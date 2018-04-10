Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,15
|-4,96
|-10,85
|Acıpayam Selüloz
|2,54
|-3,05
|-4,15
|Adana Çimento (A)
|6,88
|-2,96
|14,67
|Adana Çimento (B)
|4,80
|-0,21
|13,74
|Adana Çimento (C)
|1,23
|-2,38
|46,43
|Adel Kalemcilik
|16,38
|-2,90
|-0,49
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,36
|-0,84
|18,59
|Afyon Çimento
|6,84
|-3,12
|-12,08
|AG Anadolu Grubu Holding
|21,92
|-1,62
|-7,51
|Ak Enerji
|0,89
|-2,20
|-2,20
|Akbank
|9,17
|-3,78
|-2,90
|Akçansa
|9,96
|-3,77
|-2,70
|Akdenız Güvenlık Hız.
|3,80
|-4,76
|-35,92
|Akfen GMYO
|2,11
|0,00
|-12,45
|Akın Tekstil
|10,06
|-2,52
|-28,70
|Akiş GMYO
|3,25
|-2,99
|3,83
|Akmerkez GMYO
|19,25
|-0,98
|-5,91
|Aksa
|15,51
|-1,71
|29,42
|Aksa Enerji
|4,20
|-3,00
|1,69
|Aksigorta
|3,89
|-0,26
|28,26
|Aksu Enerji
|8,35
|-3,91
|57,56
|Akyürek Pazarlama
|0,16
|-5,88
|-38,46
|Alarko Carrıer
|53,50
|-3,34
|-11,64
|Alarko GMYO
|48,80
|0,00
|-4,03
|Alarko Holding
|6,58
|-2,08
|-9,37
|Albaraka Türk
|1,61
|0,63
|3,87
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,11
|-4,05
|-10,90
|Alkim Kağıt
|4,78
|-0,62
|-6,27
|Alkim Kimya
|22,98
|-0,09
|-8,08
|Altınyağ
|0,87
|-4,40
|-27,26
|Altınyunus Çeşme
|4,85
|-1,62
|-3,96
|Anadolu Cam
|3,26
|-0,61
|23,95
|Anadolu Efes
|26,90
|-0,52
|11,16
|Anadolu Hayat Emek.
|7,70
|0,39
|-1,49
|Anadolu Isuzu
|11,46
|-7,21
|25,93
|Anadolu Sigorta
|4,27
|-0,23
|41,80
|Anel Elektrik
|2,88
|-4,00
|-23,61
|Anel Telekom
|0,44
|-4,35
|-12,00
|Arçelik
|17,58
|-2,12
|-15,37
|Arena Bilgisayar
|4,24
|-0,93
|0,24
|Armada Bilgisayar
|6,21
|-0,80
|-8,41
|Arsan Tekstil
|2,12
|-4,50
|21,14
|Artı Yatırım Holding
|2,09
|2,45
|122,34
|Aselsan
|27,22
|-1,73
|-14,40
|Aslan Çimento
|35,62
|-3,94
|-6,75
|Ata GMYO
|3,89
|-0,26
|-18,79
|Atakule GMYO
|1,86
|-2,11
|-9,27
|Atlantik Petrol Ürünleri
|1,28
|-3,03
|-7,91
|Atlantis Yatırım Holding
|0,76
|8,57
|55,10
|Atlas Yat. Ort.
|1,07
|-2,73
|9,18
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,00
|1,12
|1,68
|Avrasya GMYO
|1,47
|-4,55
|-6,96
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,45
|-5,23
|-13,69
|Avrupa Yatırım Holding
|2,12
|-1,40
|15,85
|Ayen Enerji
|5,54
|-5,30
|14,70
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,82
|0,00
|7,06
|Aygaz
|14,10
|-2,08
|-2,73
|Bagfaş
|9,15
|-2,56
|-12,86
|Bak Ambalaj
|6,89
|-0,86
|34,05
|Balatacılar Balatacılık
|0,51
|-1,92
|-8,93
|Bantaş Ambalaj
|2,52
|2,02
|-38,39
|Banvit
|14,49
|-2,49
|-32,35
|Baştaş Başkent Çimento
|2,61
|0,00
|6,10
|Batı Çimento
|6,92
|-2,54
|-29,96
|Batısöke Çimento
|1,49
|-3,87
|-16,29
|Bera Holding
|2,63
|-6,41
|-15,16
|Berkosan Yalıtım
|2,16
|-4,42
|-3,14
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,65
|1,67
|-10,76
|Beyaz Filo
|64,00
|-20,00
|-13,46
|Bilici Yatırım
|2,09
|-5,00
|33,12
|Bim Mağazalar
|70,85
|-0,56
|-9,28
|Bimeks
|0,21
|-4,55
|-25,00
|Birko Mensucat
|0,37
|-2,63
|-9,76
|Birlik Mensucat
|1,39
|-4,79
|-1,42
|Bizim Mağazaları
|7,63
|-1,93
|-0,91
|Bolu Çimento
|6,55
|-0,91
|21,75
|Bomonti Elektrik
|0,91
|-2,15
|-15,74
|Borusan Mannesmann
|12,55
|-1,57
|6,90
|Borusan Yat. Paz.
|38,98
|-2,31
|-11,41
|Bosch Fren Sistemleri
|168,20
|-4,59
|-8,18
|Bossa
|9,98
|-19,97
|146,42
|Boyner Perakende Yat.
|8,47
|-1,74
|-7,73
|Brisa
|6,81
|-2,85
|-6,33
|Burçelik
|3,67
|-2,65
|-4,68
|Burçelik Vana
|1,70
|-2,86
|-2,86
|Bursa Çimento
|5,39
|-1,46
|2,67
|Carrefoursa
|5,09
|-4,32
|-8,78
|Coca Cola İçecek
|35,50
|0,06
|3,74
|Componenta Dökümcülük
|11,96
|1,36
|8,73
|Cosmos Yat. Holding
|1,16
|-0,85
|-0,85
|Credıtwest Faktorıng
|1,44
|-2,04
|5,88
|Çelebi
|37,90
|-0,26
|2,49
|Çelik Halat
|8,54
|4,53
|120,10
|Çemaş Döküm
|1,80
|-7,22
|-2,70
|Çemtaş
|4,63
|-0,43
|13,48
|Çimbeton
|35,82
|-3,81
|-2,98
|Çimentaş
|11,30
|-3,25
|-2,50
|Çimsa
|13,20
|0,00
|0,04
|Çuhadaroğlu Metal
|2,61
|-1,88
|-10,92
|Dagi Giyim
|1,83
|-2,66
|-19,38
|Dagi Yatırım Holding
|1,38
|-2,13
|-3,50
|Dardanel
|1,58
|-0,63
|-18,97
|Datagate Bilgisayar
|9,45
|-6,34
|-9,74
|Demısaş Döküm
|2,47
|-5,36
|34,97
|Denge Holding
|3,44
|0,58
|81,82
|Deniz GMYO
|2,93
|-3,62
|8,52
|Denizbank
|6,85
|-3,25
|86,65
|Denizli Cam
|11,76
|-3,21
|-0,93
|Derimod
|10,87
|-3,81
|44,74
|Desa Deri
|1,07
|-1,83
|5,94
|Despec Bilgisayar
|3,21
|-3,02
|-10,58
|Deva Holding
|4,22
|-4,52
|-3,65
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,92
|-8,00
|-21,37
|Ditaş Doğan
|6,96
|-6,70
|14,66
|DO-CO
|258,00
|0,86
|22,74
|Doğan Burda
|3,15
|-7,35
|-5,12
|Doğan Gazetecilik
|5,09
|9,23
|84,42
|Doğan Holding
|1,20
|-11,76
|37,93
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|3,08
|0,33
|-15,38
|Doğusan
|2,19
|-7,98
|50,00
|Doğuş GMYO
|2,89
|-3,99
|-10,80
|Doğuş Otomotiv
|7,53
|-2,33
|-8,62
|Duran Doğan Basım
|5,45
|0,93
|44,56
|Dyo Boya
|6,00
|1,01
|-21,16
|Eczacıbaşı İlaç
|4,18
|-4,13
|-5,22
|Eczacıbaşı Yat. Ort.
|2,22
|-1,77
|3,26
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,76
|-4,59
|-10,62
|Edip Gayrimenkul
|1,11
|-5,13
|-5,93
|Ege Endüstri
|377,40
|-0,89
|17,20
|Ege Gübre
|28,86
|-2,83
|8,82
|Ege Profil
|9,97
|-2,06
|-0,10
|Ege Seramik
|3,74
|-1,84
|-18,70
|Egeli & Co Enerji
|0,51
|-1,92
|8,51
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,63
|1,61
|-8,70
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,14
|0,00
|-30,00
|Egeplast
|7,78
|3,73
|66,24
|Ekiz Kimya
|0,49
|0,00
|-14,04
|Emek Elektrik
|1,43
|-5,92
|-10,06
|Eminiş Ambalaj
|3,98
|-1,00
|-14,22
|Emlak Konut GMYO
|2,45
|-3,16
|-12,81
|Enerjisa Enerji
|6,87
|-1,58
|Enka İnşaat
|5,39
|-1,46
|-10,61
|Erbosan
|75,75
|-2,57
|-9,06
|Ereğli Demir Çelik
|10,25
|-1,44
|2,30
|Ersu Gıda
|1,07
|-3,60
|-18,32
|Escort Teknoloji
|0,95
|-2,06
|-24,60
|Esem Spor Giyim
|0,49
|2,08
|32,43
|Etiler Gıda
|4,21
|-1,64
|-10,23
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,03
|-2,83
|-8,85
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,84
|-5,62
|-12,50
|Euro Yat. Ort.
|0,77
|-4,94
|-10,47
|Euro Yatırım Holding
|0,69
|-2,82
|13,11
|Fenerbahçe Futbol
|35,10
|-0,11
|2,33
|Finans Fin. Kir.
|4,26
|-2,74
|9,23
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|9,00
|13,07
|-34,83
|F-M İzmit Piston
|17,23
|-3,90
|27,25
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,46
|-4,50
|-9,35
|Ford Otosan
|61,30
|0,41
|5,61
|Frigo Pak Gıda
|1,39
|8,59
|46,32
|Galatasaray Sportif
|2,13
|-9,36
|1,55
|Garanti Bankası
|10,20
|-2,67
|-4,85
|Garanti Faktoring
|2,65
|-3,28
|-18,71
|Garanti Yat. Ort.
|0,73
|-3,95
|-2,67
|Gedik Girişim
|1,22
|-1,61
|2,52
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,60
|0,00
|3,17
|Gedik Yatırım Holding
|1,40
|-3,45
|1,45
|Gediz Ambalaj
|7,56
|-2,83
|4,56
|Gentaş
|1,65
|-1,20
|-1,79
|Gersan Elektrik
|4,97
|-5,33
|5,52
|Global Men. Değ.
|0,59
|1,72
|31,11
|Global Yat. Holding
|4,04
|-0,98
|11,91
|Good-Year
|3,73
|-3,12
|-12,24
|Göltaş Çimento
|60,10
|-3,30
|-7,96
|Gözde Girişim
|4,96
|-5,16
|-12,37
|GSD Denizcilik
|1,43
|-3,38
|5,93
|GSD Holding
|0,95
|-5,00
|31,94
|Gübre Fabrik.
|3,99
|-1,97
|-5,67
|Güler Yat. Holding
|1,78
|-1,11
|53,45
|Güneş Sigorta
|1,76
|-2,22
|6,67
|Halk GMYO
|0,89
|-2,20
|-7,29
|Halk Sigorta
|1,40
|-0,71
|-13,58
|Hatay Tekstil
|4,69
|-2,70
|-5,63
|Hedef Girişim
|1,90
|-8,21
|-22,13
|Hektaş
|10,11
|-4,26
|44,43
|Hürriyet Gzt.
|1,37
|-4,20
|2,24
|ICBC Turkey Bank
|4,81
|-0,21
|5,48
|İdealist GMYO
|2,03
|-4,25
|-0,49
|İhlas Ev Aletleri
|0,46
|-6,12
|-9,80
|İhlas Gayrimenkul
|1,59
|-5,92
|-18,88
|İhlas Gazetecilik
|1,17
|-5,65
|-0,85
|İhlas Holding
|0,46
|-4,17
|-13,21
|İhlas Yayın Holding
|0,48
|-4,00
|-5,88
|İndeks Bilgisayar
|12,04
|-3,68
|4,70
|Info Yatırım
|1,18
|-7,09
|0,00
|İntema
|27,48
|-3,92
|12,90
|İpek Doğal Enerji
|4,97
|-3,68
|-7,45
|İskenderun Demir ve Çelik
|7,73
|-3,25
|46,12
(Sürecek)