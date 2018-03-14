Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,25 0,81 -3,10 Acıpayam Selüloz 2,68 0,00 1,13 Adana Çimento (A) 6,18 -0,32 3,00 Adana Çimento (B) 4,31 0,23 2,13 Adana Çimento (C) 1,15 0,00 36,90 Adel Kalemcilik 17,00 -0,53 3,28 Adese Alışveriş Ticaret 3,07 9,25 54,27 Afyon Çimento 7,42 -0,27 -4,63 AG Anadolu Grubu Holding 27,00 -1,46 13,92 Ak Enerji 0,93 0,00 2,20 Akbank 10,28 -1,53 4,37 Akçansa 10,77 -1,01 -1,01 Akdenız Güvenlık Hız. 4,53 2,03 -23,61 Akfen GMYO 2,17 0,00 -9,96 Akın Tekstil 10,70 -1,20 -24,17 Akiş GMYO 3,34 -0,30 6,71 Akmerkez GMYO 19,87 -0,65 -2,88 Aksa 16,00 0,50 24,51 Aksa Enerji 4,69 -3,50 13,56 Aksigorta 4,19 -0,48 26,59 Aksu Enerji 8,54 0,71 61,15 Akyürek Pazarlama 0,19 0,00 -26,92 Alarko Carrıer 57,40 -0,95 -5,20 Alarko GMYO 48,84 -2,24 -3,95 Alarko Holding 6,77 0,00 -6,75 Albaraka Türk 1,65 0,61 6,45 Alcatel Lucent Teletaş 7,63 -1,42 -4,39 Alkim Kağıt 4,65 0,00 -8,82 Alkim Kimya 22,38 -0,89 -10,48 Altınyağ 1,03 -2,83 -13,89 Altınyunus Çeşme 4,88 -0,41 -3,37 Anadolu Cam 3,64 -2,41 38,40 Anadolu Efes 26,62 -2,13 10,00 Anadolu Hayat Emek. 7,17 -1,78 -13,09 Anadolu Isuzu 12,00 -0,58 31,87 Anadolu Sigorta 3,99 -0,75 28,71 Anel Elektrik 3,42 -2,01 -9,28 Anel Telekom 0,48 0,00 -4,00 Arçelik 18,76 -1,00 -12,83 Arena Bilgisayar 3,97 1,28 -6,15 Armada Bilgisayar 6,26 1,79 -7,67 Arsan Tekstil 2,20 4,76 25,71 Artı Yatırım Holding 2,47 5,11 162,77 Aselsan 30,94 -1,53 -2,70 Aslan Çimento 38,72 -0,21 1,36 Ata GMYO 3,88 1,04 -19,00 Atakule GMYO 1,87 0,00 -8,78 Atlantik Petrol Ürünleri 1,34 -0,74 -3,60 Atlantis Yatırım Holding 0,71 -12,35 44,90 Atlas Yat. Ort. 0,98 0,00 0,00 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,69 0,23 -2,37 Avrasya GMYO 1,59 -0,63 0,63 Avrasya Petrol ve Tur. 1,59 0,00 -5,36 Avrupa Yatırım Holding 2,12 3,41 15,85 Ayen Enerji 13,15 1,08 172,26 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,82 -6,67 7,06 Aygaz 14,96 -1,12 -6,91 Bagfaş 9,55 -0,83 -9,05 Bak Ambalaj 6,91 0,73 34,44 Balatacılar Balatacılık 0,53 0,00 -5,36 Bantaş Ambalaj 2,93 -2,33 -28,36 Banvit 17,95 1,76 -16,20 Baştaş Başkent Çimento 2,55 0,39 3,66 Batı Çimento 8,02 -1,60 -18,83 Batısöke Çimento 1,64 1,23 -7,87 Bera Holding 2,64 0,38 -14,84 Berkosan Yalıtım 2,29 -3,78 2,69 Beşiktaş Futbol Yat. 3,88 -1,27 -5,13 Beyaz Filo 169,00 0,00 128,53 Bilici Yatırım 2,38 1,71 51,59 Bim Mağazalar 75,35 -2,08 -3,52 Bimeks 0,25 0,00 -10,71 Birko Mensucat 0,40 0,00 -2,44 Birlik Mensucat 1,46 0,69 3,55 Bısaş Tekstil 1,13 2,73 -30,67 Bizim Mağazaları 8,81 2,20 14,42 Bolu Çimento 6,54 -0,46 21,56 Bomonti Elektrik 0,95 -1,04 -12,04 Borusan Mannesmann 12,27 -0,57 4,51 Borusan Yat. Paz. 40,34 -0,10 -8,32 Bosch Fren Sistemleri 189,80 -0,52 -1,91 Bossa 10,40 0,48 156,79 Boyner Perakende Yat. 8,36 -1,42 -8,93 Brisa 7,07 -1,53 -2,75 Burçelik 3,95 -0,50 2,60 Burçelik Vana 1,73 -2,26 -1,14 Bursa Çimento 5,46 -0,55 4,00 Carrefoursa 5,45 -0,91 -2,33 Coca Cola İçecek 37,92 0,11 10,81 Componenta Dökümcülük 11,84 -2,47 7,64 Cosmos Yat. Holding 1,20 5,26 2,56 Credıtwest Faktorıng 1,41 0,00 3,68 Çelebi 35,52 -2,74 -3,95 Çelik Halat 5,94 3,48 53,09 Çemaş Döküm 5,12 0,20 176,76 Çemtaş 4,84 -1,02 18,63 Çimbeton 40,10 -1,67 8,61 Çimentaş 13,04 -0,84 12,51 Çimsa 13,93 -0,50 1,75 Çuhadaroğlu Metal 2,76 -0,36 -5,80 Dagi Giyim 2,00 -1,48 -11,89 Dagi Yatırım Holding 1,48 -0,67 3,50 Dardanel 1,73 8,81 -11,28 Datagate Bilgisayar 14,87 0,95 42,02 Demısaş Döküm 2,65 -2,21 44,81 Denge Holding 13,63 3,57 58,49 Deniz GMYO 3,12 0,00 15,56 Denizbank 6,33 -0,63 72,48 Denizli Cam 12,07 -0,33 1,68 Derimod 10,25 -0,87 36,48 Desa Deri 1,04 0,00 2,97 Despec Bilgisayar 3,47 -0,57 -3,34 Deva Holding 4,66 4,48 6,39 Diriteks Diriliş Tekstil 1,03 -1,90 -11,97 Ditaş Doğan 6,12 0,16 0,82 DO-CO 235,10 -1,01 11,85 Doğan Burda 3,41 -1,45 2,71 Doğan Gazetecilik 2,87 -1,71 3,99 Doğan Holding 0,74 -1,33 -14,94 Doğtaş Kelebek Mobilya 3,54 0,28 -2,75 Doğusan 1,71 -1,72 17,12 Doğuş GMYO 3,20 -0,93 -1,23 Doğuş Otomotiv 8,18 0,12 -0,73 Duran Doğan Basım 5,21 -0,76 38,20 Dyo Boya 6,16 -0,96 -19,05 Eczacıbaşı İlaç 4,15 -0,95 -5,90 Eczacıbaşı Yat. Ort. 2,12 0,00 -1,40 Eczacıbaşı Yatırım 10,24 -0,19 -6,23 Edip Gayrimenkul 1,20 1,69 1,69 Ege Endüstri 369,80 -2,43 14,84 Ege Gübre 29,70 -0,60 11,99 Ege Profil 10,21 -0,58 2,30 Ege Seramik 4,05 0,75 -11,96 Egeli & Co Tarım Girişim 0,59 0,00 -14,49 Egeli&Co Girişim Sermaye 0,54 1,89 14,89 Egeli&Co Yatırım Holding 0,16 0,00 -20,00 Egeplast 5,95 -3,25 27,14 Ekiz Kimya 0,50 0,00 -12,28 Emek Elektrik 1,53 0,66 -3,77 Eminiş Ambalaj 4,24 -0,24 -8,62 Emlak Konut GMYO 2,60 0,00 -7,47 Enerjisa Enerji 7,13 2,15 Enka İnşaat 5,32 -0,93 -11,77 Erbosan 80,95 -2,47 -2,82 Ereğli Demir Celik 10,90 0,00 8,78 Ersu Gıda 1,17 -0,85 -10,69 Escort Teknoloji 1,09 -1,80 -13,49 Esem Spor Giyim 0,54 -1,82 45,95 Etiler Gıda 4,59 2,46 -2,13 Euro Kapital Yat. Ort. 1,14 0,00 0,88 Euro Trend Yat. Ort. 0,95 -1,04 -1,04 Euro Yat. Ort. 0,85 0,00 -1,16 Euro Yatırım Holding 0,78 -1,27 27,87 Fenerbahçe Futbol 34,46 0,94 0,47 Finans Fin. Kir. 4,20 0,72 7,69 Flap Kongre Toplantı Hiz. 22,54 0,99 63,22 F-M İzmit Piston 19,24 -0,52 42,10 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,90 -0,81 -0,41 Ford Otosan 64,30 0,63 6,72 Frigo Pak Gıda 1,04 4,00 9,47 Galatasaray Sportif 1,95 2,63 -7,03 Garanti Bankası 11,39 -1,98 6,25 Garanti Faktoring 2,85 -1,04 -12,58 Garanti Yat. Ort. 0,77 1,32 2,67 Gedik Girişim 1,21 0,00 1,68 Gedik Y. Men. Değ. 2,61 0,00 3,57 Gedik Yatırım Holding 1,40 -1,41 1,45 Gediz Ambalaj 7,30 0,14 0,97 Gentaş 1,66 0,00 -1,19 Gersan Elektrik 5,77 1,05 22,51 Global Men. Değ. 0,55 5,77 22,22 Global Yat. Holding 4,22 1,44 16,90 Good-Year 4,04 0,25 -4,94 Göltaş Çimento 61,75 0,24 -5,44 Gözde Girişim 5,27 -5,39 -6,89 GSD Denizcilik 1,47 0,00 8,89 GSD Holding 0,82 0,00 13,89 Gübre Fabrik. 4,35 -0,23 2,84 Güler Yat. Holding 1,65 1,85 42,24 Güneş Sigorta 1,81 2,26 9,70 Halk GMYO 0,91 -1,09 -5,21 Halk Sigorta 1,50 0,00 -7,41 Hatay Tekstil 4,86 -0,61 -2,21 Hedef Girişim 2,25 -2,17 -7,79 Hektaş 9,45 -1,56 35,00 Hürriyet Gzt. 1,00 0,00 -25,37 ICBC Turkey Bank 4,39 0,46 -3,73 İdealist GMYO 2,24 -1,32 9,80 İhlas Ev Aletleri 0,48 0,00 -5,88 İhlas Gayrimenkul 1,80 1,69 -8,16 İhlas Gazetecilik 1,24 5,98 5,08 İhlas Holding 0,49 2,08 -7,55 İhlas Yayın Holding 0,50 4,17 -1,96 İndeks Bilgisayar 15,09 -2,39 31,22 Info Yatırım 1,28 -1,54 8,47 İntema 32,90 -3,12 35,17 İpek Doğal Enerji 5,23 2,55 -2,61 İskenderun Demir ve Çelik 5,95 2,59 12,48

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)