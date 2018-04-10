Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,15 -4,96 -10,85 Acıpayam Selüloz 2,54 -3,05 -4,15 Adana Çimento (A) 6,88 -2,96 14,67 Adana Çimento (B) 4,80 -0,21 13,74 Adana Çimento (C) 1,23 -2,38 46,43 Adel Kalemcilik 16,38 -2,90 -0,49 Adese Alışveriş Ticaret 2,36 -0,84 18,59 Afyon Çimento 6,84 -3,12 -12,08 AG Anadolu Grubu Holding 21,92 -1,62 -7,51 Ak Enerji 0,89 -2,20 -2,20 Akbank 9,17 -3,78 -2,90 Akçansa 9,96 -3,77 -2,70 Akdenız Güvenlık Hız. 3,80 -4,76 -35,92 Akfen GMYO 2,11 0,00 -12,45 Akın Tekstil 10,06 -2,52 -28,70 Akiş GMYO 3,25 -2,99 3,83 Akmerkez GMYO 19,25 -0,98 -5,91 Aksa 15,51 -1,71 29,42 Aksa Enerji 4,20 -3,00 1,69 Aksigorta 3,89 -0,26 28,26 Aksu Enerji 8,35 -3,91 57,56 Akyürek Pazarlama 0,16 -5,88 -38,46 Alarko Carrıer 53,50 -3,34 -11,64 Alarko GMYO 48,80 0,00 -4,03 Alarko Holding 6,58 -2,08 -9,37 Albaraka Türk 1,61 0,63 3,87 Alcatel Lucent Teletaş 7,11 -4,05 -10,90 Alkim Kağıt 4,78 -0,62 -6,27 Alkim Kimya 22,98 -0,09 -8,08 Altınyağ 0,87 -4,40 -27,26 Altınyunus Çeşme 4,85 -1,62 -3,96 Anadolu Cam 3,26 -0,61 23,95 Anadolu Efes 26,90 -0,52 11,16 Anadolu Hayat Emek. 7,70 0,39 -1,49 Anadolu Isuzu 11,46 -7,21 25,93 Anadolu Sigorta 4,27 -0,23 41,80 Anel Elektrik 2,88 -4,00 -23,61 Anel Telekom 0,44 -4,35 -12,00 Arçelik 17,58 -2,12 -15,37 Arena Bilgisayar 4,24 -0,93 0,24 Armada Bilgisayar 6,21 -0,80 -8,41 Arsan Tekstil 2,12 -4,50 21,14 Artı Yatırım Holding 2,09 2,45 122,34 Aselsan 27,22 -1,73 -14,40 Aslan Çimento 35,62 -3,94 -6,75 Ata GMYO 3,89 -0,26 -18,79 Atakule GMYO 1,86 -2,11 -9,27 Atlantik Petrol Ürünleri 1,28 -3,03 -7,91 Atlantis Yatırım Holding 0,76 8,57 55,10 Atlas Yat. Ort. 1,07 -2,73 9,18 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,00 1,12 1,68 Avrasya GMYO 1,47 -4,55 -6,96 Avrasya Petrol ve Tur. 1,45 -5,23 -13,69 Avrupa Yatırım Holding 2,12 -1,40 15,85 Ayen Enerji 5,54 -5,30 14,70 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,82 0,00 7,06 Aygaz 14,10 -2,08 -2,73 Bagfaş 9,15 -2,56 -12,86 Bak Ambalaj 6,89 -0,86 34,05 Balatacılar Balatacılık 0,51 -1,92 -8,93 Bantaş Ambalaj 2,52 2,02 -38,39 Banvit 14,49 -2,49 -32,35 Baştaş Başkent Çimento 2,61 0,00 6,10 Batı Çimento 6,92 -2,54 -29,96 Batısöke Çimento 1,49 -3,87 -16,29 Bera Holding 2,63 -6,41 -15,16 Berkosan Yalıtım 2,16 -4,42 -3,14 Beşiktaş Futbol Yat. 3,65 1,67 -10,76 Beyaz Filo 64,00 -20,00 -13,46 Bilici Yatırım 2,09 -5,00 33,12 Bim Mağazalar 70,85 -0,56 -9,28 Bimeks 0,21 -4,55 -25,00 Birko Mensucat 0,37 -2,63 -9,76 Birlik Mensucat 1,39 -4,79 -1,42 Bizim Mağazaları 7,63 -1,93 -0,91 Bolu Çimento 6,55 -0,91 21,75 Bomonti Elektrik 0,91 -2,15 -15,74 Borusan Mannesmann 12,55 -1,57 6,90 Borusan Yat. Paz. 38,98 -2,31 -11,41 Bosch Fren Sistemleri 168,20 -4,59 -8,18 Bossa 9,98 -19,97 146,42 Boyner Perakende Yat. 8,47 -1,74 -7,73 Brisa 6,81 -2,85 -6,33 Burçelik 3,67 -2,65 -4,68 Burçelik Vana 1,70 -2,86 -2,86 Bursa Çimento 5,39 -1,46 2,67 Carrefoursa 5,09 -4,32 -8,78 Coca Cola İçecek 35,50 0,06 3,74 Componenta Dökümcülük 11,96 1,36 8,73 Cosmos Yat. Holding 1,16 -0,85 -0,85 Credıtwest Faktorıng 1,44 -2,04 5,88 Çelebi 37,90 -0,26 2,49 Çelik Halat 8,54 4,53 120,10 Çemaş Döküm 1,80 -7,22 -2,70 Çemtaş 4,63 -0,43 13,48 Çimbeton 35,82 -3,81 -2,98 Çimentaş 11,30 -3,25 -2,50 Çimsa 13,20 0,00 0,04 Çuhadaroğlu Metal 2,61 -1,88 -10,92 Dagi Giyim 1,83 -2,66 -19,38 Dagi Yatırım Holding 1,38 -2,13 -3,50 Dardanel 1,58 -0,63 -18,97 Datagate Bilgisayar 9,45 -6,34 -9,74 Demısaş Döküm 2,47 -5,36 34,97 Denge Holding 3,44 0,58 81,82 Deniz GMYO 2,93 -3,62 8,52 Denizbank 6,85 -3,25 86,65 Denizli Cam 11,76 -3,21 -0,93 Derimod 10,87 -3,81 44,74 Desa Deri 1,07 -1,83 5,94 Despec Bilgisayar 3,21 -3,02 -10,58 Deva Holding 4,22 -4,52 -3,65 Diriteks Diriliş Tekstil 0,92 -8,00 -21,37 Ditaş Doğan 6,96 -6,70 14,66 DO-CO 258,00 0,86 22,74 Doğan Burda 3,15 -7,35 -5,12 Doğan Gazetecilik 5,09 9,23 84,42 Doğan Holding 1,20 -11,76 37,93 Doğtaş Kelebek Mobilya 3,08 0,33 -15,38 Doğusan 2,19 -7,98 50,00 Doğuş GMYO 2,89 -3,99 -10,80 Doğuş Otomotiv 7,53 -2,33 -8,62 Duran Doğan Basım 5,45 0,93 44,56 Dyo Boya 6,00 1,01 -21,16 Eczacıbaşı İlaç 4,18 -4,13 -5,22 Eczacıbaşı Yat. Ort. 2,22 -1,77 3,26 Eczacıbaşı Yatırım 9,76 -4,59 -10,62 Edip Gayrimenkul 1,11 -5,13 -5,93 Ege Endüstri 377,40 -0,89 17,20 Ege Gübre 28,86 -2,83 8,82 Ege Profil 9,97 -2,06 -0,10 Ege Seramik 3,74 -1,84 -18,70 Egeli & Co Enerji 0,51 -1,92 8,51 Egeli & Co Tarım Girişim 0,63 1,61 -8,70 Egeli&Co Yatırım Holding 0,14 0,00 -30,00 Egeplast 7,78 3,73 66,24 Ekiz Kimya 0,49 0,00 -14,04 Emek Elektrik 1,43 -5,92 -10,06 Eminiş Ambalaj 3,98 -1,00 -14,22 Emlak Konut GMYO 2,45 -3,16 -12,81 Enerjisa Enerji 6,87 -1,58 Enka İnşaat 5,39 -1,46 -10,61 Erbosan 75,75 -2,57 -9,06 Ereğli Demir Çelik 10,25 -1,44 2,30 Ersu Gıda 1,07 -3,60 -18,32 Escort Teknoloji 0,95 -2,06 -24,60 Esem Spor Giyim 0,49 2,08 32,43 Etiler Gıda 4,21 -1,64 -10,23 Euro Kapital Yat. Ort. 1,03 -2,83 -8,85 Euro Trend Yat. Ort. 0,84 -5,62 -12,50 Euro Yat. Ort. 0,77 -4,94 -10,47 Euro Yatırım Holding 0,69 -2,82 13,11 Fenerbahçe Futbol 35,10 -0,11 2,33 Finans Fin. Kir. 4,26 -2,74 9,23 Flap Kongre Toplantı Hiz. 9,00 13,07 -34,83 F-M İzmit Piston 17,23 -3,90 27,25 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,46 -4,50 -9,35 Ford Otosan 61,30 0,41 5,61 Frigo Pak Gıda 1,39 8,59 46,32 Galatasaray Sportif 2,13 -9,36 1,55 Garanti Bankası 10,20 -2,67 -4,85 Garanti Faktoring 2,65 -3,28 -18,71 Garanti Yat. Ort. 0,73 -3,95 -2,67 Gedik Girişim 1,22 -1,61 2,52 Gedik Y. Men. Değ. 2,60 0,00 3,17 Gedik Yatırım Holding 1,40 -3,45 1,45 Gediz Ambalaj 7,56 -2,83 4,56 Gentaş 1,65 -1,20 -1,79 Gersan Elektrik 4,97 -5,33 5,52 Global Men. Değ. 0,59 1,72 31,11 Global Yat. Holding 4,04 -0,98 11,91 Good-Year 3,73 -3,12 -12,24 Göltaş Çimento 60,10 -3,30 -7,96 Gözde Girişim 4,96 -5,16 -12,37 GSD Denizcilik 1,43 -3,38 5,93 GSD Holding 0,95 -5,00 31,94 Gübre Fabrik. 3,99 -1,97 -5,67 Güler Yat. Holding 1,78 -1,11 53,45 Güneş Sigorta 1,76 -2,22 6,67 Halk GMYO 0,89 -2,20 -7,29 Halk Sigorta 1,40 -0,71 -13,58 Hatay Tekstil 4,69 -2,70 -5,63 Hedef Girişim 1,90 -8,21 -22,13 Hektaş 10,11 -4,26 44,43 Hürriyet Gzt. 1,37 -4,20 2,24 ICBC Turkey Bank 4,81 -0,21 5,48 İdealist GMYO 2,03 -4,25 -0,49 İhlas Ev Aletleri 0,46 -6,12 -9,80 İhlas Gayrimenkul 1,59 -5,92 -18,88 İhlas Gazetecilik 1,17 -5,65 -0,85 İhlas Holding 0,46 -4,17 -13,21 İhlas Yayın Holding 0,48 -4,00 -5,88 İndeks Bilgisayar 12,04 -3,68 4,70 Info Yatırım 1,18 -7,09 0,00 İntema 27,48 -3,92 12,90 İpek Doğal Enerji 4,97 -3,68 -7,45 İskenderun Demir ve Çelik 7,73 -3,25 46,12

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)