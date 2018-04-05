Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,24
|1,64
|-3,88
|Acıpayam Selüloz
|2,66
|-1,85
|0,38
|Adana Çimento (A)
|6,97
|-1,41
|16,17
|Adana Çimento (B)
|4,80
|-1,64
|13,74
|Adana Çimento (C)
|1,30
|-5,80
|54,76
|Adel Kalemcilik
|17,02
|0,12
|3,40
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,32
|-1,69
|16,58
|Afyon Çimento
|7,21
|-0,14
|-7,33
|AG Anadolu Grubu Holding
|23,02
|-0,78
|-2,87
|Ak Enerji
|0,92
|0,00
|1,10
|Akbank
|9,73
|1,57
|3,03
|Akçansa
|10,47
|0,96
|2,28
|Akdenız Güvenlık Hız.
|4,09
|2,76
|-31,03
|Akfen GMYO
|2,14
|0,94
|-11,20
|Akın Tekstil
|10,40
|1,56
|-26,29
|Akiş GMYO
|3,34
|1,21
|6,71
|Akmerkez GMYO
|19,55
|0,26
|-4,45
|Aksa
|15,74
|0,13
|31,34
|Aksa Enerji
|4,41
|-0,68
|6,78
|Aksigorta
|4,01
|0,50
|32,22
|Aksu Enerji
|8,77
|-0,23
|65,49
|Akyürek Pazarlama
|0,17
|0,00
|-34,62
|Alarko Carrıer
|55,05
|-0,18
|-9,08
|Alarko GMYO
|47,30
|-0,08
|-6,98
|Alarko Holding
|6,69
|-0,30
|-7,85
|Albaraka Türk
|1,63
|-0,61
|5,16
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,57
|0,00
|-5,14
|Alkim Kağıt
|4,89
|-0,81
|-4,12
|Alkim Kimya
|23,00
|-0,26
|-8,00
|Altınyağ
|0,93
|1,09
|-22,25
|Altınyunus Çeşme
|4,95
|-0,80
|-1,98
|Anadolu Cam
|3,24
|1,25
|23,19
|Anadolu Efes
|26,22
|-0,98
|8,35
|Anadolu Hayat Emek.
|7,72
|1,45
|-1,24
|Anadolu Isuzu
|13,11
|-0,08
|44,07
|Anadolu Sigorta
|4,26
|0,00
|41,47
|Anel Elektrik
|3,08
|-2,22
|-18,30
|Anel Telekom
|0,47
|0,00
|-6,00
|Arçelik
|18,09
|-1,15
|-12,91
|Arena Bilgisayar
|4,26
|-0,23
|0,71
|Armada Bilgisayar
|6,24
|4,35
|-7,96
|Arsan Tekstil
|2,25
|-3,02
|28,57
|Artı Yatırım Holding
|2,22
|-1,77
|136,17
|Aselsan
|28,52
|-1,59
|-10,31
|Aslan Çimento
|37,68
|-0,69
|-1,36
|Ata GMYO
|3,94
|-0,25
|-17,75
|Atakule GMYO
|1,95
|-0,51
|-4,88
|Atlantik Petrol Ürünleri
|1,33
|0,76
|-4,32
|Atlantis Yatırım Holding
|0,77
|-3,75
|57,14
|Atlas Yat. Ort.
|1,05
|0,96
|7,14
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,82
|-0,45
|0,66
|Avrasya GMYO
|1,54
|-0,65
|-2,53
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,56
|0,00
|-7,14
|Avrupa Yatırım Holding
|2,12
|-3,64
|15,85
|Ayen Enerji
|6,30
|-12,26
|30,43
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,85
|-1,07
|8,82
|Aygaz
|14,28
|-0,42
|-1,49
|Bagfaş
|9,38
|0,86
|-10,67
|Bak Ambalaj
|7,10
|-2,07
|38,13
|Balatacılar Balatacılık
|0,52
|0,00
|-7,14
|Bantaş Ambalaj
|2,48
|-1,59
|-39,36
|Banvit
|15,26
|0,33
|-28,76
|Baştaş Başkent Çimento
|2,63
|0,38
|6,91
|Batı Çimento
|7,24
|-0,69
|-26,72
|Batısöke Çimento
|1,58
|-0,63
|-11,24
|Bera Holding
|2,77
|0,36
|-10,65
|Berkosan Yalıtım
|2,29
|-2,14
|2,69
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,61
|1,69
|-11,74
|Beyaz Filo
|110,00
|0,00
|48,75
|Bilici Yatırım
|2,34
|0,86
|49,04
|Bim Mağazalar
|71,40
|0,56
|-8,58
|Bimeks
|0,23
|4,55
|-17,86
|Birko Mensucat
|0,37
|-2,63
|-9,76
|Birlik Mensucat
|1,54
|1,99
|9,22
|Bizim Mağazaları
|8,07
|2,80
|4,81
|Bolu Çimento
|6,64
|0,00
|23,42
|Bomonti Elektrik
|0,92
|1,10
|-14,81
|Borusan Mannesmann
|12,70
|0,63
|8,18
|Borusan Yat. Paz.
|40,60
|0,10
|-7,73
|Bosch Fren Sistemleri
|179,10
|-1,05
|-2,23
|Bossa
|15,45
|1,38
|281,48
|Boyner Perakende Yat.
|8,50
|-1,05
|-7,41
|Brisa
|7,11
|0,00
|-2,20
|Burçelik
|3,84
|0,00
|-0,26
|Burçelik Vana
|1,76
|0,00
|0,57
|Bursa Çimento
|5,52
|0,00
|5,14
|Carrefoursa
|5,34
|0,95
|-4,30
|Coca Cola İçecek
|36,00
|-2,33
|5,20
|Componenta Dökümcülük
|11,65
|0,87
|5,91
|Cosmos Yat. Holding
|1,24
|3,33
|5,98
|Credıtwest Faktorıng
|1,44
|1,41
|5,88
|Çelebi
|38,00
|1,93
|2,76
|Çelik Halat
|9,01
|0,11
|132,22
|Çemaş Döküm
|2,09
|1,95
|12,97
|Çemtaş
|4,50
|0,00
|10,29
|Çimbeton
|37,78
|0,80
|2,33
|Çimentaş
|11,74
|-0,09
|1,29
|Çimsa
|13,42
|-0,15
|1,71
|Çuhadaroğlu Metal
|2,64
|-0,38
|-9,90
|Dagi Giyim
|1,93
|-2,03
|-14,98
|Dagi Yatırım Holding
|1,43
|0,00
|0,00
|Dardanel
|1,60
|0,00
|-17,95
|Datagate Bilgisayar
|10,78
|-3,75
|2,96
|Demısaş Döküm
|2,72
|-0,73
|48,63
|Denge Holding
|3,31
|3,76
|74,95
|Deniz GMYO
|3,09
|0,32
|14,44
|Denizbank
|7,24
|-0,41
|97,28
|Denizli Cam
|12,34
|0,08
|3,96
|Derimod
|11,86
|-0,75
|57,92
|Desa Deri
|1,06
|1,92
|4,95
|Despec Bilgisayar
|3,36
|-1,75
|-6,41
|Deva Holding
|4,54
|-1,09
|3,65
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,02
|0,00
|-12,82
|Ditaş Doğan
|7,13
|-0,14
|17,46
|DO-CO
|257,50
|0,98
|22,50
|Doğan Burda
|3,42
|0,88
|3,01
|Doğan Gazetecilik
|3,91
|1,82
|41,67
|Doğan Holding
|1,42
|1,43
|63,22
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|3,20
|-1,23
|-12,09
|Doğusan
|2,46
|7,42
|68,49
|Doğuş GMYO
|3,15
|0,00
|-2,78
|Doğuş Otomotiv
|7,96
|0,00
|-3,40
|Duran Doğan Basım
|5,46
|1,68
|44,83
|Dyo Boya
|5,82
|-1,36
|-23,52
|Eczacıbaşı İlaç
|4,33
|-1,14
|-1,81
|Eczacıbaşı Yat. Ort.
|2,41
|-3,98
|12,09
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,82
|0,41
|-10,07
|Edip Gayrimenkul
|1,18
|0,85
|0,00
|Ege Endüstri
|382,60
|2,35
|18,82
|Ege Gübre
|30,26
|0,53
|14,10
|Ege Profil
|10,08
|-0,88
|1,00
|Ege Seramik
|3,87
|-0,26
|-15,87
|Egeli & Co Enerji
|0,51
|4,08
|8,51
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,62
|5,08
|-10,14
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,14
|0,00
|-30,00
|Egeplast
|6,50
|4,17
|38,89
|Ekiz Kimya
|0,50
|2,04
|-12,28
|Emek Elektrik
|1,56
|0,65
|-1,89
|Eminiş Ambalaj
|4,04
|-1,94
|-12,93
|Emlak Konut GMYO
|2,58
|0,78
|-8,19
|Enerjisa Enerji
|7,02
|0,57
|Enka İnşaat
|5,52
|1,47
|-8,46
|Erbosan
|80,00
|-1,48
|-3,96
|Ereğli Demir Çelik
|10,73
|1,42
|7,09
|Ersu Gıda
|1,10
|-1,79
|-16,03
|Escort Teknoloji
|0,98
|-1,01
|-22,22
|Esem Spor Giyim
|0,48
|0,00
|29,73
|Etiler Gıda
|4,35
|-0,68
|-7,25
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,08
|2,86
|-4,42
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,91
|-2,15
|-5,21
|Euro Yat. Ort.
|0,83
|-1,19
|-3,49
|Euro Yatırım Holding
|0,74
|0,00
|21,31
|Fenerbahçe Futbol
|33,60
|-0,12
|-2,04
|Finans Fin. Kir.
|4,45
|5,70
|14,10
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|12,42
|-19,82
|-10,07
|F-M İzmit Piston
|18,28
|-2,97
|35,01
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,71
|-0,21
|-4,27
|Ford Otosan
|61,40
|0,57
|5,78
|Frigo Pak Gıda
|1,14
|0,00
|20,00
|Galatasaray Sportif
|2,38
|-4,42
|13,47
|Garanti Bankası
|10,81
|0,65
|0,84
|Garanti Faktoring
|2,75
|-1,08
|-15,64
|Garanti Yat. Ort.
|0,75
|-1,32
|0,00
|Gedik Girişim
|1,23
|-1,60
|3,36
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,60
|-1,89
|3,17
|Gedik Yatırım Holding
|1,40
|-2,10
|1,45
|Gediz Ambalaj
|7,68
|0,39
|6,22
|Gentaş
|1,69
|0,60
|0,60
|Gersan Elektrik
|5,90
|1,03
|25,27
|Global Men. Değ.
|0,62
|1,64
|37,78
|Global Yat. Holding
|3,92
|0,26
|8,59
|Good-Year
|3,89
|-0,26
|-8,47
|Göltaş Çimento
|64,55
|-0,08
|-1,15
|Gözde Girişim
|5,08
|0,59
|-10,25
|GSD Denizcilik
|1,54
|-2,53
|14,07
|GSD Holding
|0,99
|1,02
|37,50
|Gübre Fabrik.
|4,07
|-0,49
|-3,78
|Güler Yat. Holding
|1,83
|1,67
|57,76
|Güneş Sigorta
|1,85
|-1,60
|12,12
|Halk GMYO
|0,93
|2,20
|-3,12
|Halk Sigorta
|1,45
|2,84
|-10,49
|Hatay Tekstil
|4,91
|0,00
|-1,21
|Hedef Girişim
|2,13
|0,00
|-12,70
|Hektaş
|10,69
|1,14
|52,71
|Hürriyet Gzt.
|1,49
|10,37
|11,19
|ICBC Turkey Bank
|4,82
|0,00
|5,70
|İdealist GMYO
|2,10
|-2,33
|2,94
|İhlas Ev Aletleri
|0,50
|0,00
|-1,96
|İhlas Gayrimenkul
|1,73
|-1,14
|-11,73
|İhlas Gazetecilik
|1,25
|-3,10
|5,93
|İhlas Holding
|0,49
|-5,77
|-7,55
|İhlas Yayın Holding
|0,51
|-1,92
|0,00
|İndeks Bilgisayar
|13,72
|-0,44
|19,30
|Info Yatırım
|1,42
|-1,39
|20,34
|İntema
|30,00
|-1,64
|23,25
|İpek Doğal Enerji
|5,17
|-0,19
|-3,72
|İskenderun Demir ve Çelik
|8,05
|-1,71
|52,17
(Sürecek)