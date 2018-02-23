Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,26 -0,79 -2,33 Acıpayam Selüloz 2,70 0,00 1,89 Adana Çimento (A) 6,18 1,15 3,00 Adana Çimento (B) 4,30 0,47 1,90 Adana Çimento (C) 1,02 -0,97 21,43 Adel Kalemcilik 16,06 1,52 -2,43 Adese Alışveriş Ticaret 2,16 3,85 8,54 Afyon Çimento 7,72 -0,26 -0,77 AG Anadolu Grubu Holding 28,48 -0,35 20,17 Ak Enerji 0,93 1,09 2,20 Akbank 10,53 0,19 6,90 Akçansa 10,69 -0,19 -1,75 Akdenız Güvenlık Hız. 5,84 0,00 -1,52 Akfen GMYO 2,27 2,25 -5,81 Akın Tekstil 11,44 -0,26 -18,92 Akiş GMYO 3,35 -0,30 7,03 Akmerkez GMYO 20,50 0,39 0,20 Aksa 15,60 -0,95 21,40 Aksa Enerji 4,76 1,28 15,25 Aksel Yat. Hol. 0,55 Aksigorta 4,18 0,00 26,28 Aksu Enerji 6,39 -0,31 20,58 Akyürek Pazarlama 0,20 0,00 -23,08 Alarko Carrıer 58,00 0,61 -4,21 Alarko GMYO 50,90 1,50 0,10 Alarko Holding 6,92 0,29 -4,68 Albaraka Türk 1,59 0,00 2,58 Alcatel Lucent Teletaş 7,81 -0,51 -2,13 Alkim Kağıt 4,40 -0,23 -13,73 Alkim Kimya 24,36 -2,33 -2,56 Altınyağ 1,12 2,75 -9,68 Altınyunus Çeşme 5,00 0,00 -0,99 Anadolu Cam 3,17 3,59 20,53 Anadolu Efes 26,44 -0,53 9,26 Anadolu Hayat Emek. 7,50 0,67 -9,09 Anadolu Isuzu 12,82 0,16 40,88 Anadolu Sigorta 4,14 0,98 33,55 Anel Elektrik 3,62 0,00 -3,98 Anel Telekom 0,49 0,00 -2,00 Arçelik 18,97 0,96 -11,85 Arena Bilgisayar 3,99 1,27 -5,67 Armada Bilgisayar 6,39 2,73 -5,75 Arsan Tekstil 1,74 1,75 -0,57 Artı Yatırım Holding 2,60 -1,89 176,60 Aselsan 32,16 0,00 1,13 Aslan Çimento 39,66 -0,45 3,82 Ata GMYO 3,86 0,52 -19,42 Atakule GMYO 1,82 0,00 -11,22 Atlantik Petrol Ürünleri 1,40 -0,71 0,72 Atlantis Yatırım Holding 0,52 1,96 6,12 Atlas Yat. Ort. 0,96 1,05 -2,04 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,76 -2,15 -1,99 Avrasya GMYO 1,62 8,00 2,53 Avrasya Petrol ve Tur. 1,67 4,37 -0,60 Avrupa Yatırım Holding 1,91 1,06 4,37 Ayen Enerji 10,89 6,66 125,47 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,90 11,76 Aygaz 15,32 -0,84 -4,67 Bagfaş 9,60 0,52 -8,57 Bak Ambalaj 5,95 -0,34 15,76 Balatacılar Balatacılık 0,53 -1,85 -5,36 Bantaş Ambalaj 3,26 -2,40 -20,29 Banvit 19,16 0,52 -10,55 Baştaş Başkent Çimento 2,55 0,00 3,66 Batı Çimento 8,81 -0,34 -10,83 Batısöke Çimento 1,73 -0,57 -2,81 Bera Holding 2,44 -4,31 -21,29 Berkosan Yalıtım 2,28 1,33 2,24 Beşiktaş Futbol Yat. 3,83 1,32 -6,36 Beyaz Filo 127,00 0,32 71,74 Bilici Yatırım 2,03 -4,25 29,30 Bim Mağazalar 73,10 -0,27 -6,40 Bimeks 0,26 -3,70 -7,14 Birko Mensucat 0,40 0,00 -2,44 Birlik Mensucat 1,52 -1,30 7,80 Bısaş Tekstil 1,00 2,04 -38,65 Bizim Mağazaları 7,18 0,14 -6,75 Bolu Çimento 6,30 0,48 17,10 Bomonti Elektrik 0,98 0,00 -9,26 Borusan Mannesmann 12,86 0,31 9,54 Borusan Yat. Paz. 42,20 0,09 -4,09 Bosch Fren Sistemleri 198,60 -0,10 2,64 Bossa 6,21 1,47 53,33 Boyner Perakende Yat. 8,65 0,58 -5,77 Brisa 7,13 -0,56 -1,93 Burçelik 4,10 0,99 6,49 Burçelik Vana 1,80 -0,55 2,86 Bursa Çimento 5,59 0,36 6,48 Carrefoursa 5,78 2,30 3,58 Coca Cola İçecek 34,60 2,67 1,11 Componenta Dökümcülük 11,39 0,00 3,55 Cosmos Yat. Holding 1,12 -0,88 -4,27 Credıtwest Faktorıng 1,45 1,40 6,62 Çelebi 34,04 1,49 -7,95 Çelik Halat 5,90 1,03 52,06 Çemaş Döküm 3,50 2,34 89,19 Çemtaş 4,52 0,67 10,78 Çimbeton 40,84 0,99 10,62 Çimentaş 13,06 0,23 12,68 Çimsa 13,81 0,29 0,88 Çuhadaroğlu Metal 2,86 1,06 -2,39 Dagi Giyim 2,10 -0,47 -7,49 Dagi Yatırım Holding 1,62 -1,82 13,29 Dardanel 1,63 -2,40 -16,41 Datagate Bilgisayar 17,06 0,47 62,94 Demısaş Döküm 2,51 -2,33 37,16 Denge Holding 16,06 -0,56 86,74 Deniz GMYO 3,16 1,61 17,04 Denizbank 6,66 -0,15 81,47 Denizli Cam 12,16 0,08 2,44 Derimod 12,60 -0,63 67,78 Desa Deri 1,05 2,94 3,96 Despec Bilgisayar 3,84 0,26 6,96 Deva Holding 4,24 0,71 -3,20 Diriteks Diriliş Tekstil 1,06 1,92 -9,40 Ditaş Doğan 6,68 -0,30 10,05 DO-CO 235,50 -1,13 12,04 Doğan Burda 3,56 -0,56 7,23 Doğan Gazetecilik 4,30 5,91 55,80 Doğan Holding 0,79 1,28 -9,20 Doğtaş Kelebek Mobilya 3,19 -0,62 -12,36 Doğusan 1,61 0,63 10,27 Doğuş GMYO 3,16 -0,94 -2,47 Doğuş Otomotiv 8,42 -0,82 2,18 Duran Doğan Basım 4,69 0,21 24,40 Dyo Boya 6,09 -1,30 -19,97 Eczacıbaşı İlaç 4,20 0,24 -4,76 Eczacıbaşı Yat. Ort. 2,09 -0,48 -2,79 Eczacıbaşı Yatırım 10,25 0,59 -6,14 Edip Gayrimenkul 1,19 -0,83 0,85 Ege Endüstri 324,70 0,12 0,84 Ege Gübre 32,00 0,06 20,66 Ege Profil 11,03 -0,72 10,52 Ege Seramik 4,12 0,49 -10,43 Egeli & Co Tarım Girişim 0,65 -9,72 -5,80 Egeli&Co Girişim Sermaye 0,48 2,13 2,13 Egeli&Co Yatırım Holding 0,16 6,67 -20,00 Egeplast 5,10 -4,49 8,97 Ekiz Kimya 0,51 0,00 -10,53 Emek Elektrik 1,62 -0,61 1,89 Eminiş Ambalaj 4,31 0,00 -7,11 Emlak Konut GMYO 2,58 0,78 -8,19 Enerjisa Enerji 7,19 0,00 Enka İnşaat 5,54 -0,54 -8,13 Erbosan 81,25 0,00 -2,46 Ereğli Demir Celik 10,77 3,26 7,49 Ersu Gıda 1,16 0,00 -11,45 Escort Teknoloji 1,13 -0,88 -10,32 Esem Spor Giyim 0,48 2,13 29,73 Etiler Gıda 4,17 -2,80 -11,09 Euro Kapital Yat. Ort. 1,13 0,00 0,00 Euro Trend Yat. Ort. 0,96 -1,03 0,00 Euro Yat. Ort. 0,83 -1,19 -3,49 Euro Yatırım Holding 0,59 -1,67 -3,28 Fenerbahçe Futbol 37,70 -0,48 9,91 Finans Fin. Kir. 4,02 0,50 3,08 Flap Kongre Toplantı Hiz. 22,00 2,90 59,30 F-M İzmit Piston 17,97 -2,86 32,72 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,84 -0,62 -1,63 Ford Otosan 61,30 0,16 1,74 Frigo Pak Gıda 0,96 1,05 1,05 Galatasaray Sportif 6,10 1,33 -1,93 Garanti Bankası 11,83 -0,17 10,35 Garanti Faktoring 2,92 0,34 -10,43 Garanti Yat. Ort. 0,75 0,00 0,00 Gedik Girişim 1,18 -1,67 -0,84 Gedik Y. Men. Değ. 2,63 0,38 4,37 Gedik Yatırım Holding 1,41 -0,70 2,17 Gediz Ambalaj 7,11 -0,56 -1,66 Gentaş 1,69 -0,59 0,60 Gersan Elektrik 5,07 -0,39 7,64 Global Men. Değ. 0,51 -3,77 13,33 Global Yat. Holding 4,10 -1,68 13,57 Good-Year 4,06 0,00 -4,47 Göltaş Çimento 62,40 0,65 -4,44 Gözde Girişim 5,24 1,16 -7,42 GSD Denizcilik 1,51 0,67 11,85 GSD Holding 0,85 0,00 18,06 Gübre Fabrik. 4,57 -0,65 8,04 Güler Yat. Holding 2,09 -0,95 80,17 Güneş Sigorta 1,82 -2,15 10,30 Halk GMYO 0,93 0,00 -3,12 Halk Sigorta 1,51 0,00 -6,79 Hatay Tekstil 4,97 1,43 0,00 Hedef Girişim 2,23 -0,89 -8,61 Hektaş 9,15 -0,54 30,71 Hürriyet Gzt. 1,10 0,00 -17,91 ICBC Turkey Bank 4,17 1,21 -8,55 İdealist GMYO 2,36 3,51 15,69 İhlas Ev Aletleri 0,47 -2,08 -7,84 İhlas Gayrimenkul 1,76 0,57 -10,20 İhlas Gazetecilik 1,07 1,90 -9,32 İhlas Holding 0,48 2,13 -9,43 İhlas Yayın Holding 0,48 2,13 -5,88 İndeks Bilgisayar 16,60 3,62 44,35 Info Yatırım 1,17 -0,85 -0,85 İntema 41,46 0,63 70,34 İpek Doğal Enerji 5,07 -0,39 -5,59 İskenderun Demir ve Çelik 5,78 1,40 9,26

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



(Sürecek)