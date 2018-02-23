Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,26
|-0,79
|-2,33
|Acıpayam Selüloz
|2,70
|0,00
|1,89
|Adana Çimento (A)
|6,18
|1,15
|3,00
|Adana Çimento (B)
|4,30
|0,47
|1,90
|Adana Çimento (C)
|1,02
|-0,97
|21,43
|Adel Kalemcilik
|16,06
|1,52
|-2,43
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,16
|3,85
|8,54
|Afyon Çimento
|7,72
|-0,26
|-0,77
|AG Anadolu Grubu Holding
|28,48
|-0,35
|20,17
|Ak Enerji
|0,93
|1,09
|2,20
|Akbank
|10,53
|0,19
|6,90
|Akçansa
|10,69
|-0,19
|-1,75
|Akdenız Güvenlık Hız.
|5,84
|0,00
|-1,52
|Akfen GMYO
|2,27
|2,25
|-5,81
|Akın Tekstil
|11,44
|-0,26
|-18,92
|Akiş GMYO
|3,35
|-0,30
|7,03
|Akmerkez GMYO
|20,50
|0,39
|0,20
|Aksa
|15,60
|-0,95
|21,40
|Aksa Enerji
|4,76
|1,28
|15,25
|Aksel Yat. Hol.
|0,55
|Aksigorta
|4,18
|0,00
|26,28
|Aksu Enerji
|6,39
|-0,31
|20,58
|Akyürek Pazarlama
|0,20
|0,00
|-23,08
|Alarko Carrıer
|58,00
|0,61
|-4,21
|Alarko GMYO
|50,90
|1,50
|0,10
|Alarko Holding
|6,92
|0,29
|-4,68
|Albaraka Türk
|1,59
|0,00
|2,58
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,81
|-0,51
|-2,13
|Alkim Kağıt
|4,40
|-0,23
|-13,73
|Alkim Kimya
|24,36
|-2,33
|-2,56
|Altınyağ
|1,12
|2,75
|-9,68
|Altınyunus Çeşme
|5,00
|0,00
|-0,99
|Anadolu Cam
|3,17
|3,59
|20,53
|Anadolu Efes
|26,44
|-0,53
|9,26
|Anadolu Hayat Emek.
|7,50
|0,67
|-9,09
|Anadolu Isuzu
|12,82
|0,16
|40,88
|Anadolu Sigorta
|4,14
|0,98
|33,55
|Anel Elektrik
|3,62
|0,00
|-3,98
|Anel Telekom
|0,49
|0,00
|-2,00
|Arçelik
|18,97
|0,96
|-11,85
|Arena Bilgisayar
|3,99
|1,27
|-5,67
|Armada Bilgisayar
|6,39
|2,73
|-5,75
|Arsan Tekstil
|1,74
|1,75
|-0,57
|Artı Yatırım Holding
|2,60
|-1,89
|176,60
|Aselsan
|32,16
|0,00
|1,13
|Aslan Çimento
|39,66
|-0,45
|3,82
|Ata GMYO
|3,86
|0,52
|-19,42
|Atakule GMYO
|1,82
|0,00
|-11,22
|Atlantik Petrol Ürünleri
|1,40
|-0,71
|0,72
|Atlantis Yatırım Holding
|0,52
|1,96
|6,12
|Atlas Yat. Ort.
|0,96
|1,05
|-2,04
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,76
|-2,15
|-1,99
|Avrasya GMYO
|1,62
|8,00
|2,53
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,67
|4,37
|-0,60
|Avrupa Yatırım Holding
|1,91
|1,06
|4,37
|Ayen Enerji
|10,89
|6,66
|125,47
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,90
|11,76
|Aygaz
|15,32
|-0,84
|-4,67
|Bagfaş
|9,60
|0,52
|-8,57
|Bak Ambalaj
|5,95
|-0,34
|15,76
|Balatacılar Balatacılık
|0,53
|-1,85
|-5,36
|Bantaş Ambalaj
|3,26
|-2,40
|-20,29
|Banvit
|19,16
|0,52
|-10,55
|Baştaş Başkent Çimento
|2,55
|0,00
|3,66
|Batı Çimento
|8,81
|-0,34
|-10,83
|Batısöke Çimento
|1,73
|-0,57
|-2,81
|Bera Holding
|2,44
|-4,31
|-21,29
|Berkosan Yalıtım
|2,28
|1,33
|2,24
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,83
|1,32
|-6,36
|Beyaz Filo
|127,00
|0,32
|71,74
|Bilici Yatırım
|2,03
|-4,25
|29,30
|Bim Mağazalar
|73,10
|-0,27
|-6,40
|Bimeks
|0,26
|-3,70
|-7,14
|Birko Mensucat
|0,40
|0,00
|-2,44
|Birlik Mensucat
|1,52
|-1,30
|7,80
|Bısaş Tekstil
|1,00
|2,04
|-38,65
|Bizim Mağazaları
|7,18
|0,14
|-6,75
|Bolu Çimento
|6,30
|0,48
|17,10
|Bomonti Elektrik
|0,98
|0,00
|-9,26
|Borusan Mannesmann
|12,86
|0,31
|9,54
|Borusan Yat. Paz.
|42,20
|0,09
|-4,09
|Bosch Fren Sistemleri
|198,60
|-0,10
|2,64
|Bossa
|6,21
|1,47
|53,33
|Boyner Perakende Yat.
|8,65
|0,58
|-5,77
|Brisa
|7,13
|-0,56
|-1,93
|Burçelik
|4,10
|0,99
|6,49
|Burçelik Vana
|1,80
|-0,55
|2,86
|Bursa Çimento
|5,59
|0,36
|6,48
|Carrefoursa
|5,78
|2,30
|3,58
|Coca Cola İçecek
|34,60
|2,67
|1,11
|Componenta Dökümcülük
|11,39
|0,00
|3,55
|Cosmos Yat. Holding
|1,12
|-0,88
|-4,27
|Credıtwest Faktorıng
|1,45
|1,40
|6,62
|Çelebi
|34,04
|1,49
|-7,95
|Çelik Halat
|5,90
|1,03
|52,06
|Çemaş Döküm
|3,50
|2,34
|89,19
|Çemtaş
|4,52
|0,67
|10,78
|Çimbeton
|40,84
|0,99
|10,62
|Çimentaş
|13,06
|0,23
|12,68
|Çimsa
|13,81
|0,29
|0,88
|Çuhadaroğlu Metal
|2,86
|1,06
|-2,39
|Dagi Giyim
|2,10
|-0,47
|-7,49
|Dagi Yatırım Holding
|1,62
|-1,82
|13,29
|Dardanel
|1,63
|-2,40
|-16,41
|Datagate Bilgisayar
|17,06
|0,47
|62,94
|Demısaş Döküm
|2,51
|-2,33
|37,16
|Denge Holding
|16,06
|-0,56
|86,74
|Deniz GMYO
|3,16
|1,61
|17,04
|Denizbank
|6,66
|-0,15
|81,47
|Denizli Cam
|12,16
|0,08
|2,44
|Derimod
|12,60
|-0,63
|67,78
|Desa Deri
|1,05
|2,94
|3,96
|Despec Bilgisayar
|3,84
|0,26
|6,96
|Deva Holding
|4,24
|0,71
|-3,20
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,06
|1,92
|-9,40
|Ditaş Doğan
|6,68
|-0,30
|10,05
|DO-CO
|235,50
|-1,13
|12,04
|Doğan Burda
|3,56
|-0,56
|7,23
|Doğan Gazetecilik
|4,30
|5,91
|55,80
|Doğan Holding
|0,79
|1,28
|-9,20
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|3,19
|-0,62
|-12,36
|Doğusan
|1,61
|0,63
|10,27
|Doğuş GMYO
|3,16
|-0,94
|-2,47
|Doğuş Otomotiv
|8,42
|-0,82
|2,18
|Duran Doğan Basım
|4,69
|0,21
|24,40
|Dyo Boya
|6,09
|-1,30
|-19,97
|Eczacıbaşı İlaç
|4,20
|0,24
|-4,76
|Eczacıbaşı Yat. Ort.
|2,09
|-0,48
|-2,79
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,25
|0,59
|-6,14
|Edip Gayrimenkul
|1,19
|-0,83
|0,85
|Ege Endüstri
|324,70
|0,12
|0,84
|Ege Gübre
|32,00
|0,06
|20,66
|Ege Profil
|11,03
|-0,72
|10,52
|Ege Seramik
|4,12
|0,49
|-10,43
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,65
|-9,72
|-5,80
|Egeli&Co Girişim Sermaye
|0,48
|2,13
|2,13
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,16
|6,67
|-20,00
|Egeplast
|5,10
|-4,49
|8,97
|Ekiz Kimya
|0,51
|0,00
|-10,53
|Emek Elektrik
|1,62
|-0,61
|1,89
|Eminiş Ambalaj
|4,31
|0,00
|-7,11
|Emlak Konut GMYO
|2,58
|0,78
|-8,19
|Enerjisa Enerji
|7,19
|0,00
|Enka İnşaat
|5,54
|-0,54
|-8,13
|Erbosan
|81,25
|0,00
|-2,46
|Ereğli Demir Celik
|10,77
|3,26
|7,49
|Ersu Gıda
|1,16
|0,00
|-11,45
|Escort Teknoloji
|1,13
|-0,88
|-10,32
|Esem Spor Giyim
|0,48
|2,13
|29,73
|Etiler Gıda
|4,17
|-2,80
|-11,09
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,13
|0,00
|0,00
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,96
|-1,03
|0,00
|Euro Yat. Ort.
|0,83
|-1,19
|-3,49
|Euro Yatırım Holding
|0,59
|-1,67
|-3,28
|Fenerbahçe Futbol
|37,70
|-0,48
|9,91
|Finans Fin. Kir.
|4,02
|0,50
|3,08
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|22,00
|2,90
|59,30
|F-M İzmit Piston
|17,97
|-2,86
|32,72
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,84
|-0,62
|-1,63
|Ford Otosan
|61,30
|0,16
|1,74
|Frigo Pak Gıda
|0,96
|1,05
|1,05
|Galatasaray Sportif
|6,10
|1,33
|-1,93
|Garanti Bankası
|11,83
|-0,17
|10,35
|Garanti Faktoring
|2,92
|0,34
|-10,43
|Garanti Yat. Ort.
|0,75
|0,00
|0,00
|Gedik Girişim
|1,18
|-1,67
|-0,84
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,63
|0,38
|4,37
|Gedik Yatırım Holding
|1,41
|-0,70
|2,17
|Gediz Ambalaj
|7,11
|-0,56
|-1,66
|Gentaş
|1,69
|-0,59
|0,60
|Gersan Elektrik
|5,07
|-0,39
|7,64
|Global Men. Değ.
|0,51
|-3,77
|13,33
|Global Yat. Holding
|4,10
|-1,68
|13,57
|Good-Year
|4,06
|0,00
|-4,47
|Göltaş Çimento
|62,40
|0,65
|-4,44
|Gözde Girişim
|5,24
|1,16
|-7,42
|GSD Denizcilik
|1,51
|0,67
|11,85
|GSD Holding
|0,85
|0,00
|18,06
|Gübre Fabrik.
|4,57
|-0,65
|8,04
|Güler Yat. Holding
|2,09
|-0,95
|80,17
|Güneş Sigorta
|1,82
|-2,15
|10,30
|Halk GMYO
|0,93
|0,00
|-3,12
|Halk Sigorta
|1,51
|0,00
|-6,79
|Hatay Tekstil
|4,97
|1,43
|0,00
|Hedef Girişim
|2,23
|-0,89
|-8,61
|Hektaş
|9,15
|-0,54
|30,71
|Hürriyet Gzt.
|1,10
|0,00
|-17,91
|ICBC Turkey Bank
|4,17
|1,21
|-8,55
|İdealist GMYO
|2,36
|3,51
|15,69
|İhlas Ev Aletleri
|0,47
|-2,08
|-7,84
|İhlas Gayrimenkul
|1,76
|0,57
|-10,20
|İhlas Gazetecilik
|1,07
|1,90
|-9,32
|İhlas Holding
|0,48
|2,13
|-9,43
|İhlas Yayın Holding
|0,48
|2,13
|-5,88
|İndeks Bilgisayar
|16,60
|3,62
|44,35
|Info Yatırım
|1,17
|-0,85
|-0,85
|İntema
|41,46
|0,63
|70,34
|İpek Doğal Enerji
|5,07
|-0,39
|-5,59
|İskenderun Demir ve Çelik
|5,78
|1,40
|9,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)