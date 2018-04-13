Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,12
|0,90
|-13,18
|Acıpayam Selüloz
|2,49
|0,40
|-6,04
|Adana Çimento (A)
|6,86
|-2,00
|14,33
|Adana Çimento (B)
|4,75
|-0,21
|12,56
|Adana Çimento (C)
|1,24
|0,00
|47,62
|Adel Kalemcilik
|16,35
|-0,18
|-0,67
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,22
|-1,33
|11,56
|Afyon Çimento
|6,64
|0,15
|-14,65
|Ak Enerji
|0,85
|-1,16
|-6,59
|Akbank
|9,16
|-0,54
|-3,01
|Akçansa
|9,95
|0,30
|-2,80
|Akdenız Güvenlık Hız.
|3,66
|-0,27
|-38,28
|Akfen GMYO
|2,10
|0,48
|-12,86
|Akın Tekstil
|9,64
|0,00
|-31,68
|Akiş GMYO
|3,30
|0,30
|5,43
|Akmerkez GMYO
|18,80
|0,00
|-8,11
|Aksa
|15,55
|-0,64
|29,76
|Aksa Enerji
|4,13
|0,24
|0,00
|Aksigorta
|3,95
|0,25
|30,24
|Aksu Enerji
|7,69
|-1,03
|45,11
|Akyürek Pazarlama
|0,17
|6,25
|-34,62
|Alarko Carrıer
|54,85
|3,88
|-9,41
|Alarko GMYO
|47,22
|0,47
|-7,14
|Alarko Holding
|6,20
|-2,52
|-14,60
|Albaraka Türk
|1,65
|1,85
|9,74
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,82
|-0,58
|-14,54
|Alkim Kağıt
|4,66
|0,00
|-8,63
|Alkim Kimya
|22,84
|-0,26
|-8,64
|Altınyağ
|0,84
|5,00
|-29,77
|Altınyunus Çeşme
|5,10
|0,00
|0,99
|Anadolu Cam
|3,25
|1,25
|23,57
|Anadolu Efes
|26,72
|0,68
|10,41
|Anadolu Grubu Holding
|21,38
|0,47
|-9,79
|Anadolu Hayat Emek.
|7,70
|-0,39
|-1,49
|Anadolu Isuzu
|11,14
|1,18
|22,42
|Anadolu Sigorta
|4,19
|0,00
|39,15
|Anel Elektrik
|2,81
|-1,06
|-25,46
|Anel Telekom
|0,46
|0,00
|-8,00
|Arçelik
|16,77
|-0,36
|-19,26
|Arena Bilgisayar
|4,28
|1,42
|1,18
|Armada Bilgisayar
|6,17
|1,15
|-9,00
|Arsan Tekstil
|2,00
|-0,50
|14,29
|Artı Yatırım Holding
|2,06
|3,00
|119,15
|Aselsan
|26,56
|-0,52
|-16,48
|Aslan Çimento
|34,96
|0,87
|-8,48
|Ata GMYO
|4,10
|5,67
|-14,41
|Atakule GMYO
|1,78
|-1,11
|-13,17
|Atlantik Petrol Ürünleri
|1,26
|-0,79
|-9,35
|Atlantis Yatırım Holding
|0,83
|6,41
|69,39
|Atlas Yat. Ort.
|1,07
|3,88
|9,18
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,80
|-0,89
|0,55
|Avrasya GMYO
|1,44
|2,86
|-8,86
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,47
|3,52
|-12,50
|Avrupa Yatırım Holding
|1,90
|-1,55
|3,83
|Ayen Enerji
|5,17
|-3,54
|7,04
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,80
|0,00
|5,88
|Aygaz
|14,03
|0,21
|-3,21
|Bagfaş
|8,70
|-1,47
|-17,14
|Bak Ambalaj
|6,80
|-1,02
|32,30
|Balatacılar Balatacılık
|0,50
|0,00
|-10,71
|Bantaş Ambalaj
|3,09
|17,49
|-24,45
|Banvit
|14,92
|-5,99
|-30,35
|Baştaş Başkent Çimento
|2,65
|1,15
|7,72
|Batı Çimento
|6,81
|-0,15
|-31,07
|Batısöke Çimento
|1,44
|-0,69
|-19,10
|Bera Holding
|2,58
|0,39
|-16,77
|Berkosan Yalıtım
|2,15
|2,38
|-3,59
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,66
|3,39
|-10,51
|Beyaz Filo
|70,00
|0,72
|-5,34
|Bilici Yatırım
|2,04
|-0,49
|29,94
|Bim Mağazalar
|70,40
|0,21
|-9,86
|Bimeks
|0,21
|5,00
|-25,00
|Birko Mensucat
|0,37
|0,00
|-9,76
|Birlik Mensucat
|1,35
|0,00
|-4,26
|Bizim Mağazaları
|7,39
|-1,47
|-4,03
|Bolu Çimento
|6,47
|-0,46
|20,26
|Bomonti Elektrik
|0,92
|2,22
|-14,81
|Borusan Mannesmann
|12,55
|-0,71
|6,90
|Borusan Yat. Paz.
|38,92
|2,10
|-11,55
|Bosch Fren Sistemleri
|163,70
|-1,09
|-10,63
|Bossa
|7,40
|-4,76
|82,72
|Boyner Perakende Yat.
|8,24
|-0,96
|-10,24
|Brisa
|6,75
|0,00
|-7,15
|Burçelik
|3,48
|0,58
|-9,61
|Burçelik Vana
|1,63
|-1,21
|-6,86
|Bursa Çimento
|5,24
|-0,76
|-0,19
|Carrefoursa
|4,88
|-0,20
|-12,54
|Coca Cola İçecek
|35,66
|-1,65
|4,21
|Componenta Dökümcülük
|11,31
|-2,08
|2,82
|Cosmos Yat. Holding
|1,15
|0,88
|-1,71
|Credıtwest Faktorıng
|1,44
|0,00
|5,88
|Çelebi
|36,80
|0,00
|-0,49
|Çelik Halat
|8,31
|-0,60
|114,18
|Çemaş Döküm
|1,73
|-3,35
|-6,49
|Çemtaş
|4,79
|4,59
|17,40
|Çimbeton
|35,90
|0,56
|-2,76
|Çimentaş
|10,92
|-0,27
|-5,78
|Çimsa
|13,12
|0,31
|-0,57
|Çuhadaroğlu Metal
|2,50
|0,00
|-14,68
|Dagi Giyim
|1,71
|-1,72
|-24,67
|Dagi Yatırım Holding
|1,34
|-1,47
|-6,29
|Dardanel
|1,55
|-1,90
|-20,51
|Datagate Bilgisayar
|9,09
|-2,99
|-13,18
|Demısaş Döküm
|2,30
|-1,71
|25,68
|Denge Holding
|3,29
|-0,90
|73,89
|Deniz GMYO
|3,00
|-0,99
|11,11
|Denizbank
|6,98
|-1,97
|90,19
|Denizli Cam
|11,83
|0,42
|-0,34
|Derimod
|10,30
|-0,48
|37,15
|Desa Deri
|1,05
|0,00
|3,96
|Despec Bilgisayar
|3,07
|-1,60
|-14,48
|Deva Holding
|4,16
|-0,72
|-5,02
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,92
|1,10
|-21,37
|Ditaş Doğan
|6,75
|3,37
|11,20
|DO-CO
|257,80
|-1,60
|22,65
|Doğan Burda
|3,55
|19,93
|6,93
|Doğan Gazetecilik
|5,04
|-0,98
|82,61
|Doğan Holding
|1,17
|0,86
|34,48
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,96
|-0,34
|-18,68
|Doğusan
|2,43
|-0,82
|66,44
|Doğuş GMYO
|2,79
|1,09
|-13,89
|Doğuş Otomotiv
|7,45
|-1,46
|-9,59
|Duran Doğan Basım
|5,20
|-0,95
|37,93
|Dyo Boya
|5,98
|0,34
|-21,42
|Eczacıbaşı İlaç
|4,03
|-1,23
|-8,62
|Eczacıbaşı Yat. Ort.
|2,26
|-1,31
|5,12
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,97
|2,78
|-8,70
|Edip Gayrimenkul
|1,06
|-0,93
|-10,17
|Ege Endüstri
|387,40
|-1,53
|20,31
|Ege Gübre
|27,90
|-0,36
|5,20
|Ege Profil
|9,60
|-1,03
|-3,81
|Ege Seramik
|3,71
|0,27
|-19,35
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,62
|-1,59
|-10,14
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,51
|2,00
|8,51
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,14
|0,00
|-30,00
|Egeplast
|7,10
|-1,80
|51,71
|Ekiz Kimya
|0,48
|-2,04
|-15,79
|Emek Elektrik
|1,48
|3,50
|-6,92
|Eminiş Ambalaj
|3,69
|-0,54
|-20,47
|Emlak Konut GMYO
|2,43
|-2,02
|-13,52
|Enerjisa Enerji
|6,83
|0,59
|Enka İnşaat
|5,17
|-2,45
|-14,26
|Erbosan
|75,35
|-0,46
|-9,54
|Ereğli Demir Çelik
|10,83
|1,21
|8,08
|Ersu Gıda
|1,04
|0,00
|-20,61
|Escort Teknoloji
|0,89
|0,00
|-29,37
|Esem Spor Giyim
|0,45
|-4,26
|21,62
|Etiler Gıda
|4,25
|0,00
|-9,38
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,98
|1,03
|-13,27
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,80
|-2,44
|-16,67
|Euro Yat. Ort.
|0,75
|1,35
|-12,79
|Euro Yatırım Holding
|0,78
|6,85
|27,87
|Fenerbahçe Futbol
|34,52
|1,17
|0,64
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|9,40
|1,08
|-31,93
|F-M İzmit Piston
|17,85
|-2,62
|42,47
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,30
|-0,92
|-12,60
|Ford Otosan
|62,20
|1,55
|7,16
|Frigo Pak Gıda
|1,21
|-3,97
|27,37
|Galatasaray Sportif
|2,16
|-0,46
|2,98
|Garanti Bankası
|9,80
|-1,31
|-8,58
|Garanti Faktoring
|2,61
|1,16
|-19,94
|Garanti Yat. Ort.
|0,72
|1,41
|-4,00
|Gedik Girişim
|1,23
|1,65
|3,36
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,65
|1,53
|5,16
|Gedik Yatırım Holding
|1,45
|3,57
|5,07
|Gediz Ambalaj
|7,36
|-0,54
|1,80
|Gentaş
|1,63
|-0,61
|-2,98
|Gersan Elektrik
|4,79
|-1,24
|1,70
|Global Men. Değ.
|0,59
|3,51
|31,11
|Global Yat. Holding
|3,96
|0,25
|9,70
|Good-Year
|3,64
|-0,55
|-14,35
|Göltaş Çimento
|57,50
|-1,29
|-11,94
|Gözde Girişim
|4,71
|-1,87
|-16,78
|GSD Denizcilik
|1,38
|-1,43
|2,22
|GSD Holding
|0,94
|-1,05
|30,56
|Gübre Fabrik.
|3,89
|-0,26
|-8,04
|Güler Yat. Holding
|1,79
|-1,10
|54,31
|Güneş Sigorta
|1,73
|0,58
|4,85
|Halk GMYO
|0,90
|0,00
|-6,25
|Halk Sigorta
|1,39
|-1,42
|-14,20
|Hatay Tekstil
|4,64
|3,34
|-6,64
|Hedef Girişim
|1,91
|2,69
|-21,72
|Hektaş
|10,15
|0,50
|45,00
|Hürriyet Gzt.
|1,33
|-2,21
|-0,75
|ICBC Turkey Bank
|4,86
|-0,21
|6,58
|İdealist GMYO
|2,32
|3,11
|13,73
|İhlas Ev Aletleri
|0,45
|0,00
|-11,76
|İhlas Gayrimenkul
|1,50
|-0,66
|-23,47
|İhlas Gazetecilik
|1,11
|-1,77
|-5,93
|İhlas Holding
|0,44
|0,00
|-16,98
|İhlas Yayın Holding
|0,47
|0,00
|-7,84
|İndeks Bilgisayar
|12,50
|6,47
|8,70
|Info Yatırım
|1,16
|0,87
|-1,69
|İntema
|28,06
|4,31
|15,28
|İpek Doğal Enerji
|5,06
|0,40
|-5,77
|İskenderun Demir Çelik
|8,11
|3,71
|53,31
(Sürecek)