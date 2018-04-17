Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,11
|-2,63
|-13,95
|Acıpayam Selüloz
|2,48
|-1,98
|-6,42
|Adana Çimento (A)
|6,73
|-3,17
|12,17
|Adana Çimento (B)
|4,70
|-1,47
|11,37
|Adana Çimento (C)
|1,26
|0,00
|50,00
|Adel Kalemcilik
|16,34
|-0,37
|-0,73
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,22
|-3,06
|11,56
|Afyon Çimento
|6,88
|2,08
|-11,57
|Ak Enerji
|0,84
|-2,33
|-7,69
|Akbank
|9,14
|-0,22
|-3,22
|Akçansa
|9,97
|0,00
|-2,61
|Akdenız Güvenlık Hız.
|3,61
|-6,48
|-39,12
|Akfen GMYO
|2,05
|-1,44
|-14,94
|Akın Tekstil
|9,51
|-3,74
|-32,60
|Akiş GMYO
|3,28
|-0,91
|4,79
|Akmerkez GMYO
|18,75
|0,00
|-8,36
|Aksa
|15,46
|-1,59
|29,00
|Aksa Enerji
|4,12
|-1,44
|-0,24
|Aksigorta
|3,94
|-0,25
|29,91
|Aksu Enerji
|7,60
|-1,81
|43,41
|Akyürek Pazarlama
|0,16
|-5,88
|-38,46
|Alarko Carrıer
|56,25
|-0,71
|-7,10
|Alarko GMYO
|45,82
|-2,76
|-9,89
|Alarko Holding
|6,12
|-2,70
|-15,70
|Albaraka Türk
|1,59
|-4,79
|5,75
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,75
|-2,88
|-15,41
|Alkim Kağıt
|4,73
|-3,07
|-7,25
|Alkim Kimya
|22,48
|-2,35
|-10,08
|Altınyağ
|0,84
|-4,55
|-29,77
|Altınyunus Çeşme
|5,07
|1,81
|0,40
|Anadolu Cam
|3,12
|-4,59
|18,63
|Anadolu Efes
|26,56
|-2,14
|9,75
|Anadolu Grubu Holding
|21,86
|-0,09
|-7,76
|Anadolu Hayat Emek.
|7,80
|0,13
|-0,22
|Anadolu Isuzu
|12,52
|2,54
|37,58
|Anadolu Sigorta
|4,16
|-0,48
|38,15
|Anel Elektrik
|2,83
|-2,08
|-24,93
|Anel Telekom
|0,44
|-4,35
|-12,00
|Arçelik
|16,50
|-1,84
|-20,56
|Arena Bilgisayar
|4,59
|4,79
|8,51
|Armada Bilgisayar
|6,26
|-0,63
|-7,67
|Arsan Tekstil
|2,02
|-2,88
|15,43
|Artı Yatırım Holding
|2,10
|-5,83
|123,40
|Aselsan
|26,42
|-2,44
|-16,92
|Aslan Çimento
|35,62
|-1,06
|-6,75
|Ata GMYO
|4,07
|-4,01
|-15,03
|Atakule GMYO
|1,79
|-1,10
|-12,68
|Atlantik Petrol Ürünleri
|1,24
|-3,13
|-10,79
|Atlantis Yatırım Holding
|0,80
|-2,44
|63,27
|Atlas Yat. Ort.
|1,09
|-0,91
|11,22
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,78
|-0,11
|0,43
|Avrasya GMYO
|1,42
|-2,74
|-10,13
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,45
|-2,68
|-13,69
|Avrupa Yatırım Holding
|1,89
|0,00
|3,28
|Ayen Enerji
|5,60
|3,90
|15,94
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,82
|0,00
|7,06
|Aygaz
|13,75
|-3,03
|-5,14
|Bagfaş
|8,75
|-1,46
|-16,67
|Bak Ambalaj
|6,71
|-1,18
|30,54
|Balatacılar Balatacılık
|0,50
|-1,96
|-10,71
|Bantaş Ambalaj
|2,68
|-19,76
|-34,47
|Banvit
|14,76
|-2,57
|-31,09
|Baştaş Başkent Çimento
|2,65
|-1,85
|7,72
|Batı Çimento
|6,65
|-4,86
|-32,69
|Batısöke Çimento
|1,48
|-3,27
|-16,85
|Bera Holding
|2,53
|-4,53
|-18,39
|Berkosan Yalıtım
|2,09
|-3,69
|-6,28
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,55
|-2,47
|-13,20
|Beyaz Filo
|60,00
|-14,29
|-18,86
|Bilici Yatırım
|2,04
|-3,32
|29,94
|Bim Mağazalar
|71,10
|0,71
|-8,96
|Bimeks
|0,20
|-4,76
|-28,57
|Birko Mensucat
|0,37
|0,00
|-9,76
|Birlik Mensucat
|1,34
|-3,60
|-4,96
|Bizim Mağazaları
|7,25
|-3,07
|-5,84
|Bolu Çimento
|6,42
|-1,23
|19,33
|Bomonti Elektrik
|0,90
|-2,17
|-16,67
|Borusan Mannesmann
|12,50
|-2,95
|6,47
|Borusan Yat. Paz.
|38,58
|-1,73
|-12,32
|Bosch Fren Sistemleri
|162,10
|-2,35
|-11,51
|Bossa
|7,12
|-6,32
|75,80
|Boyner Perakende Yat.
|8,17
|-0,97
|-11,00
|Brisa
|6,64
|-3,49
|-8,67
|Burçelik
|3,57
|1,71
|-7,27
|Burçelik Vana
|1,64
|-1,80
|-6,29
|Bursa Çimento
|5,27
|-0,94
|0,38
|Carrefoursa
|4,93
|-2,76
|-11,65
|Coca Cola İçecek
|35,54
|-0,39
|3,86
|Componenta Dökümcülük
|11,24
|-1,23
|2,18
|Cosmos Yat. Holding
|1,15
|-0,86
|-1,71
|Credıtwest Faktorıng
|1,43
|-0,69
|5,15
|Çelebi
|37,18
|-1,85
|0,54
|Çelik Halat
|8,85
|-2,21
|128,09
|Çemaş Döküm
|1,61
|-8,00
|-12,97
|Çemtaş
|4,68
|-5,26
|14,71
|Çimbeton
|35,14
|-3,04
|-4,82
|Çimentaş
|10,90
|-2,68
|-5,95
|Çimsa
|12,90
|-1,53
|-2,23
|Çuhadaroğlu Metal
|2,50
|-0,79
|-14,68
|Dagi Giyim
|1,69
|-2,87
|-25,55
|Dagi Yatırım Holding
|1,34
|-2,19
|-6,29
|Dardanel
|1,59
|-0,63
|-18,46
|Datagate Bilgisayar
|9,14
|-7,30
|-12,70
|Demısaş Döküm
|2,18
|-5,22
|19,13
|Denge Holding
|3,21
|-5,59
|69,66
|Deniz GMYO
|2,99
|-1,64
|10,74
|Denizbank
|6,85
|-2,84
|86,65
|Denizli Cam
|11,76
|-2,33
|-0,93
|Derimod
|10,68
|2,30
|42,21
|Desa Deri
|1,06
|-2,75
|4,95
|Despec Bilgisayar
|3,06
|-1,92
|-14,76
|Deva Holding
|4,09
|-3,31
|-6,62
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,92
|-2,13
|-21,37
|Ditaş Doğan
|6,74
|-3,02
|11,04
|DO-CO
|259,10
|4,43
|23,26
|Doğan Burda
|3,47
|-13,03
|4,52
|Doğan Gazetecilik
|4,96
|-1,78
|79,71
|Doğan Holding
|1,05
|-7,89
|20,69
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,97
|-2,94
|-18,41
|Doğusan
|2,62
|2,34
|79,45
|Doğuş GMYO
|2,85
|-4,04
|-12,04
|Doğuş Otomotiv
|7,30
|-2,93
|-11,41
|Duran Doğan Basım
|5,40
|0,00
|43,24
|Dyo Boya
|5,96
|-0,50
|-21,68
|Eczacıbaşı İlaç
|4,02
|-2,43
|-8,84
|Eczacıbaşı Yat. Ort.
|2,21
|-3,49
|2,79
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,49
|-4,62
|-13,10
|Edip Gayrimenkul
|1,06
|-0,93
|-10,17
|Ege Endüstri
|376,10
|-3,81
|16,80
|Ege Gübre
|27,70
|-2,12
|4,45
|Ege Profil
|9,49
|-1,35
|-4,91
|Ege Seramik
|3,64
|-2,93
|-20,87
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,62
|0,00
|-10,14
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,50
|-1,96
|6,38
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,13
|-7,14
|-35,00
|Egeplast
|7,87
|0,00
|68,16
|Ekiz Kimya
|0,47
|-4,08
|-17,54
|Emek Elektrik
|1,45
|-4,61
|-8,81
|Eminiş Ambalaj
|3,65
|-1,88
|-21,34
|Emlak Konut GMYO
|2,42
|-2,81
|-13,88
|Enerjisa Enerji
|6,78
|-0,88
|Enka İnşaat
|5,00
|-3,47
|-15,16
|Erbosan
|73,00
|-4,76
|-12,36
|Ereğli Demir Çelik
|10,63
|-1,48
|6,09
|Ersu Gıda
|1,05
|-0,94
|-19,85
|Escort Teknoloji
|0,88
|-2,22
|-30,16
|Etiler Gıda
|4,25
|-1,16
|-9,38
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,96
|-4,95
|-15,04
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,81
|-2,41
|-15,62
|Euro Yat. Ort.
|0,74
|-1,33
|-13,95
|Euro Yatırım Holding
|0,74
|-5,13
|21,31
|Fenerbahçe Futbol
|33,90
|-2,19
|-1,17
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|9,53
|0,11
|-30,99
|F-M İzmit Piston
|16,53
|-5,27
|31,93
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,27
|-3,83
|-13,21
|Ford Otosan
|60,20
|-2,19
|3,71
|Frigo Pak Gıda
|1,35
|1,50
|42,11
|Galatasaray Sportif
|2,12
|-4,50
|1,07
|Garanti Bankası
|9,54
|-4,12
|-11,01
|Garanti Faktoring
|2,60
|-1,52
|-20,25
|Garanti Yat. Ort.
|0,71
|-4,05
|-5,33
|Gedik Girişim
|1,23
|0,00
|3,36
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,61
|-1,51
|3,57
|Gedik Yatırım Holding
|1,43
|0,00
|3,62
|Gediz Ambalaj
|7,36
|-1,87
|1,80
|Gentaş
|1,60
|-3,03
|-4,76
|Gersan Elektrik
|5,24
|3,97
|11,25
|Global Men. Değ.
|0,59
|-3,28
|31,11
|Global Yat. Holding
|3,93
|-4,61
|8,86
|Good-Year
|3,59
|-2,45
|-15,53
|Göltaş Çimento
|57,80
|-1,78
|-11,49
|Gözde Girişim
|4,66
|-4,31
|-17,67
|GSD Denizcilik
|1,38
|-2,13
|2,22
|GSD Holding
|0,94
|-2,08
|30,56
|Gübre Fabrik.
|3,80
|-2,81
|-10,17
|Güler Yat. Holding
|1,81
|-1,63
|56,03
|Güneş Sigorta
|1,70
|-3,41
|3,03
|Halk GMYO
|0,90
|-1,10
|-6,25
|Halk Sigorta
|1,38
|-1,43
|-14,81
|Hatay Tekstil
|4,64
|-1,69
|-6,64
|Hedef Girişim
|2,09
|-6,70
|-14,34
|Hektaş
|11,40
|2,98
|62,86
|Hürriyet Gzt.
|1,32
|-0,75
|-1,49
|ICBC Turkey Bank
|5,02
|2,66
|10,09
|İdealist GMYO
|2,53
|6,75
|24,02
|İhlas Ev Aletleri
|0,44
|-2,22
|-13,73
|İhlas Gayrimenkul
|1,52
|-2,56
|-22,45
|İhlas Gazetecilik
|1,11
|-3,48
|-5,93
|İhlas Holding
|0,44
|-4,35
|-16,98
|İhlas Yayın Holding
|0,46
|-4,17
|-9,80
|İndeks Bilgisayar
|11,95
|-4,78
|3,91
|Info Yatırım
|1,16
|-1,69
|-1,69
|İntema
|27,52
|-3,98
|13,06
|İpek Doğal Enerji
|4,90
|-4,30
|-8,75
|İskenderun Demir Çelik
|7,86
|-2,96
|48,58
(Sürecek)