Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,23 0,00 -4,65
Acıpayam Selüloz 2,72 2,26 2,64
Adana Çimento (A) 6,57 -1,50 9,50
Adana Çimento (B) 4,57 -0,22 8,29
Adana Çimento (C) 1,22 2,52 45,24
Adel Kalemcilik 16,95 -1,63 2,98
Adese Alışveriş Ticaret 2,29 -3,38 15,08
Afyon Çimento 7,44 -0,40 -4,37
AG Anadolu Grubu Holding 24,60 -0,81 3,80
Ak Enerji 0,96 2,13 5,49
Akbank 9,77 -1,51 -0,81
Akçansa 11,06 1,28 1,65
Akdenız Güvenlık Hız. 4,50 0,22 -24,11
Akfen GMYO 2,22 -0,89 -7,88
Akın Tekstil 10,83 5,25 -23,25
Akiş GMYO 3,27 -0,61 4,47
Akmerkez GMYO 19,50 -0,61 -4,69
Aksa 17,39 1,34 35,33
Aksa Enerji 4,56 -0,22 10,41
Aksigorta 3,71 0,27 22,33
Aksu Enerji 9,15 2,35 72,66
Akyürek Pazarlama 0,18 -5,26 -30,77
Alarko Carrıer 56,10 -0,27 -7,35
Alarko GMYO 47,00 0,43 -7,57
Alarko Holding 6,59 0,46 -9,23
Albaraka Türk 1,56 -0,64 0,65
Alcatel Lucent Teletaş 7,86 3,01 -1,50
Alkim Kağıt 4,78 1,27 -6,27
Alkim Kimya 24,04 -1,07 -3,84
Altınyağ 0,95 -1,04 -20,58
Altınyunus Çeşme 4,92 0,61 -2,57
Anadolu Cam 3,49 -1,69 32,70
Anadolu Efes 26,60 -0,60 9,92
Anadolu Hayat Emek. 7,57 0,93 -8,24
Anadolu Isuzu 14,45 4,48 58,79
Anadolu Sigorta 4,19 -0,24 35,16
Anel Elektrik 3,19 -2,15 -15,38
Anel Telekom 0,48 2,13 -4,00
Arçelik 18,22 1,98 -12,28
Arena Bilgisayar 4,12 0,00 -2,60
Armada Bilgisayar 6,06 -0,82 -10,62
Arsan Tekstil 2,33 -2,92 33,14
Artı Yatırım Holding 2,30 -3,36 144,68
Aselsan 30,80 -0,13 -3,14
Aslan Çimento 39,44 -0,20 3,25
Ata GMYO 3,84 0,26 -19,83
Atakule GMYO 1,90 1,60 -7,32
Atlantik Petrol Ürünleri 1,37 1,48 -1,44
Atlantis Yatırım Holding 0,79 1,28 61,22
Atlas Yat. Ort. 1,05 3,96 7,14
AvivaSA Emeklilik Hayat 17,81 -0,50 -1,71
Avrasya GMYO 1,58 0,00 0,00
Avrasya Petrol ve Tur. 1,57 0,00 -6,55
Avrupa Yatırım Holding 2,52 0,00 37,70
Ayen Enerji 14,29 0,63 195,86
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,90 2,70 11,76
Aygaz 16,00 2,63 -0,44
Bagfaş 9,42 0,00 -10,29
Bak Ambalaj 7,05 0,71 37,16
Balatacılar Balatacılık 0,52 0,00 -7,14
Bantaş Ambalaj 2,86 2,51 -30,07
Banvit 17,05 -1,27 -20,40
Baştaş Başkent Çimento 2,73 5,00 10,98
Batı Çimento 7,70 -0,26 -22,06
Batısöke Çimento 1,59 0,00 -10,67
Bera Holding 2,96 1,72 -4,52
Berkosan Yalıtım 2,30 -1,71 3,14
Beşiktaş Futbol Yat. 3,69 0,54 -9,78
Beyaz Filo 128,00 -19,60 73,09
Bilici Yatırım 2,38 0,85 51,59
Bim Mağazalar 72,50 -0,48 -7,17
Bimeks 0,22 0,00 -21,43
Birko Mensucat 0,39 0,00 -4,88
Birlik Mensucat 1,57 5,37 11,35
Bısaş Tekstil 1,17 4,46 -28,22
Bizim Mağazaları 8,10 0,62 5,19
Bolu Çimento 6,46 -0,62 20,07
Bomonti Elektrik 0,91 -2,15 -15,74
Borusan Mannesmann 12,22 -0,73 4,09
Borusan Yat. Paz. 40,00 -0,35 -9,09
Bosch Fren Sistemleri 187,20 0,54 -3,26
Bossa 13,35 2,77 229,63
Boyner Perakende Yat. 8,89 1,95 -3,16
Brisa 7,04 -0,71 -3,16
Burçelik 3,89 1,30 1,04
Burçelik Vana 1,76 0,00 0,57
Bursa Çimento 5,46 0,37 4,00
Carrefoursa 5,30 0,00 -5,02
Coca Cola İçecek 36,30 -0,06 6,08
Componenta Dökümcülük 11,91 -1,65 8,27
Cosmos Yat. Holding 1,19 3,48 1,71
Credıtwest Faktorıng 1,41 0,00 3,68
Çelebi 36,26 -0,77 -1,95
Çelik Halat 7,13 7,38 83,76
Çemaş Döküm 2,82 -19,89 52,43
Çemtaş 4,51 -0,88 10,54
Çimbeton 39,16 -0,61 6,07
Çimentaş 12,38 -0,48 6,82
Çimsa 13,95 0,50 1,90
Çuhadaroğlu Metal 2,69 1,13 -8,19
Dagi Giyim 1,96 2,62 -13,66
Dagi Yatırım Holding 1,44 0,70 0,70
Dardanel 1,65 3,12 -15,38
Datagate Bilgisayar 13,46 -3,37 28,56
Demısaş Döküm 2,65 1,92 44,81
Denge Holding 14,90 -6,17 73,26
Deniz GMYO 3,29 -7,84 21,85
Denizbank 7,67 -6,46 108,99
Denizli Cam 11,70 -0,51 -1,43
Derimod 11,98 -1,07 59,52
Desa Deri 1,03 0,00 1,98
Despec Bilgisayar 3,51 0,57 -2,23
Deva Holding 4,87 6,56 11,19
Diriteks Diriliş Tekstil 1,02 0,99 -12,82
Ditaş Doğan 7,04 -7,85 15,98
DO-CO 250,10 1,21 18,98
Doğan Burda 3,70 -15,91 11,45
Doğan Gazetecilik 3,85 -9,20 39,49
Doğan Holding 1,40 12,90 60,92
Doğtaş Kelebek Mobilya 3,35 -1,18 -7,97
Doğusan 2,09 7,18 43,15
Doğuş GMYO 3,15 0,00 -2,78
Doğuş Otomotiv 8,28 5,21 0,49
Duran Doğan Basım 5,31 0,19 40,85
Dyo Boya 6,05 -0,49 -20,50
Eczacıbaşı İlaç 4,16 0,48 -5,67
Eczacıbaşı Yat. Ort. 2,26 -4,24 5,12
Eczacıbaşı Yatırım 9,84 -0,40 -9,89
Edip Gayrimenkul 1,19 0,85 0,85
Ege Endüstri 399,20 4,83 23,98
Ege Gübre 29,50 0,55 11,24
Ege Profil 9,85 -1,89 -1,30
Ege Seramik 4,06 0,50 -11,74
Egeli & Co Tarım Girişim 0,59 0,00 -14,49
Egeli&Co Girişim Sermaye 0,52 1,96 10,64
Egeli&Co Yatırım Holding 0,14 -6,67 -30,00
Egeplast 5,90 -3,28 26,07
Ekiz Kimya 0,49 0,00 -14,04
Emek Elektrik 1,64 2,50 3,14
Eminiş Ambalaj 4,26 0,24 -8,19
Emlak Konut GMYO 2,52 -0,40 -10,32
Enerjisa Enerji 7,06 -0,56
Enka İnşaat 5,36 0,19 -11,11
Erbosan 80,05 0,19 -3,90
Ereğli Demir Çelik 10,61 -1,94 5,89
Ersu Gıda 1,14 -0,87 -12,98
Escort Teknoloji 1,07 0,00 -15,08
Esem Spor Giyim 0,51 0,00 37,84
Etiler Gıda 4,40 -0,23 -6,18
Euro Kapital Yat. Ort. 1,06 0,00 -6,19
Euro Trend Yat. Ort. 0,95 1,06 -1,04
Euro Yat. Ort. 0,83 0,00 -3,49
Euro Yatırım Holding 0,76 0,00 24,59
Fenerbahçe Futbol 33,54 1,15 -2,22
Finans Fin. Kir. 4,12 1,73 5,64
Flap Kongre Toplantı Hiz. 22,20 4,72 60,75
F-M İzmit Piston 19,17 -0,16 41,58
Fonet Bilgi Teknolojileri 5,20 5,48 5,69
Ford Otosan 62,30 1,80 3,40
Frigo Pak Gıda 1,18 1,72 24,21
Galatasaray Sportif 2,39 0,00 13,94
Garanti Bankası 10,80 0,09 0,75
Garanti Faktoring 2,87 -2,05 -11,96
Garanti Yat. Ort. 0,76 1,33 1,33
Gedik Girişim 1,22 -0,81 2,52
Gedik Y. Men. Değ. 2,65 -1,12 5,16
Gedik Yatırım Holding 1,40 0,00 1,45
Gediz Ambalaj 7,63 -0,65 5,53
Gentaş 1,64 0,61 -2,38
Gersan Elektrik 6,74 -3,85 43,10
Global Men. Değ. 0,63 0,00 40,00
Global Yat. Holding 3,93 -1,50 8,86
Good-Year 3,92 -0,51 -7,76
Göltaş Çimento 62,00 0,81 -5,05
Gözde Girişim 5,01 -1,38 -11,48
GSD Denizcilik 1,59 3,25 17,78
GSD Holding 0,97 8,99 34,72
Gübre Fabrik. 4,08 0,00 -3,55
Güler Yat. Holding 1,80 -2,17 55,17
Güneş Sigorta 1,83 1,67 10,91
Halk GMYO 0,90 -1,10 -6,25
Halk Sigorta 1,49 -0,67 -8,02
Hatay Tekstil 4,93 1,65 -0,80
Hedef Girişim 2,18 0,00 -10,66
Hektaş 11,04 4,05 57,71
Hürriyet Gzt. 1,54 -9,41 14,93
ICBC Turkey Bank 4,77 -3,05 4,61
İdealist GMYO 2,18 0,46 6,86
İhlas Ev Aletleri 0,48 -2,04 -5,88
İhlas Gayrimenkul 1,75 -1,13 -10,71
İhlas Gazetecilik 1,28 -0,78 8,47
İhlas Holding 0,48 0,00 -9,43
İhlas Yayın Holding 0,50 0,00 -1,96
İndeks Bilgisayar 14,62 -2,66 27,13
Info Yatırım 1,26 0,00 6,78
İntema 32,90 -0,84 35,17
İpek Doğal Enerji 5,31 1,34 -1,12
İskenderun Demir ve Çelik 6,77 -1,17 27,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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