Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,24 0,00 -3,88 Acıpayam Selüloz 2,68 -0,74 1,13 Adana Çimento (A) 6,20 0,00 3,33 Adana Çimento (B) 4,30 0,00 1,90 Adana Çimento (C) 1,15 1,77 36,90 Adel Kalemcilik 17,09 0,35 3,83 Adese Alışveriş Ticaret 2,81 -1,40 41,21 Afyon Çimento 7,44 -0,40 -4,37 AG Anadolu Grubu Holding 27,40 -1,51 15,61 Ak Enerji 0,93 0,00 2,20 Akbank 10,44 -1,51 5,99 Akçansa 10,88 0,18 0,00 Akdenız Güvenlık Hız. 4,44 0,00 -25,13 Akfen GMYO 2,17 0,00 -9,96 Akın Tekstil 10,83 -1,37 -23,25 Akiş GMYO 3,35 0,00 7,03 Akmerkez GMYO 20,00 0,91 -2,25 Aksa 15,92 0,89 23,89 Aksa Enerji 4,86 -6,36 17,68 Aksigorta 4,21 -0,47 27,19 Aksu Enerji 8,48 3,54 60,02 Akyürek Pazarlama 0,19 0,00 -26,92 Alarko Carrıer 57,95 -0,09 -4,29 Alarko GMYO 49,96 2,63 -1,75 Alarko Holding 6,77 -1,17 -6,75 Albaraka Türk 1,64 0,00 5,81 Alcatel Lucent Teletaş 7,74 -1,90 -3,01 Alkim Kağıt 4,65 2,42 -8,82 Alkim Kimya 22,58 -1,40 -9,68 Altınyağ 1,06 0,00 -11,38 Altınyunus Çeşme 4,90 1,45 -2,97 Anadolu Cam 3,73 -0,53 41,83 Anadolu Efes 27,20 -1,59 12,40 Anadolu Hayat Emek. 7,30 0,41 -11,52 Anadolu Isuzu 12,07 -0,98 32,64 Anadolu Sigorta 4,02 0,75 29,68 Anel Elektrik 3,49 -6,93 -7,43 Anel Telekom 0,48 -2,04 -4,00 Arçelik 18,95 -0,37 -11,94 Arena Bilgisayar 3,92 -0,76 -7,33 Armada Bilgisayar 6,15 0,82 -9,29 Arsan Tekstil 2,10 20,00 20,00 Artı Yatırım Holding 2,35 -0,42 150,00 Aselsan 31,42 1,75 -1,19 Aslan Çimento 38,80 -0,26 1,57 Ata GMYO 3,84 -1,03 -19,83 Atakule GMYO 1,87 -1,58 -8,78 Atlantik Petrol Ürünleri 1,35 -1,46 -2,88 Atlantis Yatırım Holding 0,81 19,12 65,31 Atlas Yat. Ort. 0,98 0,00 0,00 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,65 0,00 -2,59 Avrasya GMYO 1,60 0,00 1,27 Avrasya Petrol ve Tur. 1,59 0,00 -5,36 Avrupa Yatırım Holding 2,05 0,99 12,02 Ayen Enerji 13,01 1,48 169,36 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,95 -2,01 14,71 Aygaz 15,13 -0,39 -5,85 Bagfaş 9,63 -1,73 -8,29 Bak Ambalaj 6,86 4,10 33,46 Balatacılar Balatacılık 0,53 0,00 -5,36 Bantaş Ambalaj 3,00 -10,18 -26,65 Banvit 17,64 -0,68 -17,65 Baştaş Başkent Çimento 2,54 1,20 3,25 Batı Çimento 8,15 -3,21 -17,51 Batısöke Çimento 1,62 -1,22 -8,99 Bera Holding 2,63 3,54 -15,16 Berkosan Yalıtım 2,38 3,48 6,73 Beşiktaş Futbol Yat. 3,93 2,08 -3,91 Beyaz Filo 169,00 9,03 128,53 Bilici Yatırım 2,34 -1,27 49,04 Bim Mağazalar 76,95 0,46 -1,47 Bimeks 0,25 0,00 -10,71 Birko Mensucat 0,40 0,00 -2,44 Birlik Mensucat 1,45 -0,68 2,84 Bısaş Tekstil 1,10 -9,84 -32,52 Bizim Mağazaları 8,62 -1,60 11,95 Bolu Çimento 6,57 0,31 22,12 Bomonti Elektrik 0,96 0,00 -11,11 Borusan Mannesmann 12,34 -0,48 5,11 Borusan Yat. Paz. 40,38 0,05 -8,23 Bosch Fren Sistemleri 190,80 -0,42 -1,40 Bossa 10,35 3,50 155,56 Boyner Perakende Yat. 8,48 0,36 -7,63 Brisa 7,18 0,84 -1,24 Burçelik 3,97 -1,73 3,12 Burçelik Vana 1,77 -1,67 1,14 Bursa Çimento 5,49 0,55 4,57 Carrefoursa 5,50 -1,26 -1,43 Coca Cola İçecek 37,88 -0,68 10,70 Componenta Dökümcülük 12,14 -0,25 10,36 Cosmos Yat. Holding 1,14 -1,72 -2,56 Credıtwest Faktorıng 1,41 0,00 3,68 Çelebi 36,52 1,73 -1,24 Çelik Halat 5,74 0,88 47,94 Çemaş Döküm 5,11 6,46 176,22 Çemtaş 4,89 1,45 19,85 Çimbeton 40,78 2,62 10,46 Çimentaş 13,15 0,54 13,46 Çimsa 14,00 1,01 2,26 Çuhadaroğlu Metal 2,77 0,00 -5,46 Dagi Giyim 2,03 0,00 -10,57 Dagi Yatırım Holding 1,49 -1,32 4,20 Dardanel 1,59 0,63 -18,46 Datagate Bilgisayar 14,73 -1,73 40,69 Demısaş Döküm 2,71 2,65 48,09 Denge Holding 13,16 0,92 53,02 Deniz GMYO 3,12 -0,64 15,56 Denizbank 6,37 0,00 73,57 Denizli Cam 12,11 0,00 2,02 Derimod 10,34 -1,43 37,68 Desa Deri 1,04 -1,89 2,97 Despec Bilgisayar 3,49 -1,97 -2,79 Deva Holding 4,46 -1,55 1,83 Diriteks Diriliş Tekstil 1,05 1,94 -10,26 Ditaş Doğan 6,11 -1,77 0,66 DO-CO 237,50 0,68 12,99 Doğan Burda 3,46 0,29 4,22 Doğan Gazetecilik 2,92 -12,57 5,80 Doğan Holding 0,75 0,00 -13,79 Doğtaş Kelebek Mobilya 3,53 0,00 -3,02 Doğusan 1,74 1,75 19,18 Doğuş GMYO 3,23 -0,31 -0,31 Doğuş Otomotiv 8,17 -2,04 -0,85 Duran Doğan Basım 5,25 4,17 39,26 Dyo Boya 6,22 0,16 -18,27 Eczacıbaşı İlaç 4,19 -3,90 -4,99 Eczacıbaşı Yat. Ort. 2,12 -0,47 -1,40 Eczacıbaşı Yatırım 10,26 -1,72 -6,04 Edip Gayrimenkul 1,18 0,85 0,00 Ege Endüstri 379,00 1,61 17,70 Ege Gübre 29,88 -0,20 12,67 Ege Profil 10,27 -0,39 2,91 Ege Seramik 4,02 -0,99 -12,61 Egeli & Co Tarım Girişim 0,59 -1,67 -14,49 Egeli&Co Girişim Sermaye 0,53 -1,85 12,77 Egeli&Co Yatırım Holding 0,16 0,00 -20,00 Egeplast 6,15 -0,65 31,41 Ekiz Kimya 0,50 0,00 -12,28 Emek Elektrik 1,52 -2,56 -4,40 Eminiş Ambalaj 4,25 0,24 -8,41 Emlak Konut GMYO 2,60 -0,76 -7,47 Enerjisa Enerji 6,98 0,14 Enka İnşaat 5,37 0,19 -10,95 Erbosan 83,00 2,79 -0,36 Ereğli Demir Celik 10,90 0,46 8,78 Ersu Gıda 1,18 -0,84 -9,92 Escort Teknoloji 1,11 0,00 -11,90 Esem Spor Giyim 0,55 -1,79 48,65 Etiler Gıda 4,48 -0,44 -4,48 Euro Kapital Yat. Ort. 1,14 0,00 0,88 Euro Trend Yat. Ort. 0,96 -1,03 0,00 Euro Yat. Ort. 0,85 1,19 -1,16 Euro Yatırım Holding 0,79 -1,25 29,51 Fenerbahçe Futbol 34,14 -0,93 -0,47 Finans Fin. Kir. 4,17 1,21 6,92 Flap Kongre Toplantı Hiz. 22,32 4,30 61,62 F-M İzmit Piston 19,34 -0,51 42,84 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,94 0,41 0,41 Ford Otosan 63,90 1,43 6,06 Frigo Pak Gıda 1,00 -2,91 5,26 Galatasaray Sportif 1,90 -1,55 -9,42 Garanti Bankası 11,62 -1,53 8,40 Garanti Faktoring 2,88 0,35 -11,66 Garanti Yat. Ort. 0,76 -1,30 1,33 Gedik Girişim 1,21 -1,63 1,68 Gedik Y. Men. Değ. 2,61 -0,38 3,57 Gedik Yatırım Holding 1,42 1,43 2,90 Gediz Ambalaj 7,29 -0,55 0,83 Gentaş 1,66 -0,60 -1,19 Gersan Elektrik 5,71 4,96 21,23 Global Men. Değ. 0,52 8,33 15,56 Global Yat. Holding 4,16 -0,95 15,24 Good-Year 4,03 -0,49 -5,18 Göltaş Çimento 61,60 -1,99 -5,67 Gözde Girişim 5,57 2,58 -1,59 GSD Denizcilik 1,47 0,00 8,89 GSD Holding 0,82 -1,20 13,89 Gübre Fabrik. 4,36 -1,13 3,07 Güler Yat. Holding 1,62 0,00 39,66 Güneş Sigorta 1,77 0,57 7,27 Halk GMYO 0,92 1,10 -4,17 Halk Sigorta 1,50 0,00 -7,41 Hatay Tekstil 4,89 0,41 -1,61 Hedef Girişim 2,30 5,50 -5,74 Hektaş 9,60 -1,44 37,14 Hürriyet Gzt. 1,00 -0,99 -25,37 ICBC Turkey Bank 4,37 2,34 -4,17 İdealist GMYO 2,27 0,00 11,27 İhlas Ev Aletleri 0,48 -2,04 -5,88 İhlas Gayrimenkul 1,77 -4,32 -9,69 İhlas Gazetecilik 1,17 0,86 -0,85 İhlas Holding 0,48 -4,00 -9,43 İhlas Yayın Holding 0,48 -4,00 -5,88 İndeks Bilgisayar 15,46 -2,21 34,43 Info Yatırım 1,30 -0,76 10,17 İntema 33,96 -1,62 39,52 İpek Doğal Enerji 5,10 -4,32 -5,03 İskenderun Demir ve Çelik 5,80 0,69 9,64

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)