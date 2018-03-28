Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,20 -3,23 -6,98
Acıpayam Selüloz 2,65 -1,49 0,00
Adana Çimento (A) 6,72 -0,44 12,00
Adana Çimento (B) 4,60 -0,86 9,00
Adana Çimento (C) 1,18 -4,07 40,48
Adel Kalemcilik 16,78 -0,42 1,94
Adese Alışveriş Ticaret 2,30 -4,17 15,58
Afyon Çimento 7,17 -2,45 -7,84
AG Anadolu Grubu Holding 23,90 -1,48 0,84
Ak Enerji 0,94 -2,08 3,30
Akbank 9,38 0,86 -0,68
Akçansa 11,08 0,00 1,84
Akdenız Güvenlık Hız. 4,37 -1,80 -26,31
Akfen GMYO 2,23 0,45 -7,47
Akın Tekstil 10,23 -3,13 -27,50
Akiş GMYO 3,28 0,00 4,79
Akmerkez GMYO 19,39 -0,92 -5,23
Aksa 16,45 -2,26 28,02
Aksa Enerji 4,41 -0,68 6,78
Aksigorta 3,81 1,60 25,62
Aksu Enerji 9,30 1,20 75,49
Akyürek Pazarlama 0,18 0,00 -30,77
Alarko Carrıer 55,30 -1,25 -8,67
Alarko GMYO 47,00 0,60 -7,57
Alarko Holding 6,51 -1,51 -10,33
Albaraka Türk 1,55 -0,64 0,00
Alcatel Lucent Teletaş 7,54 -1,57 -5,51
Alkim Kağıt 4,67 -2,10 -8,43
Alkim Kimya 23,28 -0,85 -6,88
Altınyağ 0,93 -2,11 -22,25
Altınyunus Çeşme 5,00 0,20 -0,99
Anadolu Cam 3,40 -2,30 29,28
Anadolu Efes 26,50 0,38 9,50
Anadolu Hayat Emek. 7,30 2,32 -6,61
Anadolu Isuzu 13,41 0,07 47,36
Anadolu Sigorta 4,04 -0,74 34,17
Anel Elektrik 3,13 -2,49 -16,98
Anel Telekom 0,48 0,00 -4,00
Arçelik 17,94 -0,88 -13,63
Arena Bilgisayar 4,04 -2,42 -4,49
Armada Bilgisayar 6,06 0,33 -10,62
Arsan Tekstil 2,21 -1,34 26,29
Artı Yatırım Holding 2,23 -6,30 137,23
Aselsan 30,48 -0,26 -4,15
Aslan Çimento 38,14 -1,95 -0,16
Ata GMYO 3,84 -0,26 -19,83
Atakule GMYO 1,90 -0,52 -7,32
Atlantik Petrol Ürünleri 1,34 0,00 -3,60
Atlantis Yatırım Holding 0,77 -1,28 57,14
Atlas Yat. Ort. 1,07 1,90 9,18
AvivaSA Emeklilik Hayat 17,43 0,23 -1,54
Avrasya GMYO 1,57 -5,99 -0,63
Avrasya Petrol ve Tur. 1,56 -3,70 -7,14
Avrupa Yatırım Holding 2,42 0,41 32,24
Ayen Enerji 9,16 -19,93 89,65
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,85 8,82
Aygaz 15,65 -2,43 -2,61
Bagfaş 9,30 -0,75 -11,43
Bak Ambalaj 7,09 0,57 37,94
Balatacılar Balatacılık 0,52 0,00 -7,14
Bantaş Ambalaj 2,71 -1,45 -33,74
Banvit 16,50 -0,96 -22,97
Baştaş Başkent Çimento 2,56 -5,88 4,07
Batı Çimento 7,48 -2,22 -24,29
Batısöke Çimento 1,58 0,00 -11,24
Bera Holding 2,88 -2,70 -7,10
Berkosan Yalıtım 2,23 -1,76 0,00
Beşiktaş Futbol Yat. 3,67 0,00 -10,27
Beyaz Filo 140,00 16,67 89,32
Bilici Yatırım 2,34 -0,85 49,04
Bim Mağazalar 72,00 -0,41 -7,81
Bimeks 0,24 4,35 -14,29
Birko Mensucat 0,39 0,00 -4,88
Birlik Mensucat 1,45 -1,36 2,84
Bizim Mağazaları 7,75 -2,52 0,65
Bolu Çimento 6,51 0,00 21,00
Bomonti Elektrik 0,94 3,30 -12,96
Borusan Mannesmann 11,99 -1,32 2,13
Borusan Yat. Paz. 39,36 -1,60 -10,55
Bosch Fren Sistemleri 188,30 -0,58 -2,69
Bossa 14,08 2,33 247,65
Boyner Perakende Yat. 8,78 -0,23 -4,36
Brisa 7,03 -0,14 -3,30
Burçelik 3,83 -1,03 -0,52
Burçelik Vana 1,75 0,00 0,00
Bursa Çimento 5,39 -1,28 2,67
Carrefoursa 5,28 -1,12 -5,38
Coca Cola İçecek 35,28 -2,76 3,10
Componenta Dökümcülük 11,79 -0,51 7,18
Cosmos Yat. Holding 1,17 -1,68 0,00
Credıtwest Faktorıng 1,41 -0,70 3,68
Çelebi 35,80 -1,54 -3,19
Çelik Halat 6,75 -2,60 73,97
Çemaş Döküm 2,91 -12,35 57,30
Çemtaş 4,45 -0,45 9,07
Çimbeton 37,98 -1,35 2,87
Çimentaş 11,95 -1,57 3,11
Çimsa 13,82 -1,00 0,95
Çuhadaroğlu Metal 2,64 -0,75 -9,90
Dagi Giyim 1,91 -2,55 -15,86
Dagi Yatırım Holding 1,43 -0,69 0,00
Dardanel 1,67 -0,60 -14,36
Datagate Bilgisayar 12,31 -7,37 17,57
Demısaş Döküm 2,66 0,00 45,36
Denge Holding 3,25 -3,56 71,78
Deniz GMYO 3,17 -0,94 17,41
Denizbank 7,38 0,14 101,09
Denizli Cam 11,78 0,34 -0,76
Derimod 11,27 -3,68 50,07
Desa Deri 1,03 0,00 1,98
Despec Bilgisayar 3,45 -1,15 -3,90
Deva Holding 4,52 -1,09 3,20
Diriteks Diriliş Tekstil 1,03 -0,96 -11,97
Ditaş Doğan 6,48 -1,37 6,75
DO-CO 251,00 0,16 19,41
Doğan Burda 3,48 -3,87 4,82
Doğan Gazetecilik 3,80 -0,78 37,68
Doğan Holding 1,37 3,01 57,47
Doğtaş Kelebek Mobilya 3,28 -0,91 -9,89
Doğusan 2,48 9,25 69,86
Doğuş GMYO 3,12 -1,58 -3,70
Doğuş Otomotiv 8,11 -3,45 -1,58
Duran Doğan Basım 5,30 -1,85 40,58
Dyo Boya 5,95 2,23 -21,81
Eczacıbaşı İlaç 4,46 4,45 1,13
Eczacıbaşı Yat. Ort. 2,30 -4,96 6,98
Eczacıbaşı Yatırım 9,89 -0,10 -9,43
Edip Gayrimenkul 1,16 -1,69 -1,69
Ege Endüstri 382,00 -1,16 18,63
Ege Gübre 29,40 1,03 10,86
Ege Profil 9,51 -1,65 -4,71
Ege Seramik 3,99 -0,99 -13,26
Egeli & Co Tarım Girişim 0,57 -3,39 -17,39
Egeli&Co Girişim Sermaye 0,52 -1,89 10,64
Egeli&Co Yatırım Holding 0,14 -6,67 -30,00
Egeplast 5,53 -4,16 18,16
Ekiz Kimya 0,47 -2,08 -17,54
Emek Elektrik 1,56 -4,29 -1,89
Eminiş Ambalaj 4,21 -0,47 -9,27
Emlak Konut GMYO 2,53 -2,69 -9,96
Enerjisa Enerji 7,11 0,00
Enka İnşaat 5,40 0,00 -10,45
Erbosan 79,60 -0,87 -4,44
Ereğli Demir Çelik 10,33 -3,19 3,09
Ersu Gıda 1,12 -2,61 -14,50
Escort Teknoloji 1,05 -1,87 -16,67
Esem Spor Giyim 0,49 -2,00 32,43
Etiler Gıda 4,25 -3,19 -9,38
Euro Kapital Yat. Ort. 1,06 -0,93 -6,19
Euro Trend Yat. Ort. 0,93 -1,06 -3,12
Euro Yat. Ort. 0,83 0,00 -3,49
Euro Yatırım Holding 0,73 -3,95 19,67
Fenerbahçe Futbol 33,10 -1,02 -3,50
Finans Fin. Kir. 4,27 3,14 9,49
Flap Kongre Toplantı Hiz. 18,30 -10,73 32,51
F-M İzmit Piston 18,84 -1,31 39,14
Fonet Bilgi Teknolojileri 4,89 -4,49 -0,61
Ford Otosan 61,35 -6,55 1,83
Frigo Pak Gıda 1,19 0,00 25,26
Galatasaray Sportif 2,17 -5,24 3,46
Garanti Bankası 10,70 -1,74 -0,19
Garanti Faktoring 2,73 -3,53 -16,26
Garanti Yat. Ort. 0,76 0,00 1,33
Gedik Girişim 1,22 -3,17 2,52
Gedik Y. Men. Değ. 2,65 -0,75 5,16
Gedik Yatırım Holding 1,39 -0,71 0,72
Gediz Ambalaj 7,62 -1,93 5,39
Gentaş 1,72 4,24 2,38
Gersan Elektrik 6,05 -4,42 28,45
Global Men. Değ. 0,63 -1,56 40,00
Global Yat. Holding 3,84 -1,03 6,37
Good-Year 3,92 -0,25 -7,76
Göltaş Çimento 62,25 0,16 -4,67
Gözde Girişim 4,67 -4,11 -17,49
GSD Denizcilik 1,55 -3,13 14,81
GSD Holding 0,92 -2,13 27,78
Gübre Fabrik. 4,14 0,49 -2,13
Güler Yat. Holding 1,85 1,09 59,48
Güneş Sigorta 1,81 -1,63 9,70
Halk GMYO 0,90 0,00 -6,25
Halk Sigorta 1,50 0,67 -7,41
Hatay Tekstil 4,87 -0,61 -2,01
Hedef Girişim 2,16 -1,37 -11,48
Hektaş 10,52 2,14 50,29
Hürriyet Gzt. 1,45 -2,68 8,21
ICBC Turkey Bank 4,81 0,63 5,48
İdealist GMYO 2,14 -0,93 4,90
İhlas Ev Aletleri 0,49 0,00 -3,92
İhlas Gayrimenkul 1,74 -2,25 -11,22
İhlas Gazetecilik 1,25 -3,10 5,93
İhlas Holding 0,49 0,00 -7,55
İhlas Yayın Holding 0,51 0,00 0,00
İndeks Bilgisayar 14,08 -4,22 22,43
Info Yatırım 1,24 -2,36 5,08
İntema 31,70 -2,16 30,24
İpek Doğal Enerji 5,20 -2,44 -3,17
İskenderun Demir ve Çelik 6,75 -0,74 27,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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