Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,20
|-3,23
|-6,98
|Acıpayam Selüloz
|2,65
|-1,49
|0,00
|Adana Çimento (A)
|6,72
|-0,44
|12,00
|Adana Çimento (B)
|4,60
|-0,86
|9,00
|Adana Çimento (C)
|1,18
|-4,07
|40,48
|Adel Kalemcilik
|16,78
|-0,42
|1,94
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,30
|-4,17
|15,58
|Afyon Çimento
|7,17
|-2,45
|-7,84
|AG Anadolu Grubu Holding
|23,90
|-1,48
|0,84
|Ak Enerji
|0,94
|-2,08
|3,30
|Akbank
|9,38
|0,86
|-0,68
|Akçansa
|11,08
|0,00
|1,84
|Akdenız Güvenlık Hız.
|4,37
|-1,80
|-26,31
|Akfen GMYO
|2,23
|0,45
|-7,47
|Akın Tekstil
|10,23
|-3,13
|-27,50
|Akiş GMYO
|3,28
|0,00
|4,79
|Akmerkez GMYO
|19,39
|-0,92
|-5,23
|Aksa
|16,45
|-2,26
|28,02
|Aksa Enerji
|4,41
|-0,68
|6,78
|Aksigorta
|3,81
|1,60
|25,62
|Aksu Enerji
|9,30
|1,20
|75,49
|Akyürek Pazarlama
|0,18
|0,00
|-30,77
|Alarko Carrıer
|55,30
|-1,25
|-8,67
|Alarko GMYO
|47,00
|0,60
|-7,57
|Alarko Holding
|6,51
|-1,51
|-10,33
|Albaraka Türk
|1,55
|-0,64
|0,00
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,54
|-1,57
|-5,51
|Alkim Kağıt
|4,67
|-2,10
|-8,43
|Alkim Kimya
|23,28
|-0,85
|-6,88
|Altınyağ
|0,93
|-2,11
|-22,25
|Altınyunus Çeşme
|5,00
|0,20
|-0,99
|Anadolu Cam
|3,40
|-2,30
|29,28
|Anadolu Efes
|26,50
|0,38
|9,50
|Anadolu Hayat Emek.
|7,30
|2,32
|-6,61
|Anadolu Isuzu
|13,41
|0,07
|47,36
|Anadolu Sigorta
|4,04
|-0,74
|34,17
|Anel Elektrik
|3,13
|-2,49
|-16,98
|Anel Telekom
|0,48
|0,00
|-4,00
|Arçelik
|17,94
|-0,88
|-13,63
|Arena Bilgisayar
|4,04
|-2,42
|-4,49
|Armada Bilgisayar
|6,06
|0,33
|-10,62
|Arsan Tekstil
|2,21
|-1,34
|26,29
|Artı Yatırım Holding
|2,23
|-6,30
|137,23
|Aselsan
|30,48
|-0,26
|-4,15
|Aslan Çimento
|38,14
|-1,95
|-0,16
|Ata GMYO
|3,84
|-0,26
|-19,83
|Atakule GMYO
|1,90
|-0,52
|-7,32
|Atlantik Petrol Ürünleri
|1,34
|0,00
|-3,60
|Atlantis Yatırım Holding
|0,77
|-1,28
|57,14
|Atlas Yat. Ort.
|1,07
|1,90
|9,18
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,43
|0,23
|-1,54
|Avrasya GMYO
|1,57
|-5,99
|-0,63
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,56
|-3,70
|-7,14
|Avrupa Yatırım Holding
|2,42
|0,41
|32,24
|Ayen Enerji
|9,16
|-19,93
|89,65
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,85
|8,82
|Aygaz
|15,65
|-2,43
|-2,61
|Bagfaş
|9,30
|-0,75
|-11,43
|Bak Ambalaj
|7,09
|0,57
|37,94
|Balatacılar Balatacılık
|0,52
|0,00
|-7,14
|Bantaş Ambalaj
|2,71
|-1,45
|-33,74
|Banvit
|16,50
|-0,96
|-22,97
|Baştaş Başkent Çimento
|2,56
|-5,88
|4,07
|Batı Çimento
|7,48
|-2,22
|-24,29
|Batısöke Çimento
|1,58
|0,00
|-11,24
|Bera Holding
|2,88
|-2,70
|-7,10
|Berkosan Yalıtım
|2,23
|-1,76
|0,00
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,67
|0,00
|-10,27
|Beyaz Filo
|140,00
|16,67
|89,32
|Bilici Yatırım
|2,34
|-0,85
|49,04
|Bim Mağazalar
|72,00
|-0,41
|-7,81
|Bimeks
|0,24
|4,35
|-14,29
|Birko Mensucat
|0,39
|0,00
|-4,88
|Birlik Mensucat
|1,45
|-1,36
|2,84
|Bizim Mağazaları
|7,75
|-2,52
|0,65
|Bolu Çimento
|6,51
|0,00
|21,00
|Bomonti Elektrik
|0,94
|3,30
|-12,96
|Borusan Mannesmann
|11,99
|-1,32
|2,13
|Borusan Yat. Paz.
|39,36
|-1,60
|-10,55
|Bosch Fren Sistemleri
|188,30
|-0,58
|-2,69
|Bossa
|14,08
|2,33
|247,65
|Boyner Perakende Yat.
|8,78
|-0,23
|-4,36
|Brisa
|7,03
|-0,14
|-3,30
|Burçelik
|3,83
|-1,03
|-0,52
|Burçelik Vana
|1,75
|0,00
|0,00
|Bursa Çimento
|5,39
|-1,28
|2,67
|Carrefoursa
|5,28
|-1,12
|-5,38
|Coca Cola İçecek
|35,28
|-2,76
|3,10
|Componenta Dökümcülük
|11,79
|-0,51
|7,18
|Cosmos Yat. Holding
|1,17
|-1,68
|0,00
|Credıtwest Faktorıng
|1,41
|-0,70
|3,68
|Çelebi
|35,80
|-1,54
|-3,19
|Çelik Halat
|6,75
|-2,60
|73,97
|Çemaş Döküm
|2,91
|-12,35
|57,30
|Çemtaş
|4,45
|-0,45
|9,07
|Çimbeton
|37,98
|-1,35
|2,87
|Çimentaş
|11,95
|-1,57
|3,11
|Çimsa
|13,82
|-1,00
|0,95
|Çuhadaroğlu Metal
|2,64
|-0,75
|-9,90
|Dagi Giyim
|1,91
|-2,55
|-15,86
|Dagi Yatırım Holding
|1,43
|-0,69
|0,00
|Dardanel
|1,67
|-0,60
|-14,36
|Datagate Bilgisayar
|12,31
|-7,37
|17,57
|Demısaş Döküm
|2,66
|0,00
|45,36
|Denge Holding
|3,25
|-3,56
|71,78
|Deniz GMYO
|3,17
|-0,94
|17,41
|Denizbank
|7,38
|0,14
|101,09
|Denizli Cam
|11,78
|0,34
|-0,76
|Derimod
|11,27
|-3,68
|50,07
|Desa Deri
|1,03
|0,00
|1,98
|Despec Bilgisayar
|3,45
|-1,15
|-3,90
|Deva Holding
|4,52
|-1,09
|3,20
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,03
|-0,96
|-11,97
|Ditaş Doğan
|6,48
|-1,37
|6,75
|DO-CO
|251,00
|0,16
|19,41
|Doğan Burda
|3,48
|-3,87
|4,82
|Doğan Gazetecilik
|3,80
|-0,78
|37,68
|Doğan Holding
|1,37
|3,01
|57,47
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|3,28
|-0,91
|-9,89
|Doğusan
|2,48
|9,25
|69,86
|Doğuş GMYO
|3,12
|-1,58
|-3,70
|Doğuş Otomotiv
|8,11
|-3,45
|-1,58
|Duran Doğan Basım
|5,30
|-1,85
|40,58
|Dyo Boya
|5,95
|2,23
|-21,81
|Eczacıbaşı İlaç
|4,46
|4,45
|1,13
|Eczacıbaşı Yat. Ort.
|2,30
|-4,96
|6,98
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,89
|-0,10
|-9,43
|Edip Gayrimenkul
|1,16
|-1,69
|-1,69
|Ege Endüstri
|382,00
|-1,16
|18,63
|Ege Gübre
|29,40
|1,03
|10,86
|Ege Profil
|9,51
|-1,65
|-4,71
|Ege Seramik
|3,99
|-0,99
|-13,26
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,57
|-3,39
|-17,39
|Egeli&Co Girişim Sermaye
|0,52
|-1,89
|10,64
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,14
|-6,67
|-30,00
|Egeplast
|5,53
|-4,16
|18,16
|Ekiz Kimya
|0,47
|-2,08
|-17,54
|Emek Elektrik
|1,56
|-4,29
|-1,89
|Eminiş Ambalaj
|4,21
|-0,47
|-9,27
|Emlak Konut GMYO
|2,53
|-2,69
|-9,96
|Enerjisa Enerji
|7,11
|0,00
|Enka İnşaat
|5,40
|0,00
|-10,45
|Erbosan
|79,60
|-0,87
|-4,44
|Ereğli Demir Çelik
|10,33
|-3,19
|3,09
|Ersu Gıda
|1,12
|-2,61
|-14,50
|Escort Teknoloji
|1,05
|-1,87
|-16,67
|Esem Spor Giyim
|0,49
|-2,00
|32,43
|Etiler Gıda
|4,25
|-3,19
|-9,38
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,06
|-0,93
|-6,19
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,93
|-1,06
|-3,12
|Euro Yat. Ort.
|0,83
|0,00
|-3,49
|Euro Yatırım Holding
|0,73
|-3,95
|19,67
|Fenerbahçe Futbol
|33,10
|-1,02
|-3,50
|Finans Fin. Kir.
|4,27
|3,14
|9,49
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|18,30
|-10,73
|32,51
|F-M İzmit Piston
|18,84
|-1,31
|39,14
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,89
|-4,49
|-0,61
|Ford Otosan
|61,35
|-6,55
|1,83
|Frigo Pak Gıda
|1,19
|0,00
|25,26
|Galatasaray Sportif
|2,17
|-5,24
|3,46
|Garanti Bankası
|10,70
|-1,74
|-0,19
|Garanti Faktoring
|2,73
|-3,53
|-16,26
|Garanti Yat. Ort.
|0,76
|0,00
|1,33
|Gedik Girişim
|1,22
|-3,17
|2,52
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,65
|-0,75
|5,16
|Gedik Yatırım Holding
|1,39
|-0,71
|0,72
|Gediz Ambalaj
|7,62
|-1,93
|5,39
|Gentaş
|1,72
|4,24
|2,38
|Gersan Elektrik
|6,05
|-4,42
|28,45
|Global Men. Değ.
|0,63
|-1,56
|40,00
|Global Yat. Holding
|3,84
|-1,03
|6,37
|Good-Year
|3,92
|-0,25
|-7,76
|Göltaş Çimento
|62,25
|0,16
|-4,67
|Gözde Girişim
|4,67
|-4,11
|-17,49
|GSD Denizcilik
|1,55
|-3,13
|14,81
|GSD Holding
|0,92
|-2,13
|27,78
|Gübre Fabrik.
|4,14
|0,49
|-2,13
|Güler Yat. Holding
|1,85
|1,09
|59,48
|Güneş Sigorta
|1,81
|-1,63
|9,70
|Halk GMYO
|0,90
|0,00
|-6,25
|Halk Sigorta
|1,50
|0,67
|-7,41
|Hatay Tekstil
|4,87
|-0,61
|-2,01
|Hedef Girişim
|2,16
|-1,37
|-11,48
|Hektaş
|10,52
|2,14
|50,29
|Hürriyet Gzt.
|1,45
|-2,68
|8,21
|ICBC Turkey Bank
|4,81
|0,63
|5,48
|İdealist GMYO
|2,14
|-0,93
|4,90
|İhlas Ev Aletleri
|0,49
|0,00
|-3,92
|İhlas Gayrimenkul
|1,74
|-2,25
|-11,22
|İhlas Gazetecilik
|1,25
|-3,10
|5,93
|İhlas Holding
|0,49
|0,00
|-7,55
|İhlas Yayın Holding
|0,51
|0,00
|0,00
|İndeks Bilgisayar
|14,08
|-4,22
|22,43
|Info Yatırım
|1,24
|-2,36
|5,08
|İntema
|31,70
|-2,16
|30,24
|İpek Doğal Enerji
|5,20
|-2,44
|-3,17
|İskenderun Demir ve Çelik
|6,75
|-0,74
|27,60
(Sürecek)