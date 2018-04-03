Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,24
|-0,80
|-3,88
|Acıpayam Selüloz
|2,64
|-0,75
|-0,38
|Adana Çimento (A)
|6,93
|0,29
|15,50
|Adana Çimento (B)
|4,79
|0,21
|13,51
|Adana Çimento (C)
|1,36
|-0,73
|61,90
|Adel Kalemcilik
|17,20
|0,00
|4,50
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,41
|-1,23
|21,11
|Afyon Çimento
|7,27
|0,55
|-6,56
|AG Anadolu Grubu Holding
|23,84
|-1,49
|0,59
|Ak Enerji
|0,92
|0,00
|1,10
|Akbank
|9,51
|0,32
|0,70
|Akçansa
|10,45
|-0,48
|2,08
|Akdenız Güvenlık Hız.
|4,20
|-3,00
|-29,17
|Akfen GMYO
|2,16
|-0,46
|-10,37
|Akın Tekstil
|10,33
|-2,55
|-26,79
|Akiş GMYO
|3,28
|-0,61
|4,79
|Akmerkez GMYO
|19,44
|-0,26
|-4,99
|Aksa
|16,62
|-0,18
|29,34
|Aksa Enerji
|4,39
|-1,57
|6,30
|Aksigorta
|3,99
|-0,25
|31,56
|Aksu Enerji
|8,75
|-1,46
|65,11
|Akyürek Pazarlama
|0,18
|0,00
|-30,77
|Alarko Carrıer
|55,85
|-0,53
|-7,76
|Alarko GMYO
|47,84
|-0,29
|-5,92
|Alarko Holding
|6,78
|-0,44
|-6,61
|Albaraka Türk
|1,59
|0,63
|2,58
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,68
|1,19
|-3,76
|Alkim Kağıt
|4,82
|1,47
|-5,49
|Alkim Kimya
|23,00
|-0,35
|-8,00
|Altınyağ
|0,94
|-1,05
|-21,41
|Altınyunus Çeşme
|5,00
|-1,96
|-0,99
|Anadolu Cam
|3,20
|-3,61
|21,67
|Anadolu Efes
|27,00
|0,52
|11,57
|Anadolu Hayat Emek.
|7,55
|0,00
|-3,41
|Anadolu Isuzu
|13,37
|-1,26
|46,92
|Anadolu Sigorta
|4,31
|2,86
|43,13
|Anel Elektrik
|3,14
|-3,38
|-16,71
|Anel Telekom
|0,47
|0,00
|-6,00
|Arçelik
|18,07
|1,63
|-13,01
|Arena Bilgisayar
|4,23
|1,20
|0,00
|Armada Bilgisayar
|6,01
|-0,33
|-11,36
|Arsan Tekstil
|2,39
|7,17
|36,57
|Artı Yatırım Holding
|2,30
|0,88
|144,68
|Aselsan
|30,22
|-1,50
|-4,97
|Aslan Çimento
|38,38
|-0,05
|0,47
|Ata GMYO
|3,94
|-0,51
|-17,75
|Atakule GMYO
|1,92
|-2,54
|-6,34
|Atlantik Petrol Ürünleri
|1,32
|-0,75
|-5,04
|Atlantis Yatırım Holding
|0,72
|-2,70
|46,94
|Atlas Yat. Ort.
|1,09
|-1,80
|11,22
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,90
|-2,45
|1,11
|Avrasya GMYO
|1,58
|0,64
|0,00
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,58
|0,64
|-5,95
|Avrupa Yatırım Holding
|2,35
|-0,42
|28,42
|Ayen Enerji
|8,27
|-13,13
|71,22
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,88
|-1,05
|10,59
|Aygaz
|14,35
|-0,76
|-1,00
|Bagfaş
|9,28
|0,00
|-11,62
|Bak Ambalaj
|7,25
|0,28
|41,05
|Balatacılar Balatacılık
|0,52
|0,00
|-7,14
|Bantaş Ambalaj
|2,60
|-1,89
|-36,43
|Banvit
|15,85
|-2,28
|-26,00
|Baştaş Başkent Çimento
|2,70
|-0,37
|9,76
|Batı Çimento
|7,37
|-0,67
|-25,40
|Batısöke Çimento
|1,59
|0,00
|-10,67
|Bera Holding
|2,83
|-1,74
|-8,71
|Berkosan Yalıtım
|2,42
|2,98
|8,52
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,62
|-0,55
|-11,49
|Beyaz Filo
|110,00
|-9,09
|48,75
|Bilici Yatırım
|2,38
|1,71
|51,59
|Bim Mağazalar
|71,55
|-0,14
|-8,39
|Bimeks
|0,22
|-4,35
|-21,43
|Birko Mensucat
|0,38
|-2,56
|-7,32
|Birlik Mensucat
|1,52
|2,01
|7,80
|Bizim Mağazaları
|7,89
|-0,25
|2,47
|Bolu Çimento
|6,60
|0,15
|22,68
|Bomonti Elektrik
|0,93
|0,00
|-13,89
|Borusan Mannesmann
|12,76
|2,08
|8,69
|Borusan Yat. Paz.
|40,02
|0,65
|-9,05
|Bosch Fren Sistemleri
|191,00
|0,00
|-1,29
|Bossa
|15,08
|1,96
|272,35
|Boyner Perakende Yat.
|8,67
|0,23
|-5,56
|Brisa
|7,22
|2,27
|-0,69
|Burçelik
|3,85
|-0,26
|0,00
|Burçelik Vana
|1,75
|-0,57
|0,00
|Bursa Çimento
|5,57
|-0,18
|6,10
|Carrefoursa
|5,27
|0,00
|-5,56
|Coca Cola İçecek
|36,82
|-0,54
|7,60
|Componenta Dökümcülük
|11,67
|-0,17
|6,09
|Cosmos Yat. Holding
|1,21
|-0,82
|3,42
|Credıtwest Faktorıng
|1,44
|0,00
|5,88
|Çelebi
|37,26
|4,14
|0,76
|Çelik Halat
|8,80
|13,84
|126,80
|Çemaş Döküm
|2,43
|-12,90
|31,35
|Çemtaş
|4,54
|0,00
|11,27
|Çimbeton
|37,88
|-1,35
|2,60
|Çimentaş
|11,75
|-0,34
|1,38
|Çimsa
|13,41
|-0,52
|1,63
|Çuhadaroğlu Metal
|2,65
|-1,12
|-9,56
|Dagi Giyim
|2,01
|-2,90
|-11,45
|Dagi Yatırım Holding
|1,44
|0,00
|0,70
|Dardanel
|1,62
|0,00
|-16,92
|Datagate Bilgisayar
|11,14
|-2,88
|6,40
|Demısaş Döküm
|2,77
|1,09
|51,37
|Denge Holding
|2,85
|-7,77
|50,63
|Deniz GMYO
|3,13
|-1,57
|15,93
|Denizbank
|7,27
|-1,76
|98,09
|Denizli Cam
|12,11
|1,00
|2,02
|Derimod
|12,04
|0,33
|60,32
|Desa Deri
|1,06
|1,92
|4,95
|Despec Bilgisayar
|3,44
|-1,15
|-4,18
|Deva Holding
|4,61
|-0,65
|5,25
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,02
|0,00
|-12,82
|Ditaş Doğan
|7,30
|2,67
|20,26
|DO-CO
|248,10
|0,45
|18,03
|Doğan Burda
|3,49
|2,05
|5,12
|Doğan Gazetecilik
|3,85
|3,49
|39,49
|Doğan Holding
|1,46
|9,77
|67,82
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|3,30
|-0,90
|-9,34
|Doğusan
|2,29
|-2,55
|56,85
|Doğuş GMYO
|3,12
|-0,32
|-3,70
|Doğuş Otomotiv
|7,97
|-1,97
|-3,28
|Duran Doğan Basım
|5,40
|1,50
|43,24
|Dyo Boya
|5,91
|-0,51
|-22,34
|Eczacıbaşı İlaç
|4,36
|-1,13
|-1,13
|Eczacıbaşı Yat. Ort.
|2,66
|-5,67
|23,72
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,83
|-1,11
|-9,98
|Edip Gayrimenkul
|1,19
|0,00
|0,85
|Ege Endüstri
|377,20
|0,21
|17,14
|Ege Gübre
|30,48
|-0,72
|14,93
|Ege Profil
|10,02
|-0,79
|0,40
|Ege Seramik
|3,88
|-1,02
|-15,65
|Egeli & Co Enerji
|0,53
|-1,85
|12,77
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,60
|0,00
|-13,04
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,14
|-6,67
|-30,00
|Egeplast
|6,15
|-0,49
|31,41
|Ekiz Kimya
|0,48
|-2,04
|-15,79
|Emek Elektrik
|1,57
|0,00
|-1,26
|Eminiş Ambalaj
|4,17
|-0,24
|-10,13
|Emlak Konut GMYO
|2,54
|0,40
|-9,61
|Enerjisa Enerji
|6,89
|0,15
|Enka İnşaat
|5,43
|-0,18
|-9,95
|Erbosan
|81,80
|1,49
|-1,80
|Ereğli Demir Çelik
|10,60
|2,42
|5,79
|Ersu Gıda
|1,13
|0,00
|-13,74
|Escort Teknoloji
|1,03
|-0,96
|-18,25
|Esem Spor Giyim
|0,49
|-2,00
|32,43
|Etiler Gıda
|4,31
|-0,69
|-8,10
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,05
|0,00
|-7,08
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,93
|1,09
|-3,12
|Euro Yat. Ort.
|0,84
|0,00
|-2,33
|Euro Yatırım Holding
|0,71
|-2,74
|16,39
|Fenerbahçe Futbol
|33,68
|0,60
|-1,81
|Finans Fin. Kir.
|4,21
|-0,94
|7,95
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|18,15
|2,54
|31,43
|F-M İzmit Piston
|19,07
|-0,21
|40,84
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,84
|-2,22
|-1,63
|Ford Otosan
|60,95
|0,33
|5,00
|Frigo Pak Gıda
|1,17
|4,46
|23,16
|Galatasaray Sportif
|2,34
|-2,09
|11,56
|Garanti Bankası
|10,82
|0,09
|0,93
|Garanti Faktoring
|2,79
|-0,36
|-14,42
|Garanti Yat. Ort.
|0,76
|0,00
|1,33
|Gedik Girişim
|1,26
|0,80
|5,88
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,63
|-0,75
|4,37
|Gedik Yatırım Holding
|1,42
|-2,07
|2,90
|Gediz Ambalaj
|7,66
|-0,26
|5,95
|Gentaş
|1,66
|-1,19
|-1,19
|Gersan Elektrik
|5,98
|-1,16
|26,96
|Global Men. Değ.
|0,60
|-3,23
|33,33
|Global Yat. Holding
|4,01
|-1,72
|11,08
|Good-Year
|3,93
|0,77
|-7,53
|Göltaş Çimento
|65,05
|-0,91
|-0,38
|Gözde Girişim
|5,19
|-0,57
|-8,30
|GSD Denizcilik
|1,59
|0,63
|17,78
|GSD Holding
|1,00
|4,17
|38,89
|Gübre Fabrik.
|4,11
|-0,72
|-2,84
|Güler Yat. Holding
|1,82
|-2,15
|56,90
|Güneş Sigorta
|1,85
|-0,54
|12,12
|Halk GMYO
|0,90
|-1,10
|-6,25
|Halk Sigorta
|1,41
|0,71
|-12,96
|Hatay Tekstil
|4,86
|-0,41
|-2,21
|Hedef Girişim
|2,16
|-0,46
|-11,48
|Hektaş
|10,51
|-1,31
|50,14
|Hürriyet Gzt.
|1,41
|6,82
|5,22
|ICBC Turkey Bank
|4,93
|-0,80
|8,11
|İdealist GMYO
|2,15
|0,00
|5,39
|İhlas Ev Aletleri
|0,49
|-2,00
|-3,92
|İhlas Gayrimenkul
|1,75
|0,57
|-10,71
|İhlas Gazetecilik
|1,27
|0,00
|7,63
|İhlas Holding
|0,51
|2,00
|-3,77
|İhlas Yayın Holding
|0,51
|0,00
|0,00
|İndeks Bilgisayar
|13,85
|-2,46
|20,43
|Info Yatırım
|1,45
|2,11
|22,88
|İntema
|31,28
|-1,39
|28,51
|İpek Doğal Enerji
|5,31
|-0,38
|-1,12
|İskenderun Demir ve Çelik
|7,80
|1,30
|47,45
(Sürecek)