Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,13 -1,74 -12,40 Acıpayam Selüloz 2,58 0,00 -2,64 Adana Çimento (A) 6,92 -1,14 15,33 Adana Çimento (B) 4,80 -0,41 13,74 Adana Çimento (C) 1,21 -3,20 44,05 Adel Kalemcilik 17,04 1,67 3,52 Adese Alışveriş Ticaret 2,32 -1,28 16,58 Afyon Çimento 6,83 -1,30 -12,21 Ak Enerji 0,85 -1,16 -6,59 Akbank 9,21 -1,29 -2,48 Akçansa 10,30 -0,19 0,62 Akdenız Güvenlık Hız. 3,74 0,00 -36,93 Akfen GMYO 2,05 0,00 -14,94 Akın Tekstil 9,80 -1,21 -30,55 Akiş GMYO 3,30 0,00 5,43 Akmerkez GMYO 18,77 -0,32 -8,26 Aksa 16,49 0,67 37,60 Aksa Enerji 4,33 1,17 4,84 Aksigorta 4,25 4,42 40,13 Aksu Enerji 7,85 0,26 48,13 Akyürek Pazarlama 0,17 0,00 -34,62 Alarko Carrıer 57,85 -0,26 -4,46 Alarko GMYO 46,76 -0,81 -8,04 Alarko Holding 6,26 -0,16 -13,77 Albaraka Türk 1,62 1,25 7,74 Alcatel Lucent Teletaş 6,75 -2,32 -15,41 Alkim Kağıt 4,92 0,41 -3,53 Alkim Kimya 23,72 0,68 -5,12 Altınyağ 0,84 -2,33 -29,77 Altınyunus Çeşme 5,15 0,00 1,98 Anadolu Cam 3,32 -1,19 26,24 Anadolu Efes 26,66 0,53 10,17 Anadolu Grubu Holding 22,00 -0,45 -7,17 Anadolu Hayat Emek. 7,80 0,91 -0,22 Anadolu Isuzu 12,43 -2,59 36,59 Anadolu Sigorta 4,25 0,71 41,14 Anel Elektrik 2,94 1,73 -22,02 Anel Telekom 0,51 10,87 2,00 Arçelik 17,11 -1,10 -17,63 Arena Bilgisayar 4,85 1,04 14,66 Armada Bilgisayar 6,50 3,17 -4,13 Arsan Tekstil 2,08 -4,15 18,86 Artı Yatırım Holding 2,13 0,95 126,60 Aselsan 26,66 -0,60 -16,16 Aslan Çimento 35,86 -1,21 -6,13 Ata GMYO 4,22 -0,24 -11,90 Atakule GMYO 1,97 -4,37 -3,90 Atlantik Petrol Ürünleri 1,27 -0,78 -8,63 Atlantis Yatırım Holding 0,80 -2,44 63,27 Atlas Yat. Ort. 1,20 -7,69 22,45 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,90 0,73 1,11 Avrasya GMYO 1,50 1,35 -5,06 Avrasya Petrol ve Tur. 1,51 -0,66 -10,12 Avrupa Yatırım Holding 1,99 5,29 8,74 Ayen Enerji 5,25 -3,31 8,70 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,90 11,76 Aygaz 13,88 -0,72 -4,25 Bagfaş 9,14 0,44 -12,95 Bak Ambalaj 6,90 -0,86 34,24 Balatacılar Balatacılık 0,50 0,00 -10,71 Bantaş Ambalaj 2,73 1,11 -33,25 Banvit 16,07 1,52 -24,98 Baştaş Başkent Çimento 2,70 0,00 9,76 Batı Çimento 6,86 -0,58 -30,57 Batısöke Çimento 1,52 0,66 -14,61 Bera Holding 2,52 -2,33 -18,71 Berkosan Yalıtım 2,18 -2,68 -2,24 Beşiktaş Futbol Yat. 3,66 0,55 -10,51 Beyaz Filo 45,00 -9,82 -39,15 Bilici Yatırım 2,08 -3,26 32,48 Bim Mağazalar 70,25 -0,35 -10,05 Bimeks 0,19 0,00 -32,14 Birko Mensucat 0,38 -2,56 -7,32 Birlik Mensucat 1,36 0,00 -3,55 Bizim Mağazaları 7,80 -1,39 1,30 Bolu Çimento 6,60 0,46 22,68 Bomonti Elektrik 0,91 0,00 -15,74 Borusan Mannesmann 13,00 -0,38 10,73 Borusan Yat. Paz. 39,68 0,51 -9,82 Bosch Fren Sistemleri 162,90 -1,15 -11,07 Bossa 6,90 -4,03 70,37 Boyner Perakende Yat. 8,69 5,98 -5,34 Brisa 6,83 -0,73 -6,05 Burçelik 3,70 0,54 -3,90 Burçelik Vana 1,69 -0,59 -3,43 Bursa Çimento 5,47 -0,55 4,19 Carrefoursa 5,67 6,98 1,61 Coca Cola İçecek 35,14 -1,07 2,69 Componenta Dökümcülük 11,44 -0,35 4,00 Cosmos Yat. Holding 1,15 -1,71 -1,71 Credıtwest Faktorıng 1,43 -1,38 5,15 Çelebi 39,62 -0,90 7,14 Çelik Halat 9,11 -2,25 143,60 Çemaş Döküm 1,66 -1,19 -10,27 Çemtaş 5,17 0,98 26,72 Çimbeton 34,82 0,06 -5,69 Çimentaş 11,16 0,72 -3,71 Çimsa 13,17 -0,38 -0,19 Çuhadaroğlu Metal 2,54 -0,39 -13,31 Dagi Giyim 1,72 -1,15 -24,23 Dagi Yatırım Holding 1,37 0,00 -4,20 Dardanel 1,55 0,00 -20,51 Datagate Bilgisayar 9,67 0,00 -7,64 Demısaş Döküm 2,24 -1,75 22,40 Denge Holding 3,39 1,50 79,18 Deniz GMYO 2,97 -1,00 10,00 Denizbank 7,00 0,57 90,74 Denizli Cam 11,86 -0,34 -0,08 Derimod 10,50 -2,33 39,81 Desa Deri 1,13 1,80 11,88 Despec Bilgisayar 3,12 -0,32 -13,09 Deva Holding 4,16 -1,19 -5,02 Diriteks Diriliş Tekstil 0,94 0,00 -19,66 Ditaş Doğan 6,79 -1,45 13,24 DO-CO 250,00 -0,40 18,93 Doğan Burda 3,61 -3,48 8,73 Doğan Gazetecilik 5,12 1,59 85,51 Doğan Holding 1,08 -2,70 24,14 Doğtaş Kelebek Mobilya 3,12 -1,58 -14,29 Doğusan 2,45 -5,04 67,81 Doğuş GMYO 3,01 -0,99 -7,10 Doğuş Otomotiv 7,72 3,21 -6,31 Duran Doğan Basım 6,12 5,70 62,33 Dyo Boya 6,06 -1,14 -20,37 Eczacıbaşı İlaç 4,09 -0,73 -7,26 Eczacıbaşı Yat. Ort. 2,34 2,63 8,84 Eczacıbaşı Yatırım 10,33 1,67 -5,40 Edip Gayrimenkul 1,08 -0,92 -8,47 Ege Endüstri 353,60 0,11 17,90 Ege Gübre 27,16 -1,81 2,41 Ege Profil 9,84 0,72 -1,40 Ege Seramik 3,78 -0,53 -17,83 Egeli & Co Tarım Girişim 0,58 -1,69 -15,94 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,48 -2,04 2,13 Egeli&Co Yatırım Holding 0,14 0,00 -30,00 Egeplast 8,76 8,82 87,18 Ekiz Kimya 0,48 2,13 -15,79 Emek Elektrik 1,45 -0,68 -8,81 Eminiş Ambalaj 3,68 -0,27 -20,69 Emlak Konut GMYO 2,47 -1,20 -12,10 Enerjisa Enerji 6,81 -1,16 Enka İnşaat 5,03 -1,76 -14,65 Erbosan 74,15 -1,13 -10,98 Ereğli Demir Çelik 11,40 1,51 13,77 Ersu Gıda 1,08 -0,92 -17,56 Escort Teknoloji 0,90 -1,10 -28,57 Etiler Gıda 3,60 -14,08 -23,24 Euro Kapital Yat. Ort. 0,99 -1,00 -12,39 Euro Trend Yat. Ort. 0,84 -2,33 -12,50 Euro Yat. Ort. 0,76 -2,56 -11,63 Euro Yatırım Holding 0,75 2,74 22,95 Fenerbahçe Futbol 34,38 -1,72 0,23 Flap Kongre Toplantı Hiz. 9,58 0,31 -30,63 F-M İzmit Piston 16,70 0,00 33,29 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,34 -1,81 -11,79 Ford Otosan 60,10 -0,41 3,54 Frigo Pak Gıda 1,38 1,47 45,26 Galatasaray Sportif 2,17 0,00 3,46 Garanti Bankası 10,07 -1,27 -6,06 Garanti Faktoring 2,68 0,00 -17,79 Garanti Yat. Ort. 0,73 0,00 -2,67 Gedik Girişim 1,24 -0,80 4,20 Gedik Y. Men. Değ. 2,61 -1,14 3,57 Gedik Yatırım Holding 1,43 0,00 3,62 Gediz Ambalaj 7,56 0,13 4,56 Gentaş 1,62 0,00 -3,57 Gersan Elektrik 5,16 -2,82 9,55 Global Men. Değ. 0,62 0,00 37,78 Global Yat. Holding 4,19 -3,46 16,07 Good-Year 3,68 -0,54 -13,41 Göltaş Çimento 57,90 -1,28 -11,33 Gözde Girişim 4,83 1,90 -14,66 GSD Denizcilik 1,46 2,10 8,15 GSD Holding 0,98 1,03 36,11 Gübre Fabrik. 3,94 0,77 -6,86 Güler Yat. Holding 1,71 -2,29 47,41 Güneş Sigorta 1,75 -0,57 6,06 Halk GMYO 0,90 -2,17 -6,25 Halk Sigorta 1,39 -0,71 -14,20 Hatay Tekstil 4,88 3,61 -1,81 Hedef Girişim 2,09 0,00 -14,34 Hektaş 11,95 0,00 70,71 Hürriyet Gzt. 1,35 0,75 0,75 ICBC Turkey Bank 5,51 1,47 20,83 İdealist GMYO 2,54 -2,31 24,51 İhlas Ev Aletleri 0,45 0,00 -11,76 İhlas Gayrimenkul 1,59 0,63 -18,88 İhlas Gazetecilik 1,18 -0,84 0,00 İhlas Holding 0,46 0,00 -13,21 İhlas Yayın Holding 0,46 -2,13 -9,80 İndeks Bilgisayar 12,57 2,36 9,30 Info Yatırım 1,19 -1,65 0,85 İntema 27,20 -0,80 11,75 İpek Doğal Enerji 5,19 -1,52 -3,35 İskenderun Demir Çelik 9,22 -0,11 74,29

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)