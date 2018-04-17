Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,11 -2,63 -13,95 Acıpayam Selüloz 2,48 -1,98 -6,42 Adana Çimento (A) 6,73 -3,17 12,17 Adana Çimento (B) 4,70 -1,47 11,37 Adana Çimento (C) 1,26 0,00 50,00 Adel Kalemcilik 16,34 -0,37 -0,73 Adese Alışveriş Ticaret 2,22 -3,06 11,56 Afyon Çimento 6,88 2,08 -11,57 Ak Enerji 0,84 -2,33 -7,69 Akbank 9,14 -0,22 -3,22 Akçansa 9,97 0,00 -2,61 Akdenız Güvenlık Hız. 3,61 -6,48 -39,12 Akfen GMYO 2,05 -1,44 -14,94 Akın Tekstil 9,51 -3,74 -32,60 Akiş GMYO 3,28 -0,91 4,79 Akmerkez GMYO 18,75 0,00 -8,36 Aksa 15,46 -1,59 29,00 Aksa Enerji 4,12 -1,44 -0,24 Aksigorta 3,94 -0,25 29,91 Aksu Enerji 7,60 -1,81 43,41 Akyürek Pazarlama 0,16 -5,88 -38,46 Alarko Carrıer 56,25 -0,71 -7,10 Alarko GMYO 45,82 -2,76 -9,89 Alarko Holding 6,12 -2,70 -15,70 Albaraka Türk 1,59 -4,79 5,75 Alcatel Lucent Teletaş 6,75 -2,88 -15,41 Alkim Kağıt 4,73 -3,07 -7,25 Alkim Kimya 22,48 -2,35 -10,08 Altınyağ 0,84 -4,55 -29,77 Altınyunus Çeşme 5,07 1,81 0,40 Anadolu Cam 3,12 -4,59 18,63 Anadolu Efes 26,56 -2,14 9,75 Anadolu Grubu Holding 21,86 -0,09 -7,76 Anadolu Hayat Emek. 7,80 0,13 -0,22 Anadolu Isuzu 12,52 2,54 37,58 Anadolu Sigorta 4,16 -0,48 38,15 Anel Elektrik 2,83 -2,08 -24,93 Anel Telekom 0,44 -4,35 -12,00 Arçelik 16,50 -1,84 -20,56 Arena Bilgisayar 4,59 4,79 8,51 Armada Bilgisayar 6,26 -0,63 -7,67 Arsan Tekstil 2,02 -2,88 15,43 Artı Yatırım Holding 2,10 -5,83 123,40 Aselsan 26,42 -2,44 -16,92 Aslan Çimento 35,62 -1,06 -6,75 Ata GMYO 4,07 -4,01 -15,03 Atakule GMYO 1,79 -1,10 -12,68 Atlantik Petrol Ürünleri 1,24 -3,13 -10,79 Atlantis Yatırım Holding 0,80 -2,44 63,27 Atlas Yat. Ort. 1,09 -0,91 11,22 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,78 -0,11 0,43 Avrasya GMYO 1,42 -2,74 -10,13 Avrasya Petrol ve Tur. 1,45 -2,68 -13,69 Avrupa Yatırım Holding 1,89 0,00 3,28 Ayen Enerji 5,60 3,90 15,94 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,82 0,00 7,06 Aygaz 13,75 -3,03 -5,14 Bagfaş 8,75 -1,46 -16,67 Bak Ambalaj 6,71 -1,18 30,54 Balatacılar Balatacılık 0,50 -1,96 -10,71 Bantaş Ambalaj 2,68 -19,76 -34,47 Banvit 14,76 -2,57 -31,09 Baştaş Başkent Çimento 2,65 -1,85 7,72 Batı Çimento 6,65 -4,86 -32,69 Batısöke Çimento 1,48 -3,27 -16,85 Bera Holding 2,53 -4,53 -18,39 Berkosan Yalıtım 2,09 -3,69 -6,28 Beşiktaş Futbol Yat. 3,55 -2,47 -13,20 Beyaz Filo 60,00 -14,29 -18,86 Bilici Yatırım 2,04 -3,32 29,94 Bim Mağazalar 71,10 0,71 -8,96 Bimeks 0,20 -4,76 -28,57 Birko Mensucat 0,37 0,00 -9,76 Birlik Mensucat 1,34 -3,60 -4,96 Bizim Mağazaları 7,25 -3,07 -5,84 Bolu Çimento 6,42 -1,23 19,33 Bomonti Elektrik 0,90 -2,17 -16,67 Borusan Mannesmann 12,50 -2,95 6,47 Borusan Yat. Paz. 38,58 -1,73 -12,32 Bosch Fren Sistemleri 162,10 -2,35 -11,51 Bossa 7,12 -6,32 75,80 Boyner Perakende Yat. 8,17 -0,97 -11,00 Brisa 6,64 -3,49 -8,67 Burçelik 3,57 1,71 -7,27 Burçelik Vana 1,64 -1,80 -6,29 Bursa Çimento 5,27 -0,94 0,38 Carrefoursa 4,93 -2,76 -11,65 Coca Cola İçecek 35,54 -0,39 3,86 Componenta Dökümcülük 11,24 -1,23 2,18 Cosmos Yat. Holding 1,15 -0,86 -1,71 Credıtwest Faktorıng 1,43 -0,69 5,15 Çelebi 37,18 -1,85 0,54 Çelik Halat 8,85 -2,21 128,09 Çemaş Döküm 1,61 -8,00 -12,97 Çemtaş 4,68 -5,26 14,71 Çimbeton 35,14 -3,04 -4,82 Çimentaş 10,90 -2,68 -5,95 Çimsa 12,90 -1,53 -2,23 Çuhadaroğlu Metal 2,50 -0,79 -14,68 Dagi Giyim 1,69 -2,87 -25,55 Dagi Yatırım Holding 1,34 -2,19 -6,29 Dardanel 1,59 -0,63 -18,46 Datagate Bilgisayar 9,14 -7,30 -12,70 Demısaş Döküm 2,18 -5,22 19,13 Denge Holding 3,21 -5,59 69,66 Deniz GMYO 2,99 -1,64 10,74 Denizbank 6,85 -2,84 86,65 Denizli Cam 11,76 -2,33 -0,93 Derimod 10,68 2,30 42,21 Desa Deri 1,06 -2,75 4,95 Despec Bilgisayar 3,06 -1,92 -14,76 Deva Holding 4,09 -3,31 -6,62 Diriteks Diriliş Tekstil 0,92 -2,13 -21,37 Ditaş Doğan 6,74 -3,02 11,04 DO-CO 259,10 4,43 23,26 Doğan Burda 3,47 -13,03 4,52 Doğan Gazetecilik 4,96 -1,78 79,71 Doğan Holding 1,05 -7,89 20,69 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,97 -2,94 -18,41 Doğusan 2,62 2,34 79,45 Doğuş GMYO 2,85 -4,04 -12,04 Doğuş Otomotiv 7,30 -2,93 -11,41 Duran Doğan Basım 5,40 0,00 43,24 Dyo Boya 5,96 -0,50 -21,68 Eczacıbaşı İlaç 4,02 -2,43 -8,84 Eczacıbaşı Yat. Ort. 2,21 -3,49 2,79 Eczacıbaşı Yatırım 9,49 -4,62 -13,10 Edip Gayrimenkul 1,06 -0,93 -10,17 Ege Endüstri 376,10 -3,81 16,80 Ege Gübre 27,70 -2,12 4,45 Ege Profil 9,49 -1,35 -4,91 Ege Seramik 3,64 -2,93 -20,87 Egeli & Co Tarım Girişim 0,62 0,00 -10,14 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,50 -1,96 6,38 Egeli&Co Yatırım Holding 0,13 -7,14 -35,00 Egeplast 7,87 0,00 68,16 Ekiz Kimya 0,47 -4,08 -17,54 Emek Elektrik 1,45 -4,61 -8,81 Eminiş Ambalaj 3,65 -1,88 -21,34 Emlak Konut GMYO 2,42 -2,81 -13,88 Enerjisa Enerji 6,78 -0,88 Enka İnşaat 5,00 -3,47 -15,16 Erbosan 73,00 -4,76 -12,36 Ereğli Demir Çelik 10,63 -1,48 6,09 Ersu Gıda 1,05 -0,94 -19,85 Escort Teknoloji 0,88 -2,22 -30,16 Etiler Gıda 4,25 -1,16 -9,38 Euro Kapital Yat. Ort. 0,96 -4,95 -15,04 Euro Trend Yat. Ort. 0,81 -2,41 -15,62 Euro Yat. Ort. 0,74 -1,33 -13,95 Euro Yatırım Holding 0,74 -5,13 21,31 Fenerbahçe Futbol 33,90 -2,19 -1,17 Flap Kongre Toplantı Hiz. 9,53 0,11 -30,99 F-M İzmit Piston 16,53 -5,27 31,93 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,27 -3,83 -13,21 Ford Otosan 60,20 -2,19 3,71 Frigo Pak Gıda 1,35 1,50 42,11 Galatasaray Sportif 2,12 -4,50 1,07 Garanti Bankası 9,54 -4,12 -11,01 Garanti Faktoring 2,60 -1,52 -20,25 Garanti Yat. Ort. 0,71 -4,05 -5,33 Gedik Girişim 1,23 0,00 3,36 Gedik Y. Men. Değ. 2,61 -1,51 3,57 Gedik Yatırım Holding 1,43 0,00 3,62 Gediz Ambalaj 7,36 -1,87 1,80 Gentaş 1,60 -3,03 -4,76 Gersan Elektrik 5,24 3,97 11,25 Global Men. Değ. 0,59 -3,28 31,11 Global Yat. Holding 3,93 -4,61 8,86 Good-Year 3,59 -2,45 -15,53 Göltaş Çimento 57,80 -1,78 -11,49 Gözde Girişim 4,66 -4,31 -17,67 GSD Denizcilik 1,38 -2,13 2,22 GSD Holding 0,94 -2,08 30,56 Gübre Fabrik. 3,80 -2,81 -10,17 Güler Yat. Holding 1,81 -1,63 56,03 Güneş Sigorta 1,70 -3,41 3,03 Halk GMYO 0,90 -1,10 -6,25 Halk Sigorta 1,38 -1,43 -14,81 Hatay Tekstil 4,64 -1,69 -6,64 Hedef Girişim 2,09 -6,70 -14,34 Hektaş 11,40 2,98 62,86 Hürriyet Gzt. 1,32 -0,75 -1,49 ICBC Turkey Bank 5,02 2,66 10,09 İdealist GMYO 2,53 6,75 24,02 İhlas Ev Aletleri 0,44 -2,22 -13,73 İhlas Gayrimenkul 1,52 -2,56 -22,45 İhlas Gazetecilik 1,11 -3,48 -5,93 İhlas Holding 0,44 -4,35 -16,98 İhlas Yayın Holding 0,46 -4,17 -9,80 İndeks Bilgisayar 11,95 -4,78 3,91 Info Yatırım 1,16 -1,69 -1,69 İntema 27,52 -3,98 13,06 İpek Doğal Enerji 4,90 -4,30 -8,75 İskenderun Demir Çelik 7,86 -2,96 48,58

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)