Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,21
|0,83
|-6,20
|Acıpayam Selüloz
|2,65
|0,00
|0,00
|Adana Çimento (A)
|6,70
|-0,30
|11,67
|Adana Çimento (B)
|4,63
|0,65
|9,72
|Adana Çimento (C)
|1,21
|2,54
|44,05
|Adel Kalemcilik
|16,95
|1,01
|2,98
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,30
|0,00
|15,58
|Afyon Çimento
|7,22
|0,70
|-7,20
|AG Anadolu Grubu Holding
|23,56
|-1,42
|-0,59
|Ak Enerji
|0,96
|2,13
|5,49
|Akbank
|9,56
|1,92
|1,23
|Akçansa
|11,31
|2,08
|3,95
|Akdenız Güvenlık Hız.
|4,40
|0,69
|-25,80
|Akfen GMYO
|2,20
|-1,35
|-8,71
|Akın Tekstil
|10,32
|0,88
|-26,86
|Akiş GMYO
|3,28
|0,00
|4,79
|Akmerkez GMYO
|19,74
|1,81
|-3,52
|Aksa
|16,74
|1,76
|30,27
|Aksa Enerji
|4,42
|0,23
|7,02
|Aksigorta
|3,94
|3,41
|29,91
|Aksu Enerji
|9,25
|-0,54
|74,55
|Akyürek Pazarlama
|0,18
|0,00
|-30,77
|Alarko Carrıer
|56,75
|2,62
|-6,28
|Alarko GMYO
|47,72
|1,53
|-6,16
|Alarko Holding
|6,53
|0,31
|-10,06
|Albaraka Türk
|1,57
|1,29
|1,29
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,61
|0,93
|-4,64
|Alkim Kağıt
|4,75
|1,71
|-6,86
|Alkim Kimya
|23,06
|-0,95
|-7,76
|Altınyağ
|0,94
|1,08
|-21,41
|Altınyunus Çeşme
|5,05
|1,00
|0,00
|Anadolu Cam
|3,42
|0,59
|30,04
|Anadolu Efes
|27,08
|2,19
|11,90
|Anadolu Hayat Emek.
|7,45
|2,05
|-4,69
|Anadolu Isuzu
|13,38
|-0,22
|47,03
|Anadolu Sigorta
|4,15
|2,72
|37,82
|Anel Elektrik
|3,12
|-0,32
|-17,24
|Anel Telekom
|0,48
|0,00
|-4,00
|Arçelik
|17,88
|-0,33
|-13,92
|Arena Bilgisayar
|4,11
|1,73
|-2,84
|Armada Bilgisayar
|6,03
|-0,50
|-11,06
|Arsan Tekstil
|2,16
|-2,26
|23,43
|Artı Yatırım Holding
|2,23
|0,00
|137,23
|Aselsan
|30,70
|0,72
|-3,46
|Aslan Çimento
|38,50
|0,94
|0,79
|Ata GMYO
|3,99
|3,91
|-16,70
|Atakule GMYO
|1,95
|2,63
|-4,88
|Atlantik Petrol Ürünleri
|1,35
|0,75
|-2,88
|Atlantis Yatırım Holding
|0,73
|-5,19
|48,98
|Atlas Yat. Ort.
|1,06
|-0,93
|8,16
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,84
|2,35
|0,77
|Avrasya GMYO
|1,56
|-0,64
|-1,27
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,56
|0,00
|-7,14
|Avrupa Yatırım Holding
|2,44
|0,83
|33,33
|Ayen Enerji
|7,33
|-19,98
|51,76
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,87
|1,08
|10,00
|Aygaz
|14,58
|3,28
|0,58
|Bagfaş
|9,36
|0,65
|-10,86
|Bak Ambalaj
|7,13
|0,56
|38,72
|Balatacılar Balatacılık
|0,52
|0,00
|-7,14
|Bantaş Ambalaj
|2,74
|1,11
|-33,01
|Banvit
|16,19
|-1,88
|-24,42
|Baştaş Başkent Çimento
|2,77
|8,20
|12,60
|Batı Çimento
|7,62
|1,87
|-22,87
|Batısöke Çimento
|1,58
|0,00
|-11,24
|Bera Holding
|2,93
|1,74
|-5,48
|Berkosan Yalıtım
|2,29
|2,69
|2,69
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,73
|1,63
|-8,80
|Beyaz Filo
|140,00
|0,00
|89,32
|Bilici Yatırım
|2,31
|-1,28
|47,13
|Bim Mağazalar
|71,35
|-0,90
|-8,64
|Bimeks
|0,24
|0,00
|-14,29
|Birko Mensucat
|0,39
|0,00
|-4,88
|Birlik Mensucat
|1,49
|2,76
|5,67
|Bizim Mağazaları
|7,74
|-0,13
|0,52
|Bolu Çimento
|6,53
|0,31
|21,38
|Bomonti Elektrik
|0,94
|0,00
|-12,96
|Borusan Mannesmann
|12,19
|1,67
|3,83
|Borusan Yat. Paz.
|40,10
|1,88
|-8,86
|Bosch Fren Sistemleri
|190,00
|0,90
|-1,81
|Bossa
|14,43
|2,49
|256,30
|Boyner Perakende Yat.
|8,68
|-1,14
|-5,45
|Brisa
|7,03
|0,00
|-3,30
|Burçelik
|3,84
|0,26
|-0,26
|Burçelik Vana
|1,75
|0,00
|0,00
|Bursa Çimento
|5,50
|2,04
|4,76
|Carrefoursa
|5,30
|0,38
|-5,02
|Coca Cola İçecek
|36,04
|2,15
|5,32
|Componenta Dökümcülük
|11,86
|0,59
|7,82
|Cosmos Yat. Holding
|1,16
|-0,85
|-0,85
|Credıtwest Faktorıng
|1,42
|0,71
|4,41
|Çelebi
|34,50
|-3,63
|-6,71
|Çelik Halat
|7,50
|11,11
|93,30
|Çemaş Döküm
|2,56
|-12,03
|38,38
|Çemtaş
|4,55
|2,25
|11,52
|Çimbeton
|38,56
|1,53
|4,44
|Çimentaş
|11,94
|-0,08
|3,02
|Çimsa
|13,43
|0,83
|1,78
|Çuhadaroğlu Metal
|2,65
|0,38
|-9,56
|Dagi Giyim
|1,98
|3,66
|-12,78
|Dagi Yatırım Holding
|1,44
|0,70
|0,70
|Dardanel
|1,61
|-2,42
|-17,44
|Datagate Bilgisayar
|12,40
|0,73
|18,43
|Demısaş Döküm
|2,68
|0,75
|46,45
|Denge Holding
|3,34
|2,77
|76,53
|Deniz GMYO
|3,17
|0,00
|17,41
|Denizbank
|7,45
|0,95
|103,00
|Denizli Cam
|11,80
|0,17
|-0,59
|Derimod
|11,79
|4,61
|56,99
|Desa Deri
|1,03
|0,00
|1,98
|Despec Bilgisayar
|3,48
|0,87
|-3,06
|Deva Holding
|4,61
|1,99
|5,25
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,02
|-0,97
|-12,82
|Ditaş Doğan
|7,12
|9,88
|17,30
|DO-CO
|249,00
|-0,80
|18,46
|Doğan Burda
|3,48
|0,00
|4,82
|Doğan Gazetecilik
|3,67
|-3,42
|32,97
|Doğan Holding
|1,33
|-2,92
|52,87
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|3,31
|0,91
|-9,07
|Doğusan
|2,59
|4,44
|77,40
|Doğuş GMYO
|3,13
|0,32
|-3,40
|Doğuş Otomotiv
|8,15
|0,49
|-1,09
|Duran Doğan Basım
|5,37
|1,32
|42,44
|Dyo Boya
|5,96
|0,17
|-21,68
|Eczacıbaşı İlaç
|4,39
|-1,57
|-0,45
|Eczacıbaşı Yat. Ort.
|2,34
|1,74
|8,84
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,97
|0,81
|-8,70
|Edip Gayrimenkul
|1,21
|4,31
|2,54
|Ege Endüstri
|387,60
|1,47
|20,37
|Ege Gübre
|30,06
|2,24
|13,35
|Ege Profil
|9,94
|4,52
|-0,40
|Ege Seramik
|3,95
|-1,00
|-14,13
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,58
|1,75
|-15,94
|Egeli&Co Girişim Sermaye
|0,53
|1,92
|12,77
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,14
|0,00
|-30,00
|Egeplast
|5,55
|0,36
|18,59
|Ekiz Kimya
|0,49
|4,26
|-14,04
|Emek Elektrik
|1,55
|-0,64
|-2,52
|Eminiş Ambalaj
|4,21
|0,00
|-9,27
|Emlak Konut GMYO
|2,53
|0,00
|-9,96
|Enerjisa Enerji
|7,13
|0,28
|Enka İnşaat
|5,41
|0,19
|-10,28
|Erbosan
|80,30
|0,88
|-3,60
|Ereğli Demir Çelik
|10,40
|0,68
|3,79
|Ersu Gıda
|1,13
|0,89
|-13,74
|Escort Teknoloji
|1,05
|0,00
|-16,67
|Esem Spor Giyim
|0,50
|2,04
|35,14
|Etiler Gıda
|4,30
|1,18
|-8,32
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,07
|0,94
|-5,31
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,94
|1,08
|-2,08
|Euro Yat. Ort.
|0,83
|0,00
|-3,49
|Euro Yatırım Holding
|0,73
|0,00
|19,67
|Fenerbahçe Futbol
|33,80
|2,11
|-1,46
|Finans Fin. Kir.
|4,26
|-0,23
|9,23
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|17,88
|-2,30
|29,47
|F-M İzmit Piston
|18,89
|0,27
|39,51
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,91
|0,41
|-0,20
|Ford Otosan
|61,35
|0,00
|1,83
|Frigo Pak Gıda
|1,19
|0,00
|25,26
|Galatasaray Sportif
|2,39
|10,14
|13,94
|Garanti Bankası
|10,90
|1,87
|1,68
|Garanti Faktoring
|2,76
|1,10
|-15,34
|Garanti Yat. Ort.
|0,77
|1,32
|2,67
|Gedik Girişim
|1,25
|2,46
|5,04
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,63
|-0,75
|4,37
|Gedik Yatırım Holding
|1,43
|2,14
|3,62
|Gediz Ambalaj
|7,66
|0,52
|5,95
|Gentaş
|1,72
|0,00
|2,38
|Gersan Elektrik
|6,24
|3,14
|32,48
|Global Men. Değ.
|0,62
|-1,59
|37,78
|Global Yat. Holding
|3,88
|1,04
|7,48
|Good-Year
|3,91
|-0,26
|-8,00
|Göltaş Çimento
|63,10
|1,37
|-3,37
|Gözde Girişim
|4,72
|1,07
|-16,61
|GSD Denizcilik
|1,57
|1,29
|16,30
|GSD Holding
|0,93
|1,09
|29,17
|Gübre Fabrik.
|4,19
|1,21
|-0,95
|Güler Yat. Holding
|1,84
|-0,54
|58,62
|Güneş Sigorta
|1,82
|0,55
|10,30
|Halk GMYO
|0,91
|1,11
|-5,21
|Halk Sigorta
|1,45
|-3,33
|-10,49
|Hatay Tekstil
|4,91
|0,82
|-1,21
|Hedef Girişim
|2,19
|1,39
|-10,25
|Hektaş
|10,74
|2,09
|53,43
|Hürriyet Gzt.
|1,37
|-5,52
|2,24
|ICBC Turkey Bank
|4,87
|1,25
|6,80
|İdealist GMYO
|2,16
|0,93
|5,88
|İhlas Ev Aletleri
|0,51
|4,08
|0,00
|İhlas Gayrimenkul
|1,79
|2,87
|-8,67
|İhlas Gazetecilik
|1,28
|2,40
|8,47
|İhlas Holding
|0,50
|2,04
|-5,66
|İhlas Yayın Holding
|0,51
|0,00
|0,00
|İndeks Bilgisayar
|14,45
|2,63
|25,65
|Info Yatırım
|1,25
|0,81
|5,93
|İntema
|31,84
|0,44
|30,81
|İpek Doğal Enerji
|5,22
|0,38
|-2,79
|İskenderun Demir ve Çelik
|6,85
|1,48
|29,49
(Sürecek)