Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,13 0,00 -12,40 Acıpayam Selüloz 2,58 0,00 -2,64 Adana Çimento (A) 6,74 -2,60 12,33 Adana Çimento (B) 4,80 0,00 13,74 Adana Çimento (C) 1,18 -2,48 40,48 Adel Kalemcilik 17,19 0,88 4,43 Adese Alışveriş Ticaret 2,40 3,45 20,60 Afyon Çimento 6,77 -0,88 -12,98 Ak Enerji 0,85 0,00 -6,59 Akbank 9,39 1,95 -0,57 Akçansa 10,29 -0,10 0,52 Akdenız Güvenlık Hız. 3,65 -2,41 -38,45 Akfen GMYO 2,06 0,49 -14,52 Akın Tekstil 9,76 -0,41 -30,83 Akiş GMYO 3,30 0,00 5,43 Akmerkez GMYO 18,50 -1,44 -9,58 Aksa 16,99 3,03 41,77 Aksa Enerji 4,36 0,69 5,57 Aksigorta 4,33 1,88 42,77 Aksu Enerji 7,88 0,38 48,69 Akyürek Pazarlama 0,17 0,00 -34,62 Alarko Carrıer 58,80 1,64 -2,89 Alarko GMYO 46,06 -1,50 -9,42 Alarko Holding 6,13 -2,08 -15,56 Albaraka Türk 1,68 3,70 11,73 Alcatel Lucent Teletaş 6,66 -1,33 -16,54 Alkim Kağıt 4,92 0,00 -3,53 Alkim Kimya 23,50 -0,93 -6,00 Altınyağ 0,83 -1,19 -30,61 Altınyunus Çeşme 5,15 0,00 1,98 Anadolu Cam 3,24 -2,41 23,19 Anadolu Efes 26,92 0,98 11,24 Anadolu Grubu Holding 21,92 -0,36 -7,51 Anadolu Hayat Emek. 7,75 -0,64 -0,86 Anadolu Isuzu 12,14 -2,33 33,41 Anadolu Sigorta 4,29 0,94 42,47 Anel Elektrik 2,92 -0,68 -22,55 Anel Telekom 0,50 -1,96 0,00 Arçelik 16,90 -1,23 -18,64 Arena Bilgisayar 5,06 4,33 19,62 Armada Bilgisayar 6,70 3,08 -1,18 Arsan Tekstil 2,11 1,44 20,57 Artı Yatırım Holding 2,06 -3,29 119,15 Aselsan 26,12 -2,03 -17,86 Aslan Çimento 35,00 -2,40 -8,38 Ata GMYO 4,37 3,55 -8,77 Atakule GMYO 1,98 0,51 -3,41 Atlantik Petrol Ürünleri 1,26 -0,79 -9,35 Atlantis Yatırım Holding 0,75 -6,25 53,06 Atlas Yat. Ort. 1,09 -9,17 11,22 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,70 -1,12 -0,02 Avrasya GMYO 1,48 -1,33 -6,33 Avrasya Petrol ve Tur. 1,49 -1,32 -11,31 Avrupa Yatırım Holding 2,05 3,02 12,02 Ayen Enerji 5,11 -2,67 5,80 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,83 -3,68 7,65 Aygaz 13,87 -0,07 -4,32 Bagfaş 9,04 -1,09 -13,90 Bak Ambalaj 6,87 -0,43 33,66 Balatacılar Balatacılık 0,50 0,00 -10,71 Bantaş Ambalaj 2,60 -4,76 -36,43 Banvit 17,15 6,72 -19,93 Baştaş Başkent Çimento 2,70 0,00 9,76 Batı Çimento 6,76 -1,46 -31,58 Batısöke Çimento 1,50 -1,32 -15,73 Bera Holding 2,52 0,00 -18,71 Berkosan Yalıtım 2,16 -0,92 -3,14 Beşiktaş Futbol Yat. 3,56 -2,73 -12,96 Beyaz Filo 36,00 -20,00 -51,32 Bilici Yatırım 2,09 0,48 33,12 Bim Mağazalar 71,25 1,42 -8,77 Bimeks 0,19 0,00 -32,14 Birko Mensucat 0,38 0,00 -7,32 Birlik Mensucat 1,36 0,00 -3,55 Bizim Mağazaları 8,08 3,59 4,94 Bolu Çimento 6,70 1,52 24,54 Bomonti Elektrik 0,88 -3,30 -18,52 Borusan Mannesmann 13,00 0,00 10,73 Borusan Yat. Paz. 39,60 -0,20 -10,00 Bosch Fren Sistemleri 160,10 -1,72 -12,60 Bossa 6,73 -2,46 66,17 Boyner Perakende Yat. 8,83 1,61 -3,81 Brisa 6,81 -0,29 -6,33 Burçelik 3,65 -1,35 -5,19 Burçelik Vana 1,66 -1,78 -5,14 Bursa Çimento 5,51 0,73 4,95 Carrefoursa 5,71 0,71 2,33 Coca Cola İçecek 35,44 0,85 3,57 Cosmos Yat. Holding 1,15 0,00 -1,71 Credıtwest Faktorıng 1,44 0,70 5,88 Çelebi 40,16 1,36 8,60 Çelik Halat 8,95 -1,76 139,32 Çemaş Döküm 1,66 0,00 -10,27 Çemtaş 5,36 3,68 31,37 Çimbeton 33,80 -2,93 -8,45 Çimentaş 11,07 -0,81 -4,49 Çimsa 13,10 -0,53 -0,72 Çuhadaroğlu Metal 2,52 -0,79 -13,99 Dagi Giyim 1,68 -2,33 -25,99 Dagi Yatırım Holding 1,38 0,73 -3,50 Dardanel 1,58 1,94 -18,97 Datagate Bilgisayar 9,58 -0,93 -8,50 Demısaş Döküm 2,24 0,00 22,40 Denge Holding 3,28 -3,24 73,36 Deniz GMYO 2,93 -1,35 8,52 Denizbank 6,87 -1,86 87,19 Denizli Cam 11,81 -0,42 -0,51 Derimod 10,34 -1,52 37,68 Desa Deri 1,27 12,39 25,74 Despec Bilgisayar 3,16 1,28 -11,98 Deva Holding 4,15 -0,24 -5,25 Diriteks Diriliş Tekstil 0,95 1,06 -18,80 Ditaş Doğan 6,78 -0,15 13,07 DO-CO 256,70 2,68 22,12 Doğan Burda 3,79 4,99 14,16 Doğan Gazetecilik 5,21 1,76 88,77 Doğan Holding 1,09 0,93 25,29 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,95 -5,45 -18,96 Doğusan 2,46 0,41 68,49 Doğuş GMYO 3,02 0,33 -6,79 Doğuş Otomotiv 7,60 -1,55 -7,77 Döktaş Dökümcülük 11,44 0,00 4,00 Duran Doğan Basım 5,90 -3,59 56,50 Dyo Boya 6,03 -0,50 -20,76 Eczacıbaşı İlaç 4,12 0,73 -6,58 Eczacıbaşı Yat. Ort. 2,34 0,00 8,84 Eczacıbaşı Yatırım 10,14 -1,84 -7,14 Edip Gayrimenkul 1,07 -0,93 -9,32 Ege Endüstri 342,90 -3,03 14,33 Ege Gübre 27,10 -0,22 2,19 Ege Profil 10,04 2,03 0,60 Ege Seramik 3,74 -1,06 -18,70 Egeli & Co Tarım Girişim 0,57 -1,72 -17,39 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,48 0,00 2,13 Egeli&Co Yatırım Holding 0,14 0,00 -30,00 Egeplast 8,77 0,11 87,39 Ekiz Kimya 0,47 -2,08 -17,54 Emek Elektrik 1,44 -0,69 -9,43 Eminiş Ambalaj 3,64 -1,09 -21,55 Emlak Konut GMYO 2,47 0,00 -12,10 Enerjisa Enerji 6,80 -0,15 Enka İnşaat 4,91 -2,39 -16,69 Erbosan 73,70 -0,61 -11,52 Ereğli Demir Çelik 11,30 -0,88 12,77 Ersu Gıda 1,05 -2,78 -19,85 Escort Teknoloji 0,88 -2,22 -30,16 Etiler Gıda 4,15 15,28 -11,51 Euro Kapital Yat. Ort. 1,00 1,01 -11,50 Euro Trend Yat. Ort. 0,84 0,00 -12,50 Euro Yat. Ort. 0,74 -2,63 -13,95 Euro Yatırım Holding 0,73 -2,67 19,67 Fenerbahçe Futbol 34,00 -1,11 -0,87 Flap Kongre Toplantı Hiz. 9,03 -5,74 -34,61 F-M İzmit Piston 16,41 -1,74 30,98 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,28 -1,38 -13,01 Ford Otosan 59,25 -1,41 2,08 Frigo Pak Gıda 1,53 10,87 61,05 Galatasaray Sportif 2,13 -1,84 1,55 Garanti Bankası 9,71 0,59 -5,51 Garanti Faktoring 2,64 -1,49 -19,02 Garanti Yat. Ort. 0,74 1,37 -1,33 Gedik Girişim 1,24 0,00 4,20 Gedik Y. Men. Değ. 2,65 1,53 5,16 Gedik Yatırım Holding 1,43 0,00 3,62 Gediz Ambalaj 7,65 1,19 5,81 Gentaş 1,60 -1,23 -4,76 Gersan Elektrik 4,96 -3,88 5,31 Global Men. Değ. 0,63 1,61 40,00 Global Yat. Holding 4,31 2,86 19,39 Good-Year 3,66 -0,54 -13,88 Göltaş Çimento 57,50 -0,69 -11,94 Gözde Girişim 4,90 1,45 -13,43 GSD Denizcilik 1,49 2,05 10,37 GSD Holding 0,98 0,00 36,11 Gübre Fabrik. 3,93 -0,25 -7,09 Güler Yat. Holding 1,70 -0,58 46,55 Güneş Sigorta 1,73 -1,14 4,85 Halk GMYO 0,90 0,00 -6,25 Halk Sigorta 1,39 0,00 -14,20 Hatay Tekstil 4,87 -0,20 -2,01 Hedef Girişim 2,07 -0,96 -15,16 Hektaş 12,10 1,26 72,86 Hürriyet Gzt. 1,37 1,48 2,24 ICBC Turkey Bank 5,54 0,54 21,49 İdealist GMYO 2,69 5,91 31,86 İhlas Ev Aletleri 0,45 0,00 -11,76 İhlas Gayrimenkul 1,59 0,00 -18,88 İhlas Gazetecilik 1,18 0,00 0,00 İhlas Holding 0,45 -2,17 -15,09 İhlas Yayın Holding 0,46 0,00 -9,80 İndeks Bilgisayar 12,75 1,43 10,87 Info Yatırım 1,24 4,20 5,08 İntema 26,68 -1,91 9,61 İpek Doğal Enerji 5,07 -2,31 -5,59 İskenderun Demir Çelik 9,48 2,82 79,21

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



(Sürecek)