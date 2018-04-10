Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,15 -4,96 -10,85
Acıpayam Selüloz 2,54 -3,05 -4,15
Adana Çimento (A) 6,88 -2,96 14,67
Adana Çimento (B) 4,80 -0,21 13,74
Adana Çimento (C) 1,23 -2,38 46,43
Adel Kalemcilik 16,38 -2,90 -0,49
Adese Alışveriş Ticaret 2,36 -0,84 18,59
Afyon Çimento 6,84 -3,12 -12,08
AG Anadolu Grubu Holding 21,92 -1,62 -7,51
Ak Enerji 0,89 -2,20 -2,20
Akbank 9,17 -3,78 -2,90
Akçansa 9,96 -3,77 -2,70
Akdenız Güvenlık Hız. 3,80 -4,76 -35,92
Akfen GMYO 2,11 0,00 -12,45
Akın Tekstil 10,06 -2,52 -28,70
Akiş GMYO 3,25 -2,99 3,83
Akmerkez GMYO 19,25 -0,98 -5,91
Aksa 15,51 -1,71 29,42
Aksa Enerji 4,20 -3,00 1,69
Aksigorta 3,89 -0,26 28,26
Aksu Enerji 8,35 -3,91 57,56
Akyürek Pazarlama 0,16 -5,88 -38,46
Alarko Carrıer 53,50 -3,34 -11,64
Alarko GMYO 48,80 0,00 -4,03
Alarko Holding 6,58 -2,08 -9,37
Albaraka Türk 1,61 0,63 3,87
Alcatel Lucent Teletaş 7,11 -4,05 -10,90
Alkim Kağıt 4,78 -0,62 -6,27
Alkim Kimya 22,98 -0,09 -8,08
Altınyağ 0,87 -4,40 -27,26
Altınyunus Çeşme 4,85 -1,62 -3,96
Anadolu Cam 3,26 -0,61 23,95
Anadolu Efes 26,90 -0,52 11,16
Anadolu Hayat Emek. 7,70 0,39 -1,49
Anadolu Isuzu 11,46 -7,21 25,93
Anadolu Sigorta 4,27 -0,23 41,80
Anel Elektrik 2,88 -4,00 -23,61
Anel Telekom 0,44 -4,35 -12,00
Arçelik 17,58 -2,12 -15,37
Arena Bilgisayar 4,24 -0,93 0,24
Armada Bilgisayar 6,21 -0,80 -8,41
Arsan Tekstil 2,12 -4,50 21,14
Artı Yatırım Holding 2,09 2,45 122,34
Aselsan 27,22 -1,73 -14,40
Aslan Çimento 35,62 -3,94 -6,75
Ata GMYO 3,89 -0,26 -18,79
Atakule GMYO 1,86 -2,11 -9,27
Atlantik Petrol Ürünleri 1,28 -3,03 -7,91
Atlantis Yatırım Holding 0,76 8,57 55,10
Atlas Yat. Ort. 1,07 -2,73 9,18
AvivaSA Emeklilik Hayat 18,00 1,12 1,68
Avrasya GMYO 1,47 -4,55 -6,96
Avrasya Petrol ve Tur. 1,45 -5,23 -13,69
Avrupa Yatırım Holding 2,12 -1,40 15,85
Ayen Enerji 5,54 -5,30 14,70
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,82 0,00 7,06
Aygaz 14,10 -2,08 -2,73
Bagfaş 9,15 -2,56 -12,86
Bak Ambalaj 6,89 -0,86 34,05
Balatacılar Balatacılık 0,51 -1,92 -8,93
Bantaş Ambalaj 2,52 2,02 -38,39
Banvit 14,49 -2,49 -32,35
Baştaş Başkent Çimento 2,61 0,00 6,10
Batı Çimento 6,92 -2,54 -29,96
Batısöke Çimento 1,49 -3,87 -16,29
Bera Holding 2,63 -6,41 -15,16
Berkosan Yalıtım 2,16 -4,42 -3,14
Beşiktaş Futbol Yat. 3,65 1,67 -10,76
Beyaz Filo 64,00 -20,00 -13,46
Bilici Yatırım 2,09 -5,00 33,12
Bim Mağazalar 70,85 -0,56 -9,28
Bimeks 0,21 -4,55 -25,00
Birko Mensucat 0,37 -2,63 -9,76
Birlik Mensucat 1,39 -4,79 -1,42
Bizim Mağazaları 7,63 -1,93 -0,91
Bolu Çimento 6,55 -0,91 21,75
Bomonti Elektrik 0,91 -2,15 -15,74
Borusan Mannesmann 12,55 -1,57 6,90
Borusan Yat. Paz. 38,98 -2,31 -11,41
Bosch Fren Sistemleri 168,20 -4,59 -8,18
Bossa 9,98 -19,97 146,42
Boyner Perakende Yat. 8,47 -1,74 -7,73
Brisa 6,81 -2,85 -6,33
Burçelik 3,67 -2,65 -4,68
Burçelik Vana 1,70 -2,86 -2,86
Bursa Çimento 5,39 -1,46 2,67
Carrefoursa 5,09 -4,32 -8,78
Coca Cola İçecek 35,50 0,06 3,74
Componenta Dökümcülük 11,96 1,36 8,73
Cosmos Yat. Holding 1,16 -0,85 -0,85
Credıtwest Faktorıng 1,44 -2,04 5,88
Çelebi 37,90 -0,26 2,49
Çelik Halat 8,54 4,53 120,10
Çemaş Döküm 1,80 -7,22 -2,70
Çemtaş 4,63 -0,43 13,48
Çimbeton 35,82 -3,81 -2,98
Çimentaş 11,30 -3,25 -2,50
Çimsa 13,20 0,00 0,04
Çuhadaroğlu Metal 2,61 -1,88 -10,92
Dagi Giyim 1,83 -2,66 -19,38
Dagi Yatırım Holding 1,38 -2,13 -3,50
Dardanel 1,58 -0,63 -18,97
Datagate Bilgisayar 9,45 -6,34 -9,74
Demısaş Döküm 2,47 -5,36 34,97
Denge Holding 3,44 0,58 81,82
Deniz GMYO 2,93 -3,62 8,52
Denizbank 6,85 -3,25 86,65
Denizli Cam 11,76 -3,21 -0,93
Derimod 10,87 -3,81 44,74
Desa Deri 1,07 -1,83 5,94
Despec Bilgisayar 3,21 -3,02 -10,58
Deva Holding 4,22 -4,52 -3,65
Diriteks Diriliş Tekstil 0,92 -8,00 -21,37
Ditaş Doğan 6,96 -6,70 14,66
DO-CO 258,00 0,86 22,74
Doğan Burda 3,15 -7,35 -5,12
Doğan Gazetecilik 5,09 9,23 84,42
Doğan Holding 1,20 -11,76 37,93
Doğtaş Kelebek Mobilya 3,08 0,33 -15,38
Doğusan 2,19 -7,98 50,00
Doğuş GMYO 2,89 -3,99 -10,80
Doğuş Otomotiv 7,53 -2,33 -8,62
Duran Doğan Basım 5,45 0,93 44,56
Dyo Boya 6,00 1,01 -21,16
Eczacıbaşı İlaç 4,18 -4,13 -5,22
Eczacıbaşı Yat. Ort. 2,22 -1,77 3,26
Eczacıbaşı Yatırım 9,76 -4,59 -10,62
Edip Gayrimenkul 1,11 -5,13 -5,93
Ege Endüstri 377,40 -0,89 17,20
Ege Gübre 28,86 -2,83 8,82
Ege Profil 9,97 -2,06 -0,10
Ege Seramik 3,74 -1,84 -18,70
Egeli & Co Enerji 0,51 -1,92 8,51
Egeli & Co Tarım Girişim 0,63 1,61 -8,70
Egeli&Co Yatırım Holding 0,14 0,00 -30,00
Egeplast 7,78 3,73 66,24
Ekiz Kimya 0,49 0,00 -14,04
Emek Elektrik 1,43 -5,92 -10,06
Eminiş Ambalaj 3,98 -1,00 -14,22
Emlak Konut GMYO 2,45 -3,16 -12,81
Enerjisa Enerji 6,87 -1,58
Enka İnşaat 5,39 -1,46 -10,61
Erbosan 75,75 -2,57 -9,06
Ereğli Demir Çelik 10,25 -1,44 2,30
Ersu Gıda 1,07 -3,60 -18,32
Escort Teknoloji 0,95 -2,06 -24,60
Esem Spor Giyim 0,49 2,08 32,43
Etiler Gıda 4,21 -1,64 -10,23
Euro Kapital Yat. Ort. 1,03 -2,83 -8,85
Euro Trend Yat. Ort. 0,84 -5,62 -12,50
Euro Yat. Ort. 0,77 -4,94 -10,47
Euro Yatırım Holding 0,69 -2,82 13,11
Fenerbahçe Futbol 35,10 -0,11 2,33
Finans Fin. Kir. 4,26 -2,74 9,23
Flap Kongre Toplantı Hiz. 9,00 13,07 -34,83
F-M İzmit Piston 17,23 -3,90 27,25
Fonet Bilgi Teknolojileri 4,46 -4,50 -9,35
Ford Otosan 61,30 0,41 5,61
Frigo Pak Gıda 1,39 8,59 46,32
Galatasaray Sportif 2,13 -9,36 1,55
Garanti Bankası 10,20 -2,67 -4,85
Garanti Faktoring 2,65 -3,28 -18,71
Garanti Yat. Ort. 0,73 -3,95 -2,67
Gedik Girişim 1,22 -1,61 2,52
Gedik Y. Men. Değ. 2,60 0,00 3,17
Gedik Yatırım Holding 1,40 -3,45 1,45
Gediz Ambalaj 7,56 -2,83 4,56
Gentaş 1,65 -1,20 -1,79
Gersan Elektrik 4,97 -5,33 5,52
Global Men. Değ. 0,59 1,72 31,11
Global Yat. Holding 4,04 -0,98 11,91
Good-Year 3,73 -3,12 -12,24
Göltaş Çimento 60,10 -3,30 -7,96
Gözde Girişim 4,96 -5,16 -12,37
GSD Denizcilik 1,43 -3,38 5,93
GSD Holding 0,95 -5,00 31,94
Gübre Fabrik. 3,99 -1,97 -5,67
Güler Yat. Holding 1,78 -1,11 53,45
Güneş Sigorta 1,76 -2,22 6,67
Halk GMYO 0,89 -2,20 -7,29
Halk Sigorta 1,40 -0,71 -13,58
Hatay Tekstil 4,69 -2,70 -5,63
Hedef Girişim 1,90 -8,21 -22,13
Hektaş 10,11 -4,26 44,43
Hürriyet Gzt. 1,37 -4,20 2,24
ICBC Turkey Bank 4,81 -0,21 5,48
İdealist GMYO 2,03 -4,25 -0,49
İhlas Ev Aletleri 0,46 -6,12 -9,80
İhlas Gayrimenkul 1,59 -5,92 -18,88
İhlas Gazetecilik 1,17 -5,65 -0,85
İhlas Holding 0,46 -4,17 -13,21
İhlas Yayın Holding 0,48 -4,00 -5,88
İndeks Bilgisayar 12,04 -3,68 4,70
Info Yatırım 1,18 -7,09 0,00
İntema 27,48 -3,92 12,90
İpek Doğal Enerji 4,97 -3,68 -7,45
İskenderun Demir ve Çelik 7,73 -3,25 46,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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