Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,24
|0,81
|-3,88
|Acıpayam Selüloz
|2,69
|-1,10
|1,51
|Adana Çimento (A)
|6,75
|2,74
|12,50
|Adana Çimento (B)
|4,64
|1,53
|9,95
|Adana Çimento (C)
|1,23
|0,82
|46,43
|Adel Kalemcilik
|16,85
|-0,59
|2,37
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,40
|4,80
|20,60
|Afyon Çimento
|7,35
|-1,21
|-5,53
|AG Anadolu Grubu Holding
|24,26
|-1,38
|2,36
|Ak Enerji
|0,96
|0,00
|5,49
|Akbank
|9,70
|-0,72
|-1,52
|Akçansa
|11,08
|0,18
|1,84
|Akdenız Güvenlık Hız.
|4,45
|-1,11
|-24,96
|Akfen GMYO
|2,22
|0,00
|-7,88
|Akın Tekstil
|10,56
|-2,49
|-25,16
|Akiş GMYO
|3,28
|0,31
|4,79
|Akmerkez GMYO
|19,57
|0,36
|-4,35
|Aksa
|16,83
|-3,22
|30,97
|Aksa Enerji
|4,44
|-2,63
|7,51
|Aksigorta
|3,75
|1,08
|23,64
|Aksu Enerji
|9,19
|0,44
|73,41
|Akyürek Pazarlama
|0,18
|0,00
|-30,77
|Alarko Carrıer
|56,00
|-0,18
|-7,51
|Alarko GMYO
|46,72
|-0,60
|-8,12
|Alarko Holding
|6,61
|0,30
|-8,95
|Albaraka Türk
|1,56
|0,00
|0,65
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,66
|-2,54
|-4,01
|Alkim Kağıt
|4,77
|-0,21
|-6,47
|Alkim Kimya
|23,48
|-2,33
|-6,08
|Altınyağ
|0,95
|0,00
|-20,58
|Altınyunus Çeşme
|4,99
|1,42
|-1,19
|Anadolu Cam
|3,48
|-0,29
|32,32
|Anadolu Efes
|26,40
|-0,75
|9,09
|Anadolu Hayat Emek.
|7,53
|-0,53
|-8,73
|Anadolu Isuzu
|13,40
|-7,27
|47,25
|Anadolu Sigorta
|4,19
|0,00
|35,16
|Anel Elektrik
|3,21
|0,63
|-14,85
|Anel Telekom
|0,48
|0,00
|-4,00
|Arçelik
|18,10
|-0,66
|-12,86
|Arena Bilgisayar
|4,14
|0,49
|-2,13
|Armada Bilgisayar
|6,04
|-0,33
|-10,91
|Arsan Tekstil
|2,24
|-3,86
|28,00
|Artı Yatırım Holding
|2,38
|3,48
|153,19
|Aselsan
|30,56
|-0,78
|-3,90
|Aslan Çimento
|38,90
|-1,37
|1,83
|Ata GMYO
|3,85
|0,26
|-19,62
|Atakule GMYO
|1,91
|0,53
|-6,83
|Atlantik Petrol Ürünleri
|1,34
|-2,19
|-3,60
|Atlantis Yatırım Holding
|0,78
|-1,27
|59,18
|Atlas Yat. Ort.
|1,05
|0,00
|7,14
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,80
|-0,06
|-1,77
|Avrasya GMYO
|1,67
|5,70
|5,70
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,62
|3,18
|-3,57
|Avrupa Yatırım Holding
|2,41
|-4,37
|31,69
|Ayen Enerji
|11,44
|-19,94
|136,85
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,85
|-2,63
|8,82
|Aygaz
|16,04
|0,25
|-0,19
|Bagfaş
|9,37
|-0,53
|-10,76
|Bak Ambalaj
|7,05
|0,00
|37,16
|Balatacılar Balatacılık
|0,52
|0,00
|-7,14
|Bantaş Ambalaj
|2,75
|-3,85
|-32,76
|Banvit
|16,66
|-2,29
|-22,22
|Baştaş Başkent Çimento
|2,72
|-0,37
|10,57
|Batı Çimento
|7,65
|-0,65
|-22,57
|Batısöke Çimento
|1,58
|-0,63
|-11,24
|Bera Holding
|2,96
|0,00
|-4,52
|Berkosan Yalıtım
|2,27
|-1,30
|1,79
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,67
|-0,54
|-10,27
|Beyaz Filo
|120,00
|-6,25
|62,27
|Bilici Yatırım
|2,36
|-0,84
|50,32
|Bim Mağazalar
|72,30
|-0,28
|-7,43
|Bimeks
|0,23
|4,55
|-17,86
|Birko Mensucat
|0,39
|0,00
|-4,88
|Birlik Mensucat
|1,47
|-6,37
|4,26
|Bizim Mağazaları
|7,95
|-1,85
|3,25
|Bolu Çimento
|6,51
|0,77
|21,00
|Bomonti Elektrik
|0,91
|0,00
|-15,74
|Borusan Mannesmann
|12,15
|-0,57
|3,49
|Borusan Yat. Paz.
|40,00
|0,00
|-9,09
|Bosch Fren Sistemleri
|189,40
|1,18
|-2,12
|Bossa
|13,76
|3,07
|239,75
|Boyner Perakende Yat.
|8,80
|-1,01
|-4,14
|Brisa
|7,04
|0,00
|-3,16
|Burçelik
|3,87
|-0,51
|0,52
|Burçelik Vana
|1,75
|-0,57
|0,00
|Bursa Çimento
|5,46
|0,00
|4,00
|Carrefoursa
|5,34
|0,75
|-4,30
|Coca Cola İçecek
|36,28
|-0,06
|6,02
|Componenta Dökümcülük
|11,85
|-0,50
|7,73
|Cosmos Yat. Holding
|1,19
|0,00
|1,71
|Credıtwest Faktorıng
|1,42
|0,71
|4,41
|Çelebi
|36,36
|0,28
|-1,68
|Çelik Halat
|6,93
|-2,81
|78,61
|Çemaş Döküm
|3,32
|17,73
|79,46
|Çemtaş
|4,47
|-0,89
|9,56
|Çimbeton
|38,50
|-1,69
|4,28
|Çimentaş
|12,14
|-1,94
|4,75
|Çimsa
|13,96
|0,07
|1,97
|Çuhadaroğlu Metal
|2,66
|-1,12
|-9,22
|Dagi Giyim
|1,96
|0,00
|-13,66
|Dagi Yatırım Holding
|1,44
|0,00
|0,70
|Dardanel
|1,68
|1,82
|-13,85
|Datagate Bilgisayar
|13,29
|-1,26
|26,93
|Demısaş Döküm
|2,66
|0,38
|45,36
|Denge Holding
|3,37
|2,81
|78,12
|Deniz GMYO
|3,20
|-2,74
|18,52
|Denizbank
|7,37
|-3,91
|100,82
|Denizli Cam
|11,74
|0,34
|-1,10
|Derimod
|11,70
|-2,34
|55,79
|Desa Deri
|1,03
|0,00
|1,98
|Despec Bilgisayar
|3,49
|-0,57
|-2,79
|Deva Holding
|4,57
|-6,16
|4,34
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,04
|1,96
|-11,11
|Ditaş Doğan
|6,57
|-6,68
|8,24
|DO-CO
|250,60
|0,20
|19,22
|Doğan Burda
|3,62
|-2,16
|9,04
|Doğan Gazetecilik
|3,83
|-0,52
|38,77
|Doğan Holding
|1,33
|-5,00
|52,87
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|3,31
|-1,19
|-9,07
|Doğusan
|2,27
|8,61
|55,48
|Doğuş GMYO
|3,17
|0,63
|-2,16
|Doğuş Otomotiv
|8,40
|1,45
|1,94
|Duran Doğan Basım
|5,40
|1,69
|43,24
|Dyo Boya
|5,82
|-3,80
|-23,52
|Eczacıbaşı İlaç
|4,27
|2,64
|-3,17
|Eczacıbaşı Yat. Ort.
|2,42
|7,08
|12,56
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,90
|0,61
|-9,34
|Edip Gayrimenkul
|1,18
|-0,84
|0,00
|Ege Endüstri
|386,50
|-3,18
|20,03
|Ege Gübre
|29,10
|-1,36
|9,73
|Ege Profil
|9,67
|-1,83
|-3,11
|Ege Seramik
|4,03
|-0,74
|-12,39
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,59
|0,00
|-14,49
|Egeli&Co Girişim Sermaye
|0,53
|1,92
|12,77
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,15
|7,14
|-25,00
|Egeplast
|5,77
|-2,20
|23,29
|Ekiz Kimya
|0,48
|-2,04
|-15,79
|Emek Elektrik
|1,63
|-0,61
|2,52
|Eminiş Ambalaj
|4,23
|-0,70
|-8,84
|Emlak Konut GMYO
|2,60
|3,17
|-7,47
|Enerjisa Enerji
|7,11
|0,71
|Enka İnşaat
|5,40
|0,75
|-10,45
|Erbosan
|80,30
|0,31
|-3,60
|Ereğli Demir Çelik
|10,67
|0,57
|6,49
|Ersu Gıda
|1,15
|0,88
|-12,21
|Escort Teknoloji
|1,07
|0,00
|-15,08
|Esem Spor Giyim
|0,50
|-1,96
|35,14
|Etiler Gıda
|4,39
|-0,23
|-6,40
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,07
|0,94
|-5,31
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,94
|-1,05
|-2,08
|Euro Yat. Ort.
|0,83
|0,00
|-3,49
|Euro Yatırım Holding
|0,76
|0,00
|24,59
|Fenerbahçe Futbol
|33,44
|-0,30
|-2,51
|Finans Fin. Kir.
|4,14
|0,49
|6,15
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|20,50
|-7,66
|48,44
|F-M İzmit Piston
|19,09
|-0,42
|40,99
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|5,12
|-1,54
|4,07
|Ford Otosan
|65,65
|5,38
|8,96
|Frigo Pak Gıda
|1,19
|0,85
|25,26
|Galatasaray Sportif
|2,29
|-4,18
|9,18
|Garanti Bankası
|10,89
|0,83
|1,59
|Garanti Faktoring
|2,83
|-1,39
|-13,19
|Garanti Yat. Ort.
|0,76
|0,00
|1,33
|Gedik Girişim
|1,26
|3,28
|5,88
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,67
|0,75
|5,95
|Gedik Yatırım Holding
|1,40
|0,00
|1,45
|Gediz Ambalaj
|7,77
|1,83
|7,47
|Gentaş
|1,65
|0,61
|-1,79
|Gersan Elektrik
|6,33
|-6,08
|34,39
|Global Men. Değ.
|0,64
|1,59
|42,22
|Global Yat. Holding
|3,88
|-1,27
|7,48
|Good-Year
|3,93
|0,26
|-7,53
|Göltaş Çimento
|62,15
|0,24
|-4,82
|Gözde Girişim
|4,87
|-2,79
|-13,96
|GSD Denizcilik
|1,60
|0,63
|18,52
|GSD Holding
|0,94
|-3,09
|30,56
|Gübre Fabrik.
|4,12
|0,98
|-2,60
|Güler Yat. Holding
|1,83
|1,67
|57,76
|Güneş Sigorta
|1,84
|0,55
|11,52
|Halk GMYO
|0,90
|0,00
|-6,25
|Halk Sigorta
|1,49
|0,00
|-8,02
|Hatay Tekstil
|4,90
|-0,61
|-1,41
|Hedef Girişim
|2,19
|0,46
|-10,25
|Hektaş
|10,30
|-6,70
|47,14
|Hürriyet Gzt.
|1,49
|-3,25
|11,19
|ICBC Turkey Bank
|4,78
|0,21
|4,82
|İdealist GMYO
|2,16
|-0,92
|5,88
|İhlas Ev Aletleri
|0,49
|2,08
|-3,92
|İhlas Gayrimenkul
|1,78
|1,71
|-9,18
|İhlas Gazetecilik
|1,29
|0,78
|9,32
|İhlas Holding
|0,49
|2,08
|-7,55
|İhlas Yayın Holding
|0,51
|2,00
|0,00
|İndeks Bilgisayar
|14,70
|0,55
|27,83
|Info Yatırım
|1,27
|0,79
|7,63
|İntema
|32,40
|-1,52
|33,11
|İpek Doğal Enerji
|5,33
|0,38
|-0,74
|İskenderun Demir ve Çelik
|6,80
|0,44
|28,54
(Sürecek)