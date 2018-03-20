Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,26 -2,33 -2,33 Acıpayam Selüloz 2,68 0,37 1,13 Adana Çimento (A) 6,25 0,16 4,17 Adana Çimento (B) 4,38 -0,90 3,79 Adana Çimento (C) 1,23 -0,81 46,43 Adel Kalemcilik 17,74 1,72 7,78 Adese Alışveriş Ticaret 3,09 4,39 55,28 Afyon Çimento 7,28 0,55 -6,43 AG Anadolu Grubu Holding 25,50 2,57 7,59 Ak Enerji 0,92 1,10 1,10 Akbank 10,05 1,93 2,03 Akçansa 10,97 1,11 0,83 Akdenız Güvenlık Hız. 4,42 -1,12 -25,46 Akfen GMYO 2,25 1,35 -6,64 Akın Tekstil 9,93 -3,12 -29,62 Akiş GMYO 3,31 0,00 5,75 Akmerkez GMYO 19,68 -0,35 -3,81 Aksa 16,47 -1,08 28,17 Aksa Enerji 4,53 1,34 9,69 Aksigorta 3,90 -1,27 28,59 Aksu Enerji 9,09 4,24 71,53 Akyürek Pazarlama 0,19 0,00 -26,92 Alarko Carrıer 56,85 0,89 -6,11 Alarko GMYO 47,34 0,64 -6,90 Alarko Holding 6,50 0,15 -10,47 Albaraka Türk 1,58 1,28 1,94 Alcatel Lucent Teletaş 7,56 0,13 -5,26 Alkim Kağıt 4,48 0,00 -12,16 Alkim Kimya 22,06 0,82 -11,76 Altınyağ 0,98 -2,00 -18,07 Altınyunus Çeşme 4,80 0,00 -4,95 Anadolu Cam 3,53 0,86 34,22 Anadolu Efes 27,04 0,07 11,74 Anadolu Hayat Emek. 7,20 0,70 -12,73 Anadolu Isuzu 13,06 3,65 43,52 Anadolu Sigorta 4,17 0,24 34,52 Anel Elektrik 3,35 0,90 -11,14 Anel Telekom 0,48 0,00 -4,00 Arçelik 18,41 -0,11 -14,45 Arena Bilgisayar 3,97 0,76 -6,15 Armada Bilgisayar 6,05 -1,94 -10,77 Arsan Tekstil 2,58 20,00 47,43 Artı Yatırım Holding 2,38 -0,83 153,19 Aselsan 30,70 0,52 -3,46 Aslan Çimento 38,50 0,31 0,79 Ata GMYO 3,80 0,26 -20,67 Atakule GMYO 1,85 1,09 -9,76 Atlantik Petrol Ürünleri 1,34 -0,74 -3,60 Atlantis Yatırım Holding 0,83 -1,19 69,39 Atlas Yat. Ort. 1,01 2,02 3,06 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,67 -0,11 -2,48 Avrasya GMYO 1,61 0,00 1,90 Avrasya Petrol ve Tur. 1,61 0,00 -4,17 Avrupa Yatırım Holding 2,32 6,42 26,78 Ayen Enerji 13,64 0,66 182,40 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,90 -0,52 11,76 Aygaz 14,99 -1,12 -6,72 Bagfaş 9,52 -0,10 -9,33 Bak Ambalaj 7,24 -0,82 40,86 Balatacılar Balatacılık 0,53 0,00 -5,36 Bantaş Ambalaj 3,09 5,10 -24,45 Banvit 17,38 0,46 -18,86 Baştaş Başkent Çimento 2,82 8,46 14,63 Batı Çimento 7,70 -0,65 -22,06 Batısöke Çimento 1,62 0,62 -8,99 Bera Holding 3,01 -1,31 -2,90 Berkosan Yalıtım 2,25 -0,44 0,90 Beşiktaş Futbol Yat. 3,69 -1,86 -9,78 Beyaz Filo 169,00 -0,59 128,53 Bilici Yatırım 2,40 0,84 52,87 Bim Mağazalar 74,20 -2,05 -4,99 Bimeks 0,24 0,00 -14,29 Birko Mensucat 0,39 0,00 -4,88 Birlik Mensucat 1,47 -0,68 4,26 Bısaş Tekstil 1,14 0,88 -30,06 Bizim Mağazaları 8,56 1,06 11,17 Bolu Çimento 6,49 -0,46 20,63 Bomonti Elektrik 0,95 -1,04 -12,04 Borusan Mannesmann 12,30 1,99 4,77 Borusan Yat. Paz. 41,00 1,38 -6,82 Bosch Fren Sistemleri 186,10 0,05 -3,82 Bossa 11,60 9,33 186,42 Boyner Perakende Yat. 8,39 0,36 -8,61 Brisa 7,04 0,14 -3,16 Burçelik 3,88 0,00 0,78 Burçelik Vana 1,79 0,56 2,29 Bursa Çimento 5,47 0,00 4,19 Carrefoursa 5,36 -0,37 -3,94 Coca Cola İçecek 36,64 -2,08 7,07 Componenta Dökümcülük 11,75 -0,25 6,82 Cosmos Yat. Holding 1,24 3,33 5,98 Credıtwest Faktorıng 1,38 -0,72 1,47 Çelebi 36,16 0,44 -2,22 Çelik Halat 6,50 8,15 67,53 Çemaş Döküm 6,85 8,04 270,27 Çemtaş 4,60 -0,43 12,75 Çimbeton 40,30 1,05 9,15 Çimentaş 12,65 -0,16 9,15 Çimsa 13,85 1,24 1,17 Çuhadaroğlu Metal 2,69 0,00 -8,19 Dagi Giyim 1,93 0,52 -14,98 Dagi Yatırım Holding 1,44 -0,69 0,70 Dardanel 1,67 4,37 -14,36 Datagate Bilgisayar 14,59 0,34 39,35 Demısaş Döküm 2,61 0,00 42,62 Denge Holding 12,88 -1,68 49,77 Deniz GMYO 3,09 0,32 14,44 Denizbank 6,26 0,81 70,57 Denizli Cam 11,87 0,42 0,00 Derimod 13,72 0,22 82,69 Desa Deri 1,02 -0,97 0,99 Despec Bilgisayar 3,49 1,16 -2,79 Deva Holding 4,37 0,46 -0,23 Diriteks Diriliş Tekstil 1,05 0,96 -10,26 Ditaş Doğan 6,20 2,65 2,14 DO-CO 237,00 0,00 12,75 Doğan Burda 3,31 -0,90 -0,30 Doğan Gazetecilik 2,83 0,00 2,54 Doğan Holding 0,73 1,39 -16,09 Doğtaş Kelebek Mobilya 3,34 -0,60 -8,24 Doğusan 1,78 -0,56 21,92 Doğuş GMYO 3,18 0,95 -1,85 Doğuş Otomotiv 7,98 0,25 -3,16 Duran Doğan Basım 5,45 -2,85 44,56 Dyo Boya 6,10 1,16 -19,84 Eczacıbaşı İlaç 4,10 0,00 -7,03 Eczacıbaşı Yat. Ort. 2,13 0,47 -0,93 Eczacıbaşı Yatırım 9,92 -1,20 -9,16 Edip Gayrimenkul 1,20 0,00 1,69 Ege Endüstri 384,10 -1,01 19,29 Ege Gübre 29,48 -0,07 11,16 Ege Profil 10,02 -0,50 0,40 Ege Seramik 4,08 0,99 -11,30 Egeli & Co Tarım Girişim 0,61 0,00 -11,59 Egeli&Co Girişim Sermaye 0,53 -5,36 12,77 Egeli&Co Yatırım Holding 0,15 0,00 -25,00 Egeplast 5,55 -3,48 18,59 Ekiz Kimya 0,50 0,00 -12,28 Emek Elektrik 1,54 1,99 -3,14 Eminiş Ambalaj 4,23 0,24 -8,84 Emlak Konut GMYO 2,53 0,40 -9,96 Enerjisa Enerji 7,22 0,28 Enka İnşaat 5,42 -0,55 -10,12 Erbosan 78,10 -0,38 -6,24 Ereğli Demir Çelik 10,95 1,77 9,28 Ersu Gıda 1,17 0,86 -10,69 Escort Teknoloji 1,06 0,00 -15,87 Esem Spor Giyim 0,51 -3,77 37,84 Etiler Gıda 4,50 0,67 -4,05 Euro Kapital Yat. Ort. 1,09 -1,80 -3,54 Euro Trend Yat. Ort. 0,96 0,00 0,00 Euro Yat. Ort. 0,84 1,20 -2,33 Euro Yatırım Holding 0,83 3,75 36,07 Fenerbahçe Futbol 33,20 -0,95 -3,21 Finans Fin. Kir. 4,00 0,00 2,56 Flap Kongre Toplantı Hiz. 21,00 -3,85 52,06 F-M İzmit Piston 18,94 0,16 39,88 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,83 -0,41 -1,83 Ford Otosan 62,65 -0,08 3,98 Frigo Pak Gıda 1,10 2,80 15,79 Galatasaray Sportif 1,99 -0,50 -5,13 Garanti Bankası 11,00 1,29 2,61 Garanti Faktoring 2,94 -0,34 -9,82 Garanti Yat. Ort. 0,76 -1,30 1,33 Gedik Girişim 1,25 0,81 5,04 Gedik Y. Men. Değ. 2,64 0,00 4,76 Gedik Yatırım Holding 1,42 0,71 2,90 Gediz Ambalaj 8,00 -0,99 10,65 Gentaş 1,65 0,00 -1,79 Gersan Elektrik 6,62 3,44 40,55 Global Men. Değ. 0,70 0,00 55,56 Global Yat. Holding 4,04 -0,25 11,91 Good-Year 3,98 0,25 -6,35 Göltaş Çimento 61,90 0,32 -5,21 Gözde Girişim 5,21 0,19 -7,95 GSD Denizcilik 1,54 3,36 14,07 GSD Holding 0,90 4,65 25,00 Gübre Fabrik. 4,14 -0,24 -2,13 Güler Yat. Holding 1,81 5,23 56,03 Güneş Sigorta 1,93 5,46 16,97 Halk GMYO 0,90 1,12 -6,25 Halk Sigorta 1,46 -0,68 -9,88 Hatay Tekstil 4,83 1,47 -2,82 Hedef Girişim 2,21 0,91 -9,43 Hektaş 9,72 2,32 38,86 Hürriyet Gzt. 1,03 1,98 -23,13 ICBC Turkey Bank 4,81 7,13 5,48 İdealist GMYO 2,19 0,00 7,35 İhlas Ev Aletleri 0,48 -2,04 -5,88 İhlas Gayrimenkul 1,82 -1,09 -7,14 İhlas Gazetecilik 1,30 0,00 10,17 İhlas Holding 0,49 0,00 -7,55 İhlas Yayın Holding 0,51 0,00 0,00 İndeks Bilgisayar 15,10 0,67 31,30 Info Yatırım 1,27 1,60 7,63 İntema 34,62 1,05 42,24 İpek Doğal Enerji 5,30 3,11 -1,30 İskenderun Demir ve Çelik 6,65 -2,21 25,71

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)