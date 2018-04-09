Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,21 -1,63 -6,20
Acıpayam Selüloz 2,62 -1,50 -1,13
Adana Çimento (A) 7,09 -0,28 18,17
Adana Çimento (B) 4,81 -0,82 13,98
Adana Çimento (C) 1,26 -5,26 50,00
Adel Kalemcilik 16,87 -1,00 2,49
Adese Alışveriş Ticaret 2,38 3,03 19,60
Afyon Çimento 7,06 -1,67 -9,25
AG Anadolu Grubu Holding 22,28 -2,71 -5,99
Ak Enerji 0,91 -1,09 0,00
Akbank 9,53 -1,04 0,91
Akçansa 10,35 -1,33 1,11
Akdenız Güvenlık Hız. 3,99 -3,62 -32,72
Akfen GMYO 2,11 -0,47 -12,45
Akın Tekstil 10,32 -0,10 -26,86
Akiş GMYO 3,35 -0,30 7,03
Akmerkez GMYO 19,44 -0,51 -4,99
Aksa 15,78 -2,95 31,67
Aksa Enerji 4,33 -3,78 4,84
Aksigorta 3,90 -2,01 28,59
Aksu Enerji 8,69 -0,46 63,98
Akyürek Pazarlama 0,17 0,00 -34,62
Alarko Carrıer 55,35 -0,54 -8,59
Alarko GMYO 48,80 0,25 -4,03
Alarko Holding 6,72 0,75 -7,44
Albaraka Türk 1,60 -2,44 3,23
Alcatel Lucent Teletaş 7,41 -1,98 -7,14
Alkim Kağıt 4,81 -1,64 -5,69
Alkim Kimya 23,00 -0,43 -8,00
Altınyağ 0,91 -1,09 -23,92
Altınyunus Çeşme 4,93 -0,80 -2,38
Anadolu Cam 3,28 0,00 24,71
Anadolu Efes 27,04 -0,59 11,74
Anadolu Hayat Emek. 7,67 -0,39 -1,88
Anadolu Isuzu 12,35 -8,11 35,71
Anadolu Sigorta 4,28 -0,23 42,14
Anel Elektrik 3,00 -1,64 -20,42
Anel Telekom 0,46 -2,13 -8,00
Arçelik 17,96 -0,88 -13,54
Arena Bilgisayar 4,28 1,18 1,18
Armada Bilgisayar 6,26 3,81 -7,67
Arsan Tekstil 2,22 -2,63 26,86
Artı Yatırım Holding 2,04 -10,53 117,02
Aselsan 27,70 -3,01 -12,89
Aslan Çimento 37,08 -1,44 -2,93
Ata GMYO 3,90 0,26 -18,58
Atakule GMYO 1,90 -2,56 -7,32
Atlantik Petrol Ürünleri 1,32 0,00 -5,04
Atlantis Yatırım Holding 0,70 -5,41 42,86
Atlas Yat. Ort. 1,10 1,85 12,24
AvivaSA Emeklilik Hayat 17,80 0,23 0,55
Avrasya GMYO 1,54 1,32 -2,53
Avrasya Petrol ve Tur. 1,53 -0,65 -8,93
Avrupa Yatırım Holding 2,15 -0,46 17,49
Ayen Enerji 5,85 -5,19 21,12
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,82 -1,09 7,06
Aygaz 14,40 0,56 -0,66
Bagfaş 9,39 0,21 -10,57
Bak Ambalaj 6,95 -1,00 35,21
Balatacılar Balatacılık 0,52 1,96 -7,14
Bantaş Ambalaj 2,47 2,07 -39,61
Banvit 14,86 -3,19 -30,63
Baştaş Başkent Çimento 2,69 0,00 9,35
Batı Çimento 7,10 -5,71 -28,14
Batısöke Çimento 1,55 -1,90 -12,92
Bera Holding 2,81 4,07 -9,35
Berkosan Yalıtım 2,26 -0,88 1,35
Beşiktaş Futbol Yat. 3,59 -0,55 -12,22
Beyaz Filo 80,00 -20,00 8,18
Bilici Yatırım 2,20 -5,58 40,13
Bim Mağazalar 71,25 0,35 -8,77
Bimeks 0,22 -4,35 -21,43
Birko Mensucat 0,38 0,00 -7,32
Birlik Mensucat 1,46 -2,67 3,55
Bizim Mağazaları 7,78 -3,35 1,04
Bolu Çimento 6,61 -0,60 22,86
Bomonti Elektrik 0,93 0,00 -13,89
Borusan Mannesmann 12,75 -1,39 8,60
Borusan Yat. Paz. 39,90 -1,48 -9,32
Bosch Fren Sistemleri 176,30 -0,68 -3,76
Bossa 12,47 -19,96 207,90
Boyner Perakende Yat. 8,62 -1,03 -6,10
Brisa 7,01 -0,99 -3,58
Burçelik 3,77 -1,82 -2,08
Burçelik Vana 1,75 -0,57 0,00
Bursa Çimento 5,47 -0,91 4,19
Carrefoursa 5,32 0,38 -4,66
Coca Cola İçecek 35,48 -1,66 3,68
Componenta Dökümcülük 11,80 2,16 7,27
Cosmos Yat. Holding 1,17 -0,85 0,00
Credıtwest Faktorıng 1,47 2,08 8,09
Çelebi 38,00 0,00 2,76
Çelik Halat 8,17 -7,26 110,57
Çemaş Döküm 1,94 -5,83 4,86
Çemtaş 4,65 2,42 13,97
Çimbeton 37,24 -0,59 0,87
Çimentaş 11,68 -0,60 0,78
Çimsa 13,20 -3,08 0,04
Çuhadaroğlu Metal 2,66 0,00 -9,22
Dagi Giyim 1,88 -3,09 -17,18
Dagi Yatırım Holding 1,41 -1,40 -1,40
Dardanel 1,59 -0,63 -18,46
Datagate Bilgisayar 10,09 -7,00 -3,63
Demısaş Döküm 2,61 -4,04 42,62
Denge Holding 3,42 0,59 80,76
Deniz GMYO 3,04 -3,49 12,59
Denizbank 7,08 -2,34 92,92
Denizli Cam 12,15 -1,06 2,36
Derimod 11,30 -3,58 50,47
Desa Deri 1,09 1,87 7,92
Despec Bilgisayar 3,31 -1,19 -7,80
Deva Holding 4,42 -6,75 0,91
Diriteks Diriliş Tekstil 1,00 -1,96 -14,53
Ditaş Doğan 7,46 3,47 22,90
DO-CO 255,80 -0,16 21,69
Doğan Burda 3,40 0,00 2,41
Doğan Gazetecilik 4,66 19,79 68,84
Doğan Holding 1,36 -4,23 56,32
Doğtaş Kelebek Mobilya 3,07 -3,46 -15,66
Doğusan 2,38 -3,25 63,01
Doğuş GMYO 3,01 -5,05 -7,10
Doğuş Otomotiv 7,71 -3,26 -6,43
Duran Doğan Basım 5,40 -3,57 43,24
Dyo Boya 5,94 -2,46 -21,94
Eczacıbaşı İlaç 4,36 -1,36 -1,13
Eczacıbaşı Yat. Ort. 2,26 -4,24 5,12
Eczacıbaşı Yatırım 10,23 3,96 -6,32
Edip Gayrimenkul 1,17 0,00 -0,85
Ege Endüstri 380,80 -1,40 18,26
Ege Gübre 29,70 -1,07 11,99
Ege Profil 10,18 -0,68 2,00
Ege Seramik 3,81 -3,05 -17,17
Egeli & Co Enerji 0,52 -1,89 10,64
Egeli & Co Tarım Girişim 0,62 -1,59 -10,14
Egeli&Co Yatırım Holding 0,14 0,00 -30,00
Egeplast 7,50 11,94 60,26
Ekiz Kimya 0,49 0,00 -14,04
Emek Elektrik 1,52 -1,94 -4,40
Eminiş Ambalaj 4,02 -0,74 -13,36
Emlak Konut GMYO 2,53 -0,39 -9,96
Enerjisa Enerji 6,98 -0,14
Enka İnşaat 5,47 -3,53 -9,29
Erbosan 77,75 -2,51 -6,66
Ereğli Demir Çelik 10,40 -2,35 3,79
Ersu Gıda 1,11 0,91 -15,27
Escort Teknoloji 0,97 -1,02 -23,02
Esem Spor Giyim 0,48 0,00 29,73
Etiler Gıda 4,28 -0,47 -8,74
Euro Kapital Yat. Ort. 1,06 -2,75 -6,19
Euro Trend Yat. Ort. 0,89 -1,11 -7,29
Euro Yat. Ort. 0,81 -2,41 -5,81
Euro Yatırım Holding 0,71 -2,74 16,39
Fenerbahçe Futbol 35,14 1,44 2,45
Finans Fin. Kir. 4,38 -0,45 12,31
Flap Kongre Toplantı Hiz. 7,96 -19,92 -42,36
F-M İzmit Piston 17,93 -1,59 32,42
Fonet Bilgi Teknolojileri 4,67 -1,06 -5,08
Ford Otosan 61,05 0,91 5,18
Frigo Pak Gıda 1,28 2,40 34,74
Galatasaray Sportif 2,35 -2,08 12,04
Garanti Bankası 10,48 -2,24 -2,24
Garanti Faktoring 2,74 -0,36 -15,95
Garanti Yat. Ort. 0,76 0,00 1,33
Gedik Girişim 1,24 -0,80 4,20
Gedik Y. Men. Değ. 2,60 0,00 3,17
Gedik Yatırım Holding 1,45 2,84 5,07
Gediz Ambalaj 7,78 1,57 7,61
Gentaş 1,67 -1,76 -0,60
Gersan Elektrik 5,25 -5,41 11,46
Global Men. Değ. 0,58 -4,92 28,89
Global Yat. Holding 4,08 2,77 13,02
Good-Year 3,85 -1,03 -9,41
Göltaş Çimento 62,15 -3,57 -4,82
Gözde Girişim 5,23 3,56 -7,60
GSD Denizcilik 1,48 -3,90 9,63
GSD Holding 1,00 -0,99 38,89
Gübre Fabrik. 4,07 -0,73 -3,78
Güler Yat. Holding 1,80 -3,23 55,17
Güneş Sigorta 1,80 -1,64 9,09
Halk GMYO 0,91 0,00 -5,21
Halk Sigorta 1,41 -3,42 -12,96
Hatay Tekstil 4,82 -1,23 -3,02
Hedef Girişim 2,07 -2,36 -15,16
Hektaş 10,56 -4,43 50,86
Hürriyet Gzt. 1,43 -5,30 6,72
ICBC Turkey Bank 4,82 0,00 5,70
İdealist GMYO 2,12 0,00 3,92
İhlas Ev Aletleri 0,49 -2,00 -3,92
İhlas Gayrimenkul 1,69 -1,74 -13,78
İhlas Gazetecilik 1,24 -2,36 5,08
İhlas Holding 0,48 -4,00 -9,43
İhlas Yayın Holding 0,50 -1,96 -1,96
İndeks Bilgisayar 12,50 -5,66 8,70
Info Yatırım 1,27 -8,63 7,63
İntema 28,60 -2,79 17,50
İpek Doğal Enerji 5,16 -3,01 -3,91
İskenderun Demir ve Çelik 7,99 -1,24 51,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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