Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,26
|-2,33
|-2,33
|Acıpayam Selüloz
|2,68
|0,37
|1,13
|Adana Çimento (A)
|6,25
|0,16
|4,17
|Adana Çimento (B)
|4,38
|-0,90
|3,79
|Adana Çimento (C)
|1,23
|-0,81
|46,43
|Adel Kalemcilik
|17,74
|1,72
|7,78
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,09
|4,39
|55,28
|Afyon Çimento
|7,28
|0,55
|-6,43
|AG Anadolu Grubu Holding
|25,50
|2,57
|7,59
|Ak Enerji
|0,92
|1,10
|1,10
|Akbank
|10,05
|1,93
|2,03
|Akçansa
|10,97
|1,11
|0,83
|Akdenız Güvenlık Hız.
|4,42
|-1,12
|-25,46
|Akfen GMYO
|2,25
|1,35
|-6,64
|Akın Tekstil
|9,93
|-3,12
|-29,62
|Akiş GMYO
|3,31
|0,00
|5,75
|Akmerkez GMYO
|19,68
|-0,35
|-3,81
|Aksa
|16,47
|-1,08
|28,17
|Aksa Enerji
|4,53
|1,34
|9,69
|Aksigorta
|3,90
|-1,27
|28,59
|Aksu Enerji
|9,09
|4,24
|71,53
|Akyürek Pazarlama
|0,19
|0,00
|-26,92
|Alarko Carrıer
|56,85
|0,89
|-6,11
|Alarko GMYO
|47,34
|0,64
|-6,90
|Alarko Holding
|6,50
|0,15
|-10,47
|Albaraka Türk
|1,58
|1,28
|1,94
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,56
|0,13
|-5,26
|Alkim Kağıt
|4,48
|0,00
|-12,16
|Alkim Kimya
|22,06
|0,82
|-11,76
|Altınyağ
|0,98
|-2,00
|-18,07
|Altınyunus Çeşme
|4,80
|0,00
|-4,95
|Anadolu Cam
|3,53
|0,86
|34,22
|Anadolu Efes
|27,04
|0,07
|11,74
|Anadolu Hayat Emek.
|7,20
|0,70
|-12,73
|Anadolu Isuzu
|13,06
|3,65
|43,52
|Anadolu Sigorta
|4,17
|0,24
|34,52
|Anel Elektrik
|3,35
|0,90
|-11,14
|Anel Telekom
|0,48
|0,00
|-4,00
|Arçelik
|18,41
|-0,11
|-14,45
|Arena Bilgisayar
|3,97
|0,76
|-6,15
|Armada Bilgisayar
|6,05
|-1,94
|-10,77
|Arsan Tekstil
|2,58
|20,00
|47,43
|Artı Yatırım Holding
|2,38
|-0,83
|153,19
|Aselsan
|30,70
|0,52
|-3,46
|Aslan Çimento
|38,50
|0,31
|0,79
|Ata GMYO
|3,80
|0,26
|-20,67
|Atakule GMYO
|1,85
|1,09
|-9,76
|Atlantik Petrol Ürünleri
|1,34
|-0,74
|-3,60
|Atlantis Yatırım Holding
|0,83
|-1,19
|69,39
|Atlas Yat. Ort.
|1,01
|2,02
|3,06
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,67
|-0,11
|-2,48
|Avrasya GMYO
|1,61
|0,00
|1,90
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,61
|0,00
|-4,17
|Avrupa Yatırım Holding
|2,32
|6,42
|26,78
|Ayen Enerji
|13,64
|0,66
|182,40
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,90
|-0,52
|11,76
|Aygaz
|14,99
|-1,12
|-6,72
|Bagfaş
|9,52
|-0,10
|-9,33
|Bak Ambalaj
|7,24
|-0,82
|40,86
|Balatacılar Balatacılık
|0,53
|0,00
|-5,36
|Bantaş Ambalaj
|3,09
|5,10
|-24,45
|Banvit
|17,38
|0,46
|-18,86
|Baştaş Başkent Çimento
|2,82
|8,46
|14,63
|Batı Çimento
|7,70
|-0,65
|-22,06
|Batısöke Çimento
|1,62
|0,62
|-8,99
|Bera Holding
|3,01
|-1,31
|-2,90
|Berkosan Yalıtım
|2,25
|-0,44
|0,90
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,69
|-1,86
|-9,78
|Beyaz Filo
|169,00
|-0,59
|128,53
|Bilici Yatırım
|2,40
|0,84
|52,87
|Bim Mağazalar
|74,20
|-2,05
|-4,99
|Bimeks
|0,24
|0,00
|-14,29
|Birko Mensucat
|0,39
|0,00
|-4,88
|Birlik Mensucat
|1,47
|-0,68
|4,26
|Bısaş Tekstil
|1,14
|0,88
|-30,06
|Bizim Mağazaları
|8,56
|1,06
|11,17
|Bolu Çimento
|6,49
|-0,46
|20,63
|Bomonti Elektrik
|0,95
|-1,04
|-12,04
|Borusan Mannesmann
|12,30
|1,99
|4,77
|Borusan Yat. Paz.
|41,00
|1,38
|-6,82
|Bosch Fren Sistemleri
|186,10
|0,05
|-3,82
|Bossa
|11,60
|9,33
|186,42
|Boyner Perakende Yat.
|8,39
|0,36
|-8,61
|Brisa
|7,04
|0,14
|-3,16
|Burçelik
|3,88
|0,00
|0,78
|Burçelik Vana
|1,79
|0,56
|2,29
|Bursa Çimento
|5,47
|0,00
|4,19
|Carrefoursa
|5,36
|-0,37
|-3,94
|Coca Cola İçecek
|36,64
|-2,08
|7,07
|Componenta Dökümcülük
|11,75
|-0,25
|6,82
|Cosmos Yat. Holding
|1,24
|3,33
|5,98
|Credıtwest Faktorıng
|1,38
|-0,72
|1,47
|Çelebi
|36,16
|0,44
|-2,22
|Çelik Halat
|6,50
|8,15
|67,53
|Çemaş Döküm
|6,85
|8,04
|270,27
|Çemtaş
|4,60
|-0,43
|12,75
|Çimbeton
|40,30
|1,05
|9,15
|Çimentaş
|12,65
|-0,16
|9,15
|Çimsa
|13,85
|1,24
|1,17
|Çuhadaroğlu Metal
|2,69
|0,00
|-8,19
|Dagi Giyim
|1,93
|0,52
|-14,98
|Dagi Yatırım Holding
|1,44
|-0,69
|0,70
|Dardanel
|1,67
|4,37
|-14,36
|Datagate Bilgisayar
|14,59
|0,34
|39,35
|Demısaş Döküm
|2,61
|0,00
|42,62
|Denge Holding
|12,88
|-1,68
|49,77
|Deniz GMYO
|3,09
|0,32
|14,44
|Denizbank
|6,26
|0,81
|70,57
|Denizli Cam
|11,87
|0,42
|0,00
|Derimod
|13,72
|0,22
|82,69
|Desa Deri
|1,02
|-0,97
|0,99
|Despec Bilgisayar
|3,49
|1,16
|-2,79
|Deva Holding
|4,37
|0,46
|-0,23
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,05
|0,96
|-10,26
|Ditaş Doğan
|6,20
|2,65
|2,14
|DO-CO
|237,00
|0,00
|12,75
|Doğan Burda
|3,31
|-0,90
|-0,30
|Doğan Gazetecilik
|2,83
|0,00
|2,54
|Doğan Holding
|0,73
|1,39
|-16,09
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|3,34
|-0,60
|-8,24
|Doğusan
|1,78
|-0,56
|21,92
|Doğuş GMYO
|3,18
|0,95
|-1,85
|Doğuş Otomotiv
|7,98
|0,25
|-3,16
|Duran Doğan Basım
|5,45
|-2,85
|44,56
|Dyo Boya
|6,10
|1,16
|-19,84
|Eczacıbaşı İlaç
|4,10
|0,00
|-7,03
|Eczacıbaşı Yat. Ort.
|2,13
|0,47
|-0,93
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,92
|-1,20
|-9,16
|Edip Gayrimenkul
|1,20
|0,00
|1,69
|Ege Endüstri
|384,10
|-1,01
|19,29
|Ege Gübre
|29,48
|-0,07
|11,16
|Ege Profil
|10,02
|-0,50
|0,40
|Ege Seramik
|4,08
|0,99
|-11,30
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,61
|0,00
|-11,59
|Egeli&Co Girişim Sermaye
|0,53
|-5,36
|12,77
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,15
|0,00
|-25,00
|Egeplast
|5,55
|-3,48
|18,59
|Ekiz Kimya
|0,50
|0,00
|-12,28
|Emek Elektrik
|1,54
|1,99
|-3,14
|Eminiş Ambalaj
|4,23
|0,24
|-8,84
|Emlak Konut GMYO
|2,53
|0,40
|-9,96
|Enerjisa Enerji
|7,22
|0,28
|Enka İnşaat
|5,42
|-0,55
|-10,12
|Erbosan
|78,10
|-0,38
|-6,24
|Ereğli Demir Çelik
|10,95
|1,77
|9,28
|Ersu Gıda
|1,17
|0,86
|-10,69
|Escort Teknoloji
|1,06
|0,00
|-15,87
|Esem Spor Giyim
|0,51
|-3,77
|37,84
|Etiler Gıda
|4,50
|0,67
|-4,05
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,09
|-1,80
|-3,54
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,96
|0,00
|0,00
|Euro Yat. Ort.
|0,84
|1,20
|-2,33
|Euro Yatırım Holding
|0,83
|3,75
|36,07
|Fenerbahçe Futbol
|33,20
|-0,95
|-3,21
|Finans Fin. Kir.
|4,00
|0,00
|2,56
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|21,00
|-3,85
|52,06
|F-M İzmit Piston
|18,94
|0,16
|39,88
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,83
|-0,41
|-1,83
|Ford Otosan
|62,65
|-0,08
|3,98
|Frigo Pak Gıda
|1,10
|2,80
|15,79
|Galatasaray Sportif
|1,99
|-0,50
|-5,13
|Garanti Bankası
|11,00
|1,29
|2,61
|Garanti Faktoring
|2,94
|-0,34
|-9,82
|Garanti Yat. Ort.
|0,76
|-1,30
|1,33
|Gedik Girişim
|1,25
|0,81
|5,04
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,64
|0,00
|4,76
|Gedik Yatırım Holding
|1,42
|0,71
|2,90
|Gediz Ambalaj
|8,00
|-0,99
|10,65
|Gentaş
|1,65
|0,00
|-1,79
|Gersan Elektrik
|6,62
|3,44
|40,55
|Global Men. Değ.
|0,70
|0,00
|55,56
|Global Yat. Holding
|4,04
|-0,25
|11,91
|Good-Year
|3,98
|0,25
|-6,35
|Göltaş Çimento
|61,90
|0,32
|-5,21
|Gözde Girişim
|5,21
|0,19
|-7,95
|GSD Denizcilik
|1,54
|3,36
|14,07
|GSD Holding
|0,90
|4,65
|25,00
|Gübre Fabrik.
|4,14
|-0,24
|-2,13
|Güler Yat. Holding
|1,81
|5,23
|56,03
|Güneş Sigorta
|1,93
|5,46
|16,97
|Halk GMYO
|0,90
|1,12
|-6,25
|Halk Sigorta
|1,46
|-0,68
|-9,88
|Hatay Tekstil
|4,83
|1,47
|-2,82
|Hedef Girişim
|2,21
|0,91
|-9,43
|Hektaş
|9,72
|2,32
|38,86
|Hürriyet Gzt.
|1,03
|1,98
|-23,13
|ICBC Turkey Bank
|4,81
|7,13
|5,48
|İdealist GMYO
|2,19
|0,00
|7,35
|İhlas Ev Aletleri
|0,48
|-2,04
|-5,88
|İhlas Gayrimenkul
|1,82
|-1,09
|-7,14
|İhlas Gazetecilik
|1,30
|0,00
|10,17
|İhlas Holding
|0,49
|0,00
|-7,55
|İhlas Yayın Holding
|0,51
|0,00
|0,00
|İndeks Bilgisayar
|15,10
|0,67
|31,30
|Info Yatırım
|1,27
|1,60
|7,63
|İntema
|34,62
|1,05
|42,24
|İpek Doğal Enerji
|5,30
|3,11
|-1,30
|İskenderun Demir ve Çelik
|6,65
|-2,21
|25,71
(Sürecek)