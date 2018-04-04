Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,22 -1,61 -5,43
Acıpayam Selüloz 2,71 2,65 2,26
Adana Çimento (A) 7,07 2,02 17,83
Adana Çimento (B) 4,88 1,88 15,64
Adana Çimento (C) 1,38 1,47 64,29
Adel Kalemcilik 17,00 -1,16 3,28
Adese Alışveriş Ticaret 2,36 -2,07 18,59
Afyon Çimento 7,22 -0,69 -7,20
AG Anadolu Grubu Holding 23,20 -2,68 -2,11
Ak Enerji 0,92 0,00 1,10
Akbank 9,58 0,74 1,44
Akçansa 10,37 -0,77 1,30
Akdenız Güvenlık Hız. 3,98 -5,24 -32,88
Akfen GMYO 2,12 -1,85 -12,03
Akın Tekstil 10,24 -0,87 -27,43
Akiş GMYO 3,30 0,61 5,43
Akmerkez GMYO 19,50 0,31 -4,69
Aksa 15,72 1,42 31,17
Aksa Enerji 4,44 1,14 7,51
Aksigorta 3,99 0,00 31,56
Aksu Enerji 8,79 0,46 65,87
Akyürek Pazarlama 0,17 -5,56 -34,62
Alarko Carrıer 55,15 -1,25 -8,92
Alarko GMYO 47,34 -1,05 -6,90
Alarko Holding 6,71 -1,03 -7,58
Albaraka Türk 1,64 3,14 5,81
Alcatel Lucent Teletaş 7,57 -1,43 -5,14
Alkim Kağıt 4,93 2,28 -3,33
Alkim Kimya 23,06 0,26 -7,76
Altınyağ 0,92 -2,13 -23,08
Altınyunus Çeşme 4,99 -0,20 -1,19
Anadolu Cam 3,20 0,00 21,67
Anadolu Efes 26,48 -1,93 9,42
Anadolu Hayat Emek. 7,61 0,79 -2,65
Anadolu Isuzu 13,12 -1,87 44,18
Anadolu Sigorta 4,26 -1,16 41,47
Anel Elektrik 3,15 0,32 -16,45
Anel Telekom 0,47 0,00 -6,00
Arçelik 18,30 1,27 -11,90
Arena Bilgisayar 4,27 0,95 0,95
Armada Bilgisayar 5,98 -0,50 -11,80
Arsan Tekstil 2,32 -2,93 32,57
Artı Yatırım Holding 2,26 -1,74 140,43
Aselsan 28,98 -4,10 -8,87
Aslan Çimento 37,94 -1,15 -0,68
Ata GMYO 3,95 0,25 -17,54
Atakule GMYO 1,96 2,08 -4,39
Atlantik Petrol Ürünleri 1,32 0,00 -5,04
Atlantis Yatırım Holding 0,80 11,11 63,27
Atlas Yat. Ort. 1,04 -4,59 6,12
AvivaSA Emeklilik Hayat 17,90 0,00 1,11
Avrasya GMYO 1,55 -1,90 -1,90
Avrasya Petrol ve Tur. 1,56 -1,27 -7,14
Avrupa Yatırım Holding 2,20 -6,38 20,22
Ayen Enerji 7,18 -13,18 48,65
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,87 -0,53 10,00
Aygaz 14,34 -0,07 -1,07
Bagfaş 9,30 0,22 -11,43
Bak Ambalaj 7,25 0,00 41,05
Balatacılar Balatacılık 0,52 0,00 -7,14
Bantaş Ambalaj 2,52 -3,08 -38,39
Banvit 15,21 -4,04 -28,99
Baştaş Başkent Çimento 2,62 -2,96 6,50
Batı Çimento 7,29 -1,09 -26,21
Batısöke Çimento 1,59 0,00 -10,67
Bera Holding 2,76 -2,47 -10,97
Berkosan Yalıtım 2,34 -3,31 4,93
Beşiktaş Futbol Yat. 3,55 -1,93 -13,20
Beyaz Filo 110,00 0,00 48,75
Bilici Yatırım 2,32 -2,52 47,77
Bim Mağazalar 71,00 -0,77 -9,09
Bimeks 0,22 0,00 -21,43
Birko Mensucat 0,38 0,00 -7,32
Birlik Mensucat 1,51 -0,66 7,09
Bizim Mağazaları 7,85 -0,51 1,95
Bolu Çimento 6,64 0,61 23,42
Bomonti Elektrik 0,91 -2,15 -15,74
Borusan Mannesmann 12,62 -1,10 7,50
Borusan Yat. Paz. 40,56 1,35 -7,82
Bosch Fren Sistemleri 181,00 0,10 -1,19
Bossa 15,24 1,06 276,30
Boyner Perakende Yat. 8,59 -0,92 -6,43
Brisa 7,11 -1,52 -2,20
Burçelik 3,84 -0,26 -0,26
Burçelik Vana 1,76 0,57 0,57
Bursa Çimento 5,52 -0,90 5,14
Carrefoursa 5,29 0,38 -5,20
Coca Cola İçecek 36,86 0,11 7,71
Componenta Dökümcülük 11,55 -1,03 5,00
Cosmos Yat. Holding 1,20 -0,83 2,56
Credıtwest Faktorıng 1,42 -1,39 4,41
Çelebi 37,28 0,05 0,81
Çelik Halat 9,00 2,27 131,96
Çemaş Döküm 2,05 -15,64 10,81
Çemtaş 4,50 -0,88 10,29
Çimbeton 37,48 -1,06 1,52
Çimentaş 11,75 0,00 1,38
Çimsa 13,44 0,22 1,86
Çuhadaroğlu Metal 2,65 0,00 -9,56
Dagi Giyim 1,97 -1,99 -13,22
Dagi Yatırım Holding 1,43 -0,69 0,00
Dardanel 1,60 -1,23 -17,95
Datagate Bilgisayar 11,20 0,54 6,97
Demısaş Döküm 2,74 -1,08 49,73
Denge Holding 3,19 11,93 68,60
Deniz GMYO 3,08 -1,60 14,07
Denizbank 7,27 0,00 98,09
Denizli Cam 12,33 1,82 3,88
Derimod 11,95 -0,75 59,12
Desa Deri 1,04 -1,89 2,97
Despec Bilgisayar 3,42 -0,58 -4,74
Deva Holding 4,59 -0,43 4,79
Diriteks Diriliş Tekstil 1,02 0,00 -12,82
Ditaş Doğan 7,14 -2,19 17,63
DO-CO 255,00 2,78 21,31
Doğan Burda 3,39 -2,87 2,11
Doğan Gazetecilik 3,84 -0,26 39,13
Doğan Holding 1,40 -4,11 60,92
Doğtaş Kelebek Mobilya 3,24 -1,82 -10,99
Doğusan 2,29 0,00 56,85
Doğuş GMYO 3,15 0,96 -2,78
Doğuş Otomotiv 7,96 -0,13 -3,40
Duran Doğan Basım 5,37 -0,56 42,44
Dyo Boya 5,90 -0,17 -22,47
Eczacıbaşı İlaç 4,38 0,46 -0,68
Eczacıbaşı Yat. Ort. 2,51 -5,64 16,74
Eczacıbaşı Yatırım 9,78 -0,51 -10,44
Edip Gayrimenkul 1,17 -1,68 -0,85
Ege Endüstri 373,80 -0,90 16,09
Ege Gübre 30,10 -1,25 13,50
Ege Profil 10,17 1,50 1,90
Ege Seramik 3,88 0,00 -15,65
Egeli & Co Enerji 0,49 -7,55 4,26
Egeli & Co Tarım Girişim 0,59 -1,67 -14,49
Egeli&Co Yatırım Holding 0,14 0,00 -30,00
Egeplast 6,24 1,46 33,33
Ekiz Kimya 0,49 2,08 -14,04
Emek Elektrik 1,55 -1,27 -2,52
Eminiş Ambalaj 4,12 -1,20 -11,21
Emlak Konut GMYO 2,56 0,79 -8,90
Enerjisa Enerji 6,98 1,31
Enka İnşaat 5,44 0,18 -9,78
Erbosan 81,20 -0,73 -2,52
Ereğli Demir Çelik 10,58 -0,19 5,59
Ersu Gıda 1,12 -0,88 -14,50
Escort Teknoloji 0,99 -3,88 -21,43
Esem Spor Giyim 0,48 -2,04 29,73
Etiler Gıda 4,38 1,62 -6,61
Euro Kapital Yat. Ort. 1,05 0,00 -7,08
Euro Trend Yat. Ort. 0,93 0,00 -3,12
Euro Yat. Ort. 0,84 0,00 -2,33
Euro Yatırım Holding 0,74 4,23 21,31
Fenerbahçe Futbol 33,64 -0,12 -1,92
Finans Fin. Kir. 4,21 0,00 7,95
Flap Kongre Toplantı Hiz. 15,49 -14,66 12,17
F-M İzmit Piston 18,84 -1,21 39,14
Fonet Bilgi Teknolojileri 4,72 -2,48 -4,07
Ford Otosan 61,05 0,16 5,18
Frigo Pak Gıda 1,14 -2,56 20,00
Galatasaray Sportif 2,49 6,41 18,71
Garanti Bankası 10,74 -0,74 0,19
Garanti Faktoring 2,78 -0,36 -14,72
Garanti Yat. Ort. 0,76 0,00 1,33
Gedik Girişim 1,25 -0,79 5,04
Gedik Y. Men. Değ. 2,65 0,76 5,16
Gedik Yatırım Holding 1,43 0,70 3,62
Gediz Ambalaj 7,65 -0,13 5,81
Gentaş 1,68 1,20 0,00
Gersan Elektrik 5,84 -2,34 23,99
Global Men. Değ. 0,61 1,67 35,56
Global Yat. Holding 3,91 -2,49 8,31
Good-Year 3,90 -0,76 -8,24
Göltaş Çimento 64,60 -0,69 -1,07
Gözde Girişim 5,05 -2,70 -10,78
GSD Denizcilik 1,58 -0,63 17,04
GSD Holding 0,98 -2,00 36,11
Gübre Fabrik. 4,09 -0,49 -3,31
Güler Yat. Holding 1,80 -1,10 55,17
Güneş Sigorta 1,88 1,62 13,94
Halk GMYO 0,91 1,11 -5,21
Halk Sigorta 1,41 0,00 -12,96
Hatay Tekstil 4,91 1,03 -1,21
Hedef Girişim 2,13 -1,39 -12,70
Hektaş 10,57 0,57 51,00
Hürriyet Gzt. 1,35 -4,26 0,75
ICBC Turkey Bank 4,82 -2,23 5,70
İdealist GMYO 2,15 0,00 5,39
İhlas Ev Aletleri 0,50 2,04 -1,96
İhlas Gayrimenkul 1,75 0,00 -10,71
İhlas Gazetecilik 1,29 1,57 9,32
İhlas Holding 0,52 1,96 -1,89
İhlas Yayın Holding 0,52 1,96 1,96
İndeks Bilgisayar 13,78 -0,51 19,83
Info Yatırım 1,44 -0,69 22,03
İntema 30,50 -2,49 25,31
İpek Doğal Enerji 5,18 -2,45 -3,54
İskenderun Demir ve Çelik 8,19 5,00 54,82
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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