Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,20 -3,23 -6,98 Acıpayam Selüloz 2,65 -1,49 0,00 Adana Çimento (A) 6,72 -0,44 12,00 Adana Çimento (B) 4,60 -0,86 9,00 Adana Çimento (C) 1,18 -4,07 40,48 Adel Kalemcilik 16,78 -0,42 1,94 Adese Alışveriş Ticaret 2,30 -4,17 15,58 Afyon Çimento 7,17 -2,45 -7,84 AG Anadolu Grubu Holding 23,90 -1,48 0,84 Ak Enerji 0,94 -2,08 3,30 Akbank 9,38 0,86 -0,68 Akçansa 11,08 0,00 1,84 Akdenız Güvenlık Hız. 4,37 -1,80 -26,31 Akfen GMYO 2,23 0,45 -7,47 Akın Tekstil 10,23 -3,13 -27,50 Akiş GMYO 3,28 0,00 4,79 Akmerkez GMYO 19,39 -0,92 -5,23 Aksa 16,45 -2,26 28,02 Aksa Enerji 4,41 -0,68 6,78 Aksigorta 3,81 1,60 25,62 Aksu Enerji 9,30 1,20 75,49 Akyürek Pazarlama 0,18 0,00 -30,77 Alarko Carrıer 55,30 -1,25 -8,67 Alarko GMYO 47,00 0,60 -7,57 Alarko Holding 6,51 -1,51 -10,33 Albaraka Türk 1,55 -0,64 0,00 Alcatel Lucent Teletaş 7,54 -1,57 -5,51 Alkim Kağıt 4,67 -2,10 -8,43 Alkim Kimya 23,28 -0,85 -6,88 Altınyağ 0,93 -2,11 -22,25 Altınyunus Çeşme 5,00 0,20 -0,99 Anadolu Cam 3,40 -2,30 29,28 Anadolu Efes 26,50 0,38 9,50 Anadolu Hayat Emek. 7,30 2,32 -6,61 Anadolu Isuzu 13,41 0,07 47,36 Anadolu Sigorta 4,04 -0,74 34,17 Anel Elektrik 3,13 -2,49 -16,98 Anel Telekom 0,48 0,00 -4,00 Arçelik 17,94 -0,88 -13,63 Arena Bilgisayar 4,04 -2,42 -4,49 Armada Bilgisayar 6,06 0,33 -10,62 Arsan Tekstil 2,21 -1,34 26,29 Artı Yatırım Holding 2,23 -6,30 137,23 Aselsan 30,48 -0,26 -4,15 Aslan Çimento 38,14 -1,95 -0,16 Ata GMYO 3,84 -0,26 -19,83 Atakule GMYO 1,90 -0,52 -7,32 Atlantik Petrol Ürünleri 1,34 0,00 -3,60 Atlantis Yatırım Holding 0,77 -1,28 57,14 Atlas Yat. Ort. 1,07 1,90 9,18 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,43 0,23 -1,54 Avrasya GMYO 1,57 -5,99 -0,63 Avrasya Petrol ve Tur. 1,56 -3,70 -7,14 Avrupa Yatırım Holding 2,42 0,41 32,24 Ayen Enerji 9,16 -19,93 89,65 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,85 8,82 Aygaz 15,65 -2,43 -2,61 Bagfaş 9,30 -0,75 -11,43 Bak Ambalaj 7,09 0,57 37,94 Balatacılar Balatacılık 0,52 0,00 -7,14 Bantaş Ambalaj 2,71 -1,45 -33,74 Banvit 16,50 -0,96 -22,97 Baştaş Başkent Çimento 2,56 -5,88 4,07 Batı Çimento 7,48 -2,22 -24,29 Batısöke Çimento 1,58 0,00 -11,24 Bera Holding 2,88 -2,70 -7,10 Berkosan Yalıtım 2,23 -1,76 0,00 Beşiktaş Futbol Yat. 3,67 0,00 -10,27 Beyaz Filo 140,00 16,67 89,32 Bilici Yatırım 2,34 -0,85 49,04 Bim Mağazalar 72,00 -0,41 -7,81 Bimeks 0,24 4,35 -14,29 Birko Mensucat 0,39 0,00 -4,88 Birlik Mensucat 1,45 -1,36 2,84 Bizim Mağazaları 7,75 -2,52 0,65 Bolu Çimento 6,51 0,00 21,00 Bomonti Elektrik 0,94 3,30 -12,96 Borusan Mannesmann 11,99 -1,32 2,13 Borusan Yat. Paz. 39,36 -1,60 -10,55 Bosch Fren Sistemleri 188,30 -0,58 -2,69 Bossa 14,08 2,33 247,65 Boyner Perakende Yat. 8,78 -0,23 -4,36 Brisa 7,03 -0,14 -3,30 Burçelik 3,83 -1,03 -0,52 Burçelik Vana 1,75 0,00 0,00 Bursa Çimento 5,39 -1,28 2,67 Carrefoursa 5,28 -1,12 -5,38 Coca Cola İçecek 35,28 -2,76 3,10 Componenta Dökümcülük 11,79 -0,51 7,18 Cosmos Yat. Holding 1,17 -1,68 0,00 Credıtwest Faktorıng 1,41 -0,70 3,68 Çelebi 35,80 -1,54 -3,19 Çelik Halat 6,75 -2,60 73,97 Çemaş Döküm 2,91 -12,35 57,30 Çemtaş 4,45 -0,45 9,07 Çimbeton 37,98 -1,35 2,87 Çimentaş 11,95 -1,57 3,11 Çimsa 13,82 -1,00 0,95 Çuhadaroğlu Metal 2,64 -0,75 -9,90 Dagi Giyim 1,91 -2,55 -15,86 Dagi Yatırım Holding 1,43 -0,69 0,00 Dardanel 1,67 -0,60 -14,36 Datagate Bilgisayar 12,31 -7,37 17,57 Demısaş Döküm 2,66 0,00 45,36 Denge Holding 3,25 -3,56 71,78 Deniz GMYO 3,17 -0,94 17,41 Denizbank 7,38 0,14 101,09 Denizli Cam 11,78 0,34 -0,76 Derimod 11,27 -3,68 50,07 Desa Deri 1,03 0,00 1,98 Despec Bilgisayar 3,45 -1,15 -3,90 Deva Holding 4,52 -1,09 3,20 Diriteks Diriliş Tekstil 1,03 -0,96 -11,97 Ditaş Doğan 6,48 -1,37 6,75 DO-CO 251,00 0,16 19,41 Doğan Burda 3,48 -3,87 4,82 Doğan Gazetecilik 3,80 -0,78 37,68 Doğan Holding 1,37 3,01 57,47 Doğtaş Kelebek Mobilya 3,28 -0,91 -9,89 Doğusan 2,48 9,25 69,86 Doğuş GMYO 3,12 -1,58 -3,70 Doğuş Otomotiv 8,11 -3,45 -1,58 Duran Doğan Basım 5,30 -1,85 40,58 Dyo Boya 5,95 2,23 -21,81 Eczacıbaşı İlaç 4,46 4,45 1,13 Eczacıbaşı Yat. Ort. 2,30 -4,96 6,98 Eczacıbaşı Yatırım 9,89 -0,10 -9,43 Edip Gayrimenkul 1,16 -1,69 -1,69 Ege Endüstri 382,00 -1,16 18,63 Ege Gübre 29,40 1,03 10,86 Ege Profil 9,51 -1,65 -4,71 Ege Seramik 3,99 -0,99 -13,26 Egeli & Co Tarım Girişim 0,57 -3,39 -17,39 Egeli&Co Girişim Sermaye 0,52 -1,89 10,64 Egeli&Co Yatırım Holding 0,14 -6,67 -30,00 Egeplast 5,53 -4,16 18,16 Ekiz Kimya 0,47 -2,08 -17,54 Emek Elektrik 1,56 -4,29 -1,89 Eminiş Ambalaj 4,21 -0,47 -9,27 Emlak Konut GMYO 2,53 -2,69 -9,96 Enerjisa Enerji 7,11 0,00 Enka İnşaat 5,40 0,00 -10,45 Erbosan 79,60 -0,87 -4,44 Ereğli Demir Çelik 10,33 -3,19 3,09 Ersu Gıda 1,12 -2,61 -14,50 Escort Teknoloji 1,05 -1,87 -16,67 Esem Spor Giyim 0,49 -2,00 32,43 Etiler Gıda 4,25 -3,19 -9,38 Euro Kapital Yat. Ort. 1,06 -0,93 -6,19 Euro Trend Yat. Ort. 0,93 -1,06 -3,12 Euro Yat. Ort. 0,83 0,00 -3,49 Euro Yatırım Holding 0,73 -3,95 19,67 Fenerbahçe Futbol 33,10 -1,02 -3,50 Finans Fin. Kir. 4,27 3,14 9,49 Flap Kongre Toplantı Hiz. 18,30 -10,73 32,51 F-M İzmit Piston 18,84 -1,31 39,14 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,89 -4,49 -0,61 Ford Otosan 61,35 -6,55 1,83 Frigo Pak Gıda 1,19 0,00 25,26 Galatasaray Sportif 2,17 -5,24 3,46 Garanti Bankası 10,70 -1,74 -0,19 Garanti Faktoring 2,73 -3,53 -16,26 Garanti Yat. Ort. 0,76 0,00 1,33 Gedik Girişim 1,22 -3,17 2,52 Gedik Y. Men. Değ. 2,65 -0,75 5,16 Gedik Yatırım Holding 1,39 -0,71 0,72 Gediz Ambalaj 7,62 -1,93 5,39 Gentaş 1,72 4,24 2,38 Gersan Elektrik 6,05 -4,42 28,45 Global Men. Değ. 0,63 -1,56 40,00 Global Yat. Holding 3,84 -1,03 6,37 Good-Year 3,92 -0,25 -7,76 Göltaş Çimento 62,25 0,16 -4,67 Gözde Girişim 4,67 -4,11 -17,49 GSD Denizcilik 1,55 -3,13 14,81 GSD Holding 0,92 -2,13 27,78 Gübre Fabrik. 4,14 0,49 -2,13 Güler Yat. Holding 1,85 1,09 59,48 Güneş Sigorta 1,81 -1,63 9,70 Halk GMYO 0,90 0,00 -6,25 Halk Sigorta 1,50 0,67 -7,41 Hatay Tekstil 4,87 -0,61 -2,01 Hedef Girişim 2,16 -1,37 -11,48 Hektaş 10,52 2,14 50,29 Hürriyet Gzt. 1,45 -2,68 8,21 ICBC Turkey Bank 4,81 0,63 5,48 İdealist GMYO 2,14 -0,93 4,90 İhlas Ev Aletleri 0,49 0,00 -3,92 İhlas Gayrimenkul 1,74 -2,25 -11,22 İhlas Gazetecilik 1,25 -3,10 5,93 İhlas Holding 0,49 0,00 -7,55 İhlas Yayın Holding 0,51 0,00 0,00 İndeks Bilgisayar 14,08 -4,22 22,43 Info Yatırım 1,24 -2,36 5,08 İntema 31,70 -2,16 30,24 İpek Doğal Enerji 5,20 -2,44 -3,17 İskenderun Demir ve Çelik 6,75 -0,74 27,60

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)