Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,24
|2,48
|-3,88
|Acıpayam Selüloz
|2,65
|0,00
|0,00
|Adana Çimento (A)
|6,83
|1,94
|13,83
|Adana Çimento (B)
|4,69
|1,30
|11,14
|Adana Çimento (C)
|1,26
|4,13
|50,00
|Adel Kalemcilik
|17,05
|0,59
|3,58
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,29
|-0,43
|15,08
|Afyon Çimento
|7,22
|0,00
|-7,20
|AG Anadolu Grubu Holding
|23,98
|1,78
|1,18
|Ak Enerji
|0,95
|-1,04
|4,40
|Akbank
|9,55
|-0,10
|1,12
|Akçansa
|10,65
|0,08
|4,04
|Akdenız Güvenlık Hız.
|4,37
|-0,68
|-26,31
|Akfen GMYO
|2,21
|0,45
|-8,30
|Akın Tekstil
|10,34
|0,19
|-26,72
|Akiş GMYO
|3,32
|1,22
|6,07
|Akmerkez GMYO
|19,70
|-0,20
|-3,71
|Aksa
|16,59
|-0,90
|29,11
|Aksa Enerji
|4,47
|1,13
|8,23
|Aksigorta
|4,04
|2,54
|33,21
|Aksu Enerji
|9,29
|0,43
|75,30
|Akyürek Pazarlama
|0,18
|0,00
|-30,77
|Alarko Carrıer
|56,45
|-0,53
|-6,77
|Alarko GMYO
|47,52
|-0,42
|-6,55
|Alarko Holding
|6,75
|3,37
|-7,02
|Albaraka Türk
|1,57
|0,00
|1,29
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,60
|-0,13
|-4,76
|Alkim Kağıt
|4,73
|-0,42
|-7,25
|Alkim Kimya
|23,10
|0,17
|-7,60
|Altınyağ
|0,94
|0,00
|-21,41
|Altınyunus Çeşme
|5,10
|0,99
|0,99
|Anadolu Cam
|3,36
|-1,75
|27,76
|Anadolu Efes
|26,78
|-1,11
|10,66
|Anadolu Hayat Emek.
|7,45
|0,00
|-4,69
|Anadolu Isuzu
|13,22
|-1,20
|45,27
|Anadolu Sigorta
|4,16
|0,24
|38,15
|Anel Elektrik
|3,20
|2,56
|-15,12
|Anel Telekom
|0,48
|0,00
|-4,00
|Arçelik
|17,85
|-0,17
|-14,07
|Arena Bilgisayar
|4,13
|0,49
|-2,36
|Armada Bilgisayar
|6,07
|0,66
|-10,47
|Arsan Tekstil
|2,21
|2,31
|26,29
|Artı Yatırım Holding
|2,36
|5,83
|151,06
|Aselsan
|30,92
|0,72
|-2,77
|Aslan Çimento
|38,26
|-0,62
|0,16
|Ata GMYO
|4,00
|0,25
|-16,49
|Atakule GMYO
|2,02
|3,59
|-1,46
|Atlantik Petrol Ürünleri
|1,35
|0,00
|-2,88
|Atlantis Yatırım Holding
|0,76
|4,11
|55,10
|Atlas Yat. Ort.
|1,06
|0,00
|8,16
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,81
|-0,17
|0,60
|Avrasya GMYO
|1,57
|0,64
|-0,63
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,57
|0,64
|-6,55
|Avrupa Yatırım Holding
|2,44
|0,00
|33,33
|Ayen Enerji
|7,94
|8,32
|64,39
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,90
|1,60
|11,76
|Aygaz
|14,47
|-0,75
|-0,18
|Bagfaş
|9,34
|-0,21
|-11,05
|Bak Ambalaj
|7,25
|1,68
|41,05
|Balatacılar Balatacılık
|0,52
|0,00
|-7,14
|Bantaş Ambalaj
|2,70
|-1,46
|-33,99
|Banvit
|16,30
|0,68
|-23,90
|Baştaş Başkent Çimento
|2,73
|-1,44
|10,98
|Batı Çimento
|7,47
|-1,97
|-24,39
|Batısöke Çimento
|1,61
|1,90
|-9,55
|Bera Holding
|2,89
|-1,37
|-6,77
|Berkosan Yalıtım
|2,26
|-1,31
|1,35
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,73
|0,00
|-8,80
|Beyaz Filo
|121,00
|-13,57
|63,62
|Bilici Yatırım
|2,31
|0,00
|47,13
|Bim Mağazalar
|71,90
|0,77
|-7,94
|Bimeks
|0,24
|0,00
|-14,29
|Birko Mensucat
|0,38
|-2,56
|-7,32
|Birlik Mensucat
|1,51
|1,34
|7,09
|Bizim Mağazaları
|7,87
|1,68
|2,21
|Bolu Çimento
|6,51
|-0,31
|21,00
|Bomonti Elektrik
|0,93
|-1,06
|-13,89
|Borusan Mannesmann
|12,36
|1,39
|5,28
|Borusan Yat. Paz.
|40,40
|0,75
|-8,18
|Bosch Fren Sistemleri
|189,00
|-0,53
|-2,33
|Bossa
|14,61
|1,25
|260,74
|Boyner Perakende Yat.
|8,62
|-0,69
|-6,10
|Brisa
|7,04
|0,14
|-3,16
|Burçelik
|3,84
|0,00
|-0,26
|Burçelik Vana
|1,76
|0,57
|0,57
|Bursa Çimento
|5,56
|1,09
|5,90
|Carrefoursa
|5,30
|0,00
|-5,02
|Coca Cola İçecek
|35,88
|-0,44
|4,85
|Componenta Dökümcülük
|11,82
|-0,34
|7,45
|Cosmos Yat. Holding
|1,15
|-0,86
|-1,71
|Credıtwest Faktorıng
|1,42
|0,00
|4,41
|Çelebi
|35,54
|3,01
|-3,89
|Çelik Halat
|8,00
|6,67
|106,19
|Çemaş Döküm
|2,40
|-6,25
|29,73
|Çemtaş
|4,57
|0,44
|12,01
|Çimbeton
|38,56
|0,00
|4,44
|Çimentaş
|11,79
|-1,26
|1,73
|Çimsa
|13,51
|0,60
|2,39
|Çuhadaroğlu Metal
|2,65
|0,00
|-9,56
|Dagi Giyim
|2,02
|2,02
|-11,01
|Dagi Yatırım Holding
|1,45
|0,69
|1,40
|Dardanel
|1,60
|-0,62
|-17,95
|Datagate Bilgisayar
|12,33
|-0,56
|17,77
|Demısaş Döküm
|2,78
|3,73
|51,91
|Denge Holding
|3,27
|-2,10
|72,83
|Deniz GMYO
|3,19
|0,63
|18,15
|Denizbank
|7,45
|0,00
|103,00
|Denizli Cam
|11,92
|1,02
|0,42
|Derimod
|11,94
|1,27
|58,99
|Desa Deri
|1,03
|0,00
|1,98
|Despec Bilgisayar
|3,50
|0,57
|-2,51
|Deva Holding
|4,60
|-0,22
|5,02
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,03
|0,98
|-11,97
|Ditaş Doğan
|7,22
|1,40
|18,95
|DO-CO
|245,10
|-1,57
|16,60
|Doğan Burda
|3,45
|-0,86
|3,92
|Doğan Gazetecilik
|3,70
|0,82
|34,06
|Doğan Holding
|1,36
|2,26
|56,32
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|3,33
|0,60
|-8,52
|Doğusan
|2,49
|-3,86
|70,55
|Doğuş GMYO
|3,12
|-0,32
|-3,70
|Doğuş Otomotiv
|8,16
|0,12
|-0,97
|Duran Doğan Basım
|5,33
|-0,74
|41,38
|Dyo Boya
|5,97
|0,17
|-21,55
|Eczacıbaşı İlaç
|4,33
|-1,37
|-1,81
|Eczacıbaşı Yat. Ort.
|2,35
|0,43
|9,30
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,00
|0,30
|-8,42
|Edip Gayrimenkul
|1,19
|-1,65
|0,85
|Ege Endüstri
|383,00
|-1,19
|18,94
|Ege Gübre
|30,66
|2,00
|15,61
|Ege Profil
|9,85
|-0,91
|-1,30
|Ege Seramik
|3,94
|-0,25
|-14,35
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,61
|5,17
|-11,59
|Egeli&Co Girişim Sermaye
|0,54
|1,89
|14,89
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,14
|0,00
|-30,00
|Egeplast
|5,45
|-1,80
|16,45
|Ekiz Kimya
|0,49
|0,00
|-14,04
|Emek Elektrik
|1,59
|2,58
|0,00
|Eminiş Ambalaj
|4,20
|-0,24
|-9,48
|Emlak Konut GMYO
|2,53
|0,00
|-9,96
|Enerjisa Enerji
|7,10
|-0,42
|Enka İnşaat
|5,51
|1,85
|-8,62
|Erbosan
|80,75
|0,56
|-3,06
|Ereğli Demir Çelik
|10,48
|0,77
|4,59
|Ersu Gıda
|1,14
|0,88
|-12,98
|Escort Teknoloji
|1,06
|0,95
|-15,87
|Esem Spor Giyim
|0,50
|0,00
|35,14
|Etiler Gıda
|4,37
|1,63
|-6,82
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,05
|-1,87
|-7,08
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,93
|-1,06
|-3,12
|Euro Yat. Ort.
|0,83
|0,00
|-3,49
|Euro Yatırım Holding
|0,73
|0,00
|19,67
|Fenerbahçe Futbol
|33,82
|0,06
|-1,40
|Finans Fin. Kir.
|4,26
|0,00
|9,23
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|17,80
|-0,45
|28,89
|F-M İzmit Piston
|19,28
|2,06
|42,39
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,95
|0,81
|0,61
|Ford Otosan
|62,30
|1,55
|3,40
|Frigo Pak Gıda
|1,20
|0,84
|26,32
|Galatasaray Sportif
|2,38
|-0,42
|13,47
|Garanti Bankası
|10,94
|0,37
|2,05
|Garanti Faktoring
|2,77
|0,36
|-15,03
|Garanti Yat. Ort.
|0,76
|-1,30
|1,33
|Gedik Girişim
|1,26
|0,80
|5,88
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,65
|0,76
|5,16
|Gedik Yatırım Holding
|1,45
|1,40
|5,07
|Gediz Ambalaj
|7,73
|0,91
|6,92
|Gentaş
|1,71
|-0,58
|1,79
|Gersan Elektrik
|6,14
|-1,60
|30,36
|Global Men. Değ.
|0,62
|0,00
|37,78
|Global Yat. Holding
|3,91
|0,77
|8,31
|Good-Year
|3,91
|0,00
|-8,00
|Göltaş Çimento
|63,25
|0,24
|-3,14
|Gözde Girişim
|4,77
|1,06
|-15,72
|GSD Denizcilik
|1,54
|-1,91
|14,07
|GSD Holding
|0,94
|1,08
|30,56
|Gübre Fabrik.
|4,15
|-0,95
|-1,89
|Güler Yat. Holding
|1,83
|-0,54
|57,76
|Güneş Sigorta
|1,82
|0,00
|10,30
|Halk GMYO
|0,90
|-1,10
|-6,25
|Halk Sigorta
|1,46
|0,69
|-9,88
|Hatay Tekstil
|4,91
|0,00
|-1,21
|Hedef Girişim
|2,18
|-0,46
|-10,66
|Hektaş
|10,74
|0,00
|53,43
|Hürriyet Gzt.
|1,32
|-3,65
|-1,49
|ICBC Turkey Bank
|4,88
|0,21
|7,02
|İdealist GMYO
|2,16
|0,00
|5,88
|İhlas Ev Aletleri
|0,50
|-1,96
|-1,96
|İhlas Gayrimenkul
|1,75
|-2,23
|-10,71
|İhlas Gazetecilik
|1,28
|0,00
|8,47
|İhlas Holding
|0,51
|2,00
|-3,77
|İhlas Yayın Holding
|0,51
|0,00
|0,00
|İndeks Bilgisayar
|14,41
|-0,28
|25,30
|Info Yatırım
|1,32
|5,60
|11,86
|İntema
|31,74
|-0,31
|30,40
|İpek Doğal Enerji
|5,25
|0,57
|-2,23
|İskenderun Demir ve Çelik
|8,10
|18,25
|53,12
(Sürecek)