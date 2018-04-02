Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,25
|0,81
|-3,10
|Acıpayam Selüloz
|2,66
|0,38
|0,38
|Adana Çimento (A)
|6,91
|1,17
|15,17
|Adana Çimento (B)
|4,78
|1,92
|13,27
|Adana Çimento (C)
|1,37
|8,73
|63,10
|Adel Kalemcilik
|17,20
|0,88
|4,50
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,44
|6,55
|22,61
|Afyon Çimento
|7,23
|0,14
|-7,07
|AG Anadolu Grubu Holding
|24,20
|0,92
|2,11
|Ak Enerji
|0,92
|-3,16
|1,10
|Akbank
|9,48
|-0,73
|0,38
|Akçansa
|10,50
|-1,41
|2,57
|Akdenız Güvenlık Hız.
|4,33
|-0,92
|-26,98
|Akfen GMYO
|2,17
|-1,81
|-9,96
|Akın Tekstil
|10,60
|2,51
|-24,88
|Akiş GMYO
|3,30
|-0,60
|5,43
|Akmerkez GMYO
|19,49
|-1,07
|-4,74
|Aksa
|16,65
|0,36
|29,57
|Aksa Enerji
|4,46
|-0,22
|7,99
|Aksigorta
|4,00
|-0,99
|31,89
|Aksu Enerji
|8,88
|-4,41
|67,56
|Akyürek Pazarlama
|0,18
|0,00
|-30,77
|Alarko Carrıer
|56,15
|-0,53
|-7,27
|Alarko GMYO
|47,98
|0,97
|-5,64
|Alarko Holding
|6,81
|0,89
|-6,20
|Albaraka Türk
|1,58
|0,64
|1,94
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,59
|-0,13
|-4,89
|Alkim Kağıt
|4,75
|0,42
|-6,86
|Alkim Kimya
|23,08
|-0,09
|-7,68
|Altınyağ
|0,95
|1,06
|-20,58
|Altınyunus Çeşme
|5,10
|0,00
|0,99
|Anadolu Cam
|3,32
|-1,19
|26,24
|Anadolu Efes
|26,86
|0,30
|10,99
|Anadolu Hayat Emek.
|7,55
|1,34
|-3,41
|Anadolu Isuzu
|13,54
|2,42
|48,79
|Anadolu Sigorta
|4,19
|0,72
|39,15
|Anel Elektrik
|3,25
|1,56
|-13,79
|Anel Telekom
|0,47
|-2,08
|-6,00
|Arçelik
|17,78
|-0,39
|-14,40
|Arena Bilgisayar
|4,18
|1,21
|-1,18
|Armada Bilgisayar
|6,03
|-0,66
|-11,06
|Arsan Tekstil
|2,23
|0,90
|27,43
|Artı Yatırım Holding
|2,28
|-3,39
|142,55
|Aselsan
|30,68
|-0,78
|-3,52
|Aslan Çimento
|38,40
|0,37
|0,52
|Ata GMYO
|3,96
|-1,00
|-17,33
|Atakule GMYO
|1,97
|-2,48
|-3,90
|Atlantik Petrol Ürünleri
|1,33
|-1,48
|-4,32
|Atlantis Yatırım Holding
|0,74
|-2,63
|51,02
|Atlas Yat. Ort.
|1,11
|4,72
|13,27
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,35
|3,03
|3,65
|Avrasya GMYO
|1,57
|0,00
|-0,63
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,57
|0,00
|-6,55
|Avrupa Yatırım Holding
|2,36
|-3,28
|28,96
|Ayen Enerji
|9,52
|19,90
|97,10
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,90
|0,00
|11,76
|Aygaz
|14,46
|-0,07
|-0,25
|Bagfaş
|9,28
|-0,64
|-11,62
|Bak Ambalaj
|7,23
|-0,28
|40,66
|Balatacılar Balatacılık
|0,52
|0,00
|-7,14
|Bantaş Ambalaj
|2,65
|-1,85
|-35,21
|Banvit
|16,22
|-0,49
|-24,28
|Baştaş Başkent Çimento
|2,71
|-0,73
|10,16
|Batı Çimento
|7,42
|-0,67
|-24,90
|Batısöke Çimento
|1,59
|-1,24
|-10,67
|Bera Holding
|2,88
|-0,35
|-7,10
|Berkosan Yalıtım
|2,35
|3,98
|5,38
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,64
|-2,41
|-11,00
|Beyaz Filo
|121,00
|0,00
|63,62
|Bilici Yatırım
|2,34
|1,30
|49,04
|Bim Mağazalar
|71,65
|-0,35
|-8,26
|Bimeks
|0,23
|-4,17
|-17,86
|Birko Mensucat
|0,39
|2,63
|-4,88
|Birlik Mensucat
|1,49
|-1,32
|5,67
|Bizim Mağazaları
|7,91
|0,51
|2,73
|Bolu Çimento
|6,59
|1,23
|22,49
|Bomonti Elektrik
|0,93
|0,00
|-13,89
|Borusan Mannesmann
|12,50
|1,13
|6,47
|Borusan Yat. Paz.
|39,76
|-1,58
|-9,64
|Bosch Fren Sistemleri
|191,00
|1,06
|-1,29
|Bossa
|14,79
|1,23
|265,19
|Boyner Perakende Yat.
|8,65
|0,35
|-5,77
|Brisa
|7,06
|0,28
|-2,89
|Burçelik
|3,86
|0,52
|0,26
|Burçelik Vana
|1,76
|0,00
|0,57
|Bursa Çimento
|5,58
|0,36
|6,29
|Carrefoursa
|5,27
|-0,57
|-5,56
|Coca Cola İçecek
|37,02
|3,18
|8,18
|Componenta Dökümcülük
|11,69
|-1,10
|6,27
|Cosmos Yat. Holding
|1,22
|6,09
|4,27
|Credıtwest Faktorıng
|1,44
|1,41
|5,88
|Çelebi
|35,78
|0,68
|-3,24
|Çelik Halat
|7,73
|-3,37
|99,23
|Çemaş Döküm
|2,79
|16,25
|50,81
|Çemtaş
|4,54
|-0,66
|11,27
|Çimbeton
|38,40
|-0,41
|4,01
|Çimentaş
|11,79
|0,00
|1,73
|Çimsa
|13,48
|-0,22
|2,16
|Çuhadaroğlu Metal
|2,68
|1,13
|-8,53
|Dagi Giyim
|2,07
|2,48
|-8,81
|Dagi Yatırım Holding
|1,44
|-0,69
|0,70
|Dardanel
|1,62
|1,25
|-16,92
|Datagate Bilgisayar
|11,47
|-6,97
|9,55
|Demısaş Döküm
|2,74
|-1,44
|49,73
|Denge Holding
|3,09
|-5,50
|63,32
|Deniz GMYO
|3,18
|-0,31
|17,78
|Denizbank
|7,40
|-0,67
|101,63
|Denizli Cam
|11,99
|0,59
|1,01
|Derimod
|12,00
|0,50
|59,79
|Desa Deri
|1,04
|0,97
|2,97
|Despec Bilgisayar
|3,48
|-0,57
|-3,06
|Deva Holding
|4,64
|0,87
|5,94
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,02
|-0,97
|-12,82
|Ditaş Doğan
|7,11
|-1,52
|17,13
|DO-CO
|247,00
|0,78
|17,51
|Doğan Burda
|3,42
|-0,87
|3,01
|Doğan Gazetecilik
|3,72
|0,54
|34,78
|Doğan Holding
|1,33
|-2,21
|52,87
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|3,33
|0,00
|-8,52
|Doğusan
|2,35
|-5,62
|60,96
|Doğuş GMYO
|3,13
|0,32
|-3,40
|Doğuş Otomotiv
|8,13
|-0,37
|-1,33
|Duran Doğan Basım
|5,32
|-0,19
|41,11
|Dyo Boya
|5,94
|-0,50
|-21,94
|Eczacıbaşı İlaç
|4,41
|1,85
|0,00
|Eczacıbaşı Yat. Ort.
|2,82
|20,00
|31,16
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,94
|-0,60
|-8,97
|Edip Gayrimenkul
|1,19
|0,00
|0,85
|Ege Endüstri
|376,40
|-1,72
|16,89
|Ege Gübre
|30,70
|0,13
|15,76
|Ege Profil
|10,10
|2,54
|1,20
|Ege Seramik
|3,92
|-0,51
|-14,78
|Egeli & Co Enerji
|0,54
|0,00
|14,89
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,60
|-1,64
|-13,04
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,15
|7,14
|-25,00
|Egeplast
|6,18
|13,39
|32,05
|Ekiz Kimya
|0,49
|0,00
|-14,04
|Emek Elektrik
|1,57
|-1,26
|-1,26
|Eminiş Ambalaj
|4,18
|-0,48
|-9,91
|Emlak Konut GMYO
|2,53
|0,00
|-9,96
|Enerjisa Enerji
|7,18
|1,13
|Enka İnşaat
|5,44
|-1,27
|-9,78
|Erbosan
|80,60
|-0,19
|-3,24
|Ereğli Demir Çelik
|10,35
|-1,24
|3,29
|Ersu Gıda
|1,13
|-0,88
|-13,74
|Escort Teknoloji
|1,04
|-1,89
|-17,46
|Esem Spor Giyim
|0,50
|0,00
|35,14
|Etiler Gıda
|4,34
|-0,69
|-7,46
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,05
|0,00
|-7,08
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,92
|-1,08
|-4,17
|Euro Yat. Ort.
|0,84
|1,20
|-2,33
|Euro Yatırım Holding
|0,73
|0,00
|19,67
|Fenerbahçe Futbol
|33,48
|-1,01
|-2,39
|Finans Fin. Kir.
|4,25
|-0,23
|8,97
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|17,70
|-0,56
|28,17
|F-M İzmit Piston
|19,11
|-0,88
|41,14
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,95
|0,00
|0,61
|Ford Otosan
|60,75
|1,22
|4,66
|Frigo Pak Gıda
|1,12
|-6,67
|17,89
|Galatasaray Sportif
|2,39
|0,42
|13,94
|Garanti Bankası
|10,81
|-1,19
|0,84
|Garanti Faktoring
|2,80
|1,08
|-14,11
|Garanti Yat. Ort.
|0,76
|0,00
|1,33
|Gedik Girişim
|1,25
|-0,79
|5,04
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,65
|0,00
|5,16
|Gedik Yatırım Holding
|1,45
|0,00
|5,07
|Gediz Ambalaj
|7,68
|-0,65
|6,22
|Gentaş
|1,68
|-1,75
|0,00
|Gersan Elektrik
|6,05
|-1,47
|28,45
|Global Men. Değ.
|0,62
|0,00
|37,78
|Global Yat. Holding
|4,08
|4,35
|13,02
|Good-Year
|3,90
|-0,26
|-8,24
|Göltaş Çimento
|65,65
|3,79
|0,54
|Gözde Girişim
|5,22
|9,43
|-7,77
|GSD Denizcilik
|1,58
|2,60
|17,04
|GSD Holding
|0,96
|2,13
|33,33
|Gübre Fabrik.
|4,14
|-0,24
|-2,13
|Güler Yat. Holding
|1,86
|1,64
|60,34
|Güneş Sigorta
|1,86
|2,20
|12,73
|Halk GMYO
|0,91
|1,11
|-5,21
|Halk Sigorta
|1,40
|-4,11
|-13,58
|Hatay Tekstil
|4,88
|-0,61
|-1,81
|Hedef Girişim
|2,17
|-0,46
|-11,07
|Hektaş
|10,65
|-0,84
|52,14
|Hürriyet Gzt.
|1,32
|0,00
|-1,49
|ICBC Turkey Bank
|4,97
|1,84
|8,99
|İdealist GMYO
|2,15
|-0,46
|5,39
|İhlas Ev Aletleri
|0,50
|0,00
|-1,96
|İhlas Gayrimenkul
|1,74
|-0,57
|-11,22
|İhlas Gazetecilik
|1,27
|-0,78
|7,63
|İhlas Holding
|0,50
|-1,96
|-5,66
|İhlas Yayın Holding
|0,51
|0,00
|0,00
|İndeks Bilgisayar
|14,20
|-1,46
|23,48
|Info Yatırım
|1,42
|7,58
|20,34
|İntema
|31,72
|-0,06
|30,32
|İpek Doğal Enerji
|5,33
|1,52
|-0,74
|İskenderun Demir ve Çelik
|7,70
|-4,94
|45,56
(Sürecek)