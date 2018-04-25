Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,11
|-1,77
|-13,95
|Acıpayam Selüloz
|2,52
|-2,33
|-4,91
|Adana Çimento (A)
|6,96
|3,26
|16,00
|Adana Çimento (B)
|4,79
|-0,21
|13,51
|Adana Çimento (C)
|1,15
|-2,54
|36,90
|Adel Kalemcilik
|17,00
|-1,11
|3,28
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,35
|-2,08
|18,09
|Afyon Çimento
|6,59
|-2,66
|-15,30
|Ak Enerji
|0,82
|-3,53
|-9,89
|Akbank
|8,96
|-4,58
|-5,12
|Akçansa
|10,14
|-1,46
|-0,95
|Akdenız Güvenlık Hız.
|3,82
|4,66
|-35,58
|Akfen GMYO
|2,04
|-0,97
|-15,35
|Akın Tekstil
|9,64
|-1,23
|-31,68
|Akiş GMYO
|3,28
|-0,61
|4,79
|Akmerkez GMYO
|18,45
|-0,27
|-9,82
|Aksa
|16,16
|-4,89
|34,85
|Aksa Enerji
|4,22
|-3,21
|2,18
|Aksigorta
|4,30
|-0,69
|41,78
|Aksu Enerji
|7,70
|-2,28
|45,30
|Akyürek Pazarlama
|0,16
|-5,88
|-38,46
|Alarko Carrıer
|57,95
|-1,45
|-4,29
|Alarko GMYO
|44,90
|-2,52
|-11,70
|Alarko Holding
|5,95
|-2,94
|-18,04
|Albaraka Türk
|1,63
|-2,98
|8,41
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,50
|-2,40
|-18,55
|Alkim Kağıt
|4,29
|-4,07
|-7,46
|Alkim Kimya
|23,16
|-1,45
|-7,36
|Altınyağ
|0,86
|3,61
|-28,10
|Altınyunus Çeşme
|5,02
|-2,52
|-0,59
|Anadolu Cam
|3,15
|-2,78
|19,77
|Anadolu Efes
|25,88
|-3,86
|6,94
|Anadolu Grubu Holding
|21,24
|-3,10
|-10,38
|Anadolu Hayat Emek.
|7,75
|0,00
|-0,86
|Anadolu Isuzu
|11,65
|-4,04
|28,02
|Anadolu Sigorta
|4,25
|-0,93
|41,14
|Anel Elektrik
|2,83
|-3,08
|-24,93
|Anel Telekom
|0,48
|-4,00
|-4,00
|Arçelik
|16,68
|-1,30
|-19,70
|Arena Bilgisayar
|4,91
|-2,96
|16,08
|Armada Bilgisayar
|6,39
|-4,63
|-5,75
|Arsan Tekstil
|2,20
|4,27
|25,71
|Artı Yatırım Holding
|2,06
|0,00
|119,15
|Aselsan
|25,38
|-2,83
|-20,19
|Aslan Çimento
|34,24
|-2,17
|-10,37
|Ata GMYO
|4,14
|-5,26
|-13,57
|Atakule GMYO
|1,98
|0,00
|-3,41
|Atlantik Petrol Ürünleri
|1,23
|-2,38
|-11,51
|Atlantis Yatırım Holding
|0,74
|-1,33
|51,02
|Atlas Yat. Ort.
|1,04
|-4,59
|6,12
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,68
|-0,11
|-0,13
|Avrasya GMYO
|1,44
|-2,70
|-8,86
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,48
|-0,67
|-11,90
|Avrupa Yatırım Holding
|1,94
|-5,37
|6,01
|Ayen Enerji
|4,75
|-7,05
|-1,66
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,92
|4,92
|12,94
|Aygaz
|13,58
|-2,09
|-6,32
|Bagfaş
|8,82
|-2,43
|-16,00
|Bak Ambalaj
|6,95
|1,16
|35,21
|Balatacılar Balatacılık
|0,49
|-2,00
|-12,50
|Bantaş Ambalaj
|2,54
|-2,31
|-37,90
|Banvit
|17,41
|1,52
|-18,72
|Baştaş Başkent Çimento
|2,65
|-1,85
|7,72
|Batı Çimento
|6,60
|-2,37
|-33,20
|Batısöke Çimento
|1,46
|-2,67
|-17,98
|Bera Holding
|2,44
|-3,17
|-21,29
|Berkosan Yalıtım
|2,12
|-1,85
|-4,93
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,43
|-3,65
|-16,14
|Beyaz Filo
|42,22
|17,28
|-42,91
|Bilici Yatırım
|2,04
|-2,39
|29,94
|Bim Mağazalar
|72,70
|2,04
|-6,91
|Bimeks
|0,19
|0,00
|-32,14
|Birko Mensucat
|0,38
|0,00
|-7,32
|Birlik Mensucat
|1,32
|-2,94
|-6,38
|Bizim Mağazaları
|7,84
|-2,97
|1,82
|Bolu Çimento
|6,60
|-1,49
|22,68
|Bomonti Elektrik
|0,86
|-2,27
|-20,37
|Borusan Mannesmann
|12,79
|-1,62
|8,94
|Borusan Yat. Paz.
|39,32
|-0,71
|-10,64
|Bosch Fren Sistemleri
|156,90
|-2,00
|-14,35
|Bossa
|6,39
|-5,05
|57,78
|Boyner Perakende Yat.
|8,41
|-4,76
|-8,39
|Brisa
|6,68
|-1,91
|-8,12
|Burçelik
|3,61
|-1,10
|-6,23
|Burçelik Vana
|1,61
|-3,01
|-8,00
|Bursa Çimento
|5,47
|-0,73
|4,19
|Carrefoursa
|5,64
|-1,23
|1,08
|Coca Cola İçecek
|36,16
|2,03
|5,67
|Cosmos Yat. Holding
|1,12
|-2,61
|-4,27
|Credıtwest Faktorıng
|1,43
|-0,69
|5,15
|Çelebi
|40,04
|-0,30
|8,27
|Çelik Halat
|9,00
|0,56
|140,66
|Çemaş Döküm
|1,67
|0,60
|-9,73
|Çemtaş
|5,31
|-0,93
|30,15
|Çimbeton
|33,78
|-0,06
|-8,50
|Çimentaş
|10,99
|-0,72
|-5,18
|Çimsa
|12,93
|-1,30
|-2,01
|Çuhadaroğlu Metal
|2,49
|-1,19
|-15,02
|Dagi Giyim
|1,66
|-1,19
|-26,87
|Dagi Yatırım Holding
|1,36
|-1,45
|-4,90
|Dardanel
|1,50
|-5,06
|-23,08
|Datagate Bilgisayar
|9,28
|-3,13
|-11,37
|Demısaş Döküm
|2,18
|-2,68
|19,13
|Denge Holding
|3,27
|-0,30
|72,83
|Deniz GMYO
|2,87
|-2,05
|6,30
|Denizbank
|6,67
|-2,91
|81,74
|Denizli Cam
|11,60
|-1,78
|-2,27
|Derimod
|10,14
|-1,93
|35,02
|Desa Deri
|1,24
|-2,36
|22,77
|Despec Bilgisayar
|3,07
|-2,85
|-14,48
|Deva Holding
|4,08
|-1,69
|-6,85
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,96
|1,05
|-17,95
|Ditaş Doğan
|6,68
|-1,47
|11,40
|DO-CO
|255,90
|-0,31
|21,74
|Doğan Burda
|3,82
|0,79
|15,06
|Doğan Gazetecilik
|5,08
|-2,50
|84,06
|Doğan Holding
|1,05
|-3,67
|20,69
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,96
|0,34
|-18,68
|Doğusan
|2,47
|0,41
|69,18
|Doğuş GMYO
|2,87
|-4,97
|-11,42
|Doğuş Otomotiv
|7,50
|-1,32
|-8,98
|Döktaş Dökümcülük
|11,28
|-1,40
|2,55
|Duran Doğan Basım
|6,07
|2,88
|61,01
|Dyo Boya
|5,82
|-3,48
|-23,52
|Eczacıbaşı İlaç
|4,19
|1,70
|-4,99
|Eczacıbaşı Yat. Ort.
|2,25
|-3,85
|4,65
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,90
|-2,37
|-9,34
|Edip Gayrimenkul
|1,04
|-2,80
|-11,86
|Ege Endüstri
|343,60
|0,20
|14,56
|Ege Gübre
|27,44
|1,25
|3,47
|Ege Profil
|9,84
|-1,99
|-1,40
|Ege Seramik
|3,66
|-2,14
|-20,43
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,57
|0,00
|-17,39
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,47
|-2,08
|0,00
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,14
|0,00
|-30,00
|Egeplast
|7,02
|-19,95
|50,00
|Ekiz Kimya
|0,47
|0,00
|-17,54
|Emek Elektrik
|1,39
|-3,47
|-12,58
|Eminiş Ambalaj
|3,57
|-1,92
|-23,06
|Emlak Konut GMYO
|2,42
|-2,02
|-13,88
|Enerjisa Enerji
|6,89
|1,32
|Enka İnşaat
|4,86
|-1,02
|-17,54
|Erbosan
|74,50
|1,09
|-10,56
|Ereğli Demir Çelik
|11,03
|-2,39
|10,08
|Ersu Gıda
|1,05
|0,00
|-19,85
|Escort Teknoloji
|0,86
|-2,27
|-31,75
|Etiler Gıda
|4,15
|0,00
|-11,51
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,96
|-4,00
|-15,04
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,82
|-2,38
|-14,58
|Euro Yat. Ort.
|0,74
|0,00
|-13,95
|Euro Yatırım Holding
|0,72
|-1,37
|18,03
|Fenerbahçe Futbol
|33,86
|-0,41
|-1,28
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|10,83
|19,93
|-21,58
|F-M İzmit Piston
|15,88
|-3,23
|26,75
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,12
|-3,74
|-16,26
|Ford Otosan
|55,50
|-6,33
|-4,38
|Frigo Pak Gıda
|1,83
|19,61
|92,63
|Galatasaray Sportif
|2,05
|-3,76
|-2,27
|Garanti Bankası
|9,27
|-4,53
|-9,79
|Garanti Faktoring
|2,57
|-2,65
|-21,17
|Garanti Yat. Ort.
|0,73
|-1,35
|-2,67
|Gedik Girişim
|1,24
|0,00
|4,20
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,66
|0,38
|5,56
|Gedik Yatırım Holding
|1,43
|0,00
|3,62
|Gediz Ambalaj
|7,66
|0,13
|5,95
|Gentaş
|1,60
|0,00
|-4,76
|Gersan Elektrik
|4,91
|-1,01
|4,25
|Global Men. Değ.
|0,61
|-3,17
|35,56
|Global Yat. Holding
|4,35
|0,93
|20,50
|Good-Year
|3,55
|-3,01
|-16,47
|Göltaş Çimento
|55,75
|-3,04
|-14,62
|Gözde Girişim
|4,74
|-3,27
|-16,25
|GSD Denizcilik
|1,45
|-2,68
|7,41
|GSD Holding
|0,95
|-3,06
|31,94
|Gübre Fabrik.
|3,78
|-3,82
|-10,64
|Güler Yat. Holding
|1,67
|-1,76
|43,97
|Güneş Sigorta
|1,68
|-2,89
|1,82
|Halk GMYO
|0,88
|-2,22
|-8,33
|Halk Sigorta
|1,37
|-1,44
|-15,43
|Hatay Tekstil
|4,75
|-2,46
|-4,43
|Hedef Girişim
|2,00
|-3,38
|-18,03
|Hektaş
|12,09
|-0,08
|72,71
|Hürriyet Gzt.
|1,35
|-1,46
|0,75
|ICBC Turkey Bank
|5,39
|-2,71
|18,20
|İdealist GMYO
|2,53
|-5,95
|24,02
|İhlas Ev Aletleri
|0,45
|0,00
|-11,76
|İhlas Gayrimenkul
|1,55
|-2,52
|-20,92
|İhlas Gazetecilik
|1,14
|-3,39
|-3,39
|İhlas Holding
|0,45
|0,00
|-15,09
|İhlas Yayın Holding
|0,45
|-2,17
|-11,76
|İndeks Bilgisayar
|12,49
|-2,04
|8,61
|Info Yatırım
|1,25
|0,81
|5,93
|İntema
|25,50
|-4,42
|4,77
|İpek Doğal Enerji
|4,95
|-2,37
|-7,82
|İskenderun Demir Çelik
|9,53
|0,53
|80,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)