Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,22
|-1,61
|-5,43
|Acıpayam Selüloz
|2,71
|2,65
|2,26
|Adana Çimento (A)
|7,07
|2,02
|17,83
|Adana Çimento (B)
|4,88
|1,88
|15,64
|Adana Çimento (C)
|1,38
|1,47
|64,29
|Adel Kalemcilik
|17,00
|-1,16
|3,28
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,36
|-2,07
|18,59
|Afyon Çimento
|7,22
|-0,69
|-7,20
|AG Anadolu Grubu Holding
|23,20
|-2,68
|-2,11
|Ak Enerji
|0,92
|0,00
|1,10
|Akbank
|9,58
|0,74
|1,44
|Akçansa
|10,37
|-0,77
|1,30
|Akdenız Güvenlık Hız.
|3,98
|-5,24
|-32,88
|Akfen GMYO
|2,12
|-1,85
|-12,03
|Akın Tekstil
|10,24
|-0,87
|-27,43
|Akiş GMYO
|3,30
|0,61
|5,43
|Akmerkez GMYO
|19,50
|0,31
|-4,69
|Aksa
|15,72
|1,42
|31,17
|Aksa Enerji
|4,44
|1,14
|7,51
|Aksigorta
|3,99
|0,00
|31,56
|Aksu Enerji
|8,79
|0,46
|65,87
|Akyürek Pazarlama
|0,17
|-5,56
|-34,62
|Alarko Carrıer
|55,15
|-1,25
|-8,92
|Alarko GMYO
|47,34
|-1,05
|-6,90
|Alarko Holding
|6,71
|-1,03
|-7,58
|Albaraka Türk
|1,64
|3,14
|5,81
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,57
|-1,43
|-5,14
|Alkim Kağıt
|4,93
|2,28
|-3,33
|Alkim Kimya
|23,06
|0,26
|-7,76
|Altınyağ
|0,92
|-2,13
|-23,08
|Altınyunus Çeşme
|4,99
|-0,20
|-1,19
|Anadolu Cam
|3,20
|0,00
|21,67
|Anadolu Efes
|26,48
|-1,93
|9,42
|Anadolu Hayat Emek.
|7,61
|0,79
|-2,65
|Anadolu Isuzu
|13,12
|-1,87
|44,18
|Anadolu Sigorta
|4,26
|-1,16
|41,47
|Anel Elektrik
|3,15
|0,32
|-16,45
|Anel Telekom
|0,47
|0,00
|-6,00
|Arçelik
|18,30
|1,27
|-11,90
|Arena Bilgisayar
|4,27
|0,95
|0,95
|Armada Bilgisayar
|5,98
|-0,50
|-11,80
|Arsan Tekstil
|2,32
|-2,93
|32,57
|Artı Yatırım Holding
|2,26
|-1,74
|140,43
|Aselsan
|28,98
|-4,10
|-8,87
|Aslan Çimento
|37,94
|-1,15
|-0,68
|Ata GMYO
|3,95
|0,25
|-17,54
|Atakule GMYO
|1,96
|2,08
|-4,39
|Atlantik Petrol Ürünleri
|1,32
|0,00
|-5,04
|Atlantis Yatırım Holding
|0,80
|11,11
|63,27
|Atlas Yat. Ort.
|1,04
|-4,59
|6,12
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,90
|0,00
|1,11
|Avrasya GMYO
|1,55
|-1,90
|-1,90
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,56
|-1,27
|-7,14
|Avrupa Yatırım Holding
|2,20
|-6,38
|20,22
|Ayen Enerji
|7,18
|-13,18
|48,65
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,87
|-0,53
|10,00
|Aygaz
|14,34
|-0,07
|-1,07
|Bagfaş
|9,30
|0,22
|-11,43
|Bak Ambalaj
|7,25
|0,00
|41,05
|Balatacılar Balatacılık
|0,52
|0,00
|-7,14
|Bantaş Ambalaj
|2,52
|-3,08
|-38,39
|Banvit
|15,21
|-4,04
|-28,99
|Baştaş Başkent Çimento
|2,62
|-2,96
|6,50
|Batı Çimento
|7,29
|-1,09
|-26,21
|Batısöke Çimento
|1,59
|0,00
|-10,67
|Bera Holding
|2,76
|-2,47
|-10,97
|Berkosan Yalıtım
|2,34
|-3,31
|4,93
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,55
|-1,93
|-13,20
|Beyaz Filo
|110,00
|0,00
|48,75
|Bilici Yatırım
|2,32
|-2,52
|47,77
|Bim Mağazalar
|71,00
|-0,77
|-9,09
|Bimeks
|0,22
|0,00
|-21,43
|Birko Mensucat
|0,38
|0,00
|-7,32
|Birlik Mensucat
|1,51
|-0,66
|7,09
|Bizim Mağazaları
|7,85
|-0,51
|1,95
|Bolu Çimento
|6,64
|0,61
|23,42
|Bomonti Elektrik
|0,91
|-2,15
|-15,74
|Borusan Mannesmann
|12,62
|-1,10
|7,50
|Borusan Yat. Paz.
|40,56
|1,35
|-7,82
|Bosch Fren Sistemleri
|181,00
|0,10
|-1,19
|Bossa
|15,24
|1,06
|276,30
|Boyner Perakende Yat.
|8,59
|-0,92
|-6,43
|Brisa
|7,11
|-1,52
|-2,20
|Burçelik
|3,84
|-0,26
|-0,26
|Burçelik Vana
|1,76
|0,57
|0,57
|Bursa Çimento
|5,52
|-0,90
|5,14
|Carrefoursa
|5,29
|0,38
|-5,20
|Coca Cola İçecek
|36,86
|0,11
|7,71
|Componenta Dökümcülük
|11,55
|-1,03
|5,00
|Cosmos Yat. Holding
|1,20
|-0,83
|2,56
|Credıtwest Faktorıng
|1,42
|-1,39
|4,41
|Çelebi
|37,28
|0,05
|0,81
|Çelik Halat
|9,00
|2,27
|131,96
|Çemaş Döküm
|2,05
|-15,64
|10,81
|Çemtaş
|4,50
|-0,88
|10,29
|Çimbeton
|37,48
|-1,06
|1,52
|Çimentaş
|11,75
|0,00
|1,38
|Çimsa
|13,44
|0,22
|1,86
|Çuhadaroğlu Metal
|2,65
|0,00
|-9,56
|Dagi Giyim
|1,97
|-1,99
|-13,22
|Dagi Yatırım Holding
|1,43
|-0,69
|0,00
|Dardanel
|1,60
|-1,23
|-17,95
|Datagate Bilgisayar
|11,20
|0,54
|6,97
|Demısaş Döküm
|2,74
|-1,08
|49,73
|Denge Holding
|3,19
|11,93
|68,60
|Deniz GMYO
|3,08
|-1,60
|14,07
|Denizbank
|7,27
|0,00
|98,09
|Denizli Cam
|12,33
|1,82
|3,88
|Derimod
|11,95
|-0,75
|59,12
|Desa Deri
|1,04
|-1,89
|2,97
|Despec Bilgisayar
|3,42
|-0,58
|-4,74
|Deva Holding
|4,59
|-0,43
|4,79
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,02
|0,00
|-12,82
|Ditaş Doğan
|7,14
|-2,19
|17,63
|DO-CO
|255,00
|2,78
|21,31
|Doğan Burda
|3,39
|-2,87
|2,11
|Doğan Gazetecilik
|3,84
|-0,26
|39,13
|Doğan Holding
|1,40
|-4,11
|60,92
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|3,24
|-1,82
|-10,99
|Doğusan
|2,29
|0,00
|56,85
|Doğuş GMYO
|3,15
|0,96
|-2,78
|Doğuş Otomotiv
|7,96
|-0,13
|-3,40
|Duran Doğan Basım
|5,37
|-0,56
|42,44
|Dyo Boya
|5,90
|-0,17
|-22,47
|Eczacıbaşı İlaç
|4,38
|0,46
|-0,68
|Eczacıbaşı Yat. Ort.
|2,51
|-5,64
|16,74
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,78
|-0,51
|-10,44
|Edip Gayrimenkul
|1,17
|-1,68
|-0,85
|Ege Endüstri
|373,80
|-0,90
|16,09
|Ege Gübre
|30,10
|-1,25
|13,50
|Ege Profil
|10,17
|1,50
|1,90
|Ege Seramik
|3,88
|0,00
|-15,65
|Egeli & Co Enerji
|0,49
|-7,55
|4,26
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,59
|-1,67
|-14,49
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,14
|0,00
|-30,00
|Egeplast
|6,24
|1,46
|33,33
|Ekiz Kimya
|0,49
|2,08
|-14,04
|Emek Elektrik
|1,55
|-1,27
|-2,52
|Eminiş Ambalaj
|4,12
|-1,20
|-11,21
|Emlak Konut GMYO
|2,56
|0,79
|-8,90
|Enerjisa Enerji
|6,98
|1,31
|Enka İnşaat
|5,44
|0,18
|-9,78
|Erbosan
|81,20
|-0,73
|-2,52
|Ereğli Demir Çelik
|10,58
|-0,19
|5,59
|Ersu Gıda
|1,12
|-0,88
|-14,50
|Escort Teknoloji
|0,99
|-3,88
|-21,43
|Esem Spor Giyim
|0,48
|-2,04
|29,73
|Etiler Gıda
|4,38
|1,62
|-6,61
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,05
|0,00
|-7,08
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,93
|0,00
|-3,12
|Euro Yat. Ort.
|0,84
|0,00
|-2,33
|Euro Yatırım Holding
|0,74
|4,23
|21,31
|Fenerbahçe Futbol
|33,64
|-0,12
|-1,92
|Finans Fin. Kir.
|4,21
|0,00
|7,95
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|15,49
|-14,66
|12,17
|F-M İzmit Piston
|18,84
|-1,21
|39,14
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,72
|-2,48
|-4,07
|Ford Otosan
|61,05
|0,16
|5,18
|Frigo Pak Gıda
|1,14
|-2,56
|20,00
|Galatasaray Sportif
|2,49
|6,41
|18,71
|Garanti Bankası
|10,74
|-0,74
|0,19
|Garanti Faktoring
|2,78
|-0,36
|-14,72
|Garanti Yat. Ort.
|0,76
|0,00
|1,33
|Gedik Girişim
|1,25
|-0,79
|5,04
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,65
|0,76
|5,16
|Gedik Yatırım Holding
|1,43
|0,70
|3,62
|Gediz Ambalaj
|7,65
|-0,13
|5,81
|Gentaş
|1,68
|1,20
|0,00
|Gersan Elektrik
|5,84
|-2,34
|23,99
|Global Men. Değ.
|0,61
|1,67
|35,56
|Global Yat. Holding
|3,91
|-2,49
|8,31
|Good-Year
|3,90
|-0,76
|-8,24
|Göltaş Çimento
|64,60
|-0,69
|-1,07
|Gözde Girişim
|5,05
|-2,70
|-10,78
|GSD Denizcilik
|1,58
|-0,63
|17,04
|GSD Holding
|0,98
|-2,00
|36,11
|Gübre Fabrik.
|4,09
|-0,49
|-3,31
|Güler Yat. Holding
|1,80
|-1,10
|55,17
|Güneş Sigorta
|1,88
|1,62
|13,94
|Halk GMYO
|0,91
|1,11
|-5,21
|Halk Sigorta
|1,41
|0,00
|-12,96
|Hatay Tekstil
|4,91
|1,03
|-1,21
|Hedef Girişim
|2,13
|-1,39
|-12,70
|Hektaş
|10,57
|0,57
|51,00
|Hürriyet Gzt.
|1,35
|-4,26
|0,75
|ICBC Turkey Bank
|4,82
|-2,23
|5,70
|İdealist GMYO
|2,15
|0,00
|5,39
|İhlas Ev Aletleri
|0,50
|2,04
|-1,96
|İhlas Gayrimenkul
|1,75
|0,00
|-10,71
|İhlas Gazetecilik
|1,29
|1,57
|9,32
|İhlas Holding
|0,52
|1,96
|-1,89
|İhlas Yayın Holding
|0,52
|1,96
|1,96
|İndeks Bilgisayar
|13,78
|-0,51
|19,83
|Info Yatırım
|1,44
|-0,69
|22,03
|İntema
|30,50
|-2,49
|25,31
|İpek Doğal Enerji
|5,18
|-2,45
|-3,54
|İskenderun Demir ve Çelik
|8,19
|5,00
|54,82
(Sürecek)