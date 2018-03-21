Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,24 -1,59 -3,88 Acıpayam Selüloz 2,69 0,37 1,51 Adana Çimento (A) 6,65 6,40 10,83 Adana Çimento (B) 4,52 3,20 7,11 Adana Çimento (C) 1,21 -1,63 44,05 Adel Kalemcilik 17,58 -0,90 6,80 Adese Alışveriş Ticaret 2,95 -4,53 48,24 Afyon Çimento 7,28 0,00 -6,43 AG Anadolu Grubu Holding 25,32 -0,71 6,84 Ak Enerji 0,94 2,17 3,30 Akbank 10,18 1,29 3,35 Akçansa 10,93 -0,36 0,46 Akdenız Güvenlık Hız. 4,35 -1,58 -26,64 Akfen GMYO 2,25 0,00 -6,64 Akın Tekstil 10,44 5,14 -26,01 Akiş GMYO 3,30 -0,30 5,43 Akmerkez GMYO 19,70 0,10 -3,71 Aksa 16,52 0,30 28,56 Aksa Enerji 4,46 -1,55 7,99 Aksigorta 3,88 -0,51 27,93 Aksu Enerji 9,51 4,62 79,45 Akyürek Pazarlama 0,19 0,00 -26,92 Alarko Carrıer 56,80 -0,09 -6,19 Alarko GMYO 47,52 0,38 -6,55 Alarko Holding 6,63 2,00 -8,68 Albaraka Türk 1,57 -0,63 1,29 Alcatel Lucent Teletaş 7,70 1,85 -3,51 Alkim Kağıt 4,50 0,45 -11,76 Alkim Kimya 23,30 5,62 -6,80 Altınyağ 0,97 -1,02 -18,90 Altınyunus Çeşme 4,77 -0,63 -5,54 Anadolu Cam 3,59 1,70 36,50 Anadolu Efes 26,60 -1,63 9,92 Anadolu Hayat Emek. 7,29 1,25 -11,64 Anadolu Isuzu 13,31 1,91 46,26 Anadolu Sigorta 4,20 0,72 35,48 Anel Elektrik 3,28 -2,09 -13,00 Anel Telekom 0,48 0,00 -4,00 Arçelik 18,63 1,20 -13,43 Arena Bilgisayar 4,08 2,77 -3,55 Armada Bilgisayar 6,07 0,33 -10,47 Arsan Tekstil 2,41 -6,59 37,71 Artı Yatırım Holding 2,30 -3,36 144,68 Aselsan 30,78 0,26 -3,21 Aslan Çimento 38,66 0,42 1,20 Ata GMYO 3,79 -0,26 -20,88 Atakule GMYO 1,88 1,62 -8,29 Atlantik Petrol Ürünleri 1,35 0,75 -2,88 Atlantis Yatırım Holding 0,78 -6,02 59,18 Atlas Yat. Ort. 1,03 1,98 5,10 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,00 1,87 -0,66 Avrasya GMYO 1,61 0,00 1,90 Avrasya Petrol ve Tur. 1,62 0,62 -3,57 Avrupa Yatırım Holding 2,36 1,72 28,96 Ayen Enerji 13,83 1,39 186,34 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,90 11,76 Aygaz 15,40 2,74 -4,17 Bagfaş 9,54 0,21 -9,14 Bak Ambalaj 7,20 -0,55 40,08 Balatacılar Balatacılık 0,53 0,00 -5,36 Bantaş Ambalaj 2,96 -4,21 -27,63 Banvit 17,35 -0,17 -19,00 Baştaş Başkent Çimento 2,82 0,00 14,63 Batı Çimento 7,72 0,26 -21,86 Batısöke Çimento 1,61 -0,62 -9,55 Bera Holding 2,99 -0,66 -3,55 Berkosan Yalıtım 2,27 0,89 1,79 Beşiktaş Futbol Yat. 3,71 0,54 -9,29 Beyaz Filo 176,00 4,14 138,00 Bilici Yatırım 2,39 -0,42 52,23 Bim Mağazalar 74,60 0,54 -4,48 Bimeks 0,23 -4,17 -17,86 Birko Mensucat 0,39 0,00 -4,88 Birlik Mensucat 1,46 -0,68 3,55 Bısaş Tekstil 1,10 -3,51 -32,52 Bizim Mağazaları 8,50 -0,70 10,39 Bolu Çimento 6,50 0,15 20,82 Bomonti Elektrik 0,95 0,00 -12,04 Borusan Mannesmann 12,26 -0,33 4,43 Borusan Yat. Paz. 40,98 -0,05 -6,86 Bosch Fren Sistemleri 187,80 0,91 -2,95 Bossa 11,79 1,64 191,11 Boyner Perakende Yat. 8,38 -0,12 -8,71 Brisa 7,03 -0,14 -3,30 Burçelik 3,86 -0,52 0,26 Burçelik Vana 1,78 -0,56 1,71 Bursa Çimento 5,50 0,55 4,76 Carrefoursa 5,37 0,19 -3,76 Coca Cola İçecek 37,58 2,57 9,82 Componenta Dökümcülük 11,75 0,00 6,82 Cosmos Yat. Holding 1,18 -4,84 0,85 Credıtwest Faktorıng 1,40 1,45 2,94 Çelebi 36,24 0,22 -2,00 Çelik Halat 6,65 2,31 71,39 Çemaş Döküm 5,48 -20,00 196,22 Çemtaş 4,51 -1,96 10,54 Çimbeton 40,06 -0,60 8,50 Çimentaş 12,60 -0,40 8,71 Çimsa 13,90 0,36 1,53 Çuhadaroğlu Metal 2,71 0,74 -7,51 Dagi Giyim 1,93 0,00 -14,98 Dagi Yatırım Holding 1,44 0,00 0,70 Dardanel 1,65 -1,20 -15,38 Datagate Bilgisayar 14,53 -0,41 38,78 Demısaş Döküm 2,72 4,21 48,63 Denge Holding 13,80 7,14 60,47 Deniz GMYO 3,07 -0,65 13,70 Denizbank 6,26 0,00 70,57 Denizli Cam 11,85 -0,17 -0,17 Derimod 13,18 -3,94 75,50 Desa Deri 1,03 0,98 1,98 Despec Bilgisayar 3,48 -0,29 -3,06 Deva Holding 4,36 -0,23 -0,46 Diriteks Diriliş Tekstil 1,04 -0,95 -11,11 Ditaş Doğan 7,05 13,71 16,14 DO-CO 244,90 3,33 16,51 Doğan Burda 3,97 19,94 19,58 Doğan Gazetecilik 3,39 19,79 22,83 Doğan Holding 0,87 19,18 0,00 Doğtaş Kelebek Mobilya 3,31 -0,90 -9,07 Doğusan 1,87 5,06 28,08 Doğuş GMYO 3,19 0,31 -1,54 Doğuş Otomotiv 8,05 0,88 -2,31 Duran Doğan Basım 5,89 8,07 56,23 Dyo Boya 6,01 -1,48 -21,02 Eczacıbaşı İlaç 4,14 0,98 -6,12 Eczacıbaşı Yat. Ort. 2,55 19,72 18,60 Eczacıbaşı Yatırım 10,00 0,81 -8,42 Edip Gayrimenkul 1,19 -0,83 0,85 Ege Endüstri 382,50 -0,42 18,79 Ege Gübre 29,10 -1,29 9,73 Ege Profil 10,08 0,60 1,00 Ege Seramik 4,12 0,98 -10,43 Egeli & Co Tarım Girişim 0,61 0,00 -11,59 Egeli&Co Girişim Sermaye 0,55 3,77 17,02 Egeli&Co Yatırım Holding 0,15 0,00 -25,00 Egeplast 5,54 -0,18 18,38 Ekiz Kimya 0,50 0,00 -12,28 Emek Elektrik 1,59 3,25 0,00 Eminiş Ambalaj 4,25 0,47 -8,41 Emlak Konut GMYO 2,54 0,40 -9,61 Enerjisa Enerji 7,18 -0,55 Enka İnşaat 5,39 -0,55 -10,61 Erbosan 80,25 2,75 -3,66 Ereğli Demir Çelik 11,11 1,46 10,88 Ersu Gıda 1,16 -0,85 -11,45 Escort Teknoloji 1,10 3,77 -12,70 Esem Spor Giyim 0,52 1,96 40,54 Etiler Gıda 4,49 -0,22 -4,26 Euro Kapital Yat. Ort. 1,07 -1,83 -5,31 Euro Trend Yat. Ort. 0,95 -1,04 -1,04 Euro Yat. Ort. 0,84 0,00 -2,33 Euro Yatırım Holding 0,82 -1,20 34,43 Fenerbahçe Futbol 33,32 0,36 -2,86 Finans Fin. Kir. 4,05 1,25 3,85 Flap Kongre Toplantı Hiz. 21,72 3,43 57,28 F-M İzmit Piston 19,30 1,90 42,54 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,85 0,41 -1,42 Ford Otosan 62,10 -0,88 3,07 Frigo Pak Gıda 1,15 4,55 21,05 Galatasaray Sportif 2,19 10,05 4,41 Garanti Bankası 11,16 1,45 4,10 Garanti Faktoring 2,94 0,00 -9,82 Garanti Yat. Ort. 0,77 1,32 2,67 Gedik Girişim 1,27 1,60 6,72 Gedik Y. Men. Değ. 2,65 0,38 5,16 Gedik Yatırım Holding 1,40 -1,41 1,45 Gediz Ambalaj 7,97 -0,38 10,24 Gentaş 1,67 1,21 -0,60 Gersan Elektrik 6,69 1,06 42,04 Global Men. Değ. 0,70 0,00 55,56 Global Yat. Holding 4,01 -0,74 11,08 Good-Year 3,98 0,00 -6,35 Göltaş Çimento 62,10 0,32 -4,90 Gözde Girişim 5,15 -1,15 -9,01 GSD Denizcilik 1,53 -0,65 13,33 GSD Holding 0,90 0,00 25,00 Gübre Fabrik. 4,15 0,24 -1,89 Güler Yat. Holding 1,83 1,10 57,76 Güneş Sigorta 1,88 -2,59 13,94 Halk GMYO 0,91 1,11 -5,21 Halk Sigorta 1,46 0,00 -9,88 Hatay Tekstil 4,98 3,11 0,20 Hedef Girişim 2,21 0,00 -9,43 Hektaş 10,12 4,12 44,57 Hürriyet Gzt. 1,23 19,42 -8,21 ICBC Turkey Bank 4,88 1,46 7,02 İdealist GMYO 2,20 0,46 7,84 İhlas Ev Aletleri 0,49 2,08 -3,92 İhlas Gayrimenkul 1,84 1,10 -6,12 İhlas Gazetecilik 1,30 0,00 10,17 İhlas Holding 0,49 0,00 -7,55 İhlas Yayın Holding 0,52 1,96 1,96 İndeks Bilgisayar 14,99 -0,73 30,35 Info Yatırım 1,26 -0,79 6,78 İntema 33,92 -2,02 39,36 İpek Doğal Enerji 5,25 -0,94 -2,23 İskenderun Demir ve Çelik 6,84 2,86 29,30

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)