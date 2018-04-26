Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,10 -0,90 -14,73 Acıpayam Selüloz 2,50 -0,79 -5,66 Adana Çimento (A) 6,84 -1,72 14,00 Adana Çimento (B) 4,76 -0,63 12,80 Adana Çimento (C) 1,16 0,87 38,10 Adel Kalemcilik 17,02 0,12 3,40 Adese Alışveriş Ticaret 2,30 -2,13 15,58 Afyon Çimento 6,72 1,97 -13,62 Ak Enerji 0,83 1,22 -8,79 Akbank 8,76 -2,23 -7,24 Akçansa 10,04 -0,99 -1,92 Akdenız Güvenlık Hız. 3,90 2,09 -34,23 Akfen GMYO 2,00 -1,96 -17,01 Akın Tekstil 9,67 0,31 -31,47 Akiş GMYO 3,28 0,00 4,79 Akmerkez GMYO 18,45 0,00 -9,82 Aksa 15,95 -1,30 33,09 Aksa Enerji 4,14 -1,90 0,24 Aksigorta 4,25 -1,16 40,13 Aksu Enerji 7,58 -1,56 43,03 Akyürek Pazarlama 0,16 0,00 -38,46 Alarko Carrıer 57,20 -1,29 -5,53 Alarko GMYO 44,48 -0,94 -12,53 Alarko Holding 5,99 0,67 -17,49 Albaraka Türk 1,61 -1,23 7,08 Alcatel Lucent Teletaş 6,50 0,00 -18,55 Alkim Kağıt 4,50 4,90 -2,93 Alkim Kimya 23,02 -0,60 -7,92 Altınyağ 0,83 -3,49 -30,61 Altınyunus Çeşme 5,10 1,59 0,99 Anadolu Cam 3,11 -1,27 18,25 Anadolu Efes 25,86 -0,08 6,86 Anadolu Grubu Holding 21,40 0,75 -9,70 Anadolu Hayat Emek. 7,70 -0,65 -1,49 Anadolu Isuzu 11,57 -0,69 27,14 Anadolu Sigorta 4,25 0,00 41,14 Anel Elektrik 2,84 0,35 -24,67 Anel Telekom 0,47 -2,08 -6,00 Arçelik 16,67 -0,06 -19,75 Arena Bilgisayar 4,68 -4,68 10,64 Armada Bilgisayar 6,35 -0,63 -6,34 Arsan Tekstil 2,26 2,73 29,14 Artı Yatırım Holding 2,02 -1,94 114,89 Aselsan 25,04 -1,34 -21,26 Aslan Çimento 33,90 -0,99 -11,26 Ata GMYO 4,04 -2,42 -15,66 Atakule GMYO 2,12 7,07 3,41 Atlantik Petrol Ürünleri 1,24 0,81 -10,79 Atlantis Yatırım Holding 0,63 -14,86 28,57 Atlas Yat. Ort. 1,03 -0,96 5,10 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,70 0,11 -0,02 Avrasya GMYO 1,44 0,00 -8,86 Avrasya Petrol ve Tur. 1,49 0,68 -11,31 Avrupa Yatırım Holding 1,94 0,00 6,01 Ayen Enerji 4,94 4,00 2,28 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,90 -1,04 11,76 Aygaz 13,42 -1,18 -7,42 Bagfaş 8,79 -0,34 -16,29 Bak Ambalaj 6,98 0,43 35,80 Balatacılar Balatacılık 0,49 0,00 -12,50 Bantaş Ambalaj 2,45 -3,54 -40,10 Banvit 17,10 -1,78 -20,17 Baştaş Başkent Çimento 2,65 0,00 7,72 Batı Çimento 6,51 -1,36 -34,11 Batısöke Çimento 1,46 0,00 -17,98 Bera Holding 2,47 1,23 -20,32 Berkosan Yalıtım 2,13 0,47 -4,48 Beşiktaş Futbol Yat. 3,35 -2,33 -18,09 Beyaz Filo 43,50 3,03 -41,18 Bilici Yatırım 2,02 -0,98 28,66 Bim Mağazalar 72,05 -0,89 -7,75 Bimeks 0,19 0,00 -32,14 Birko Mensucat 0,38 0,00 -7,32 Birlik Mensucat 1,34 1,52 -4,96 Bizim Mağazaları 8,10 3,32 5,19 Bolu Çimento 6,61 0,15 22,86 Bomonti Elektrik 0,87 1,16 -19,44 Borusan Mannesmann 12,81 0,16 9,11 Borusan Yat. Paz. 38,68 0,31 -10,36 Bosch Fren Sistemleri 155,10 -1,15 -15,33 Bossa 6,97 9,08 72,10 Boyner Perakende Yat. 8,63 2,62 -5,99 Brisa 6,68 0,00 -8,12 Burçelik 3,62 0,28 -5,97 Burçelik Vana 1,61 0,00 -8,00 Bursa Çimento 5,53 1,10 5,33 Carrefoursa 5,70 1,06 2,15 Coca Cola İçecek 36,50 0,94 6,66 Cosmos Yat. Holding 1,12 0,00 -4,27 Credıtwest Faktorıng 1,43 0,00 5,15 Çelebi 35,88 -2,74 5,31 Çelik Halat 9,16 1,78 144,94 Çemaş Döküm 1,67 0,00 -9,73 Çemtaş 5,32 0,19 30,39 Çimbeton 33,90 0,36 -8,18 Çimentaş 10,98 -0,09 -5,26 Çimsa 12,71 -1,70 -3,67 Çuhadaroğlu Metal 2,47 -0,80 -15,70 Dagi Giyim 1,63 -1,81 -28,19 Dagi Yatırım Holding 1,35 -0,74 -5,59 Dardanel 1,54 2,67 -21,03 Datagate Bilgisayar 9,21 -0,75 -12,03 Demısaş Döküm 2,13 -2,29 16,39 Denge Holding 3,27 0,00 72,83 Deniz GMYO 2,84 -1,05 5,19 Denizbank 6,50 -2,55 77,11 Denizli Cam 11,47 -1,12 -3,37 Derimod 10,07 -0,69 34,09 Desa Deri 1,24 0,00 22,77 Despec Bilgisayar 3,10 0,98 -13,65 Deva Holding 4,08 0,00 -6,85 Diriteks Diriliş Tekstil 1,00 4,17 -14,53 Ditaş Doğan 6,55 -1,95 9,24 DO-CO 248,00 -3,09 17,98 Doğan Burda 3,75 -1,83 12,95 Doğan Gazetecilik 5,06 -0,39 83,33 Doğan Holding 1,06 0,95 21,84 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,90 -2,03 -20,33 Doğusan 2,71 9,72 85,62 Doğuş GMYO 3,01 4,88 -7,10 Doğuş Otomotiv 7,59 1,20 -7,89 Döktaş Dökümcülük 11,52 2,13 4,73 Duran Doğan Basım 6,03 -0,66 59,95 Dyo Boya 5,80 -0,34 -23,78 Eczacıbaşı İlaç 4,14 -1,19 -6,12 Eczacıbaşı Yat. Ort. 2,23 -0,89 3,72 Eczacıbaşı Yatırım 9,75 -1,52 -10,71 Edip Gayrimenkul 1,01 -2,88 -14,41 Ege Endüstri 335,00 -2,50 11,70 Ege Gübre 27,24 -0,73 2,71 Ege Profil 9,73 -1,12 -2,51 Ege Seramik 3,62 -1,09 -21,30 Egeli & Co Tarım Girişim 0,56 -1,75 -18,84 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,48 2,13 2,13 Egeli&Co Yatırım Holding 0,14 0,00 -30,00 Egeplast 7,62 8,55 62,82 Ekiz Kimya 0,46 -2,13 -19,30 Emek Elektrik 1,37 -1,44 -13,84 Eminiş Ambalaj 3,57 0,00 -23,06 Emlak Konut GMYO 2,41 -0,41 -14,23 Enerjisa Enerji 6,94 0,73 Enka İnşaat 4,80 -1,23 -18,55 Erbosan 73,60 -1,21 -11,64 Ereğli Demir Çelik 11,10 0,63 10,78 Ersu Gıda 1,06 0,95 -19,08 Escort Teknoloji 0,83 -3,49 -34,13 Etiler Gıda 4,16 0,24 -11,30 Euro Kapital Yat. Ort. 0,94 -2,08 -16,81 Euro Trend Yat. Ort. 0,82 0,00 -14,58 Euro Yat. Ort. 0,73 -1,35 -15,12 Euro Yatırım Holding 0,72 0,00 18,03 Fenerbahçe Futbol 33,92 0,18 -1,11 Flap Kongre Toplantı Hiz. 12,99 19,94 -5,94 F-M İzmit Piston 15,82 -0,38 26,27 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,11 -0,24 -16,46 Ford Otosan 54,30 -2,16 -6,45 Frigo Pak Gıda 2,15 17,49 126,32 Galatasaray Sportif 2,08 1,46 -0,84 Garanti Bankası 9,17 -1,08 -10,77 Garanti Faktoring 2,60 1,17 -20,25 Garanti Yat. Ort. 0,72 -1,37 -4,00 Gedik Girişim 1,24 0,00 4,20 Gedik Y. Men. Değ. 2,60 -2,26 3,17 Gedik Yatırım Holding 1,43 0,00 3,62 Gediz Ambalaj 7,71 0,65 6,64 Gentaş 1,62 1,25 -3,57 Gersan Elektrik 4,95 0,81 5,10 Global Men. Değ. 0,60 -1,64 33,33 Global Yat. Holding 4,26 -2,07 18,01 Good-Year 3,54 -0,28 -16,71 Göltaş Çimento 55,90 0,27 -14,40 Gözde Girişim 4,67 -1,48 -17,49 GSD Denizcilik 1,44 -0,69 6,67 GSD Holding 0,95 0,00 31,94 Gübre Fabrik. 3,79 0,26 -10,40 Güler Yat. Holding 1,66 -0,60 43,10 Güneş Sigorta 1,73 2,98 4,85 Halk GMYO 0,89 1,14 -7,29 Halk Sigorta 1,36 -0,73 -16,05 Hatay Tekstil 4,80 1,05 -3,42 Hedef Girişim 1,99 -0,50 -18,44 Hektaş 11,93 -1,32 70,43 Hürriyet Gzt. 1,34 -0,74 0,00 ICBC Turkey Bank 5,84 8,35 28,07 İdealist GMYO 2,51 -0,79 23,04 İhlas Ev Aletleri 0,44 -2,22 -13,73 İhlas Gayrimenkul 1,53 -1,29 -21,94 İhlas Gazetecilik 1,13 -0,88 -4,24 İhlas Holding 0,44 -2,22 -16,98 İhlas Yayın Holding 0,45 0,00 -11,76 İndeks Bilgisayar 12,02 -3,76 4,52 Info Yatırım 1,19 -4,80 0,85 İntema 26,20 2,75 7,64 İpek Doğal Enerji 5,07 2,42 -5,59 İskenderun Demir Çelik 9,88 3,67 86,77

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



(Sürecek)