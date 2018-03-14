Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,25
|0,81
|-3,10
|Acıpayam Selüloz
|2,68
|0,00
|1,13
|Adana Çimento (A)
|6,18
|-0,32
|3,00
|Adana Çimento (B)
|4,31
|0,23
|2,13
|Adana Çimento (C)
|1,15
|0,00
|36,90
|Adel Kalemcilik
|17,00
|-0,53
|3,28
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,07
|9,25
|54,27
|Afyon Çimento
|7,42
|-0,27
|-4,63
|AG Anadolu Grubu Holding
|27,00
|-1,46
|13,92
|Ak Enerji
|0,93
|0,00
|2,20
|Akbank
|10,28
|-1,53
|4,37
|Akçansa
|10,77
|-1,01
|-1,01
|Akdenız Güvenlık Hız.
|4,53
|2,03
|-23,61
|Akfen GMYO
|2,17
|0,00
|-9,96
|Akın Tekstil
|10,70
|-1,20
|-24,17
|Akiş GMYO
|3,34
|-0,30
|6,71
|Akmerkez GMYO
|19,87
|-0,65
|-2,88
|Aksa
|16,00
|0,50
|24,51
|Aksa Enerji
|4,69
|-3,50
|13,56
|Aksigorta
|4,19
|-0,48
|26,59
|Aksu Enerji
|8,54
|0,71
|61,15
|Akyürek Pazarlama
|0,19
|0,00
|-26,92
|Alarko Carrıer
|57,40
|-0,95
|-5,20
|Alarko GMYO
|48,84
|-2,24
|-3,95
|Alarko Holding
|6,77
|0,00
|-6,75
|Albaraka Türk
|1,65
|0,61
|6,45
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,63
|-1,42
|-4,39
|Alkim Kağıt
|4,65
|0,00
|-8,82
|Alkim Kimya
|22,38
|-0,89
|-10,48
|Altınyağ
|1,03
|-2,83
|-13,89
|Altınyunus Çeşme
|4,88
|-0,41
|-3,37
|Anadolu Cam
|3,64
|-2,41
|38,40
|Anadolu Efes
|26,62
|-2,13
|10,00
|Anadolu Hayat Emek.
|7,17
|-1,78
|-13,09
|Anadolu Isuzu
|12,00
|-0,58
|31,87
|Anadolu Sigorta
|3,99
|-0,75
|28,71
|Anel Elektrik
|3,42
|-2,01
|-9,28
|Anel Telekom
|0,48
|0,00
|-4,00
|Arçelik
|18,76
|-1,00
|-12,83
|Arena Bilgisayar
|3,97
|1,28
|-6,15
|Armada Bilgisayar
|6,26
|1,79
|-7,67
|Arsan Tekstil
|2,20
|4,76
|25,71
|Artı Yatırım Holding
|2,47
|5,11
|162,77
|Aselsan
|30,94
|-1,53
|-2,70
|Aslan Çimento
|38,72
|-0,21
|1,36
|Ata GMYO
|3,88
|1,04
|-19,00
|Atakule GMYO
|1,87
|0,00
|-8,78
|Atlantik Petrol Ürünleri
|1,34
|-0,74
|-3,60
|Atlantis Yatırım Holding
|0,71
|-12,35
|44,90
|Atlas Yat. Ort.
|0,98
|0,00
|0,00
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,69
|0,23
|-2,37
|Avrasya GMYO
|1,59
|-0,63
|0,63
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,59
|0,00
|-5,36
|Avrupa Yatırım Holding
|2,12
|3,41
|15,85
|Ayen Enerji
|13,15
|1,08
|172,26
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,82
|-6,67
|7,06
|Aygaz
|14,96
|-1,12
|-6,91
|Bagfaş
|9,55
|-0,83
|-9,05
|Bak Ambalaj
|6,91
|0,73
|34,44
|Balatacılar Balatacılık
|0,53
|0,00
|-5,36
|Bantaş Ambalaj
|2,93
|-2,33
|-28,36
|Banvit
|17,95
|1,76
|-16,20
|Baştaş Başkent Çimento
|2,55
|0,39
|3,66
|Batı Çimento
|8,02
|-1,60
|-18,83
|Batısöke Çimento
|1,64
|1,23
|-7,87
|Bera Holding
|2,64
|0,38
|-14,84
|Berkosan Yalıtım
|2,29
|-3,78
|2,69
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,88
|-1,27
|-5,13
|Beyaz Filo
|169,00
|0,00
|128,53
|Bilici Yatırım
|2,38
|1,71
|51,59
|Bim Mağazalar
|75,35
|-2,08
|-3,52
|Bimeks
|0,25
|0,00
|-10,71
|Birko Mensucat
|0,40
|0,00
|-2,44
|Birlik Mensucat
|1,46
|0,69
|3,55
|Bısaş Tekstil
|1,13
|2,73
|-30,67
|Bizim Mağazaları
|8,81
|2,20
|14,42
|Bolu Çimento
|6,54
|-0,46
|21,56
|Bomonti Elektrik
|0,95
|-1,04
|-12,04
|Borusan Mannesmann
|12,27
|-0,57
|4,51
|Borusan Yat. Paz.
|40,34
|-0,10
|-8,32
|Bosch Fren Sistemleri
|189,80
|-0,52
|-1,91
|Bossa
|10,40
|0,48
|156,79
|Boyner Perakende Yat.
|8,36
|-1,42
|-8,93
|Brisa
|7,07
|-1,53
|-2,75
|Burçelik
|3,95
|-0,50
|2,60
|Burçelik Vana
|1,73
|-2,26
|-1,14
|Bursa Çimento
|5,46
|-0,55
|4,00
|Carrefoursa
|5,45
|-0,91
|-2,33
|Coca Cola İçecek
|37,92
|0,11
|10,81
|Componenta Dökümcülük
|11,84
|-2,47
|7,64
|Cosmos Yat. Holding
|1,20
|5,26
|2,56
|Credıtwest Faktorıng
|1,41
|0,00
|3,68
|Çelebi
|35,52
|-2,74
|-3,95
|Çelik Halat
|5,94
|3,48
|53,09
|Çemaş Döküm
|5,12
|0,20
|176,76
|Çemtaş
|4,84
|-1,02
|18,63
|Çimbeton
|40,10
|-1,67
|8,61
|Çimentaş
|13,04
|-0,84
|12,51
|Çimsa
|13,93
|-0,50
|1,75
|Çuhadaroğlu Metal
|2,76
|-0,36
|-5,80
|Dagi Giyim
|2,00
|-1,48
|-11,89
|Dagi Yatırım Holding
|1,48
|-0,67
|3,50
|Dardanel
|1,73
|8,81
|-11,28
|Datagate Bilgisayar
|14,87
|0,95
|42,02
|Demısaş Döküm
|2,65
|-2,21
|44,81
|Denge Holding
|13,63
|3,57
|58,49
|Deniz GMYO
|3,12
|0,00
|15,56
|Denizbank
|6,33
|-0,63
|72,48
|Denizli Cam
|12,07
|-0,33
|1,68
|Derimod
|10,25
|-0,87
|36,48
|Desa Deri
|1,04
|0,00
|2,97
|Despec Bilgisayar
|3,47
|-0,57
|-3,34
|Deva Holding
|4,66
|4,48
|6,39
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,03
|-1,90
|-11,97
|Ditaş Doğan
|6,12
|0,16
|0,82
|DO-CO
|235,10
|-1,01
|11,85
|Doğan Burda
|3,41
|-1,45
|2,71
|Doğan Gazetecilik
|2,87
|-1,71
|3,99
|Doğan Holding
|0,74
|-1,33
|-14,94
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|3,54
|0,28
|-2,75
|Doğusan
|1,71
|-1,72
|17,12
|Doğuş GMYO
|3,20
|-0,93
|-1,23
|Doğuş Otomotiv
|8,18
|0,12
|-0,73
|Duran Doğan Basım
|5,21
|-0,76
|38,20
|Dyo Boya
|6,16
|-0,96
|-19,05
|Eczacıbaşı İlaç
|4,15
|-0,95
|-5,90
|Eczacıbaşı Yat. Ort.
|2,12
|0,00
|-1,40
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,24
|-0,19
|-6,23
|Edip Gayrimenkul
|1,20
|1,69
|1,69
|Ege Endüstri
|369,80
|-2,43
|14,84
|Ege Gübre
|29,70
|-0,60
|11,99
|Ege Profil
|10,21
|-0,58
|2,30
|Ege Seramik
|4,05
|0,75
|-11,96
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,59
|0,00
|-14,49
|Egeli&Co Girişim Sermaye
|0,54
|1,89
|14,89
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,16
|0,00
|-20,00
|Egeplast
|5,95
|-3,25
|27,14
|Ekiz Kimya
|0,50
|0,00
|-12,28
|Emek Elektrik
|1,53
|0,66
|-3,77
|Eminiş Ambalaj
|4,24
|-0,24
|-8,62
|Emlak Konut GMYO
|2,60
|0,00
|-7,47
|Enerjisa Enerji
|7,13
|2,15
|Enka İnşaat
|5,32
|-0,93
|-11,77
|Erbosan
|80,95
|-2,47
|-2,82
|Ereğli Demir Celik
|10,90
|0,00
|8,78
|Ersu Gıda
|1,17
|-0,85
|-10,69
|Escort Teknoloji
|1,09
|-1,80
|-13,49
|Esem Spor Giyim
|0,54
|-1,82
|45,95
|Etiler Gıda
|4,59
|2,46
|-2,13
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,14
|0,00
|0,88
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,95
|-1,04
|-1,04
|Euro Yat. Ort.
|0,85
|0,00
|-1,16
|Euro Yatırım Holding
|0,78
|-1,27
|27,87
|Fenerbahçe Futbol
|34,46
|0,94
|0,47
|Finans Fin. Kir.
|4,20
|0,72
|7,69
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|22,54
|0,99
|63,22
|F-M İzmit Piston
|19,24
|-0,52
|42,10
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,90
|-0,81
|-0,41
|Ford Otosan
|64,30
|0,63
|6,72
|Frigo Pak Gıda
|1,04
|4,00
|9,47
|Galatasaray Sportif
|1,95
|2,63
|-7,03
|Garanti Bankası
|11,39
|-1,98
|6,25
|Garanti Faktoring
|2,85
|-1,04
|-12,58
|Garanti Yat. Ort.
|0,77
|1,32
|2,67
|Gedik Girişim
|1,21
|0,00
|1,68
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,61
|0,00
|3,57
|Gedik Yatırım Holding
|1,40
|-1,41
|1,45
|Gediz Ambalaj
|7,30
|0,14
|0,97
|Gentaş
|1,66
|0,00
|-1,19
|Gersan Elektrik
|5,77
|1,05
|22,51
|Global Men. Değ.
|0,55
|5,77
|22,22
|Global Yat. Holding
|4,22
|1,44
|16,90
|Good-Year
|4,04
|0,25
|-4,94
|Göltaş Çimento
|61,75
|0,24
|-5,44
|Gözde Girişim
|5,27
|-5,39
|-6,89
|GSD Denizcilik
|1,47
|0,00
|8,89
|GSD Holding
|0,82
|0,00
|13,89
|Gübre Fabrik.
|4,35
|-0,23
|2,84
|Güler Yat. Holding
|1,65
|1,85
|42,24
|Güneş Sigorta
|1,81
|2,26
|9,70
|Halk GMYO
|0,91
|-1,09
|-5,21
|Halk Sigorta
|1,50
|0,00
|-7,41
|Hatay Tekstil
|4,86
|-0,61
|-2,21
|Hedef Girişim
|2,25
|-2,17
|-7,79
|Hektaş
|9,45
|-1,56
|35,00
|Hürriyet Gzt.
|1,00
|0,00
|-25,37
|ICBC Turkey Bank
|4,39
|0,46
|-3,73
|İdealist GMYO
|2,24
|-1,32
|9,80
|İhlas Ev Aletleri
|0,48
|0,00
|-5,88
|İhlas Gayrimenkul
|1,80
|1,69
|-8,16
|İhlas Gazetecilik
|1,24
|5,98
|5,08
|İhlas Holding
|0,49
|2,08
|-7,55
|İhlas Yayın Holding
|0,50
|4,17
|-1,96
|İndeks Bilgisayar
|15,09
|-2,39
|31,22
|Info Yatırım
|1,28
|-1,54
|8,47
|İntema
|32,90
|-3,12
|35,17
|İpek Doğal Enerji
|5,23
|2,55
|-2,61
|İskenderun Demir ve Çelik
|5,95
|2,59
|12,48
(Sürecek)