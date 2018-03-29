Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,21 0,83 -6,20
Acıpayam Selüloz 2,65 0,00 0,00
Adana Çimento (A) 6,70 -0,30 11,67
Adana Çimento (B) 4,63 0,65 9,72
Adana Çimento (C) 1,21 2,54 44,05
Adel Kalemcilik 16,95 1,01 2,98
Adese Alışveriş Ticaret 2,30 0,00 15,58
Afyon Çimento 7,22 0,70 -7,20
AG Anadolu Grubu Holding 23,56 -1,42 -0,59
Ak Enerji 0,96 2,13 5,49
Akbank 9,56 1,92 1,23
Akçansa 11,31 2,08 3,95
Akdenız Güvenlık Hız. 4,40 0,69 -25,80
Akfen GMYO 2,20 -1,35 -8,71
Akın Tekstil 10,32 0,88 -26,86
Akiş GMYO 3,28 0,00 4,79
Akmerkez GMYO 19,74 1,81 -3,52
Aksa 16,74 1,76 30,27
Aksa Enerji 4,42 0,23 7,02
Aksigorta 3,94 3,41 29,91
Aksu Enerji 9,25 -0,54 74,55
Akyürek Pazarlama 0,18 0,00 -30,77
Alarko Carrıer 56,75 2,62 -6,28
Alarko GMYO 47,72 1,53 -6,16
Alarko Holding 6,53 0,31 -10,06
Albaraka Türk 1,57 1,29 1,29
Alcatel Lucent Teletaş 7,61 0,93 -4,64
Alkim Kağıt 4,75 1,71 -6,86
Alkim Kimya 23,06 -0,95 -7,76
Altınyağ 0,94 1,08 -21,41
Altınyunus Çeşme 5,05 1,00 0,00
Anadolu Cam 3,42 0,59 30,04
Anadolu Efes 27,08 2,19 11,90
Anadolu Hayat Emek. 7,45 2,05 -4,69
Anadolu Isuzu 13,38 -0,22 47,03
Anadolu Sigorta 4,15 2,72 37,82
Anel Elektrik 3,12 -0,32 -17,24
Anel Telekom 0,48 0,00 -4,00
Arçelik 17,88 -0,33 -13,92
Arena Bilgisayar 4,11 1,73 -2,84
Armada Bilgisayar 6,03 -0,50 -11,06
Arsan Tekstil 2,16 -2,26 23,43
Artı Yatırım Holding 2,23 0,00 137,23
Aselsan 30,70 0,72 -3,46
Aslan Çimento 38,50 0,94 0,79
Ata GMYO 3,99 3,91 -16,70
Atakule GMYO 1,95 2,63 -4,88
Atlantik Petrol Ürünleri 1,35 0,75 -2,88
Atlantis Yatırım Holding 0,73 -5,19 48,98
Atlas Yat. Ort. 1,06 -0,93 8,16
AvivaSA Emeklilik Hayat 17,84 2,35 0,77
Avrasya GMYO 1,56 -0,64 -1,27
Avrasya Petrol ve Tur. 1,56 0,00 -7,14
Avrupa Yatırım Holding 2,44 0,83 33,33
Ayen Enerji 7,33 -19,98 51,76
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,87 1,08 10,00
Aygaz 14,58 3,28 0,58
Bagfaş 9,36 0,65 -10,86
Bak Ambalaj 7,13 0,56 38,72
Balatacılar Balatacılık 0,52 0,00 -7,14
Bantaş Ambalaj 2,74 1,11 -33,01
Banvit 16,19 -1,88 -24,42
Baştaş Başkent Çimento 2,77 8,20 12,60
Batı Çimento 7,62 1,87 -22,87
Batısöke Çimento 1,58 0,00 -11,24
Bera Holding 2,93 1,74 -5,48
Berkosan Yalıtım 2,29 2,69 2,69
Beşiktaş Futbol Yat. 3,73 1,63 -8,80
Beyaz Filo 140,00 0,00 89,32
Bilici Yatırım 2,31 -1,28 47,13
Bim Mağazalar 71,35 -0,90 -8,64
Bimeks 0,24 0,00 -14,29
Birko Mensucat 0,39 0,00 -4,88
Birlik Mensucat 1,49 2,76 5,67
Bizim Mağazaları 7,74 -0,13 0,52
Bolu Çimento 6,53 0,31 21,38
Bomonti Elektrik 0,94 0,00 -12,96
Borusan Mannesmann 12,19 1,67 3,83
Borusan Yat. Paz. 40,10 1,88 -8,86
Bosch Fren Sistemleri 190,00 0,90 -1,81
Bossa 14,43 2,49 256,30
Boyner Perakende Yat. 8,68 -1,14 -5,45
Brisa 7,03 0,00 -3,30
Burçelik 3,84 0,26 -0,26
Burçelik Vana 1,75 0,00 0,00
Bursa Çimento 5,50 2,04 4,76
Carrefoursa 5,30 0,38 -5,02
Coca Cola İçecek 36,04 2,15 5,32
Componenta Dökümcülük 11,86 0,59 7,82
Cosmos Yat. Holding 1,16 -0,85 -0,85
Credıtwest Faktorıng 1,42 0,71 4,41
Çelebi 34,50 -3,63 -6,71
Çelik Halat 7,50 11,11 93,30
Çemaş Döküm 2,56 -12,03 38,38
Çemtaş 4,55 2,25 11,52
Çimbeton 38,56 1,53 4,44
Çimentaş 11,94 -0,08 3,02
Çimsa 13,43 0,83 1,78
Çuhadaroğlu Metal 2,65 0,38 -9,56
Dagi Giyim 1,98 3,66 -12,78
Dagi Yatırım Holding 1,44 0,70 0,70
Dardanel 1,61 -2,42 -17,44
Datagate Bilgisayar 12,40 0,73 18,43
Demısaş Döküm 2,68 0,75 46,45
Denge Holding 3,34 2,77 76,53
Deniz GMYO 3,17 0,00 17,41
Denizbank 7,45 0,95 103,00
Denizli Cam 11,80 0,17 -0,59
Derimod 11,79 4,61 56,99
Desa Deri 1,03 0,00 1,98
Despec Bilgisayar 3,48 0,87 -3,06
Deva Holding 4,61 1,99 5,25
Diriteks Diriliş Tekstil 1,02 -0,97 -12,82
Ditaş Doğan 7,12 9,88 17,30
DO-CO 249,00 -0,80 18,46
Doğan Burda 3,48 0,00 4,82
Doğan Gazetecilik 3,67 -3,42 32,97
Doğan Holding 1,33 -2,92 52,87
Doğtaş Kelebek Mobilya 3,31 0,91 -9,07
Doğusan 2,59 4,44 77,40
Doğuş GMYO 3,13 0,32 -3,40
Doğuş Otomotiv 8,15 0,49 -1,09
Duran Doğan Basım 5,37 1,32 42,44
Dyo Boya 5,96 0,17 -21,68
Eczacıbaşı İlaç 4,39 -1,57 -0,45
Eczacıbaşı Yat. Ort. 2,34 1,74 8,84
Eczacıbaşı Yatırım 9,97 0,81 -8,70
Edip Gayrimenkul 1,21 4,31 2,54
Ege Endüstri 387,60 1,47 20,37
Ege Gübre 30,06 2,24 13,35
Ege Profil 9,94 4,52 -0,40
Ege Seramik 3,95 -1,00 -14,13
Egeli & Co Tarım Girişim 0,58 1,75 -15,94
Egeli&Co Girişim Sermaye 0,53 1,92 12,77
Egeli&Co Yatırım Holding 0,14 0,00 -30,00
Egeplast 5,55 0,36 18,59
Ekiz Kimya 0,49 4,26 -14,04
Emek Elektrik 1,55 -0,64 -2,52
Eminiş Ambalaj 4,21 0,00 -9,27
Emlak Konut GMYO 2,53 0,00 -9,96
Enerjisa Enerji 7,13 0,28
Enka İnşaat 5,41 0,19 -10,28
Erbosan 80,30 0,88 -3,60
Ereğli Demir Çelik 10,40 0,68 3,79
Ersu Gıda 1,13 0,89 -13,74
Escort Teknoloji 1,05 0,00 -16,67
Esem Spor Giyim 0,50 2,04 35,14
Etiler Gıda 4,30 1,18 -8,32
Euro Kapital Yat. Ort. 1,07 0,94 -5,31
Euro Trend Yat. Ort. 0,94 1,08 -2,08
Euro Yat. Ort. 0,83 0,00 -3,49
Euro Yatırım Holding 0,73 0,00 19,67
Fenerbahçe Futbol 33,80 2,11 -1,46
Finans Fin. Kir. 4,26 -0,23 9,23
Flap Kongre Toplantı Hiz. 17,88 -2,30 29,47
F-M İzmit Piston 18,89 0,27 39,51
Fonet Bilgi Teknolojileri 4,91 0,41 -0,20
Ford Otosan 61,35 0,00 1,83
Frigo Pak Gıda 1,19 0,00 25,26
Galatasaray Sportif 2,39 10,14 13,94
Garanti Bankası 10,90 1,87 1,68
Garanti Faktoring 2,76 1,10 -15,34
Garanti Yat. Ort. 0,77 1,32 2,67
Gedik Girişim 1,25 2,46 5,04
Gedik Y. Men. Değ. 2,63 -0,75 4,37
Gedik Yatırım Holding 1,43 2,14 3,62
Gediz Ambalaj 7,66 0,52 5,95
Gentaş 1,72 0,00 2,38
Gersan Elektrik 6,24 3,14 32,48
Global Men. Değ. 0,62 -1,59 37,78
Global Yat. Holding 3,88 1,04 7,48
Good-Year 3,91 -0,26 -8,00
Göltaş Çimento 63,10 1,37 -3,37
Gözde Girişim 4,72 1,07 -16,61
GSD Denizcilik 1,57 1,29 16,30
GSD Holding 0,93 1,09 29,17
Gübre Fabrik. 4,19 1,21 -0,95
Güler Yat. Holding 1,84 -0,54 58,62
Güneş Sigorta 1,82 0,55 10,30
Halk GMYO 0,91 1,11 -5,21
Halk Sigorta 1,45 -3,33 -10,49
Hatay Tekstil 4,91 0,82 -1,21
Hedef Girişim 2,19 1,39 -10,25
Hektaş 10,74 2,09 53,43
Hürriyet Gzt. 1,37 -5,52 2,24
ICBC Turkey Bank 4,87 1,25 6,80
İdealist GMYO 2,16 0,93 5,88
İhlas Ev Aletleri 0,51 4,08 0,00
İhlas Gayrimenkul 1,79 2,87 -8,67
İhlas Gazetecilik 1,28 2,40 8,47
İhlas Holding 0,50 2,04 -5,66
İhlas Yayın Holding 0,51 0,00 0,00
İndeks Bilgisayar 14,45 2,63 25,65
Info Yatırım 1,25 0,81 5,93
İntema 31,84 0,44 30,81
İpek Doğal Enerji 5,22 0,38 -2,79
İskenderun Demir ve Çelik 6,85 1,48 29,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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