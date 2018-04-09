Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,21
|-1,63
|-6,20
|Acıpayam Selüloz
|2,62
|-1,50
|-1,13
|Adana Çimento (A)
|7,09
|-0,28
|18,17
|Adana Çimento (B)
|4,81
|-0,82
|13,98
|Adana Çimento (C)
|1,26
|-5,26
|50,00
|Adel Kalemcilik
|16,87
|-1,00
|2,49
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,38
|3,03
|19,60
|Afyon Çimento
|7,06
|-1,67
|-9,25
|AG Anadolu Grubu Holding
|22,28
|-2,71
|-5,99
|Ak Enerji
|0,91
|-1,09
|0,00
|Akbank
|9,53
|-1,04
|0,91
|Akçansa
|10,35
|-1,33
|1,11
|Akdenız Güvenlık Hız.
|3,99
|-3,62
|-32,72
|Akfen GMYO
|2,11
|-0,47
|-12,45
|Akın Tekstil
|10,32
|-0,10
|-26,86
|Akiş GMYO
|3,35
|-0,30
|7,03
|Akmerkez GMYO
|19,44
|-0,51
|-4,99
|Aksa
|15,78
|-2,95
|31,67
|Aksa Enerji
|4,33
|-3,78
|4,84
|Aksigorta
|3,90
|-2,01
|28,59
|Aksu Enerji
|8,69
|-0,46
|63,98
|Akyürek Pazarlama
|0,17
|0,00
|-34,62
|Alarko Carrıer
|55,35
|-0,54
|-8,59
|Alarko GMYO
|48,80
|0,25
|-4,03
|Alarko Holding
|6,72
|0,75
|-7,44
|Albaraka Türk
|1,60
|-2,44
|3,23
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,41
|-1,98
|-7,14
|Alkim Kağıt
|4,81
|-1,64
|-5,69
|Alkim Kimya
|23,00
|-0,43
|-8,00
|Altınyağ
|0,91
|-1,09
|-23,92
|Altınyunus Çeşme
|4,93
|-0,80
|-2,38
|Anadolu Cam
|3,28
|0,00
|24,71
|Anadolu Efes
|27,04
|-0,59
|11,74
|Anadolu Hayat Emek.
|7,67
|-0,39
|-1,88
|Anadolu Isuzu
|12,35
|-8,11
|35,71
|Anadolu Sigorta
|4,28
|-0,23
|42,14
|Anel Elektrik
|3,00
|-1,64
|-20,42
|Anel Telekom
|0,46
|-2,13
|-8,00
|Arçelik
|17,96
|-0,88
|-13,54
|Arena Bilgisayar
|4,28
|1,18
|1,18
|Armada Bilgisayar
|6,26
|3,81
|-7,67
|Arsan Tekstil
|2,22
|-2,63
|26,86
|Artı Yatırım Holding
|2,04
|-10,53
|117,02
|Aselsan
|27,70
|-3,01
|-12,89
|Aslan Çimento
|37,08
|-1,44
|-2,93
|Ata GMYO
|3,90
|0,26
|-18,58
|Atakule GMYO
|1,90
|-2,56
|-7,32
|Atlantik Petrol Ürünleri
|1,32
|0,00
|-5,04
|Atlantis Yatırım Holding
|0,70
|-5,41
|42,86
|Atlas Yat. Ort.
|1,10
|1,85
|12,24
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,80
|0,23
|0,55
|Avrasya GMYO
|1,54
|1,32
|-2,53
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,53
|-0,65
|-8,93
|Avrupa Yatırım Holding
|2,15
|-0,46
|17,49
|Ayen Enerji
|5,85
|-5,19
|21,12
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,82
|-1,09
|7,06
|Aygaz
|14,40
|0,56
|-0,66
|Bagfaş
|9,39
|0,21
|-10,57
|Bak Ambalaj
|6,95
|-1,00
|35,21
|Balatacılar Balatacılık
|0,52
|1,96
|-7,14
|Bantaş Ambalaj
|2,47
|2,07
|-39,61
|Banvit
|14,86
|-3,19
|-30,63
|Baştaş Başkent Çimento
|2,69
|0,00
|9,35
|Batı Çimento
|7,10
|-5,71
|-28,14
|Batısöke Çimento
|1,55
|-1,90
|-12,92
|Bera Holding
|2,81
|4,07
|-9,35
|Berkosan Yalıtım
|2,26
|-0,88
|1,35
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,59
|-0,55
|-12,22
|Beyaz Filo
|80,00
|-20,00
|8,18
|Bilici Yatırım
|2,20
|-5,58
|40,13
|Bim Mağazalar
|71,25
|0,35
|-8,77
|Bimeks
|0,22
|-4,35
|-21,43
|Birko Mensucat
|0,38
|0,00
|-7,32
|Birlik Mensucat
|1,46
|-2,67
|3,55
|Bizim Mağazaları
|7,78
|-3,35
|1,04
|Bolu Çimento
|6,61
|-0,60
|22,86
|Bomonti Elektrik
|0,93
|0,00
|-13,89
|Borusan Mannesmann
|12,75
|-1,39
|8,60
|Borusan Yat. Paz.
|39,90
|-1,48
|-9,32
|Bosch Fren Sistemleri
|176,30
|-0,68
|-3,76
|Bossa
|12,47
|-19,96
|207,90
|Boyner Perakende Yat.
|8,62
|-1,03
|-6,10
|Brisa
|7,01
|-0,99
|-3,58
|Burçelik
|3,77
|-1,82
|-2,08
|Burçelik Vana
|1,75
|-0,57
|0,00
|Bursa Çimento
|5,47
|-0,91
|4,19
|Carrefoursa
|5,32
|0,38
|-4,66
|Coca Cola İçecek
|35,48
|-1,66
|3,68
|Componenta Dökümcülük
|11,80
|2,16
|7,27
|Cosmos Yat. Holding
|1,17
|-0,85
|0,00
|Credıtwest Faktorıng
|1,47
|2,08
|8,09
|Çelebi
|38,00
|0,00
|2,76
|Çelik Halat
|8,17
|-7,26
|110,57
|Çemaş Döküm
|1,94
|-5,83
|4,86
|Çemtaş
|4,65
|2,42
|13,97
|Çimbeton
|37,24
|-0,59
|0,87
|Çimentaş
|11,68
|-0,60
|0,78
|Çimsa
|13,20
|-3,08
|0,04
|Çuhadaroğlu Metal
|2,66
|0,00
|-9,22
|Dagi Giyim
|1,88
|-3,09
|-17,18
|Dagi Yatırım Holding
|1,41
|-1,40
|-1,40
|Dardanel
|1,59
|-0,63
|-18,46
|Datagate Bilgisayar
|10,09
|-7,00
|-3,63
|Demısaş Döküm
|2,61
|-4,04
|42,62
|Denge Holding
|3,42
|0,59
|80,76
|Deniz GMYO
|3,04
|-3,49
|12,59
|Denizbank
|7,08
|-2,34
|92,92
|Denizli Cam
|12,15
|-1,06
|2,36
|Derimod
|11,30
|-3,58
|50,47
|Desa Deri
|1,09
|1,87
|7,92
|Despec Bilgisayar
|3,31
|-1,19
|-7,80
|Deva Holding
|4,42
|-6,75
|0,91
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,00
|-1,96
|-14,53
|Ditaş Doğan
|7,46
|3,47
|22,90
|DO-CO
|255,80
|-0,16
|21,69
|Doğan Burda
|3,40
|0,00
|2,41
|Doğan Gazetecilik
|4,66
|19,79
|68,84
|Doğan Holding
|1,36
|-4,23
|56,32
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|3,07
|-3,46
|-15,66
|Doğusan
|2,38
|-3,25
|63,01
|Doğuş GMYO
|3,01
|-5,05
|-7,10
|Doğuş Otomotiv
|7,71
|-3,26
|-6,43
|Duran Doğan Basım
|5,40
|-3,57
|43,24
|Dyo Boya
|5,94
|-2,46
|-21,94
|Eczacıbaşı İlaç
|4,36
|-1,36
|-1,13
|Eczacıbaşı Yat. Ort.
|2,26
|-4,24
|5,12
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,23
|3,96
|-6,32
|Edip Gayrimenkul
|1,17
|0,00
|-0,85
|Ege Endüstri
|380,80
|-1,40
|18,26
|Ege Gübre
|29,70
|-1,07
|11,99
|Ege Profil
|10,18
|-0,68
|2,00
|Ege Seramik
|3,81
|-3,05
|-17,17
|Egeli & Co Enerji
|0,52
|-1,89
|10,64
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,62
|-1,59
|-10,14
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,14
|0,00
|-30,00
|Egeplast
|7,50
|11,94
|60,26
|Ekiz Kimya
|0,49
|0,00
|-14,04
|Emek Elektrik
|1,52
|-1,94
|-4,40
|Eminiş Ambalaj
|4,02
|-0,74
|-13,36
|Emlak Konut GMYO
|2,53
|-0,39
|-9,96
|Enerjisa Enerji
|6,98
|-0,14
|Enka İnşaat
|5,47
|-3,53
|-9,29
|Erbosan
|77,75
|-2,51
|-6,66
|Ereğli Demir Çelik
|10,40
|-2,35
|3,79
|Ersu Gıda
|1,11
|0,91
|-15,27
|Escort Teknoloji
|0,97
|-1,02
|-23,02
|Esem Spor Giyim
|0,48
|0,00
|29,73
|Etiler Gıda
|4,28
|-0,47
|-8,74
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,06
|-2,75
|-6,19
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,89
|-1,11
|-7,29
|Euro Yat. Ort.
|0,81
|-2,41
|-5,81
|Euro Yatırım Holding
|0,71
|-2,74
|16,39
|Fenerbahçe Futbol
|35,14
|1,44
|2,45
|Finans Fin. Kir.
|4,38
|-0,45
|12,31
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,96
|-19,92
|-42,36
|F-M İzmit Piston
|17,93
|-1,59
|32,42
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,67
|-1,06
|-5,08
|Ford Otosan
|61,05
|0,91
|5,18
|Frigo Pak Gıda
|1,28
|2,40
|34,74
|Galatasaray Sportif
|2,35
|-2,08
|12,04
|Garanti Bankası
|10,48
|-2,24
|-2,24
|Garanti Faktoring
|2,74
|-0,36
|-15,95
|Garanti Yat. Ort.
|0,76
|0,00
|1,33
|Gedik Girişim
|1,24
|-0,80
|4,20
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,60
|0,00
|3,17
|Gedik Yatırım Holding
|1,45
|2,84
|5,07
|Gediz Ambalaj
|7,78
|1,57
|7,61
|Gentaş
|1,67
|-1,76
|-0,60
|Gersan Elektrik
|5,25
|-5,41
|11,46
|Global Men. Değ.
|0,58
|-4,92
|28,89
|Global Yat. Holding
|4,08
|2,77
|13,02
|Good-Year
|3,85
|-1,03
|-9,41
|Göltaş Çimento
|62,15
|-3,57
|-4,82
|Gözde Girişim
|5,23
|3,56
|-7,60
|GSD Denizcilik
|1,48
|-3,90
|9,63
|GSD Holding
|1,00
|-0,99
|38,89
|Gübre Fabrik.
|4,07
|-0,73
|-3,78
|Güler Yat. Holding
|1,80
|-3,23
|55,17
|Güneş Sigorta
|1,80
|-1,64
|9,09
|Halk GMYO
|0,91
|0,00
|-5,21
|Halk Sigorta
|1,41
|-3,42
|-12,96
|Hatay Tekstil
|4,82
|-1,23
|-3,02
|Hedef Girişim
|2,07
|-2,36
|-15,16
|Hektaş
|10,56
|-4,43
|50,86
|Hürriyet Gzt.
|1,43
|-5,30
|6,72
|ICBC Turkey Bank
|4,82
|0,00
|5,70
|İdealist GMYO
|2,12
|0,00
|3,92
|İhlas Ev Aletleri
|0,49
|-2,00
|-3,92
|İhlas Gayrimenkul
|1,69
|-1,74
|-13,78
|İhlas Gazetecilik
|1,24
|-2,36
|5,08
|İhlas Holding
|0,48
|-4,00
|-9,43
|İhlas Yayın Holding
|0,50
|-1,96
|-1,96
|İndeks Bilgisayar
|12,50
|-5,66
|8,70
|Info Yatırım
|1,27
|-8,63
|7,63
|İntema
|28,60
|-2,79
|17,50
|İpek Doğal Enerji
|5,16
|-3,01
|-3,91
|İskenderun Demir ve Çelik
|7,99
|-1,24
|51,04
(Sürecek)