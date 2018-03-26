Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,23
|0,00
|-4,65
|Acıpayam Selüloz
|2,72
|2,26
|2,64
|Adana Çimento (A)
|6,57
|-1,50
|9,50
|Adana Çimento (B)
|4,57
|-0,22
|8,29
|Adana Çimento (C)
|1,22
|2,52
|45,24
|Adel Kalemcilik
|16,95
|-1,63
|2,98
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,29
|-3,38
|15,08
|Afyon Çimento
|7,44
|-0,40
|-4,37
|AG Anadolu Grubu Holding
|24,60
|-0,81
|3,80
|Ak Enerji
|0,96
|2,13
|5,49
|Akbank
|9,77
|-1,51
|-0,81
|Akçansa
|11,06
|1,28
|1,65
|Akdenız Güvenlık Hız.
|4,50
|0,22
|-24,11
|Akfen GMYO
|2,22
|-0,89
|-7,88
|Akın Tekstil
|10,83
|5,25
|-23,25
|Akiş GMYO
|3,27
|-0,61
|4,47
|Akmerkez GMYO
|19,50
|-0,61
|-4,69
|Aksa
|17,39
|1,34
|35,33
|Aksa Enerji
|4,56
|-0,22
|10,41
|Aksigorta
|3,71
|0,27
|22,33
|Aksu Enerji
|9,15
|2,35
|72,66
|Akyürek Pazarlama
|0,18
|-5,26
|-30,77
|Alarko Carrıer
|56,10
|-0,27
|-7,35
|Alarko GMYO
|47,00
|0,43
|-7,57
|Alarko Holding
|6,59
|0,46
|-9,23
|Albaraka Türk
|1,56
|-0,64
|0,65
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,86
|3,01
|-1,50
|Alkim Kağıt
|4,78
|1,27
|-6,27
|Alkim Kimya
|24,04
|-1,07
|-3,84
|Altınyağ
|0,95
|-1,04
|-20,58
|Altınyunus Çeşme
|4,92
|0,61
|-2,57
|Anadolu Cam
|3,49
|-1,69
|32,70
|Anadolu Efes
|26,60
|-0,60
|9,92
|Anadolu Hayat Emek.
|7,57
|0,93
|-8,24
|Anadolu Isuzu
|14,45
|4,48
|58,79
|Anadolu Sigorta
|4,19
|-0,24
|35,16
|Anel Elektrik
|3,19
|-2,15
|-15,38
|Anel Telekom
|0,48
|2,13
|-4,00
|Arçelik
|18,22
|1,98
|-12,28
|Arena Bilgisayar
|4,12
|0,00
|-2,60
|Armada Bilgisayar
|6,06
|-0,82
|-10,62
|Arsan Tekstil
|2,33
|-2,92
|33,14
|Artı Yatırım Holding
|2,30
|-3,36
|144,68
|Aselsan
|30,80
|-0,13
|-3,14
|Aslan Çimento
|39,44
|-0,20
|3,25
|Ata GMYO
|3,84
|0,26
|-19,83
|Atakule GMYO
|1,90
|1,60
|-7,32
|Atlantik Petrol Ürünleri
|1,37
|1,48
|-1,44
|Atlantis Yatırım Holding
|0,79
|1,28
|61,22
|Atlas Yat. Ort.
|1,05
|3,96
|7,14
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,81
|-0,50
|-1,71
|Avrasya GMYO
|1,58
|0,00
|0,00
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,57
|0,00
|-6,55
|Avrupa Yatırım Holding
|2,52
|0,00
|37,70
|Ayen Enerji
|14,29
|0,63
|195,86
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,90
|2,70
|11,76
|Aygaz
|16,00
|2,63
|-0,44
|Bagfaş
|9,42
|0,00
|-10,29
|Bak Ambalaj
|7,05
|0,71
|37,16
|Balatacılar Balatacılık
|0,52
|0,00
|-7,14
|Bantaş Ambalaj
|2,86
|2,51
|-30,07
|Banvit
|17,05
|-1,27
|-20,40
|Baştaş Başkent Çimento
|2,73
|5,00
|10,98
|Batı Çimento
|7,70
|-0,26
|-22,06
|Batısöke Çimento
|1,59
|0,00
|-10,67
|Bera Holding
|2,96
|1,72
|-4,52
|Berkosan Yalıtım
|2,30
|-1,71
|3,14
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,69
|0,54
|-9,78
|Beyaz Filo
|128,00
|-19,60
|73,09
|Bilici Yatırım
|2,38
|0,85
|51,59
|Bim Mağazalar
|72,50
|-0,48
|-7,17
|Bimeks
|0,22
|0,00
|-21,43
|Birko Mensucat
|0,39
|0,00
|-4,88
|Birlik Mensucat
|1,57
|5,37
|11,35
|Bısaş Tekstil
|1,17
|4,46
|-28,22
|Bizim Mağazaları
|8,10
|0,62
|5,19
|Bolu Çimento
|6,46
|-0,62
|20,07
|Bomonti Elektrik
|0,91
|-2,15
|-15,74
|Borusan Mannesmann
|12,22
|-0,73
|4,09
|Borusan Yat. Paz.
|40,00
|-0,35
|-9,09
|Bosch Fren Sistemleri
|187,20
|0,54
|-3,26
|Bossa
|13,35
|2,77
|229,63
|Boyner Perakende Yat.
|8,89
|1,95
|-3,16
|Brisa
|7,04
|-0,71
|-3,16
|Burçelik
|3,89
|1,30
|1,04
|Burçelik Vana
|1,76
|0,00
|0,57
|Bursa Çimento
|5,46
|0,37
|4,00
|Carrefoursa
|5,30
|0,00
|-5,02
|Coca Cola İçecek
|36,30
|-0,06
|6,08
|Componenta Dökümcülük
|11,91
|-1,65
|8,27
|Cosmos Yat. Holding
|1,19
|3,48
|1,71
|Credıtwest Faktorıng
|1,41
|0,00
|3,68
|Çelebi
|36,26
|-0,77
|-1,95
|Çelik Halat
|7,13
|7,38
|83,76
|Çemaş Döküm
|2,82
|-19,89
|52,43
|Çemtaş
|4,51
|-0,88
|10,54
|Çimbeton
|39,16
|-0,61
|6,07
|Çimentaş
|12,38
|-0,48
|6,82
|Çimsa
|13,95
|0,50
|1,90
|Çuhadaroğlu Metal
|2,69
|1,13
|-8,19
|Dagi Giyim
|1,96
|2,62
|-13,66
|Dagi Yatırım Holding
|1,44
|0,70
|0,70
|Dardanel
|1,65
|3,12
|-15,38
|Datagate Bilgisayar
|13,46
|-3,37
|28,56
|Demısaş Döküm
|2,65
|1,92
|44,81
|Denge Holding
|14,90
|-6,17
|73,26
|Deniz GMYO
|3,29
|-7,84
|21,85
|Denizbank
|7,67
|-6,46
|108,99
|Denizli Cam
|11,70
|-0,51
|-1,43
|Derimod
|11,98
|-1,07
|59,52
|Desa Deri
|1,03
|0,00
|1,98
|Despec Bilgisayar
|3,51
|0,57
|-2,23
|Deva Holding
|4,87
|6,56
|11,19
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,02
|0,99
|-12,82
|Ditaş Doğan
|7,04
|-7,85
|15,98
|DO-CO
|250,10
|1,21
|18,98
|Doğan Burda
|3,70
|-15,91
|11,45
|Doğan Gazetecilik
|3,85
|-9,20
|39,49
|Doğan Holding
|1,40
|12,90
|60,92
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|3,35
|-1,18
|-7,97
|Doğusan
|2,09
|7,18
|43,15
|Doğuş GMYO
|3,15
|0,00
|-2,78
|Doğuş Otomotiv
|8,28
|5,21
|0,49
|Duran Doğan Basım
|5,31
|0,19
|40,85
|Dyo Boya
|6,05
|-0,49
|-20,50
|Eczacıbaşı İlaç
|4,16
|0,48
|-5,67
|Eczacıbaşı Yat. Ort.
|2,26
|-4,24
|5,12
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,84
|-0,40
|-9,89
|Edip Gayrimenkul
|1,19
|0,85
|0,85
|Ege Endüstri
|399,20
|4,83
|23,98
|Ege Gübre
|29,50
|0,55
|11,24
|Ege Profil
|9,85
|-1,89
|-1,30
|Ege Seramik
|4,06
|0,50
|-11,74
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,59
|0,00
|-14,49
|Egeli&Co Girişim Sermaye
|0,52
|1,96
|10,64
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,14
|-6,67
|-30,00
|Egeplast
|5,90
|-3,28
|26,07
|Ekiz Kimya
|0,49
|0,00
|-14,04
|Emek Elektrik
|1,64
|2,50
|3,14
|Eminiş Ambalaj
|4,26
|0,24
|-8,19
|Emlak Konut GMYO
|2,52
|-0,40
|-10,32
|Enerjisa Enerji
|7,06
|-0,56
|Enka İnşaat
|5,36
|0,19
|-11,11
|Erbosan
|80,05
|0,19
|-3,90
|Ereğli Demir Çelik
|10,61
|-1,94
|5,89
|Ersu Gıda
|1,14
|-0,87
|-12,98
|Escort Teknoloji
|1,07
|0,00
|-15,08
|Esem Spor Giyim
|0,51
|0,00
|37,84
|Etiler Gıda
|4,40
|-0,23
|-6,18
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,06
|0,00
|-6,19
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,95
|1,06
|-1,04
|Euro Yat. Ort.
|0,83
|0,00
|-3,49
|Euro Yatırım Holding
|0,76
|0,00
|24,59
|Fenerbahçe Futbol
|33,54
|1,15
|-2,22
|Finans Fin. Kir.
|4,12
|1,73
|5,64
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|22,20
|4,72
|60,75
|F-M İzmit Piston
|19,17
|-0,16
|41,58
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|5,20
|5,48
|5,69
|Ford Otosan
|62,30
|1,80
|3,40
|Frigo Pak Gıda
|1,18
|1,72
|24,21
|Galatasaray Sportif
|2,39
|0,00
|13,94
|Garanti Bankası
|10,80
|0,09
|0,75
|Garanti Faktoring
|2,87
|-2,05
|-11,96
|Garanti Yat. Ort.
|0,76
|1,33
|1,33
|Gedik Girişim
|1,22
|-0,81
|2,52
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,65
|-1,12
|5,16
|Gedik Yatırım Holding
|1,40
|0,00
|1,45
|Gediz Ambalaj
|7,63
|-0,65
|5,53
|Gentaş
|1,64
|0,61
|-2,38
|Gersan Elektrik
|6,74
|-3,85
|43,10
|Global Men. Değ.
|0,63
|0,00
|40,00
|Global Yat. Holding
|3,93
|-1,50
|8,86
|Good-Year
|3,92
|-0,51
|-7,76
|Göltaş Çimento
|62,00
|0,81
|-5,05
|Gözde Girişim
|5,01
|-1,38
|-11,48
|GSD Denizcilik
|1,59
|3,25
|17,78
|GSD Holding
|0,97
|8,99
|34,72
|Gübre Fabrik.
|4,08
|0,00
|-3,55
|Güler Yat. Holding
|1,80
|-2,17
|55,17
|Güneş Sigorta
|1,83
|1,67
|10,91
|Halk GMYO
|0,90
|-1,10
|-6,25
|Halk Sigorta
|1,49
|-0,67
|-8,02
|Hatay Tekstil
|4,93
|1,65
|-0,80
|Hedef Girişim
|2,18
|0,00
|-10,66
|Hektaş
|11,04
|4,05
|57,71
|Hürriyet Gzt.
|1,54
|-9,41
|14,93
|ICBC Turkey Bank
|4,77
|-3,05
|4,61
|İdealist GMYO
|2,18
|0,46
|6,86
|İhlas Ev Aletleri
|0,48
|-2,04
|-5,88
|İhlas Gayrimenkul
|1,75
|-1,13
|-10,71
|İhlas Gazetecilik
|1,28
|-0,78
|8,47
|İhlas Holding
|0,48
|0,00
|-9,43
|İhlas Yayın Holding
|0,50
|0,00
|-1,96
|İndeks Bilgisayar
|14,62
|-2,66
|27,13
|Info Yatırım
|1,26
|0,00
|6,78
|İntema
|32,90
|-0,84
|35,17
|İpek Doğal Enerji
|5,31
|1,34
|-1,12
|İskenderun Demir ve Çelik
|6,77
|-1,17
|27,98
(Sürecek)