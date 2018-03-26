Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,23 0,00 -4,65 Acıpayam Selüloz 2,72 2,26 2,64 Adana Çimento (A) 6,57 -1,50 9,50 Adana Çimento (B) 4,57 -0,22 8,29 Adana Çimento (C) 1,22 2,52 45,24 Adel Kalemcilik 16,95 -1,63 2,98 Adese Alışveriş Ticaret 2,29 -3,38 15,08 Afyon Çimento 7,44 -0,40 -4,37 AG Anadolu Grubu Holding 24,60 -0,81 3,80 Ak Enerji 0,96 2,13 5,49 Akbank 9,77 -1,51 -0,81 Akçansa 11,06 1,28 1,65 Akdenız Güvenlık Hız. 4,50 0,22 -24,11 Akfen GMYO 2,22 -0,89 -7,88 Akın Tekstil 10,83 5,25 -23,25 Akiş GMYO 3,27 -0,61 4,47 Akmerkez GMYO 19,50 -0,61 -4,69 Aksa 17,39 1,34 35,33 Aksa Enerji 4,56 -0,22 10,41 Aksigorta 3,71 0,27 22,33 Aksu Enerji 9,15 2,35 72,66 Akyürek Pazarlama 0,18 -5,26 -30,77 Alarko Carrıer 56,10 -0,27 -7,35 Alarko GMYO 47,00 0,43 -7,57 Alarko Holding 6,59 0,46 -9,23 Albaraka Türk 1,56 -0,64 0,65 Alcatel Lucent Teletaş 7,86 3,01 -1,50 Alkim Kağıt 4,78 1,27 -6,27 Alkim Kimya 24,04 -1,07 -3,84 Altınyağ 0,95 -1,04 -20,58 Altınyunus Çeşme 4,92 0,61 -2,57 Anadolu Cam 3,49 -1,69 32,70 Anadolu Efes 26,60 -0,60 9,92 Anadolu Hayat Emek. 7,57 0,93 -8,24 Anadolu Isuzu 14,45 4,48 58,79 Anadolu Sigorta 4,19 -0,24 35,16 Anel Elektrik 3,19 -2,15 -15,38 Anel Telekom 0,48 2,13 -4,00 Arçelik 18,22 1,98 -12,28 Arena Bilgisayar 4,12 0,00 -2,60 Armada Bilgisayar 6,06 -0,82 -10,62 Arsan Tekstil 2,33 -2,92 33,14 Artı Yatırım Holding 2,30 -3,36 144,68 Aselsan 30,80 -0,13 -3,14 Aslan Çimento 39,44 -0,20 3,25 Ata GMYO 3,84 0,26 -19,83 Atakule GMYO 1,90 1,60 -7,32 Atlantik Petrol Ürünleri 1,37 1,48 -1,44 Atlantis Yatırım Holding 0,79 1,28 61,22 Atlas Yat. Ort. 1,05 3,96 7,14 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,81 -0,50 -1,71 Avrasya GMYO 1,58 0,00 0,00 Avrasya Petrol ve Tur. 1,57 0,00 -6,55 Avrupa Yatırım Holding 2,52 0,00 37,70 Ayen Enerji 14,29 0,63 195,86 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,90 2,70 11,76 Aygaz 16,00 2,63 -0,44 Bagfaş 9,42 0,00 -10,29 Bak Ambalaj 7,05 0,71 37,16 Balatacılar Balatacılık 0,52 0,00 -7,14 Bantaş Ambalaj 2,86 2,51 -30,07 Banvit 17,05 -1,27 -20,40 Baştaş Başkent Çimento 2,73 5,00 10,98 Batı Çimento 7,70 -0,26 -22,06 Batısöke Çimento 1,59 0,00 -10,67 Bera Holding 2,96 1,72 -4,52 Berkosan Yalıtım 2,30 -1,71 3,14 Beşiktaş Futbol Yat. 3,69 0,54 -9,78 Beyaz Filo 128,00 -19,60 73,09 Bilici Yatırım 2,38 0,85 51,59 Bim Mağazalar 72,50 -0,48 -7,17 Bimeks 0,22 0,00 -21,43 Birko Mensucat 0,39 0,00 -4,88 Birlik Mensucat 1,57 5,37 11,35 Bısaş Tekstil 1,17 4,46 -28,22 Bizim Mağazaları 8,10 0,62 5,19 Bolu Çimento 6,46 -0,62 20,07 Bomonti Elektrik 0,91 -2,15 -15,74 Borusan Mannesmann 12,22 -0,73 4,09 Borusan Yat. Paz. 40,00 -0,35 -9,09 Bosch Fren Sistemleri 187,20 0,54 -3,26 Bossa 13,35 2,77 229,63 Boyner Perakende Yat. 8,89 1,95 -3,16 Brisa 7,04 -0,71 -3,16 Burçelik 3,89 1,30 1,04 Burçelik Vana 1,76 0,00 0,57 Bursa Çimento 5,46 0,37 4,00 Carrefoursa 5,30 0,00 -5,02 Coca Cola İçecek 36,30 -0,06 6,08 Componenta Dökümcülük 11,91 -1,65 8,27 Cosmos Yat. Holding 1,19 3,48 1,71 Credıtwest Faktorıng 1,41 0,00 3,68 Çelebi 36,26 -0,77 -1,95 Çelik Halat 7,13 7,38 83,76 Çemaş Döküm 2,82 -19,89 52,43 Çemtaş 4,51 -0,88 10,54 Çimbeton 39,16 -0,61 6,07 Çimentaş 12,38 -0,48 6,82 Çimsa 13,95 0,50 1,90 Çuhadaroğlu Metal 2,69 1,13 -8,19 Dagi Giyim 1,96 2,62 -13,66 Dagi Yatırım Holding 1,44 0,70 0,70 Dardanel 1,65 3,12 -15,38 Datagate Bilgisayar 13,46 -3,37 28,56 Demısaş Döküm 2,65 1,92 44,81 Denge Holding 14,90 -6,17 73,26 Deniz GMYO 3,29 -7,84 21,85 Denizbank 7,67 -6,46 108,99 Denizli Cam 11,70 -0,51 -1,43 Derimod 11,98 -1,07 59,52 Desa Deri 1,03 0,00 1,98 Despec Bilgisayar 3,51 0,57 -2,23 Deva Holding 4,87 6,56 11,19 Diriteks Diriliş Tekstil 1,02 0,99 -12,82 Ditaş Doğan 7,04 -7,85 15,98 DO-CO 250,10 1,21 18,98 Doğan Burda 3,70 -15,91 11,45 Doğan Gazetecilik 3,85 -9,20 39,49 Doğan Holding 1,40 12,90 60,92 Doğtaş Kelebek Mobilya 3,35 -1,18 -7,97 Doğusan 2,09 7,18 43,15 Doğuş GMYO 3,15 0,00 -2,78 Doğuş Otomotiv 8,28 5,21 0,49 Duran Doğan Basım 5,31 0,19 40,85 Dyo Boya 6,05 -0,49 -20,50 Eczacıbaşı İlaç 4,16 0,48 -5,67 Eczacıbaşı Yat. Ort. 2,26 -4,24 5,12 Eczacıbaşı Yatırım 9,84 -0,40 -9,89 Edip Gayrimenkul 1,19 0,85 0,85 Ege Endüstri 399,20 4,83 23,98 Ege Gübre 29,50 0,55 11,24 Ege Profil 9,85 -1,89 -1,30 Ege Seramik 4,06 0,50 -11,74 Egeli & Co Tarım Girişim 0,59 0,00 -14,49 Egeli&Co Girişim Sermaye 0,52 1,96 10,64 Egeli&Co Yatırım Holding 0,14 -6,67 -30,00 Egeplast 5,90 -3,28 26,07 Ekiz Kimya 0,49 0,00 -14,04 Emek Elektrik 1,64 2,50 3,14 Eminiş Ambalaj 4,26 0,24 -8,19 Emlak Konut GMYO 2,52 -0,40 -10,32 Enerjisa Enerji 7,06 -0,56 Enka İnşaat 5,36 0,19 -11,11 Erbosan 80,05 0,19 -3,90 Ereğli Demir Çelik 10,61 -1,94 5,89 Ersu Gıda 1,14 -0,87 -12,98 Escort Teknoloji 1,07 0,00 -15,08 Esem Spor Giyim 0,51 0,00 37,84 Etiler Gıda 4,40 -0,23 -6,18 Euro Kapital Yat. Ort. 1,06 0,00 -6,19 Euro Trend Yat. Ort. 0,95 1,06 -1,04 Euro Yat. Ort. 0,83 0,00 -3,49 Euro Yatırım Holding 0,76 0,00 24,59 Fenerbahçe Futbol 33,54 1,15 -2,22 Finans Fin. Kir. 4,12 1,73 5,64 Flap Kongre Toplantı Hiz. 22,20 4,72 60,75 F-M İzmit Piston 19,17 -0,16 41,58 Fonet Bilgi Teknolojileri 5,20 5,48 5,69 Ford Otosan 62,30 1,80 3,40 Frigo Pak Gıda 1,18 1,72 24,21 Galatasaray Sportif 2,39 0,00 13,94 Garanti Bankası 10,80 0,09 0,75 Garanti Faktoring 2,87 -2,05 -11,96 Garanti Yat. Ort. 0,76 1,33 1,33 Gedik Girişim 1,22 -0,81 2,52 Gedik Y. Men. Değ. 2,65 -1,12 5,16 Gedik Yatırım Holding 1,40 0,00 1,45 Gediz Ambalaj 7,63 -0,65 5,53 Gentaş 1,64 0,61 -2,38 Gersan Elektrik 6,74 -3,85 43,10 Global Men. Değ. 0,63 0,00 40,00 Global Yat. Holding 3,93 -1,50 8,86 Good-Year 3,92 -0,51 -7,76 Göltaş Çimento 62,00 0,81 -5,05 Gözde Girişim 5,01 -1,38 -11,48 GSD Denizcilik 1,59 3,25 17,78 GSD Holding 0,97 8,99 34,72 Gübre Fabrik. 4,08 0,00 -3,55 Güler Yat. Holding 1,80 -2,17 55,17 Güneş Sigorta 1,83 1,67 10,91 Halk GMYO 0,90 -1,10 -6,25 Halk Sigorta 1,49 -0,67 -8,02 Hatay Tekstil 4,93 1,65 -0,80 Hedef Girişim 2,18 0,00 -10,66 Hektaş 11,04 4,05 57,71 Hürriyet Gzt. 1,54 -9,41 14,93 ICBC Turkey Bank 4,77 -3,05 4,61 İdealist GMYO 2,18 0,46 6,86 İhlas Ev Aletleri 0,48 -2,04 -5,88 İhlas Gayrimenkul 1,75 -1,13 -10,71 İhlas Gazetecilik 1,28 -0,78 8,47 İhlas Holding 0,48 0,00 -9,43 İhlas Yayın Holding 0,50 0,00 -1,96 İndeks Bilgisayar 14,62 -2,66 27,13 Info Yatırım 1,26 0,00 6,78 İntema 32,90 -0,84 35,17 İpek Doğal Enerji 5,31 1,34 -1,12 İskenderun Demir ve Çelik 6,77 -1,17 27,98

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)