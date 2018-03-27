Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,24 0,81 -3,88 Acıpayam Selüloz 2,69 -1,10 1,51 Adana Çimento (A) 6,75 2,74 12,50 Adana Çimento (B) 4,64 1,53 9,95 Adana Çimento (C) 1,23 0,82 46,43 Adel Kalemcilik 16,85 -0,59 2,37 Adese Alışveriş Ticaret 2,40 4,80 20,60 Afyon Çimento 7,35 -1,21 -5,53 AG Anadolu Grubu Holding 24,26 -1,38 2,36 Ak Enerji 0,96 0,00 5,49 Akbank 9,70 -0,72 -1,52 Akçansa 11,08 0,18 1,84 Akdenız Güvenlık Hız. 4,45 -1,11 -24,96 Akfen GMYO 2,22 0,00 -7,88 Akın Tekstil 10,56 -2,49 -25,16 Akiş GMYO 3,28 0,31 4,79 Akmerkez GMYO 19,57 0,36 -4,35 Aksa 16,83 -3,22 30,97 Aksa Enerji 4,44 -2,63 7,51 Aksigorta 3,75 1,08 23,64 Aksu Enerji 9,19 0,44 73,41 Akyürek Pazarlama 0,18 0,00 -30,77 Alarko Carrıer 56,00 -0,18 -7,51 Alarko GMYO 46,72 -0,60 -8,12 Alarko Holding 6,61 0,30 -8,95 Albaraka Türk 1,56 0,00 0,65 Alcatel Lucent Teletaş 7,66 -2,54 -4,01 Alkim Kağıt 4,77 -0,21 -6,47 Alkim Kimya 23,48 -2,33 -6,08 Altınyağ 0,95 0,00 -20,58 Altınyunus Çeşme 4,99 1,42 -1,19 Anadolu Cam 3,48 -0,29 32,32 Anadolu Efes 26,40 -0,75 9,09 Anadolu Hayat Emek. 7,53 -0,53 -8,73 Anadolu Isuzu 13,40 -7,27 47,25 Anadolu Sigorta 4,19 0,00 35,16 Anel Elektrik 3,21 0,63 -14,85 Anel Telekom 0,48 0,00 -4,00 Arçelik 18,10 -0,66 -12,86 Arena Bilgisayar 4,14 0,49 -2,13 Armada Bilgisayar 6,04 -0,33 -10,91 Arsan Tekstil 2,24 -3,86 28,00 Artı Yatırım Holding 2,38 3,48 153,19 Aselsan 30,56 -0,78 -3,90 Aslan Çimento 38,90 -1,37 1,83 Ata GMYO 3,85 0,26 -19,62 Atakule GMYO 1,91 0,53 -6,83 Atlantik Petrol Ürünleri 1,34 -2,19 -3,60 Atlantis Yatırım Holding 0,78 -1,27 59,18 Atlas Yat. Ort. 1,05 0,00 7,14 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,80 -0,06 -1,77 Avrasya GMYO 1,67 5,70 5,70 Avrasya Petrol ve Tur. 1,62 3,18 -3,57 Avrupa Yatırım Holding 2,41 -4,37 31,69 Ayen Enerji 11,44 -19,94 136,85 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,85 -2,63 8,82 Aygaz 16,04 0,25 -0,19 Bagfaş 9,37 -0,53 -10,76 Bak Ambalaj 7,05 0,00 37,16 Balatacılar Balatacılık 0,52 0,00 -7,14 Bantaş Ambalaj 2,75 -3,85 -32,76 Banvit 16,66 -2,29 -22,22 Baştaş Başkent Çimento 2,72 -0,37 10,57 Batı Çimento 7,65 -0,65 -22,57 Batısöke Çimento 1,58 -0,63 -11,24 Bera Holding 2,96 0,00 -4,52 Berkosan Yalıtım 2,27 -1,30 1,79 Beşiktaş Futbol Yat. 3,67 -0,54 -10,27 Beyaz Filo 120,00 -6,25 62,27 Bilici Yatırım 2,36 -0,84 50,32 Bim Mağazalar 72,30 -0,28 -7,43 Bimeks 0,23 4,55 -17,86 Birko Mensucat 0,39 0,00 -4,88 Birlik Mensucat 1,47 -6,37 4,26 Bizim Mağazaları 7,95 -1,85 3,25 Bolu Çimento 6,51 0,77 21,00 Bomonti Elektrik 0,91 0,00 -15,74 Borusan Mannesmann 12,15 -0,57 3,49 Borusan Yat. Paz. 40,00 0,00 -9,09 Bosch Fren Sistemleri 189,40 1,18 -2,12 Bossa 13,76 3,07 239,75 Boyner Perakende Yat. 8,80 -1,01 -4,14 Brisa 7,04 0,00 -3,16 Burçelik 3,87 -0,51 0,52 Burçelik Vana 1,75 -0,57 0,00 Bursa Çimento 5,46 0,00 4,00 Carrefoursa 5,34 0,75 -4,30 Coca Cola İçecek 36,28 -0,06 6,02 Componenta Dökümcülük 11,85 -0,50 7,73 Cosmos Yat. Holding 1,19 0,00 1,71 Credıtwest Faktorıng 1,42 0,71 4,41 Çelebi 36,36 0,28 -1,68 Çelik Halat 6,93 -2,81 78,61 Çemaş Döküm 3,32 17,73 79,46 Çemtaş 4,47 -0,89 9,56 Çimbeton 38,50 -1,69 4,28 Çimentaş 12,14 -1,94 4,75 Çimsa 13,96 0,07 1,97 Çuhadaroğlu Metal 2,66 -1,12 -9,22 Dagi Giyim 1,96 0,00 -13,66 Dagi Yatırım Holding 1,44 0,00 0,70 Dardanel 1,68 1,82 -13,85 Datagate Bilgisayar 13,29 -1,26 26,93 Demısaş Döküm 2,66 0,38 45,36 Denge Holding 3,37 2,81 78,12 Deniz GMYO 3,20 -2,74 18,52 Denizbank 7,37 -3,91 100,82 Denizli Cam 11,74 0,34 -1,10 Derimod 11,70 -2,34 55,79 Desa Deri 1,03 0,00 1,98 Despec Bilgisayar 3,49 -0,57 -2,79 Deva Holding 4,57 -6,16 4,34 Diriteks Diriliş Tekstil 1,04 1,96 -11,11 Ditaş Doğan 6,57 -6,68 8,24 DO-CO 250,60 0,20 19,22 Doğan Burda 3,62 -2,16 9,04 Doğan Gazetecilik 3,83 -0,52 38,77 Doğan Holding 1,33 -5,00 52,87 Doğtaş Kelebek Mobilya 3,31 -1,19 -9,07 Doğusan 2,27 8,61 55,48 Doğuş GMYO 3,17 0,63 -2,16 Doğuş Otomotiv 8,40 1,45 1,94 Duran Doğan Basım 5,40 1,69 43,24 Dyo Boya 5,82 -3,80 -23,52 Eczacıbaşı İlaç 4,27 2,64 -3,17 Eczacıbaşı Yat. Ort. 2,42 7,08 12,56 Eczacıbaşı Yatırım 9,90 0,61 -9,34 Edip Gayrimenkul 1,18 -0,84 0,00 Ege Endüstri 386,50 -3,18 20,03 Ege Gübre 29,10 -1,36 9,73 Ege Profil 9,67 -1,83 -3,11 Ege Seramik 4,03 -0,74 -12,39 Egeli & Co Tarım Girişim 0,59 0,00 -14,49 Egeli&Co Girişim Sermaye 0,53 1,92 12,77 Egeli&Co Yatırım Holding 0,15 7,14 -25,00 Egeplast 5,77 -2,20 23,29 Ekiz Kimya 0,48 -2,04 -15,79 Emek Elektrik 1,63 -0,61 2,52 Eminiş Ambalaj 4,23 -0,70 -8,84 Emlak Konut GMYO 2,60 3,17 -7,47 Enerjisa Enerji 7,11 0,71 Enka İnşaat 5,40 0,75 -10,45 Erbosan 80,30 0,31 -3,60 Ereğli Demir Çelik 10,67 0,57 6,49 Ersu Gıda 1,15 0,88 -12,21 Escort Teknoloji 1,07 0,00 -15,08 Esem Spor Giyim 0,50 -1,96 35,14 Etiler Gıda 4,39 -0,23 -6,40 Euro Kapital Yat. Ort. 1,07 0,94 -5,31 Euro Trend Yat. Ort. 0,94 -1,05 -2,08 Euro Yat. Ort. 0,83 0,00 -3,49 Euro Yatırım Holding 0,76 0,00 24,59 Fenerbahçe Futbol 33,44 -0,30 -2,51 Finans Fin. Kir. 4,14 0,49 6,15 Flap Kongre Toplantı Hiz. 20,50 -7,66 48,44 F-M İzmit Piston 19,09 -0,42 40,99 Fonet Bilgi Teknolojileri 5,12 -1,54 4,07 Ford Otosan 65,65 5,38 8,96 Frigo Pak Gıda 1,19 0,85 25,26 Galatasaray Sportif 2,29 -4,18 9,18 Garanti Bankası 10,89 0,83 1,59 Garanti Faktoring 2,83 -1,39 -13,19 Garanti Yat. Ort. 0,76 0,00 1,33 Gedik Girişim 1,26 3,28 5,88 Gedik Y. Men. Değ. 2,67 0,75 5,95 Gedik Yatırım Holding 1,40 0,00 1,45 Gediz Ambalaj 7,77 1,83 7,47 Gentaş 1,65 0,61 -1,79 Gersan Elektrik 6,33 -6,08 34,39 Global Men. Değ. 0,64 1,59 42,22 Global Yat. Holding 3,88 -1,27 7,48 Good-Year 3,93 0,26 -7,53 Göltaş Çimento 62,15 0,24 -4,82 Gözde Girişim 4,87 -2,79 -13,96 GSD Denizcilik 1,60 0,63 18,52 GSD Holding 0,94 -3,09 30,56 Gübre Fabrik. 4,12 0,98 -2,60 Güler Yat. Holding 1,83 1,67 57,76 Güneş Sigorta 1,84 0,55 11,52 Halk GMYO 0,90 0,00 -6,25 Halk Sigorta 1,49 0,00 -8,02 Hatay Tekstil 4,90 -0,61 -1,41 Hedef Girişim 2,19 0,46 -10,25 Hektaş 10,30 -6,70 47,14 Hürriyet Gzt. 1,49 -3,25 11,19 ICBC Turkey Bank 4,78 0,21 4,82 İdealist GMYO 2,16 -0,92 5,88 İhlas Ev Aletleri 0,49 2,08 -3,92 İhlas Gayrimenkul 1,78 1,71 -9,18 İhlas Gazetecilik 1,29 0,78 9,32 İhlas Holding 0,49 2,08 -7,55 İhlas Yayın Holding 0,51 2,00 0,00 İndeks Bilgisayar 14,70 0,55 27,83 Info Yatırım 1,27 0,79 7,63 İntema 32,40 -1,52 33,11 İpek Doğal Enerji 5,33 0,38 -0,74 İskenderun Demir ve Çelik 6,80 0,44 28,54

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)