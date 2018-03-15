Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,23
|-1,60
|-4,65
|Acıpayam Selüloz
|2,68
|0,00
|1,13
|Adana Çimento (A)
|6,18
|0,00
|3,00
|Adana Çimento (B)
|4,31
|0,00
|2,13
|Adana Çimento (C)
|1,17
|1,74
|39,29
|Adel Kalemcilik
|17,00
|0,00
|3,28
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,94
|-4,23
|47,74
|Afyon Çimento
|7,40
|-0,27
|-4,88
|AG Anadolu Grubu Holding
|26,30
|-2,59
|10,97
|Ak Enerji
|0,92
|-1,08
|1,10
|Akbank
|10,17
|-1,07
|3,25
|Akçansa
|10,88
|1,02
|0,00
|Akdenız Güvenlık Hız.
|4,67
|3,09
|-21,25
|Akfen GMYO
|2,20
|1,38
|-8,71
|Akın Tekstil
|10,67
|-0,28
|-24,38
|Akiş GMYO
|3,33
|-0,30
|6,39
|Akmerkez GMYO
|19,65
|-1,11
|-3,96
|Aksa
|15,93
|-0,44
|23,97
|Aksa Enerji
|4,55
|-2,99
|10,17
|Aksigorta
|4,30
|2,63
|29,91
|Aksu Enerji
|8,47
|-0,82
|59,83
|Akyürek Pazarlama
|0,19
|0,00
|-26,92
|Alarko Carrıer
|56,70
|-1,22
|-6,36
|Alarko GMYO
|48,22
|-1,27
|-5,17
|Alarko Holding
|6,71
|-0,89
|-7,58
|Albaraka Türk
|1,64
|-0,61
|5,81
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,60
|-0,39
|-4,76
|Alkim Kağıt
|4,61
|-0,86
|-9,61
|Alkim Kimya
|21,80
|-2,59
|-12,80
|Altınyağ
|1,04
|0,97
|-13,05
|Altınyunus Çeşme
|4,90
|0,41
|-2,97
|Anadolu Cam
|3,67
|0,82
|39,54
|Anadolu Efes
|26,28
|-1,28
|8,60
|Anadolu Hayat Emek.
|7,19
|0,28
|-12,85
|Anadolu Isuzu
|12,15
|1,25
|33,52
|Anadolu Sigorta
|4,04
|1,25
|30,32
|Anel Elektrik
|3,42
|0,00
|-9,28
|Anel Telekom
|0,49
|2,08
|-2,00
|Arçelik
|18,66
|-0,53
|-13,29
|Arena Bilgisayar
|4,05
|2,02
|-4,26
|Armada Bilgisayar
|6,28
|0,32
|-7,37
|Arsan Tekstil
|2,09
|-5,00
|19,43
|Artı Yatırım Holding
|2,62
|6,07
|178,72
|Aselsan
|30,78
|-0,52
|-3,21
|Aslan Çimento
|38,64
|-0,21
|1,15
|Ata GMYO
|3,86
|-0,52
|-19,42
|Atakule GMYO
|1,83
|-2,14
|-10,73
|Atlantik Petrol Ürünleri
|1,33
|-0,75
|-4,32
|Atlantis Yatırım Holding
|0,82
|15,49
|67,35
|Atlas Yat. Ort.
|0,98
|0,00
|0,00
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,91
|1,24
|-1,16
|Avrasya GMYO
|1,58
|-0,63
|0,00
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,58
|-0,63
|-5,95
|Avrupa Yatırım Holding
|2,22
|4,72
|21,31
|Ayen Enerji
|13,19
|0,30
|173,08
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,00
|9,89
|17,65
|Aygaz
|14,97
|0,07
|-6,85
|Bagfaş
|9,56
|0,10
|-8,95
|Bak Ambalaj
|6,90
|-0,14
|34,24
|Balatacılar Balatacılık
|0,52
|-1,89
|-7,14
|Bantaş Ambalaj
|2,85
|-2,73
|-30,32
|Banvit
|17,80
|-0,84
|-16,90
|Baştaş Başkent Çimento
|2,56
|0,39
|4,07
|Batı Çimento
|7,85
|-2,12
|-20,55
|Batısöke Çimento
|1,61
|-1,83
|-9,55
|Bera Holding
|2,73
|3,41
|-11,94
|Berkosan Yalıtım
|2,28
|-0,44
|2,24
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,93
|1,29
|-3,91
|Beyaz Filo
|170,00
|0,59
|129,89
|Bilici Yatırım
|2,47
|3,78
|57,32
|Bim Mağazalar
|75,55
|0,27
|-3,27
|Bimeks
|0,25
|0,00
|-10,71
|Birko Mensucat
|0,40
|0,00
|-2,44
|Birlik Mensucat
|1,46
|0,00
|3,55
|Bısaş Tekstil
|1,18
|4,42
|-27,61
|Bizim Mağazaları
|8,67
|-1,59
|12,60
|Bolu Çimento
|6,54
|0,00
|21,56
|Bomonti Elektrik
|0,95
|0,00
|-12,04
|Borusan Mannesmann
|12,31
|0,33
|4,86
|Borusan Yat. Paz.
|40,20
|-0,35
|-8,64
|Bosch Fren Sistemleri
|188,40
|-0,74
|-2,64
|Bossa
|10,70
|2,88
|164,20
|Boyner Perakende Yat.
|8,40
|0,48
|-8,50
|Brisa
|7,09
|0,28
|-2,48
|Burçelik
|3,91
|-1,01
|1,56
|Burçelik Vana
|1,76
|1,73
|0,57
|Bursa Çimento
|5,54
|1,47
|5,52
|Carrefoursa
|5,39
|-1,10
|-3,41
|Coca Cola İçecek
|37,98
|0,16
|10,99
|Componenta Dökümcülük
|11,60
|-2,03
|5,45
|Cosmos Yat. Holding
|1,27
|5,83
|8,55
|Credıtwest Faktorıng
|1,40
|-0,71
|2,94
|Çelebi
|35,40
|-0,34
|-4,27
|Çelik Halat
|5,95
|0,17
|53,35
|Çemaş Döküm
|5,50
|7,42
|197,30
|Çemtaş
|4,90
|1,24
|20,10
|Çimbeton
|39,70
|-1,00
|7,53
|Çimentaş
|12,97
|-0,54
|11,91
|Çimsa
|13,88
|-0,36
|1,39
|Çuhadaroğlu Metal
|2,76
|0,00
|-5,80
|Dagi Giyim
|1,98
|-1,00
|-12,78
|Dagi Yatırım Holding
|1,48
|0,00
|3,50
|Dardanel
|1,73
|0,00
|-11,28
|Datagate Bilgisayar
|15,01
|0,94
|43,36
|Demısaş Döküm
|2,63
|-0,75
|43,72
|Denge Holding
|13,50
|-0,95
|56,98
|Deniz GMYO
|3,11
|-0,32
|15,19
|Denizbank
|6,31
|-0,32
|71,93
|Denizli Cam
|11,96
|-0,91
|0,76
|Derimod
|12,30
|20,00
|63,78
|Desa Deri
|1,04
|0,00
|2,97
|Despec Bilgisayar
|3,53
|1,73
|-1,67
|Deva Holding
|4,57
|-1,93
|4,34
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,03
|0,00
|-11,97
|Ditaş Doğan
|5,96
|-2,61
|-1,81
|DO-CO
|234,10
|-0,43
|11,37
|Doğan Burda
|3,38
|-0,88
|1,81
|Doğan Gazetecilik
|2,86
|-0,35
|3,62
|Doğan Holding
|0,73
|-1,35
|-16,09
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|3,47
|-1,98
|-4,67
|Doğusan
|1,72
|0,58
|17,81
|Doğuş GMYO
|3,19
|-0,31
|-1,54
|Doğuş Otomotiv
|8,14
|-0,49
|-1,21
|Duran Doğan Basım
|5,18
|-0,58
|37,40
|Dyo Boya
|6,16
|0,00
|-19,05
|Eczacıbaşı İlaç
|4,15
|0,00
|-5,90
|Eczacıbaşı Yat. Ort.
|2,12
|0,00
|-1,40
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,13
|-1,07
|-7,23
|Edip Gayrimenkul
|1,21
|0,83
|2,54
|Ege Endüstri
|379,50
|2,62
|17,86
|Ege Gübre
|29,50
|-0,67
|11,24
|Ege Profil
|10,22
|0,10
|2,40
|Ege Seramik
|4,13
|1,98
|-10,22
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,59
|0,00
|-14,49
|Egeli&Co Girişim Sermaye
|0,54
|0,00
|14,89
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,15
|-6,25
|-25,00
|Egeplast
|5,80
|-2,52
|23,93
|Ekiz Kimya
|0,49
|-2,00
|-14,04
|Emek Elektrik
|1,53
|0,00
|-3,77
|Eminiş Ambalaj
|4,22
|-0,47
|-9,05
|Emlak Konut GMYO
|2,58
|-0,77
|-8,19
|Enerjisa Enerji
|7,18
|0,70
|Enka İnşaat
|5,33
|0,19
|-11,61
|Erbosan
|80,45
|-0,62
|-3,42
|Ereğli Demir Celik
|11,06
|1,47
|10,38
|Ersu Gıda
|1,18
|0,85
|-9,92
|Escort Teknoloji
|1,07
|-1,83
|-15,08
|Esem Spor Giyim
|0,52
|-3,70
|40,54
|Etiler Gıda
|4,55
|-0,87
|-2,99
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,15
|0,88
|1,77
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,97
|2,11
|1,04
|Euro Yat. Ort.
|0,84
|-1,18
|-2,33
|Euro Yatırım Holding
|0,78
|0,00
|27,87
|Fenerbahçe Futbol
|34,98
|1,51
|1,98
|Finans Fin. Kir.
|4,22
|0,48
|8,21
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|21,80
|-3,28
|57,86
|F-M İzmit Piston
|19,05
|-0,99
|40,69
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,85
|-1,02
|-1,42
|Ford Otosan
|63,00
|-2,02
|4,56
|Frigo Pak Gıda
|1,06
|1,92
|11,58
|Galatasaray Sportif
|2,00
|2,56
|-4,65
|Garanti Bankası
|11,23
|-1,40
|4,76
|Garanti Faktoring
|2,81
|-1,40
|-13,80
|Garanti Yat. Ort.
|0,76
|-1,30
|1,33
|Gedik Girişim
|1,21
|0,00
|1,68
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,60
|-0,38
|3,17
|Gedik Yatırım Holding
|1,40
|0,00
|1,45
|Gediz Ambalaj
|7,40
|1,37
|2,35
|Gentaş
|1,65
|-0,60
|-1,79
|Gersan Elektrik
|5,82
|0,87
|23,57
|Global Men. Değ.
|0,66
|20,00
|46,67
|Global Yat. Holding
|4,19
|-0,71
|16,07
|Good-Year
|4,04
|0,00
|-4,94
|Göltaş Çimento
|62,00
|0,40
|-5,05
|Gözde Girişim
|5,25
|-0,38
|-7,24
|GSD Denizcilik
|1,48
|0,68
|9,63
|GSD Holding
|0,84
|2,44
|16,67
|Gübre Fabrik.
|4,30
|-1,15
|1,65
|Güler Yat. Holding
|1,70
|3,03
|46,55
|Güneş Sigorta
|1,77
|-2,21
|7,27
|Halk GMYO
|0,91
|0,00
|-5,21
|Halk Sigorta
|1,48
|-1,33
|-8,64
|Hatay Tekstil
|4,84
|-0,41
|-2,62
|Hedef Girişim
|2,22
|-1,33
|-9,02
|Hektaş
|9,52
|0,74
|36,00
|Hürriyet Gzt.
|1,00
|0,00
|-25,37
|ICBC Turkey Bank
|4,42
|0,68
|-3,07
|İdealist GMYO
|2,25
|0,45
|10,29
|İhlas Ev Aletleri
|0,48
|0,00
|-5,88
|İhlas Gayrimenkul
|1,78
|-1,11
|-9,18
|İhlas Gazetecilik
|1,21
|-2,42
|2,54
|İhlas Holding
|0,49
|0,00
|-7,55
|İhlas Yayın Holding
|0,49
|-2,00
|-3,92
|İndeks Bilgisayar
|15,54
|2,98
|35,13
|Info Yatırım
|1,30
|1,56
|10,17
|İntema
|36,50
|10,94
|49,96
|İpek Doğal Enerji
|5,26
|0,57
|-2,05
|İskenderun Demir ve Çelik
|6,20
|4,20
|17,20
(Sürecek)