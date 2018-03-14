Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,25 0,81 -3,10
Acıpayam Selüloz 2,68 0,00 1,13
Adana Çimento (A) 6,18 -0,32 3,00
Adana Çimento (B) 4,31 0,23 2,13
Adana Çimento (C) 1,15 0,00 36,90
Adel Kalemcilik 17,00 -0,53 3,28
Adese Alışveriş Ticaret 3,07 9,25 54,27
Afyon Çimento 7,42 -0,27 -4,63
AG Anadolu Grubu Holding 27,00 -1,46 13,92
Ak Enerji 0,93 0,00 2,20
Akbank 10,28 -1,53 4,37
Akçansa 10,77 -1,01 -1,01
Akdenız Güvenlık Hız. 4,53 2,03 -23,61
Akfen GMYO 2,17 0,00 -9,96
Akın Tekstil 10,70 -1,20 -24,17
Akiş GMYO 3,34 -0,30 6,71
Akmerkez GMYO 19,87 -0,65 -2,88
Aksa 16,00 0,50 24,51
Aksa Enerji 4,69 -3,50 13,56
Aksigorta 4,19 -0,48 26,59
Aksu Enerji 8,54 0,71 61,15
Akyürek Pazarlama 0,19 0,00 -26,92
Alarko Carrıer 57,40 -0,95 -5,20
Alarko GMYO 48,84 -2,24 -3,95
Alarko Holding 6,77 0,00 -6,75
Albaraka Türk 1,65 0,61 6,45
Alcatel Lucent Teletaş 7,63 -1,42 -4,39
Alkim Kağıt 4,65 0,00 -8,82
Alkim Kimya 22,38 -0,89 -10,48
Altınyağ 1,03 -2,83 -13,89
Altınyunus Çeşme 4,88 -0,41 -3,37
Anadolu Cam 3,64 -2,41 38,40
Anadolu Efes 26,62 -2,13 10,00
Anadolu Hayat Emek. 7,17 -1,78 -13,09
Anadolu Isuzu 12,00 -0,58 31,87
Anadolu Sigorta 3,99 -0,75 28,71
Anel Elektrik 3,42 -2,01 -9,28
Anel Telekom 0,48 0,00 -4,00
Arçelik 18,76 -1,00 -12,83
Arena Bilgisayar 3,97 1,28 -6,15
Armada Bilgisayar 6,26 1,79 -7,67
Arsan Tekstil 2,20 4,76 25,71
Artı Yatırım Holding 2,47 5,11 162,77
Aselsan 30,94 -1,53 -2,70
Aslan Çimento 38,72 -0,21 1,36
Ata GMYO 3,88 1,04 -19,00
Atakule GMYO 1,87 0,00 -8,78
Atlantik Petrol Ürünleri 1,34 -0,74 -3,60
Atlantis Yatırım Holding 0,71 -12,35 44,90
Atlas Yat. Ort. 0,98 0,00 0,00
AvivaSA Emeklilik Hayat 17,69 0,23 -2,37
Avrasya GMYO 1,59 -0,63 0,63
Avrasya Petrol ve Tur. 1,59 0,00 -5,36
Avrupa Yatırım Holding 2,12 3,41 15,85
Ayen Enerji 13,15 1,08 172,26
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,82 -6,67 7,06
Aygaz 14,96 -1,12 -6,91
Bagfaş 9,55 -0,83 -9,05
Bak Ambalaj 6,91 0,73 34,44
Balatacılar Balatacılık 0,53 0,00 -5,36
Bantaş Ambalaj 2,93 -2,33 -28,36
Banvit 17,95 1,76 -16,20
Baştaş Başkent Çimento 2,55 0,39 3,66
Batı Çimento 8,02 -1,60 -18,83
Batısöke Çimento 1,64 1,23 -7,87
Bera Holding 2,64 0,38 -14,84
Berkosan Yalıtım 2,29 -3,78 2,69
Beşiktaş Futbol Yat. 3,88 -1,27 -5,13
Beyaz Filo 169,00 0,00 128,53
Bilici Yatırım 2,38 1,71 51,59
Bim Mağazalar 75,35 -2,08 -3,52
Bimeks 0,25 0,00 -10,71
Birko Mensucat 0,40 0,00 -2,44
Birlik Mensucat 1,46 0,69 3,55
Bısaş Tekstil 1,13 2,73 -30,67
Bizim Mağazaları 8,81 2,20 14,42
Bolu Çimento 6,54 -0,46 21,56
Bomonti Elektrik 0,95 -1,04 -12,04
Borusan Mannesmann 12,27 -0,57 4,51
Borusan Yat. Paz. 40,34 -0,10 -8,32
Bosch Fren Sistemleri 189,80 -0,52 -1,91
Bossa 10,40 0,48 156,79
Boyner Perakende Yat. 8,36 -1,42 -8,93
Brisa 7,07 -1,53 -2,75
Burçelik 3,95 -0,50 2,60
Burçelik Vana 1,73 -2,26 -1,14
Bursa Çimento 5,46 -0,55 4,00
Carrefoursa 5,45 -0,91 -2,33
Coca Cola İçecek 37,92 0,11 10,81
Componenta Dökümcülük 11,84 -2,47 7,64
Cosmos Yat. Holding 1,20 5,26 2,56
Credıtwest Faktorıng 1,41 0,00 3,68
Çelebi 35,52 -2,74 -3,95
Çelik Halat 5,94 3,48 53,09
Çemaş Döküm 5,12 0,20 176,76
Çemtaş 4,84 -1,02 18,63
Çimbeton 40,10 -1,67 8,61
Çimentaş 13,04 -0,84 12,51
Çimsa 13,93 -0,50 1,75
Çuhadaroğlu Metal 2,76 -0,36 -5,80
Dagi Giyim 2,00 -1,48 -11,89
Dagi Yatırım Holding 1,48 -0,67 3,50
Dardanel 1,73 8,81 -11,28
Datagate Bilgisayar 14,87 0,95 42,02
Demısaş Döküm 2,65 -2,21 44,81
Denge Holding 13,63 3,57 58,49
Deniz GMYO 3,12 0,00 15,56
Denizbank 6,33 -0,63 72,48
Denizli Cam 12,07 -0,33 1,68
Derimod 10,25 -0,87 36,48
Desa Deri 1,04 0,00 2,97
Despec Bilgisayar 3,47 -0,57 -3,34
Deva Holding 4,66 4,48 6,39
Diriteks Diriliş Tekstil 1,03 -1,90 -11,97
Ditaş Doğan 6,12 0,16 0,82
DO-CO 235,10 -1,01 11,85
Doğan Burda 3,41 -1,45 2,71
Doğan Gazetecilik 2,87 -1,71 3,99
Doğan Holding 0,74 -1,33 -14,94
Doğtaş Kelebek Mobilya 3,54 0,28 -2,75
Doğusan 1,71 -1,72 17,12
Doğuş GMYO 3,20 -0,93 -1,23
Doğuş Otomotiv 8,18 0,12 -0,73
Duran Doğan Basım 5,21 -0,76 38,20
Dyo Boya 6,16 -0,96 -19,05
Eczacıbaşı İlaç 4,15 -0,95 -5,90
Eczacıbaşı Yat. Ort. 2,12 0,00 -1,40
Eczacıbaşı Yatırım 10,24 -0,19 -6,23
Edip Gayrimenkul 1,20 1,69 1,69
Ege Endüstri 369,80 -2,43 14,84
Ege Gübre 29,70 -0,60 11,99
Ege Profil 10,21 -0,58 2,30
Ege Seramik 4,05 0,75 -11,96
Egeli & Co Tarım Girişim 0,59 0,00 -14,49
Egeli&Co Girişim Sermaye 0,54 1,89 14,89
Egeli&Co Yatırım Holding 0,16 0,00 -20,00
Egeplast 5,95 -3,25 27,14
Ekiz Kimya 0,50 0,00 -12,28
Emek Elektrik 1,53 0,66 -3,77
Eminiş Ambalaj 4,24 -0,24 -8,62
Emlak Konut GMYO 2,60 0,00 -7,47
Enerjisa Enerji 7,13 2,15
Enka İnşaat 5,32 -0,93 -11,77
Erbosan 80,95 -2,47 -2,82
Ereğli Demir Celik 10,90 0,00 8,78
Ersu Gıda 1,17 -0,85 -10,69
Escort Teknoloji 1,09 -1,80 -13,49
Esem Spor Giyim 0,54 -1,82 45,95
Etiler Gıda 4,59 2,46 -2,13
Euro Kapital Yat. Ort. 1,14 0,00 0,88
Euro Trend Yat. Ort. 0,95 -1,04 -1,04
Euro Yat. Ort. 0,85 0,00 -1,16
Euro Yatırım Holding 0,78 -1,27 27,87
Fenerbahçe Futbol 34,46 0,94 0,47
Finans Fin. Kir. 4,20 0,72 7,69
Flap Kongre Toplantı Hiz. 22,54 0,99 63,22
F-M İzmit Piston 19,24 -0,52 42,10
Fonet Bilgi Teknolojileri 4,90 -0,81 -0,41
Ford Otosan 64,30 0,63 6,72
Frigo Pak Gıda 1,04 4,00 9,47
Galatasaray Sportif 1,95 2,63 -7,03
Garanti Bankası 11,39 -1,98 6,25
Garanti Faktoring 2,85 -1,04 -12,58
Garanti Yat. Ort. 0,77 1,32 2,67
Gedik Girişim 1,21 0,00 1,68
Gedik Y. Men. Değ. 2,61 0,00 3,57
Gedik Yatırım Holding 1,40 -1,41 1,45
Gediz Ambalaj 7,30 0,14 0,97
Gentaş 1,66 0,00 -1,19
Gersan Elektrik 5,77 1,05 22,51
Global Men. Değ. 0,55 5,77 22,22
Global Yat. Holding 4,22 1,44 16,90
Good-Year 4,04 0,25 -4,94
Göltaş Çimento 61,75 0,24 -5,44
Gözde Girişim 5,27 -5,39 -6,89
GSD Denizcilik 1,47 0,00 8,89
GSD Holding 0,82 0,00 13,89
Gübre Fabrik. 4,35 -0,23 2,84
Güler Yat. Holding 1,65 1,85 42,24
Güneş Sigorta 1,81 2,26 9,70
Halk GMYO 0,91 -1,09 -5,21
Halk Sigorta 1,50 0,00 -7,41
Hatay Tekstil 4,86 -0,61 -2,21
Hedef Girişim 2,25 -2,17 -7,79
Hektaş 9,45 -1,56 35,00
Hürriyet Gzt. 1,00 0,00 -25,37
ICBC Turkey Bank 4,39 0,46 -3,73
İdealist GMYO 2,24 -1,32 9,80
İhlas Ev Aletleri 0,48 0,00 -5,88
İhlas Gayrimenkul 1,80 1,69 -8,16
İhlas Gazetecilik 1,24 5,98 5,08
İhlas Holding 0,49 2,08 -7,55
İhlas Yayın Holding 0,50 4,17 -1,96
İndeks Bilgisayar 15,09 -2,39 31,22
Info Yatırım 1,28 -1,54 8,47
İntema 32,90 -3,12 35,17
İpek Doğal Enerji 5,23 2,55 -2,61
İskenderun Demir ve Çelik 5,95 2,59 12,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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