Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,24
|0,00
|-3,88
|Acıpayam Selüloz
|2,68
|-0,74
|1,13
|Adana Çimento (A)
|6,20
|0,00
|3,33
|Adana Çimento (B)
|4,30
|0,00
|1,90
|Adana Çimento (C)
|1,15
|1,77
|36,90
|Adel Kalemcilik
|17,09
|0,35
|3,83
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,81
|-1,40
|41,21
|Afyon Çimento
|7,44
|-0,40
|-4,37
|AG Anadolu Grubu Holding
|27,40
|-1,51
|15,61
|Ak Enerji
|0,93
|0,00
|2,20
|Akbank
|10,44
|-1,51
|5,99
|Akçansa
|10,88
|0,18
|0,00
|Akdenız Güvenlık Hız.
|4,44
|0,00
|-25,13
|Akfen GMYO
|2,17
|0,00
|-9,96
|Akın Tekstil
|10,83
|-1,37
|-23,25
|Akiş GMYO
|3,35
|0,00
|7,03
|Akmerkez GMYO
|20,00
|0,91
|-2,25
|Aksa
|15,92
|0,89
|23,89
|Aksa Enerji
|4,86
|-6,36
|17,68
|Aksigorta
|4,21
|-0,47
|27,19
|Aksu Enerji
|8,48
|3,54
|60,02
|Akyürek Pazarlama
|0,19
|0,00
|-26,92
|Alarko Carrıer
|57,95
|-0,09
|-4,29
|Alarko GMYO
|49,96
|2,63
|-1,75
|Alarko Holding
|6,77
|-1,17
|-6,75
|Albaraka Türk
|1,64
|0,00
|5,81
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,74
|-1,90
|-3,01
|Alkim Kağıt
|4,65
|2,42
|-8,82
|Alkim Kimya
|22,58
|-1,40
|-9,68
|Altınyağ
|1,06
|0,00
|-11,38
|Altınyunus Çeşme
|4,90
|1,45
|-2,97
|Anadolu Cam
|3,73
|-0,53
|41,83
|Anadolu Efes
|27,20
|-1,59
|12,40
|Anadolu Hayat Emek.
|7,30
|0,41
|-11,52
|Anadolu Isuzu
|12,07
|-0,98
|32,64
|Anadolu Sigorta
|4,02
|0,75
|29,68
|Anel Elektrik
|3,49
|-6,93
|-7,43
|Anel Telekom
|0,48
|-2,04
|-4,00
|Arçelik
|18,95
|-0,37
|-11,94
|Arena Bilgisayar
|3,92
|-0,76
|-7,33
|Armada Bilgisayar
|6,15
|0,82
|-9,29
|Arsan Tekstil
|2,10
|20,00
|20,00
|Artı Yatırım Holding
|2,35
|-0,42
|150,00
|Aselsan
|31,42
|1,75
|-1,19
|Aslan Çimento
|38,80
|-0,26
|1,57
|Ata GMYO
|3,84
|-1,03
|-19,83
|Atakule GMYO
|1,87
|-1,58
|-8,78
|Atlantik Petrol Ürünleri
|1,35
|-1,46
|-2,88
|Atlantis Yatırım Holding
|0,81
|19,12
|65,31
|Atlas Yat. Ort.
|0,98
|0,00
|0,00
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,65
|0,00
|-2,59
|Avrasya GMYO
|1,60
|0,00
|1,27
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,59
|0,00
|-5,36
|Avrupa Yatırım Holding
|2,05
|0,99
|12,02
|Ayen Enerji
|13,01
|1,48
|169,36
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,95
|-2,01
|14,71
|Aygaz
|15,13
|-0,39
|-5,85
|Bagfaş
|9,63
|-1,73
|-8,29
|Bak Ambalaj
|6,86
|4,10
|33,46
|Balatacılar Balatacılık
|0,53
|0,00
|-5,36
|Bantaş Ambalaj
|3,00
|-10,18
|-26,65
|Banvit
|17,64
|-0,68
|-17,65
|Baştaş Başkent Çimento
|2,54
|1,20
|3,25
|Batı Çimento
|8,15
|-3,21
|-17,51
|Batısöke Çimento
|1,62
|-1,22
|-8,99
|Bera Holding
|2,63
|3,54
|-15,16
|Berkosan Yalıtım
|2,38
|3,48
|6,73
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,93
|2,08
|-3,91
|Beyaz Filo
|169,00
|9,03
|128,53
|Bilici Yatırım
|2,34
|-1,27
|49,04
|Bim Mağazalar
|76,95
|0,46
|-1,47
|Bimeks
|0,25
|0,00
|-10,71
|Birko Mensucat
|0,40
|0,00
|-2,44
|Birlik Mensucat
|1,45
|-0,68
|2,84
|Bısaş Tekstil
|1,10
|-9,84
|-32,52
|Bizim Mağazaları
|8,62
|-1,60
|11,95
|Bolu Çimento
|6,57
|0,31
|22,12
|Bomonti Elektrik
|0,96
|0,00
|-11,11
|Borusan Mannesmann
|12,34
|-0,48
|5,11
|Borusan Yat. Paz.
|40,38
|0,05
|-8,23
|Bosch Fren Sistemleri
|190,80
|-0,42
|-1,40
|Bossa
|10,35
|3,50
|155,56
|Boyner Perakende Yat.
|8,48
|0,36
|-7,63
|Brisa
|7,18
|0,84
|-1,24
|Burçelik
|3,97
|-1,73
|3,12
|Burçelik Vana
|1,77
|-1,67
|1,14
|Bursa Çimento
|5,49
|0,55
|4,57
|Carrefoursa
|5,50
|-1,26
|-1,43
|Coca Cola İçecek
|37,88
|-0,68
|10,70
|Componenta Dökümcülük
|12,14
|-0,25
|10,36
|Cosmos Yat. Holding
|1,14
|-1,72
|-2,56
|Credıtwest Faktorıng
|1,41
|0,00
|3,68
|Çelebi
|36,52
|1,73
|-1,24
|Çelik Halat
|5,74
|0,88
|47,94
|Çemaş Döküm
|5,11
|6,46
|176,22
|Çemtaş
|4,89
|1,45
|19,85
|Çimbeton
|40,78
|2,62
|10,46
|Çimentaş
|13,15
|0,54
|13,46
|Çimsa
|14,00
|1,01
|2,26
|Çuhadaroğlu Metal
|2,77
|0,00
|-5,46
|Dagi Giyim
|2,03
|0,00
|-10,57
|Dagi Yatırım Holding
|1,49
|-1,32
|4,20
|Dardanel
|1,59
|0,63
|-18,46
|Datagate Bilgisayar
|14,73
|-1,73
|40,69
|Demısaş Döküm
|2,71
|2,65
|48,09
|Denge Holding
|13,16
|0,92
|53,02
|Deniz GMYO
|3,12
|-0,64
|15,56
|Denizbank
|6,37
|0,00
|73,57
|Denizli Cam
|12,11
|0,00
|2,02
|Derimod
|10,34
|-1,43
|37,68
|Desa Deri
|1,04
|-1,89
|2,97
|Despec Bilgisayar
|3,49
|-1,97
|-2,79
|Deva Holding
|4,46
|-1,55
|1,83
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,05
|1,94
|-10,26
|Ditaş Doğan
|6,11
|-1,77
|0,66
|DO-CO
|237,50
|0,68
|12,99
|Doğan Burda
|3,46
|0,29
|4,22
|Doğan Gazetecilik
|2,92
|-12,57
|5,80
|Doğan Holding
|0,75
|0,00
|-13,79
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|3,53
|0,00
|-3,02
|Doğusan
|1,74
|1,75
|19,18
|Doğuş GMYO
|3,23
|-0,31
|-0,31
|Doğuş Otomotiv
|8,17
|-2,04
|-0,85
|Duran Doğan Basım
|5,25
|4,17
|39,26
|Dyo Boya
|6,22
|0,16
|-18,27
|Eczacıbaşı İlaç
|4,19
|-3,90
|-4,99
|Eczacıbaşı Yat. Ort.
|2,12
|-0,47
|-1,40
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,26
|-1,72
|-6,04
|Edip Gayrimenkul
|1,18
|0,85
|0,00
|Ege Endüstri
|379,00
|1,61
|17,70
|Ege Gübre
|29,88
|-0,20
|12,67
|Ege Profil
|10,27
|-0,39
|2,91
|Ege Seramik
|4,02
|-0,99
|-12,61
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,59
|-1,67
|-14,49
|Egeli&Co Girişim Sermaye
|0,53
|-1,85
|12,77
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,16
|0,00
|-20,00
|Egeplast
|6,15
|-0,65
|31,41
|Ekiz Kimya
|0,50
|0,00
|-12,28
|Emek Elektrik
|1,52
|-2,56
|-4,40
|Eminiş Ambalaj
|4,25
|0,24
|-8,41
|Emlak Konut GMYO
|2,60
|-0,76
|-7,47
|Enerjisa Enerji
|6,98
|0,14
|Enka İnşaat
|5,37
|0,19
|-10,95
|Erbosan
|83,00
|2,79
|-0,36
|Ereğli Demir Celik
|10,90
|0,46
|8,78
|Ersu Gıda
|1,18
|-0,84
|-9,92
|Escort Teknoloji
|1,11
|0,00
|-11,90
|Esem Spor Giyim
|0,55
|-1,79
|48,65
|Etiler Gıda
|4,48
|-0,44
|-4,48
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,14
|0,00
|0,88
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,96
|-1,03
|0,00
|Euro Yat. Ort.
|0,85
|1,19
|-1,16
|Euro Yatırım Holding
|0,79
|-1,25
|29,51
|Fenerbahçe Futbol
|34,14
|-0,93
|-0,47
|Finans Fin. Kir.
|4,17
|1,21
|6,92
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|22,32
|4,30
|61,62
|F-M İzmit Piston
|19,34
|-0,51
|42,84
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,94
|0,41
|0,41
|Ford Otosan
|63,90
|1,43
|6,06
|Frigo Pak Gıda
|1,00
|-2,91
|5,26
|Galatasaray Sportif
|1,90
|-1,55
|-9,42
|Garanti Bankası
|11,62
|-1,53
|8,40
|Garanti Faktoring
|2,88
|0,35
|-11,66
|Garanti Yat. Ort.
|0,76
|-1,30
|1,33
|Gedik Girişim
|1,21
|-1,63
|1,68
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,61
|-0,38
|3,57
|Gedik Yatırım Holding
|1,42
|1,43
|2,90
|Gediz Ambalaj
|7,29
|-0,55
|0,83
|Gentaş
|1,66
|-0,60
|-1,19
|Gersan Elektrik
|5,71
|4,96
|21,23
|Global Men. Değ.
|0,52
|8,33
|15,56
|Global Yat. Holding
|4,16
|-0,95
|15,24
|Good-Year
|4,03
|-0,49
|-5,18
|Göltaş Çimento
|61,60
|-1,99
|-5,67
|Gözde Girişim
|5,57
|2,58
|-1,59
|GSD Denizcilik
|1,47
|0,00
|8,89
|GSD Holding
|0,82
|-1,20
|13,89
|Gübre Fabrik.
|4,36
|-1,13
|3,07
|Güler Yat. Holding
|1,62
|0,00
|39,66
|Güneş Sigorta
|1,77
|0,57
|7,27
|Halk GMYO
|0,92
|1,10
|-4,17
|Halk Sigorta
|1,50
|0,00
|-7,41
|Hatay Tekstil
|4,89
|0,41
|-1,61
|Hedef Girişim
|2,30
|5,50
|-5,74
|Hektaş
|9,60
|-1,44
|37,14
|Hürriyet Gzt.
|1,00
|-0,99
|-25,37
|ICBC Turkey Bank
|4,37
|2,34
|-4,17
|İdealist GMYO
|2,27
|0,00
|11,27
|İhlas Ev Aletleri
|0,48
|-2,04
|-5,88
|İhlas Gayrimenkul
|1,77
|-4,32
|-9,69
|İhlas Gazetecilik
|1,17
|0,86
|-0,85
|İhlas Holding
|0,48
|-4,00
|-9,43
|İhlas Yayın Holding
|0,48
|-4,00
|-5,88
|İndeks Bilgisayar
|15,46
|-2,21
|34,43
|Info Yatırım
|1,30
|-0,76
|10,17
|İntema
|33,96
|-1,62
|39,52
|İpek Doğal Enerji
|5,10
|-4,32
|-5,03
|İskenderun Demir ve Çelik
|5,80
|0,69
|9,64
(Sürecek)