Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,15 1,77 -10,85 Acıpayam Selüloz 2,58 1,18 -2,64 Adana Çimento (A) 7,00 -1,27 16,67 Adana Çimento (B) 4,82 0,84 14,22 Adana Çimento (C) 1,25 -3,10 48,81 Adel Kalemcilik 16,76 0,90 1,82 Adese Alışveriş Ticaret 2,35 3,07 18,09 Afyon Çimento 6,92 -0,14 -11,05 Ak Enerji 0,86 -1,15 -5,49 Akbank 9,33 -1,89 -1,21 Akçansa 10,32 1,28 0,81 Akdenız Güvenlık Hız. 3,74 1,63 -36,93 Akfen GMYO 2,05 0,49 -14,94 Akın Tekstil 9,92 2,16 -29,70 Akiş GMYO 3,30 -0,90 5,43 Akmerkez GMYO 18,83 0,75 -7,97 Aksa 16,38 1,74 36,68 Aksa Enerji 4,28 0,71 3,63 Aksigorta 4,07 2,26 34,20 Aksu Enerji 7,83 0,26 47,75 Akyürek Pazarlama 0,17 0,00 -34,62 Alarko Carrıer 58,00 1,22 -4,21 Alarko GMYO 47,14 1,07 -7,30 Alarko Holding 6,27 -0,32 -13,64 Albaraka Türk 1,60 -0,62 6,41 Alcatel Lucent Teletaş 6,91 -0,29 -13,41 Alkim Kağıt 4,90 0,82 -3,92 Alkim Kimya 23,56 2,43 -5,76 Altınyağ 0,86 0,00 -28,10 Altınyunus Çeşme 5,15 0,00 1,98 Anadolu Cam 3,36 5,00 27,76 Anadolu Efes 26,52 -2,64 9,59 Anadolu Grubu Holding 22,10 -0,72 -6,75 Anadolu Hayat Emek. 7,73 -0,26 -1,11 Anadolu Isuzu 12,76 -0,78 40,22 Anadolu Sigorta 4,22 0,24 40,14 Anel Elektrik 2,89 0,35 -23,34 Anel Telekom 0,46 4,55 -8,00 Arçelik 17,30 1,76 -16,71 Arena Bilgisayar 4,80 6,67 13,48 Armada Bilgisayar 6,30 0,64 -7,08 Arsan Tekstil 2,17 3,33 24,00 Artı Yatırım Holding 2,11 -3,21 124,47 Aselsan 26,82 -1,03 -15,66 Aslan Çimento 36,30 0,28 -4,97 Ata GMYO 4,23 2,17 -11,69 Atakule GMYO 2,06 10,16 0,49 Atlantik Petrol Ürünleri 1,28 0,79 -7,91 Atlantis Yatırım Holding 0,82 -1,20 67,35 Atlas Yat. Ort. 1,30 19,27 32,65 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,77 0,17 0,38 Avrasya GMYO 1,48 1,37 -6,33 Avrasya Petrol ve Tur. 1,52 2,70 -9,52 Avrupa Yatırım Holding 1,89 -1,05 3,28 Ayen Enerji 5,43 -3,04 12,42 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,90 0,53 11,76 Aygaz 13,98 -0,64 -3,56 Bagfaş 9,10 1,56 -13,33 Bak Ambalaj 6,96 -1,14 35,41 Balatacılar Balatacılık 0,50 0,00 -10,71 Bantaş Ambalaj 2,70 -4,26 -33,99 Banvit 15,83 5,60 -26,10 Baştaş Başkent Çimento 2,70 1,50 9,76 Batı Çimento 6,90 0,88 -30,16 Batısöke Çimento 1,51 -0,66 -15,17 Bera Holding 2,58 0,00 -16,77 Berkosan Yalıtım 2,24 1,36 0,45 Beşiktaş Futbol Yat. 3,64 1,11 -11,00 Beyaz Filo 49,90 1,84 -32,52 Bilici Yatırım 2,15 2,87 36,94 Bim Mağazalar 70,50 -0,49 -9,73 Bimeks 0,19 -5,00 -32,14 Birko Mensucat 0,39 2,63 -4,88 Birlik Mensucat 1,36 0,00 -3,55 Bizim Mağazaları 7,91 2,73 2,73 Bolu Çimento 6,57 1,39 22,12 Bomonti Elektrik 0,91 2,25 -15,74 Borusan Mannesmann 13,05 2,59 11,16 Borusan Yat. Paz. 39,48 0,71 -10,27 Bosch Fren Sistemleri 164,80 -0,12 -10,03 Bossa 7,19 1,13 77,53 Boyner Perakende Yat. 8,20 0,49 -10,68 Brisa 6,88 1,78 -5,36 Burçelik 3,68 1,66 -4,42 Burçelik Vana 1,70 1,80 -2,86 Bursa Çimento 5,50 2,04 4,76 Carrefoursa 5,30 4,54 -5,02 Coca Cola İçecek 35,52 -1,39 3,80 Componenta Dökümcülük 11,48 1,59 4,36 Cosmos Yat. Holding 1,17 0,00 0,00 Credıtwest Faktorıng 1,45 0,69 6,62 Çelebi 39,98 3,90 8,11 Çelik Halat 9,32 2,08 149,22 Çemaş Döküm 1,68 1,82 -9,19 Çemtaş 5,12 5,13 25,49 Çimbeton 34,80 -1,08 -5,74 Çimentaş 11,08 0,54 -4,40 Çimsa 13,22 -0,30 0,19 Çuhadaroğlu Metal 2,55 -0,39 -12,97 Dagi Giyim 1,74 1,16 -23,35 Dagi Yatırım Holding 1,37 1,48 -4,20 Dardanel 1,55 1,97 -20,51 Datagate Bilgisayar 9,67 4,54 -7,64 Demısaş Döküm 2,28 0,00 24,59 Denge Holding 3,34 0,30 76,53 Deniz GMYO 3,00 0,67 11,11 Denizbank 6,96 -0,57 89,65 Denizli Cam 11,90 0,34 0,25 Derimod 10,75 -1,01 43,14 Desa Deri 1,11 -0,89 9,90 Despec Bilgisayar 3,13 0,64 -12,81 Deva Holding 4,21 0,72 -3,88 Diriteks Diriliş Tekstil 0,94 0,00 -19,66 Ditaş Doğan 6,89 -1,01 14,91 DO-CO 251,00 1,99 19,41 Doğan Burda 3,74 -1,58 12,65 Doğan Gazetecilik 5,04 1,00 82,61 Doğan Holding 1,11 -1,77 27,59 Doğtaş Kelebek Mobilya 3,17 1,28 -12,91 Doğusan 2,58 -2,64 76,71 Doğuş GMYO 3,04 -2,56 -6,17 Doğuş Otomotiv 7,48 0,40 -9,22 Duran Doğan Basım 5,79 3,21 53,58 Dyo Boya 6,13 0,33 -19,45 Eczacıbaşı İlaç 4,12 0,49 -6,58 Eczacıbaşı Yat. Ort. 2,28 0,44 6,05 Eczacıbaşı Yatırım 10,16 3,36 -6,96 Edip Gayrimenkul 1,09 1,87 -7,63 Ege Endüstri 379,20 -0,91 17,76 Ege Gübre 27,66 0,29 4,30 Ege Profil 9,77 1,98 -2,10 Ege Seramik 3,80 0,80 -17,39 Egeli & Co Tarım Girişim 0,59 -4,84 -14,49 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,49 0,00 4,26 Egeli&Co Yatırım Holding 0,14 0,00 -30,00 Egeplast 8,05 5,92 72,01 Ekiz Kimya 0,47 -4,08 -17,54 Emek Elektrik 1,46 -2,01 -8,18 Eminiş Ambalaj 3,69 -0,81 -20,47 Emlak Konut GMYO 2,50 0,81 -11,03 Enerjisa Enerji 6,89 0,00 Enka İnşaat 5,12 -0,19 -13,12 Erbosan 75,00 1,69 -9,96 Ereğli Demir Çelik 11,23 2,09 12,08 Ersu Gıda 1,09 0,93 -16,79 Escort Teknoloji 0,91 1,11 -27,78 Etiler Gıda 4,19 0,00 -10,66 Euro Kapital Yat. Ort. 1,00 3,09 -11,50 Euro Trend Yat. Ort. 0,86 6,17 -10,42 Euro Yat. Ort. 0,78 2,63 -9,30 Euro Yatırım Holding 0,73 0,00 19,67 Fenerbahçe Futbol 34,98 1,33 1,98 Flap Kongre Toplantı Hiz. 9,55 0,10 -30,85 F-M İzmit Piston 16,70 -1,24 33,29 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,42 0,23 -10,16 Ford Otosan 60,35 -1,79 3,97 Frigo Pak Gıda 1,36 0,74 43,16 Galatasaray Sportif 2,17 -0,91 3,46 Garanti Bankası 10,20 0,10 -4,85 Garanti Faktoring 2,68 1,52 -17,79 Garanti Yat. Ort. 0,73 1,39 -2,67 Gedik Girişim 1,25 2,46 5,04 Gedik Y. Men. Değ. 2,64 0,00 4,76 Gedik Yatırım Holding 1,43 0,70 3,62 Gediz Ambalaj 7,55 0,67 4,43 Gentaş 1,62 -0,61 -3,57 Gersan Elektrik 5,31 -0,19 12,74 Global Men. Değ. 0,62 3,33 37,78 Global Yat. Holding 4,34 7,69 20,22 Good-Year 3,70 0,54 -12,94 Göltaş Çimento 58,65 -0,17 -10,18 Gözde Girişim 4,74 -0,84 -16,25 GSD Denizcilik 1,43 1,42 5,93 GSD Holding 0,97 -1,02 34,72 Gübre Fabrik. 3,91 1,03 -7,57 Güler Yat. Holding 1,75 -5,41 50,86 Güneş Sigorta 1,76 0,00 6,67 Halk GMYO 0,92 0,00 -4,17 Halk Sigorta 1,40 0,72 -13,58 Hatay Tekstil 4,71 -0,21 -5,23 Hedef Girişim 2,09 -0,95 -14,34 Hektaş 11,95 3,11 70,71 Hürriyet Gzt. 1,34 0,75 0,00 ICBC Turkey Bank 5,43 3,43 19,08 İdealist GMYO 2,60 0,39 27,45 İhlas Ev Aletleri 0,45 -2,17 -11,76 İhlas Gayrimenkul 1,58 -0,63 -19,39 İhlas Gazetecilik 1,19 0,00 0,85 İhlas Holding 0,46 0,00 -13,21 İhlas Yayın Holding 0,47 0,00 -7,84 İndeks Bilgisayar 12,28 -1,52 6,78 Info Yatırım 1,21 0,83 2,54 İntema 27,42 -0,15 12,65 İpek Doğal Enerji 5,27 2,73 -1,86 İskenderun Demir Çelik 9,23 10,67 74,48

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)