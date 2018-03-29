Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,21 0,83 -6,20 Acıpayam Selüloz 2,65 0,00 0,00 Adana Çimento (A) 6,70 -0,30 11,67 Adana Çimento (B) 4,63 0,65 9,72 Adana Çimento (C) 1,21 2,54 44,05 Adel Kalemcilik 16,95 1,01 2,98 Adese Alışveriş Ticaret 2,30 0,00 15,58 Afyon Çimento 7,22 0,70 -7,20 AG Anadolu Grubu Holding 23,56 -1,42 -0,59 Ak Enerji 0,96 2,13 5,49 Akbank 9,56 1,92 1,23 Akçansa 11,31 2,08 3,95 Akdenız Güvenlık Hız. 4,40 0,69 -25,80 Akfen GMYO 2,20 -1,35 -8,71 Akın Tekstil 10,32 0,88 -26,86 Akiş GMYO 3,28 0,00 4,79 Akmerkez GMYO 19,74 1,81 -3,52 Aksa 16,74 1,76 30,27 Aksa Enerji 4,42 0,23 7,02 Aksigorta 3,94 3,41 29,91 Aksu Enerji 9,25 -0,54 74,55 Akyürek Pazarlama 0,18 0,00 -30,77 Alarko Carrıer 56,75 2,62 -6,28 Alarko GMYO 47,72 1,53 -6,16 Alarko Holding 6,53 0,31 -10,06 Albaraka Türk 1,57 1,29 1,29 Alcatel Lucent Teletaş 7,61 0,93 -4,64 Alkim Kağıt 4,75 1,71 -6,86 Alkim Kimya 23,06 -0,95 -7,76 Altınyağ 0,94 1,08 -21,41 Altınyunus Çeşme 5,05 1,00 0,00 Anadolu Cam 3,42 0,59 30,04 Anadolu Efes 27,08 2,19 11,90 Anadolu Hayat Emek. 7,45 2,05 -4,69 Anadolu Isuzu 13,38 -0,22 47,03 Anadolu Sigorta 4,15 2,72 37,82 Anel Elektrik 3,12 -0,32 -17,24 Anel Telekom 0,48 0,00 -4,00 Arçelik 17,88 -0,33 -13,92 Arena Bilgisayar 4,11 1,73 -2,84 Armada Bilgisayar 6,03 -0,50 -11,06 Arsan Tekstil 2,16 -2,26 23,43 Artı Yatırım Holding 2,23 0,00 137,23 Aselsan 30,70 0,72 -3,46 Aslan Çimento 38,50 0,94 0,79 Ata GMYO 3,99 3,91 -16,70 Atakule GMYO 1,95 2,63 -4,88 Atlantik Petrol Ürünleri 1,35 0,75 -2,88 Atlantis Yatırım Holding 0,73 -5,19 48,98 Atlas Yat. Ort. 1,06 -0,93 8,16 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,84 2,35 0,77 Avrasya GMYO 1,56 -0,64 -1,27 Avrasya Petrol ve Tur. 1,56 0,00 -7,14 Avrupa Yatırım Holding 2,44 0,83 33,33 Ayen Enerji 7,33 -19,98 51,76 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,87 1,08 10,00 Aygaz 14,58 3,28 0,58 Bagfaş 9,36 0,65 -10,86 Bak Ambalaj 7,13 0,56 38,72 Balatacılar Balatacılık 0,52 0,00 -7,14 Bantaş Ambalaj 2,74 1,11 -33,01 Banvit 16,19 -1,88 -24,42 Baştaş Başkent Çimento 2,77 8,20 12,60 Batı Çimento 7,62 1,87 -22,87 Batısöke Çimento 1,58 0,00 -11,24 Bera Holding 2,93 1,74 -5,48 Berkosan Yalıtım 2,29 2,69 2,69 Beşiktaş Futbol Yat. 3,73 1,63 -8,80 Beyaz Filo 140,00 0,00 89,32 Bilici Yatırım 2,31 -1,28 47,13 Bim Mağazalar 71,35 -0,90 -8,64 Bimeks 0,24 0,00 -14,29 Birko Mensucat 0,39 0,00 -4,88 Birlik Mensucat 1,49 2,76 5,67 Bizim Mağazaları 7,74 -0,13 0,52 Bolu Çimento 6,53 0,31 21,38 Bomonti Elektrik 0,94 0,00 -12,96 Borusan Mannesmann 12,19 1,67 3,83 Borusan Yat. Paz. 40,10 1,88 -8,86 Bosch Fren Sistemleri 190,00 0,90 -1,81 Bossa 14,43 2,49 256,30 Boyner Perakende Yat. 8,68 -1,14 -5,45 Brisa 7,03 0,00 -3,30 Burçelik 3,84 0,26 -0,26 Burçelik Vana 1,75 0,00 0,00 Bursa Çimento 5,50 2,04 4,76 Carrefoursa 5,30 0,38 -5,02 Coca Cola İçecek 36,04 2,15 5,32 Componenta Dökümcülük 11,86 0,59 7,82 Cosmos Yat. Holding 1,16 -0,85 -0,85 Credıtwest Faktorıng 1,42 0,71 4,41 Çelebi 34,50 -3,63 -6,71 Çelik Halat 7,50 11,11 93,30 Çemaş Döküm 2,56 -12,03 38,38 Çemtaş 4,55 2,25 11,52 Çimbeton 38,56 1,53 4,44 Çimentaş 11,94 -0,08 3,02 Çimsa 13,43 0,83 1,78 Çuhadaroğlu Metal 2,65 0,38 -9,56 Dagi Giyim 1,98 3,66 -12,78 Dagi Yatırım Holding 1,44 0,70 0,70 Dardanel 1,61 -2,42 -17,44 Datagate Bilgisayar 12,40 0,73 18,43 Demısaş Döküm 2,68 0,75 46,45 Denge Holding 3,34 2,77 76,53 Deniz GMYO 3,17 0,00 17,41 Denizbank 7,45 0,95 103,00 Denizli Cam 11,80 0,17 -0,59 Derimod 11,79 4,61 56,99 Desa Deri 1,03 0,00 1,98 Despec Bilgisayar 3,48 0,87 -3,06 Deva Holding 4,61 1,99 5,25 Diriteks Diriliş Tekstil 1,02 -0,97 -12,82 Ditaş Doğan 7,12 9,88 17,30 DO-CO 249,00 -0,80 18,46 Doğan Burda 3,48 0,00 4,82 Doğan Gazetecilik 3,67 -3,42 32,97 Doğan Holding 1,33 -2,92 52,87 Doğtaş Kelebek Mobilya 3,31 0,91 -9,07 Doğusan 2,59 4,44 77,40 Doğuş GMYO 3,13 0,32 -3,40 Doğuş Otomotiv 8,15 0,49 -1,09 Duran Doğan Basım 5,37 1,32 42,44 Dyo Boya 5,96 0,17 -21,68 Eczacıbaşı İlaç 4,39 -1,57 -0,45 Eczacıbaşı Yat. Ort. 2,34 1,74 8,84 Eczacıbaşı Yatırım 9,97 0,81 -8,70 Edip Gayrimenkul 1,21 4,31 2,54 Ege Endüstri 387,60 1,47 20,37 Ege Gübre 30,06 2,24 13,35 Ege Profil 9,94 4,52 -0,40 Ege Seramik 3,95 -1,00 -14,13 Egeli & Co Tarım Girişim 0,58 1,75 -15,94 Egeli&Co Girişim Sermaye 0,53 1,92 12,77 Egeli&Co Yatırım Holding 0,14 0,00 -30,00 Egeplast 5,55 0,36 18,59 Ekiz Kimya 0,49 4,26 -14,04 Emek Elektrik 1,55 -0,64 -2,52 Eminiş Ambalaj 4,21 0,00 -9,27 Emlak Konut GMYO 2,53 0,00 -9,96 Enerjisa Enerji 7,13 0,28 Enka İnşaat 5,41 0,19 -10,28 Erbosan 80,30 0,88 -3,60 Ereğli Demir Çelik 10,40 0,68 3,79 Ersu Gıda 1,13 0,89 -13,74 Escort Teknoloji 1,05 0,00 -16,67 Esem Spor Giyim 0,50 2,04 35,14 Etiler Gıda 4,30 1,18 -8,32 Euro Kapital Yat. Ort. 1,07 0,94 -5,31 Euro Trend Yat. Ort. 0,94 1,08 -2,08 Euro Yat. Ort. 0,83 0,00 -3,49 Euro Yatırım Holding 0,73 0,00 19,67 Fenerbahçe Futbol 33,80 2,11 -1,46 Finans Fin. Kir. 4,26 -0,23 9,23 Flap Kongre Toplantı Hiz. 17,88 -2,30 29,47 F-M İzmit Piston 18,89 0,27 39,51 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,91 0,41 -0,20 Ford Otosan 61,35 0,00 1,83 Frigo Pak Gıda 1,19 0,00 25,26 Galatasaray Sportif 2,39 10,14 13,94 Garanti Bankası 10,90 1,87 1,68 Garanti Faktoring 2,76 1,10 -15,34 Garanti Yat. Ort. 0,77 1,32 2,67 Gedik Girişim 1,25 2,46 5,04 Gedik Y. Men. Değ. 2,63 -0,75 4,37 Gedik Yatırım Holding 1,43 2,14 3,62 Gediz Ambalaj 7,66 0,52 5,95 Gentaş 1,72 0,00 2,38 Gersan Elektrik 6,24 3,14 32,48 Global Men. Değ. 0,62 -1,59 37,78 Global Yat. Holding 3,88 1,04 7,48 Good-Year 3,91 -0,26 -8,00 Göltaş Çimento 63,10 1,37 -3,37 Gözde Girişim 4,72 1,07 -16,61 GSD Denizcilik 1,57 1,29 16,30 GSD Holding 0,93 1,09 29,17 Gübre Fabrik. 4,19 1,21 -0,95 Güler Yat. Holding 1,84 -0,54 58,62 Güneş Sigorta 1,82 0,55 10,30 Halk GMYO 0,91 1,11 -5,21 Halk Sigorta 1,45 -3,33 -10,49 Hatay Tekstil 4,91 0,82 -1,21 Hedef Girişim 2,19 1,39 -10,25 Hektaş 10,74 2,09 53,43 Hürriyet Gzt. 1,37 -5,52 2,24 ICBC Turkey Bank 4,87 1,25 6,80 İdealist GMYO 2,16 0,93 5,88 İhlas Ev Aletleri 0,51 4,08 0,00 İhlas Gayrimenkul 1,79 2,87 -8,67 İhlas Gazetecilik 1,28 2,40 8,47 İhlas Holding 0,50 2,04 -5,66 İhlas Yayın Holding 0,51 0,00 0,00 İndeks Bilgisayar 14,45 2,63 25,65 Info Yatırım 1,25 0,81 5,93 İntema 31,84 0,44 30,81 İpek Doğal Enerji 5,22 0,38 -2,79 İskenderun Demir ve Çelik 6,85 1,48 29,49

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)