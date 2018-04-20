Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,13
|-1,74
|-12,40
|Acıpayam Selüloz
|2,58
|0,00
|-2,64
|Adana Çimento (A)
|6,92
|-1,14
|15,33
|Adana Çimento (B)
|4,80
|-0,41
|13,74
|Adana Çimento (C)
|1,21
|-3,20
|44,05
|Adel Kalemcilik
|17,04
|1,67
|3,52
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,32
|-1,28
|16,58
|Afyon Çimento
|6,83
|-1,30
|-12,21
|Ak Enerji
|0,85
|-1,16
|-6,59
|Akbank
|9,21
|-1,29
|-2,48
|Akçansa
|10,30
|-0,19
|0,62
|Akdenız Güvenlık Hız.
|3,74
|0,00
|-36,93
|Akfen GMYO
|2,05
|0,00
|-14,94
|Akın Tekstil
|9,80
|-1,21
|-30,55
|Akiş GMYO
|3,30
|0,00
|5,43
|Akmerkez GMYO
|18,77
|-0,32
|-8,26
|Aksa
|16,49
|0,67
|37,60
|Aksa Enerji
|4,33
|1,17
|4,84
|Aksigorta
|4,25
|4,42
|40,13
|Aksu Enerji
|7,85
|0,26
|48,13
|Akyürek Pazarlama
|0,17
|0,00
|-34,62
|Alarko Carrıer
|57,85
|-0,26
|-4,46
|Alarko GMYO
|46,76
|-0,81
|-8,04
|Alarko Holding
|6,26
|-0,16
|-13,77
|Albaraka Türk
|1,62
|1,25
|7,74
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,75
|-2,32
|-15,41
|Alkim Kağıt
|4,92
|0,41
|-3,53
|Alkim Kimya
|23,72
|0,68
|-5,12
|Altınyağ
|0,84
|-2,33
|-29,77
|Altınyunus Çeşme
|5,15
|0,00
|1,98
|Anadolu Cam
|3,32
|-1,19
|26,24
|Anadolu Efes
|26,66
|0,53
|10,17
|Anadolu Grubu Holding
|22,00
|-0,45
|-7,17
|Anadolu Hayat Emek.
|7,80
|0,91
|-0,22
|Anadolu Isuzu
|12,43
|-2,59
|36,59
|Anadolu Sigorta
|4,25
|0,71
|41,14
|Anel Elektrik
|2,94
|1,73
|-22,02
|Anel Telekom
|0,51
|10,87
|2,00
|Arçelik
|17,11
|-1,10
|-17,63
|Arena Bilgisayar
|4,85
|1,04
|14,66
|Armada Bilgisayar
|6,50
|3,17
|-4,13
|Arsan Tekstil
|2,08
|-4,15
|18,86
|Artı Yatırım Holding
|2,13
|0,95
|126,60
|Aselsan
|26,66
|-0,60
|-16,16
|Aslan Çimento
|35,86
|-1,21
|-6,13
|Ata GMYO
|4,22
|-0,24
|-11,90
|Atakule GMYO
|1,97
|-4,37
|-3,90
|Atlantik Petrol Ürünleri
|1,27
|-0,78
|-8,63
|Atlantis Yatırım Holding
|0,80
|-2,44
|63,27
|Atlas Yat. Ort.
|1,20
|-7,69
|22,45
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,90
|0,73
|1,11
|Avrasya GMYO
|1,50
|1,35
|-5,06
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,51
|-0,66
|-10,12
|Avrupa Yatırım Holding
|1,99
|5,29
|8,74
|Ayen Enerji
|5,25
|-3,31
|8,70
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,90
|11,76
|Aygaz
|13,88
|-0,72
|-4,25
|Bagfaş
|9,14
|0,44
|-12,95
|Bak Ambalaj
|6,90
|-0,86
|34,24
|Balatacılar Balatacılık
|0,50
|0,00
|-10,71
|Bantaş Ambalaj
|2,73
|1,11
|-33,25
|Banvit
|16,07
|1,52
|-24,98
|Baştaş Başkent Çimento
|2,70
|0,00
|9,76
|Batı Çimento
|6,86
|-0,58
|-30,57
|Batısöke Çimento
|1,52
|0,66
|-14,61
|Bera Holding
|2,52
|-2,33
|-18,71
|Berkosan Yalıtım
|2,18
|-2,68
|-2,24
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,66
|0,55
|-10,51
|Beyaz Filo
|45,00
|-9,82
|-39,15
|Bilici Yatırım
|2,08
|-3,26
|32,48
|Bim Mağazalar
|70,25
|-0,35
|-10,05
|Bimeks
|0,19
|0,00
|-32,14
|Birko Mensucat
|0,38
|-2,56
|-7,32
|Birlik Mensucat
|1,36
|0,00
|-3,55
|Bizim Mağazaları
|7,80
|-1,39
|1,30
|Bolu Çimento
|6,60
|0,46
|22,68
|Bomonti Elektrik
|0,91
|0,00
|-15,74
|Borusan Mannesmann
|13,00
|-0,38
|10,73
|Borusan Yat. Paz.
|39,68
|0,51
|-9,82
|Bosch Fren Sistemleri
|162,90
|-1,15
|-11,07
|Bossa
|6,90
|-4,03
|70,37
|Boyner Perakende Yat.
|8,69
|5,98
|-5,34
|Brisa
|6,83
|-0,73
|-6,05
|Burçelik
|3,70
|0,54
|-3,90
|Burçelik Vana
|1,69
|-0,59
|-3,43
|Bursa Çimento
|5,47
|-0,55
|4,19
|Carrefoursa
|5,67
|6,98
|1,61
|Coca Cola İçecek
|35,14
|-1,07
|2,69
|Componenta Dökümcülük
|11,44
|-0,35
|4,00
|Cosmos Yat. Holding
|1,15
|-1,71
|-1,71
|Credıtwest Faktorıng
|1,43
|-1,38
|5,15
|Çelebi
|39,62
|-0,90
|7,14
|Çelik Halat
|9,11
|-2,25
|143,60
|Çemaş Döküm
|1,66
|-1,19
|-10,27
|Çemtaş
|5,17
|0,98
|26,72
|Çimbeton
|34,82
|0,06
|-5,69
|Çimentaş
|11,16
|0,72
|-3,71
|Çimsa
|13,17
|-0,38
|-0,19
|Çuhadaroğlu Metal
|2,54
|-0,39
|-13,31
|Dagi Giyim
|1,72
|-1,15
|-24,23
|Dagi Yatırım Holding
|1,37
|0,00
|-4,20
|Dardanel
|1,55
|0,00
|-20,51
|Datagate Bilgisayar
|9,67
|0,00
|-7,64
|Demısaş Döküm
|2,24
|-1,75
|22,40
|Denge Holding
|3,39
|1,50
|79,18
|Deniz GMYO
|2,97
|-1,00
|10,00
|Denizbank
|7,00
|0,57
|90,74
|Denizli Cam
|11,86
|-0,34
|-0,08
|Derimod
|10,50
|-2,33
|39,81
|Desa Deri
|1,13
|1,80
|11,88
|Despec Bilgisayar
|3,12
|-0,32
|-13,09
|Deva Holding
|4,16
|-1,19
|-5,02
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,94
|0,00
|-19,66
|Ditaş Doğan
|6,79
|-1,45
|13,24
|DO-CO
|250,00
|-0,40
|18,93
|Doğan Burda
|3,61
|-3,48
|8,73
|Doğan Gazetecilik
|5,12
|1,59
|85,51
|Doğan Holding
|1,08
|-2,70
|24,14
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|3,12
|-1,58
|-14,29
|Doğusan
|2,45
|-5,04
|67,81
|Doğuş GMYO
|3,01
|-0,99
|-7,10
|Doğuş Otomotiv
|7,72
|3,21
|-6,31
|Duran Doğan Basım
|6,12
|5,70
|62,33
|Dyo Boya
|6,06
|-1,14
|-20,37
|Eczacıbaşı İlaç
|4,09
|-0,73
|-7,26
|Eczacıbaşı Yat. Ort.
|2,34
|2,63
|8,84
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,33
|1,67
|-5,40
|Edip Gayrimenkul
|1,08
|-0,92
|-8,47
|Ege Endüstri
|353,60
|0,11
|17,90
|Ege Gübre
|27,16
|-1,81
|2,41
|Ege Profil
|9,84
|0,72
|-1,40
|Ege Seramik
|3,78
|-0,53
|-17,83
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,58
|-1,69
|-15,94
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,48
|-2,04
|2,13
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,14
|0,00
|-30,00
|Egeplast
|8,76
|8,82
|87,18
|Ekiz Kimya
|0,48
|2,13
|-15,79
|Emek Elektrik
|1,45
|-0,68
|-8,81
|Eminiş Ambalaj
|3,68
|-0,27
|-20,69
|Emlak Konut GMYO
|2,47
|-1,20
|-12,10
|Enerjisa Enerji
|6,81
|-1,16
|Enka İnşaat
|5,03
|-1,76
|-14,65
|Erbosan
|74,15
|-1,13
|-10,98
|Ereğli Demir Çelik
|11,40
|1,51
|13,77
|Ersu Gıda
|1,08
|-0,92
|-17,56
|Escort Teknoloji
|0,90
|-1,10
|-28,57
|Etiler Gıda
|3,60
|-14,08
|-23,24
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,99
|-1,00
|-12,39
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,84
|-2,33
|-12,50
|Euro Yat. Ort.
|0,76
|-2,56
|-11,63
|Euro Yatırım Holding
|0,75
|2,74
|22,95
|Fenerbahçe Futbol
|34,38
|-1,72
|0,23
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|9,58
|0,31
|-30,63
|F-M İzmit Piston
|16,70
|0,00
|33,29
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,34
|-1,81
|-11,79
|Ford Otosan
|60,10
|-0,41
|3,54
|Frigo Pak Gıda
|1,38
|1,47
|45,26
|Galatasaray Sportif
|2,17
|0,00
|3,46
|Garanti Bankası
|10,07
|-1,27
|-6,06
|Garanti Faktoring
|2,68
|0,00
|-17,79
|Garanti Yat. Ort.
|0,73
|0,00
|-2,67
|Gedik Girişim
|1,24
|-0,80
|4,20
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,61
|-1,14
|3,57
|Gedik Yatırım Holding
|1,43
|0,00
|3,62
|Gediz Ambalaj
|7,56
|0,13
|4,56
|Gentaş
|1,62
|0,00
|-3,57
|Gersan Elektrik
|5,16
|-2,82
|9,55
|Global Men. Değ.
|0,62
|0,00
|37,78
|Global Yat. Holding
|4,19
|-3,46
|16,07
|Good-Year
|3,68
|-0,54
|-13,41
|Göltaş Çimento
|57,90
|-1,28
|-11,33
|Gözde Girişim
|4,83
|1,90
|-14,66
|GSD Denizcilik
|1,46
|2,10
|8,15
|GSD Holding
|0,98
|1,03
|36,11
|Gübre Fabrik.
|3,94
|0,77
|-6,86
|Güler Yat. Holding
|1,71
|-2,29
|47,41
|Güneş Sigorta
|1,75
|-0,57
|6,06
|Halk GMYO
|0,90
|-2,17
|-6,25
|Halk Sigorta
|1,39
|-0,71
|-14,20
|Hatay Tekstil
|4,88
|3,61
|-1,81
|Hedef Girişim
|2,09
|0,00
|-14,34
|Hektaş
|11,95
|0,00
|70,71
|Hürriyet Gzt.
|1,35
|0,75
|0,75
|ICBC Turkey Bank
|5,51
|1,47
|20,83
|İdealist GMYO
|2,54
|-2,31
|24,51
|İhlas Ev Aletleri
|0,45
|0,00
|-11,76
|İhlas Gayrimenkul
|1,59
|0,63
|-18,88
|İhlas Gazetecilik
|1,18
|-0,84
|0,00
|İhlas Holding
|0,46
|0,00
|-13,21
|İhlas Yayın Holding
|0,46
|-2,13
|-9,80
|İndeks Bilgisayar
|12,57
|2,36
|9,30
|Info Yatırım
|1,19
|-1,65
|0,85
|İntema
|27,20
|-0,80
|11,75
|İpek Doğal Enerji
|5,19
|-1,52
|-3,35
|İskenderun Demir Çelik
|9,22
|-0,11
|74,29
(Sürecek)