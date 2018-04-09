Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,21 -1,63 -6,20 Acıpayam Selüloz 2,62 -1,50 -1,13 Adana Çimento (A) 7,09 -0,28 18,17 Adana Çimento (B) 4,81 -0,82 13,98 Adana Çimento (C) 1,26 -5,26 50,00 Adel Kalemcilik 16,87 -1,00 2,49 Adese Alışveriş Ticaret 2,38 3,03 19,60 Afyon Çimento 7,06 -1,67 -9,25 AG Anadolu Grubu Holding 22,28 -2,71 -5,99 Ak Enerji 0,91 -1,09 0,00 Akbank 9,53 -1,04 0,91 Akçansa 10,35 -1,33 1,11 Akdenız Güvenlık Hız. 3,99 -3,62 -32,72 Akfen GMYO 2,11 -0,47 -12,45 Akın Tekstil 10,32 -0,10 -26,86 Akiş GMYO 3,35 -0,30 7,03 Akmerkez GMYO 19,44 -0,51 -4,99 Aksa 15,78 -2,95 31,67 Aksa Enerji 4,33 -3,78 4,84 Aksigorta 3,90 -2,01 28,59 Aksu Enerji 8,69 -0,46 63,98 Akyürek Pazarlama 0,17 0,00 -34,62 Alarko Carrıer 55,35 -0,54 -8,59 Alarko GMYO 48,80 0,25 -4,03 Alarko Holding 6,72 0,75 -7,44 Albaraka Türk 1,60 -2,44 3,23 Alcatel Lucent Teletaş 7,41 -1,98 -7,14 Alkim Kağıt 4,81 -1,64 -5,69 Alkim Kimya 23,00 -0,43 -8,00 Altınyağ 0,91 -1,09 -23,92 Altınyunus Çeşme 4,93 -0,80 -2,38 Anadolu Cam 3,28 0,00 24,71 Anadolu Efes 27,04 -0,59 11,74 Anadolu Hayat Emek. 7,67 -0,39 -1,88 Anadolu Isuzu 12,35 -8,11 35,71 Anadolu Sigorta 4,28 -0,23 42,14 Anel Elektrik 3,00 -1,64 -20,42 Anel Telekom 0,46 -2,13 -8,00 Arçelik 17,96 -0,88 -13,54 Arena Bilgisayar 4,28 1,18 1,18 Armada Bilgisayar 6,26 3,81 -7,67 Arsan Tekstil 2,22 -2,63 26,86 Artı Yatırım Holding 2,04 -10,53 117,02 Aselsan 27,70 -3,01 -12,89 Aslan Çimento 37,08 -1,44 -2,93 Ata GMYO 3,90 0,26 -18,58 Atakule GMYO 1,90 -2,56 -7,32 Atlantik Petrol Ürünleri 1,32 0,00 -5,04 Atlantis Yatırım Holding 0,70 -5,41 42,86 Atlas Yat. Ort. 1,10 1,85 12,24 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,80 0,23 0,55 Avrasya GMYO 1,54 1,32 -2,53 Avrasya Petrol ve Tur. 1,53 -0,65 -8,93 Avrupa Yatırım Holding 2,15 -0,46 17,49 Ayen Enerji 5,85 -5,19 21,12 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,82 -1,09 7,06 Aygaz 14,40 0,56 -0,66 Bagfaş 9,39 0,21 -10,57 Bak Ambalaj 6,95 -1,00 35,21 Balatacılar Balatacılık 0,52 1,96 -7,14 Bantaş Ambalaj 2,47 2,07 -39,61 Banvit 14,86 -3,19 -30,63 Baştaş Başkent Çimento 2,69 0,00 9,35 Batı Çimento 7,10 -5,71 -28,14 Batısöke Çimento 1,55 -1,90 -12,92 Bera Holding 2,81 4,07 -9,35 Berkosan Yalıtım 2,26 -0,88 1,35 Beşiktaş Futbol Yat. 3,59 -0,55 -12,22 Beyaz Filo 80,00 -20,00 8,18 Bilici Yatırım 2,20 -5,58 40,13 Bim Mağazalar 71,25 0,35 -8,77 Bimeks 0,22 -4,35 -21,43 Birko Mensucat 0,38 0,00 -7,32 Birlik Mensucat 1,46 -2,67 3,55 Bizim Mağazaları 7,78 -3,35 1,04 Bolu Çimento 6,61 -0,60 22,86 Bomonti Elektrik 0,93 0,00 -13,89 Borusan Mannesmann 12,75 -1,39 8,60 Borusan Yat. Paz. 39,90 -1,48 -9,32 Bosch Fren Sistemleri 176,30 -0,68 -3,76 Bossa 12,47 -19,96 207,90 Boyner Perakende Yat. 8,62 -1,03 -6,10 Brisa 7,01 -0,99 -3,58 Burçelik 3,77 -1,82 -2,08 Burçelik Vana 1,75 -0,57 0,00 Bursa Çimento 5,47 -0,91 4,19 Carrefoursa 5,32 0,38 -4,66 Coca Cola İçecek 35,48 -1,66 3,68 Componenta Dökümcülük 11,80 2,16 7,27 Cosmos Yat. Holding 1,17 -0,85 0,00 Credıtwest Faktorıng 1,47 2,08 8,09 Çelebi 38,00 0,00 2,76 Çelik Halat 8,17 -7,26 110,57 Çemaş Döküm 1,94 -5,83 4,86 Çemtaş 4,65 2,42 13,97 Çimbeton 37,24 -0,59 0,87 Çimentaş 11,68 -0,60 0,78 Çimsa 13,20 -3,08 0,04 Çuhadaroğlu Metal 2,66 0,00 -9,22 Dagi Giyim 1,88 -3,09 -17,18 Dagi Yatırım Holding 1,41 -1,40 -1,40 Dardanel 1,59 -0,63 -18,46 Datagate Bilgisayar 10,09 -7,00 -3,63 Demısaş Döküm 2,61 -4,04 42,62 Denge Holding 3,42 0,59 80,76 Deniz GMYO 3,04 -3,49 12,59 Denizbank 7,08 -2,34 92,92 Denizli Cam 12,15 -1,06 2,36 Derimod 11,30 -3,58 50,47 Desa Deri 1,09 1,87 7,92 Despec Bilgisayar 3,31 -1,19 -7,80 Deva Holding 4,42 -6,75 0,91 Diriteks Diriliş Tekstil 1,00 -1,96 -14,53 Ditaş Doğan 7,46 3,47 22,90 DO-CO 255,80 -0,16 21,69 Doğan Burda 3,40 0,00 2,41 Doğan Gazetecilik 4,66 19,79 68,84 Doğan Holding 1,36 -4,23 56,32 Doğtaş Kelebek Mobilya 3,07 -3,46 -15,66 Doğusan 2,38 -3,25 63,01 Doğuş GMYO 3,01 -5,05 -7,10 Doğuş Otomotiv 7,71 -3,26 -6,43 Duran Doğan Basım 5,40 -3,57 43,24 Dyo Boya 5,94 -2,46 -21,94 Eczacıbaşı İlaç 4,36 -1,36 -1,13 Eczacıbaşı Yat. Ort. 2,26 -4,24 5,12 Eczacıbaşı Yatırım 10,23 3,96 -6,32 Edip Gayrimenkul 1,17 0,00 -0,85 Ege Endüstri 380,80 -1,40 18,26 Ege Gübre 29,70 -1,07 11,99 Ege Profil 10,18 -0,68 2,00 Ege Seramik 3,81 -3,05 -17,17 Egeli & Co Enerji 0,52 -1,89 10,64 Egeli & Co Tarım Girişim 0,62 -1,59 -10,14 Egeli&Co Yatırım Holding 0,14 0,00 -30,00 Egeplast 7,50 11,94 60,26 Ekiz Kimya 0,49 0,00 -14,04 Emek Elektrik 1,52 -1,94 -4,40 Eminiş Ambalaj 4,02 -0,74 -13,36 Emlak Konut GMYO 2,53 -0,39 -9,96 Enerjisa Enerji 6,98 -0,14 Enka İnşaat 5,47 -3,53 -9,29 Erbosan 77,75 -2,51 -6,66 Ereğli Demir Çelik 10,40 -2,35 3,79 Ersu Gıda 1,11 0,91 -15,27 Escort Teknoloji 0,97 -1,02 -23,02 Esem Spor Giyim 0,48 0,00 29,73 Etiler Gıda 4,28 -0,47 -8,74 Euro Kapital Yat. Ort. 1,06 -2,75 -6,19 Euro Trend Yat. Ort. 0,89 -1,11 -7,29 Euro Yat. Ort. 0,81 -2,41 -5,81 Euro Yatırım Holding 0,71 -2,74 16,39 Fenerbahçe Futbol 35,14 1,44 2,45 Finans Fin. Kir. 4,38 -0,45 12,31 Flap Kongre Toplantı Hiz. 7,96 -19,92 -42,36 F-M İzmit Piston 17,93 -1,59 32,42 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,67 -1,06 -5,08 Ford Otosan 61,05 0,91 5,18 Frigo Pak Gıda 1,28 2,40 34,74 Galatasaray Sportif 2,35 -2,08 12,04 Garanti Bankası 10,48 -2,24 -2,24 Garanti Faktoring 2,74 -0,36 -15,95 Garanti Yat. Ort. 0,76 0,00 1,33 Gedik Girişim 1,24 -0,80 4,20 Gedik Y. Men. Değ. 2,60 0,00 3,17 Gedik Yatırım Holding 1,45 2,84 5,07 Gediz Ambalaj 7,78 1,57 7,61 Gentaş 1,67 -1,76 -0,60 Gersan Elektrik 5,25 -5,41 11,46 Global Men. Değ. 0,58 -4,92 28,89 Global Yat. Holding 4,08 2,77 13,02 Good-Year 3,85 -1,03 -9,41 Göltaş Çimento 62,15 -3,57 -4,82 Gözde Girişim 5,23 3,56 -7,60 GSD Denizcilik 1,48 -3,90 9,63 GSD Holding 1,00 -0,99 38,89 Gübre Fabrik. 4,07 -0,73 -3,78 Güler Yat. Holding 1,80 -3,23 55,17 Güneş Sigorta 1,80 -1,64 9,09 Halk GMYO 0,91 0,00 -5,21 Halk Sigorta 1,41 -3,42 -12,96 Hatay Tekstil 4,82 -1,23 -3,02 Hedef Girişim 2,07 -2,36 -15,16 Hektaş 10,56 -4,43 50,86 Hürriyet Gzt. 1,43 -5,30 6,72 ICBC Turkey Bank 4,82 0,00 5,70 İdealist GMYO 2,12 0,00 3,92 İhlas Ev Aletleri 0,49 -2,00 -3,92 İhlas Gayrimenkul 1,69 -1,74 -13,78 İhlas Gazetecilik 1,24 -2,36 5,08 İhlas Holding 0,48 -4,00 -9,43 İhlas Yayın Holding 0,50 -1,96 -1,96 İndeks Bilgisayar 12,50 -5,66 8,70 Info Yatırım 1,27 -8,63 7,63 İntema 28,60 -2,79 17,50 İpek Doğal Enerji 5,16 -3,01 -3,91 İskenderun Demir ve Çelik 7,99 -1,24 51,04

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)