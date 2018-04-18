Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,13
|1,80
|-12,40
|Acıpayam Selüloz
|2,55
|2,82
|-3,77
|Adana Çimento (A)
|7,09
|5,35
|18,17
|Adana Çimento (B)
|4,78
|1,70
|13,27
|Adana Çimento (C)
|1,29
|2,38
|53,57
|Adel Kalemcilik
|16,61
|1,65
|0,91
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,28
|2,70
|14,57
|Afyon Çimento
|6,93
|0,73
|-10,93
|Ak Enerji
|0,87
|3,57
|-4,40
|Akbank
|9,51
|4,05
|0,70
|Akçansa
|10,19
|2,21
|-0,46
|Akdenız Güvenlık Hız.
|3,68
|1,94
|-37,94
|Akfen GMYO
|2,04
|-0,49
|-15,35
|Akın Tekstil
|9,71
|2,10
|-31,18
|Akiş GMYO
|3,33
|1,52
|6,39
|Akmerkez GMYO
|18,69
|-0,32
|-8,65
|Aksa
|16,10
|4,14
|34,35
|Aksa Enerji
|4,25
|3,16
|2,91
|Aksigorta
|3,98
|1,02
|31,23
|Aksu Enerji
|7,81
|2,76
|47,37
|Akyürek Pazarlama
|0,17
|6,25
|-34,62
|Alarko Carrıer
|57,30
|1,87
|-5,37
|Alarko GMYO
|46,64
|1,79
|-8,28
|Alarko Holding
|6,29
|2,78
|-13,36
|Albaraka Türk
|1,61
|1,26
|7,08
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,93
|2,67
|-13,16
|Alkim Kağıt
|4,86
|2,75
|-4,71
|Alkim Kimya
|23,00
|2,31
|-8,00
|Altınyağ
|0,86
|2,38
|-28,10
|Altınyunus Çeşme
|5,15
|1,58
|1,98
|Anadolu Cam
|3,20
|2,56
|21,67
|Anadolu Efes
|27,24
|2,56
|12,56
|Anadolu Grubu Holding
|22,26
|1,83
|-6,08
|Anadolu Hayat Emek.
|7,75
|-0,64
|-0,86
|Anadolu Isuzu
|12,86
|2,72
|41,32
|Anadolu Sigorta
|4,21
|1,20
|39,81
|Anel Elektrik
|2,88
|1,77
|-23,61
|Anel Telekom
|0,44
|0,00
|-12,00
|Arçelik
|17,00
|3,03
|-18,16
|Arena Bilgisayar
|4,50
|-1,96
|6,38
|Armada Bilgisayar
|6,26
|0,00
|-7,67
|Arsan Tekstil
|2,10
|3,96
|20,00
|Artı Yatırım Holding
|2,18
|3,81
|131,91
|Aselsan
|27,10
|2,57
|-14,78
|Aslan Çimento
|36,20
|1,63
|-5,24
|Ata GMYO
|4,14
|1,72
|-13,57
|Atakule GMYO
|1,87
|4,47
|-8,78
|Atlantik Petrol Ürünleri
|1,27
|2,42
|-8,63
|Atlantis Yatırım Holding
|0,83
|3,75
|69,39
|Atlas Yat. Ort.
|1,09
|0,00
|11,22
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,74
|-0,22
|0,21
|Avrasya GMYO
|1,46
|2,82
|-7,59
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,48
|2,07
|-11,90
|Avrupa Yatırım Holding
|1,91
|1,06
|4,37
|Ayen Enerji
|5,60
|0,00
|15,94
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,89
|3,85
|11,18
|Aygaz
|14,07
|2,33
|-2,94
|Bagfaş
|8,96
|2,40
|-14,67
|Bak Ambalaj
|7,04
|4,92
|36,96
|Balatacılar Balatacılık
|0,50
|0,00
|-10,71
|Bantaş Ambalaj
|2,82
|5,22
|-31,05
|Banvit
|14,99
|1,56
|-30,02
|Baştaş Başkent Çimento
|2,65
|0,00
|7,72
|Batı Çimento
|6,84
|2,86
|-30,77
|Batısöke Çimento
|1,52
|2,70
|-14,61
|Bera Holding
|2,58
|1,98
|-16,77
|Berkosan Yalıtım
|2,21
|5,74
|-0,90
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,60
|1,41
|-11,98
|Beyaz Filo
|49,00
|-18,33
|-33,74
|Bilici Yatırım
|2,09
|2,45
|33,12
|Bim Mağazalar
|70,85
|-0,35
|-9,28
|Bimeks
|0,20
|0,00
|-28,57
|Birko Mensucat
|0,38
|2,70
|-7,32
|Birlik Mensucat
|1,36
|1,49
|-3,55
|Bizim Mağazaları
|7,70
|6,21
|0,00
|Bolu Çimento
|6,48
|0,93
|20,45
|Bomonti Elektrik
|0,89
|-1,11
|-17,59
|Borusan Mannesmann
|12,72
|1,76
|8,35
|Borusan Yat. Paz.
|39,20
|1,61
|-10,91
|Bosch Fren Sistemleri
|165,00
|1,79
|-9,93
|Bossa
|7,11
|-0,14
|75,56
|Boyner Perakende Yat.
|8,16
|-0,12
|-11,11
|Brisa
|6,76
|1,81
|-7,02
|Burçelik
|3,62
|1,40
|-5,97
|Burçelik Vana
|1,67
|1,83
|-4,57
|Bursa Çimento
|5,39
|2,28
|2,67
|Carrefoursa
|5,07
|2,84
|-9,14
|Coca Cola İçecek
|36,02
|1,35
|5,26
|Componenta Dökümcülük
|11,30
|0,53
|2,73
|Cosmos Yat. Holding
|1,17
|1,74
|0,00
|Credıtwest Faktorıng
|1,44
|0,70
|5,88
|Çelebi
|38,48
|3,50
|4,06
|Çelik Halat
|9,13
|7,03
|144,14
|Çemaş Döküm
|1,65
|2,48
|-10,81
|Çemtaş
|4,87
|4,06
|19,36
|Çimbeton
|35,18
|0,11
|-4,71
|Çimentaş
|11,02
|1,10
|-4,92
|Çimsa
|13,26
|2,79
|0,49
|Çuhadaroğlu Metal
|2,56
|2,40
|-12,63
|Dagi Giyim
|1,72
|1,78
|-24,23
|Dagi Yatırım Holding
|1,35
|0,75
|-5,59
|Dardanel
|1,52
|-4,40
|-22,05
|Datagate Bilgisayar
|9,25
|1,20
|-11,65
|Demısaş Döküm
|2,28
|4,59
|24,59
|Denge Holding
|3,33
|3,74
|76,00
|Deniz GMYO
|2,98
|-0,33
|10,37
|Denizbank
|7,00
|2,19
|90,74
|Denizli Cam
|11,86
|0,85
|-0,08
|Derimod
|10,86
|1,69
|44,61
|Desa Deri
|1,12
|5,66
|10,89
|Despec Bilgisayar
|3,11
|1,63
|-13,37
|Deva Holding
|4,18
|2,20
|-4,57
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,94
|2,17
|-19,66
|Ditaş Doğan
|6,96
|4,53
|16,07
|DO-CO
|246,10
|-5,02
|17,08
|Doğan Burda
|3,80
|9,51
|14,46
|Doğan Gazetecilik
|4,99
|0,60
|80,80
|Doğan Holding
|1,13
|7,62
|29,89
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|3,13
|5,39
|-14,01
|Doğusan
|2,65
|1,15
|81,51
|Doğuş GMYO
|3,12
|9,47
|-3,70
|Doğuş Otomotiv
|7,45
|2,05
|-9,59
|Duran Doğan Basım
|5,61
|3,89
|48,81
|Dyo Boya
|6,11
|2,52
|-19,71
|Eczacıbaşı İlaç
|4,10
|1,99
|-7,03
|Eczacıbaşı Yat. Ort.
|2,27
|2,71
|5,58
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,83
|3,58
|-9,98
|Edip Gayrimenkul
|1,07
|0,94
|-9,32
|Ege Endüstri
|382,70
|1,75
|18,85
|Ege Gübre
|27,58
|-0,43
|4,00
|Ege Profil
|9,58
|0,95
|-4,01
|Ege Seramik
|3,77
|3,57
|-18,04
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,62
|0,00
|-10,14
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,49
|-2,00
|4,26
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,14
|7,69
|-30,00
|Egeplast
|7,60
|-3,43
|62,39
|Ekiz Kimya
|0,49
|4,26
|-14,04
|Emek Elektrik
|1,49
|2,76
|-6,29
|Eminiş Ambalaj
|3,72
|1,92
|-19,83
|Emlak Konut GMYO
|2,48
|2,48
|-11,74
|Enerjisa Enerji
|6,89
|1,62
|Enka İnşaat
|5,13
|2,60
|-12,95
|Erbosan
|73,75
|1,03
|-11,46
|Ereğli Demir Çelik
|11,00
|3,48
|9,78
|Ersu Gıda
|1,08
|2,86
|-17,56
|Escort Teknoloji
|0,90
|2,27
|-28,57
|Etiler Gıda
|4,19
|-1,41
|-10,66
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,97
|1,04
|-14,16
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,81
|0,00
|-15,62
|Euro Yat. Ort.
|0,76
|2,70
|-11,63
|Euro Yatırım Holding
|0,73
|-1,35
|19,67
|Fenerbahçe Futbol
|34,52
|1,83
|0,64
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|9,54
|0,10
|-30,92
|F-M İzmit Piston
|16,91
|2,30
|34,97
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,41
|3,28
|-10,37
|Ford Otosan
|61,45
|2,08
|5,87
|Frigo Pak Gıda
|1,35
|0,00
|42,11
|Galatasaray Sportif
|2,19
|3,30
|4,41
|Garanti Bankası
|10,19
|6,81
|-4,94
|Garanti Faktoring
|2,64
|1,54
|-19,02
|Garanti Yat. Ort.
|0,72
|1,41
|-4,00
|Gedik Girişim
|1,22
|-0,81
|2,52
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,64
|1,15
|4,76
|Gedik Yatırım Holding
|1,42
|-0,70
|2,90
|Gediz Ambalaj
|7,50
|1,90
|3,73
|Gentaş
|1,63
|1,87
|-2,98
|Gersan Elektrik
|5,32
|1,53
|12,95
|Global Men. Değ.
|0,60
|1,69
|33,33
|Global Yat. Holding
|4,03
|2,54
|11,63
|Good-Year
|3,68
|2,51
|-13,41
|Göltaş Çimento
|58,75
|1,64
|-10,03
|Gözde Girişim
|4,78
|2,58
|-15,55
|GSD Denizcilik
|1,41
|2,17
|4,44
|GSD Holding
|0,98
|4,26
|36,11
|Gübre Fabrik.
|3,87
|1,84
|-8,51
|Güler Yat. Holding
|1,85
|2,21
|59,48
|Güneş Sigorta
|1,76
|3,53
|6,67
|Halk GMYO
|0,92
|2,22
|-4,17
|Halk Sigorta
|1,39
|0,72
|-14,20
|Hatay Tekstil
|4,72
|1,72
|-5,03
|Hedef Girişim
|2,11
|0,96
|-13,52
|Hektaş
|11,59
|1,67
|65,57
|Hürriyet Gzt.
|1,33
|0,76
|-0,75
|ICBC Turkey Bank
|5,25
|4,58
|15,13
|İdealist GMYO
|2,59
|2,37
|26,96
|İhlas Ev Aletleri
|0,46
|4,55
|-9,80
|İhlas Gayrimenkul
|1,59
|4,61
|-18,88
|İhlas Gazetecilik
|1,19
|7,21
|0,85
|İhlas Holding
|0,46
|4,55
|-13,21
|İhlas Yayın Holding
|0,47
|2,17
|-7,84
|İndeks Bilgisayar
|12,47
|4,35
|8,43
|Info Yatırım
|1,20
|3,45
|1,69
|İntema
|27,46
|-0,22
|12,82
|İpek Doğal Enerji
|5,13
|4,69
|-4,47
|İskenderun Demir Çelik
|8,34
|6,11
|57,66
(Sürecek)