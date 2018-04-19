Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,15
|1,77
|-10,85
|Acıpayam Selüloz
|2,58
|1,18
|-2,64
|Adana Çimento (A)
|7,00
|-1,27
|16,67
|Adana Çimento (B)
|4,82
|0,84
|14,22
|Adana Çimento (C)
|1,25
|-3,10
|48,81
|Adel Kalemcilik
|16,76
|0,90
|1,82
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,35
|3,07
|18,09
|Afyon Çimento
|6,92
|-0,14
|-11,05
|Ak Enerji
|0,86
|-1,15
|-5,49
|Akbank
|9,33
|-1,89
|-1,21
|Akçansa
|10,32
|1,28
|0,81
|Akdenız Güvenlık Hız.
|3,74
|1,63
|-36,93
|Akfen GMYO
|2,05
|0,49
|-14,94
|Akın Tekstil
|9,92
|2,16
|-29,70
|Akiş GMYO
|3,30
|-0,90
|5,43
|Akmerkez GMYO
|18,83
|0,75
|-7,97
|Aksa
|16,38
|1,74
|36,68
|Aksa Enerji
|4,28
|0,71
|3,63
|Aksigorta
|4,07
|2,26
|34,20
|Aksu Enerji
|7,83
|0,26
|47,75
|Akyürek Pazarlama
|0,17
|0,00
|-34,62
|Alarko Carrıer
|58,00
|1,22
|-4,21
|Alarko GMYO
|47,14
|1,07
|-7,30
|Alarko Holding
|6,27
|-0,32
|-13,64
|Albaraka Türk
|1,60
|-0,62
|6,41
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,91
|-0,29
|-13,41
|Alkim Kağıt
|4,90
|0,82
|-3,92
|Alkim Kimya
|23,56
|2,43
|-5,76
|Altınyağ
|0,86
|0,00
|-28,10
|Altınyunus Çeşme
|5,15
|0,00
|1,98
|Anadolu Cam
|3,36
|5,00
|27,76
|Anadolu Efes
|26,52
|-2,64
|9,59
|Anadolu Grubu Holding
|22,10
|-0,72
|-6,75
|Anadolu Hayat Emek.
|7,73
|-0,26
|-1,11
|Anadolu Isuzu
|12,76
|-0,78
|40,22
|Anadolu Sigorta
|4,22
|0,24
|40,14
|Anel Elektrik
|2,89
|0,35
|-23,34
|Anel Telekom
|0,46
|4,55
|-8,00
|Arçelik
|17,30
|1,76
|-16,71
|Arena Bilgisayar
|4,80
|6,67
|13,48
|Armada Bilgisayar
|6,30
|0,64
|-7,08
|Arsan Tekstil
|2,17
|3,33
|24,00
|Artı Yatırım Holding
|2,11
|-3,21
|124,47
|Aselsan
|26,82
|-1,03
|-15,66
|Aslan Çimento
|36,30
|0,28
|-4,97
|Ata GMYO
|4,23
|2,17
|-11,69
|Atakule GMYO
|2,06
|10,16
|0,49
|Atlantik Petrol Ürünleri
|1,28
|0,79
|-7,91
|Atlantis Yatırım Holding
|0,82
|-1,20
|67,35
|Atlas Yat. Ort.
|1,30
|19,27
|32,65
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,77
|0,17
|0,38
|Avrasya GMYO
|1,48
|1,37
|-6,33
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,52
|2,70
|-9,52
|Avrupa Yatırım Holding
|1,89
|-1,05
|3,28
|Ayen Enerji
|5,43
|-3,04
|12,42
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,90
|0,53
|11,76
|Aygaz
|13,98
|-0,64
|-3,56
|Bagfaş
|9,10
|1,56
|-13,33
|Bak Ambalaj
|6,96
|-1,14
|35,41
|Balatacılar Balatacılık
|0,50
|0,00
|-10,71
|Bantaş Ambalaj
|2,70
|-4,26
|-33,99
|Banvit
|15,83
|5,60
|-26,10
|Baştaş Başkent Çimento
|2,70
|1,50
|9,76
|Batı Çimento
|6,90
|0,88
|-30,16
|Batısöke Çimento
|1,51
|-0,66
|-15,17
|Bera Holding
|2,58
|0,00
|-16,77
|Berkosan Yalıtım
|2,24
|1,36
|0,45
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,64
|1,11
|-11,00
|Beyaz Filo
|49,90
|1,84
|-32,52
|Bilici Yatırım
|2,15
|2,87
|36,94
|Bim Mağazalar
|70,50
|-0,49
|-9,73
|Bimeks
|0,19
|-5,00
|-32,14
|Birko Mensucat
|0,39
|2,63
|-4,88
|Birlik Mensucat
|1,36
|0,00
|-3,55
|Bizim Mağazaları
|7,91
|2,73
|2,73
|Bolu Çimento
|6,57
|1,39
|22,12
|Bomonti Elektrik
|0,91
|2,25
|-15,74
|Borusan Mannesmann
|13,05
|2,59
|11,16
|Borusan Yat. Paz.
|39,48
|0,71
|-10,27
|Bosch Fren Sistemleri
|164,80
|-0,12
|-10,03
|Bossa
|7,19
|1,13
|77,53
|Boyner Perakende Yat.
|8,20
|0,49
|-10,68
|Brisa
|6,88
|1,78
|-5,36
|Burçelik
|3,68
|1,66
|-4,42
|Burçelik Vana
|1,70
|1,80
|-2,86
|Bursa Çimento
|5,50
|2,04
|4,76
|Carrefoursa
|5,30
|4,54
|-5,02
|Coca Cola İçecek
|35,52
|-1,39
|3,80
|Componenta Dökümcülük
|11,48
|1,59
|4,36
|Cosmos Yat. Holding
|1,17
|0,00
|0,00
|Credıtwest Faktorıng
|1,45
|0,69
|6,62
|Çelebi
|39,98
|3,90
|8,11
|Çelik Halat
|9,32
|2,08
|149,22
|Çemaş Döküm
|1,68
|1,82
|-9,19
|Çemtaş
|5,12
|5,13
|25,49
|Çimbeton
|34,80
|-1,08
|-5,74
|Çimentaş
|11,08
|0,54
|-4,40
|Çimsa
|13,22
|-0,30
|0,19
|Çuhadaroğlu Metal
|2,55
|-0,39
|-12,97
|Dagi Giyim
|1,74
|1,16
|-23,35
|Dagi Yatırım Holding
|1,37
|1,48
|-4,20
|Dardanel
|1,55
|1,97
|-20,51
|Datagate Bilgisayar
|9,67
|4,54
|-7,64
|Demısaş Döküm
|2,28
|0,00
|24,59
|Denge Holding
|3,34
|0,30
|76,53
|Deniz GMYO
|3,00
|0,67
|11,11
|Denizbank
|6,96
|-0,57
|89,65
|Denizli Cam
|11,90
|0,34
|0,25
|Derimod
|10,75
|-1,01
|43,14
|Desa Deri
|1,11
|-0,89
|9,90
|Despec Bilgisayar
|3,13
|0,64
|-12,81
|Deva Holding
|4,21
|0,72
|-3,88
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,94
|0,00
|-19,66
|Ditaş Doğan
|6,89
|-1,01
|14,91
|DO-CO
|251,00
|1,99
|19,41
|Doğan Burda
|3,74
|-1,58
|12,65
|Doğan Gazetecilik
|5,04
|1,00
|82,61
|Doğan Holding
|1,11
|-1,77
|27,59
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|3,17
|1,28
|-12,91
|Doğusan
|2,58
|-2,64
|76,71
|Doğuş GMYO
|3,04
|-2,56
|-6,17
|Doğuş Otomotiv
|7,48
|0,40
|-9,22
|Duran Doğan Basım
|5,79
|3,21
|53,58
|Dyo Boya
|6,13
|0,33
|-19,45
|Eczacıbaşı İlaç
|4,12
|0,49
|-6,58
|Eczacıbaşı Yat. Ort.
|2,28
|0,44
|6,05
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,16
|3,36
|-6,96
|Edip Gayrimenkul
|1,09
|1,87
|-7,63
|Ege Endüstri
|379,20
|-0,91
|17,76
|Ege Gübre
|27,66
|0,29
|4,30
|Ege Profil
|9,77
|1,98
|-2,10
|Ege Seramik
|3,80
|0,80
|-17,39
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,59
|-4,84
|-14,49
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,49
|0,00
|4,26
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,14
|0,00
|-30,00
|Egeplast
|8,05
|5,92
|72,01
|Ekiz Kimya
|0,47
|-4,08
|-17,54
|Emek Elektrik
|1,46
|-2,01
|-8,18
|Eminiş Ambalaj
|3,69
|-0,81
|-20,47
|Emlak Konut GMYO
|2,50
|0,81
|-11,03
|Enerjisa Enerji
|6,89
|0,00
|Enka İnşaat
|5,12
|-0,19
|-13,12
|Erbosan
|75,00
|1,69
|-9,96
|Ereğli Demir Çelik
|11,23
|2,09
|12,08
|Ersu Gıda
|1,09
|0,93
|-16,79
|Escort Teknoloji
|0,91
|1,11
|-27,78
|Etiler Gıda
|4,19
|0,00
|-10,66
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,00
|3,09
|-11,50
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,86
|6,17
|-10,42
|Euro Yat. Ort.
|0,78
|2,63
|-9,30
|Euro Yatırım Holding
|0,73
|0,00
|19,67
|Fenerbahçe Futbol
|34,98
|1,33
|1,98
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|9,55
|0,10
|-30,85
|F-M İzmit Piston
|16,70
|-1,24
|33,29
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,42
|0,23
|-10,16
|Ford Otosan
|60,35
|-1,79
|3,97
|Frigo Pak Gıda
|1,36
|0,74
|43,16
|Galatasaray Sportif
|2,17
|-0,91
|3,46
|Garanti Bankası
|10,20
|0,10
|-4,85
|Garanti Faktoring
|2,68
|1,52
|-17,79
|Garanti Yat. Ort.
|0,73
|1,39
|-2,67
|Gedik Girişim
|1,25
|2,46
|5,04
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,64
|0,00
|4,76
|Gedik Yatırım Holding
|1,43
|0,70
|3,62
|Gediz Ambalaj
|7,55
|0,67
|4,43
|Gentaş
|1,62
|-0,61
|-3,57
|Gersan Elektrik
|5,31
|-0,19
|12,74
|Global Men. Değ.
|0,62
|3,33
|37,78
|Global Yat. Holding
|4,34
|7,69
|20,22
|Good-Year
|3,70
|0,54
|-12,94
|Göltaş Çimento
|58,65
|-0,17
|-10,18
|Gözde Girişim
|4,74
|-0,84
|-16,25
|GSD Denizcilik
|1,43
|1,42
|5,93
|GSD Holding
|0,97
|-1,02
|34,72
|Gübre Fabrik.
|3,91
|1,03
|-7,57
|Güler Yat. Holding
|1,75
|-5,41
|50,86
|Güneş Sigorta
|1,76
|0,00
|6,67
|Halk GMYO
|0,92
|0,00
|-4,17
|Halk Sigorta
|1,40
|0,72
|-13,58
|Hatay Tekstil
|4,71
|-0,21
|-5,23
|Hedef Girişim
|2,09
|-0,95
|-14,34
|Hektaş
|11,95
|3,11
|70,71
|Hürriyet Gzt.
|1,34
|0,75
|0,00
|ICBC Turkey Bank
|5,43
|3,43
|19,08
|İdealist GMYO
|2,60
|0,39
|27,45
|İhlas Ev Aletleri
|0,45
|-2,17
|-11,76
|İhlas Gayrimenkul
|1,58
|-0,63
|-19,39
|İhlas Gazetecilik
|1,19
|0,00
|0,85
|İhlas Holding
|0,46
|0,00
|-13,21
|İhlas Yayın Holding
|0,47
|0,00
|-7,84
|İndeks Bilgisayar
|12,28
|-1,52
|6,78
|Info Yatırım
|1,21
|0,83
|2,54
|İntema
|27,42
|-0,15
|12,65
|İpek Doğal Enerji
|5,27
|2,73
|-1,86
|İskenderun Demir Çelik
|9,23
|10,67
|74,48
(Sürecek)