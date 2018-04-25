Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,11 -1,77 -13,95 Acıpayam Selüloz 2,52 -2,33 -4,91 Adana Çimento (A) 6,96 3,26 16,00 Adana Çimento (B) 4,79 -0,21 13,51 Adana Çimento (C) 1,15 -2,54 36,90 Adel Kalemcilik 17,00 -1,11 3,28 Adese Alışveriş Ticaret 2,35 -2,08 18,09 Afyon Çimento 6,59 -2,66 -15,30 Ak Enerji 0,82 -3,53 -9,89 Akbank 8,96 -4,58 -5,12 Akçansa 10,14 -1,46 -0,95 Akdenız Güvenlık Hız. 3,82 4,66 -35,58 Akfen GMYO 2,04 -0,97 -15,35 Akın Tekstil 9,64 -1,23 -31,68 Akiş GMYO 3,28 -0,61 4,79 Akmerkez GMYO 18,45 -0,27 -9,82 Aksa 16,16 -4,89 34,85 Aksa Enerji 4,22 -3,21 2,18 Aksigorta 4,30 -0,69 41,78 Aksu Enerji 7,70 -2,28 45,30 Akyürek Pazarlama 0,16 -5,88 -38,46 Alarko Carrıer 57,95 -1,45 -4,29 Alarko GMYO 44,90 -2,52 -11,70 Alarko Holding 5,95 -2,94 -18,04 Albaraka Türk 1,63 -2,98 8,41 Alcatel Lucent Teletaş 6,50 -2,40 -18,55 Alkim Kağıt 4,29 -4,07 -7,46 Alkim Kimya 23,16 -1,45 -7,36 Altınyağ 0,86 3,61 -28,10 Altınyunus Çeşme 5,02 -2,52 -0,59 Anadolu Cam 3,15 -2,78 19,77 Anadolu Efes 25,88 -3,86 6,94 Anadolu Grubu Holding 21,24 -3,10 -10,38 Anadolu Hayat Emek. 7,75 0,00 -0,86 Anadolu Isuzu 11,65 -4,04 28,02 Anadolu Sigorta 4,25 -0,93 41,14 Anel Elektrik 2,83 -3,08 -24,93 Anel Telekom 0,48 -4,00 -4,00 Arçelik 16,68 -1,30 -19,70 Arena Bilgisayar 4,91 -2,96 16,08 Armada Bilgisayar 6,39 -4,63 -5,75 Arsan Tekstil 2,20 4,27 25,71 Artı Yatırım Holding 2,06 0,00 119,15 Aselsan 25,38 -2,83 -20,19 Aslan Çimento 34,24 -2,17 -10,37 Ata GMYO 4,14 -5,26 -13,57 Atakule GMYO 1,98 0,00 -3,41 Atlantik Petrol Ürünleri 1,23 -2,38 -11,51 Atlantis Yatırım Holding 0,74 -1,33 51,02 Atlas Yat. Ort. 1,04 -4,59 6,12 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,68 -0,11 -0,13 Avrasya GMYO 1,44 -2,70 -8,86 Avrasya Petrol ve Tur. 1,48 -0,67 -11,90 Avrupa Yatırım Holding 1,94 -5,37 6,01 Ayen Enerji 4,75 -7,05 -1,66 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,92 4,92 12,94 Aygaz 13,58 -2,09 -6,32 Bagfaş 8,82 -2,43 -16,00 Bak Ambalaj 6,95 1,16 35,21 Balatacılar Balatacılık 0,49 -2,00 -12,50 Bantaş Ambalaj 2,54 -2,31 -37,90 Banvit 17,41 1,52 -18,72 Baştaş Başkent Çimento 2,65 -1,85 7,72 Batı Çimento 6,60 -2,37 -33,20 Batısöke Çimento 1,46 -2,67 -17,98 Bera Holding 2,44 -3,17 -21,29 Berkosan Yalıtım 2,12 -1,85 -4,93 Beşiktaş Futbol Yat. 3,43 -3,65 -16,14 Beyaz Filo 42,22 17,28 -42,91 Bilici Yatırım 2,04 -2,39 29,94 Bim Mağazalar 72,70 2,04 -6,91 Bimeks 0,19 0,00 -32,14 Birko Mensucat 0,38 0,00 -7,32 Birlik Mensucat 1,32 -2,94 -6,38 Bizim Mağazaları 7,84 -2,97 1,82 Bolu Çimento 6,60 -1,49 22,68 Bomonti Elektrik 0,86 -2,27 -20,37 Borusan Mannesmann 12,79 -1,62 8,94 Borusan Yat. Paz. 39,32 -0,71 -10,64 Bosch Fren Sistemleri 156,90 -2,00 -14,35 Bossa 6,39 -5,05 57,78 Boyner Perakende Yat. 8,41 -4,76 -8,39 Brisa 6,68 -1,91 -8,12 Burçelik 3,61 -1,10 -6,23 Burçelik Vana 1,61 -3,01 -8,00 Bursa Çimento 5,47 -0,73 4,19 Carrefoursa 5,64 -1,23 1,08 Coca Cola İçecek 36,16 2,03 5,67 Cosmos Yat. Holding 1,12 -2,61 -4,27 Credıtwest Faktorıng 1,43 -0,69 5,15 Çelebi 40,04 -0,30 8,27 Çelik Halat 9,00 0,56 140,66 Çemaş Döküm 1,67 0,60 -9,73 Çemtaş 5,31 -0,93 30,15 Çimbeton 33,78 -0,06 -8,50 Çimentaş 10,99 -0,72 -5,18 Çimsa 12,93 -1,30 -2,01 Çuhadaroğlu Metal 2,49 -1,19 -15,02 Dagi Giyim 1,66 -1,19 -26,87 Dagi Yatırım Holding 1,36 -1,45 -4,90 Dardanel 1,50 -5,06 -23,08 Datagate Bilgisayar 9,28 -3,13 -11,37 Demısaş Döküm 2,18 -2,68 19,13 Denge Holding 3,27 -0,30 72,83 Deniz GMYO 2,87 -2,05 6,30 Denizbank 6,67 -2,91 81,74 Denizli Cam 11,60 -1,78 -2,27 Derimod 10,14 -1,93 35,02 Desa Deri 1,24 -2,36 22,77 Despec Bilgisayar 3,07 -2,85 -14,48 Deva Holding 4,08 -1,69 -6,85 Diriteks Diriliş Tekstil 0,96 1,05 -17,95 Ditaş Doğan 6,68 -1,47 11,40 DO-CO 255,90 -0,31 21,74 Doğan Burda 3,82 0,79 15,06 Doğan Gazetecilik 5,08 -2,50 84,06 Doğan Holding 1,05 -3,67 20,69 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,96 0,34 -18,68 Doğusan 2,47 0,41 69,18 Doğuş GMYO 2,87 -4,97 -11,42 Doğuş Otomotiv 7,50 -1,32 -8,98 Döktaş Dökümcülük 11,28 -1,40 2,55 Duran Doğan Basım 6,07 2,88 61,01 Dyo Boya 5,82 -3,48 -23,52 Eczacıbaşı İlaç 4,19 1,70 -4,99 Eczacıbaşı Yat. Ort. 2,25 -3,85 4,65 Eczacıbaşı Yatırım 9,90 -2,37 -9,34 Edip Gayrimenkul 1,04 -2,80 -11,86 Ege Endüstri 343,60 0,20 14,56 Ege Gübre 27,44 1,25 3,47 Ege Profil 9,84 -1,99 -1,40 Ege Seramik 3,66 -2,14 -20,43 Egeli & Co Tarım Girişim 0,57 0,00 -17,39 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,47 -2,08 0,00 Egeli&Co Yatırım Holding 0,14 0,00 -30,00 Egeplast 7,02 -19,95 50,00 Ekiz Kimya 0,47 0,00 -17,54 Emek Elektrik 1,39 -3,47 -12,58 Eminiş Ambalaj 3,57 -1,92 -23,06 Emlak Konut GMYO 2,42 -2,02 -13,88 Enerjisa Enerji 6,89 1,32 Enka İnşaat 4,86 -1,02 -17,54 Erbosan 74,50 1,09 -10,56 Ereğli Demir Çelik 11,03 -2,39 10,08 Ersu Gıda 1,05 0,00 -19,85 Escort Teknoloji 0,86 -2,27 -31,75 Etiler Gıda 4,15 0,00 -11,51 Euro Kapital Yat. Ort. 0,96 -4,00 -15,04 Euro Trend Yat. Ort. 0,82 -2,38 -14,58 Euro Yat. Ort. 0,74 0,00 -13,95 Euro Yatırım Holding 0,72 -1,37 18,03 Fenerbahçe Futbol 33,86 -0,41 -1,28 Flap Kongre Toplantı Hiz. 10,83 19,93 -21,58 F-M İzmit Piston 15,88 -3,23 26,75 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,12 -3,74 -16,26 Ford Otosan 55,50 -6,33 -4,38 Frigo Pak Gıda 1,83 19,61 92,63 Galatasaray Sportif 2,05 -3,76 -2,27 Garanti Bankası 9,27 -4,53 -9,79 Garanti Faktoring 2,57 -2,65 -21,17 Garanti Yat. Ort. 0,73 -1,35 -2,67 Gedik Girişim 1,24 0,00 4,20 Gedik Y. Men. Değ. 2,66 0,38 5,56 Gedik Yatırım Holding 1,43 0,00 3,62 Gediz Ambalaj 7,66 0,13 5,95 Gentaş 1,60 0,00 -4,76 Gersan Elektrik 4,91 -1,01 4,25 Global Men. Değ. 0,61 -3,17 35,56 Global Yat. Holding 4,35 0,93 20,50 Good-Year 3,55 -3,01 -16,47 Göltaş Çimento 55,75 -3,04 -14,62 Gözde Girişim 4,74 -3,27 -16,25 GSD Denizcilik 1,45 -2,68 7,41 GSD Holding 0,95 -3,06 31,94 Gübre Fabrik. 3,78 -3,82 -10,64 Güler Yat. Holding 1,67 -1,76 43,97 Güneş Sigorta 1,68 -2,89 1,82 Halk GMYO 0,88 -2,22 -8,33 Halk Sigorta 1,37 -1,44 -15,43 Hatay Tekstil 4,75 -2,46 -4,43 Hedef Girişim 2,00 -3,38 -18,03 Hektaş 12,09 -0,08 72,71 Hürriyet Gzt. 1,35 -1,46 0,75 ICBC Turkey Bank 5,39 -2,71 18,20 İdealist GMYO 2,53 -5,95 24,02 İhlas Ev Aletleri 0,45 0,00 -11,76 İhlas Gayrimenkul 1,55 -2,52 -20,92 İhlas Gazetecilik 1,14 -3,39 -3,39 İhlas Holding 0,45 0,00 -15,09 İhlas Yayın Holding 0,45 -2,17 -11,76 İndeks Bilgisayar 12,49 -2,04 8,61 Info Yatırım 1,25 0,81 5,93 İntema 25,50 -4,42 4,77 İpek Doğal Enerji 4,95 -2,37 -7,82 İskenderun Demir Çelik 9,53 0,53 80,15

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



(Sürecek)