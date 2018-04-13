Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,12 0,90 -13,18 Acıpayam Selüloz 2,49 0,40 -6,04 Adana Çimento (A) 6,86 -2,00 14,33 Adana Çimento (B) 4,75 -0,21 12,56 Adana Çimento (C) 1,24 0,00 47,62 Adel Kalemcilik 16,35 -0,18 -0,67 Adese Alışveriş Ticaret 2,22 -1,33 11,56 Afyon Çimento 6,64 0,15 -14,65 Ak Enerji 0,85 -1,16 -6,59 Akbank 9,16 -0,54 -3,01 Akçansa 9,95 0,30 -2,80 Akdenız Güvenlık Hız. 3,66 -0,27 -38,28 Akfen GMYO 2,10 0,48 -12,86 Akın Tekstil 9,64 0,00 -31,68 Akiş GMYO 3,30 0,30 5,43 Akmerkez GMYO 18,80 0,00 -8,11 Aksa 15,55 -0,64 29,76 Aksa Enerji 4,13 0,24 0,00 Aksigorta 3,95 0,25 30,24 Aksu Enerji 7,69 -1,03 45,11 Akyürek Pazarlama 0,17 6,25 -34,62 Alarko Carrıer 54,85 3,88 -9,41 Alarko GMYO 47,22 0,47 -7,14 Alarko Holding 6,20 -2,52 -14,60 Albaraka Türk 1,65 1,85 9,74 Alcatel Lucent Teletaş 6,82 -0,58 -14,54 Alkim Kağıt 4,66 0,00 -8,63 Alkim Kimya 22,84 -0,26 -8,64 Altınyağ 0,84 5,00 -29,77 Altınyunus Çeşme 5,10 0,00 0,99 Anadolu Cam 3,25 1,25 23,57 Anadolu Efes 26,72 0,68 10,41 Anadolu Grubu Holding 21,38 0,47 -9,79 Anadolu Hayat Emek. 7,70 -0,39 -1,49 Anadolu Isuzu 11,14 1,18 22,42 Anadolu Sigorta 4,19 0,00 39,15 Anel Elektrik 2,81 -1,06 -25,46 Anel Telekom 0,46 0,00 -8,00 Arçelik 16,77 -0,36 -19,26 Arena Bilgisayar 4,28 1,42 1,18 Armada Bilgisayar 6,17 1,15 -9,00 Arsan Tekstil 2,00 -0,50 14,29 Artı Yatırım Holding 2,06 3,00 119,15 Aselsan 26,56 -0,52 -16,48 Aslan Çimento 34,96 0,87 -8,48 Ata GMYO 4,10 5,67 -14,41 Atakule GMYO 1,78 -1,11 -13,17 Atlantik Petrol Ürünleri 1,26 -0,79 -9,35 Atlantis Yatırım Holding 0,83 6,41 69,39 Atlas Yat. Ort. 1,07 3,88 9,18 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,80 -0,89 0,55 Avrasya GMYO 1,44 2,86 -8,86 Avrasya Petrol ve Tur. 1,47 3,52 -12,50 Avrupa Yatırım Holding 1,90 -1,55 3,83 Ayen Enerji 5,17 -3,54 7,04 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,80 0,00 5,88 Aygaz 14,03 0,21 -3,21 Bagfaş 8,70 -1,47 -17,14 Bak Ambalaj 6,80 -1,02 32,30 Balatacılar Balatacılık 0,50 0,00 -10,71 Bantaş Ambalaj 3,09 17,49 -24,45 Banvit 14,92 -5,99 -30,35 Baştaş Başkent Çimento 2,65 1,15 7,72 Batı Çimento 6,81 -0,15 -31,07 Batısöke Çimento 1,44 -0,69 -19,10 Bera Holding 2,58 0,39 -16,77 Berkosan Yalıtım 2,15 2,38 -3,59 Beşiktaş Futbol Yat. 3,66 3,39 -10,51 Beyaz Filo 70,00 0,72 -5,34 Bilici Yatırım 2,04 -0,49 29,94 Bim Mağazalar 70,40 0,21 -9,86 Bimeks 0,21 5,00 -25,00 Birko Mensucat 0,37 0,00 -9,76 Birlik Mensucat 1,35 0,00 -4,26 Bizim Mağazaları 7,39 -1,47 -4,03 Bolu Çimento 6,47 -0,46 20,26 Bomonti Elektrik 0,92 2,22 -14,81 Borusan Mannesmann 12,55 -0,71 6,90 Borusan Yat. Paz. 38,92 2,10 -11,55 Bosch Fren Sistemleri 163,70 -1,09 -10,63 Bossa 7,40 -4,76 82,72 Boyner Perakende Yat. 8,24 -0,96 -10,24 Brisa 6,75 0,00 -7,15 Burçelik 3,48 0,58 -9,61 Burçelik Vana 1,63 -1,21 -6,86 Bursa Çimento 5,24 -0,76 -0,19 Carrefoursa 4,88 -0,20 -12,54 Coca Cola İçecek 35,66 -1,65 4,21 Componenta Dökümcülük 11,31 -2,08 2,82 Cosmos Yat. Holding 1,15 0,88 -1,71 Credıtwest Faktorıng 1,44 0,00 5,88 Çelebi 36,80 0,00 -0,49 Çelik Halat 8,31 -0,60 114,18 Çemaş Döküm 1,73 -3,35 -6,49 Çemtaş 4,79 4,59 17,40 Çimbeton 35,90 0,56 -2,76 Çimentaş 10,92 -0,27 -5,78 Çimsa 13,12 0,31 -0,57 Çuhadaroğlu Metal 2,50 0,00 -14,68 Dagi Giyim 1,71 -1,72 -24,67 Dagi Yatırım Holding 1,34 -1,47 -6,29 Dardanel 1,55 -1,90 -20,51 Datagate Bilgisayar 9,09 -2,99 -13,18 Demısaş Döküm 2,30 -1,71 25,68 Denge Holding 3,29 -0,90 73,89 Deniz GMYO 3,00 -0,99 11,11 Denizbank 6,98 -1,97 90,19 Denizli Cam 11,83 0,42 -0,34 Derimod 10,30 -0,48 37,15 Desa Deri 1,05 0,00 3,96 Despec Bilgisayar 3,07 -1,60 -14,48 Deva Holding 4,16 -0,72 -5,02 Diriteks Diriliş Tekstil 0,92 1,10 -21,37 Ditaş Doğan 6,75 3,37 11,20 DO-CO 257,80 -1,60 22,65 Doğan Burda 3,55 19,93 6,93 Doğan Gazetecilik 5,04 -0,98 82,61 Doğan Holding 1,17 0,86 34,48 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,96 -0,34 -18,68 Doğusan 2,43 -0,82 66,44 Doğuş GMYO 2,79 1,09 -13,89 Doğuş Otomotiv 7,45 -1,46 -9,59 Duran Doğan Basım 5,20 -0,95 37,93 Dyo Boya 5,98 0,34 -21,42 Eczacıbaşı İlaç 4,03 -1,23 -8,62 Eczacıbaşı Yat. Ort. 2,26 -1,31 5,12 Eczacıbaşı Yatırım 9,97 2,78 -8,70 Edip Gayrimenkul 1,06 -0,93 -10,17 Ege Endüstri 387,40 -1,53 20,31 Ege Gübre 27,90 -0,36 5,20 Ege Profil 9,60 -1,03 -3,81 Ege Seramik 3,71 0,27 -19,35 Egeli & Co Tarım Girişim 0,62 -1,59 -10,14 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,51 2,00 8,51 Egeli&Co Yatırım Holding 0,14 0,00 -30,00 Egeplast 7,10 -1,80 51,71 Ekiz Kimya 0,48 -2,04 -15,79 Emek Elektrik 1,48 3,50 -6,92 Eminiş Ambalaj 3,69 -0,54 -20,47 Emlak Konut GMYO 2,43 -2,02 -13,52 Enerjisa Enerji 6,83 0,59 Enka İnşaat 5,17 -2,45 -14,26 Erbosan 75,35 -0,46 -9,54 Ereğli Demir Çelik 10,83 1,21 8,08 Ersu Gıda 1,04 0,00 -20,61 Escort Teknoloji 0,89 0,00 -29,37 Esem Spor Giyim 0,45 -4,26 21,62 Etiler Gıda 4,25 0,00 -9,38 Euro Kapital Yat. Ort. 0,98 1,03 -13,27 Euro Trend Yat. Ort. 0,80 -2,44 -16,67 Euro Yat. Ort. 0,75 1,35 -12,79 Euro Yatırım Holding 0,78 6,85 27,87 Fenerbahçe Futbol 34,52 1,17 0,64 Flap Kongre Toplantı Hiz. 9,40 1,08 -31,93 F-M İzmit Piston 17,85 -2,62 42,47 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,30 -0,92 -12,60 Ford Otosan 62,20 1,55 7,16 Frigo Pak Gıda 1,21 -3,97 27,37 Galatasaray Sportif 2,16 -0,46 2,98 Garanti Bankası 9,80 -1,31 -8,58 Garanti Faktoring 2,61 1,16 -19,94 Garanti Yat. Ort. 0,72 1,41 -4,00 Gedik Girişim 1,23 1,65 3,36 Gedik Y. Men. Değ. 2,65 1,53 5,16 Gedik Yatırım Holding 1,45 3,57 5,07 Gediz Ambalaj 7,36 -0,54 1,80 Gentaş 1,63 -0,61 -2,98 Gersan Elektrik 4,79 -1,24 1,70 Global Men. Değ. 0,59 3,51 31,11 Global Yat. Holding 3,96 0,25 9,70 Good-Year 3,64 -0,55 -14,35 Göltaş Çimento 57,50 -1,29 -11,94 Gözde Girişim 4,71 -1,87 -16,78 GSD Denizcilik 1,38 -1,43 2,22 GSD Holding 0,94 -1,05 30,56 Gübre Fabrik. 3,89 -0,26 -8,04 Güler Yat. Holding 1,79 -1,10 54,31 Güneş Sigorta 1,73 0,58 4,85 Halk GMYO 0,90 0,00 -6,25 Halk Sigorta 1,39 -1,42 -14,20 Hatay Tekstil 4,64 3,34 -6,64 Hedef Girişim 1,91 2,69 -21,72 Hektaş 10,15 0,50 45,00 Hürriyet Gzt. 1,33 -2,21 -0,75 ICBC Turkey Bank 4,86 -0,21 6,58 İdealist GMYO 2,32 3,11 13,73 İhlas Ev Aletleri 0,45 0,00 -11,76 İhlas Gayrimenkul 1,50 -0,66 -23,47 İhlas Gazetecilik 1,11 -1,77 -5,93 İhlas Holding 0,44 0,00 -16,98 İhlas Yayın Holding 0,47 0,00 -7,84 İndeks Bilgisayar 12,50 6,47 8,70 Info Yatırım 1,16 0,87 -1,69 İntema 28,06 4,31 15,28 İpek Doğal Enerji 5,06 0,40 -5,77 İskenderun Demir Çelik 8,11 3,71 53,31

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)