Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,24 0,00 -3,88
Acıpayam Selüloz 2,68 -0,74 1,13
Adana Çimento (A) 6,20 0,00 3,33
Adana Çimento (B) 4,30 0,00 1,90
Adana Çimento (C) 1,15 1,77 36,90
Adel Kalemcilik 17,09 0,35 3,83
Adese Alışveriş Ticaret 2,81 -1,40 41,21
Afyon Çimento 7,44 -0,40 -4,37
AG Anadolu Grubu Holding 27,40 -1,51 15,61
Ak Enerji 0,93 0,00 2,20
Akbank 10,44 -1,51 5,99
Akçansa 10,88 0,18 0,00
Akdenız Güvenlık Hız. 4,44 0,00 -25,13
Akfen GMYO 2,17 0,00 -9,96
Akın Tekstil 10,83 -1,37 -23,25
Akiş GMYO 3,35 0,00 7,03
Akmerkez GMYO 20,00 0,91 -2,25
Aksa 15,92 0,89 23,89
Aksa Enerji 4,86 -6,36 17,68
Aksigorta 4,21 -0,47 27,19
Aksu Enerji 8,48 3,54 60,02
Akyürek Pazarlama 0,19 0,00 -26,92
Alarko Carrıer 57,95 -0,09 -4,29
Alarko GMYO 49,96 2,63 -1,75
Alarko Holding 6,77 -1,17 -6,75
Albaraka Türk 1,64 0,00 5,81
Alcatel Lucent Teletaş 7,74 -1,90 -3,01
Alkim Kağıt 4,65 2,42 -8,82
Alkim Kimya 22,58 -1,40 -9,68
Altınyağ 1,06 0,00 -11,38
Altınyunus Çeşme 4,90 1,45 -2,97
Anadolu Cam 3,73 -0,53 41,83
Anadolu Efes 27,20 -1,59 12,40
Anadolu Hayat Emek. 7,30 0,41 -11,52
Anadolu Isuzu 12,07 -0,98 32,64
Anadolu Sigorta 4,02 0,75 29,68
Anel Elektrik 3,49 -6,93 -7,43
Anel Telekom 0,48 -2,04 -4,00
Arçelik 18,95 -0,37 -11,94
Arena Bilgisayar 3,92 -0,76 -7,33
Armada Bilgisayar 6,15 0,82 -9,29
Arsan Tekstil 2,10 20,00 20,00
Artı Yatırım Holding 2,35 -0,42 150,00
Aselsan 31,42 1,75 -1,19
Aslan Çimento 38,80 -0,26 1,57
Ata GMYO 3,84 -1,03 -19,83
Atakule GMYO 1,87 -1,58 -8,78
Atlantik Petrol Ürünleri 1,35 -1,46 -2,88
Atlantis Yatırım Holding 0,81 19,12 65,31
Atlas Yat. Ort. 0,98 0,00 0,00
AvivaSA Emeklilik Hayat 17,65 0,00 -2,59
Avrasya GMYO 1,60 0,00 1,27
Avrasya Petrol ve Tur. 1,59 0,00 -5,36
Avrupa Yatırım Holding 2,05 0,99 12,02
Ayen Enerji 13,01 1,48 169,36
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,95 -2,01 14,71
Aygaz 15,13 -0,39 -5,85
Bagfaş 9,63 -1,73 -8,29
Bak Ambalaj 6,86 4,10 33,46
Balatacılar Balatacılık 0,53 0,00 -5,36
Bantaş Ambalaj 3,00 -10,18 -26,65
Banvit 17,64 -0,68 -17,65
Baştaş Başkent Çimento 2,54 1,20 3,25
Batı Çimento 8,15 -3,21 -17,51
Batısöke Çimento 1,62 -1,22 -8,99
Bera Holding 2,63 3,54 -15,16
Berkosan Yalıtım 2,38 3,48 6,73
Beşiktaş Futbol Yat. 3,93 2,08 -3,91
Beyaz Filo 169,00 9,03 128,53
Bilici Yatırım 2,34 -1,27 49,04
Bim Mağazalar 76,95 0,46 -1,47
Bimeks 0,25 0,00 -10,71
Birko Mensucat 0,40 0,00 -2,44
Birlik Mensucat 1,45 -0,68 2,84
Bısaş Tekstil 1,10 -9,84 -32,52
Bizim Mağazaları 8,62 -1,60 11,95
Bolu Çimento 6,57 0,31 22,12
Bomonti Elektrik 0,96 0,00 -11,11
Borusan Mannesmann 12,34 -0,48 5,11
Borusan Yat. Paz. 40,38 0,05 -8,23
Bosch Fren Sistemleri 190,80 -0,42 -1,40
Bossa 10,35 3,50 155,56
Boyner Perakende Yat. 8,48 0,36 -7,63
Brisa 7,18 0,84 -1,24
Burçelik 3,97 -1,73 3,12
Burçelik Vana 1,77 -1,67 1,14
Bursa Çimento 5,49 0,55 4,57
Carrefoursa 5,50 -1,26 -1,43
Coca Cola İçecek 37,88 -0,68 10,70
Componenta Dökümcülük 12,14 -0,25 10,36
Cosmos Yat. Holding 1,14 -1,72 -2,56
Credıtwest Faktorıng 1,41 0,00 3,68
Çelebi 36,52 1,73 -1,24
Çelik Halat 5,74 0,88 47,94
Çemaş Döküm 5,11 6,46 176,22
Çemtaş 4,89 1,45 19,85
Çimbeton 40,78 2,62 10,46
Çimentaş 13,15 0,54 13,46
Çimsa 14,00 1,01 2,26
Çuhadaroğlu Metal 2,77 0,00 -5,46
Dagi Giyim 2,03 0,00 -10,57
Dagi Yatırım Holding 1,49 -1,32 4,20
Dardanel 1,59 0,63 -18,46
Datagate Bilgisayar 14,73 -1,73 40,69
Demısaş Döküm 2,71 2,65 48,09
Denge Holding 13,16 0,92 53,02
Deniz GMYO 3,12 -0,64 15,56
Denizbank 6,37 0,00 73,57
Denizli Cam 12,11 0,00 2,02
Derimod 10,34 -1,43 37,68
Desa Deri 1,04 -1,89 2,97
Despec Bilgisayar 3,49 -1,97 -2,79
Deva Holding 4,46 -1,55 1,83
Diriteks Diriliş Tekstil 1,05 1,94 -10,26
Ditaş Doğan 6,11 -1,77 0,66
DO-CO 237,50 0,68 12,99
Doğan Burda 3,46 0,29 4,22
Doğan Gazetecilik 2,92 -12,57 5,80
Doğan Holding 0,75 0,00 -13,79
Doğtaş Kelebek Mobilya 3,53 0,00 -3,02
Doğusan 1,74 1,75 19,18
Doğuş GMYO 3,23 -0,31 -0,31
Doğuş Otomotiv 8,17 -2,04 -0,85
Duran Doğan Basım 5,25 4,17 39,26
Dyo Boya 6,22 0,16 -18,27
Eczacıbaşı İlaç 4,19 -3,90 -4,99
Eczacıbaşı Yat. Ort. 2,12 -0,47 -1,40
Eczacıbaşı Yatırım 10,26 -1,72 -6,04
Edip Gayrimenkul 1,18 0,85 0,00
Ege Endüstri 379,00 1,61 17,70
Ege Gübre 29,88 -0,20 12,67
Ege Profil 10,27 -0,39 2,91
Ege Seramik 4,02 -0,99 -12,61
Egeli & Co Tarım Girişim 0,59 -1,67 -14,49
Egeli&Co Girişim Sermaye 0,53 -1,85 12,77
Egeli&Co Yatırım Holding 0,16 0,00 -20,00
Egeplast 6,15 -0,65 31,41
Ekiz Kimya 0,50 0,00 -12,28
Emek Elektrik 1,52 -2,56 -4,40
Eminiş Ambalaj 4,25 0,24 -8,41
Emlak Konut GMYO 2,60 -0,76 -7,47
Enerjisa Enerji 6,98 0,14
Enka İnşaat 5,37 0,19 -10,95
Erbosan 83,00 2,79 -0,36
Ereğli Demir Celik 10,90 0,46 8,78
Ersu Gıda 1,18 -0,84 -9,92
Escort Teknoloji 1,11 0,00 -11,90
Esem Spor Giyim 0,55 -1,79 48,65
Etiler Gıda 4,48 -0,44 -4,48
Euro Kapital Yat. Ort. 1,14 0,00 0,88
Euro Trend Yat. Ort. 0,96 -1,03 0,00
Euro Yat. Ort. 0,85 1,19 -1,16
Euro Yatırım Holding 0,79 -1,25 29,51
Fenerbahçe Futbol 34,14 -0,93 -0,47
Finans Fin. Kir. 4,17 1,21 6,92
Flap Kongre Toplantı Hiz. 22,32 4,30 61,62
F-M İzmit Piston 19,34 -0,51 42,84
Fonet Bilgi Teknolojileri 4,94 0,41 0,41
Ford Otosan 63,90 1,43 6,06
Frigo Pak Gıda 1,00 -2,91 5,26
Galatasaray Sportif 1,90 -1,55 -9,42
Garanti Bankası 11,62 -1,53 8,40
Garanti Faktoring 2,88 0,35 -11,66
Garanti Yat. Ort. 0,76 -1,30 1,33
Gedik Girişim 1,21 -1,63 1,68
Gedik Y. Men. Değ. 2,61 -0,38 3,57
Gedik Yatırım Holding 1,42 1,43 2,90
Gediz Ambalaj 7,29 -0,55 0,83
Gentaş 1,66 -0,60 -1,19
Gersan Elektrik 5,71 4,96 21,23
Global Men. Değ. 0,52 8,33 15,56
Global Yat. Holding 4,16 -0,95 15,24
Good-Year 4,03 -0,49 -5,18
Göltaş Çimento 61,60 -1,99 -5,67
Gözde Girişim 5,57 2,58 -1,59
GSD Denizcilik 1,47 0,00 8,89
GSD Holding 0,82 -1,20 13,89
Gübre Fabrik. 4,36 -1,13 3,07
Güler Yat. Holding 1,62 0,00 39,66
Güneş Sigorta 1,77 0,57 7,27
Halk GMYO 0,92 1,10 -4,17
Halk Sigorta 1,50 0,00 -7,41
Hatay Tekstil 4,89 0,41 -1,61
Hedef Girişim 2,30 5,50 -5,74
Hektaş 9,60 -1,44 37,14
Hürriyet Gzt. 1,00 -0,99 -25,37
ICBC Turkey Bank 4,37 2,34 -4,17
İdealist GMYO 2,27 0,00 11,27
İhlas Ev Aletleri 0,48 -2,04 -5,88
İhlas Gayrimenkul 1,77 -4,32 -9,69
İhlas Gazetecilik 1,17 0,86 -0,85
İhlas Holding 0,48 -4,00 -9,43
İhlas Yayın Holding 0,48 -4,00 -5,88
İndeks Bilgisayar 15,46 -2,21 34,43
Info Yatırım 1,30 -0,76 10,17
İntema 33,96 -1,62 39,52
İpek Doğal Enerji 5,10 -4,32 -5,03
İskenderun Demir ve Çelik 5,80 0,69 9,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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