Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,13
|0,00
|-12,40
|Acıpayam Selüloz
|2,58
|0,00
|-2,64
|Adana Çimento (A)
|6,74
|-2,60
|12,33
|Adana Çimento (B)
|4,80
|0,00
|13,74
|Adana Çimento (C)
|1,18
|-2,48
|40,48
|Adel Kalemcilik
|17,19
|0,88
|4,43
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,40
|3,45
|20,60
|Afyon Çimento
|6,77
|-0,88
|-12,98
|Ak Enerji
|0,85
|0,00
|-6,59
|Akbank
|9,39
|1,95
|-0,57
|Akçansa
|10,29
|-0,10
|0,52
|Akdenız Güvenlık Hız.
|3,65
|-2,41
|-38,45
|Akfen GMYO
|2,06
|0,49
|-14,52
|Akın Tekstil
|9,76
|-0,41
|-30,83
|Akiş GMYO
|3,30
|0,00
|5,43
|Akmerkez GMYO
|18,50
|-1,44
|-9,58
|Aksa
|16,99
|3,03
|41,77
|Aksa Enerji
|4,36
|0,69
|5,57
|Aksigorta
|4,33
|1,88
|42,77
|Aksu Enerji
|7,88
|0,38
|48,69
|Akyürek Pazarlama
|0,17
|0,00
|-34,62
|Alarko Carrıer
|58,80
|1,64
|-2,89
|Alarko GMYO
|46,06
|-1,50
|-9,42
|Alarko Holding
|6,13
|-2,08
|-15,56
|Albaraka Türk
|1,68
|3,70
|11,73
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,66
|-1,33
|-16,54
|Alkim Kağıt
|4,92
|0,00
|-3,53
|Alkim Kimya
|23,50
|-0,93
|-6,00
|Altınyağ
|0,83
|-1,19
|-30,61
|Altınyunus Çeşme
|5,15
|0,00
|1,98
|Anadolu Cam
|3,24
|-2,41
|23,19
|Anadolu Efes
|26,92
|0,98
|11,24
|Anadolu Grubu Holding
|21,92
|-0,36
|-7,51
|Anadolu Hayat Emek.
|7,75
|-0,64
|-0,86
|Anadolu Isuzu
|12,14
|-2,33
|33,41
|Anadolu Sigorta
|4,29
|0,94
|42,47
|Anel Elektrik
|2,92
|-0,68
|-22,55
|Anel Telekom
|0,50
|-1,96
|0,00
|Arçelik
|16,90
|-1,23
|-18,64
|Arena Bilgisayar
|5,06
|4,33
|19,62
|Armada Bilgisayar
|6,70
|3,08
|-1,18
|Arsan Tekstil
|2,11
|1,44
|20,57
|Artı Yatırım Holding
|2,06
|-3,29
|119,15
|Aselsan
|26,12
|-2,03
|-17,86
|Aslan Çimento
|35,00
|-2,40
|-8,38
|Ata GMYO
|4,37
|3,55
|-8,77
|Atakule GMYO
|1,98
|0,51
|-3,41
|Atlantik Petrol Ürünleri
|1,26
|-0,79
|-9,35
|Atlantis Yatırım Holding
|0,75
|-6,25
|53,06
|Atlas Yat. Ort.
|1,09
|-9,17
|11,22
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,70
|-1,12
|-0,02
|Avrasya GMYO
|1,48
|-1,33
|-6,33
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,49
|-1,32
|-11,31
|Avrupa Yatırım Holding
|2,05
|3,02
|12,02
|Ayen Enerji
|5,11
|-2,67
|5,80
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,83
|-3,68
|7,65
|Aygaz
|13,87
|-0,07
|-4,32
|Bagfaş
|9,04
|-1,09
|-13,90
|Bak Ambalaj
|6,87
|-0,43
|33,66
|Balatacılar Balatacılık
|0,50
|0,00
|-10,71
|Bantaş Ambalaj
|2,60
|-4,76
|-36,43
|Banvit
|17,15
|6,72
|-19,93
|Baştaş Başkent Çimento
|2,70
|0,00
|9,76
|Batı Çimento
|6,76
|-1,46
|-31,58
|Batısöke Çimento
|1,50
|-1,32
|-15,73
|Bera Holding
|2,52
|0,00
|-18,71
|Berkosan Yalıtım
|2,16
|-0,92
|-3,14
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,56
|-2,73
|-12,96
|Beyaz Filo
|36,00
|-20,00
|-51,32
|Bilici Yatırım
|2,09
|0,48
|33,12
|Bim Mağazalar
|71,25
|1,42
|-8,77
|Bimeks
|0,19
|0,00
|-32,14
|Birko Mensucat
|0,38
|0,00
|-7,32
|Birlik Mensucat
|1,36
|0,00
|-3,55
|Bizim Mağazaları
|8,08
|3,59
|4,94
|Bolu Çimento
|6,70
|1,52
|24,54
|Bomonti Elektrik
|0,88
|-3,30
|-18,52
|Borusan Mannesmann
|13,00
|0,00
|10,73
|Borusan Yat. Paz.
|39,60
|-0,20
|-10,00
|Bosch Fren Sistemleri
|160,10
|-1,72
|-12,60
|Bossa
|6,73
|-2,46
|66,17
|Boyner Perakende Yat.
|8,83
|1,61
|-3,81
|Brisa
|6,81
|-0,29
|-6,33
|Burçelik
|3,65
|-1,35
|-5,19
|Burçelik Vana
|1,66
|-1,78
|-5,14
|Bursa Çimento
|5,51
|0,73
|4,95
|Carrefoursa
|5,71
|0,71
|2,33
|Coca Cola İçecek
|35,44
|0,85
|3,57
|Cosmos Yat. Holding
|1,15
|0,00
|-1,71
|Credıtwest Faktorıng
|1,44
|0,70
|5,88
|Çelebi
|40,16
|1,36
|8,60
|Çelik Halat
|8,95
|-1,76
|139,32
|Çemaş Döküm
|1,66
|0,00
|-10,27
|Çemtaş
|5,36
|3,68
|31,37
|Çimbeton
|33,80
|-2,93
|-8,45
|Çimentaş
|11,07
|-0,81
|-4,49
|Çimsa
|13,10
|-0,53
|-0,72
|Çuhadaroğlu Metal
|2,52
|-0,79
|-13,99
|Dagi Giyim
|1,68
|-2,33
|-25,99
|Dagi Yatırım Holding
|1,38
|0,73
|-3,50
|Dardanel
|1,58
|1,94
|-18,97
|Datagate Bilgisayar
|9,58
|-0,93
|-8,50
|Demısaş Döküm
|2,24
|0,00
|22,40
|Denge Holding
|3,28
|-3,24
|73,36
|Deniz GMYO
|2,93
|-1,35
|8,52
|Denizbank
|6,87
|-1,86
|87,19
|Denizli Cam
|11,81
|-0,42
|-0,51
|Derimod
|10,34
|-1,52
|37,68
|Desa Deri
|1,27
|12,39
|25,74
|Despec Bilgisayar
|3,16
|1,28
|-11,98
|Deva Holding
|4,15
|-0,24
|-5,25
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,95
|1,06
|-18,80
|Ditaş Doğan
|6,78
|-0,15
|13,07
|DO-CO
|256,70
|2,68
|22,12
|Doğan Burda
|3,79
|4,99
|14,16
|Doğan Gazetecilik
|5,21
|1,76
|88,77
|Doğan Holding
|1,09
|0,93
|25,29
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,95
|-5,45
|-18,96
|Doğusan
|2,46
|0,41
|68,49
|Doğuş GMYO
|3,02
|0,33
|-6,79
|Doğuş Otomotiv
|7,60
|-1,55
|-7,77
|Döktaş Dökümcülük
|11,44
|0,00
|4,00
|Duran Doğan Basım
|5,90
|-3,59
|56,50
|Dyo Boya
|6,03
|-0,50
|-20,76
|Eczacıbaşı İlaç
|4,12
|0,73
|-6,58
|Eczacıbaşı Yat. Ort.
|2,34
|0,00
|8,84
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,14
|-1,84
|-7,14
|Edip Gayrimenkul
|1,07
|-0,93
|-9,32
|Ege Endüstri
|342,90
|-3,03
|14,33
|Ege Gübre
|27,10
|-0,22
|2,19
|Ege Profil
|10,04
|2,03
|0,60
|Ege Seramik
|3,74
|-1,06
|-18,70
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,57
|-1,72
|-17,39
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,48
|0,00
|2,13
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,14
|0,00
|-30,00
|Egeplast
|8,77
|0,11
|87,39
|Ekiz Kimya
|0,47
|-2,08
|-17,54
|Emek Elektrik
|1,44
|-0,69
|-9,43
|Eminiş Ambalaj
|3,64
|-1,09
|-21,55
|Emlak Konut GMYO
|2,47
|0,00
|-12,10
|Enerjisa Enerji
|6,80
|-0,15
|Enka İnşaat
|4,91
|-2,39
|-16,69
|Erbosan
|73,70
|-0,61
|-11,52
|Ereğli Demir Çelik
|11,30
|-0,88
|12,77
|Ersu Gıda
|1,05
|-2,78
|-19,85
|Escort Teknoloji
|0,88
|-2,22
|-30,16
|Etiler Gıda
|4,15
|15,28
|-11,51
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,00
|1,01
|-11,50
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,84
|0,00
|-12,50
|Euro Yat. Ort.
|0,74
|-2,63
|-13,95
|Euro Yatırım Holding
|0,73
|-2,67
|19,67
|Fenerbahçe Futbol
|34,00
|-1,11
|-0,87
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|9,03
|-5,74
|-34,61
|F-M İzmit Piston
|16,41
|-1,74
|30,98
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,28
|-1,38
|-13,01
|Ford Otosan
|59,25
|-1,41
|2,08
|Frigo Pak Gıda
|1,53
|10,87
|61,05
|Galatasaray Sportif
|2,13
|-1,84
|1,55
|Garanti Bankası
|9,71
|0,59
|-5,51
|Garanti Faktoring
|2,64
|-1,49
|-19,02
|Garanti Yat. Ort.
|0,74
|1,37
|-1,33
|Gedik Girişim
|1,24
|0,00
|4,20
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,65
|1,53
|5,16
|Gedik Yatırım Holding
|1,43
|0,00
|3,62
|Gediz Ambalaj
|7,65
|1,19
|5,81
|Gentaş
|1,60
|-1,23
|-4,76
|Gersan Elektrik
|4,96
|-3,88
|5,31
|Global Men. Değ.
|0,63
|1,61
|40,00
|Global Yat. Holding
|4,31
|2,86
|19,39
|Good-Year
|3,66
|-0,54
|-13,88
|Göltaş Çimento
|57,50
|-0,69
|-11,94
|Gözde Girişim
|4,90
|1,45
|-13,43
|GSD Denizcilik
|1,49
|2,05
|10,37
|GSD Holding
|0,98
|0,00
|36,11
|Gübre Fabrik.
|3,93
|-0,25
|-7,09
|Güler Yat. Holding
|1,70
|-0,58
|46,55
|Güneş Sigorta
|1,73
|-1,14
|4,85
|Halk GMYO
|0,90
|0,00
|-6,25
|Halk Sigorta
|1,39
|0,00
|-14,20
|Hatay Tekstil
|4,87
|-0,20
|-2,01
|Hedef Girişim
|2,07
|-0,96
|-15,16
|Hektaş
|12,10
|1,26
|72,86
|Hürriyet Gzt.
|1,37
|1,48
|2,24
|ICBC Turkey Bank
|5,54
|0,54
|21,49
|İdealist GMYO
|2,69
|5,91
|31,86
|İhlas Ev Aletleri
|0,45
|0,00
|-11,76
|İhlas Gayrimenkul
|1,59
|0,00
|-18,88
|İhlas Gazetecilik
|1,18
|0,00
|0,00
|İhlas Holding
|0,45
|-2,17
|-15,09
|İhlas Yayın Holding
|0,46
|0,00
|-9,80
|İndeks Bilgisayar
|12,75
|1,43
|10,87
|Info Yatırım
|1,24
|4,20
|5,08
|İntema
|26,68
|-1,91
|9,61
|İpek Doğal Enerji
|5,07
|-2,31
|-5,59
|İskenderun Demir Çelik
|9,48
|2,82
|79,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)