisa Enerji
|6,94
|0,73
|Enka İnşaat
|4,80
|-1,23
|-18,55
|Erbosan
|73,60
|-1,21
|-11,64
|Ereğli Demir Çelik
|11,10
|0,63
|10,78
|Ersu Gıda
|1,06
|0,95
|-19,08
|Escort Teknoloji
|0,83
|-3,49
|-34,13
|Etiler Gıda
|4,16
|0,24
|-11,30
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,94
|-2,08
|-16,81
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,82
|0,00
|-14,58
|Euro Yat. Ort.
|0,73
|-1,35
|-15,12
|Euro Yatırım Holding
|0,72
|0,00
|18,03
|Fenerbahçe Futbol
|33,92
|0,18
|-1,11
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|12,99
|19,94
|-5,94
|F-M İzmit Piston
|15,82
|-0,38
|26,27
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,11
|-0,24
|-16,46
|Ford Otosan
|54,30
|-2,16
|-6,45
|Frigo Pak Gıda
|2,15
|17,49
|126,32
|Galatasaray Sportif
|2,08
|1,46
|-0,84
|Garanti Bankası
|9,17
|-1,08
|-10,77
|Garanti Faktoring
|2,60
|1,17
|-20,25
|Garanti Yat. Ort.
|0,72
|-1,37
|-4,00
|Gedik Girişim
|1,24
|0,00
|4,20
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,60
|-2,26
|3,17
|Gedik Yatırım Holding
|1,43
|0,00
|3,62
|Gediz Ambalaj
|7,71
|0,65
|6,64
|Gentaş
|1,62
|1,25
|-3,57
|Gersan Elektrik
|4,95
|0,81
|5,10
|Global Men. Değ.
|0,60
|-1,64
|33,33
|Global Yat. Holding
|4,26
|-2,07
|18,01
|Good-Year
|3,54
|-0,28
|-16,71
|Göltaş Çimento
|55,90
|0,27
|-14,40
|Gözde Girişim
|4,67
|-1,48
|-17,49
|GSD Denizcilik
|1,44
|-0,69
|6,67
|GSD Holding
|0,95
|0,00
|31,94
|Gübre Fabrik.
|3,79
|0,26
|-10,40
|Güler Yat. Holding
|1,66
|-0,60
|43,10
|Güneş Sigorta
|1,73
|2,98
|4,85
|Halk GMYO
|0,89
|1,14
|-7,29
|Halk Sigorta
|1,36
|-0,73
|-16,05
|Hatay Tekstil
|4,80
|1,05
|-3,42
|Hedef Girişim
|1,99
|-0,50
|-18,44
|Hektaş
|11,93
|-1,32
|70,43
|Hürriyet Gzt.
|1,34
|-0,74
|0,00
|ICBC Turkey Bank
|5,84
|8,35
|28,07
|İdealist GMYO
|2,51
|-0,79
|23,04
|İhlas Ev Aletleri
|0,44
|-2,22
|-13,73
|İhlas Gayrimenkul
|1,53
|-1,29
|-21,94
|İhlas Gazetecilik
|1,13
|-0,88
|-4,24
|İhlas Holding
|0,44
|-2,22
|-16,98
|İhlas Yayın Holding
|0,45
|0,00
|-11,76
|İndeks Bilgisayar
|12,02
|-3,76
|4,52
|Info Yatırım
|1,19
|-4,80
|0,85
|İntema
|26,20
|2,75
|7,64
|İpek Doğal Enerji
|5,07
|2,42
|-5,59
|İskenderun Demir Çelik
|9,88
|3,67
|86,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)