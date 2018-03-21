Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,24 -1,59 -3,88
Acıpayam Selüloz 2,69 0,37 1,51
Adana Çimento (A) 6,65 6,40 10,83
Adana Çimento (B) 4,52 3,20 7,11
Adana Çimento (C) 1,21 -1,63 44,05
Adel Kalemcilik 17,58 -0,90 6,80
Adese Alışveriş Ticaret 2,95 -4,53 48,24
Afyon Çimento 7,28 0,00 -6,43
AG Anadolu Grubu Holding 25,32 -0,71 6,84
Ak Enerji 0,94 2,17 3,30
Akbank 10,18 1,29 3,35
Akçansa 10,93 -0,36 0,46
Akdenız Güvenlık Hız. 4,35 -1,58 -26,64
Akfen GMYO 2,25 0,00 -6,64
Akın Tekstil 10,44 5,14 -26,01
Akiş GMYO 3,30 -0,30 5,43
Akmerkez GMYO 19,70 0,10 -3,71
Aksa 16,52 0,30 28,56
Aksa Enerji 4,46 -1,55 7,99
Aksigorta 3,88 -0,51 27,93
Aksu Enerji 9,51 4,62 79,45
Akyürek Pazarlama 0,19 0,00 -26,92
Alarko Carrıer 56,80 -0,09 -6,19
Alarko GMYO 47,52 0,38 -6,55
Alarko Holding 6,63 2,00 -8,68
Albaraka Türk 1,57 -0,63 1,29
Alcatel Lucent Teletaş 7,70 1,85 -3,51
Alkim Kağıt 4,50 0,45 -11,76
Alkim Kimya 23,30 5,62 -6,80
Altınyağ 0,97 -1,02 -18,90
Altınyunus Çeşme 4,77 -0,63 -5,54
Anadolu Cam 3,59 1,70 36,50
Anadolu Efes 26,60 -1,63 9,92
Anadolu Hayat Emek. 7,29 1,25 -11,64
Anadolu Isuzu 13,31 1,91 46,26
Anadolu Sigorta 4,20 0,72 35,48
Anel Elektrik 3,28 -2,09 -13,00
Anel Telekom 0,48 0,00 -4,00
Arçelik 18,63 1,20 -13,43
Arena Bilgisayar 4,08 2,77 -3,55
Armada Bilgisayar 6,07 0,33 -10,47
Arsan Tekstil 2,41 -6,59 37,71
Artı Yatırım Holding 2,30 -3,36 144,68
Aselsan 30,78 0,26 -3,21
Aslan Çimento 38,66 0,42 1,20
Ata GMYO 3,79 -0,26 -20,88
Atakule GMYO 1,88 1,62 -8,29
Atlantik Petrol Ürünleri 1,35 0,75 -2,88
Atlantis Yatırım Holding 0,78 -6,02 59,18
Atlas Yat. Ort. 1,03 1,98 5,10
AvivaSA Emeklilik Hayat 18,00 1,87 -0,66
Avrasya GMYO 1,61 0,00 1,90
Avrasya Petrol ve Tur. 1,62 0,62 -3,57
Avrupa Yatırım Holding 2,36 1,72 28,96
Ayen Enerji 13,83 1,39 186,34
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,90 11,76
Aygaz 15,40 2,74 -4,17
Bagfaş 9,54 0,21 -9,14
Bak Ambalaj 7,20 -0,55 40,08
Balatacılar Balatacılık 0,53 0,00 -5,36
Bantaş Ambalaj 2,96 -4,21 -27,63
Banvit 17,35 -0,17 -19,00
Baştaş Başkent Çimento 2,82 0,00 14,63
Batı Çimento 7,72 0,26 -21,86
Batısöke Çimento 1,61 -0,62 -9,55
Bera Holding 2,99 -0,66 -3,55
Berkosan Yalıtım 2,27 0,89 1,79
Beşiktaş Futbol Yat. 3,71 0,54 -9,29
Beyaz Filo 176,00 4,14 138,00
Bilici Yatırım 2,39 -0,42 52,23
Bim Mağazalar 74,60 0,54 -4,48
Bimeks 0,23 -4,17 -17,86
Birko Mensucat 0,39 0,00 -4,88
Birlik Mensucat 1,46 -0,68 3,55
Bısaş Tekstil 1,10 -3,51 -32,52
Bizim Mağazaları 8,50 -0,70 10,39
Bolu Çimento 6,50 0,15 20,82
Bomonti Elektrik 0,95 0,00 -12,04
Borusan Mannesmann 12,26 -0,33 4,43
Borusan Yat. Paz. 40,98 -0,05 -6,86
Bosch Fren Sistemleri 187,80 0,91 -2,95
Bossa 11,79 1,64 191,11
Boyner Perakende Yat. 8,38 -0,12 -8,71
Brisa 7,03 -0,14 -3,30
Burçelik 3,86 -0,52 0,26
Burçelik Vana 1,78 -0,56 1,71
Bursa Çimento 5,50 0,55 4,76
Carrefoursa 5,37 0,19 -3,76
Coca Cola İçecek 37,58 2,57 9,82
Componenta Dökümcülük 11,75 0,00 6,82
Cosmos Yat. Holding 1,18 -4,84 0,85
Credıtwest Faktorıng 1,40 1,45 2,94
Çelebi 36,24 0,22 -2,00
Çelik Halat 6,65 2,31 71,39
Çemaş Döküm 5,48 -20,00 196,22
Çemtaş 4,51 -1,96 10,54
Çimbeton 40,06 -0,60 8,50
Çimentaş 12,60 -0,40 8,71
Çimsa 13,90 0,36 1,53
Çuhadaroğlu Metal 2,71 0,74 -7,51
Dagi Giyim 1,93 0,00 -14,98
Dagi Yatırım Holding 1,44 0,00 0,70
Dardanel 1,65 -1,20 -15,38
Datagate Bilgisayar 14,53 -0,41 38,78
Demısaş Döküm 2,72 4,21 48,63
Denge Holding 13,80 7,14 60,47
Deniz GMYO 3,07 -0,65 13,70
Denizbank 6,26 0,00 70,57
Denizli Cam 11,85 -0,17 -0,17
Derimod 13,18 -3,94 75,50
Desa Deri 1,03 0,98 1,98
Despec Bilgisayar 3,48 -0,29 -3,06
Deva Holding 4,36 -0,23 -0,46
Diriteks Diriliş Tekstil 1,04 -0,95 -11,11
Ditaş Doğan 7,05 13,71 16,14
DO-CO 244,90 3,33 16,51
Doğan Burda 3,97 19,94 19,58
Doğan Gazetecilik 3,39 19,79 22,83
Doğan Holding 0,87 19,18 0,00
Doğtaş Kelebek Mobilya 3,31 -0,90 -9,07
Doğusan 1,87 5,06 28,08
Doğuş GMYO 3,19 0,31 -1,54
Doğuş Otomotiv 8,05 0,88 -2,31
Duran Doğan Basım 5,89 8,07 56,23
Dyo Boya 6,01 -1,48 -21,02
Eczacıbaşı İlaç 4,14 0,98 -6,12
Eczacıbaşı Yat. Ort. 2,55 19,72 18,60
Eczacıbaşı Yatırım 10,00 0,81 -8,42
Edip Gayrimenkul 1,19 -0,83 0,85
Ege Endüstri 382,50 -0,42 18,79
Ege Gübre 29,10 -1,29 9,73
Ege Profil 10,08 0,60 1,00
Ege Seramik 4,12 0,98 -10,43
Egeli & Co Tarım Girişim 0,61 0,00 -11,59
Egeli&Co Girişim Sermaye 0,55 3,77 17,02
Egeli&Co Yatırım Holding 0,15 0,00 -25,00
Egeplast 5,54 -0,18 18,38
Ekiz Kimya 0,50 0,00 -12,28
Emek Elektrik 1,59 3,25 0,00
Eminiş Ambalaj 4,25 0,47 -8,41
Emlak Konut GMYO 2,54 0,40 -9,61
Enerjisa Enerji 7,18 -0,55
Enka İnşaat 5,39 -0,55 -10,61
Erbosan 80,25 2,75 -3,66
Ereğli Demir Çelik 11,11 1,46 10,88
Ersu Gıda 1,16 -0,85 -11,45
Escort Teknoloji 1,10 3,77 -12,70
Esem Spor Giyim 0,52 1,96 40,54
Etiler Gıda 4,49 -0,22 -4,26
Euro Kapital Yat. Ort. 1,07 -1,83 -5,31
Euro Trend Yat. Ort. 0,95 -1,04 -1,04
Euro Yat. Ort. 0,84 0,00 -2,33
Euro Yatırım Holding 0,82 -1,20 34,43
Fenerbahçe Futbol 33,32 0,36 -2,86
Finans Fin. Kir. 4,05 1,25 3,85
Flap Kongre Toplantı Hiz. 21,72 3,43 57,28
F-M İzmit Piston 19,30 1,90 42,54
Fonet Bilgi Teknolojileri 4,85 0,41 -1,42
Ford Otosan 62,10 -0,88 3,07
Frigo Pak Gıda 1,15 4,55 21,05
Galatasaray Sportif 2,19 10,05 4,41
Garanti Bankası 11,16 1,45 4,10
Garanti Faktoring 2,94 0,00 -9,82
Garanti Yat. Ort. 0,77 1,32 2,67
Gedik Girişim 1,27 1,60 6,72
Gedik Y. Men. Değ. 2,65 0,38 5,16
Gedik Yatırım Holding 1,40 -1,41 1,45
Gediz Ambalaj 7,97 -0,38 10,24
Gentaş 1,67 1,21 -0,60
Gersan Elektrik 6,69 1,06 42,04
Global Men. Değ. 0,70 0,00 55,56
Global Yat. Holding 4,01 -0,74 11,08
Good-Year 3,98 0,00 -6,35
Göltaş Çimento 62,10 0,32 -4,90
Gözde Girişim 5,15 -1,15 -9,01
GSD Denizcilik 1,53 -0,65 13,33
GSD Holding 0,90 0,00 25,00
Gübre Fabrik. 4,15 0,24 -1,89
Güler Yat. Holding 1,83 1,10 57,76
Güneş Sigorta 1,88 -2,59 13,94
Halk GMYO 0,91 1,11 -5,21
Halk Sigorta 1,46 0,00 -9,88
Hatay Tekstil 4,98 3,11 0,20
Hedef Girişim 2,21 0,00 -9,43
Hektaş 10,12 4,12 44,57
Hürriyet Gzt. 1,23 19,42 -8,21
ICBC Turkey Bank 4,88 1,46 7,02
İdealist GMYO 2,20 0,46 7,84
İhlas Ev Aletleri 0,49 2,08 -3,92
İhlas Gayrimenkul 1,84 1,10 -6,12
İhlas Gazetecilik 1,30 0,00 10,17
İhlas Holding 0,49 0,00 -7,55
İhlas Yayın Holding 0,52 1,96 1,96
İndeks Bilgisayar 14,99 -0,73 30,35
Info Yatırım 1,26 -0,79 6,78
İntema 33,92 -2,02 39,36
İpek Doğal Enerji 5,25 -0,94 -2,23
İskenderun Demir ve Çelik 6,84 2,86 29,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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