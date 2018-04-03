Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,24 -0,80 -3,88 Acıpayam Selüloz 2,64 -0,75 -0,38 Adana Çimento (A) 6,93 0,29 15,50 Adana Çimento (B) 4,79 0,21 13,51 Adana Çimento (C) 1,36 -0,73 61,90 Adel Kalemcilik 17,20 0,00 4,50 Adese Alışveriş Ticaret 2,41 -1,23 21,11 Afyon Çimento 7,27 0,55 -6,56 AG Anadolu Grubu Holding 23,84 -1,49 0,59 Ak Enerji 0,92 0,00 1,10 Akbank 9,51 0,32 0,70 Akçansa 10,45 -0,48 2,08 Akdenız Güvenlık Hız. 4,20 -3,00 -29,17 Akfen GMYO 2,16 -0,46 -10,37 Akın Tekstil 10,33 -2,55 -26,79 Akiş GMYO 3,28 -0,61 4,79 Akmerkez GMYO 19,44 -0,26 -4,99 Aksa 16,62 -0,18 29,34 Aksa Enerji 4,39 -1,57 6,30 Aksigorta 3,99 -0,25 31,56 Aksu Enerji 8,75 -1,46 65,11 Akyürek Pazarlama 0,18 0,00 -30,77 Alarko Carrıer 55,85 -0,53 -7,76 Alarko GMYO 47,84 -0,29 -5,92 Alarko Holding 6,78 -0,44 -6,61 Albaraka Türk 1,59 0,63 2,58 Alcatel Lucent Teletaş 7,68 1,19 -3,76 Alkim Kağıt 4,82 1,47 -5,49 Alkim Kimya 23,00 -0,35 -8,00 Altınyağ 0,94 -1,05 -21,41 Altınyunus Çeşme 5,00 -1,96 -0,99 Anadolu Cam 3,20 -3,61 21,67 Anadolu Efes 27,00 0,52 11,57 Anadolu Hayat Emek. 7,55 0,00 -3,41 Anadolu Isuzu 13,37 -1,26 46,92 Anadolu Sigorta 4,31 2,86 43,13 Anel Elektrik 3,14 -3,38 -16,71 Anel Telekom 0,47 0,00 -6,00 Arçelik 18,07 1,63 -13,01 Arena Bilgisayar 4,23 1,20 0,00 Armada Bilgisayar 6,01 -0,33 -11,36 Arsan Tekstil 2,39 7,17 36,57 Artı Yatırım Holding 2,30 0,88 144,68 Aselsan 30,22 -1,50 -4,97 Aslan Çimento 38,38 -0,05 0,47 Ata GMYO 3,94 -0,51 -17,75 Atakule GMYO 1,92 -2,54 -6,34 Atlantik Petrol Ürünleri 1,32 -0,75 -5,04 Atlantis Yatırım Holding 0,72 -2,70 46,94 Atlas Yat. Ort. 1,09 -1,80 11,22 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,90 -2,45 1,11 Avrasya GMYO 1,58 0,64 0,00 Avrasya Petrol ve Tur. 1,58 0,64 -5,95 Avrupa Yatırım Holding 2,35 -0,42 28,42 Ayen Enerji 8,27 -13,13 71,22 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,88 -1,05 10,59 Aygaz 14,35 -0,76 -1,00 Bagfaş 9,28 0,00 -11,62 Bak Ambalaj 7,25 0,28 41,05 Balatacılar Balatacılık 0,52 0,00 -7,14 Bantaş Ambalaj 2,60 -1,89 -36,43 Banvit 15,85 -2,28 -26,00 Baştaş Başkent Çimento 2,70 -0,37 9,76 Batı Çimento 7,37 -0,67 -25,40 Batısöke Çimento 1,59 0,00 -10,67 Bera Holding 2,83 -1,74 -8,71 Berkosan Yalıtım 2,42 2,98 8,52 Beşiktaş Futbol Yat. 3,62 -0,55 -11,49 Beyaz Filo 110,00 -9,09 48,75 Bilici Yatırım 2,38 1,71 51,59 Bim Mağazalar 71,55 -0,14 -8,39 Bimeks 0,22 -4,35 -21,43 Birko Mensucat 0,38 -2,56 -7,32 Birlik Mensucat 1,52 2,01 7,80 Bizim Mağazaları 7,89 -0,25 2,47 Bolu Çimento 6,60 0,15 22,68 Bomonti Elektrik 0,93 0,00 -13,89 Borusan Mannesmann 12,76 2,08 8,69 Borusan Yat. Paz. 40,02 0,65 -9,05 Bosch Fren Sistemleri 191,00 0,00 -1,29 Bossa 15,08 1,96 272,35 Boyner Perakende Yat. 8,67 0,23 -5,56 Brisa 7,22 2,27 -0,69 Burçelik 3,85 -0,26 0,00 Burçelik Vana 1,75 -0,57 0,00 Bursa Çimento 5,57 -0,18 6,10 Carrefoursa 5,27 0,00 -5,56 Coca Cola İçecek 36,82 -0,54 7,60 Componenta Dökümcülük 11,67 -0,17 6,09 Cosmos Yat. Holding 1,21 -0,82 3,42 Credıtwest Faktorıng 1,44 0,00 5,88 Çelebi 37,26 4,14 0,76 Çelik Halat 8,80 13,84 126,80 Çemaş Döküm 2,43 -12,90 31,35 Çemtaş 4,54 0,00 11,27 Çimbeton 37,88 -1,35 2,60 Çimentaş 11,75 -0,34 1,38 Çimsa 13,41 -0,52 1,63 Çuhadaroğlu Metal 2,65 -1,12 -9,56 Dagi Giyim 2,01 -2,90 -11,45 Dagi Yatırım Holding 1,44 0,00 0,70 Dardanel 1,62 0,00 -16,92 Datagate Bilgisayar 11,14 -2,88 6,40 Demısaş Döküm 2,77 1,09 51,37 Denge Holding 2,85 -7,77 50,63 Deniz GMYO 3,13 -1,57 15,93 Denizbank 7,27 -1,76 98,09 Denizli Cam 12,11 1,00 2,02 Derimod 12,04 0,33 60,32 Desa Deri 1,06 1,92 4,95 Despec Bilgisayar 3,44 -1,15 -4,18 Deva Holding 4,61 -0,65 5,25 Diriteks Diriliş Tekstil 1,02 0,00 -12,82 Ditaş Doğan 7,30 2,67 20,26 DO-CO 248,10 0,45 18,03 Doğan Burda 3,49 2,05 5,12 Doğan Gazetecilik 3,85 3,49 39,49 Doğan Holding 1,46 9,77 67,82 Doğtaş Kelebek Mobilya 3,30 -0,90 -9,34 Doğusan 2,29 -2,55 56,85 Doğuş GMYO 3,12 -0,32 -3,70 Doğuş Otomotiv 7,97 -1,97 -3,28 Duran Doğan Basım 5,40 1,50 43,24 Dyo Boya 5,91 -0,51 -22,34 Eczacıbaşı İlaç 4,36 -1,13 -1,13 Eczacıbaşı Yat. Ort. 2,66 -5,67 23,72 Eczacıbaşı Yatırım 9,83 -1,11 -9,98 Edip Gayrimenkul 1,19 0,00 0,85 Ege Endüstri 377,20 0,21 17,14 Ege Gübre 30,48 -0,72 14,93 Ege Profil 10,02 -0,79 0,40 Ege Seramik 3,88 -1,02 -15,65 Egeli & Co Enerji 0,53 -1,85 12,77 Egeli & Co Tarım Girişim 0,60 0,00 -13,04 Egeli&Co Yatırım Holding 0,14 -6,67 -30,00 Egeplast 6,15 -0,49 31,41 Ekiz Kimya 0,48 -2,04 -15,79 Emek Elektrik 1,57 0,00 -1,26 Eminiş Ambalaj 4,17 -0,24 -10,13 Emlak Konut GMYO 2,54 0,40 -9,61 Enerjisa Enerji 6,89 0,15 Enka İnşaat 5,43 -0,18 -9,95 Erbosan 81,80 1,49 -1,80 Ereğli Demir Çelik 10,60 2,42 5,79 Ersu Gıda 1,13 0,00 -13,74 Escort Teknoloji 1,03 -0,96 -18,25 Esem Spor Giyim 0,49 -2,00 32,43 Etiler Gıda 4,31 -0,69 -8,10 Euro Kapital Yat. Ort. 1,05 0,00 -7,08 Euro Trend Yat. Ort. 0,93 1,09 -3,12 Euro Yat. Ort. 0,84 0,00 -2,33 Euro Yatırım Holding 0,71 -2,74 16,39 Fenerbahçe Futbol 33,68 0,60 -1,81 Finans Fin. Kir. 4,21 -0,94 7,95 Flap Kongre Toplantı Hiz. 18,15 2,54 31,43 F-M İzmit Piston 19,07 -0,21 40,84 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,84 -2,22 -1,63 Ford Otosan 60,95 0,33 5,00 Frigo Pak Gıda 1,17 4,46 23,16 Galatasaray Sportif 2,34 -2,09 11,56 Garanti Bankası 10,82 0,09 0,93 Garanti Faktoring 2,79 -0,36 -14,42 Garanti Yat. Ort. 0,76 0,00 1,33 Gedik Girişim 1,26 0,80 5,88 Gedik Y. Men. Değ. 2,63 -0,75 4,37 Gedik Yatırım Holding 1,42 -2,07 2,90 Gediz Ambalaj 7,66 -0,26 5,95 Gentaş 1,66 -1,19 -1,19 Gersan Elektrik 5,98 -1,16 26,96 Global Men. Değ. 0,60 -3,23 33,33 Global Yat. Holding 4,01 -1,72 11,08 Good-Year 3,93 0,77 -7,53 Göltaş Çimento 65,05 -0,91 -0,38 Gözde Girişim 5,19 -0,57 -8,30 GSD Denizcilik 1,59 0,63 17,78 GSD Holding 1,00 4,17 38,89 Gübre Fabrik. 4,11 -0,72 -2,84 Güler Yat. Holding 1,82 -2,15 56,90 Güneş Sigorta 1,85 -0,54 12,12 Halk GMYO 0,90 -1,10 -6,25 Halk Sigorta 1,41 0,71 -12,96 Hatay Tekstil 4,86 -0,41 -2,21 Hedef Girişim 2,16 -0,46 -11,48 Hektaş 10,51 -1,31 50,14 Hürriyet Gzt. 1,41 6,82 5,22 ICBC Turkey Bank 4,93 -0,80 8,11 İdealist GMYO 2,15 0,00 5,39 İhlas Ev Aletleri 0,49 -2,00 -3,92 İhlas Gayrimenkul 1,75 0,57 -10,71 İhlas Gazetecilik 1,27 0,00 7,63 İhlas Holding 0,51 2,00 -3,77 İhlas Yayın Holding 0,51 0,00 0,00 İndeks Bilgisayar 13,85 -2,46 20,43 Info Yatırım 1,45 2,11 22,88 İntema 31,28 -1,39 28,51 İpek Doğal Enerji 5,31 -0,38 -1,12 İskenderun Demir ve Çelik 7,80 1,30 47,45

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)