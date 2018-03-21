Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,24
|-1,59
|-3,88
|Acıpayam Selüloz
|2,69
|0,37
|1,51
|Adana Çimento (A)
|6,65
|6,40
|10,83
|Adana Çimento (B)
|4,52
|3,20
|7,11
|Adana Çimento (C)
|1,21
|-1,63
|44,05
|Adel Kalemcilik
|17,58
|-0,90
|6,80
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,95
|-4,53
|48,24
|Afyon Çimento
|7,28
|0,00
|-6,43
|AG Anadolu Grubu Holding
|25,32
|-0,71
|6,84
|Ak Enerji
|0,94
|2,17
|3,30
|Akbank
|10,18
|1,29
|3,35
|Akçansa
|10,93
|-0,36
|0,46
|Akdenız Güvenlık Hız.
|4,35
|-1,58
|-26,64
|Akfen GMYO
|2,25
|0,00
|-6,64
|Akın Tekstil
|10,44
|5,14
|-26,01
|Akiş GMYO
|3,30
|-0,30
|5,43
|Akmerkez GMYO
|19,70
|0,10
|-3,71
|Aksa
|16,52
|0,30
|28,56
|Aksa Enerji
|4,46
|-1,55
|7,99
|Aksigorta
|3,88
|-0,51
|27,93
|Aksu Enerji
|9,51
|4,62
|79,45
|Akyürek Pazarlama
|0,19
|0,00
|-26,92
|Alarko Carrıer
|56,80
|-0,09
|-6,19
|Alarko GMYO
|47,52
|0,38
|-6,55
|Alarko Holding
|6,63
|2,00
|-8,68
|Albaraka Türk
|1,57
|-0,63
|1,29
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,70
|1,85
|-3,51
|Alkim Kağıt
|4,50
|0,45
|-11,76
|Alkim Kimya
|23,30
|5,62
|-6,80
|Altınyağ
|0,97
|-1,02
|-18,90
|Altınyunus Çeşme
|4,77
|-0,63
|-5,54
|Anadolu Cam
|3,59
|1,70
|36,50
|Anadolu Efes
|26,60
|-1,63
|9,92
|Anadolu Hayat Emek.
|7,29
|1,25
|-11,64
|Anadolu Isuzu
|13,31
|1,91
|46,26
|Anadolu Sigorta
|4,20
|0,72
|35,48
|Anel Elektrik
|3,28
|-2,09
|-13,00
|Anel Telekom
|0,48
|0,00
|-4,00
|Arçelik
|18,63
|1,20
|-13,43
|Arena Bilgisayar
|4,08
|2,77
|-3,55
|Armada Bilgisayar
|6,07
|0,33
|-10,47
|Arsan Tekstil
|2,41
|-6,59
|37,71
|Artı Yatırım Holding
|2,30
|-3,36
|144,68
|Aselsan
|30,78
|0,26
|-3,21
|Aslan Çimento
|38,66
|0,42
|1,20
|Ata GMYO
|3,79
|-0,26
|-20,88
|Atakule GMYO
|1,88
|1,62
|-8,29
|Atlantik Petrol Ürünleri
|1,35
|0,75
|-2,88
|Atlantis Yatırım Holding
|0,78
|-6,02
|59,18
|Atlas Yat. Ort.
|1,03
|1,98
|5,10
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,00
|1,87
|-0,66
|Avrasya GMYO
|1,61
|0,00
|1,90
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,62
|0,62
|-3,57
|Avrupa Yatırım Holding
|2,36
|1,72
|28,96
|Ayen Enerji
|13,83
|1,39
|186,34
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,90
|11,76
|Aygaz
|15,40
|2,74
|-4,17
|Bagfaş
|9,54
|0,21
|-9,14
|Bak Ambalaj
|7,20
|-0,55
|40,08
|Balatacılar Balatacılık
|0,53
|0,00
|-5,36
|Bantaş Ambalaj
|2,96
|-4,21
|-27,63
|Banvit
|17,35
|-0,17
|-19,00
|Baştaş Başkent Çimento
|2,82
|0,00
|14,63
|Batı Çimento
|7,72
|0,26
|-21,86
|Batısöke Çimento
|1,61
|-0,62
|-9,55
|Bera Holding
|2,99
|-0,66
|-3,55
|Berkosan Yalıtım
|2,27
|0,89
|1,79
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,71
|0,54
|-9,29
|Beyaz Filo
|176,00
|4,14
|138,00
|Bilici Yatırım
|2,39
|-0,42
|52,23
|Bim Mağazalar
|74,60
|0,54
|-4,48
|Bimeks
|0,23
|-4,17
|-17,86
|Birko Mensucat
|0,39
|0,00
|-4,88
|Birlik Mensucat
|1,46
|-0,68
|3,55
|Bısaş Tekstil
|1,10
|-3,51
|-32,52
|Bizim Mağazaları
|8,50
|-0,70
|10,39
|Bolu Çimento
|6,50
|0,15
|20,82
|Bomonti Elektrik
|0,95
|0,00
|-12,04
|Borusan Mannesmann
|12,26
|-0,33
|4,43
|Borusan Yat. Paz.
|40,98
|-0,05
|-6,86
|Bosch Fren Sistemleri
|187,80
|0,91
|-2,95
|Bossa
|11,79
|1,64
|191,11
|Boyner Perakende Yat.
|8,38
|-0,12
|-8,71
|Brisa
|7,03
|-0,14
|-3,30
|Burçelik
|3,86
|-0,52
|0,26
|Burçelik Vana
|1,78
|-0,56
|1,71
|Bursa Çimento
|5,50
|0,55
|4,76
|Carrefoursa
|5,37
|0,19
|-3,76
|Coca Cola İçecek
|37,58
|2,57
|9,82
|Componenta Dökümcülük
|11,75
|0,00
|6,82
|Cosmos Yat. Holding
|1,18
|-4,84
|0,85
|Credıtwest Faktorıng
|1,40
|1,45
|2,94
|Çelebi
|36,24
|0,22
|-2,00
|Çelik Halat
|6,65
|2,31
|71,39
|Çemaş Döküm
|5,48
|-20,00
|196,22
|Çemtaş
|4,51
|-1,96
|10,54
|Çimbeton
|40,06
|-0,60
|8,50
|Çimentaş
|12,60
|-0,40
|8,71
|Çimsa
|13,90
|0,36
|1,53
|Çuhadaroğlu Metal
|2,71
|0,74
|-7,51
|Dagi Giyim
|1,93
|0,00
|-14,98
|Dagi Yatırım Holding
|1,44
|0,00
|0,70
|Dardanel
|1,65
|-1,20
|-15,38
|Datagate Bilgisayar
|14,53
|-0,41
|38,78
|Demısaş Döküm
|2,72
|4,21
|48,63
|Denge Holding
|13,80
|7,14
|60,47
|Deniz GMYO
|3,07
|-0,65
|13,70
|Denizbank
|6,26
|0,00
|70,57
|Denizli Cam
|11,85
|-0,17
|-0,17
|Derimod
|13,18
|-3,94
|75,50
|Desa Deri
|1,03
|0,98
|1,98
|Despec Bilgisayar
|3,48
|-0,29
|-3,06
|Deva Holding
|4,36
|-0,23
|-0,46
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,04
|-0,95
|-11,11
|Ditaş Doğan
|7,05
|13,71
|16,14
|DO-CO
|244,90
|3,33
|16,51
|Doğan Burda
|3,97
|19,94
|19,58
|Doğan Gazetecilik
|3,39
|19,79
|22,83
|Doğan Holding
|0,87
|19,18
|0,00
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|3,31
|-0,90
|-9,07
|Doğusan
|1,87
|5,06
|28,08
|Doğuş GMYO
|3,19
|0,31
|-1,54
|Doğuş Otomotiv
|8,05
|0,88
|-2,31
|Duran Doğan Basım
|5,89
|8,07
|56,23
|Dyo Boya
|6,01
|-1,48
|-21,02
|Eczacıbaşı İlaç
|4,14
|0,98
|-6,12
|Eczacıbaşı Yat. Ort.
|2,55
|19,72
|18,60
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,00
|0,81
|-8,42
|Edip Gayrimenkul
|1,19
|-0,83
|0,85
|Ege Endüstri
|382,50
|-0,42
|18,79
|Ege Gübre
|29,10
|-1,29
|9,73
|Ege Profil
|10,08
|0,60
|1,00
|Ege Seramik
|4,12
|0,98
|-10,43
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,61
|0,00
|-11,59
|Egeli&Co Girişim Sermaye
|0,55
|3,77
|17,02
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,15
|0,00
|-25,00
|Egeplast
|5,54
|-0,18
|18,38
|Ekiz Kimya
|0,50
|0,00
|-12,28
|Emek Elektrik
|1,59
|3,25
|0,00
|Eminiş Ambalaj
|4,25
|0,47
|-8,41
|Emlak Konut GMYO
|2,54
|0,40
|-9,61
|Enerjisa Enerji
|7,18
|-0,55
|Enka İnşaat
|5,39
|-0,55
|-10,61
|Erbosan
|80,25
|2,75
|-3,66
|Ereğli Demir Çelik
|11,11
|1,46
|10,88
|Ersu Gıda
|1,16
|-0,85
|-11,45
|Escort Teknoloji
|1,10
|3,77
|-12,70
|Esem Spor Giyim
|0,52
|1,96
|40,54
|Etiler Gıda
|4,49
|-0,22
|-4,26
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,07
|-1,83
|-5,31
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,95
|-1,04
|-1,04
|Euro Yat. Ort.
|0,84
|0,00
|-2,33
|Euro Yatırım Holding
|0,82
|-1,20
|34,43
|Fenerbahçe Futbol
|33,32
|0,36
|-2,86
|Finans Fin. Kir.
|4,05
|1,25
|3,85
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|21,72
|3,43
|57,28
|F-M İzmit Piston
|19,30
|1,90
|42,54
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,85
|0,41
|-1,42
|Ford Otosan
|62,10
|-0,88
|3,07
|Frigo Pak Gıda
|1,15
|4,55
|21,05
|Galatasaray Sportif
|2,19
|10,05
|4,41
|Garanti Bankası
|11,16
|1,45
|4,10
|Garanti Faktoring
|2,94
|0,00
|-9,82
|Garanti Yat. Ort.
|0,77
|1,32
|2,67
|Gedik Girişim
|1,27
|1,60
|6,72
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,65
|0,38
|5,16
|Gedik Yatırım Holding
|1,40
|-1,41
|1,45
|Gediz Ambalaj
|7,97
|-0,38
|10,24
|Gentaş
|1,67
|1,21
|-0,60
|Gersan Elektrik
|6,69
|1,06
|42,04
|Global Men. Değ.
|0,70
|0,00
|55,56
|Global Yat. Holding
|4,01
|-0,74
|11,08
|Good-Year
|3,98
|0,00
|-6,35
|Göltaş Çimento
|62,10
|0,32
|-4,90
|Gözde Girişim
|5,15
|-1,15
|-9,01
|GSD Denizcilik
|1,53
|-0,65
|13,33
|GSD Holding
|0,90
|0,00
|25,00
|Gübre Fabrik.
|4,15
|0,24
|-1,89
|Güler Yat. Holding
|1,83
|1,10
|57,76
|Güneş Sigorta
|1,88
|-2,59
|13,94
|Halk GMYO
|0,91
|1,11
|-5,21
|Halk Sigorta
|1,46
|0,00
|-9,88
|Hatay Tekstil
|4,98
|3,11
|0,20
|Hedef Girişim
|2,21
|0,00
|-9,43
|Hektaş
|10,12
|4,12
|44,57
|Hürriyet Gzt.
|1,23
|19,42
|-8,21
|ICBC Turkey Bank
|4,88
|1,46
|7,02
|İdealist GMYO
|2,20
|0,46
|7,84
|İhlas Ev Aletleri
|0,49
|2,08
|-3,92
|İhlas Gayrimenkul
|1,84
|1,10
|-6,12
|İhlas Gazetecilik
|1,30
|0,00
|10,17
|İhlas Holding
|0,49
|0,00
|-7,55
|İhlas Yayın Holding
|0,52
|1,96
|1,96
|İndeks Bilgisayar
|14,99
|-0,73
|30,35
|Info Yatırım
|1,26
|-0,79
|6,78
|İntema
|33,92
|-2,02
|39,36
|İpek Doğal Enerji
|5,25
|-0,94
|-2,23
|İskenderun Demir ve Çelik
|6,84
|2,86
|29,30
(Sürecek)