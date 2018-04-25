Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,11 -1,77 -13,95
Acıpayam Selüloz 2,52 -2,33 -4,91
Adana Çimento (A) 6,96 3,26 16,00
Adana Çimento (B) 4,79 -0,21 13,51
Adana Çimento (C) 1,15 -2,54 36,90
Adel Kalemcilik 17,00 -1,11 3,28
Adese Alışveriş Ticaret 2,35 -2,08 18,09
Afyon Çimento 6,59 -2,66 -15,30
Ak Enerji 0,82 -3,53 -9,89
Akbank 8,96 -4,58 -5,12
Akçansa 10,14 -1,46 -0,95
Akdenız Güvenlık Hız. 3,82 4,66 -35,58
Akfen GMYO 2,04 -0,97 -15,35
Akın Tekstil 9,64 -1,23 -31,68
Akiş GMYO 3,28 -0,61 4,79
Akmerkez GMYO 18,45 -0,27 -9,82
Aksa 16,16 -4,89 34,85
Aksa Enerji 4,22 -3,21 2,18
Aksigorta 4,30 -0,69 41,78
Aksu Enerji 7,70 -2,28 45,30
Akyürek Pazarlama 0,16 -5,88 -38,46
Alarko Carrıer 57,95 -1,45 -4,29
Alarko GMYO 44,90 -2,52 -11,70
Alarko Holding 5,95 -2,94 -18,04
Albaraka Türk 1,63 -2,98 8,41
Alcatel Lucent Teletaş 6,50 -2,40 -18,55
Alkim Kağıt 4,29 -4,07 -7,46
Alkim Kimya 23,16 -1,45 -7,36
Altınyağ 0,86 3,61 -28,10
Altınyunus Çeşme 5,02 -2,52 -0,59
Anadolu Cam 3,15 -2,78 19,77
Anadolu Efes 25,88 -3,86 6,94
Anadolu Grubu Holding 21,24 -3,10 -10,38
Anadolu Hayat Emek. 7,75 0,00 -0,86
Anadolu Isuzu 11,65 -4,04 28,02
Anadolu Sigorta 4,25 -0,93 41,14
Anel Elektrik 2,83 -3,08 -24,93
Anel Telekom 0,48 -4,00 -4,00
Arçelik 16,68 -1,30 -19,70
Arena Bilgisayar 4,91 -2,96 16,08
Armada Bilgisayar 6,39 -4,63 -5,75
Arsan Tekstil 2,20 4,27 25,71
Artı Yatırım Holding 2,06 0,00 119,15
Aselsan 25,38 -2,83 -20,19
Aslan Çimento 34,24 -2,17 -10,37
Ata GMYO 4,14 -5,26 -13,57
Atakule GMYO 1,98 0,00 -3,41
Atlantik Petrol Ürünleri 1,23 -2,38 -11,51
Atlantis Yatırım Holding 0,74 -1,33 51,02
Atlas Yat. Ort. 1,04 -4,59 6,12
AvivaSA Emeklilik Hayat 17,68 -0,11 -0,13
Avrasya GMYO 1,44 -2,70 -8,86
Avrasya Petrol ve Tur. 1,48 -0,67 -11,90
Avrupa Yatırım Holding 1,94 -5,37 6,01
Ayen Enerji 4,75 -7,05 -1,66
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,92 4,92 12,94
Aygaz 13,58 -2,09 -6,32
Bagfaş 8,82 -2,43 -16,00
Bak Ambalaj 6,95 1,16 35,21
Balatacılar Balatacılık 0,49 -2,00 -12,50
Bantaş Ambalaj 2,54 -2,31 -37,90
Banvit 17,41 1,52 -18,72
Baştaş Başkent Çimento 2,65 -1,85 7,72
Batı Çimento 6,60 -2,37 -33,20
Batısöke Çimento 1,46 -2,67 -17,98
Bera Holding 2,44 -3,17 -21,29
Berkosan Yalıtım 2,12 -1,85 -4,93
Beşiktaş Futbol Yat. 3,43 -3,65 -16,14
Beyaz Filo 42,22 17,28 -42,91
Bilici Yatırım 2,04 -2,39 29,94
Bim Mağazalar 72,70 2,04 -6,91
Bimeks 0,19 0,00 -32,14
Birko Mensucat 0,38 0,00 -7,32
Birlik Mensucat 1,32 -2,94 -6,38
Bizim Mağazaları 7,84 -2,97 1,82
Bolu Çimento 6,60 -1,49 22,68
Bomonti Elektrik 0,86 -2,27 -20,37
Borusan Mannesmann 12,79 -1,62 8,94
Borusan Yat. Paz. 39,32 -0,71 -10,64
Bosch Fren Sistemleri 156,90 -2,00 -14,35
Bossa 6,39 -5,05 57,78
Boyner Perakende Yat. 8,41 -4,76 -8,39
Brisa 6,68 -1,91 -8,12
Burçelik 3,61 -1,10 -6,23
Burçelik Vana 1,61 -3,01 -8,00
Bursa Çimento 5,47 -0,73 4,19
Carrefoursa 5,64 -1,23 1,08
Coca Cola İçecek 36,16 2,03 5,67
Cosmos Yat. Holding 1,12 -2,61 -4,27
Credıtwest Faktorıng 1,43 -0,69 5,15
Çelebi 40,04 -0,30 8,27
Çelik Halat 9,00 0,56 140,66
Çemaş Döküm 1,67 0,60 -9,73
Çemtaş 5,31 -0,93 30,15
Çimbeton 33,78 -0,06 -8,50
Çimentaş 10,99 -0,72 -5,18
Çimsa 12,93 -1,30 -2,01
Çuhadaroğlu Metal 2,49 -1,19 -15,02
Dagi Giyim 1,66 -1,19 -26,87
Dagi Yatırım Holding 1,36 -1,45 -4,90
Dardanel 1,50 -5,06 -23,08
Datagate Bilgisayar 9,28 -3,13 -11,37
Demısaş Döküm 2,18 -2,68 19,13
Denge Holding 3,27 -0,30 72,83
Deniz GMYO 2,87 -2,05 6,30
Denizbank 6,67 -2,91 81,74
Denizli Cam 11,60 -1,78 -2,27
Derimod 10,14 -1,93 35,02
Desa Deri 1,24 -2,36 22,77
Despec Bilgisayar 3,07 -2,85 -14,48
Deva Holding 4,08 -1,69 -6,85
Diriteks Diriliş Tekstil 0,96 1,05 -17,95
Ditaş Doğan 6,68 -1,47 11,40
DO-CO 255,90 -0,31 21,74
Doğan Burda 3,82 0,79 15,06
Doğan Gazetecilik 5,08 -2,50 84,06
Doğan Holding 1,05 -3,67 20,69
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,96 0,34 -18,68
Doğusan 2,47 0,41 69,18
Doğuş GMYO 2,87 -4,97 -11,42
Doğuş Otomotiv 7,50 -1,32 -8,98
Döktaş Dökümcülük 11,28 -1,40 2,55
Duran Doğan Basım 6,07 2,88 61,01
Dyo Boya 5,82 -3,48 -23,52
Eczacıbaşı İlaç 4,19 1,70 -4,99
Eczacıbaşı Yat. Ort. 2,25 -3,85 4,65
Eczacıbaşı Yatırım 9,90 -2,37 -9,34
Edip Gayrimenkul 1,04 -2,80 -11,86
Ege Endüstri 343,60 0,20 14,56
Ege Gübre 27,44 1,25 3,47
Ege Profil 9,84 -1,99 -1,40
Ege Seramik 3,66 -2,14 -20,43
Egeli & Co Tarım Girişim 0,57 0,00 -17,39
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,47 -2,08 0,00
Egeli&Co Yatırım Holding 0,14 0,00 -30,00
Egeplast 7,02 -19,95 50,00
Ekiz Kimya 0,47 0,00 -17,54
Emek Elektrik 1,39 -3,47 -12,58
Eminiş Ambalaj 3,57 -1,92 -23,06
Emlak Konut GMYO 2,42 -2,02 -13,88
Enerjisa Enerji 6,89 1,32
Enka İnşaat 4,86 -1,02 -17,54
Erbosan 74,50 1,09 -10,56
Ereğli Demir Çelik 11,03 -2,39 10,08
Ersu Gıda 1,05 0,00 -19,85
Escort Teknoloji 0,86 -2,27 -31,75
Etiler Gıda 4,15 0,00 -11,51
Euro Kapital Yat. Ort. 0,96 -4,00 -15,04
Euro Trend Yat. Ort. 0,82 -2,38 -14,58
Euro Yat. Ort. 0,74 0,00 -13,95
Euro Yatırım Holding 0,72 -1,37 18,03
Fenerbahçe Futbol 33,86 -0,41 -1,28
Flap Kongre Toplantı Hiz. 10,83 19,93 -21,58
F-M İzmit Piston 15,88 -3,23 26,75
Fonet Bilgi Teknolojileri 4,12 -3,74 -16,26
Ford Otosan 55,50 -6,33 -4,38
Frigo Pak Gıda 1,83 19,61 92,63
Galatasaray Sportif 2,05 -3,76 -2,27
Garanti Bankası 9,27 -4,53 -9,79
Garanti Faktoring 2,57 -2,65 -21,17
Garanti Yat. Ort. 0,73 -1,35 -2,67
Gedik Girişim 1,24 0,00 4,20
Gedik Y. Men. Değ. 2,66 0,38 5,56
Gedik Yatırım Holding 1,43 0,00 3,62
Gediz Ambalaj 7,66 0,13 5,95
Gentaş 1,60 0,00 -4,76
Gersan Elektrik 4,91 -1,01 4,25
Global Men. Değ. 0,61 -3,17 35,56
Global Yat. Holding 4,35 0,93 20,50
Good-Year 3,55 -3,01 -16,47
Göltaş Çimento 55,75 -3,04 -14,62
Gözde Girişim 4,74 -3,27 -16,25
GSD Denizcilik 1,45 -2,68 7,41
GSD Holding 0,95 -3,06 31,94
Gübre Fabrik. 3,78 -3,82 -10,64
Güler Yat. Holding 1,67 -1,76 43,97
Güneş Sigorta 1,68 -2,89 1,82
Halk GMYO 0,88 -2,22 -8,33
Halk Sigorta 1,37 -1,44 -15,43
Hatay Tekstil 4,75 -2,46 -4,43
Hedef Girişim 2,00 -3,38 -18,03
Hektaş 12,09 -0,08 72,71
Hürriyet Gzt. 1,35 -1,46 0,75
ICBC Turkey Bank 5,39 -2,71 18,20
İdealist GMYO 2,53 -5,95 24,02
İhlas Ev Aletleri 0,45 0,00 -11,76
İhlas Gayrimenkul 1,55 -2,52 -20,92
İhlas Gazetecilik 1,14 -3,39 -3,39
İhlas Holding 0,45 0,00 -15,09
İhlas Yayın Holding 0,45 -2,17 -11,76
İndeks Bilgisayar 12,49 -2,04 8,61
Info Yatırım 1,25 0,81 5,93
İntema 25,50 -4,42 4,77
İpek Doğal Enerji 4,95 -2,37 -7,82
İskenderun Demir Çelik 9,53 0,53 80,15

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Sürecek)

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